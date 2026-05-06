12 juegos parecidos a Dark Souls en 2026: Trials of the Undying

Juegos como Dark Souls lleva a los jugadores al límite del peligro. Cada paso parece arriesgado, cada sombra esconde a un enemigo mortal y cada victoria exige paciencia y habilidad. Su combate exigente y sus mundos inquietantes dejan una huella que perdura mucho después de que la pantalla se apague.

Me propuse buscar otros juegos que transmitieran la misma sensación de peso y peligro. Algunos destacan por algunos con combates implacables y brutales, otros con mundos retorcidos y envolventes, malditos hasta lo más profundo de su esencia . Los probé todos, me caí un montón de veces y acabé con una lista de juegos que cualquier Dark Souls es lo que cualquier aficionado querrá abordar a continuación.

Los jugadores que busquen retos exigentes o mundos que no les den tregua descubrirán que estos juegos ponen a prueba sus reflejos y su determinación a cada paso.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Dark Souls

No todos los juegos del estilo Souls se ganan sus galones. He probado muchos que lo intentaron y fracasaron, pero unos pocos han logrado destacar entre la multitud. Estos cinco logran plasmar a la perfección la tensión, la pesadez y ese miedo creciente que hace que… Dark Souls Todo un clásico de culto.

Elden Ring (2022) – El mundo abierto no debería funcionar, pero lo hace. Cada ruina, cada pantano y cada jefe de pesadilla mantienen vivo el espíritu de Souls. Bloodborne (2015) – Puro terror gótico convertido en videojuego. Más rápido, más intenso y tan implacable que no te deja ni respirar. Hollow Knight (2017) – Una epopeya al estilo Souls del tamaño de un insecto. Combates trepidantes, una exploración cautivadora y jefes finales capaces de acabar contigo en cuestión de segundos.

Estos cinco son lo mejor de lo mejor, pero solo son una pequeña muestra de lo que hay disponible. A continuación, voy a profundizar en ellos y en otras opciones fantásticas. Te mostraré juegos como Dark Souls que siguen la estela, pero también le dan un giro a la fórmula para crear algo nuevo.

12 juegos parecidos a Dark Souls: Ashes and Agony

He analizado la intensidad de los combates, el diseño del mundo, los enfrentamientos contra jefes y el nivel de dificultad que realmente resulta justo. He jugado a cada título el tiempo suficiente para captar su ritmo, su dificultad y su gratificación. A continuación, te presento un desglose de las 12 selecciones para todos aquellos que busquen los mejores juegos similares a Dark Souls.

1. Elden Ring [El mejor juego en general similar a Dark Souls]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción, juego de mundo abierto al estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creadores FromSoftware, Bandai Namco Duración media de la partida 60-150+ horas Ideal para Los aficionados a Souls que buscan libertad sin perder la intensidad Lo que me gustó Gran variedad de jefes, exploración libre, una profundidad de personalización alucinante, un diseño del mundo que te cautiva

Este juego me dejó boquiabierto desde el primer momento en que pisé Limgrave. Pero eso es justo lo que cabe esperar de juegos comoElden Ring. Es unAlmas el juego en esencia (un combate lento y brutal con esa inquietante sensación de pavor), pero se extiende por un mundo que invita a ser explorado. Cada castillo, cueva y pantano esconde algo siniestro, y la curiosidad siempre parece peligrosa.

Lo que más me ha gustado es que no te lleva de la mano. Sin indicaciones, sin «sigue por aquí». Sigues tus instintos, y eso hace que cada descubrimiento sea tuyo. Me topé con mazmorras para las que no estaba preparado, me machacaron jefes a los que no podía hacerles ni un rasguño, y disfruté cada segundo de mi lucha por volver más fuerte.

Desde el punto de vista mecánico, es una maravilla. Las jugadas son más complejas que nunca… invocar a los esbirros añade una nueva dimensión estratégica, y puedes jugar de muchas maneras diferentes. Puedes empuñar dos espadas colosales y atravesar el fuego como un loco, o lanzar hechizos sin parar desde la distancia.

Mi veredicto: Elden Ringno es soloDark Souls en un formato más amplio. Es la prueba de que FromSoftware es capaz de ampliar su fórmula sin perder lo que la ha convertido en un clásico. Es exigente, gratificante y se puede volver a jugar una y otra vez, lo que lo convierte en la elección imprescindible en cualquier lista de juegos similares a Dark Souls.

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2. Bloodborne [El mejor juego de terror gótico al estilo Souls]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego RPG de acción, juego de terror gótico al estilo Souls Plataformas PS4 Año de estreno 2015 Creadores FromSoftware, Sony Computer Entertainment Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Los aficionados a Souls que busquen combates trepidantes y un escenario impregnado de terror Lo que me gustó Combates frenéticos, monstruos grotescos, un diseño de mundo inquietante y un sistema de salud basado en el riesgo y la recompensa

Bloodbornees elun increíble juego de rol y acción eso nos cambió las reglas del juego. Dark Souls me enseñó a ir sobre seguro y a encerrarme en mí mismo – aquí, Si esperas, te matarán. El truco está en presionar más, aprovechar los huecos y usa tu arma para parar en lugar de esconderse tras un escudo. Ese ritmo implacable hace que el combate resulte salvaje y adictivo. Este título también dio origen a los llamados «juegos de estilo Souls».

Yharnam te cautiva porque da la sensación de estar vivo, en el peor sentido de la palabra. Las turbas con antorchas que arrastran bestias por el centro de Yharnam, los verdugos que acechan en Hemwick, las multitudes que entonan cánticos en el barrio de la catedral. Nunca te quitas de la cabeza la sensación de que toda la ciudad te está persiguiendo. No es solo un escenario, es un enemigo.

Cuanto más juegues, más se intensifica el horror. Los enemigos mutarán, la historia se irá desvelando para revelar un terror cósmico y tendrás la sensación de que todo el mundo se está pudriendo desde dentro. El juego pone a prueba tus reflejos a la perfección, pero también te inquieta la mente.

Mi veredicto: Bloodborne es un juego al estilo Souls con un combate más rápido y metódico, pero también una auténtica obra maestra en cuanto a atmósfera. Demuestra que FromSoftware es capaz de tomar el ADN de Dark Souls y la convierte en una pesadilla implacable e inolvidable. Por eso se erige como el mejor juego de terror gótico al estilo Souls de esta lista.

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3. Hollow Knight [El mejor juego tipo Metroidvania y Soulslike]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Metroidvania, acción y aventura, estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2017 Creadores Equipo Cherry Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Jugadores que buscan un combate preciso y una exploración sin límites en un mundo dibujado a mano Lo que me gustó Gran variedad de jefes, atmósfera inquietante, mejoras muy satisfactorias, una construcción del mundo magnífica

Hallownest me cautivó desde el principio, y eso es exactamente lo que excelentes juegos de Metroidvania Recuerdo cuando me adentré en Greenpath por primera vez: los colores cambiaban, la música iba in crescendo y, de repente, Hornet me derribó antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Así es como Hollow Knightfunciona.Te atrae con su belleza y luego te hace sentir pequeño con una lucha para la que no estás preparado.

The Los jefes son lo que más me ha llamado la atención. Los Señores Mantis me parecieron una especie de rito de iniciación, un duelo que me obligó a afinar mi sincronización. El Hollow Knight Cada golpe de esa pelea tenía un peso, casi una tristeza, implícita. Y luego está «Radiance»: ese tipo de batalla final que te deja exhausto y emocionado al mismo tiempo.

La exploración es una recompensa en sí misma. Me encantó ir completando el mapa del mundo con los fragmentos de Cornifer. Conseguir el Geo suficiente para comprar la linterna fue todo un logro. Desbloquear atajos hizo que… que el mundo se sienta interconectado de formas que no esperaba. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que este reino tenía un una historia que merece la pena descubrir, aunque los detalles quedaran ocultos tras el silencio.

Mi veredicto: Hollow Knight destaca (nunca mejor dicho) por su combate, su exploración y su atmósfera. Es uno de esos raros juegos independientes que plantan cara a los gigantes. Mi experiencia en Hallownest me ha demostrado que merece estar a la altura de los mejores juegos del Dark Soulsserie.

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4. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [El mejor combate en un juego tipo Souls]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Acción y aventura, estilo Souls Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores FromSoftware, Activision Duración media de la partida 30-80 horas Ideal para Jugadores que buscan combates con espadas brutales y un alto nivel de dificultad Lo que me gustó Sistema de parada, dificultad de los jefes, movimiento vertical, desenlace de la historia

Sekiroes uno de loslos mejores juegos para un solo jugador eso me dejó hecho polvo antes de que cayera en la cuenta. Al principio, me parecía imposible calcular el momento justo para la parada. No paraba de apretar el botón de esquivar como si fuera Dark Souls y siempre acababa pagándolo. Pero en cuanto le cogí el ritmo, las peleas parecían música. El duelo con Genichiro en la azotea del castillo sigue siendo uno de los más emocionantes que he vivido nunca en un videojuego.

¿Qué es lo que lo hace tan diferente de Almas is el sistema de postura. Te obliga a mantenerte cerca del enemigo, a desviar sus golpes, a romper su equilibrio y a rematar con ese satisfactorio golpe mortal. Aquí no hay quien se esconda – Cada enfrentamiento exige agresividad y precisión. Es agotador, pero cuando ganas, sientes que te lo has ganado de una forma que pocos juegos logran.

The ese mundo se me quedó grabado, también. El castillo de Ashina rebosante de tensión, el monje corrupto acechando en la aldea de Mibu, el simio guardián aullando en el valle. Cada zona tenía un momento memorable que se grababa a fuego en la memoria. Y la historia, por una vez en un juego de FromSoft, se percibía más nítida y personal. La lealtad de Wolf hacia Kuro daba sentido al caos de tal manera que cada decisión resultaba más impactante.

Mi veredicto: Sekiro se basa en la habilidad pura: zanjas, construcciones y saqueos. Sin escudos, armaduras pesadas ni magia: solo una espada, un gancho de agarre y paradas implacables. En comparación con Dark Souls, es más rápido, más vertical y no deja margen para echarse atrás ni para ir avanzando a duras penas.

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5. Demon’s Souls [El primer juego del estilo Souls]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción, tipo Souls Plataformas PS3 (original), PS5 (remake) Año de estreno 2009-2020 Creadores FromSoftware, Bluepoint Games Duración media de la partida 25-60 horas Ideal para Jugadores que quieran descubrir dónde tuvo su origen la fórmula de Souls Lo que me gustó El centro de Archstone, la variedad de jefes, la atmósfera opresiva, el acabado impecable del remake para PS5

Demon’s Souls sienta las bases de todo lo que vino después. El centro Nexus y los mundos de Archstone preparan el escenario para la exploración, mientras que cada zona te pone a prueba. Los Tower Knight pueden acabar contigo en cuestión de segundos, los Maneaters convierten los puentes estrechos en un caos y los niveles exigen toda tu atención de principio a fin.

The Esta nueva versión perfecciona cada detalle sin alterar los elementos fundamentales. Niveles como las torres de Latria o el Valle de la Profanación resultan más compactos e intensos, y los jefes son igual de implacables. Es un juego exigente en aspectos que los títulos posteriores suavizan, lo que hace que cada victoria se sienta merecida.

Lo que no dejaba de rondarme por la cabeza era la tensión. Cada combate, cada atajo y cada ubicación de los enemigos tiene su importancia. No es llamativo, no perdona, pero se te queda grabado. Es uno de los los mejores juegos de rol de acción eso fue lo que lo desencadenó todo.

Mi veredicto: Demon’s Souls es el modelo a seguir. El remake demuestra que sigue ofreciendo el tipo de desafío y la atmósfera que definieron el género, lo que lo convierte en imprescindible para cualquiera que se adentre en juegos como Dark Souls.

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6. Nioh 2 [El mejor juego tipo Souls de samuráis]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego RPG de acción, tipo Souls Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2020 Creadores Team Ninja, Koei Tecmo Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Aficionados al manejo preciso de la espada y a los brutales duelos de samuráis Lo que me gustó Variedad de armas, caos yokai, combos de habilidades, jefes finales exigentes

Nioh 2 te atrapa desde el primer momento. Posturas, espadas y monstruos exigen toda tu atención. Alternar entre espadas dobles, lanzas y hachas es una cuestión de supervivencia, no de espectáculo. Cada combate contra un yokai castiga los errores y premia la sincronización.

Te metes en la piel de un guerrero medio yokai que busca su pasado. La historia se desarrolla en un Japón devastado por la guerra, desde Kioto hasta las montañas malditas, y te sumerge en combates entre humanos y bestias sobrenaturales. Los combates contra jefes están vinculados a tu viaje y aumentan la tensión.

Los jefes golpean como un martillo. Los rayos de Otakemaru castigan la codicia. Yatsu-no-Kami sumerge los estrechos pasillos en el caos. Cada victoria se siente merecida, y las batallas contra los jefes se veían increíbles en mi monitor para videojuegos de gama alta. Encadenar habilidades y probar configuraciones es adictivo.

The los niveles están llenos de peligro. Las calles de Kioto, envueltas en niebla, esconden emboscadas. En los castillos encantados, los enemigos caen desde las alturas. Las misiones secundarias suelen ofrecer combates más emocionantes que las principales. El botín se gana con esfuerzo, nunca parece un aluvión sin sentido.

Mi veredicto: Nioh 2 es intenso, trepidante y exigente. Cada combate requiere concentración y habilidad. Recrea a la perfección el brutal combate samurái y se gana un lugar entre juegos como Dark Souls.

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7. Las mentiras de P [Un juego al estilo Souls con Pinocho]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción, tipo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Round8 Studio, Neowiz Duración media de la partida 25-50 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate preciso en una ciudad retorcida y llena de marionetas Lo que me gustó Creación de armas, Armas de la Legión, diseño de la ciudad oscura, encuentros cargados de tensión moral

Las mentiras de P te sumerge de lleno en Krat. El las calles están abarrotadas de multitudes de marionetas que pueden salir en tropel de los callejones o lanzarse desde los tejados. Aprendí enseguida que los lanzadores de lanzas del Barrio de la Catedral te incitan a esquivar y luego te atacan por la espalda si no tienes cuidado.

El combate resulta muy dinámico gracias al brazo protésico. Alternar entre el martillo, el gancho y el guantelete en pleno combate te permite acabar con grupos de enemigos o aislar a uno solo. Pasé horas probando diferentes combinaciones de las Armas de la Legión: usar el gancho de cadena para atraer a los enemigos hacia el martillo giratorio resultaba increíblemente satisfactorio.

La historia se entrelaza con tus mentiras. Las decisiones de Pinocho determinan quién sobrevive o cómo reaccionan los personajes no jugables. Intenté decir la verdad durante la pelea en el mercado y acabé acorralado por unos guardias, algo que podría haber evitado con una mentira. Pequeñas decisiones como esa hacían que cada partida resultara impredecible.

Las batallas contra jefes dejan huella. El primer Relojero fue implacable. Atacaba con espadas, se teletransportaba y convocaba marionetas que me obligaban a alternar constantemente entre el ataque y el posicionamiento. Más tarde, el Caballero Marioneta exigió una sincronización perfecta en cada parada y cada esquiva: cualquier error me golpeaba con la fuerza de un camión.

Mi veredicto: Las mentiras de P combina un combate exigente, ingeniosas herramientas y una retorcida ciudad de cuento de hadas de una forma que te cautiva. Las opciones, las armas y los jefes finales brutales lo convierten en un juego que destaca entre títulos como Dark Souls.

★ Un juego al estilo Souls con Pinocho Las mentiras de P Compra en Eneba

8. Remanente II [El mejor shooter de estilo Soulslike]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, tipo Souls Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Gunfire Games, publicado por Gearbox Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Jugadores que buscan un caos cooperativo con un manejo preciso de las armas y jefes finales exigentes Lo que me gustó Modificaciones de armas, sinergia entre arquetipos, generación aleatoria del mundo, intensas batallas contra jefes

Remanente II te sumerge de lleno en un mundo invadido por la Raíz. La generación procedural hace que cada partida sea impredecible. En un momento estás recorriendo callejones estrechos en una ciudad en ruinas; al siguiente, estás luchando sobre plataformas flotantes en el vacío. Es una forma totalmente nueva de jugar Grandes juegos de TPS.

El combate combina disparos precisos y lucha cuerpo a cuerpo. Utilicé el arquetipo «Pistolero», empuñando dos pistolas y una escopeta. Las modificaciones de armas, como la ventaja «Cargado», me permitieron recargar todo al instante antes de una batalla contra un jefe. El compañero canino del «Handler» me prestó apoyo y me revivió en situaciones difíciles.

Los jefes son implacables. El Invisible se teletransporta, invoca esbirros y llena la arena de peligros. Cada combate me obligaba a moverme constantemente y a replantearme mi estrategia. Dar el golpe final me hizo sentir que me lo había ganado.

La exploración da sus frutos. Los caminos ocultos revelan armas poderosas y encuentros llenos de historia. Cada rincón invitaba a la curiosidad y a la planificación.

Mi veredicto: Cada combate me mantenía en vilo. Los jefes castigan los errores, pero premian la creatividad. Los mundos generados proceduralmente hacen que ninguna partida sea igual a otra. El caos del modo cooperativo añade nuevas capas de estrategia y momentos que te hacen gritar de emoción. Remanente II es una olla a presión que pone a prueba constantemente la destreza, la sincronización y el trabajo en equipo.

★ El mejor shooter de estilo Souls Remanente II Compra en Eneba

9. Code Vein [El mejor híbrido de anime y Souls]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego RPG de acción, tipo Souls Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 30-70 horas Ideal para Jugadores que buscan combates intensos y efectos visuales espectaculares con un toque de anime Lo que me gustó Equipamiento de Blood Veil, sistema de compañeros, personalización de personajes, habilidades de regalo

Code Vein te sumerge en un mundo en ruinas. Los Vein, que antes eran humanos, ahora son espectros. Te despiertas sin recuerdos y cazar Perlas de Sangre para evitar la locura. Luchas junto a Louis, Mia y otros que solo confían en ti en la medida en que les permite el arma que empuñas.

El combate resulta brutal. Me equipé con dos espadas y cambié a un «Velo de sangre» que drena la vida de los enemigos. Esa habilidad me permitía atraer a los enemigos hacia mí y luego lanzar un ataque potente mientras me recuperaba. Era fundamental calcular bien el momento. Y también lo era decidir cuándo dejar que el compañero controlado por la IA tomara la iniciativa.

Las batallas contra jefes me obligaron a aprovechar el entorno. Uno de los jefes de la Ciudad Antigua se escondía detrás de las columnas. Tuve que atacar, retroceder, atraer sus hechizos y luego lanzarme a por él. Nunca había sudado tanto esquivando rayos láser. El las armas se adaptan bien si inviertes en los árboles de habilidades. Las habilidades eran tan variadas que creé dos configuraciones diferentes y alternaba entre ellas según el tipo de enemigo.

La exploración recompensaba el riesgo. Derrotar a Lost proporcionaba botines excepcionales y caminos ocultos en la Vena, y desbloqueaba misiones secundarias que profundizaban en la historia. La estética – arquitectura gótica en ruinas combinada con efectos de sangre al estilo anime – a menudo me ponía la piel de gallina.

Mi veredicto: Code Veinmezcla elAlmas Un reto dentro del género del anime dramático. Su variedad de configuraciones, la mecánica de compañeros y su atmósfera trazan un camino diferente dentro del género. Esa diferencia lo ha convertido en una presencia imprescindible en esta lista.

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10. Mortal Shell [El mejor juego tipo Souls con cambio de personaje]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG de acción, tipo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 Creadores Cold Symmetry, Playstack Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas o más Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate cuerpo a cuerpo riguroso y el sigilo en el posicionamiento Lo que me gustó Dominio de los caparazones, mecánica de endurecimiento, jefes finales demenciales, una historia muy rica

Mortal Shell te sumerge en Fallgrim, un centro pantanoso repleto de criptas, ruinas y horrores que acechan entre la niebla. No juegas con un personaje concreto. En su lugar, habitas en guerreros caídos llamados Shells, cada uno con sus propias estadísticas y estilos de juego.

El primer caracol que elegí fue Harros. Me pareció equilibrado, pero en cuanto desbloqueé a Solomon, me decanté por su enorme reserva de salud. Cambiar de caracol sobre la marcha cambió mi forma de abordar cada zona. El La mecánica de endurecimiento requirió algunos ajustes, pero acabó siendo mi salvación. Quedarme inmóvil en medio de un ataque para encajar un golpe y luego lanzar un golpe demoledor nunca me cansaba.

Las batallas contra los jefes ponen a prueba la paciencia. Tarsus, el Primer Mártir, ralentizaba la arena con escarcha, castigándome cada vez que me dejaba llevar por la codicia. Los zarpazos bestiales de Grisha sembraban el pánico en los estrechos pasillos. Incluso los enemigos de élite normales, como bandidos con espadas en llamas, me obligaban a leer sus patrones y a comprometerme con cada esquiva.

La exploración me resultaba agobiante y gratificante a la vez. Me topé con unas inscripciones talladas en las paredes, oobjetos extraños cuyos efectos solo se revelan tras su uso. El hecho de intentar averiguar quiénes eran esos «Shells» y por qué el mundo se había echado a perder me llevó a seguir investigando más a fondo.

Mi veredicto: Mortal Shell te hace ganar poder a través de combates que exigen paciencia y un aprendizaje duro. Los cambios de Shell te obligan a adaptarte. El endurecimiento exige estrategia. Pocos juegos alteran tanto tu ritmo de juego sin dejar de mantener la intensidad del combate.

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11. Star Wars Jedi: Fallen Order [El mejor juego tipo Souls de Star Wars]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Acción y aventura, inspirado en los juegos «soulslike» Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creadores Respawn Entertainment, Electronic Arts Duración media de la partida 20-35 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate al estilo «soulslike» combinado con la exploración y la historia de Star Wars Lo que me gustó Combate con sables láser, poderes de la Fuerza, mapas al estilo Metroidvania y momentos narrativos cinematográficos

Orden Caída te pone en la piel de Cal Kestis, un Un padawan que se esconde del Imperio tras la Orden 66. La historia te lleva por planetas como Bogano, Zeffo y Kashyyyk, cada uno de los cuales esconde secretos tras puertas cerradas y acertijos relacionados con la Fuerza.

El combate se siente intenso. Cada golpe con el sable láser requiere una buena sincronización, y bloquea los ataques de los enemigos desprotegidos para lanzar contraataques devastadores. Luchar contra los soldados de purga era emocionante: bloquear los disparos de bláster, esquivar los ataques imposibles de bloquear y rematar con un golpe limpio de sable láser. Las habilidades de la Fuerza añaden capas. Arrastrar a los soldados imperiales para encadenar combos con el sable láser o congelar los disparos de bláster en el aire era una sensación increíble.

La exploración tiene ese ritmo tan característico de los juegos de estilo Souls. Los puntos de meditación tipo hoguera te permiten descansar, reaparecer a los enemigos y gastar XP en nuevas habilidades. Volver sobre los pasos es importante: en Zeffo descubrí atajos tras desbloquear «Empujón de la Fuerza», lo que me abrió caminos que se me habían pasado por alto por completo. Los cofres ocultos y los ecos enriquecían la historia y recompensaban la curiosidad.

Los jefes son lo más destacado. La Segunda Hermana puso a prueba todo lo que había aprendido, combinando duelos con sables láser con ataques de fuerza brutales. Esos combates supusieron tanto un reto mecánico como una recompensa narrativa.

Mi veredicto: Llega al corazón con su combate al estilo Souls, a la vez que te permite vivir la fantasía Jedi. Los duelos con sables láser, los poderes de la Fuerza y un diseño de niveles inteligente hacen que Orden Caída destaca entre los juegos que imitan el género «soulslike».

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12. Blasfemo [El mejor juego de estilo Souls en 2D]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Acción y aventura, inspirado en los juegos «soulslike» Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creadores Respawn Entertainment, Electronic Arts Duración media de la partida 20-35 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate al estilo «soulslike» combinado con la exploración y la historia de Star Wars Lo que me gustó Combate con sables láser, poderes de la Fuerza, mapas al estilo Metroidvania y momentos narrativos cinematográficos

Blasfemo te sumerge en Cvstodia en el papel del Penitente, un guerrero silencioso condenado a vagar por una tierra empapada de culpa y tormento religioso. El escenario es a la vez grotesco y hermoso: iglesias convertidas en prisiones, santos deformados que se alzan sobre pueblos en ruinas, estatuas ensangrentadas que observan cada movimiento.

El combate es preciso e implacable. El Mi espada, mi culpa cada golpe parece calculado, y las animaciones de ejecución le dan un toque cruel. Las actualizaciones amplían tus opciones como esquivar ataques, invocar enredaderas espinosas o encadenar combos aéreos. Todos los enemigos castigaban cualquier descuido, pero cada victoria se sentía como un pequeño triunfo.

La exploración sigue ese ritmo propio de los juegos de estilo Souls y Metroidvania. Volvía constantemente sobre mis pasos tras desbloquear nuevas oraciones o reliquias, descubriendo así rutas que se me habían pasado por alto. Los santuarios ocultos enriquecían la historia y me recompensaban con aumentos de salud o nuevos poderes. Las secuencias de plataformas se convertían en retos en sí mismas, sobre todo en zonas como el Muro de las Prohibiciones Sagradas, donde las púas y los enemigos se combinaban para acabar conmigo en cuestión de segundos.

The Los jefes son una auténtica pesadilla. Crisanta, de la Agonía Envuelta, luchaba como una caballera rival, cruzando espadas en un duelo que exigía paciencia. Otros, como Esdras y su campana gigante, parecían adentrarse en un delirio religioso.

Mi veredicto: Blasfemo toma elementos de los juegos del estilo Souls, como el combate pausado, una mitología enigmática y jefes finales implacables, y los condensa en una pesadilla de desplazamiento lateral tan hermosa como cruel.

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