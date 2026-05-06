Los 15 mejores juegos similares a Age of Mythology en 2025: juegos de estrategia que no te puedes perder

Juegos comoLa era de los mitos no son precisamente fáciles de encontrar. Si lo fueran, ya no estaría reinstalando AOM Cada pocos años, como si fuera una exnovia tóxica de la que no puedo deshacerme. Pero una vez que has comandado bestias míticas, has adorado a dioses para obtener bonificaciones en la batalla y has visto a los aldeanos acarrear oro como atletas olímpicos, los juegos de estrategia en tiempo real normales te parecen… bueno, mortales.

AOM No era perfecto, pero tenía alma. Mezclaba la mitología con la estrategia de tal manera que cada partida parecía una pequeña epopeya. Todavía recuerdo el caos absoluto que se vivía al lanzar «Bolt» contra un Minotauro enemigo en el momento justo: la máxima satisfacción en el juego.

Así que, si te apetece esa misma mezcla de estrategia, trasfondo y toques sobrenaturales, estás en el templo adecuado. Vamos a descubrir 15 títulos dignos de… AOM comunidad de seguidores.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a La era de los mitos

Antes de sumergirnos en la guía completa de los mejores juegos de estrategia que los jugadores de PC deberían tener en cuenta, quiero destacar brevemente tres joyas que destacan sobre el resto. Cada uno de ellos ofrece un toque único —ya sea una progresión a escala mundial, ricos elementos de fantasía o niveles estratégicos profundamente satisfactorios— que los hace brillar un poco más que el resto.

El auge de las naciones (2003) – Este título combina el típico juego de estrategia en tiempo real con la construcción de un imperio a lo largo de diferentes épocas, ideal para los aficionados incondicionales La era de los mitosaficionados. Empire Earth (2001) – Podrás embarcarte en un amplio recorrido histórico que combina diversas épocas con una excelente gestión de recursos y control de unidades. Stronghold Legends (2006) – Es una experiencia fantástica de fantasía medieval que cuenta con unas mecánicas de construcción de castillos increíbles y un trasfondo muy rico.

Creo que estos tres juegos reflejan a la perfección la atmósfera que se respira al jugar La era de los mitos; ofrecen algo especial para los aficionados que buscan su próxima gran aventura tras su apogeo en AOM. Ahora, sigue desplazándote hacia abajo para ver mi lista completa de títulos de estrategia en tiempo real que se parecen a AOM.

Los 15 mejores juegos similares a La era de los mitos para los amantes de la estrategia

Probablemente te convertiste en un La era de los mitos fan porque te gustan los mundos mitológicos épicos o se te da bien construir una civilización con recursos escasos. Quizás te encante construir bases o gestionar recursos con ingenio. Estos son algunos de los mejores juegos de estrategia para PC que hay, y estoy seguro de que los disfrutarás tanto como lo hiciste AOM. Echa un vistazo a estos 15 títulos y no dudes en compartir tu opinión sobre cuáles son los mejores AOM-que se asemejan a los juegos de mitología.

1. El auge de las naciones [Construye tu imperio a lo largo de varias épocas]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas PC (Windows), Mac OS X Año de estreno 2003 Creador/es Big Huge Games Duración media de la partida De 20 a 40 horas Ideal para Aquellos a los que les encantan los juegos de gestión de imperios a gran escala y las batallas tácticas Puntuación en Metacritic 89

Si estás buscando un un excelente juego de estrategiaque se parece aLa era de los mitos, he aquí un título que parece sacado de los sueños más descabellados de cualquier estudiante de ciencias políticas. Este juego, con ya dos décadas a sus espaldas, es una deliciosa mezcla de gestión económica en profundidad y conquistas a gran escala que abarca desde la Antigüedad hasta la era moderna.

Cuando empecé a jugar El auge de las naciones, me parecieron muy atractivos su sistema de recursos y el énfasis en el control del territorio. Para ser sincero, me recordaba un poco a una partida de ajedrez de alto nivel a gran escala. El modo multijugador, con sus diversos modos y estrategias, sigue siendo uno de los puntos fuertes, aunque hay quien considera que la interfaz de usuario es un poco torpe, sobre todo en resoluciones altas.

Para más información A menudo se pasa por alto a los exploradores y espías, pero pueden recabar información crucial sobre los movimientos del adversario. Las unidades de arqueros a caballo atacan objetivos clave del enemigo y perturban su economía en tu nombre.

El diseño del juego combina con ingenio el encanto de la vieja escuela con unos gráficos modernos. Cuenta con gráficos y animaciones mejorados que se ven fantásticos en resoluciones más altas. La IA es exigente y se adapta a la situación, lo que hace que cada partida sea dinámica y gratificante, sobre todo cuando se combina con la profundidad estratégica que aportan la construcción, la investigación y el despliegue de unidades.

Mi veredicto: El auge de las naciones es un fantástico juego de estrategia en tiempo real muy completo, ideal para los amantes de la estrategia compleja, la historia y la jugabilidad centrada en la economía.

2. Empire Earth [Controla el avance de la civilización a través de batallas épicas]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2001 Creador/es Stainless Steel Studios Duración media de la partida De 25 a 40 horas Ideal para Los aficionados a la historia que busquen una experiencia estratégica con una cronología completa Puntuación en Metacritic 81

Empire Earth Permíteme dirigir ejércitos desde la prehistoria hasta una lejana era futurista. La envergadura y la ambición de este juego de estrategia son impresionantes: gestionar la economía, el ejército y el progreso tecnológico de una civilización a lo largo de catorce épocas ofrece una profundidad sin igual.

Me llamó especialmente la atención el complejo sistema de recursos, en el que gestionar de forma eficiente los alimentos, la madera, el oro, la piedra y el hierro es fundamental para la supervivencia y la conquista. El sistema de moral añade matices tácticos, ya que premia el posicionamiento estratégico y el refuerzo de las fortalezas. Si estás buscando un un juego divertido comoAge of Empires con elementos de La era de los mitos, añádelo a tu colección.

Para más información Si mantienes pulsada la tecla Ctrl y haces clic con el botón derecho en su destino, este comando hará que las unidades se desplacen mientras atacan automáticamente a cualquier unidad que se encuentre en su camino, lo que supone una forma sencilla de hostigar a tus enemigos.

El combate evoluciona desde las primitivas batallas con lanzas hasta la guerra mecanizada. Incluso podrás hacerte con bombarderos nucleares y robots gigantes que te ofrecen una gran variedad de unidades y estrategias.

Aunque los gráficos son más bien funcionales y no están a la última, las batallas tácticas te resultarán muy atractivas, sobre todo cuando dirijas grandes ejércitos y coordines operaciones militares en varios frentes.

Te lo advierto: la IA es agresiva y exigente; me obligó a adaptar constantemente mis estrategias de combate. Además, Empire Earth requiere paciencia, y los juegos suelen durar horas.

Mi veredicto: Empire Earth es una obra maestra épica y profunda del género RTS que se erige como una opción irresistible para los jugadores más exigentes que buscan una gran amplitud histórica y una jugabilidad compleja.

3. Stronghold Legends [Los típicos asedios a castillos con animales míticos]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real/simulación de castillos Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2006 Creador/es Firefly Studios Duración media de la partida De 15 a 30 horas Ideal para Los aficionados a la fantasía a quienes les gustan las criaturas míticas y las batallas medievales Puntuación en Metacritic 57

Stronghold Legends se basa en la fórmula clásica de Stronghold, añadiendo elementos míticos y héroes legendarios a la ya conocida mecánica de defensa de castillos medievales y de estrategia en tiempo real.

Me hice fan de la serie cuando Stronghold Crusader salió a la venta a principios de la década de 2000. En este juego, el jugador participa en diferentes campañas protagonizadas por el rey Arturo, Vlad Drácula y Sigfrido.

Me gustó la variedad de unidades especiales, como dragones y brujas, que le daban un toque fantástico a las batallas. Lo más divertido de este juego es cuando tus unidades ignoran por completo tus órdenes y empiezan a luchar de forma impredecible, lo cual puede resultar frustrante (pero también muy gracioso).

Para más información Las esferas encantadas son criaturas traicioneras. Infligen un daño por contacto considerable, pero sus ataques son indiscriminados, lo que significa que pueden dañar tanto a enemigos como a aliados. Por lo general, lo mejor es mantener la distancia para evitar daños accidentales.

La construcción de la base se lleva a cabo mediante un sistema de construcción instantánea que simplifica el proceso. Visualmente, el juego parece anticuado en comparación con los estándares actuales, y algunos efectos resultan un poco toscos; sin embargo, diría que estos gráficos rinden homenaje al legado de Stronghold Legendssu predecesor en la franquicia. La música y el doblaje encajan muy bien con la temática de fantasía medieval, lo que potencia la inmersión del jugador.

Mi veredicto: Stronghold Legends ofrece la diversión nostálgica de los juegos de estrategia en tiempo real, enriquecida con héroes y criaturas mitológicas, un giro a la fórmula clásica que los aficionados a los juegos de defensa de castillos sabrán apreciar.

4. Roman Triumph: Juego de construcción de ciudades de supervivencia [Construcción de ciudades antiguas con elementos de supervivencia]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Estrategia de supervivencia y construcción de ciudades Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2025 Creador/es Coreffect Interactive Duración media de la partida De 15 a 25 horas Ideal para Jugadores que buscan un escenario antiguo con elementos de supervivencia y construcción Puntuación en Metacritic tbd

Este juego ha salido al mercado hace muy poco y, si te soy sincero, se merece sin duda alguna ser considerado uno de los mejores La era de los mitos-juegos con un aspecto increíble. De momento se encuentra en fase de acceso anticipado, pero recomiendo encarecidamente a todos AOM Los aficionados deberían hacerse con este título lo antes posible.

Roman Triumph: Juego de construcción de ciudades de supervivencia sumergirá a los jugadores en un escenario romano repleto de elementos de supervivencia, amenazas mitológicas y complejas mecánicas de gestión. Me gustan sus detalladas opciones de construcción, incluidas las defensas contra bárbaros y criaturas como hidras y minotauros, lo que convierte a este juego en un sucesor espiritual de los títulos basados en la mitología griega de la década de 2010.

El juego se centra en encontrar el equilibrio entre la gestión de recursos, las ofrendas religiosas para apaciguar a los dioses y la defensa militar, lo que ofrece una dinámica de juego muy satisfactoria que recuerda a clásicos como César III.

Para más información No te precipites con la expansión; asegúrate de contar con un suministro constante de alimentos antes de aumentar tu población. Construye varias fuentes de alimento desde el principio (granjas y, si es posible, caza o pesca) para evitar una hambruna repentina cuando lleguen nuevos ciudadanos.

La mecánica es sencilla, pero sorprendentemente profunda, con sistemas bien diseñados para la asignación de prioridades a los trabajadores, la recolección de recursos y la colocación estratégica de edificios. El juego funciona con fluidez y presenta un acabado notable, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido desarrollado por una sola persona, lo que le ha valido grandes elogios por parte de los jugadores a los que les gustan los retos de gestión urbana compleja y de supervivencia.

Mi veredicto: Este juego tiene un gran potencial para convertirse en un referente del género entre los aficionados a la historia romana y a los juegos de construcción de ciudades.

5. 0 A.D. [Guerra antigua en tiempo real en las pantallas del siglo XXI]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas PC (Windows, Linux, Mac OS) Año de estreno 2010 (en curso) Creador/es Wildfire Games Duración media de la partida 2 horas Ideal para Aficionados al software libre y jugadores que buscan una experiencia realista de estrategia en tiempo real ambientada en la antigüedad Puntuación en Metacritic tbd

0 d. C. es un juego de estrategia en tiempo real gratuito y de código abierto que se centra en la guerra en la Antigüedad y la gestión económica. El juego cuenta con civilizaciones inspiradas en la historia, como los romanos, los persas y los celtas, cada una con unidades, edificios y tecnologías únicas.

Me gusta este juego por su amplitud en las grandes batallas y los asedios, donde el hecho de dirigir a cientos de unidades genera momentos de juego intensos y envolventes.

Para más información Mantén siempre activas tus unidades asignándoles tareas como producir o construir. Los ciudadanos inactivos desperdician recursos. Puedes identificar las unidades inactivas haciendo clic en el icono del hombre durmiendo situado en la parte inferior derecha del minimapa.

El sistema económico es increíblemente complejo; además, exige una planificación minuciosa de la extracción de recursos y las rutas comerciales, teniendo en cuenta que los aldeanos tienen una capacidad de carga limitada. Así es como 0 d. C.aporta realismo y profundidad a la mecánica de juego.

Los gráficos del juego son de buena calidad para tratarse de un proyecto de código abierto, con entornos y unidades muy detallados, aunque el rendimiento puede variar en función del hardware.

Dado que aún se encuentra en desarrollo (desde hace 15 años), presenta algunos errores ocasionales y carece de opciones de configuración pulidas, pero la activa comunidad de modders contribuye a prolongar su vida útil.

Mi veredicto: 0 d. C. ofrece una experiencia de estrategia en tiempo real impresionante y estimulante para los aficionados a la historia y la estrategia que estén dispuestos a apoyar un juego gratuito en constante evolución.

6. Año 1800 [Deleita tus ojos con la Revolución Industrial]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Construcción de ciudades, estrategia en tiempo real Plataformas PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series S/X Año de estreno 2019 Creador/es Ubisoft Blue Byte Duración media de la partida Más de 40 horas Ideal para Los aficionados a los simuladores que aprecian el comercio en profundidad, las cadenas de producción y el contexto histórico Puntuación en Metacritic 81

De acuerdoAño 1800 Puede que no haya dioses ni bestias míticas, pero aun así consigue transmitir esa AOM-la emoción de ampliar tu imperio, gestionar los recursos y dominar un sistema económico complejo. Sinceramente, es uno de los juegos de construcción de ciudades más ingeniosos y pulidos a los que he jugado.

Este juego está ambientado en los albores de la Era Industrial. Sus entornos, bellamente representados, y su diseño de sonido te sumergen en un mundo en el que cada edificio forma parte de una compleja cadena de producción, desde humildes explotaciones de patatas hasta extensas fábricas de acero. Año 1800 pone a prueba tus habilidades en materia de desarrollo urbano.

Me vi envuelto en la gestión de la economía de mi imperio en expansión, tratando de equilibrar las necesidades de los agricultores, los artesanos y los trabajadores, al tiempo que planificaba rutas comerciales y la expansión por varias islas.

Para más información Evita lanzarte a la carga, hacer un «boom» o encerrarte en tu caparazón en el modo multijugador; son tácticas suicidas frente a oponentes experimentados, que no tardarán en ver más allá de la niebla de guerra que has creado.

El modo campaña presenta una historia apasionante sobre la recuperación del legado de tu familia. El nuevo sistema de expediciones aporta un agradable respiro al estilo de los juegos de rol, alejándose de la gestión de la ciudad y enviando a tus tripulaciones a viajes con una trama propia; sin embargo, el reto de mantener una economía equilibrada y ampliar tu influencia hace que la jugabilidad siga siendo apasionante.

Mi veredicto: Año 1800 sigue siendo uno de los mejores juegos de construcción de ciudades que existen, gracias a sus magníficos gráficos, sus detallados sistemas económicos y su jugabilidad tan gratificante.

7. Warcraft III [Clásico de estrategia en tiempo real de fantasía centrado en los héroes]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) con elementos de RPG Plataformas PC (Windows, Mac OS) Año de estreno 2002 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida entre 30 y 50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real de fantasía con tramas sólidas y unidades heroicas Puntuación en Metacritic 92

Los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real no me lo perdonarán si me olvido de mencionar Warcraft III. Este clásico te sumerge en un mundo de fantasía en el que te encargarás de dirigir una de las cuatro facciones distintas. Estas cuatro facciones son los humanos, los orcos, los muertos vivientes y los elfos nocturnos (suena a «El Señor de los Anillos», ¿verdad?).

Me encantó dirigir a héroes con habilidades especiales que ganaban experiencia y podían equiparse con objetos poderosos, lo que añadía profundidad estratégica a las batallas. Las campañas eran sencillamente preciosas, y cada una contaba una historia única a través de escenas cinemáticas con personajes memorables.

Para más información Esto puede parecer bastante obvio, pero nunca debes quedarte sin hacer nada; siempre hay algo que hacer: si no puedes atacar, entonces hostiga al rival, caza creeps o expándete para mantener la presión sobre él.

El estilo visual del juego es colorido y llamativo. Me gustan sus entornos detallados, que dan vida al mundo de fantasía. La mecánica de juego exige una gestión táctica de las unidades y la toma de decisiones estratégicas, y todas las fuerzas (infantería, lanzadores de hechizos y unidades voladoras) son fundamentales para alcanzar la victoria.

La IA plantea un buen desafío (aunque, en realidad, ¿cuándo no lo ha hecho?), sobre todo en los niveles de dificultad más altos, pero este nivel de dificultad fomenta un juego agresivo y una gestión detallada e inteligente.

Mi veredicto: Warcraft III: El reinado del caos es una obra maestra que combina con maestría elementos de estrategia en tiempo real y de rol, lo que garantiza diversión y estrategia duraderas tanto para los principiantes como para los veteranos.

8. Medieval II: Total War [Grandes batallas medievales para los amantes de la estrategia]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Estrategia por turnos / Tácticas en tiempo real Plataformas PC (Windows, Mac OS) Año de estreno 2006 Creador/es Creative Assembly Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de gran estrategia histórica y las batallas épicas Puntuación en Metacritic 88

A continuación, tengo un un juego de guerra excelente para ti que se parezca a AOM pero se desarrolla en la Edad Media. Medieval II: Total War es un auténtico ejemplo de cómo combinar una estrategia por turnos profunda con emocionantes batallas en tiempo real.

Jugué en el papel de un gobernante medieval y me vi inmerso en la gestión de la diplomacia, el desarrollo de las ciudades y los ejércitos a lo largo de un extenso mapa que abarca Europa, el norte de África y más allá. Lo que distingue a este juego es la enorme magnitud de sus batallas, en las que se enfrentan miles de soldados renderizados individualmente, cada uno con armaduras y armas distintas, lo que crea una auténtica experiencia de guerra medieval.

Para más información Envía a tus espías y asesinos a misiones desde el principio, con una probabilidad de éxito del 60 al 80 %, para que suban de nivel rápidamente, y sacrifica a tus agentes más débiles para ahorrar oro.

El sistema de personajes aporta una profundidad fascinante, ya que tus generales y comandantes empiezan a desarrollar rasgos que definen su personalidad y a influir tanto en el combate como en la política.

Los asedios son especialmente satisfactorios; cuentan con mapas variados y opciones tácticas para tomar ciudades y castillos fortificados. La atención que presta el juego a los detalles históricos y sus múltiples capas estratégicas me mantuvieron enganchado durante horas, buscando el equilibrio entre la conquista, la economía y las alianzas.

Mi veredicto: Medieval II: Total War combina magistralmente estrategia y acción para ofrecer una experiencia de conquista medieval envolvente que satisfará a los jugadores más experimentados AOM jugadores.

9. Hola, Wars [Estrategia de ciencia ficción con combates más rápidos que un rayo]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas Xbox 360, Xbox One, Windows Año de estreno 2009 Creador/es Ensemble Studios Duración media de la partida De 10 a 15 horas Ideal para Aficionados a los escenarios de ciencia ficción con una mecánica de juego de estrategia en tiempo real optimizada Puntuación en Metacritic 82

Si estás buscando juegos como La era de los mitos pero con un toque de ciencia ficción, tengo justo lo que necesitas. Hola, Wars está ambientada en el emblemático Holaun universo en el que dirigir las fuerzas de la UNSC y del Covenant resulta accesible y satisfactorio (sobre todo si ya eres fan de esta franquicia).

Me gustó mucho la narrativa cinematográfica del juego, sobre todo las secuencias de vídeo de gran calidad y el auténtico doblaje, que enriquecieron la campaña a pesar de su duración relativamente corta.

La jugabilidad se centra en construir bases, gestionar recursos y librar batallas tácticas con unidades como los Spartans y vehículos. Sin embargo, he notado que algunas limitaciones en los controles de las unidades y en la gestión de las bases restringen ligeramente la profundidad estratégica. Pero son defectos con los que puedo vivir.

Para más información ¿Te han dado una paliza en línea y quieres saber qué ha fallado? Solo tienes que consultar las estadísticas de final de partida de tu rival para ver exactamente cómo ha distribuido sus recursos (una información que los monarcas de verdad nunca podrían conseguir tan fácilmente).

El modo multijugador aumenta el interés por volver a jugar en Hola, Wars, con varios modos de juego y hasta seis jugadores (por lo que también es una oportunidad perfecta para jugar en modo cooperativo). Las unidades detalladas y los efectos explosivos destacan en el aspecto visual, aunque los entornos resultan a veces monótonos y pueden producirse algunas ralentizaciones durante las grandes batallas. La banda sonora y el diseño de sonido complementan muy bien el ambiente de Halo.

Mi veredicto: Hola, Wars es un juego de estrategia en tiempo real bastante bueno, tanto para los fans de Halo como para los que se inician en la saga. Piensa en Age of Empires, pero ambientado en el universo de Halo; una especie de mezcla entre un drama espacial al estilo de Star Wars y la jugabilidad clásica de los juegos de estrategia en tiempo real.

10. Imperio Romano [Roma no se construyó en un día]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Estrategia de construcción de ciudades Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2008 Creador/es Haemimont Games Duración media de la partida De 20 a 40 horas Ideal para Jugadores interesados en la gestión de ciudades, la economía urbana y el crecimiento municipal Puntuación en Metacritic 63

No todo el mundo busca un juego de estrategia en tiempo real (RTS) histórico que te haga devanarte los sesos y ponga a prueba tu ingenio. A veces, lo único que queremos es relajarnos y disfrutar gestionando una ciudad de la Antigua Roma con una mecánica de juego simplificada. Por suerte para ti, Imperio Romano ofrece una experiencia de construcción de ciudades agradable y sencilla ambientada en Roma.

Podrás centrarte en gestionar recursos, construir monumentos, supervisar el crecimiento de ciudades como Roma y Pompeya, y mucho más. Los encantadores gráficos del juego y sus detallados escenarios urbanos recrean la vida romana en pantalla de una forma relajante. Verás a ciudadanos virtuales realizando sus quehaceres diarios entre monumentos emblemáticos. Un juego de estrategia en tiempo real (RTS) perfecto y tranquilo para los apasionados de la historia romana como yo.

Para más información Dado que la IA de este juego es bastante mala y la curva de aprendizaje puede resultar complicada, puedes probar con trucos como «chnobarbarian» para asegurarte de que los bárbaros no te ataquen.

Sin embargo, el juego adolece de profundidad y pulido en varios aspectos. Las mecánicas de combate son limitadas y dan la sensación de estar añadidas a la fuerza, lo que hace que las batallas resulten tediosas en lugar de atractivas. Los escenarios históricos ofrecen solo un contexto superficial, y no hay una campaña ni una narrativa cohesionada que los una. Pero no lo considero un defecto, ya que esta falta de contexto te permite centrarte en la relajante jugabilidad y desconectar.

Mi veredicto: Imperio Romano es un juego básico de construcción de ciudades que ofrece una agradable experiencia de gestión ambientada en la Roma antigua, ideal para aquellos jugadores a los que no les gustan los simuladores históricos más complejos.

11. Civilization VI [¿Por qué no intentas construir una civilización, para variar?]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas PC, Mac OS, Linux, iOS, consolas Año de estreno 2016 Creador/es Firaxis Games Duración media de la partida Más de 40 horas Ideal para Los aficionados a la planificación estratégica a largo plazo y a la gestión de imperios Puntuación en Metacritic 88

Civilization VI, de Sid Meier da un nuevo aire a esta increíble serie de estrategia 4X gracias a su innovador sistema de distritos; la construcción de la ciudad se lleva a cabo sobre casillas hexagonales que cumplen funciones estratégicas únicas.

AunqueCivilization VI aunque no se centre en la mitología, sigue reflejando La era de los mitos gracias a su estrategia de expansión imperial y al fantástico desarrollo de su civilización. Al igual que en AOM, tu misión consiste en gestionar los recursos y ampliar tu influencia a lo largo de diferentes épocas, cada una con sus propios rasgos culturales.

Me gusta cómo el diseño añade niveles de planificación y personalización a la jugabilidad, lo que hace que cada ciudad sea diferente de las demás. Dispones de una gran variedad de sistemas que incluyen el comercio, la religión, el espionaje y la cultura. Así es como Civilization VI ofrece diversas vías para alcanzar la victoria e interacciones complejas que garantizan que te mantengas enganchado sesión tras sesión, sin aburrirte nunca mientras juegas.

Para más información Comprueba siempre qué recursos utilizan tus ciudades y céntrate en sus puntos fuertes; por ejemplo, si quieres establecerte cerca de colinas (aunque no haya minas), puedes dar prioridad al botón de producción entre las numerosas opciones de gestión de ciudades que tienes en Civilization VI, de Sid Meier.

El colorido estilo artístico y la música cautivadora complementan la profundidad de la mecánica de juego. La cantidad de sistemas a veces daba la sensación de estar gestionando hojas de cálculo en lugar de dirigir una civilización, lo cual es el único defecto importante del juego. La IA aporta personalidad a través de sus agendas, pero en ocasiones se queda corta en cuanto al desafío o al realismo diplomático. Para ser sinceros, no es ningún Maquiavelo.

Si pasas por alto el ritmo algo lento del juego, la experiencia en sí sigue siendo fascinante para quienes disfrutan construyendo imperios y burlando a sus oponentes.

Mi veredicto: Civilization VI es un juego de estrategia rico y complejo que innova sin dejar de ser fiel a las raíces de la serie.

12. Spartan: El guerrero total [Un juego de acción y espadas ambientado en la época helenística]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Juego de acción de tipo «hack-and-slash» Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube Año de estreno 2005 Creador/es Creative Assembly Duración media de la partida De 8 a 12 horas Ideal para Jugadores que buscan acción fantástica en escenarios antiguos Puntuación en Metacritic 73

Spartan: El guerrero total te ofrece una emocionante experiencia de acción y espadas ambientada en la mítica Grecia antigua. Me encantan sus batallas a gran escala, con cientos de enemigos en pantalla.

Empecé a jugar con el silencioso héroe espartano. No tardé mucho en dominar un variado repertorio de movimientos que exigía sincronización y estrategia, más allá de apretar botones sin más, sobre todo gracias a los satisfactorios bloqueos y ataques de furia. El juego era tan caótico que no tuve ni un momento de respiro.

El punto fuerte del juego reside en su alcance épico; estas batallas se perciben como enormes y frenéticas. Si eres un apasionado de la historia romana como yo, te encantarán las trepidantes y desenfrenadas batallas entre Esparta y el Imperio romano (aunque están salpicadas de criaturas míticas que le dan un toque especial).

Para más información Puedes desbloquear el Escudo de Medusa derrotando a Craso en «La última batalla».

Los gráficos son un poco anticuados y repetitivos, pero esta compensación permite un rendimiento bastante fluido incluso en los combates más ajetreados. La historia cae en clichés en ocasiones. Sin embargo, consigue mantenerte enganchado gracias a unos objetivos de misión bien definidos y a unos combates contra jefes memorables.

Puede que te frustren tus torpes compañeros de equipo controlados por la IA y la molesta mecánica de los altares de salud. Solo te lo advierto.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de acción y espadas con un toque histórico y batallas a gran escala, espartano ofrece una diversión trepidante y sangrienta que resulta a la vez accesible y estimulante.

13. Stronghold Crusader II [Defensa estratégica de un castillo medieval]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real/simulación de castillos Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2014 Creador/es Firefly Studios Duración media de la partida De 20 a 40 horas Ideal para Aficionados a los juegos de defensa de castillos medievales y a las estrategias ofensivas Puntuación en Metacritic 65

Es sencillamente imposible no mencionar otro título de mi franquicia favorita. Stronghold Crusader II es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real (RTS) de construcción de castillos. Aunque no es un auténtico juego de construcción de ciudades, sigue contando con ese tipo de elementos de construcción de ciudades que me encantan. El desarrollo urbano informal en su máxima expresión.

El escenario de la guerra en el desierto me cautivó desde el primer momento. Me pasé el tiempo construyendo mi fortaleza, colocando estratégicamente campamentos madereros, granjas, murallas imponentes y otros elementos para resistir los asedios. La física en tiempo real del juego hacía que la destrucción del castillo resultara impresionantemente realista, ya que veía cómo las murallas se desmoronaban piedra a piedra, en lugar de desaparecer de repente.

Para más información Me llevó años darme cuenta de este simple hecho: solo debes construir una o dos chozas cuando necesites unos cuantos campesinos más, ya que construir demasiadas a la vez aumentará considerablemente los gastos en comida, cerveza y velas, lo que podría provocar un colapso económico. Recuerda la teoría de Malthus.

Uno de los aspectos que más me gustó fueron las habilidades de las unidades: los sargentos levantan la moral, los sanadores atienden a los heridos y los arqueros lanzan descargas sobre las fortificaciones. Estas unidades aportan una mayor profundidad táctica al juego. La interfaz de usuario optimizada hizo que gestionar mi economía y la satisfacción de la población fuera pan comido. Como señor de la ciudad, tuve tiempo de sobra para centrarme tanto en la defensa como en el ataque.

Los eventos dinámicos del mapa, como las plagas de langostas y los tornados, plantearon retos inesperados que me mantuvieron en vilo. Aunque la IA fallaba a veces, las trepidantes batallas y el modo multijugador cooperativo, en el que formé equipo con amigos, dieron lugar a enfrentamientos emocionantes y memorables.

Mi veredicto: Stronghold Crusader II combina la nostalgia con novedades, ofreciendo una experiencia de estrategia en tiempo real bastante atractiva y satisfactoria en los inhóspitos paisajes desérticos de las Cruzadas.

14. El Señor de los Anillos: La batalla por la Tierra Media II [Conviértete en el Tolkien de tu propio mundo]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas PC (Windows), Xbox 360 Año de estreno 2006 Creador/es Electronic Arts Duración media de la partida De 15 a 30 horas Ideal para Los fans de Tolkien y los amantes de los juegos de estrategia en tiempo real de fantasía Puntuación en Metacritic 79

Este juego de El Señor de los Anillos llevó mi pasión por los juegos de estrategia en tiempo real a nuevas cotas gracias a su rico universo de la Tierra Media y a su jugabilidad adictiva. Además, porque salió al mercado solo unos años después de la trilogía. Si te encantan los juegos de mitología griega como AOM, no dejes de probarloEl Señor de los Anillos: La batalla por la Tierra Media II.

Mientras construía mi fortaleza y reunía a la caballería rohirrim, me sumergí en un mundo en el que la estrategia y la fantasía se fusionaban a la perfección. La posibilidad de colocar estructuras libremente en cualquier punto del mapa me proporcionó una libertad creativa que elevó mis tácticas de construcción de bases más allá de los límites tradicionales de los juegos de estrategia en tiempo real.

En este juego puedes jugar con diversas facciones, desde los poderosos Hombres del Oeste hasta los monstruosos goblins y trolls de Mordor. Cada facción ofrece estrategias únicas y héroes memorables, como Aragorn y el Rey Brujo. Lo que más me llamó la atención fue la profundidad estratégica que aportan las clases de unidades y las contramedidas, que me obligaban a adaptarme constantemente en plena batalla y a modificar mis planes de combate.

Para más información Las bases se pueden construir libremente, sin tamaños de parcela fijos. Así pues, puedes colocar tus murallas y edificios en cualquier lugar; los enanos, que dependen en gran medida de costosas murallas para su defensa, pueden sacar partido de este consejo.

Las unidades de héroes, sobre todo con sus poderes emblemáticos, aportaban un emocionante toque de juego de rol que hacía que cada combate resultara realmente dinámico. La combinación de elementos cinematográficos con el combate táctico me mantuvo enganchado, mientras que las escaramuzas multijugador nos proporcionaron diversión caótica a mí y a mis amigos, todos ellos obsesionados con El Señor de los Anillos.

Aunque este juego tiene ya casi dos décadas, su jugabilidad ofrece una experiencia inolvidable para cualquier aficionado al género o al mundo de Tolkien.

Mi veredicto: Si te apetece un juego de estrategia con batallas épicas, héroes legendarios y una gran libertad para construir bases, La batalla por la Tierra Media II sigue siendo un clásico imprescindible.

15. Command & Conquer [La hermana virtual de «Divide and Rule» (DAR)]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS) Plataformas PC, consolas Año de estreno 1995 Creador/es Westwood Studios/Electronic Arts Duración media de la partida De 15 a 30 horas Ideal para Jugadores de RTS clásicos que buscan acción trepidante y profundidad táctica Puntuación en Metacritic 94

¿Y cómo podría olvidarme de Command & Conquer¿Es la piedra angular de los juegos de estrategia en tiempo real? Mi experiencia con este clásico retro de hace 30 años sigue estando muy presente en mi memoria hasta el día de hoy.

En cuanto monté mi campamento de construcción y envié un explorador, me quedé totalmente enganchado por su profundidad estratégica. La lucha entre el GDI y la Hermandad de Nod me pareció tremendamente realista, ya que tenía que compaginar la recolección de recursos con la construcción de la base y las escaramuzas tácticas.

Me gusta cómo las misiones del juego me obligaban a perfeccionar mi estrategia; a veces, solo tenía que lanzarme al asalto de las bases enemigas, pero otras veces necesitaba atrincherarme a la defensiva. Las secuencias cinemáticas aportaban un toque narrativo encantador y un poco extravagante a toda la experiencia de juego, lo que hacía que la situación se sintiera muy personal, sobre todo con la inquietante presencia de Kane acechando en las sombras como un espectro.

Para más información Como siempre, unos buenos exploradores te permiten conocer los movimientos y las posiciones del enemigo. Te pueden ayudar a defender tu posición o a encontrar oportunidades para atacar las bases enemigas mientras su ejército está fuera.

Command & ConquerSu banda sonora característica me llenó de adrenalina. Además, encajaba a la perfección con los momentos caóticos del campo de batalla. Lo que realmente me hizo volver una y otra vez fue la experiencia multijugador: partidas en LAN en las que las frenéticas incursiones en las bases y las defensas de última hora ponían a prueba tanto mi visión estratégica como mis reflejos.

Aunque este juego de estrategia en tiempo real tiene unos gráficos anticuados para los estándares actuales, la jugabilidad sigue siendo ágil y satisfactoria. Command & Conquer fue mi puerta de entrada al género de los juegos de estrategia en tiempo real y sigue siendo un clásico nostálgico al que vuelvo a jugar con mucho gusto.

Mi veredicto: Si buscas una experiencia increíble de construcción de bases y tácticas de combate, Command & Conquer sigue siendo una opción segura que sigue estando a la altura hoy en día.

Cuadro resumen

¿Te sientes un poco abrumado ante este impresionante abanico de estrategias geniales? No te preocupes: lo he resumido todo en una pequeña tabla para que te resulte más fácil elegir tu próxima AOM-una aventura de este tipo resulta mucho más fácil.

Es imprescindible Juego Notas / Puntos fuertes 1 El auge de las naciones – Un constructor de imperios a lo largo de las épocas Control profundo de los recursos y el territorio; jugabilidad estratégica a lo largo de varias épocas; sólida AOM-con una evolución similar a la de un imperio y una economía de gran profundidad. 2 Empire Earth – Simulador de civilizaciones «14 Epoch» Una enorme progresión temporal que abarca desde la prehistoria hasta épocas futuras; los sistemas de moral y recursos añaden complejidad; ideal para los aficionados a los juegos de estrategia histórica de larga duración. 3 Stronghold Legends – Asedio al castillo mítico (RTS) Jugabilidad clásica al estilo Stronghold con dragones, brujas y héroes legendarios; un divertido toque de fantasía; ideal para jugadores a los que les gustan las unidades de estilo mitológico similares a AOM. 4 Roman Triumph: Juego de construcción de ciudades de supervivencia – Asentamiento romano amenazado por un mito Construcción de ciudades en la Antigua Roma con elementos de supervivencia, monstruos mitológicos y ofrendas religiosas; los sistemas de recursos y defensa se asemejan a AOMel ciclo de complacer a los dioses y gestionar la ciudad. 5 0 d. C. – Juego de estrategia en tiempo real gratuito y de código abierto ambientado en la guerra antigua Civilizaciones inspiradas en la historia, batallas a gran escala, una economía detallada y una logística realista; amplio soporte para mods y desarrollo continuo. 6 Año 1800 – Una obra maestra de los juegos de construcción de ciudades ambientados en la era industrial Imágenes impresionantes, sistemas económicos muy elaborados, cadenas de producción complejas y expansión por múltiples islas; satisface el mismo deseo de construir un imperio que AOM (excepto los dioses). 7 Warcraft III – Un clásico de estrategia en tiempo real de fantasía centrado en los héroes Campañas atractivas, unidades protagonistas con mecánicas de los juegos de rol, facciones diferenciadas, un estilo artístico colorido y una narrativa fantástica sólida. 8 Medieval II: Total War – La gran conquista medieval Mapa estratégico por turnos + combates en tiempo real; diplomacia profunda, asedios y rasgos de los personajes; una experiencia de conquista medieval totalmente envolvente. 9 Hola, Wars – Juego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción para los fans de Halo Un juego de estrategia en tiempo real (RTS) rápido y accesible ambientado en el universo de Halo; campaña cinematográfica; construcción de bases y combate táctico optimizados; ideal para quienes se inician en los RTS. 10 Imperio Romano – Un juego relajado de construcción de ciudades romanas Un juego de gestión de ciudades romanas ligero y relajante; con unos gráficos encantadores y una mecánica sencilla: ideal para aficionados ocasionales o principiantes a los juegos de construcción de ciudades. 11 Civilization VI – Estrategia imperial 4X con estilo Juego de construcción de imperios por turnos con ramificaciones en religión, cultura, comercio y tecnología; el sistema de distritos aporta profundidad a la planificación urbana; espejos AOMla satisfacción de ver crecer su imperio. 12 Spartan: El guerrero total – Batallas épicas de acción y espadas Combates trepidantes ambientados en la Grecia mítica; grandes batallas entre ejércitos; combates contra jefes finales con elementos míticos; un divertido giro de acción para AOM aficionados. 13 Stronghold Crusader II – Juego de estrategia en tiempo real ambientado en un castillo del desierto Guerra en el desierto, destrucción realista de castillos, habilidades tácticas de las unidades, equilibrio económico y divertidos modos cooperativo y de escaramuza. 14 El Señor de los Anillos: La batalla por la Tierra Media II – Tolkien: juego de estrategia en tiempo real tipo sandbox Construcción de bases con colocación libre y creativa, héroes emblemáticos, facciones fantásticas, profundidad estratégica y batallas de estrategia en tiempo real con un toque cinematográfico para los fans de El Señor de los Anillos. 15 Command & Conquer – El clásico de los juegos de estrategia en tiempo real de ritmo trepidante Un juego de estrategia en tiempo real que marca un hito en el género, con una mecánica de construcción de bases muy cuidada, escaramuzas tácticas, escenas cinemáticas emblemáticas, una banda sonora llena de energía y un modo multijugador con gran rejugabilidad.

Mi veredicto general

Si pudiera elegir los mejores juegos de estrategia para PC como La era de los mitos Si tuviera que elegir solo cinco títulos para el resto de mi vida, me quedaría con estos:

Para los amantes de los juegos de estrategia → El auge de las naciones

Un juego de expansión y construcción de imperios que combina la profundidad histórica con la mecánica de los juegos de estrategia en tiempo real.

Un juego de expansión y construcción de imperios que combina la profundidad histórica con la mecánica de los juegos de estrategia en tiempo real. Para los amantes de la historia → Empire Earth

Te lleva a través de todas las épocas más importantes y las batallas épicas, ofreciéndote horas y horas de diversión.

Te lleva a través de todas las épocas más importantes y las batallas épicas, ofreciéndote horas y horas de diversión. Para los aficionados al género fantástico → Stronghold Legends

Ofrece una emocionante combinación de criaturas míticas y mecánicas de construcción de castillos con intensas batallas de asedio.

Ofrece una emocionante combinación de criaturas míticas y mecánicas de construcción de castillos con intensas batallas de asedio. Para los puristas de la historia → Warcraft III

Destaca por sus héroes inolvidables, sus tramas ricas en detalles y un equilibrio perfecto entre estrategia y elementos de rol.

Destaca por sus héroes inolvidables, sus tramas ricas en detalles y un equilibrio perfecto entre estrategia y elementos de rol. Para los defensores de castillos virtuales → Stronghold Crusader II

Combina la mecánica de juego de los asedios medievales con una gran profundidad estratégica y una emocionante acción multijugador.

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