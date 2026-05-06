Die 20 besten Indie-Horror-Spiele 2025: Titel, die wirklich Angst machen

Wenn du schon einmal versucht hast, die wirklich besten Indie-Horrorspiele zu finden, dann kennst du das Problem: Du willst etwas Atmosphärisches und Beklemmendes, etwas, das dir unter die Haut geht. Und stattdessen startest du wieder einmal ein „Horrorspiel“, das sich als Actiontitel mit unzähligen Schreckmomenten und null Spannung entpuppt.

AAA-Studios haben schon seit langem rasante Dynamik gegenüber dieser beklemmenden, erdrückenden Atmosphäre bevorzugt, der eigentliche Grund, warum wir überhaupt Horrorspiele spielen.

Deshalb habe ich eine Liste zusammengestellt, die 20 Die besten Indie-Horror-Spiele aller Zeiten: neue, klassische, unterschätzte und einfach solche, die wirklich Angst machen. Ob auf dem PC oder auf Konsolen – alles, was deine Zeit und deine Nerven wert ist. Wenn du nach Spielen suchst, die dich von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen, dann mach es dir doch einfach gemütlich.

Unsere Top-Auswahl an Indie-Horror-Spielen

Na gut, fangen wir mit dem Allerbesten an: dem Top 3 Indie-Spiele, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Wenn du ein Horrorfan bist, dürfen diese Titel auf deiner Liste auf keinen Fall fehlen: Es sind Spiele, die dich fesseln, dich mit ihrer Atmosphäre überwältigen und dir noch lange im Gedächtnis bleiben. Wir fangen gleich ganz oben an, ohne Vorlauf.

Amnesia: The Dark Descent (2010) – der Inbegriff des psychischen Überlebens, bei dem man sich völlig hilflos fühlt und die Angst zum einzigen Begleiter wird. Lesen (2015) – ein packender Science-Fiction-Horrorfilm mit philosophischen Themen, der einem den Kopf verdreht und einen bis zum Schluss in emotionaler Spannung hält. Outlast (2013) – eines der intensivsten Survival-Horror-Spiele, in dem du keine Waffen und keine Überlebenschancen hast – nur eine Kamera und Adrenalin pur.

Das sind die drei Titel, die ich in jeder Horrorliste ganz oben setze – bewährt durch Zeit, Atmosphäre und Nervenkitzel. Und jetzt scrollt weiter; unten findet ihr die vollständige Liste der 20 beliebte Indie-Horror-Spiele, bei denen jeder einen Titel findet, der seinem persönlichen Geschmack in Sachen Grusel entspricht.

Die 20 besten Indie-Horror-Spiele, die man gespielt haben muss – Die ultimative Gruselliste

Hier beginnt die große Rangliste von 20 Spitzen-Titel: frisch, atmosphärisch, gruselig und einfach herausragend für alle, die es lieben, wenn ein Spiel sie bis zur letzten Sekunde in Atem hält. Hier findest du Psychothriller, Survival-Spiele, surreale Geschichten – kurz gesagt: alles, wofür wir die Indie-Szene schätzen.

Was glaubst du, wie viele davon hast du schon gespielt? Hier findest du die umfassendste Liste von Indie-Horror-Spielen, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest.

1. Amnesia: The Dark Descent [Eines der besten Indie-Psycho-Survival-Horror-Spiele]

Unsere Bewertung 10.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Umschalten Erscheinungsjahr 2010 Urheber Entwickler und Herausgeber: Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 6–8 Stunden; Mechanik zur geistigen Gesundheit, Überleben im Verborgenen, durch den Ton erzeugte Spannung Am besten geeignet für Spieler, die pure Angst ohne Kämpfe suchen Was mir gefallen hat Bedrückende Atmosphäre und bahnbrechendes System zur Darstellung der geistigen Gesundheit

Amnesia: The Dark Descent versetzt dich in die dunklen, unheimlichen Hallen von Schloss Brennenburg, fast ohne Erinnerungen. Du schlüpfst in die Rolle von Daniel, erkundest verwinkelte Gänge, löst physikbasierte Rätsel und versuchst, nicht den Verstand zu verlieren.

Der wahre Schrecken kommt von Monstern ausweichen; du kannst dich nicht wehren, also bleibt dir nur, dich zu verstecken oder zu fliehen. Die Dunkelheit bringt deinen Verstand durcheinander, löst Halluzinationen aus und macht das Überleben noch schwieriger. Die Grafik und das Sounddesign des Schlosses sind perfekt abgestimmt; jedes Knarren und jeder Schatten halten dich in Atem.

Ehrlich gesagt habe ich das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Die Spannung lässt nie nach, und die Momente, in denen man sich mit klopfendem Herzen durch die Dunkelheit schleicht, lassen mich immer noch zusammenzucken. Die Rätsel sind clever, und die Atmosphäre ist einfach unvergesslich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Amnesie ist eines der wenigen Horrorspiele, das deine eigene Vorstellungskraft gegen dich einsetzt. Es zwingt dich dazu, das zu fürchten, was du nicht sehen kannst, und nur wenige Spiele haben jemals einen solchen psychologischen Druck erzeugt.

Mein Fazit: Ein zeitloses Meisterwerk, das die gesamte Indie-Horror-Szene neu definiert hat – perfekt für Spieler, die sich eher nach tiefgreifender, beklemmender Spannung als nach billigen Schreckmomenten sehnen.

2. Lesen [Das beste Indie-Science-Fiction-Psycho-Horror-Spiel mit existentiellen Themen]

Unsere Bewertung 10.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Science-Fiction-Psychohorror Plattformen Linux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler & Herausgeber: Frictional Games, Abylight Studios (Switch) Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 7–10 Stunden; existenzielle Themen, Unterwasser-Science-Fiction, begrenzte Stealth-Möglichkeiten Am besten geeignet für Spieler, die storybasierten Horror lieben Was mir gefallen hat Philosophische Fragen, die noch lange nach dem Lesen nachwirken

Lesen versetzt dich tief unter Wasser, in eine unheimliche, verfallene Forschungsanlage namens PATHOS-II. Du schlüpfst in die Rolle von Simon, der in einem Körper erwacht, der nicht wirklich der seine ist, umgeben von Maschinen, die beunruhigend menschlich wirken. Entdecke die Welt, löse Rätsel und weiche Monstern aus, während ich langsam versuche, mir einen Reim darauf zu machen, was zum Teufel hier eigentlich los ist.

Der Horror hier ist still und psychologisch. Die Anlage ist dunkel, die Geräusche sind beunruhigend, und das Spiel hält einen in Atem, ohne auf billige Schreckmomente zurückzugreifen. Es geht vielmehr um Spannung, Isolation und jene existenzielle Angst – die Vorstellung, dass das, was uns menschlich macht, kopiert werden oder verloren gehen könnte.

Mich persönlich hat die Geschichte total in ihren Bann gezogen. Durch überflutete Flure zu gehen, das Flüstern von Maschinen zu hören, die es gar nicht geben dürfte – all das hat einfach geht unter die Haut. Die Rätsel und die Stealth-Elemente sind gut durchdacht, und das Ende geht einem wirklich emotional nahe.

Warum wir uns dafür entschieden haben WeilLesen ist nicht nur beängstigend, sondern auch emotional erschütternd. Es verbindet Science-Fiction und Horror zu einer Geschichte, die dein Verständnis von Menschlichkeit, Identität und Bewusstsein auf die Probe stellt.

Mein Fazit: Ein einzigartig eindringliches Horrorerlebnis, das laute Schreckmomente gegen psychologische Tiefe eintauscht – perfekt für Spieler, die ein Spiel suchen, das ihnen noch jahrelang im Gedächtnis bleibt.

3. Outlast [Eines der besten Indie-Survival-Horror-Spiele mit extremem Nervenkitzel]

Unsere Bewertung 10.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror (Ego-Perspektive) Plattformen PC, PS4, Xbox One, Umschalten Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler und Herausgeber: Red Barrels Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 4–7 Stunden; Nachtsichtkamera, auf Verfolgungsjagden basierendes Gameplay Am besten geeignet für Adrenalinjunkies und Fans von extremer Spannung Was mir gefallen hat Ein rasantes Tempo und unerbittliche Verfolgungsjagden

Outlast versetzt dich direkt in die Mount Massive Anstalt, eine verfallende psychiatrische Klinik voller verrückte Patienten, unheimliche Flure und purer Schrecken. Du schlüpfst in die Rolle des Enthüllungsjournalisten Miles Upshur, der nur mit einer Videokamera bewaffnet ist. Versteck dich, renn los und späh durch das Nachtsichtobjektiv deiner Kamera, denn Kämpfen ist keine Option.

Der Horror hier trifft einen hart und unvermittelt. Die Anstalt ist beunruhigend, die Geräusche sind markerschütternd, und hinter jeder Ecke könnte ein Monster lauern, das nur darauf wartet, einen in Stücke zu reißen. Die Spannung ist nonstop, ich schwöre, bei fast jeder Verfolgungsjagd schlug mein Herz wie wild.

Die voyeuristische Kameratechnik des Spiels vermittelt das Gefühl, ständig am Abgrund zu stehen und mit anzusehen, wie sich Schrecken entfalten, die man kaum ertragen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Outlast“ bietet einige der intensivsten und nervenaufreibendsten Sequenzen in der Horror-Spielewelt und versetzt die Spieler in einen ständigen Kampf-oder-Flucht-Zustand, ohne dass sie sich verteidigen können.

Mein Fazit: Ein Meilenstein des hochintensiven Indie-Horrors, perfekt für Spieler, die sich eine furchterregende Achterbahnfahrt wünschen, die niemals nachlässt.

4. Schichten der Angst [Das beste Indie-Psycho-Horror-Spiel für kunstvolle Erzählkunst]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer narrativer Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Umschalten Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: Bloober Team; Herausgeber: Aspyr Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 3–5 Stunden; sich wandelnde Umgebungen im Art-Horror-Stil Am besten geeignet für Fans von visuell ansprechenden Psychodramen Was mir gefallen hat Sich ständig wandelnde Räume und eine surreale Kulisse

Schichten der Angst versetzt dich in die verdrehte Gedankenwelt eines Malers, der davon besessen ist, sein Meisterwerk fertigzustellen. Du wanderst durch ein viktorianisches Herrenhaus, das verformt sich buchstäblich um dich herum, wobei Geheimnisse über die dunkle Vergangenheit des Künstlers ans Licht kommen. Der Großteil des Spiels ist Erkundung und Rätsel, wobei der Schwerpunkt eher auf der Atmosphäre als auf den Kämpfen liegt.

Der Schrecken hier ist psychologischer Natur: Jede Tür, jedes Gemälde und jeder Schatten wirkt lebendig. Das Herrenhaus verändert sich ständig, hält einen in Atem, und die kunstvolle Inszenierung vermittelt das Gefühl, als würde man durch einen lebendigen Albtraum wandeln.

Ehrlich gesagt, habe ich festgestellt, dass ich jeden Flur noch einmal überprüfen, denn das Spiel liebt es, deine Wahrnehmung auf die Probe zu stellen. Einer der fesselndsten Titel unter den Die besten Xbox-Horrorspiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da das Spiel einen ständig aus der Bahn wirft, vermitteln die sich verändernden Räume, die sich auflösenden Wände und die surrealen Verwandlungen das Gefühl, den Bezug zur Realität zu verlieren.

Mein Fazit: Eine visuell faszinierende Horrorreise, die durch ihre atmosphärische Erzählweise besticht und perfekt für Spieler ist, die beunruhigende, künstlerische Erlebnisse lieben.

5. Kleine Albträume [Der beste Indie-Horror-Plattformer mit düsterer Märchenatmosphäre]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Stimmungsvoller Horror-Plattformer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Umschalten Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler: Tarsier Studios; Herausgeber: Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 6–7 Stunden; düstere Märchenästhetik, umgebungsorientiertes Erzählen Am besten geeignet für Spieler, die eher unheimliche Welten als Schreckmomente bevorzugen Was mir gefallen hat Eindringliche Bilder und ein unverwechselbares Kreaturendesign

Kleine Albträume versetzt dich als Six, ein kleines Mädchen, das versucht, dem unheimlichen „Maw“ zu entkommen, in eine düstere, verzerrte Märchenwelt. Du schleichst dich an, versteckst dich und löst Plattform-Rätsel, während riesige, groteske Erwachsene hinter jeder Ecke lauern. Der Zeichenstil ist beunruhigend – man stelle sich eine Mischung aus Tim Burton und Albtraumvorlagen vor –, und jeder Raum erzählt eine Geschichte, ganz ohne Dialoge.

Kleine Albträumeglänzt alsstimmungsvolles Plattformspiel, wo die Spannung nicht nur durch die Gegner, sondern auch durch die Umgebung entsteht. Jedes Rätsel und jede Stealth-Sequenz hält dich in Atem, und die stille Erzählweise verleiht dem Erlebnis eine eindringlich persönliche Note.

Dank der kurzen Spielzeit eignet es sich perfekt für eine spannende Spielsitzung, doch die Grafik und die Atmosphäre bleiben einem noch lange im Gedächtnis. Im Gegensatz zu komplexen Horror-RPGs ist die Spielmechanik hier recht einfach, sodass der Titel auch für Anfänger geeignet ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele fangen diese kindliche Angst vor Energie so gut ein wie Kleine Albträume… alles kommt mir vertraut und doch beängstigend vor, wie ein Traum, der eine falsche Wendung genommen hat.

Mein Fazit: Ein eindringlicher, atmosphärischer Klassiker, ideal für Spieler, die beunruhigende Welten dem direkten Kampf oder Schock-Horror vorziehen.

6. Haft [Das beste taiwanesische Indie-Psycho-Horror-Spiel, inspiriert von Geschichte und Volkskunde]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologisches Horror-Abenteuer Plattformen PC, PS4, Umschaltenmobil Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler und Herausgeber: Red Candle Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 3–5 Stunden; ostasiatische Volkssagen, politischer Horror Am besten geeignet für Fans von emotionalem, kulturell reichhaltigem Horror Was mir gefallen hat Starke Symbolik und bedrückende Atmosphäre

Haft versetzt dich ins Taiwan der 1960er Jahre unter Kriegsrecht, wo die Schüler Wei und Ray in der von Geistern heimgesuchten Greenwood High School gefangen sind. Du erkundest unheimliche Klassenzimmer, löst knifflige Rätsel und weichst bösartigen Geistern aus, die als „Lingered“ bekannt sind. Die Pixelgrafik und der melancholische Soundtrack schaffen eine angespannte, bedrückende Atmosphäre, die einem wirklich im Gedächtnis bleibt.

Dies ist einfesselndes Point-and-Click-Spiel in dem die Geschichte taiwanesische Folklore mit realen historischen Ereignissen verbindet. Jede Begegnung mit dem Übernatürlichen fühlt sich bedeutungsvoll an, und die verschiedenen Enden verleihen jeder Entscheidung Gewicht. Es ist kurz, aber emotional eindringlich – ein Horror-Erlebnis, das sich langsam aufbaut und noch lange nach dem Ende nachhallt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Haft verwebt persönliches Trauma, Volkskunde und politische Ängste zu einer einzigartigen Erzählung, die sich bodenständig, menschlich und aufrichtig herzzerreißend anfühlt.

Mein Fazit: Ein seltenes, storybasiertes Horrorspiel, das bleibende emotionale Spuren hinterlässt – perfekt für Spieler, die hinter dem Gruseln auch eine tiefere Bedeutung suchen.

7. Fran Bow [Das beste Indie-Point-and-Click-Psychohorror-Spiel mit einem Hauch von Dark Fantasy]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Point-and-Click-Psychohorror Plattformen Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler und Herausgeber: Killmonday Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 6–8 Stunden; handgezeichnete Kunst, zwei Realitäten Am besten geeignet für Fans von emotionalen Geschichten und Rätselabenteuern Was mir gefallen hat Unheimlicher Kunststil und beunruhigende, surreale Weltgestaltung

Fran Bow handelt von einem zehnjährigen Mädchen, das in der Oswald-Anstalt gefangen ist, nachdem es den brutalen Mord an seinen Eltern miterlebt hat. Die Spieler erkunden handgezeichnete, unheimliche Umgebungen, lösen Rätsel und interagieren mit bizarren, grotesken Kreaturen, während sie eine düstere, psychologische Geschichte über Trauma, Trauer und Wahrnehmung aufdecken.

Die Welt wechselt zwischen beunruhigenden Fluchttunneln und fantastischen, albtraumhaften Welten hin und her, was das Erlebnis unvorhersehbar und fesselnd macht.

Dies ist einein gruseliges Rätselspiel mit einem Hauch von Dark Fantasy. Die Mischung aus schräger Fantasie, cleveren Rätseln und emotionaler Erzählkunst macht es zu einem unvergesslichen Indie-Abenteuer, das einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel verbindet Unschuld und Horror und sorgt dafür, dass man sich ständig unwohl fühlt, während es zwischen bezaubernden und zutiefst beunruhigenden Momenten wechselt.

Mein Fazit: Ein bizarres, melancholisches und unvergessliches Erlebnis für Spieler, die psychologische Geschichten mit surrealem Touch mögen.

8. Darkwood [Das beste Indie-Survival-Horror-Spiel mit Top-Down-Horror und ohne Anleiten]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Top-Down-Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Umschalten Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler und Herausgeber: Acid Wizard Studio Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 7–15 Stunden; keine Jumpscares, Überleben bei Nacht, nichtlineare Erkundung Am besten geeignet für Hardcore-Survival-Fans, die auf der Suche nach Atmosphäre sind Was mir gefallen hat Spannungsgeladene Nachtzyklen und bedrückende Weltgestaltung

Darkwood versetzt dich in einen geheimnisvollen osteuropäischen Wald in 1987, wo das Überleben von Scharfsinn, sorgfältiger Planung und Erkundung abhängt. Tagsüber suchen die Spieler nach Vorräten, errichten Barrikaden und stellen Gegenstände her, um dann in spannungsgeladenen Nächten ihr Versteck gegen schreckliche Kreaturen zu verteidigen.

Die Top-Down-Perspektive ersetzt billige Schreckmomente durch eine sich langsam aufbauende Beklemmung, während unheimliche Bilder und eine bedrückende Klangkulisse dafür sorgen, dass sich jede Nacht gefährlich und unvorhersehbar anfühlt.

Das ist wirklich das beste Horrorspiel mit komplexen Systemen und bedeutungsvollen Entscheidungen, die jeden Durchgang zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Wenn du Horror magst, der spannend, strategisch und beunruhigend ist, Darkwood überzeugt in jedem schattigen Winkel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Darkwood schürt Angst durch Ungewissheit und Verletzlichkeit; jeder Schritt in den Nebel fühlt sich wie ein Risiko an, und jede Nacht ist ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

Mein Fazit: Einer der atmosphärischsten Indie-Horror-Titel, die je entstanden sind – ideal für Spieler, die sich nach langsam aufbauender Beklemmung gepaart mit anspruchsvollem Gameplay sehnen.

9. Endlose Albträume [Das beste Indie-Psycho-Horror-Spiel zum Thema psychische Erkrankungen]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror Plattformen PC, PS4, Leben, Umschaltenmobil Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler und Herausgeber: Infinitap Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 2–4 Stunden; handgezeichnete Schwarz-Weiß-Illustrationen, Themen rund um die psychische Gesundheit Am besten geeignet für Fans von symbolträchtigen und intimen Horrorgeschichten Was mir gefallen hat Eindringliche Bilder und eine emotional unverfälschte Erzählweise

Endlose Albträume versetzt die Spieler in die düstere, beunruhigende Psyche von Thomas, einem Mann, der in einem Kreislauf albtraumhafter Visionen gefangen ist, die durch Depressionen und eine Zwangsstörung genährt werden.

Die Spieler bewegen sich durch handgezeichnete, monochrome Umgebungen wie Spukhäuser, Irrenanstalten und Wälder, lösen einfache Rätsel und weichen dabei grotesken Manifestationen von Angst und Verzweiflung aus. Jeder Tod oder Fehltritt versetzt Thomas in einen neuen Albtraum und erzeugt so einen eindringlichen Kreislauf psychologischer Spannung.

Mit seiner kargen Grafik, der minimalistischen Benutzeroberfläche und den beklemmenden Soundeffekten stellt das Spiel Atmosphäre und psychologische Angst über traditionelle Spielmechaniken. Das Erlebnis ist kurz, aber tief bewegend und thematisiert psychische Erkrankungen und persönliche Traumata anhand surrealer, bedrückender Traumlandschaften.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel nimmt reale seelische Konflikte auf und verwandelt sie in surreale, sich wiederholende Alpträume, die zugleich schmerzhaft und fesselnd wirken.

Mein Fazit: Ein zutiefst persönliches Horrorerlebnis, ideal für Spieler, die an metaphorischem Storytelling und beunruhigendem Minimalismus Gefallen finden.

10. Startseite [Das beste Indie-Horrorspiel im Pixel-Art-Stil mit mehreren Enden]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Pixel-Art-Horror mit Story Plattformen PC, PS4, Leben, iOS Erscheinungsjahr 2012 Urheber Autor: Benjamin Rivers Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 1–2 Stunden; verzweigte Handlung, auf das erneute Durchspielen ausgerichtetes Design Am besten geeignet für Fans von kurzen, atmosphärischen Mystery-Horrorfilmen Was mir gefallen hat Geschickte Mehrdeutigkeit und persönliche Interpretation

Startseite ist ein Minimalist PS5-Horrorspiel im Pixel-Art-Stil das die Spieler in eine geheimnisvolle Pixelwelt versetzt, in der jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflusst. Die Spieler erwachen während eines Sturms in einem seltsamen, dunklen Haus und erkunden die Umgebung, interagieren mit Gegenständen und treffen Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung und die verschiedenen möglichen Enden bestimmen.

Die pixelige Grafik und die subtilen Veränderungen in der Umgebung schaffen eine unheimliche, fesselnde Atmosphäre, die trotz der Kürze des Spiels für anhaltende Spannung sorgt.

Dieser experimentelle, storybasierte Horror legt mehr Wert auf Interpretation und Atmosphäre als auf Action, wodurch jeder Durchgang einzigartig und zum Nachdenken anregend wird. Seine zahlreichen Enden und die verzweigte Handlung sorgen für einen hohen Wiederspielwert – perfekt für Fans von prägnanten, aber unvergesslichen Horrorerlebnissen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Startseite bietet vollständige Kontrolle darüber, wie die Geschichte interpretiert wird, und verwandelt selbst kleine Entscheidungen in grundlegende Veränderungen dessen, was der Spieler für real hält.

Mein Fazit: Ein kurzes, aber kreatives Horror-Experiment, das sich perfekt für Spieler eignet, die gerne vieldeutige Geschichten zusammenpuzzeln und verschiedene Enden erkunden.

11. Phasmophobia [Das beste Indie-Koop-Horrorspiel rund um die Geisterjagd]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Kooperativer Horror mit Geisterjagd / Ermittlungsspiel Plattformen PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020(Early Access) Urheber Entwickler und Herausgeber: Kinetic Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 25–40+ Stunden (hoher Wiederspielwert, zufälliges Verhalten der Geister, leistungsstarke Koop-Funktionen) Am besten geeignet für Freunde, die auf sozialen Horror und spannungsgeladene Ermittlungsgeschichten stehen Was mir gefallen hat Sprachsteuerung, Geisterjagd-Mechaniken, spontane Schreckmomente

Phasmophobia ist ein kooperatives Horror-Spiel, in dem man Geister jagt, bei dem 1–4 Spieler Untersuche Spukorte mit Hilfe verschiedener Geräte zur Erfassung paranormaler Phänomene. Die Spieler sammeln Beweise, um die Art des Geistes zu identifizieren, überleben Geisterjagden und erfüllen optionale Ziele – und das alles, während sie sich durch zufällig generierte Karten und übernatürliche Ereignisse bewegen.

Die fesselnde First-Person-Perspektive, die Sprachsteuerung und die sorgfältig gestaltete Tonkulisse sorgen für spannende, soziale Horrorerlebnisse, die gemeinsam mit Freunden noch viel spannender sind.

With 24 einzigartige Geister Mit verschiedenen Charaktertypen, anpassbarer Ausrüstung und einem ausgefeilten Wahnsinnssystem bietet jede Spielsitzung einen hohen Wiederspielwert und immer wieder neue Schreckmomente. Die Kombination aus Koop-Gameplay, Ermittlungsmechaniken und dynamischen, gespenstischen Umgebungen sorgt für Phasmophobia ein Highlight unter den Social-Horror-Spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt nur wenige Spiele, bei denen man tatsächlich gemeinsam Geister jagen kann – mit echter Ausrüstung und im Team. Das ist soziale Angst in Reinform, denn man weiß nie, welcher Geist auftaucht oder wie er sich verhalten wird.

Mein Fazit: Spannend, mit hohem Wiederspielwert und absolut empfehlenswert für einen Spielabend mit Freunden, wenn ihr ein Geisterjagd-Erlebnis sucht, das mehr zu bieten hat als nur Schreckmomente.

12. Der Wald [Das beste Indie-Survival-Horror-Spiel mit Erkundung der Open-World-Insel „Cannibal Island“]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Open-World-Survival-Horror Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler und Herausgeber: Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 16–30 Stunden für die Story und Extras. Auch das Sandbox-Spiel kann weit über 100 Stunden dauern. Am besten geeignet für Spieler, die Survival, Basisbau und spontan entstehenden Horror mit Freunden oder im Einzelspielermodus lieben Was mir gefallen hat Handwerkssysteme, Basisverteidigung, furchterregende mutierte Kannibalen

Der Waldist dasOpen-World-Survival-Horror-Spiel In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Eric LeBlanc, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer abgelegenen, bewaldeten Halbinsel gestrandet ist. Der Spieler muss die Umgebung erkunden, Gegenstände herstellen und Unterkünfte bauen, während er sich gegen einen Stamm kannibalistischer Mutanten verteidigt und sich durch dynamische Ereignisse, Höhlen sowie Tag- und Nachtzyklen kämpfen muss.

Dank des Koop-Modus können Freunde mitspielen, wodurch sich spannende Überlebenssituationen und nächtliche Überfälle in gemeinsame, spontan entstehende Horrorerlebnisse verwandeln.

Mit umfangreichen Handwerkssystemen, Basisbau und unberechenbaren, KI-gesteuerten Kannibalen, Der Wald bietet lang anhaltenden Wiederspielwert und furchterregende Begegnungen. Die Erkundung der offenen Welt in Verbindung mit Überlebensmechaniken macht das Spiel zu einem Highlight im Survival-Horror-Genre, das Strategie, Angst und vom Spieler gesteuerte Erzählung miteinander verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wald verbindet Survival-Gameplay mit echtem Horror – du baust nicht nur, sondern wirst auch gejagt, und jede Nacht fühlt sich an, als könnte sie deine letzte sein.

Mein Fazit: Ein intensives Open-World-Horror-Erlebnis, das Erkundung, Kreativität und Mut belohnt – ideal für Spieler, die es lieben, etwas aufzubauen und unter ständiger Bedrohung zu überleben.

13. Inscryption [Das beste Indie-Horror-Kartenspiel mit einer abgedrehten Meta-Erzählung]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Kartenspiel / Roguelike-Horror-Rätselspiel Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Daniel Mullins Games; Herausgeber: Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ~12–15 Stunden basierend auf der Grundhandlung von TrueSteamAchievements. Verfügt über eine Meta-Akt-Struktur, Escape-Room-Rätsel sowie Kartenmechaniken. Am besten geeignet für Spieler, die Spielmechanik, Story und Spannung in einem Paket suchen Was mir gefallen hat Ständige Überraschungen, cleveres Deckbau und sich weiterentwickelnde Darbietungen

Inscryption ist ein genreübergreifendes Indie-Horror-Spiel, das Kartendeck-Mechaniken, Escape-Room-Rätsel und meta-psychologischen Horror miteinander verbindet. Die Spieler sind in einer geheimnisvollen Hütte gefangen und werden gezwungen, ein unheimliches Kartenspiel gegen den rätselhaften Spielleiter Leshy zu spielen, wobei sie sich mit jeder Niederlage in eine „Todeskarte“ verwandeln.

Im Laufe des Spiels durchläuft es mehrere Akte, in denen sich Roguelike-Elemente, Erkundung im Top-Down-Pixel-Art-Stil und sich ständig neu definierende narrative Ebenen vermischen, was die Spieler in Atem hält.

Die einfallsreichen Spielmechaniken, die vielschichtigen Überraschungen und die eindringliche Atmosphäre machen jede Spielrunde zu einem spannenden, unvorhersehbaren Erlebnis. Fans von Horror und Strategiespielen werden die taktischen Kartenduelle, die Escape-Room-Rätsel und die tiefgründige, metafiktionale Erzählweise zu schätzen wissen, die Inscryption eines der originellsten Indie-Horror-Erlebnisse der letzten Jahre.

Warum wir uns dafür entschieden haben Inscryption ist mit nichts anderem zu vergleichen: In einem Moment spielt man Karten, im nächsten löst man Rätsel, und jede Wendung wirkt zutiefst seltsam und clever.

Mein Fazit: Ein mutiger, genreübergreifender Indie-Horror, der nicht nur durch seine Schreckmomente, sondern auch durch seine Erzählweise und sein Spieldesign fesselt.

14. Mundaun [Das beste handgezeichnete Indie-Folklore-Horror-Spiel aus den Alpen]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Handgezeichneter Folklore-Horror / Erkundung Plattformen PC, Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Hidden Fields Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 7–8 Stunden (completionist.me gibt ~7 Std. 47 Min. an); Grafiken im Bleistiftskizzenstil, Rätsel aus der Volkskunde, ein offenes Tal zum Erkunden. Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach stimmungsvoller Erkundung und einem sich langsam entfaltenden Rätsel sind Was mir gefallen hat Einzigartiger Handzeichnungsstil und zutiefst unheimliche alpine Folklore

Mundaun ist ein Horror-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das in einem abgelegenen Bergdorf spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Curdin, der dorthin zurückkehrt, um den mysteriösen Tod seines Großvaters aufzuklären. Während du die Berge und das Dorf erkundest, deckst du durch Rätsel in der Umgebung, versteckte Notizen und unheimliche Begegnungen dunkle Geheimnisse auf.

Der charakteristische, handgezeichnete Grafikstil des Spiels verleiht jeder Szene eine skizzenbuchartige, beunruhigende Ästhetik, während langsames Erkunden und subtiler Horror ein spannungsgeladenes, atmosphärisches Erlebnis schaffen. Die Spieler können im Umgang mit Gegnern zwischen Heimlichkeit, Kampf oder Ausweichen wählen, und die Geschichte bietet mehrere Enden, die von deinen Handlungen beeinflusst werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mundaun Es fühlt sich an, als würde man in ein unheimliches Märchen eintauchen: Jeder Schatten, jede schäbige Berghütte verbirgt etwas Seltsames, und man ist sich nie ganz sicher, was wirklich real ist.

Mein Fazit: Eine wunderschön inszenierte, eindringliche Horrorexpedition, die sich perfekt für einen Durchgang eignet, wenn man nach tiefgründigen Schreckmomenten sucht.

15. Madison [Das beste Indie-Psycho-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive mit dem Schwerpunkt auf Besessenheit]

Unsere Bewertung 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror aus der Ich-Perspektive mit Kameramechanik Plattformen PC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (je nach Version) Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: BLOODIOUS GAMES Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 4–8 Stunden (kurze Kampagne, eindrucksvolle Szenen, kameragesteuertes Gameplay und Schreckmomente) Am besten geeignet für Spieler, die ein kompaktes, filmisches Horrorerlebnis mit Spannung und beeindruckender Grafik suchen Was mir gefallen hat Besitzmechanik, visuelles Design, effektives Tempo

MADiSON ist ein Horror-Spiel aus der Ich-Perspektive, in dem du in die Rolle von Luca schlüpfst, einem Teenager, der eine verfluchte Sofortbildkamera erbt, die einst einem Serienmörder gehörte. Mit Hilfe der Kamera deckt Luca verborgene Geheimnisse auf, löst knifflige Rätsel und interagiert mit der Geisterwelt, um ein tödliches Ritual zu überleben.

Das Spiel legt den Schwerpunkt auf atmosphärische Spannung, mit einer Spukhauskulisse, dämonischen Wesen und paranormalen Fotomechaniken, die die Welt der Lebenden mit der der Toten verbinden. Die Spieler müssen die Umgebung sorgfältig erkunden, Beweise sichern und die Kamera strategisch einsetzen, um zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Madison nutzt die Kamera nicht nur als Werkzeug, sondern macht sie zu deinem Blick in den Wahnsinn und lässt die Grenze zwischen dem, was du filmst, und dem, was dich verfolgt, verschwimmen.

Mein Fazit: Ein kompakter, aber packender Horrorfilm: kurz genug, um ihn in einem Rutsch durchzuschauen, aber stark genug, um einem Angst einzujagen und noch lange nachzuwirken.

16. Signaltechnik [Das beste Indie-Science-Fiction-Survival-Horror-Spiel, inspiriert von Klassikern der PS1-Ära]

Unsere Bewertung 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Retro-Survival-Horror / Rätselspiel Plattformen PC, PS4 / PS5, Switch, Xbox Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: rose‑engine; Herausgeber: Humble Games Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 7–10 Stunden (Schätzung basierend auf Durchspielen); PS1-inspirierte Grafik, rätselreich, melancholischer Science-Fiction-Titel. Am besten geeignet für Spieler, die klassischen Survival-Horror mit einem modernen Touch lieben Was mir gefallen hat Retro-Ästhetik, stimmungsvolle Geschichte, knifflige Rätsel

Signaltechnik ist ein Survival-Horror-Erlebnis, in dem du Elster steuerst, einen Gynoiden, der in einer feindseligen Bergbauanlage erwacht, um einer mysteriösen Seuche auf den Grund zu gehen und verlorene Erinnerungen wiederzufinden. Das Spiel verbindet eine Retro-Ästhetik der 5. Generation, inspiriert von Silent Hill and Resident EvilDas Spiel verbindet 2,5D-Shooter-Mechaniken aus der Vogelperspektive mit Umgebungsrätseln und einem sorgfältigen Ressourcenmanagement.

Die Spieler erkunden unheimliche, stimmungsvolle Schauplätze, lösen knifflige Rätsel und stellen sich tödlichen „verdorbenen“ Gegnern, während sie nach und nach eine Geschichte zusammenfügen, die sich um Erinnerung, Verlust und Liebe dreht.

Die Retro-Grafik, die filmreife Erzählweise und das spannungsgeladene Gameplay machen es zu einem Highlight für Fans sowohl des klassischen als auch des modernen Horrors.

Warum wir uns dafür entschieden haben Signaltechnik Es fängt das Gefühl eines klassischen Survival-Horrors perfekt ein: pixelige Spannung, begrenzte Ressourcen und eine Geschichte, die sowohl Science-Fiction ist als auch zutiefst beunruhigend wirkt.

Mein Fazit: Ein großartiger Rückblick mit echtem emotionalem Gewicht, sowohl für Fans klassischer Horror- als auch von Science-Fiction-Geschichten.

17. Gesicht [Das beste Indie-Horrorspiel im Stil eines psychologischen Spukhauses, inspiriert von P.T.]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror aus der Ich-Perspektive in einem Spukhaus Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler und Herausgeber: SadSquare Studio Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 10–20 Stunden (nichtlineares Haus, Sanity-System, lang anhaltende Angst) Am besten geeignet für Spieler, die sich tief bedrückenden, langsamen Psychohorror wünschen Was mir gefallen hat Realistische Umgebungen, ein ausgefeiltes Spieltempo und eine wahrhaft fesselnde Atmosphäre der Angst

Gesicht ist ein spannendes Psychohorror-Spiel, in dem die Spieler als Dwayne Anderson ein weitläufiges, spukendes Vorstadthaus erkunden und dabei die dunklen Geschichten seiner ehemaligen Bewohner aufdecken.

Im Spannungsfeld zwischen Licht, Vernunft und begrenzten Ressourcen sehen sich die Spieler paranormalen Ereignissen gegenüber, lösen Umgebungsrätsel und entdecken versteckte VHS-Kassetten – und das alles in einer von „P.T.“ inspirierten Atmosphäre voller Angst und psychologischer Spannung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gesicht Es setzt nicht auf plötzliche Schreckmomente, sondern baut die Angst langsam auf, Raum für Raum, während das Haus selbst zu deinem schlimmsten Feind wird.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk des atmosphärischen Horrors – für alle, die sich verloren und heimgesucht fühlen wollen, statt nur erschreckt zu werden.

18. Paratopisch [Das beste Indie-Experimental-Horrorspiel im VHS-Stil]

Unsere Bewertung 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Experimenteller surrealistischer Horror / Walking-Simulation Plattformen Windows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler & Herausgeber: Arbitrary Metric Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 0,5–1 Stunde; vignettenbasierte 32-Bit-Retro-Grafik, surreale Erzählung Am besten geeignet für Spieler, die schrägen, atmosphärischen Horror im Art-Game-Stil lieben Was mir gefallen hat Körnige Bilder, traumhafte Struktur, ungewöhnliche Erzählweise

Paratopisch ist ein surreales Horror-Erlebnis aus der Ich-Perspektive, in dem die Spieler als Schmuggler, Attentäter und Vogelbeobachter durch fragmentierte Geschichten navigieren, die rätselhaften Ereignisse rund um mysteriöse Videokassetten, finstere Kreaturen und eine bedrückende, zerfallende Welt zusammenzufügend.

Its im-stil-von-32-bit Bildsprache, ein spannungsgeladenes Tempo und beunruhigende Soundeffekte schaffen eine verwirrende Atmosphäre der Angst, in der sich Horror, Mystery und abstrakte Erzählkunst in kurzen, abrupten Spielabschnitten vermischen.

Warum wir uns dafür entschieden haben In nur wenigen Minuten, Paratopisch versetzt dich in eine glitchige, unheimliche Welt, die sich wie ein Fiebertraum anfühlt: beunruhigend, seltsam und völlig einzigartig.

Mein Fazit: Kurz, schräg und eindringlich – ein perfekter, kompakter Horror-Trip für Fans experimenteller Spiele.

19. Der Bestattungsassistent [Das beste Indie-Horror-Spiel im Stil eines Einbalsamierungs-Simulators mit dämonischen Begegnungen]

Unsere Bewertung 7.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Horror aus der Ich-Perspektive / Simulation Plattformen PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2022 (Windows); spätere Konsolen Urheber Entwickler: DarkStone Digital; Herausgeber: DreadXP Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 25–30 Stunden für alle Erfolge / Erkundung. Rituale, Einbalsamierungsmechaniken, Spuk in der Leichenhalle. Am besten geeignet für Spieler, die sich einen schrägen, ritualistischen, prozeduralen Horror mit Ruhephasen wünschen Was mir gefallen hat Einzigartiges Einbalsamierungs-Gameplay, fesselnde Geschichte, abwechslungsreicher Wiederspielwert

Der Bestattungsassistent versetzt die Spieler in die Rolle von Rebecca Owens, einer neuen Assistentin in einem von Geistern heimgesuchten Bestattungsinstitut in Connecticut. Während sie realistische Einbalsamierungsaufgaben mit übernatürlichen Bedrohungen in Einklang bringen muss, gilt es für sie, besessene Leichen zu identifizieren, Bindungsrituale durchzuführen und dämonischen Einmischungen zu entkommen.

Das Spiel verbindet spannungsgeladenen First-Person-Horror, prozedural generierte Handlungsabschnitte, mehrere Enden und beunruhigende Schreckmomente, die durch halluzinatorische Visionen und eine düstere, fesselnde Atmosphäre noch verstärkt werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Bestattungsassistent macht die Einbalsamierung zu einem Teil des Schreckens; es ist nicht nur Horror, sondern hautnah, methodisch und zutiefst verstörend.

Mein Fazit: Ein originelles, fesselndes Horrorspiel, in dem du in die Rolle eines Bestatters schlüpfst und das jedem das Gefühl gibt, in Gefahr zu sein.

20. In den Tiefen des Schlafes [Das beste Indie-Psycho-Horror-Spiel aus der Perspektive eines Kindes]

Unsere Bewertung 7.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror aus der Ich-Perspektive (aus der Sicht eines Kleinkindes) Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2014 (Original), Erweiterte Ausgabe in 2017 Urheber Entwickler und Herausgeber: Krillbite Studio Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale ca. 3–5 Stunden (kurzer, emotionaler, unheimlicher Horror aus der Perspektive eines Kindes) Am besten geeignet für Spieler, die sich für erzählerischen, emotionalen und perspektivischen Horror interessieren Was mir gefallen hat Einzigartige Perspektive, surreale Kulissen, emotionale Untertöne

In den Tiefen des Schlafes ist ein Horror-Abenteuer aus der Ich-Perspektive, in dem die Spieler surreale Umgebungen aus der Sicht eines zweijährigen Kleinkindes erkunden. In Begleitung eines empfindungsfähigen Teddybären durchstreifen die Spieler ein düsteres, verzerrtes Haus, lösen Rätsel und entkommen monströsen Gestalten, während sie bruchstückhafte Erinnerungen an ihre Mutter aufdecken.

Seine einzigartige Perspektive, die emotional aufgeladene Erzählweise und die traumhaften, albtraumhaften Schauplätze schaffen ein spannungsgeladenes, eindringliches Erlebnis, das psychologischen Horror mit kindlichem Staunen verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben In den Tiefen des Schlafes „Flips“ stellt das Horrorgenre auf den Kopf, indem es dich winzig klein macht; eine monströse Welt durch die Augen eines Kleinkindes zu sehen, verleiht ihr etwas zutiefst Unheimliches und emotional Berührendes.

Mein Fazit: Ein mutiges, eindringliches Horrorspiel, bei dem es mehr um Albträume als um Schreckmomente geht: perfekt für ein nachdenklich stimmendes, unheimliches Erlebnis.

Mein Gesamtfazit zu den besten Indie-Horror-Spielen

Im Indie-Horror-Genre kennt die Kreativität keine Grenzen und sorgt für Erlebnisse, die noch lange nachwirken, nachdem man den Controller aus der Hand gelegt hat.

Egal, ob du dich nach psychologischer Spannung, kniffligen Rätseln oder fesselnden Welten mit dichter Atmosphäre sehnst – es gibt für jeden Spielertyp das passende Indie-Horrorspiel. Hier sind meine Top-Empfehlungen für den Einstieg:

Für Horror-Neulinge → Endlose Albträume. Eine prägnante, stimmungsvolle Reise, die sich mittels eindringlicher Bilder und eindringlicher Klänge mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt.

→ Endlose Albträume. Eine prägnante, stimmungsvolle Reise, die sich mittels eindringlicher Bilder und eindringlicher Klänge mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt. Für Rätselfreunde → Inscryption. Ein genreübergreifendes Kartenspiel mit Meta-Erzählung und einfallsreichen Spielmechaniken, die einen ständig fesseln.

→ Inscryption. Ein genreübergreifendes Kartenspiel mit Meta-Erzählung und einfallsreichen Spielmechaniken, die einen ständig fesseln. Für Survival-Fans → Der Wald. Ein Open-World-Überlebensspiel auf einer Kannibaleninsel mit Crafting, Koop-Modus und spontanen Horrormomenten für endlosen Spielspaß.

→ Der Wald. Ein Open-World-Überlebensspiel auf einer Kannibaleninsel mit Crafting, Koop-Modus und spontanen Horrormomenten für endlosen Spielspaß. Für Fans von Psychohorror s → Signaltechnik. Ein Survival-Horror im Retro-Stil mit einer sich langsam entwickelnden Handlung und mehreren Enden.

s → Signaltechnik. Ein Survival-Horror im Retro-Stil mit einer sich langsam entwickelnden Handlung und mehreren Enden. Für Fans von kunstvollem Horror → Mundaun. Handgezeichnete Bilder und alpine Folklore sorgen für ein einzigartig fesselndes und geheimnisvolles Erlebnis.

Ganz gleich, welchen Geschmack du hast – diese Titel sind der perfekte Einstieg, um in die Welt des Indie-Horrors einzutauchen und Nervenkitzel zu erleben, der dir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Häufig gestellte Fragen