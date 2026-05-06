20 juegos parecidos a Stellaris para saciar tu sed de estrategia en 2025

Juegos comoStellaris atraer a jugadores que busquen experiencias estratégicas basadas en la exploración, la planificación a largo plazo y las decisiones significativas.

Como alguien que ha dedicado innumerables horas a gestionar cuestiones éticas, hacer frente a crisis y superar los estancamientos a mitad de camino en Stellaris, Sé lo emocionante que es desear otro juego que ofrezca esa misma combinación de grandiosidad y tensión.

Los juegos de esta lista ofrecen esa satisfacción tan familiar, al tiempo que incorporan nuevas mecánicas que hacen que la experiencia siga siendo novedosa y atractiva.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Stellaris

Si quieres la coincidencia más cercana a Stellaris En cuanto a la envergadura, la estrategia y la profundidad en la construcción de galaxias, estos tres títulos destacan como las mejores recomendaciones. Cada uno de ellos capta un elemento fundamental de lo que Stellaris que encantan a los jugadores, lo que los convierte en puntos de partida ideales antes de sumergirse en la lista completa.

Endless Space 2 (2017) – Endless Space 2 destaca por su gran variedad de facciones, sus complejos sistemas políticos y una galaxia que reacciona de forma significativa ante cada decisión estratégica. Civilizaciones Galácticas III (2015) – Civilizaciones Galácticas III ofrece una amplia personalización del imperio, una diplomacia con IA inteligente y campañas de larga duración que premian la planificación minuciosa. Master of Orion: Conquista las estrellas (2016) – Master of Orion ofrece una jugabilidad 4X simplificada pero estratégica, con razas alienígenas memorables y una toma de decisiones ágil y decisiva.

Estos tres primeros títulos marcan la pauta para el resto de la lista, así que sigue bajando para descubrir aún más juegos que ofrecen profundidad y exploración Stellaris que disfrutan los aficionados.

Los 20 mejores juegos parecidos a Stellaris para cuando una galaxia no es suficiente

Esta selección destaca juegos como Stellaris que ofrecen galaxias inmensas, una profunda construcción de imperios y una exploración significativa, lo que proporciona Stellaris a los aficionados la misma sensación de amplitud y libertad estratégica.

Prepárate para una gestión de recursos exigente, una diplomacia compleja y universos dinámicos que se adaptan a tus decisiones. Echa un vistazo a cada uno de los juegos que aparecen a continuación para ver cuál se ajusta mejor a tu estilo de juego.

1. Endless Space 2 [Lo mejor para la estrategia de facciones asimétricas]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de estrategia espacial por turnos 4X Plataformas PC (Windows, macOS) Año de estreno 2017 Creador/es Amplitude Studios (desarrollador), SEGA (editor) Duración media de la partida Entre 40 y más de 200 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las facciones muy asimétricas y los juegos de estrategia basados en una historia Lo que me gustó Las facciones se perciben de forma radicalmente diferente, y los acontecimientos narrativos dan lugar a momentos argumentales significativos

Endless Space 2 te sumerge en una galaxia inmensa donde cada facción cuenta una historia diferente y cada decisión contribuye a una narrativa interestelar en constante evolución.

Los jugadores exploran sistemas estelares, amplían su territorio, gestionan sus poblaciones y negocian con potencias rivales, todo ello mientras disfrutan de una estética estilizada basada en limpiar los elementos de la interfaz de usuario y un arte cósmico lleno de vida. Su énfasis en la claridad lo convierte en la opción ideal para campañas largas en las que la legibilidad es fundamental.

Para más información Aprovecha las misiones de facción más completas desde el principio, ya que determinan tu estrategia a largo plazo y desbloquean poderosas bonificaciones que influyen de manera decisiva en tu poderío a mitad de partida.

¿Qué distingue Endless Space 2lo que distingue es elprofunda asimetría entre facciones, donde cada especie sigue unas mecánicas totalmente diferentes que modifican de forma significativa la forma de jugar. El sistema de eventos narrativos refuerza esta identidad al ofrecer opciones basadas en la trama que influyen en la diplomacia, las características de la población y la estabilidad del imperio.

Mi veredicto: Stellaris a los fans les encantaráEndless Space 2 por su narrativa profunda, sus facciones asimétricas y su profundidad estratégica a largo plazo, que premia la planificación cuidadosa y la experimentación.

2. Civilizaciones Galácticas III [Ideal para campañas largas de tipo «sandbox»]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de estrategia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2015 Creador/es Stardock Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 300 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las campañas de mundo abierto de larga duración y el desarrollo complejo de un imperio Lo que me gustó La libertad de crear una civilización totalmente única a través de la tecnología, la ideología y la personalización de las naves

Civilizaciones Galácticas III es un clásico título 4X diseñado para jugadores que desean forjar un imperio a lo largo de cientos de turnos mientras se adentran en una galaxia repleta de especies rivales e ideologías contrapuestas. El juego hace hincapié en grandes árboles tecnológicos, opciones diplomáticas complejas, yvarias condiciones de victoria, lo que permite a los jugadores tener pleno control sobre cómo alcanzar el dominio.

Civilizaciones Galácticas III ofrece unos gráficos elegantes y extensos mapas estelares diseñados para el caos a escala galáctica, lo que lo convierte en la elección ideal para cualquiera que busque el los mejores juegos de gran estrategia.

Para más información Personaliza tu ideología desde el principio, ya que influye en la diplomacia, la gestión de las colonias y los picos de poder en las últimas fases del juego más de lo que los jugadores noveles suelen esperar.

Uno de los puntos fuertes más destacados de Civilizaciones Galácticas IIIes supotente editor de naves, que permite a los jugadores diseñar naves desde cero o utilizar planos creados por la comunidad a través de Integración con Steam Workshop. El juego también se adapta perfectamente a campañas largas en modo sandbox, capaz de gestionar mapas gigantescos y cientos de facciones sin verse afectado por la carga de trabajo.

Mi veredicto: Stellaris Los aficionados que disfrutan con el desarrollo a largo plazo de un imperio, la personalización y los entornos abiertos del tamaño de una galaxia sabrán apreciar la profundidad y la libertad que Civilizaciones Galácticas III aporta a cada campaña.

3. Master of Orion: Conquista las estrellas [Lo mejor en estrategia 4X simplificada]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de estrategia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS), Linux Año de estreno 2016 Creador/es NGD Studios (desarrollador), Wargaming (editor) Duración media de la partida 20-80 horas Ideal para Jugadores que prefieren campañas 4X más breves y concisas, con un acabado moderno Lo que me gustó Capta el espíritu de la serie original, al tiempo que ofrece un ritmo más fluido y una estructura más accesible

Master of Orion: Conquista las estrellas reinterpreta uno de los la serie 4X más emblemática con una interfaz moderna, sistemas accesibles y una presentación visualmente pulida. El juego conserva intacto el espíritu del original, al tiempo que ofrece una curva de aprendizaje más suave, lo que lo hace perfecto para los jugadores que buscan una experiencia de estrategia a escala galáctica sin sentirse abrumados.

También se considera, con razón, uno de los juegos espaciales que han marcado un hito en su género, gracias a su sólido diseño de juego de estrategia en 4D, a sus razas alienígenas con gran profundidad de carácter y a una atmósfera tan impregnada de encanto de ciencia ficción que el escenario se convierte en una parte fundamental de la jugabilidad y la experiencia del juego. El banda sonora orquestal and una excelente interpretación de voz potenciar la sensación de descubrimiento cósmico, dotando a toda la campaña de un aire cinematográfico.

Para más información Utiliza desde el principio los ajustes de personalización de la carrera para adaptar la dificultad, el comportamiento de los oponentes y el ritmo, de modo que tu campaña resulte equilibrada y gratificante desde el primer turno.

Esta nueva versión combina la toma de decisiones típica de los juegos 4X clásicos con la claridad de los títulos modernos, ofreciendo sistemas de diseño naval and opciones tecnológicas que resultan familiares a la vez que refinadas. La interfaz de usuario presenta la información de forma clara, lo que permite a los jugadores centrarse en la exploración, la colonización y el combate táctico sin las dificultades habituales en los títulos de estrategia más antiguos.

Mi veredicto: Stellaris Los aficionados que busquen un juego 4X sencillo, moderno y nostálgico que respete su tiempo encontrarán Master of Orion una alternativa refrescante y bien definida con gran profundidad estratégica.

4. Sins of a Solar Empire: Rebelión [Lo mejor para la guerra galáctica en tiempo real]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Híbrido de estrategia 4X y gran estrategia en tiempo real Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2012 Creador/es Ironclad Games (desarrollador), Stardock (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 300 horas Ideal para Jugadores que buscan una combinación de guerras a gran escala y el desarrollo a largo plazo de un imperio Lo que me gustó El ritmo en tiempo real genera una tensión y un dinamismo que los títulos 4X por turnos rara vez logran igualar

Sins of a Solar Empire: Rebelión destaca como uno de los híbridos de gran estrategia en tiempo real más ambiciosos jamás creados. En lugar de hacer una pausa entre turnos, los jugadores gestionan crecimiento imparable del imperio, explora sistemas estelares, forma alianzas y dirige enormes flotas en tiempo real.

Aunque su escala es mucho mayor, sigue compartiendo el ADN de la construcción de bases y la gestión de recursos en tiempo real que se encuentra en juegos como La era de los mitos, lo que ofrece a los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real una base estratégica que les resultará familiar.

Aquí todo parece gigantesco, y el espectáculo táctico de las batallas confiere a la galaxia una energía dinámica que la distingue de los juegos 4X tradicionales. Es la opción ideal para aquellos jugadores que buscan una experiencia de estrategia en tiempo real que combine el crecimiento de un imperio a gran escala con batallas navales a gran escala.

Para más información Controla las líneas de suministro desde el principio, ya que la eficiencia logística es fundamental para mantener a flotas numerosas en lo más profundo del territorio enemigo.

Uno de los aspectos más destacados es la profundidad de su sistemas económicos y logísticos, que influyen en todo, desde la capacidad de la flota hasta la eficiencia de la expansión. El modo multijugador es otra característica destacada, ya que admite grandes partidos a gran escala que parecen auténticas guerras galácticas que se desarrollan en tiempo real.

Mi veredicto:Si te gustaStellaris pero quieres un ritmo más trepidante y batallas gigantescas en tiempo real, Sins of a Solar Empire: Rebelión ofrece una de las experiencias de estrategia más singulares y emocionantes que existen.

5. Mundos Lejanos 2 [Lo mejor para vivir, Reactive Galaxies]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Simulación espacial 4X en tiempo real Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2022 Creador/es CodeForce (desarrollador), Slitherine Ltd. (editor) Duración media de la partida Entre 80 y más de 300 horas Ideal para Jugadores que buscan una galaxia enorme y viva, impulsada por la actividad de facciones independientes Lo que me gustó La galaxia parece cobrar vida incluso cuando no interactúo con ella directamente

Mundos Lejanos 2 constituye uno de los más galaxias de arena gigantes en el género de estrategia, donde las facciones comercian, luchan, exploran y colaboran incluso sin la intervención del jugador.

La simulación reactiva permite que las historias surjan de forma natural, lo que hace que cada campaña resulte única e impredecible. Si estás buscando juegos de estrategia de primera categoría Con una ambición a escala galáctica, esta obra cumple con creces.

Para más información Empieza con la automatización parcial activada hasta que comprendas la economía, los patrones de exploración y el comportamiento de las naves, ya que los sistemas pueden resultar abrumadores si se controlan totalmente de forma manual.

El mundo parece estar unido gracias a un intenso comercio, diplomacia e interacciones entre facciones que evolucionan independientemente de tus acciones, creando la sensación de un universo verdaderamente reactivo. Con personalización avanzada, herramientas para crear escenarios y soporte para campañas largas, Mundos Lejanos 2 recompensa a los jugadores a los que les gusta la amplitud, la complejidad y los momentos narrativos espontáneos.

Mi veredicto: Stellaris Los aficionados a las galaxias enormes y vivas, al comportamiento dinámico de la IA y a las historias que se desarrollan por sí solas encontrarán Mundos Lejanos 2 una experiencia profunda y gratificante en el ámbito de las estrategias a largo plazo.

6. Sins of a Solar Empire II [Lo mejor para la guerra galáctica 4X en tiempo real]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Estrategia 4X en tiempo real con simulación táctica Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2024 Creador/es Ironclad Games (desarrollador), Stardock (editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 300 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de estrategia 4X en tiempo real con una escala gigantesca y una gran variedad de facciones Lo que me gustó La capacidad de alternar en tiempo real entre el combate a nivel de nave y la toma de decisiones a escala imperial

Sins of a Solar Empire II se basa en el legado de su innovador predecesor y lleva la estrategia 4X en tiempo real a proporciones galácticas. No hay turnos, modos de batalla ni fases separadas. Todo se desarrolla en un entorno fluido en tiempo real, donde puedes pasar sin interrupciones del combate táctico entre naves a la gestión estratégica del imperio.

A diferencia de los juegos 4X tradicionales por turnos, Pecados II da prioridad al impulso y al momento oportuno. Cada cinturón de asteroides, cada maniobra de la flota y cada órbita planetaria se desarrolla en tiempo real. Este desarrollo en tiempo real genera una tensión constante, donde las decisiones tienen un efecto en cadena inmediato y el posicionamiento cobra tanta importancia como la producción.

Para más información Si no consigues establecer un control orbital temprano mediante defensas móviles y naves de reconocimiento, y retrasas la visibilidad de la flota, puedes perder sectores enteros antes de que te des cuenta.

Pecados IIademás, presenta seis facciones jugables, cada una con estilos de juego muy asimétricos, incluyendo mecánicas únicas como Resonancia de fase, Asignación comercial de TEC, yPoderes de unidad psiónica de Advent. Estas facciones se dividen en subfacciones con sus propias líneas tecnológicas, unidades y objetivos, lo que da lugar a un amplio mundo abierto de ideologías y estrategias contrapuestas.

Mi veredicto: For Stellaris los aficionados que buscan una alternativa más trepidante y en tiempo real, con batallas espaciales tácticas, facciones complejas y sin tiempos de espera propios de los juegos por turnos, Sins of a Solar Empire II ofrece un emocionante simulador de guerra a escala galáctica que evoluciona hora a hora.

7. Age of Wonders: Planetfall [Lo mejor para el combate terrestre de ciencia ficción táctica]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de estrategia 4X por turnos con combate táctico Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Triumph Studios, Paradox Interactive Duración media de la partida 30–120 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la estrategia al estilo de Civilization con un sistema de combate más complejo Lo que me gustó Cada facción exige un enfoque totalmente diferente en cuanto a estrategia y combate

Age of Wonders: Planetfall ofrece una experiencia 4X de ciencia ficción muy lograda, basada en batallas terrestres tácticas, el desarrollo de imperios y facciones asimétricas con vías tecnológicas únicas. Los jugadores exploran mundos devastados, reconstruyen colonias y dirigen a sus ejércitos a través de misiones por turnos que premian el posicionamiento, la sinergia entre unidades y la evolución de los héroes.

La red tecnológica y el sistema de operaciones encubiertas aportan profundidad estratégica, lo que hace que cada partida sea única.

Para más información Centra tus primeras colonias en una o dos especializaciones de recursos porque Caída de un planeta basa su economía en gran medida en cadenas de producción eficientes.

Una dirección artística de ciencia ficción llena de colorido and interfaz de usuario adaptativa hacen que las largas sesiones de juego resulten entretenidas, y la combinación de diplomacia, desarrollo tecnológico y guerra táctica mantiene el interés del juego desde la exploración inicial hasta el dominio en las últimas fases.

Mi veredicto: Caída de un planeta es perfecto para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan un juego 4X de ciencia ficción con gran profundidad, que combina la gestión de un imperio con un combate táctico intenso y satisfactorio.

8. Civilization: Beyond Earth, de Sid Meier [Lo mejor para crear civilizaciones de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de estrategia 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2014 Creador/es Firaxis Games (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida 30–120 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta Civilization pero buscan un sistema de progresión de ciencia ficción Lo que me gustó El sistema de afinidades da lugar a identidades y resultados estratégicos distintos en las últimas fases del juego

Civilization: Beyond Earth, de Sid Meier toma el conocido Fórmula de Civ y la adapta a un mundo lejano donde la humanidad vuelve a empezar en un territorio desconocido. En lugar de naciones históricas, los jugadores guían a los colonos a través de la exploración planetaria, la construcción de asentamientos y la supervivencia en un ecosistema hostil.

Lo más destacado del juego es su sistema de afinidad, que transforma tu civilización en Pureza, Armonía, oSupremacía rutas, cada una de las cuales desbloquea unidades, habilidades y bonificaciones ideológicas únicas.

Para más información Decídete pronto por una línea de afinidad, ya que las estrategias híbridas rara vez ofrecen el mayor poderío militar o la mejor economía en las últimas fases del juego.

Más allá de la Tierra’s sistema de misiones ofrece objetivos ramificados relacionados con el desarrollo urbano, la diplomacia y la investigación, lo que aporta una profundidad narrativa poco habitual en los juegos tradicionales de la serie Civilization. El sitio web tecnológico, en lugar de un árbol lineal, fomenta la experimentación al permitir a los jugadores trazar rutas de investigación únicas en cada campaña.

Mi veredicto: Los jugadores a los que les guste Civilization pero busquen una versión flexible de ciencia ficción con un marcado carácter de progresión encontrarán Más allá de la Tierra una alternativa sólida y refrescante.

9. La humanidad [Lo mejor para la evolución de un imperio que fusiona culturas]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de estrategia histórica 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2021 Creador/es Amplitude Studios (desarrollador), SEGA (editor) Duración media de la partida 40–150 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos al estilo «Civ», pero que desean más libertad a la hora de construir su imperio Lo que me gustó La mecánica de cambio de cultura da lugar a civilizaciones y estrategias infinitamente variadas

La humanidad ofrece una nueva visión de la fórmula 4X al permitir a los jugadores combinar culturas de diferentes épocas, creando civilizaciones híbridas con fortalezas en constante evolución. En lugar de limitarte a una única identidad, forjas la personalidad de tu imperio a través de decisiones históricas que se superponen, lo que hace que cada campaña sea diferente. Los memorables acontecimientos de transición entre épocas y las indicaciones narrativas refuerzan esta evolución.

Para más información Planifica con antelación tus transiciones entre épocas para poder combinar culturas que complementen tus objetivos a largo plazo en materia económica, militar o de influencia.

El juego destaca por su sofisticada diplomacia, sus sistemas de control territorial y sus mecánicas de expansión basadas en regiones, que resultan más realistas que el tradicional asentamiento casilla a casilla. Esta estructura genera tensión estratégica en torno a las fronteras, los recursos y el dominio de la influencia.

Mi veredicto: La humanidad es ideal para los jugadores a los que les gusta el diseño de imperios a gran escala y buscan una alternativa flexible y centrada en la cultura a juegos clásicos de 4X.

10. StarDrive 2 [Lo mejor para el combate naval personalizado]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego 4X por turnos con batallas tácticas en tiempo real Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2015 Creador/es Zero Sum Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-80 horas Ideal para Jugadores que desean tener un control táctico directo de las batallas espaciales Lo que me gustó El sistema de diseño de naves permite crear flotas increíblemente creativas con un impacto notable en el combate

StarDrive 2 combina la gestión clásica de un imperio con batallas tácticas de flotas en las que el jugador participa activamente, lo que permite a los jugadores controlar directamente los combates en lugar de depender de resultados automáticos. La característica más destacada del juego es su gran énfasis en el diseño de buques, que ofrece numerosos tipos de cascos, módulos de armamento, sistemas defensivos y componentes especiales con los que experimentar.

Esta flexibilidad creativa hace que la composición de la flota sea una de las partes más gratificantes de la experiencia y la convierte en una opción muy divertida.

Para más información Diseña naves especializadas (lancheras de misiles, cruceros de combate o flotas de portaaviones) en lugar de recurrir a diseños genéricos para cada enfrentamiento.

El juegodiseño indie fácil de modificar ha dado lugar a una comunidad fiel que sigue aportando nuevas piezas para naves, ajustes de equilibrio y grandes mods de conversión total. Aunque su alcance es menor que el de los grandes títulos 4X, su conjunto de características bien definido hace que las campañas sean concisas, ágiles y tácticamente satisfactorias.

Mi veredicto: StarDrive 2 es ideal para los jugadores a los que les encanta personalizar flotas, experimentar con diseños de naves y tomar el mando en intensas batallas espaciales tácticas.

11. Warhammer 40.000: Gladius – Reliquias de la Guerra [Lo mejor para los juegos de estrategia 4X centrados en el combate]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de estrategia 4X centrado en el combate táctico Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2018 Creador/es Proxy Studios (desarrollador), Slitherine Ltd. (editor) Duración media de la partida 20-80 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego 4X con mucho combate y una temática e identidad bien definidas Lo que me gustó Cada facción ofrece una experiencia totalmente diferente, con puntos fuertes, líneas tecnológicas y funciones en el campo de batalla propios

Warhammer 40.000: Gladius transforma la fórmula tradicional de los juegos 4X en un una experiencia estratégica centrada en el combate ambientado en el sombrío universo de Warhammer 40.000. En lugar de diplomacia, comercio o intrincadas intrigas políticas, Espada se centra en la expansión agresiva, los enfrentamientos tácticos y los conflictos entre facciones.

Lo mejor del juego es su diseño asimétrico de facciones, con los Marines Espaciales, el Astra Militarum, los Orkos, los Necrones y las razas que se incorporarán más adelante mediante DLC, cada una con unidades, mecánicas y prioridades estratégicas radicalmente diferentes. El mundo en sí es hostil y evocador, repleto de reliquias antiguas, fauna peligrosa y peligros ambientales inspirados en la mitología del universo.

Para más información Aumenta la capacidad de supervivencia de tus primeras unidades aprovechando las ventajas del terreno; Gladius premia enormemente el posicionamiento y la cobertura, sobre todo en las escaramuzas de las primeras fases de la partida.

Las ciudades se expanden como fortalezas, y la gestión de los recursos gira en torno al mantenimiento de ejércitos cada vez más poderosos, en lugar de equilibrar amplias redes económicas. El ambiente oscuro y opresivo recrea a la perfección el espíritu de 40K, mientras que los escenarios para un solo jugador dan prioridad a la toma de decisiones tácticas frente a la microgestión del imperio.

Mi veredicto: Si buscas un juego 4X que anteponga la estrategia en el campo de batalla a la diplomacia, Espada ofrece una de las experiencias más temáticas y tácticamente satisfactorias del género.

12. Battlestar Galactica: Enfrentamiento [Lo mejor para el mando táctico de flotas]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Estrategia táctica de combate de flotas Plataformas PC (Windows), PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Black Lab Games (desarrollador), Slitherine Ltd. (editor) Duración media de la partida 20-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los combates tácticos entre naves y las misiones con una trama bien desarrollada Lo que me gustó El combate por turnos simultáneos plasma a la perfección el caos y la intensidad de las batallas de BSG

Battlestar Galactica: Enfrentamientose centra encombate de flotas basado en escenarios, dando prioridad a las naves capitales, al posicionamiento y a la precisión táctica frente a la exploración o la diplomacia tradicionales propias de los juegos 4X.

El mayor punto fuerte del juego reside en su auténticoBattlestar Galacticatono, que recrea la tensión gélida y llena de metal de la Primera Guerra contra los Cylons a través de una campaña pulida y sesiones informativas narrativas. Cada misión se percibe como algo meditado, con objetivos claros que premian las maniobras inteligentes y la composición de la flota, más que la fuerza bruta.

Para más información Aprovecha la posición vertical y los ángulos de disparo; las naves capitales infligen un daño devastador cuando se controlan bien los ángulos.

Punto muertoEl combate destaca por su personalización avanzada de la nave, lo que permite a los jugadores personalizar sus equipamientos, escuadrones y naves de apoyo para adaptarlos a funciones tácticas específicas. El sistema de turnos simultáneos mantiene las batallas dinámicas y cinematográficas, haciendo que cada enfrentamiento resulte intenso y estratégico.

El ritmo de la campaña es perfecto, ya que combina el control de la flota, la gestión de recursos y la planificación de misiones de tal manera que el progreso resulta muy satisfactorio. Punto muertoes ideal para los jugadores que prefieren una estrategia rigurosa y centrada en el buque en la gestión de un imperio gigantesco. Ten en cuenta que el juego dejó de estar disponible en la mayoría de las tiendas el 15 de noviembre de 2025, así que te recomendamos que lo compres mientras puedas.

Mi veredicto: Los jugadores con mentalidad táctica a los que les guste el mando de naves capitales y la auténtica guerra de ciencia ficción encontrarán Battlestar Galactica: Enfrentamiento una experiencia de estrategia gratificante y llena de ambiente.

13. Civilizaciones Galácticas IV [Lo mejor en estrategia galáctica por turnos moderna]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de estrategia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2022 Creador/es Stardock Entertainment Duración media de la partida Entre 40 y más de 200 horas Ideal para Jugadores que buscan una versión modernizada y optimizada del clásico juego Galactic Civ Lo que me gustó Las opciones ampliadas de personalización del imperio y los sistemas de calidad de vida más intuitivos facilitan la gestión en las últimas fases del juego

Civilizaciones Galácticas IV moderniza esta saga de larga trayectoria con personalización ampliada, nuevas mecánicas de desarrollo del imperio y una estructura galáctica basada en sectores que hace que la exploración resulte más grandiosa.

El juego se centra en ofrecer a los jugadores una mayor flexibilidad estratégica a través de árboles tecnológicos más amplios, rasgos de facción y sistemas de interfaz de usuario más intuitivos que facilitan la gestión de las decisiones de alto nivel. Estas mejoras contribuyen a crear una sensación de grandeza que se percibe como una evolución natural de la serie.

Para más información Da prioridad a los puntos de ideología iniciales, ya que desbloquean poderosas ventajas que dan forma a tu imperio y pueden mantener tu impulso en la fase media y final de la partida.

El nuevoideología y sistemas de progresión profundizar en la planificación a largo plazo premiando las decisiones estratégicas coherentes, mientras que el diseño del mapa por sectores fomenta una expansión meditada y la coordinación de recursos.

Mi veredicto: Civilizaciones Galácticas IV es ideal para los aficionados que buscan una continuación moderna, personalizable y más accesible de la franquicia, que ofrece herramientas estratégicas avanzadas en un formato más pulido y ambicioso.

14. Aniquilación planetaria: TITANES [Lo mejor para batallas de estrategia en tiempo real a escala planetaria]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real a escala planetaria Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2015 Creador/es Uber Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las batallas masivas de estrategia en tiempo real y la toma de decisiones centrada en la macrogestión Lo que me gustó La posibilidad de librar batallas en planetas enteros y en las capas orbitales hace que cada partida resulte impresionante

Aniquilación planetaria: TITANESes una osada,RTS a escala planetaria basado en ejércitos colosales, una física dinámica y la emoción de librar guerras en varios cuerpos celestes a la vez. Es una recomendación imprescindible para cualquiera que esté explorando juegos comoAge of Empires pero buscando una experiencia más pausada y estratégica, centrada en la identidad del imperio.

En lugar de pequeñas escaramuzas, el juego se centra en la planificación a gran escala, lo que te permite crear ejércitos en la superficie de los planetas, lanzar unidades a la órbita e invadir lunas o mundos vecinos. La enorme magnitud de cada partida ofrece un espectáculo que pocos juegos de estrategia pueden igualar, lo que hace que la experiencia resulte cinematográfica, desde la expansión inicial hasta el caos de las últimas fases del juego.

Para más información Asegúrate el control orbital desde el principio; una vez que domines los cielos, invadir o defender planetas enteros resultará mucho más fácil.

Las partidas multijugador permiten batallas a una escala increíblemente grande, que a menudo abarcan varios planetas a la vez, lo que recompensa a los jugadores que destacan en la estrategia global, la multitarea y la planificación a largo plazo. El diseño único de mapa esférico esto lo distingue de los títulos tradicionales de 4X o de estrategia en tiempo real con mapas planos, ya que ofrece nuevas posibilidades tácticas y un movimiento constante por terrenos curvos.

Mi veredicto: Aniquilación planetaria: TITANES es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia de estrategia en tiempo real a gran escala y a gran velocidad, con guerras planetarias, ejércitos colosales y batallas explosivas y cinematográficas.

15. No Man’s Sky [Lo mejor para la exploración espacial sin límites]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Exploración espacial y supervivencia en un mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida Entre 30 y más de 300 horas Ideal para Jugadores que buscan una exploración sin límites y libertad creativa Lo que me gustó Cada planeta tiene su propio encanto, y tras años de actualizaciones, el universo se ha convertido en un lugar verdaderamente vivo

No Man’s Skyofrece un servicio totalmenteuniverso procedimental con miles de millones de planetas por explorar, cada uno con sus propios ecosistemas, patrones climáticos, peligros e identidad visual. La magnitud es incomparable, lo que genera una sensación de asombro cada vez que aterrizas en un nuevo mundo.

Desde su lanzamiento, el juego ha evolucionado gracias a importantes actualizaciones gratuitas que han incorporado sistemas de progresión más completos, contenido narrativo, construcción de bases, flotas y funciones multijugador muy interesantes. En la actualidad, ofrece desde la exploración en solitario hasta grandes misiones cooperativas.

Esto lo convierte en una recomendación obvia para cualquiera que esté navegando por la los mejores juegos de aventuras con un marcado enfoque psicológico.

Para más información Invierte cuanto antes en mejorar tu multiherramienta y tu exotraje; una mayor protección y una mayor eficiencia en la extracción mejoran considerablemente la velocidad de avance en los planetas peligrosos.

La posibilidad de construir bases en cualquier lugar, reclutar una flota propia y personalizar las naves aporta un mayor sentido de pertenencia que mantiene el interés de los jugadores más veteranos. Cada sesión puede conducir a experiencias emergentes impulsadas por los jugadores, ya sea al encontrarse con extrañas formas de vida alienígena o al toparse con biomas planetarios poco comunes.

Mi veredicto: No Man’s Sky es ideal para los jugadores que buscan un universo sin límites que explorar, respaldado por años de actualizaciones de contenido y una combinación de creatividad, descubrimiento y progresión a largo plazo.

16. Endless Space (Original) [Lo mejor para un juego 4X clásico con una mecánica sencilla]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de estrategia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS) Año de estreno 2012 Creador/es Amplitude Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30–120 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia 4X sencilla y básica Lo que me gustó Sus facciones se perciben como distintas incluso en el marco original, lo que aporta un aire renovado a cada partida

Espacio infinito es el juego que consolidó definitivamente el Universo infinito, ofreciendo una experiencia de estrategia 4X limpia y bien estructurada, caracterizada por sistemas elegantes y opciones estratégicas claras.

La estructura por turnos se centra en la expansión controlada, la gestión diplomática y el desarrollo tecnológico, y ofrece múltiples vías de victoria que se adaptan a muchos estilos de juego diferentes. La asimetría entre facciones resultaba impresionante para su época y sigue siendo uno de los puntos fuertes del juego en la actualidad.

Para más información Juega tu primera partida con las facciones estándar antes de probar las asimétricas, que son más complejas; sus mecánicas alteran considerablemente la curva de aprendizaje.

La rejugabilidad se debe a identidades de facciones diferenciadas, cada una con modelos económicos, prioridades tecnológicas y tendencias diplomáticas únicas. La interfaz pulida y el ritmo metódico hacen que las campañas largas resulten manejables, mientras que las expansiones y las actualizaciones aportan mayor refinamiento y capas estratégicas más profundas.

Mi veredicto: Espacio infinito Es un juego imprescindible para los aficionados a la estrategia que busquen una experiencia 4X sólida y bien diseñada, así como una introducción clara al universo de Endless antes de lanzarse a su aclamada secuela.

17. Sobrevivir en Marte [Lo mejor para gestionar una colonia de supervivencia en Marte]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Creación de colonias, supervivencia y gestión de ciudades Plataformas PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Año de estreno 2018 Creador/es Haemimont Games (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la planificación logística y la construcción de infraestructuras orientadas a la supervivencia Lo que me gustó Los sistemas de automatización de la colonia y de planificación de la cúpula crean un ritmo profundo y gratificante a largo plazo

Sobrevivir en Martees unun juego de construcción de colonias que combina la gestión de una ciudad con el género de supervivencia, situando a los jugadores en la inhóspita superficie del Planeta Rojo. Cada cúpula, centro de drones y cadena de suministro debe planificarse minuciosamente, ya que una sola escasez de oxígeno, agua o energía puede provocar un colapso generalizado de la colonia.

El punto fuerte del juego reside en su planificación logística y de la cadena de suministro en profundidad, lo que obliga a los jugadores a anticiparse varios pasos mientras gestionan tanto el bienestar de los colonos como la expansión industrial.

Para más información Incorpora la redundancia en tus cadenas de producción desde el principio; una tubería rota o una batería agotada pueden paralizar toda una cúpula si dependes de puntos únicos de fallo.

A medida que tu asentamiento se vaya consolidando, se desbloquearán contenidos descargables como «Green Planet» terraformación y progresión en las últimas fases del juego, lo que te permite transformar Marte en un mundo habitable. El juego también destaca por situaciones de emergencia como tormentas de arena, dilemas de los colonos y fallos en las infraestructuras que ponen a prueba la resistencia de tu colonia.

Mi veredicto: Sobrevivir en Marte es ideal para los jugadores a los que les gusta planificar la logística con detalle, sentir la presión de la supervivencia y construir una próspera colonia que, partiendo de unos comienzos precarios, se convierta en una extensa civilización marciana automatizada.

18. FTL: Más rápido que la luz (Edición avanzada) [Lo mejor en roguelikes tácticos de alto riesgo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Gestión de naves espaciales al estilo roguelike y combate táctico Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), iOS Año de estreno 2012 (Edición ampliada: 2014) Creador/es Juegos de subconjuntos Duración media de la partida 10-80 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las decisiones tensas y los juegos con gran rejugabilidad Lo que me gustó Cada partida es como una historia única en la que las decisiones más insignificantes pueden salvar o condenar a toda la tripulación

FTL: Más rápido que la luzes unjuego de gestión de naves espaciales al estilo roguelike donde cada viaje por la galaxia es una experiencia única. Estás al mando de una sola nave, gestionas a la tripulación, controlas los sistemas de la nave y te enfrentas a encuentros impredecibles cuya dificultad va en aumento.

El punto fuerte característico del juego es su toma de decisiones rápida y bajo presión, donde un solo paso en falso —desviar la energía demasiado despacio, calcular mal el alcance del arma de un enemigo o abrir la esclusa de aire equivocada— puede derivar en una catástrofe. Sus sencillos sistemas se combinan para crear una experiencia sorprendentemente ciclo estratégico emergente profundo eso hace que cada partida sea adictiva.

Para más información Mejora tus puertas y escudos cuanto antes; estos dos sistemas evitan innumerables desastres relacionados con incendios, abordajes y descargas de armas en las últimas fases del juego.

FTLse nutre deuna rejugabilidad altísima, impulsado por acontecimientos aleatorios, sectores ramificados, naves desbloqueables y habilidades variadas de la tripulación. El Edición Avanzada incorpora nuevas armas, sistemas, eventos y mejoras que amplían las opciones estratégicas sin sacrificar el ritmo trepidante del juego.

Mi veredicto: FTL es ideal para los jugadores a los que les encantan las decisiones de alto riesgo, la rejugabilidad infinita y una estrategia minuciosamente diseñada en la que cada elección cuenta y cada partida cuenta su propia historia.

19. Kerbal Space Program [Lo mejor para misiones espaciales basadas en la física]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Simulación de vuelos espaciales y juego de mundo abierto basado en la física Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PS4, Xbox One Año de estreno 2011 Creador/es Squad (desarrollador), Private Division (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 300 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los retos de ingeniería y la experimentación en misiones espaciales Lo que me gustó Ver cómo tu primer cohete operativo alcanza la órbita es uno de los momentos más gratificantes de los videojuegos

Kerbal Space Programofrece unun juego de mundo abierto con física orbital realista donde los jugadores diseñan cohetes, lanzan naves espaciales e intentan llevar a cabo misiones cada vez más ambiciosas a lo largo de un sistema solar creado a mano. Más allá de la mecánica de los vuelos espaciales, la física y los constantes ajustes le aportan esa misma alegría ingeniosa y estimulante que cabría esperar de los mejores juegos de rompecabezas.

Su principal atractivo reside en la libertad de diseño que ofrece y en el gratificante proceso de prueba y error que se experimenta al modificar los diseños, ajustar las trayectorias y aprender cómo funciona la mecánica orbital real a través de la experimentación práctica. Su valor educativo es inmenso, y enseña conceptos como el delta-v, el aerofrenado y las maniobras de asistencia gravitatoria de una forma lúdica y accesible.

Para más información Antes de intentar un viaje interplanetario, domina las órbitas estables y las maniobras de transferencia eficientes; estos aspectos fundamentales permiten ahorrar una enorme cantidad de combustible y reducen el número de fracasos en las misiones.

La profundidad del juego se amplía aún más gracias a un una comunidad de modding muy activa, que ofrece desde mejoras visuales hasta piezas realistas de calidad NASA y renovaciones completas del sistema solar. Con múltiples modos de juego (carrera profesional, ciencia, ysandbox), los jugadores pueden optar por objetivos estructurados o por la experimentación pura.

Mi veredicto: Kerbal Space Program es perfecto para los jugadores a los que les encanta la ingeniería creativa, los retos basados en la física y la emoción de ver cómo las misiones cuidadosamente planificadas tienen éxito tras horas de experimentación.

20. Civilization VI, de Sid Meier [Lo mejor para una estrategia de imperio profunda y a largo plazo]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Juego de construcción de civilizaciones 4X por turnos Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es Firaxis Games (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida Entre 40 y más de 200 horas Ideal para Jugadores que buscan una estrategia con múltiples niveles, planificación a largo plazo y rejugabilidad Lo que me gustó El sistema de distritos convierte la planificación urbana en un rompecabezas estratégico con infinitas variaciones

Civilization VI, de Sid Meieres ununa experiencia profunda en la construcción de una civilización se caracteriza por su sistema de distritos, que obliga a los jugadores a tener en cuenta la ubicación de las ciudades, las bonificaciones por adyacencia y la especialización a largo plazo. Es el tipo de detalle de diseño que te recuerda por qué juegos comoCivilización tiene tantos seguidores incondicionales: hay algo adictivo en ver cómo una ciudad perfectamente planificada se convierte en un centro de referencia cultural o científico.

La dimensión estratégica espacial confiere a cada partida un ritmo distinto y hace que la planificación urbana sea más compleja que en títulos anteriores. La árboles de civismo y tecnología avanzar de forma independiente, permitiendo a los jugadores adaptar los gobiernos, la diplomacia y la identidad cultural para que se ajusten a su estrategia general.

Para más información Da prioridad a la ubicación temprana de los distritos, incluso antes de que estén completamente construidos; asegurarte de las mejores ubicaciones desde el principio puede ser decisivo para tu economía y tu crecimiento científico a mitad de partida.

Civilización prospera gracias a su enorme rejugabilidad, que surge de la amplia variedad de civilizaciones, las habilidades únicas de los líderes y los diversos terrenos que dan forma a cada campaña. Un sistema activo escena del modding y las sucesivas expansiones, como «Rise and Fall» y «Gathering Storm», añaden continuamente nuevos sistemas, mecánicas y actualizaciones de equilibrio.

Mi veredicto: Civilization VI es perfecto para los jugadores que buscan un juego 4X pulido, con gran rejugabilidad y una gran riqueza estratégica, que premia la planificación, la experimentación y la gestión a largo plazo del imperio.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a Stellaris

Al buscar juegos similares a Stellaris, la clave está en saber qué elementos fundamentales valoras más: una estrategia 4X profunda, facciones con una historia propia, batallas a gran escala, una exploración rica o la construcción de un imperio a largo plazo.

Esta sección te ayuda a identificar el tipo de experiencia estratégica que más te conviene antes de entrar en detalles. Algunos jugadores buscan una diplomacia compleja y una progresión tecnológica, mientras que otros prefieren conflictos rápidos en tiempo real o explorar la galaxia a tu aire.

Considera esto como tu guía para elegir el más adecuado Stellaris una alternativa basada en el ritmo, la profundidad y el tipo de universo que quieras dirigir.

Qué puedes esperar de los juegos similares a Stellaris

Juegos comoStellaris compartir un ritmo basado en ritmo por turnos o en tiempo real, complejidad progresiva, ytramas argumentales de larga duración. Comienzan con una exploración modesta y decisiones a pequeña escala que poco a poco se van ampliando hasta convertirse en complejos sistemas de diplomacia, guerra y gestión de recursos.

Prepárate para uncurva de aprendizaje que premia la paciencia y la experimentación. A menudo empezarás cartografiando un rincón de la galaxia, para acabar gestionando civilizaciones enteras unas horas más tarde. Estos títulos también logran un equilibrio entre gestión de un gran imperio con microdecisiones como los movimientos de la flota, las características de los ciudadanos o las ramas tecnológicas, todas las cuales tienen repercusiones que se extienden hasta las últimas fases del juego.

Con el paso del tiempo, cada partida se desarrolla como un rompecabezas de múltiples capas, en el que la más mínima decisión tomada al principio del juego puede influir en cómo gestionas una ruptura diplomática o una crisis galáctica veinte turnos más tarde. Esa evolución gradual es parte de su atractivo.

Por qué a los fans de Stellaris les encantan estos juegos

Stellaris tiene ella fantasía de poder que supone gobernar un imperio a través del espacio, moldeado por completo por tus valores y decisiones. Lo mejor StellarisLos juegos de este tipo continúan esa tradición al permitirte juego de rol como ideología o género, donde los rasgos de carácter, la ética y las decisiones estratégicas se perciben como algo profundamente personal.

A los aficionados les encanta ellibertad para definir su propia civilización, para convertirte en un unificador benevolente, un conquistador agresivo o una tecnocracia xenófoba. Ese grado de libertad de acción transforma la galaxia en un campo de pruebas de consecuencias, donde cada decisión abre (o cierra) puertas que ni siquiera sabías que existían.

Y lo más importante, Stellaris los aficionados se sienten atraídos por el narrativas emergentes: la rebelión que no te esperabas, la alianza perfecta que salvó a tu flota, la guerra que se prolongó durante décadas. No está guionizado, simplemente sucede, y eso es lo que hace que cada sesión sea inolvidable.

Características principales de los juegos al estilo de Stellaris

Los juegos que más se parecen a Stellaris o elLos mejores juegos de Paradox suelen combinar Sistemas de estrategia 4X (explorar, expandirse, explotar, exterminar) con un toque moderno en materia de diplomacia, progresión y simulación. Las características principales incluyen:

Facciones asimétricas con estilos de juego e ideologías únicos

con estilos de juego e ideologías únicos Redes o árboles tecnológicos que te permiten personalizar tu especialización a largo plazo

que te permiten personalizar tu especialización a largo plazo Sistemas de eventos que plantean dilemas políticos, científicos o éticos

que plantean dilemas políticos, científicos o éticos IA dinámica que evoluciona, reacciona y recuerda interacciones pasadas

que evoluciona, reacciona y recuerda interacciones pasadas Capas de exploración, incluyendo anomalías, sistemas estelares generados proceduralmente y peligros en el mapa

Estos títulos también destacan personalización, no solo en el aspecto de tus naves, sino también en el comportamiento de tu especie, en la estructura de tu imperio y en cómo evoluciona tu galaxia con el paso del tiempo. Si Stellaris Si te han cautivado por su profundidad y su rejugabilidad, estas características son la razón.

Mi veredicto general

Elegir el adecuado un juego comoStellaris depende, en última instancia, de qué aspectos de Stellaris que más te guste. Con tantos títulos de estrategia diferentes que ofrecen diversas interpretaciones de la toma de decisiones a gran escala, hay una opción perfecta para cada tipo de jugador.

Para los aficionados a los juegos 4X de construcción de imperios – Endless Space 2

Este título ofrece amplios árboles tecnológicos, facciones asimétricas y una planificación estratégica a largo plazo que satisfacen el mismo deseo de estrategia a gran escala que Stellaris.

– Endless Space 2 Este título ofrece amplios árboles tecnológicos, facciones asimétricas y una planificación estratégica a largo plazo que satisfacen el mismo deseo de estrategia a gran escala que Stellaris. Para los jugadores que buscan la intensidad del tiempo real y las batallas a gran escala – Aniquilación planetaria: TITANES

Este juego ofrece enfrentamientos a gran escala, toma de decisiones rápida y frentes dinámicos que premian la rapidez mental y la coordinación a gran escala.

– Aniquilación planetaria: TITANES Este juego ofrece enfrentamientos a gran escala, toma de decisiones rápida y frentes dinámicos que premian la rapidez mental y la coordinación a gran escala. Para los exploradores a los que les gusta la narrativa emergente y el descubrimiento – No Man’s Sky

El juego se centra en la exploración sin límites, la creación de misiones personalizadas y el tipo de historias impredecibles que surgen al descubrir nuevos mundos.

No importa si quieres comandar flotas, construir colonias, gestionar civilizaciones o explorar lo desconocido: esta lista te ofrece una guía clara hacia tu próxima e inolvidable aventura de estrategia.

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