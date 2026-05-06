Mejor juego de lucha en los Game Awards 2025: todos los nominados

The Mejor juego de lucha de 2025 La oferta de títulos es una de las más competitivas de los últimos tiempos, lo que refleja lo mucho que ha evolucionado el género. Los juegos de lucha siempre han destacado por la profundidad de sus mecánicas, la intensidad de los enfrentamientos uno contra uno y el potencial que ofrecen para alcanzar la maestría en los deportes electrónicos.

Pero los nominados de este año van un paso más allá con un diseño más inteligente, un equilibrio más logrado y una mayor accesibilidad para los nuevos jugadores. Desde remakes de clásicos hasta nuevas franquicias, la lista de 2025 tiene algo que ofrecer a todo tipo de jugadores. Los nominados son:

2XKO – DisturbioLa mezcla de juegos de lucha por equipos 2 contra 2 de League of Legends campeones con un combate trepidante y basado en las asistencias. Las primeras versiones impresionaron a los jugadores por sus controles precisos y su gran potencial de sinergia en equipo.

DisturbioLa mezcla de juegos de lucha por equipos 2 contra 2 de League of Legends campeones con un combate trepidante y basado en las asistencias. Las primeras versiones impresionaron a los jugadores por sus controles precisos y su gran potencial de sinergia en equipo. Capcom Fighting Collection 2 – Una antología muy bien elaborada que recupera clásicos olvidados como Ciberrobots and Pocket Fighter. El código de red retro y las herramientas de entrenamiento personalizadas hacen que las competiciones retro vuelvan a ser viables.

Una antología muy bien elaborada que recupera clásicos olvidados como Ciberrobots and Pocket Fighter. El código de red retro y las herramientas de entrenamiento personalizadas hacen que las competiciones retro vuelvan a ser viables. Fatal Fury: La ciudad de los lobos – SNK recupera una franquicia que llevaba mucho tiempo inactiva con un estilo artístico moderno en 2,5D y una mecánica de combate ágil y precisa. Las críticas más favorables destacan su ritmo trepidante y la respuesta nítida de los golpes.

SNK recupera una franquicia que llevaba mucho tiempo inactiva con un estilo artístico moderno en 2,5D y una mecánica de combate ágil y precisa. Las críticas más favorables destacan su ritmo trepidante y la respuesta nítida de los golpes. Mortal Kombat: Colección Legacy – Esta trilogía remasterizada ofrece gráficos mejorados y una mecánica de juego más fluida para MK9, X y 11. Es una auténtica fiesta de la violencia, con un sistema de «rollback» muy sólido y tutoriales revisados.

Esta trilogía remasterizada ofrece gráficos mejorados y una mecánica de juego más fluida para MK9, X y 11. Es una auténtica fiesta de la violencia, con un sistema de «rollback» muy sólido y tutoriales revisados. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Escenario mundial – SEGALa última revisión de… mejora VF5el combate 3D de gran profundidad, al tiempo que incorpora herramientas para los deportes electrónicos, mejoras en la experiencia de los espectadores y modos de iniciación para los nuevos jugadores.

Con un grupo de nominados tan variado y apasionante, la edición de este año El mejor juego de lucha Esta categoría promete una competencia feroz. Sea cual sea tu estilo preferido, estos juegos están marcando nuevas pautas para el género en 2025.

¿Qué juegos fueron nominados al premio al mejor juego de lucha en 2025?

El mejor juego de lucha de 2025 Esta categoría refleja la evolución del género, combinando tradición e innovación. Los nominados de este año abarcan tanto franquicias consolidadas como nuevas propuestas, y cada uno de ellos impulsa el diseño competitivo, la accesibilidad y la implicación del jugador de formas únicas.

2XKO

Riot Gamesel debut de […] en el género, 2XKO, traecombate por equipos poner de relieve al combinar League of Legends campeones con mecánicas de combate optimizadas. Diseñado desde cero para el modo de juego 2 contra 2, presenta un sistema de asistencia dinámica que premia la coordinación del equipo y la estrategia durante el partido.

Para más información Céntrate en crear sinergias entre los personajes practicando las jugadas de relevo en medio de los combos: una sincronización inteligente puede cambiar por completo el rumbo de las batallas 2 contra 2.

A diferencia de los juegos de lucha por equipos tradicionales, 2XKO simplifica la ejecución sin perder profundidad, lo que permite a los jugadores centrarse en la distribución en el campo, las combinaciones y la sinergia con sus compañeros. El juego se ha diseñado con el Pensando en la comunidad de los juegos de lucha, incluyendo un código de red con función de retroceso, una sólida compatibilidad con mods y herramientas de entrenamiento accesibles desde el primer día.

Las primeras presentaciones en concursos le valieron elogios por su animaciones fluidas, controles intuitivos y un diseño de escenarios muy cuidado, con un elenco de personajes fácilmente reconocibles como Ahri y Darius, el juego resulta atractivo tanto para los aficionados ocasionales como para los jugadores competitivos.

Lo que más llama la atención es 2XKOla capacidad deunir a los aficionados a los MOBA con los fundamentos de los juegos de lucha – una combinación que podría transformar el público del género.

Combinando la nostalgia con características modernas y competitivas, Capcom Fighting Collection 2 recupera una selección de clásicos de culto y favoritos de los fans en un solo paquete. Esta entrega incluye títulos poco comunes como Ciberrobots, Star Gladiador, yDe bolsillo Luchador, ahora equipado con código de red de retroceso, una respuesta de entrada mejorada y salas de espera con todas las funciones.

Para más información Utiliza las herramientas de entrenamiento personalizadas para recrear situaciones clásicas de confusión; cada juego tiene diferentes intervalos de aturdimiento tras un bloqueo que tendrás que dominar por separado.

Mientras que algunos títulos apuestan por la diversión desenfadada, otros destacan por la gran profundidad de sus combos y mecánicas con mucho juego de pies, que resulta atractivo tanto para los jugadores de toda la vida como para los principiantes. El herramientas de formación permiten configurar escenarios con precisión en todos los juegos, lo que hace que esto sea algo más que un simple homenaje a lo retro: es un espacio de juego viable para entrenamiento en el gimnasio y combates de entrenamiento.

Los filtros visuales, la personalización de botones y las superposiciones de listas de movimientos contribuyen a una gran novedades en materia de accesibilidad. Para los seguidores de toda la vida de los juegos de lucha de Capcom de los años 90, Capcom Fighting Collection 2 ofrece una versión fiel y a la vez funcional, que resulta aún mejor gracias a su excelente rendimiento en línea.

Tras más de dos décadas de silencio, SNK vuelve a sus raíces con Fatal Fury: La ciudad de los lobos, una audaz reinterpretación que combina una identidad retro con un toque moderno. Basado enUnreal Engine 5, El juego cuenta con un estilo visual nítido en 2,5D, una detección de golpes fluida y un marcado énfasis en el juego neutral agresivo.

Para más información Aprende a controlar el espacio en las esquinas desde el principio: en este juego se premian mucho las secuencias de presión y los cambios rápidos de ritmo una vez que el rival se ve acorralado.

Leyendas que regresan, como Rock Howard y Terry Bogard, se unen a nuevos rivales en un elenco que apuesta por un combate trepidante y agresivo. A diferencia de los luchadores más defensivos, La ciudad de los lobos premia el impulso y la presión en las esquinas, al tiempo que se mantienen unos datos estrictos sobre la composición de los equipos para garantizar el equilibrio competitivo.

La accesibilidad es una prioridad fundamental, con controles simplificados y un modo de entrenamiento flexible que desglosa los mecanismos avanzados. El diseño de sonido y remixes de bandas sonoras evoca la era de las máquinas recreativas, reforzando su identidad sin parecer anticuado. Para muchos seguidores de toda la vida, Fatal Fury: La ciudad de los loboses unun renacimiento bien hecho; fiel al espíritu original, renovado y preparado para la competición moderna.

Mortal Kombat: Colección Legacy

Mortal Kombat: Colección Legacy recoge tres importantes contribuciones modernas: MK9, MKX, yMK11 – en un único paquete remasterizado con mejoras gráficas, un código de red unificado y un sistema de almacenamiento de entradas optimizado. Se trata de un archivo totalmente jugable que recoge más de una década de Mortal Kombat evolución, destacando los cambios en los sistemas de combos, las mecánicas defensivas y el ritmo a lo largo de los distintos títulos.

Para más información Domina los diferentes sistemas métricos en MK9, X, y11 – Adaptar los golpes finales de tus combos a la época del juego es fundamental para mantener un rendimiento óptimo a lo largo de toda la trilogía.

Las muertes siguen siendo brutales y espectaculares, pero la verdadera profundidad reside en aprender el ritmo del flujo de combate propio de cada juego. El paquete incluye nuevas herramientas de entrenamiento, tutoriales actualizados y la posibilidad de revertir jugadas en las partidas en línea en todos los los mejores juegos de lucha, lo que lo hace más accesible que nunca.

La lista de personajes es enorme y ofrece una gran variedad de estilos (incluidos el «rushdown» y el «zoning»), lo que da a los jugadores muchas opciones para encontrar el que más les convenga. Mortal Kombat: Colección Legacyes unretrospectiva reflexiva que respeta el legado de la serie y, al mismo tiempo, la adapta al competitivo entorno actual.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Escenario mundialcontinúaSEGAsu dilatada tradición de combate de artes marciales en 3D puro, ahora adaptado al ecosistema actual de los deportes electrónicos y el mundo online.

Las mecánicas fundamentales se mantienen intactas: golpes precisos, movimientos circulares frente a lineales y una compleja dinámica de las posturas, pero ahora la experiencia es aún mejor gracias al código de red con función de retroceso, un sistema de emparejamiento mejorado y funciones para espectadores diseñadas para torneos.

Para más información Da prioridad al aprendizaje de las características de sabaki y evasión de cada personaje: en este caso, el movimiento y la sincronización de las contraofensivas son más importantes que el poder ofensivo puro.

El juego incorpora funciones que mejoran la experiencia del usuario, como tutoriales guiados, opciones de control simplificadas para los jugadores noveles y superposiciones de datos de fotogramas detallados para los competidores más exigentes. El estilo de cada personaje se basa en las artes marciales reales, que ofrece un nivel de nitidez en las animaciones y enfrentamientos basados en la tecnología que rara vez se ven en otros lugares.

Aunque el combate es famoso por ser implacable, Además, premia la disciplina y el estudio como pocos otros títulos del género. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Escenario mundial No reinventa la franquicia, sino que perfecciona su plataforma, dando un nuevo impulso a uno de los juegos de lucha más técnicos del género.

¿Qué hace que un juego de lucha sea digno de un premio?

Para ganarse un puesto en el Premios de los videojuegos de lucha… un título debe ir más allá de la simple lucha. Los nominados comparten rasgos clave que definen la excelencia en el género:

Profundidad mecánica → Los juegos de lucha de primer nivel premian la maestría, ya que ofrecen sistemas avanzados como cancelaciones, trampas de fotogramas y combinaciones que evolucionan a medida que mejora la habilidad.

→ Los juegos de lucha de primer nivel premian la maestría, ya que ofrecen sistemas avanzados como cancelaciones, trampas de fotogramas y combinaciones que evolucionan a medida que mejora la habilidad. Equilibrio y equidad competitiva → Un elenco equilibrado evita que haya personajes demasiado poderosos o estrategias desequilibradas, lo que permite a los jugadores ganar gracias a su habilidad, y no a los fallos del juego.

→ Un elenco equilibrado evita que haya personajes demasiado poderosos o estrategias desequilibradas, lo que permite a los jugadores ganar gracias a su habilidad, y no a los fallos del juego. Estilo de combate único → Los grandes juegos destacan por su ritmo, estilo visual o sistema de control característicos, que los diferencian del resto.

→ Los grandes juegos destacan por su ritmo, estilo visual o sistema de control característicos, que los diferencian del resto. Rendimiento en línea → Un código de red con función de retroceso, salas fluidas y un emparejamiento estable son elementos esenciales para que el panorama competitivo actual goce de buena salud.

→ Un código de red con función de retroceso, salas fluidas y un emparejamiento estable son elementos esenciales para que el panorama competitivo actual goce de buena salud. Accesibilidad para los nuevos jugadores → Los tutoriales claros, las opciones de introducción de datos simplificadas y las herramientas de práctica ayudan a los principiantes a iniciarse sin sentirse abrumados.

→ Los tutoriales claros, las opciones de introducción de datos simplificadas y las herramientas de práctica ayudan a los principiantes a iniciarse sin sentirse abrumados. Replay y valor del contenido → Los modos adicionales, la variedad de personajes y el acabado cuidado mantienen a los jugadores enganchados mucho tiempo después del primer torneo.

Teniendo en cuenta estas cualidades, queda claro por qué los nominados a Mejor juego de lucha de 2025 han marcado un nuevo hito en el género. Tanto si eres un jugador ocasional como un profesional consumado, estos juegos te ofrecen algo que mejorará tu experiencia.

Cómo votar en los Los Premios The Game 2025

Votar porLos Premios The Game 2025 está abierto al público y se lleva a cabo íntegramente en línea a través de la página web oficial Página web de los Game Awards. Para participar, los usuarios deben iniciar sesión utilizando una plataforma compatible, como Google, Twitch, Facebook, oX.

Una vez que hayas iniciado sesión, podrás navegar la lista completa de los 2025 nominados en diversas categorías y envía tus votaciones. Los votantes solo pueden emitir un conjunto de votos por cuenta. Aunque los votos de los aficionados representan el 10 % del resultado final, el 90 % restante procede de un jurado compuesto por expertos del sector, periodistas y críticos de videojuegos de todo el mundo.

Mi veredicto

The Mejor juego de lucha de 2025 Esta categoría pone de manifiesto lo variado y competitivo que se ha vuelto el género. Cada candidato aporta algo diferente,de2XKOla estrategia de trabajo en equipo de Virtua Fighter 5 R.E.V.O.su refinado juego técnico. Lo que hace que este año sea especial es el equilibrio entre accesibilidad y complejidad en todos los aspectos.

Aunque los cinco juegos destacan cada uno a su manera, Fatal Fury: La ciudad de los lobos podría decirse que ofrece el conjunto más completo de juegos de lucha modernos, ya que combina la intensidad clásica con un diseño vanguardista. Aún así, todos y cada uno de los títulos de esta lista merecen un reconocimiento por su contribución al futuro del género de los juegos de lucha.

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