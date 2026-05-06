Los 9 mejores juegos de Paradox de 2025: títulos de estrategia profundos y sorprendentes

Si estás buscando lo mejor Paradojajuegos, has dado con el sitio perfecto. Como apasionado de los títulos de estrategia profundos y envolventes que ponen a prueba tu ingenio y premian las soluciones creativas, puedo afirmar con total seguridad que nadie lo hace mejor que Paradoja.

Tienen una colección fantástica de juegos de estrategia, pero puede resultar abrumador tanto para los recién llegados al género como para los veteranos de la estrategia que buscan los mejores títulos hasta la fecha. ¡Y ahí es donde entro yo!

He analizado en profundidadParadojaha recopilado su amplia biblioteca y ha seleccionado algunos de sus mejores juegos, tanto los que ha desarrollado como los que ha publicado. Aunque algunos puedan parecer muy similares en cuanto a la ambientación, cada uno ofrece estilos de juego, temáticas y mecánicas muy variados, aptos para cualquier aficionado a los juegos de estrategia.

¿Listo para descubrir tu próxima gran Paradoja ¿El juego? ¡Vamos a ello!

Nuestras mejores recomendaciones de Paradox Games

¿Listo para descubrir lo mejor de lo mejor? Echa un vistazo a estas propuestas destacadas Paradojajuegos que han conquistado los corazones de los aficionados a la estrategia de todo el mundo, y descubre cuál será tu próxima aventura épica:

Stellaris (2016) – Un juego de estrategia espacial en el que explorar y construir un imperio galáctico a lo largo y ancho del universo. Algo parecido a La Guerra de las Galaxias, conquistar, explorar nuevos planetas, descubrir secretos y llevar a cabo la diplomacia galáctica con las civilizaciones que encuentres. Universal Europa IV (2013) – Dirige a tu nación a lo largo de siglos de diplomacia y conquistas mientras forjas la historia mundial desde la Edad Media hasta la época moderna. Cada decisión influye en el auge o la caída de tu imperio. Hearts of Iron IV(2016) –Sumérgete en la Segunda Guerra Mundial y toma el control de cualquier nación mientras diriges ejércitos, gestionas la producción y forjas alianzas. El destino de la guerra depende de tus estrategias.

Pero eso es solo la punta del iceberg. Todavía hay un montón de juegos que descubrir, cada uno con temas, mecánica de juego y nivel de complejidad diferentes. ¡Echa un vistazo a mis reseñas detalladas de cada uno para encontrar los mejores juegos de Paradox!

Los 9 mejores juegos de Paradox: jugabilidad estratégica para todos los gustos

Tanto si te gustan las grandes epopeyas históricas, las intensas simulaciones de la Segunda Guerra Mundial o las vastas aventuras espaciales, Paradoja tiene algo que te cautivará.

Y si no te va el rollo de la guerra o la gran estrategia, no te preocupes: también he incluido algunos títulos geniales que no son violentos. Hay uno perfecto Paradoja Hay un juego para cada uno, ¡así que vamos a encontrar el tuyo!

1. Stellaris [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia espacial]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, Mac, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Paradox Development Studio Duración media de la partida 30 – 100 horas

Stellaris se encuentra entre losLos mejores juegos de 4xen el género de la exploración espacial, y con razón. Ningún otro juego transmite la emoción de la exploración espacial estratégica como este. Descubrirás planetas impresionantes y variados, así como vastas galaxias, mientras construyes y gestionas tu propio imperio intergaláctico.

Lo que realmente distingue Stellaris Lo que lo distingue es su uso de la generación procedural. Desde planetas y galaxias hasta misiones y especies alienígenas, el juego crea un universo único y en constante cambio cada vez que juegas. Esto significa que tienes una libertad casi ilimitada para explorar rutas estelares, colonizar nuevos mundos y crear tu propia saga espacial.

Si alguna vez has soñado con estar al mando de una poderosa flota espacial, Stellaris ofrece esa experiencia tan gratificante, y para los aficionados al espacio como yo, es un juego imprescindible.

Mi veredicto:Stellaris No hay nada igual para los jugadores que sueñan con explorar galaxias y liderar imperios espaciales. Su infinita variedad y su generación procedural hacen que cada partida sea nueva y adictiva.

2. Universal Europa IV [Ideal para los amantes de la historia y los que disfrutan construyendo imperios]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC Año de estreno 2013 Creador/es Paradox Development Studio Duración media de la partida 80 – 110 horas

Universal Europa IV Es uno de los mejores juegos de gran estrategia, y con razón. Cuenta con algunos de los sistemas más complejos y las mecánicas más detalladas para gestionar tu nación en tu camino hacia la dominación mundial.

El juego te permite dirigir cualquier nación fiel a la realidad histórica, desde finales de la Edad Media hasta la época napoleónica, mientras los jugadores se proponen construir un imperio que perdure en el tiempo. Es muy fiel a la historia, pero te ofrece la flexibilidad de vivir y desenvolverte en acontecimientos emblemáticos como mejor te parezca.

Además, el juego lleva ya más de 10 años Ahora, con un montón de contenidos descargables a los que lanzarse. La próxima entrega de la franquicia, Universal Europa V ¡Saldrá pronto, así que ahora es el momento perfecto para dominar las complejas mecánicas del juego antes de que llegue la próxima generación!

Mi veredicto: Universal Europa IV es la mejor opción para los aficionados a los juegos de estrategia profundos y con base histórica. Con su compleja mecánica de juego y su oferta inagotable de contenidos descargables, es perfecto para los jugadores que quieran dominar el arte de construir un imperio.

3. Hearts of Iron IV [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia de la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC Año de estreno 2016 Creador/es Paradox Development Studios Duración media de la partida 50 – 110 horas

Para los aficionados a la historia más reciente y a las guerras, en particular Juegos sobre la Segunda Guerra Mundial, Hearts of Iron IVes uno deDe Paradox Interactive los mejores títulos.

In Hearts of Iron IV, los jugadores asumen el papel de cualquier país del mundo y siguen sus pasos o se aventuran por caminos inexplorados para forjarse un nuevo futuro.

Decide en qué frentes lucharás, define la ideología que seguirá tu nación y desarrolla tecnologías o armas de destrucción masiva para que tu nación supere estos tiempos oscuros.

Hearts of Iron IV se diferencia mucho de otros juegos de Paradox, así que si eres fan de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de los juegos de gran estrategia, no te lo pierdas Hearts of Iron IVun intento.

Mi veredicto: Hearts of Iron IV destaca entre los jugadores obsesionados con los posibles desenlaces alternativos de la Segunda Guerra Mundial. Su enfoque en las tácticas militares, la producción y la ideología lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados a la historia y los veteranos de los juegos de gran estrategia.

4. Crusader Kings II [Lo mejor para contar historias y construir dinastías]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC Año de estreno 2012 Creador/es Paradox Interactive Duración media de la partida 60-100 horas

Crusader Kings II se presenta como una opción más accesible juego de estrategia a gran escala para PC en comparación con la mecánica más compleja de la Universal Europa serie. En lugar de ponerse al mando de una «nación», en Crusader Kings 2, tu objetivo es crear una dinastía que perdure a lo largo de los siglos.

Juegas en el papel de un señor cristiano a finales de la Edad Media. Tendrás que gestionar con astucia tus relaciones, ya que los aliados más fieles pueden convertirse rápidamente en rivales sanguinarios, desentrañar complots contra tu familia, lidiar con la política y las intrigas, todo ello mientras amplías tus dominios y te enfrentas a luchas de poder con la Iglesia y el Papa, repeles a las salvajes hordas mongolas y acabas con los herejes.

Crusader Kings 2 pone mayor énfasis en la narrativa y el juego de rol en comparación con otros juegos de gran estrategia de Paradox y, aunque es complejo, no tiene tantas mecánicas confusas como Universal Europa, lo que lo hace perfecto para los jugadores noveles.

Mi veredicto:Crusader Kings II Es un juego imprescindible si te encantan los juegos de rol y las historias que surgen de forma espontánea. Su mecánica de juego, centrada en las dinastías, combina la política y la intriga medieval como ningún otro. ParadojaTítulo.

5. Universal Europa V [Ideal para los aficionados a la estrategia más exigentes]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Creador/es Paradox Interactive Duración media de la partida 50 – 80 horas

Tras varias campañas en Universal Europa V, puedo afirmar con total seguridad Paradoja ha dado un gran salto adelante. Todavía parece que el Europa Le he dedicado cientos de horas, pero esta vez todo es más nítido, más fluido y mucho más dinámico.

La nueva web de diplomacia altera por completo el equilibrio de poder; Las alianzas cobran vida ahora, y las traiciones duelen más que nunca. Los sistemas de comercio y colonización también se han rediseñado, lo que resulta ideal para los jugadores que prefieren planificar a largo plazo en lugar de precipitarse en la expansión.

El ritmo también parece más ágil. La gestión de tu imperio ya no consiste tanto en ir pasando de un menú a otro, sino en tomar decisiones importantes que tienen repercusiones a lo largo de décadas. Cada guerra, reforma o matrimonio influye en el legado de tu imperio. Es el tipo de detalle Paradoja lo que los fans ansían, y por fin parece accesible sin por ello simplificarlo en exceso.

El rendimiento y el acabado también han mejorado considerablemente. El mapa es impresionante: las ciudades evolucionan visualmente, las fronteras cambian con fluidez con cada tratado y el nuevo motor de iluminación hace que el mundo parezca cobrar vida. Paradoja sin duda aprendido de Victoria 3 and Crusader Kings III Aquí, optimizando la interfaz de usuario y haciendo que los sistemas funcionen con mayor rapidez que nunca.

Mi veredicto: Universal Europa V Es la evolución que los fans llevaban tanto tiempo esperando. Es más inteligente, más fluido y, de alguna manera, aún más adictivo; es el tipo de juego que te hará decir «solo una partida más» hasta las tres de la madrugada.

6. Cities: Skylines [Lo mejor para urbanistas creativos]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, Nintendo Switch, consolas PS4/PS5 y Xbox Año de estreno 2015 Creador/es Paradox Interactive Duración media de la partida 30-50 horas

Si la guerra y la conquista de naciones no son lo tuyo, quizá prefieras los aspectos técnicos y la resolución de problemas del mundo real de juegos de construcción de ciudades. EntoncesCities: Skylines ¡Te va a encantar!

In Cities: Skylines, tu misión es desarrollar y gestionar tu ciudad. Planifica autopistas y carreteras, construye zonas escolares y áreas industriales, y mantén tus calles limpias y libres de delincuencia.

EntreDe Paradox Interactive una amplia gama de juegos de estrategia, Cities: Skylines es el «más fácil» de aprender, por lo que es perfecto para los jugadores ocasionales de juegos de estrategia.

Mi veredicto: Cities: Skylines es perfecto para los jugadores a los que les encanta diseñar, gestionar y experimentar con la vida urbana. Accesible pero con gran profundidad, es la opción ideal tanto para los constructores ocasionales como para los más exigentes.

7. Age of Wonders 4 [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia fantásticos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Triumph Studios Duración media de la partida 20 – 75 horas

Age of Wonders 4 Es un juego de estrategia por turnos de 4x, pero con un interesante toque de fantasía. Aquí las cosas funcionan de forma un poco diferente, y es ideal para jugadores que buscan combates en profundidad y les interesan los elementos típicos de la fantasía, como los orcos, los elfos, la magia y los dragones.

Ya sabes,El Señor de los Anillos Ideas y reglas al estilo de la Tierra Media. La jugabilidad es exigente, pero no abrumadora, y se centra principalmente en el excelente combate por turnos.

Personalmente, soy un gran fan de los escenarios de fantasía, y de la diversión y las historias que se viven al interpretar un papel Age of Wonders 4 son sólidos. Los juegos suelen ser más cortos que otros Paradojatítulos, por lo que también es un juego ideal para que los jugadores noveles se inicien en el género de la estrategia 4X.

Mi veredicto: Age of Wonders 4 es ideal para los jugadores a los que les encantan los mundos de fantasía clásicos con combates estratégicos. Combina orcos, elfos y magia en una experiencia 4X optimizada que resulta divertida y accesible.

8. El Imperio del Pecado [Lo mejor para los aficionados al cine de crímenes y gánsteres]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Romero Games Duración media de la partida 15-30 horas

Si no te gustan los juegos que se desarrollan y se centran en ambientaciones medievales como Crusader Kingso algo parecido a la Segunda Guerra MundialHearts of Iron IV, existen alternativas como El Imperio del Pecado.

La acción del juego se desarrolla en el Chicago de la época de la Ley Seca, en la años veinte, donde las calles están plagadas de jefes de bandas y tendrás que ganarte un hueco en el mundo del hampa junto a los jefes más famosos de la historia, como Al Capone, Stephanie St. Claire y Joseph Saltis.

Competirás por el territorio mientras te expandes y te defiendes de otras bandas en combates tácticos y emocionantes por turnos. La atmósfera y las historias son lo más destacado del juego, así que si te gusta Historia de las bandas de 1920, El Imperio del Pecadomerece la pena.

Mi veredicto: El Imperio del Pecadotiene el ambiente del Chicago de la época de la Ley Seca, con su mezcla de estrategia y juego de rol. Perfecto para los aficionados a las historias de gánsteres que quieran dirigir su propio imperio criminal.

9. Arquitecto de prisiones [Lo mejor para los aficionados a los juegos de gestión creativa]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, móvil, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Introversion Software Duración media de la partida 20-50 horas

El último juego que vamos a analizar es único, pero posiblemente sea el mejor juego del género, Arquitecto de prisiones. Arquitecto de prisiones te sumerge en el papel de un guardia de prisiones a cargo de los reclusos más despiadados que puedas imaginar.

Una cosa única que me encanta de Arquitecto de prisiones es que te permite jugar en el «modo Escape». Después de diseñar una prisión indomable, puedes intentar escapar de ella para poner a prueba sus límites.

Hay muchas cosas que puedes hacer aquí, incluso en las últimas fases del juego, así que vale la pena el precio si buscas un juego de gestión único que te mantenga entretenido durante horas.

Mi veredicto: Arquitecto de prisiones es un juego de gestión único que se mantiene siempre novedoso gracias a modos como Modo de huida. Es imprescindible para los jugadores a los que les gusta crear, probar y llevar los sistemas al límite.

Mi opinión general sobre Paradox Games

Paradoja Los juegos de estrategia pueden resultar intimidantes al principio, pero cada título ofrece una puerta de entrada única al mundo de la gran estrategia y la simulación. Dependiendo del tipo de jugador que seas, esto es lo que te recomendaría:

Para los amantes de la historia → Universal Europa IV . Un juego complejo y lleno de historia que te permite dirigir naciones a lo largo de los siglos y que ofrece una rejugabilidad infinita.

. Un juego complejo y lleno de historia que te permite dirigir naciones a lo largo de los siglos y que ofrece una rejugabilidad infinita. Para los aficionados a la Segunda Guerra Mundial Hearts of Iron IV . El juego de estrategia bélica definitivo, perfecto para aquellos jugadores que deseen profundizar en los posibles desenlaces alternativos del conflicto más decisivo de la historia.

. El juego de estrategia bélica definitivo, perfecto para aquellos jugadores que deseen profundizar en los posibles desenlaces alternativos del conflicto más decisivo de la historia. Para los aficionados al juego de rol → Crusader Kings II . Centrada en dinastías, política y dramas personales, esta serie es perfecta si te encantan las tramas de intriga y las intrigas.

. Centrada en dinastías, política y dramas personales, esta serie es perfecta si te encantan las tramas de intriga y las intrigas. Para jugadores ocasionales → Cities: Skylines . Fácil de jugar, pero con mucha profundidad, es ideal si prefieres construir y gestionar ciudades prósperas en lugar de dirigir ejércitos.

. Fácil de jugar, pero con mucha profundidad, es ideal si prefieres construir y gestionar ciudades prósperas en lugar de dirigir ejércitos. Para los aficionados al género fantástico → Age of Wonders 4. Combina la estrategia clásica con un toque mágico, permitiéndote dirigir a orcos, elfos y dragones en batallas tácticas.

Sea cual sea tu estilo, hay un ParadojaNo hay ningún otro juego que se le pueda comparar. Lo único difícil es decidir en qué mundo quieres sumergirte primero.

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