20 juegos similares a Dishonored que no te puedes perder en 2025: lo mejor del sigilo, la acción y la narrativa

Los mejores juegos similares a Dishonored se encuentran entre los títulos más apasionantes y envolventes de todo el mundo de los videojuegos. Arkane Studios no tuvo miedo de salirse de lo convencional, llenando su mundo de magia, máquinas y una imaginación oscura.

Dishonored combina el sigilo, la acción y la narrativa de formas brillantes y a la vez inesperadas. Realiza derribos precisos, deslízate por calles en penumbra, toma decisiones que realmente importan: juegos como Dishonored ofrecer experiencias que supongan un reto y, al mismo tiempo, resulten cautivadoras.

Esta lista te llevará a mundos repletos de mecánicas de sigilo, acción trepidante y entornos increíblemente detallados. Si estás listo para adentrarte en las sombras o despertar al asesino que llevas dentro, sigue leyendo para descubrir los mejores juegos similares a Dishonored.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Dishonored

Si te gusta DishonoredSi te gusta esa combinación única de sigilo, acción y una narrativa basada en las decisiones, te espera una auténtica delicia. Aquí tienes nuestras tres recomendaciones principales, que reflejan su intrincada construcción del mundo, sus ingeniosas mecánicas de juego y su narrativa cautivadora.

Presa (2017) – Desarrollado por Arkane Studios, los mismos creadores de Dishonored, Presa ofrece una experiencia de atmósfera inquietante. Ambientado en una estación espacial invadida por criaturas alienígenas, este juego permite a los jugadores recurrir al sigilo y a la creatividad para sobrevivir. Deus Ex: Mankind Divided (2016) – Una obra maestra del cyberpunk, Deus Ex: Mankind Divided ofrece tramas ramificadas y una amplia variedad de estilos de juego, desde el hackeo sigiloso hasta el combate a gran escala. Ladrón (2014) – Para aquellos a los que les encanta el sigilo metódico y el diseño del mundo de Dishonored, Ladrón ofrece una alternativa más oscura y atmosférica. Ambientada en una lúgubre ciudad de estilo steampunk victoriano, hace hincapié en la paciencia, la precisión y el arte de pasar desapercibido.

Pero no te quedes ahí: esto es solo la punta del iceberg de juegos como Dishonored ¡Es solo la punta del iceberg! Echa un vistazo a la lista completa de juegos y descubre una gran variedad de títulos muy queridos que capturan el espíritu de Dishonored y desarrollar sus mecánicas de formas novedosas y emocionantes.

20 juegos parecidos a Dishonored: fantásticas aventuras de sigilo y estrategia

Si alguna vez te ha gustado escabullirte entre las sombras, hacer que cada decisión cuente o encontrar formas ingeniosas de esquivar a los enemigos, estos juegos son para ti.

Cada uno aporta su propio toque al género del sigilo y la estrategia, al tiempo que capta la libertad y tensiónlos aficionados aDishonored crave.

1. Presa [El mejor simulador inmersivo de ciencia ficción con una jugabilidad abierta]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Acción / Simulación inmersiva / Ciencia ficción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Arkane Studios (desarrollador) y Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Jugadores a los que les guste resolver problemas de forma abierta, descubrir poderes nuevos y explorar

In Presa, te pondrás en la piel de Morgan Yu a bordo de Talos I, una estación espacial invadida por los hostiles alienígenas Typhon. Desde el momento en que despiertas, la estación te invita a la experimentación: esquivar a los enemigos, manipular el entorno o piratear sistemas para convertir las amenazas en una ventaja.

Cada sala ofrece múltiples soluciones, lo que hace que el sigilo, el combate y la resolución de acertijos se perciban como una elección personal.

Para más información Prueba a combinar mejoras humanas y poderes alienígenas: transformarte en objetos, controlar a los enemigos o congelar líquidos puede ofrecerte formas creativas de superar los retos.

El diseño de la simulación inmersiva creado por Arkane brilla aquí: los niveles interconectados premian la curiosidad, los poderes se adaptan a la creatividad del jugador y la jugabilidad emergente hace que cada partida sea única. Los jugadores de Reddit suelen elogiar la sensación de libertad y describen momentos en los que una simple interacción con el entorno cambia por completo un enfrentamiento.

Visualmente, Talos I combina un diseño retrofuturista con sombras inquietantes y pequeños detalles narrativos del entorno que hacen que el mundo cobre vida.

Mi veredicto: Presa es una aventura de ciencia ficción envolvente, flexible y con una atmósfera muy intensa que plasma la libertad y la creatividad de los fans de Dishonored amor. Su jugabilidad dinámica y sus entornos llenos de tensión hacen que cada partida resulte novedosa y gratificante.

2. Deus Ex: Human Revolution [La mejor experiencia de sigilo cyberpunk al estilo de Dishonored]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego RPG de acción / Simulación inmersiva / Sigilo Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Año de estreno 2011 Creador/es Eidos Montreal (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los sistemas de sigilo con múltiples opciones y los mundos envolventes

In Deus Ex: Human Revolution, encarnas a Adam Jensen, un agente de seguridad que se ve sometido a una serie de mejoras tras sufrir un brutal ataque. Te sumerges en un mundo cyberpunk repleto de conspiraciones, ambigüedad moral y múltiples caminos hacia la victoria.

Ábrete paso a través de las misiones a escondidas, hackeando, persuadiendo o a puñetazos, con total libertad para decidir si actúas de forma sigilosa y discreta o a lo grande y con estilo.

Para más información Da prioridad a las mejoras que se adapten a tu estilo de juego preferido: sigilo, combate o interacción social. Explora cada nivel en busca de caminos ocultos y dispositivos que puedas piratear.

Lo que distingue a este juego es su diseño de simulación inmersiva: cada nivel prácticamente pide a gritos soluciones creativas. ¿Quieres piratear un sistema de seguridad desde las sombras o seducir a los guardias para escabullirte por los conductos de ventilación? Tú decides.

Con un sinfín de elementos propios de los juegos de rol, el sistema de mejora fomenta la experimentación —ya sea con una configuración de sigilo, un especialista en combate o una estrategia basada en la persuasión— y ofrece resultados significativos que repercuten en la narrativa y el entorno.

Visualmente, el juego nos sumerge en una distopía elegante y teñida de neón, llena de rincones oscuros, rascacielos corporativos y calles resbaladizas por la lluvia.

Mi veredicto:Si te encantó la libertad y los sistemas en capas de Dishonored, este es el juego de estilo cyberpunk que estabas esperando: una mezcla perfecta de sigilo, historia y libertad de elección.

3. Ladrón [Un clásico de los juegos de sigilo que inspiró a Dishonored]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de sigilo en primera persona / Simulación inmersiva Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 (Reinicio) Creador/es Eidos Montréal (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el sigilo paciente y atmosférico, centrado en la luz, el sonido y la sutileza

In Ladrón, te conviertes en Garrett, un maestro ladrón que se mueve por las oscuras calles de estilo victoriano-steampunk de The City. El éxito depende de observación, paciencia y el uso de las sombras.

Cada crujido del suelo, cada vela que parpadea y cada ruta de patrulla de los guardias se convierten en un rompecabezas, y el combate directo rara vez es la mejor solución.

Para más información Usa tus herramientas con creatividad: el arco plegable, la visión de enfoque y las distracciones lanzables te permiten manipular el entorno y burlar a los guardias en lugar de enfrentarte a ellos directamente.

El diseño de los niveles fomenta múltiples formas de abordar cada objetivo. Los tejados, los conductos de ventilación y los caminos secundarios ocultos premian la exploración y la planificación minuciosa. Robar un artefacto bien custodiado sin que nadie se dé cuenta resulta tremendamente satisfactorio, y las mecánicas de sonido e iluminación del juego aumentan la tensión, haciendo que cada partida sigilosa resulte viva e impredecible.

Las herramientas, los artilugios y las nuevas mecánicas de sigilo se combinan para ofrecer a los jugadores una sensación de control sobre su entorno.

Mi veredicto: Si te gusta el sigilo meditado y basado en la toma de decisiones de Dishonored, Ladrón ofrece una experiencia intensa y envolvente en la que la paciencia, la creatividad y la observación se ven recompensadas a cada paso.

4. Styx: El señor de las sombras [El mejor juego de fantasía y sigilo similar a Dishonored]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de sigilo en primera persona / Simulación inmersiva Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Cyanide Studios (desarrollador), Focus Home Interactive (editor) Duración media de la partida 12–20 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de sigilo trepidante y lleno de artilugios en un mundo de fantasía compacto

Styx: El señor de las sombrases uno de loslos mejores juegos de sigilo, en el que encarnas a Styx, un duende ladrón que se infiltra en la Torre de Akenash para robar un misterioso artefacto.

El éxito requiere paciencia, discreción y un uso inteligente del entorno. Los desplazamientos verticales, los cables, los conductos y las sombras permiten múltiples formas de abordar cada enfrentamiento. Los artilugios como los clones y la invisibilidad temporal aportan profundidad al juego, ya que te permiten manipular a los guardias o explorar el terreno.

Para más información Combina tu clon con la invisibilidad para despistar a los enemigos y atravesar zonas fuertemente vigiladas sin que te detecten.

El sistema de progresión, de estilo RPG ligero, desbloquea nuevas habilidades y dispositivos que amplían tus opciones de sigilo, lo que fomenta que se vuelva a jugar y se experimente. Los niveles son breves, pero están cuidadosamente diseñados, y dan prioridad al sigilo espontáneo frente al combate.

Los pasillos iluminados por antorchas, los ecos metálicos y las señales del entorno crean tensión y recompensan la observación atenta. Cada ruta de patrulla o rincón en penumbra cobra sentido, y planificar una incursión fantasma perfecta proporciona una satisfactoria sensación de dominio.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan un entorno de sigilo bien definido, con herramientas ingeniosas y exploración vertical, «Styx: El señor de las sombras» recrea esa atmósfera inteligente y táctica que tanto gusta a los fans de «Dishonored».

5. Hitman [El mejor juego de mundo abierto de asesinatos para jugadores estratégicos]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Sigilo / Sandbox / Acción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es IO Interactive (desarrollador y editor) Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el sigilo creativo y las oportunidades de asesinato con múltiples niveles

In Hitman, te pondrás en la piel del Agente 47, un asesino a sueldo encargado de eliminar objetivos de alto perfil en elaborados escenarios de mundo abierto.

Cada nivel es un mundo lleno de posibilidades que ofrece decenas de rutas creativas: mezclarse entre la multitud, envenenar bebidas u organizar «accidentes» con muertes provocadas por el entorno. La observación, la paciencia y la experimentación son fundamentales.

Para más información Explora cada nivel con detenimiento antes de actuar: descubrir rutas alternativas, disfraces y formas ocultas de acabar con los enemigos aumenta considerablemente el valor de rejugabilidad y hace que cada estrategia resulte única en este un juego de mundo abierto increíble.

El diseño basado en sistemas fomenta una jugabilidad emergente: el sigilo social, los disfraces y las interacciones con el entorno dan lugar a soluciones dinámicas. Los niveles están repletos de detalles, desde fastuosas fiestas hasta recintos fortificados, y cada misión es un rompecabezas que espera ser resuelto.

Con una gran rejugabilidad, Hitman fomenta la experimentación sin forzar la confrontación, lo que da a los jugadores libertad para abordar los objetivos de forma creativa al tiempo que dominan el momento oportuno y la estrategia.

Mi veredicto:Para los aficionados al sigilo táctico y a la libertad de elección, Hitman ofrece una experiencia de mundo abierto sofisticada y rejugable en la que una planificación inteligente y la improvisación hacen que cada partida sea emocionante.

6. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [La mejor aventura de sigilo centrada en el combate]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Acción / Sigilo / Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es FromSoftware (desarrollador), Activision (editor) Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Jugadores a los que les apasiona la precisión, la sincronización y la combinación de sigilo y combate cuerpo a cuerpo en situaciones de alto riesgo

In Sekiro: Las sombras mueren dos veces, encarnas al ninja Lobo, encargado de proteger a un joven señor feudal y de abrirse camino por una versión brutal y mítica del Japón de la era Sengoku. El sigilo no es opcional: a menudo es tu mejor aliado. Te deslizarás por los tejados, te agarrarás a las torres y atacarás desde las sombras antes de lanzarse a duelos mortales en los que una sola parada en el momento equivocado puede suponer un desastre.

El diseño del juego premia la planificación y la habilidad: en muchos combates contra jefes y minijefes es posible realizar un ataque inicial sigiloso que puede cambiar por completo el ritmo del enfrentamiento.

Para más información Utiliza el gancho de agarre y las herramientas protésicas de forma estratégica: se desbloquearán caminos ocultos, salientes y formas de eliminar enemigos sin ser visto cuando combines el desplazamiento vertical con los ataques sigilosos.

La estética visual es impresionante: bosques de bambú envueltos en niebla, castillos en ruinas y fortalezas fortificadas crean unos escenarios espectaculares. El sistema de combate se basa en la postura, no en barras de salud, lo que te empuja a dominar las paradas, los contraataques y los golpes letales. La combinación de infiltraciones silenciosas y enfrentamientos explosivos hace que cada momento resulte muy gratificante.

Mi veredicto:Si te encanta la libertad, la tensión y los elegantes sistemas de Dishonored, Sekiro ofrece una experiencia más trepidante e intensa, en la que el sigilo y el combate se funden en una experiencia fluida y emocionante.

7. Desperados III [La mejor estrategia táctica de sigilo en un entorno del Oeste]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real / Estrategia de sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Mimimi Games (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida 2020 Ideal para Jugadores a los que les guste la coordinación táctica, las mecánicas de sigilo y puzles, y las cadenas de eliminaciones ingeniosas

Desperados III te pone en la piel de John Cooper y su equipo, para que planifiques operaciones de asalto de precisión en intrincados escenarios del Oeste. Cada personaje cuenta con habilidades únicas que interactúan de formas creativas, lo que te permite coordinar ataques sigilosos, manipular a los guardias y desencadenar reacciones en cadena que resultan profundamente satisfactorias.

La mecánica de «pausa y planifica» premia la observación minuciosa y la estrategia, convirtiendo cada misión en un rompecabezas de sincronización, posicionamiento y aprovechamiento del entorno.

Para más información Aprovecha los puntos fuertes de cada personaje para manipular a los enemigos y el entorno: atrae a los guardias, bloquea las líneas de visión y lleva a cabo eliminaciones en varias fases para lograr la máxima eficacia.

Los gráficos del juego recrean el polvoriento y soleado Lejano Oeste, con salones llenos de sombras y espacios de misión cuidadosamente diseñados que invitan a probar diferentes estrategias. Los niveles están pensados para volver a jugarlos, y recompensan a los jugadores que experimentan con nuevas combinaciones y estrategias de sigilo.

Cada encuentro tiene un ritmo lleno de tensión en el que una planificación y una sincronización adecuadas dan lugar a momentos de ejecución perfecta.

Mi veredicto:Desperados III es una auténtica obra maestra del sigilo táctico, que ofrece una estrategia muy satisfactoria, un diseño de niveles ingenioso y un sinfín de formas de llevar a cabo eliminaciones espectaculares.

8. System Shock 2 [El clásico juego de simulación inmersiva que abrió el camino]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulador inmersivo / RPG / Terror Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 1999 Creador/es Looking Glass Studios e Irrational Games (desarrolladores), Electronic Arts (editora) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan sistemas complejos, una jugabilidad emergente y una exploración envolvente

In System Shock 2, te despiertas a bordo de una nave espacial abandonada, donde una IA rebelde y horrores mutantes suponen una amenaza constante. Lo que comienza como una aventura de terror y supervivencia se convierte en un un simulador inmersivo que te pone los pelos de punta donde cada herramienta, cada puerta y cada sistema se convierte en parte de un ecosistema vivo.

Elegirás tu clase, personalizarás tus mejoras y te enfrentarás a los enemigos de formas poco convencionales: colándote por los conductos de ventilación, pirateando los sistemas de seguridad o gastando toda la munición mientras gestionas los escasos recursos.

Para más información Céntrate desde el principio en conseguir mejoras de piratería y de ingeniería: abrir puertas y desviar la corriente eléctrica puede convertir un tiroteo en un atajo sigiloso, lo que te permitirá ahorrar recursos vitales.

Visualmente, los pasillos resultan fríos, claustrofóbicos y rebosan tensión: las luces parpadeantes, el zumbido de la maquinaria y las sombras acechantes convierten la exploración en una lucha por la supervivencia llena de nerviosismo. Los árboles de habilidades de los juegos de rol cambian radicalmente la dinámica del juego: jugar como ingeniero te permite evitar los combates desactivando las torretas, mientras que una configuración centrada en las armas te empuja hacia la confrontación directa.

Esas capas de flexibilidad proporcionan System Shock 2 la misma libertad impulsada por el jugador que Dishonored Los aficionados admiran: elige tu camino, adáptate a cualquier situación.

Mi veredicto:Si te gusta el espíritu de los simuladores inmersivos de Dishonored, System Shock 2es unjuego clásico de ciencia ficción una experiencia llena de opciones, sistemas y una atmósfera inquietante.

9. La marca del ninja [Los mejores juegos de plataformas y sigilo en 2D similares a Dishonored]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de plataformas y sigilo en 2D Plataformas PC, Xbox 360, Switch, PS4 Año de estreno 2012 (Remasterizada en 2018) Creador/es Klei Entertainment (desarrollador), Microsoft Studios (editor) Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Los aficionados al sigilo a los que les encanta la planificación, la sincronización y la claridad visual

La marca del ninja te sumerge en las sombras en el papel de un ninja letal que se mueve por un mundo en el que un solo paso en falso puede resultar fatal. El juego adapta de forma brillante el sigilo al formato 2D: avanzar sigilosamente por los pasillos, esconderse en las sombras y ejecutar derribos con una precisión milimétrica.

El sonido y la visibilidad son fundamentales, ya que proporcionan una respuesta inmediata e intuitiva ante cada movimiento. Las múltiples estrategias te permiten pasar desapercibido ante los enemigos u organizar una cadena silenciosa de eliminaciones, lo que premia la planificación inteligente frente a la fuerza bruta.

Para más información Aprovecha las distracciones del entorno, apaga las luces y observa atentamente a las patrullas: en este caso, la paciencia suele ser más eficaz que la agresividad. un adictivo juego de plataformas.

Visualmente, los escenarios pintados a mano, las animaciones fluidas y los marcados contrastes entre la luz y la oscuridad hacen que cada infiltración resulte cinematográfica. Los controles precisos te permiten encadenar movimientos con facilidad, mientras que el diseño de los niveles fomenta la experimentación.

Cada ruta resulta significativa, ya sea que te muevas sigilosamente, te escondas o acabes con los enemigos de forma ingeniosa. Este enfoque minimalista pero minucioso reduce el sigilo a su forma más pura.

Mi veredicto:A los fans de Dishonored les encantará La marca del ninjaSu meticuloso diseño, sus satisfactorios sistemas de sigilo y sus rutas rejugables, que hacen que cada partida sea única.

10. Las crónicas de Riddick: Escape from Butcher Bay [Mejor híbrido de acción y sigilo cinematográfico]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Acción y aventura de sigilo en primera persona Plataformas PC, Xbox (original) Año de estreno 2004 Creador/es Starbreeze Studios y Tigon Studios (desarrolladores), Vivendi Universal Games (editor) Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Aficionados al sigilo cinematográfico con un diseño de niveles complejo

In Las crónicas de Riddick: Huida de Butcher Bay, te pondrás en la piel de Riddick, un recluso curtido que se abre paso por los mortíferos confines de la prisión de Butcher Bay. El juego combina el sigilo en primera persona, los combates cuerpo a cuerpo y los acertijos ambientales, permitiéndote elegir cómo afrontar cada enfrentamiento.

El desplazamiento vertical, los conductos de ventilación y las sombras crean múltiples vías de infiltración, mientras que las patrullas enemigas inteligentes reaccionan de forma realista ante tu presencia. A diferencia de los típicos juegos lineales de sigilo, cada nivel fomenta la experimentación, la planificación y la improvisación.

Para más información Observa los patrones de patrulla y aprovecha las distracciones del entorno: apaga las luces o atrae la atención de los guardias para pasar desapercibido.

Los gráficos del juego impresionan por sus texturas crudas e industriales, su iluminación dinámica y sus escenas cinematográficas que aumentan la tensión. Las secuencias de sigilo resultan gratificantes, y los derribos cuerpo a cuerpo en el momento oportuno proporcionan una satisfactoria sensación de control. Los momentos de juego espontáneos, como improvisar sobre la marcha cuando los planes fallan, hacen que volver a jugar sea una experiencia atractiva.

Mi veredicto:Los aficionados aDishonored Te encantará su diseño compacto y cinematográfico, sus enfrentamientos llenos de tensión y su estructura de niveles en capas que premia las estrategias bien pensadas.

11. Ghost of Tsushima [La mejor aventura de sigilo de samuráis en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción en mundo abierto / Sigilo / Aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2020 Creador/es Sucker Punch Productions (desarrollador y editor) Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de sigilo samurái al estilo cinematográfico en un amplio mundo abierto

Ghost of Tsushima te permite explorar el Japón feudal en la piel de Jin Sakai, dominando el sigilo, el manejo de la espada y las tácticas de guerrilla para repeler la invasión mongola. Camúflate entre la hierba alta, utiliza las indicaciones del viento para orientarte y aborda las misiones con asesinatos silenciosos o combates frontales.

Estojuego inmersivo de mundo abierto combina a la perfección la mecánica del sigilo con el desplazamiento: escala acantilados, recorre tejados y utiliza distracciones para burlar a los enemigos.

Para más información Alterna entre el sigilo al estilo «fantasma» y el combate samurái en función de la densidad de enemigos y las oportunidades que te brinde el entorno para que los enfrentamientos no se vuelvan repetitivos.

Visualmente, el juego es impresionante: los paisajes de gran amplitud, las condiciones meteorológicas dinámicas y los duelos cinematográficos crean una atmósfera envolvente. Las misiones secundarias y los encuentros premian la planificación y la improvisación, ofreciendo múltiples formas de abordarlos tanto para los jugadores que buscan completar todo el contenido como para los ocasionales.

Mi veredicto:Los aficionados aDishonored disfrutarán de las opciones de sigilo fluidas, el combate estratégico y la construcción cinematográfica del mundo, que hacen que cada asesinato resulte impactante.

12. Assassin’s Creed II [El mejor juego de sigilo histórico para los fans de Dishonored]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Acción / Sigilo / Mundo abierto Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Ubisoft Montreal (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos históricos de sigilo y el parkour fluido

Sumérgete en la Italia renacentista en la piel de Ezio Auditore en Assassin’s Creed II, que combina asesinatos sigilosos, desplazamientos mediante parkour y la exploración de un mundo abierto.

Las misiones ofrecen múltiples enfoques: moverte sigilosamente entre la multitud, trepar por los tejados o eliminar objetivos con golpes precisos. El sigilo social y la interacción con el entorno permiten encontrar soluciones creativas, lo que fomenta la experimentación sin obligar a recurrir al combate directo.

Para más información Mézclate entre la multitud o aprovecha los puntos elevados para planear ataques eficaces y con estilo.

Desde los canales de Venecia hasta los tejados de Florencia, el diseño de los niveles fomenta la exploración y la rejugabilidad. Los caminos ocultos, las tumbas secretas y los diseños verticales hacen que cada encuentro resulte dinámico. El juego combina a la perfección el ritmo cinematográfico con la libertad del jugador, ofreciendo a los aficionados al sigilo opciones satisfactorias para resolver problemas de forma creativa.

Mi veredicto:Los aficionados aDishonored disfrutarán de las misiones de desarrollo libre de Assassin’s Creed II. Desplazamiento vertical y un entorno abierto con gran riqueza histórica que te permite abordar los objetivos de innumerables formas creativas.

13. Deathloop [El mejor juego de disparos con bucle temporal de los creadores de Dishonored]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Acción / Sigilo / Shooter Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Arkane Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el sigilo creativo, los sistemas ingeniosos y los juegos con gran rejugabilidad

Deathloop te pone en la piel de Colt, atrapado en la elegante isla de Blackreef con un único objetivo: eliminar a ocho Visionarios antes de que el día vuelva a empezar. Cada bucle te enseña más sobre rutinas, artilugios y oportunidades que ofrece el entorno.

El juego fomenta la creatividad: combina poderes como la invisibilidad o el salto de fuerza con las armas de fuego, utiliza el sigilo para esquivar a los enemigos o mezcla diferentes estrategias para lograr eliminaciones únicas.

Para más información Empieza por conocer el horario de cada Visionario y, a continuación, planifica combinaciones de dispositivos, sigilo y entorno para lograr una partida perfecta en un solo día.

La isla retrofuturista tiene un aspecto impresionante, con detalles en neón, una arquitectura elegante y una sutil narración ambiental. La mecánica del bucle temporal convierte el fracaso en aprendizaje: cada intento te permite mejorar tus habilidades y desbloquear nuevos poderes y estrategias. La jugabilidad emergente garantiza que cada partida sea única, con múltiples caminos hacia la victoria.

Mi veredicto:Deathloop es un mundo de juego basado en sistemas, ideal para los jugadores que aman la libertad y la experimentación, y que ofrece acción sigilosa, combate y una gran rejugabilidad que los fans de Dishonored disfrutarán muchísimo.

14. Control [El mejor juego de acción sobrenatural con una atmósfera envolvente]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Acción / Sigilo / Simulación inmersiva Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Remedy Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los poderes sobrenaturales, los combates creativos y la exploración atmosférica

In Control, te pones en la piel de Jesse Faden y te adentras en la Casa Más Antigua, una sede cambiante y surrealista. Con el Arma de Servicio y tus poderes telequinéticos, manipulas el entorno para resolver los encuentros de forma creativa.

El combate, el sigilo y la exploración se entrelazan a la perfección, y los objetos se convierten tanto en armas como en obstáculos. Los espacios verticales, las habitaciones ocultas y los diseños que parecen rompecabezas premian la observación atenta y la experimentación.

Para más información Combina poderes como la levitación y el lanzamiento de objetos con los peligros del entorno para enfrentarte a los enemigos de formas ingeniosas.

El diseño de los niveles, denso e interconectado, crea una sensación de laberinto vivo, en el que se entremezclan un misterio opresivo con momentos de asombro visual. Las mejoras modulares te permiten adaptar tus habilidades al sigilo, al combate directo o a estilos de juego mixtos.

Cada partida de este juego de acción anima a probar diferentes estrategias, mientras que la inquietante banda sonora aumenta la tensión y la inmersión.

Mi veredicto:Los aficionados aDishonored te lo agradecerá Control por su mecánica en capas, su creatividad y su mundo atmosférico, que ofrece un equilibrio satisfactorio entre el sigilo, la acción y la exploración.

15. Alpha Protocol [El mejor juego de rol de espías con decisiones del jugador y sus consecuencias]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG / Sigilo / Espionaje Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), SEGA (editor) Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Aficionados a las historias con ramificaciones y a las estrategias de misión flexibles

Alpha Protocol es unun juego de espías que no te puedes perder. Te pondrás en la piel del agente secreto Michael Thorton y te adentrarás en una trama de conspiraciones a escala mundial en la que cada decisión cuenta. Misiones se puede completar mediante el sigilo, la piratería informática, la persuasión o el combate directo, lo que da a los jugadores libertad para crear su propia estrategia.

Los PNJ reaccionan de forma dinámica a tus acciones, lo que influye en el desarrollo de la historia, las alianzas y el resultado de las misiones.

Para más información Invierte desde el principio en sigilo y piratería informática para desbloquear rutas alternativas al combate y obtener ventajas en misiones posteriores.

La progresión del juego de rol se integra a la perfección con la mecánica de espionaje: las mejoras de habilidades amplían el uso de dispositivos y las opciones de diálogo, lo que da lugar a múltiples formas de abordar los objetivos.

Los niveles fomentan la experimentación, ofreciendo diversas estrategias y consecuencias que repercuten en la trama. Los escenarios exóticos, la tensión del espionaje y las decisiones que surgen sobre la marcha mantienen a los jugadores enganchados en todo momento.

Mi veredicto:Alpha Protocol destaca por combinar el sigilo, la progresión propia de los juegos de rol y las decisiones con peso, ofreciendo una experiencia de espionaje en la que cada decisión tiene un impacto real.

16. Aragami [El mejor juego de sigilo con temática ninja al estilo de Dishonored]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Sigilo / Acción / Ninja Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Lince Works (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la jugabilidad de sigilo puro con un toque sobrenatural de ninja

In Aragami, encarnas a un espíritu de las sombras capaz de teletransportarse entre la oscuridad, infiltrándote en fortalezas, templos y pagodas enemigas mientras evitas la luz. Cada nivel te invita a planificar: te esconderás en charcos de oscuridad, alargarás las sombras para crear nuevos caminos y calcularás cuidadosamente el momento de tu teletransporte.

El combate es arriesgado y la confrontación directa cuerpo a cuerpo rara vez es la mejor estrategia, lo que refuerza el valor de paciencia, silencio y entorno.

Para más información Permanece en la oscuridad siempre que puedas para recargar tu poder de las sombras, crea cobertura extendiendo las sombras y observa con paciencia las rutas de patrulla antes de hacer ningún movimiento.

La estética sombría del juego marca el tono: los entornos pintados a mano, en contraste con los pasillos iluminados por velas y las sombras marcadas, te sumergen en el mundo de un ninja. Un HUD minimalista y una respuesta visual nítida hacen que cada asesinato silencioso y cada salto en la oscuridad parezcan tener un propósito.

Aunque algunos objetivos se repiten, la mecánica central de manipulación de las sombras fomenta la experimentación y la rejugabilidad.

Mi veredicto:Si te gusta Dishonoredla libertad y el sigilo calculado de, Aragami ofrece una experiencia ninja concisa y elegante en la que destacan la planificación inteligente y el dominio de las sombras.

17. Shadow Tactics: Las espadas del shogun [La mejor experiencia de estrategia táctica y sigilo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Táctica en tiempo real / Estrategia de sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Mimimi Games (desarrollador), Daedalic Entertainment (editor) Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Jugadores que aprecian el sigilo metódico, la sinergia entre personajes y el diseño de misiones tipo puzle

In Shadow Tactics, estarás al mando de un equipo de especialistas —ninjas, samuráis, francotiradores, kunoichi y maestros de las trampas—, cada uno con habilidades únicas que facilitan las eliminaciones sincronizadas. Las misiones se desarrollan como intrincados rompecabezas: coordina cuidadosamente a tu escuadrón, coloca trampas, atrae a los guardias o ejecuta ataques simultáneos para despejar castillos y campamentos fuertemente custodiados.

Las patrullas, los conos de visión y las secuencias cronometradas premian la paciencia y la planificación frente a la fuerza bruta.

Para más información Usa el «Modo Sombra» para coordinar acciones entre personajes: explora el mapa, prepara distracciones y, a continuación, desencadena una cadena de eliminaciones para conseguir resultados impresionantes.

Visualmente, estoun destacado juego de estrategia capta a la perfección el ambiente del Japón del periodo Edo: tejados de templos cubiertos de una fina capa de nieve, senderos que se adentran en bosques de bambú y fortalezas de clanes, todo ello envuelto en sutiles detalles ambientales.

Las interacciones parecen surgir de forma espontánea: abrir una trampa puede distraer a un guardia, lo que te permite realizar un asesinato sigiloso; ese tipo de reacción en cadena que te hace sentir inteligente. Aunque la curva de aprendizaje es pronunciada, la satisfacción de llevar a cabo una misión impecable es inmensa.

Mi veredicto:Si te encanta la libertad sistémica de Dishonored, Shadow Tactics ofrece un escenario de estrategia y sigilo en el que destacan la planificación, la sincronización y las habilidades de los personajes.

18. Asesina de terciopelo [El mejor juego de sigilo de la Segunda Guerra Mundial con una narrativa envolvente]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Sigilo / Acción Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Año de estreno 2009 Creador/es Replay Studios (desarrollador), SouthPeak Games (editor) Duración media de la partida 12–18 horas Ideal para Aficionados a los juegos de sigilo tensos y metódicos ambientados en un mundo de la Segunda Guerra Mundial con base histórica

Asesina de terciopelo te pone en la piel de Violette Summer, una espía británica que se mueve por la Europa ocupada. La mecánica del juego gira en torno a la infiltración, el asesinato y los movimientos cautelosos por territorio enemigo.

Los jugadores deben combinar la paciencia con la precisión, utilizando las sombras, los refugios y las distracciones para eludir a los guardias o llevar a cabo derribos silenciosos. Cada decisión tiene su importancia: Los errores evidentes pueden llevar al fracaso, lo que genera una tensión de alto riesgo que hace que cada secuencia de sigilo sea memorable.

Para más información Estudia las jugadas defensivas y planifica bien las salidas: precipitarse tiene consecuencias inmediatas en este un juego fascinante sobre la Segunda Guerra Mundial.

Visualmente, el juego se caracteriza por una estética sombría y opresiva: pasillos con poca luz, calles devastadas y tejados resbaladizos por la lluvia refuerzan la sensación de peligro.

Las herramientas y las opciones de combate limitadas priman la astucia sobre la fuerza, y premian el uso creativo del entorno para eliminar objetivos o evitar ser detectado. Se trata del sigilo en su forma más pura, con especial énfasis en la inmersión y las consecuencias.

Mi veredicto:Los jugadores que busquen un juego de sigilo ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con un ritmo pausado y una atmósfera envolvente, lo disfrutarán Asesina de terciopelosu ritmo trepidante, sus entornos detallados y sus sistemas de sigilo tan satisfactorios.

19. Dishonored: La muerte del forastero [La mejor expansión independiente para los fans de Dishonored]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción / Sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Arkane Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de sigilo muy bien elaborada y con gran variedad

Dishonored: La muerte del forastero sigue a Billie Lurk en una misión para eliminar a una figura divina en el corazón de una ciudad corrupta. La jugabilidad hace hincapié en el sigilo creativo y el asesinato, con misiones breves que invitan a la experimentación.

Los jugadores pueden combinar poderes de formas ingeniosas – teletransporte, posesión y congelación del tiempo Las habilidades ofrecen múltiples formas de abordar cada objetivo. El diseño de los niveles, muy denso, fomenta la exploración y las rutas alternativas, lo que hace que cada encuentro resulte novedoso y merezca la pena volver a jugarlo.

Para más información Céntrate en dominar una o dos combinaciones de habilidades por partida para maximizar tu eficacia y que los combates se desarrollen sin problemas.

La estética conserva la mezcla característica de la serie: entornos urbanos sórdidos, una iluminación intensa y un diseño steampunk estilizado. Las misiones más cortas dan lugar a enfrentamientos de gran intensidad, ideales para perfeccionar las partidas «ghost» o probar estrategias más agresivas sin tener que dedicar largas sesiones de juego.

Mi veredicto:Los seguidores de laDishonored A los fans de la serie les encantarán las misiones compactas y con gran rejugabilidad de la expansión, sus ingeniosos poderes y sus gratificantes momentos de sigilo.

20. Deus Ex: Mankind Divided [El mejor juego de rol futurista de sigilo para los fans de Dishonored]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Sigilo / RPG / Acción Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Eidos-Montreal (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol futuristas de sigilo con amplias opciones para el jugador y una jugabilidad emergente

Deus Ex: Mankind Dividedes elun RPG de acción increíble, donde te pones en la piel de Adam Jensen en un mundo fracturado por los prejuicios contra los humanos mejorados mecánicamente. La jugabilidad gira en torno al sigilo, la piratería informática y la manipulación social, lo que permite a los jugadores abordar los objetivos de múltiples maneras.

Los niveles basados en nodos fomentan la exploración, con caminos secundarios, escondites secretos y rutas de acceso alternativas que premian la experimentación. Un completo conjunto de herramientas —que incluye dispositivos de camuflaje, granadas EMP y técnicas de neutralización no letales— favorece la resolución creativa de problemas y las soluciones impulsadas por el jugador.

Para más información Equilibra las mejoras de potenciación para adaptarlas a tu estilo de juego: combina las mejoras de sigilo con la piratería informática para abrirte más estrategias no letales.

Los gráficos cyberpunk del juego destacan paisajes urbanos iluminados por luces de neón, interiores intrincados y una trama densa llena de conspiraciones y conflictos entre facciones. Las decisiones de los jugadores tienen consecuencias significativas en el resultado de las misiones y en las interacciones con el mundo, lo que refuerza la sensación de simulación inmersiva.

Mi veredicto:Los aficionados aDishonored disfrutarán de la sigilo flexible, los sistemas de rol profundos y la narrativa en capas que premian la planificación y la experimentación.

Mi opinión general sobre juegos similares a Dishonored

Si estás buscando un punto de partida en juegos como Dishonored… hay un montón de títulos bastante buenos que puedes probar, que o bien están a la altura o bien lo llevan a otro nivel.

Para los recién llegados al mundo del sigilo → Styx: El señor de las sombras. Los niveles concisos y bien definidos te permiten practicar el sigilo, el movimiento vertical y los derribos silenciosos sin una complejidad excesiva.

→ Styx: El señor de las sombras. Los niveles concisos y bien definidos te permiten practicar el sigilo, el movimiento vertical y los derribos silenciosos sin una complejidad excesiva. Para los amantes de los juegos de simulación inmersiva → Deus Ex: Human Revolution. Los sistemas que ofrecen amplias opciones al jugador, el hacking y las múltiples estrategias de sigilo o combate proporcionan esa jugabilidad con múltiples niveles que tanto gusta a los fans de Dishonored.

→ Deus Ex: Human Revolution. Los sistemas que ofrecen amplias opciones al jugador, el hacking y las múltiples estrategias de sigilo o combate proporcionan esa jugabilidad con múltiples niveles que tanto gusta a los fans de Dishonored. Para los aficionados a los juegos de acción y estrategia → Hitman. Las creativas oportunidades de asesinato y el diseño de niveles de tipo «sandbox» fomentan la experimentación y la planificación minuciosa.

→ Hitman. Las creativas oportunidades de asesinato y el diseño de niveles de tipo «sandbox» fomentan la experimentación y la planificación minuciosa. Para los amantes de los juegos de sigilo de ambientación histórica o de mundo abierto → Assassin’s Creed II. La exploración vertical y las mecánicas de sigilo social permiten enfocar los objetivos de formas ingeniosas.

→ Assassin’s Creed II. La exploración vertical y las mecánicas de sigilo social permiten enfocar los objetivos de formas ingeniosas. Para los aficionados al juego de sigilo centrado en la narrativa → Presa. Combina una jugabilidad emergente, herramientas ambientales y poderes para crear encuentros ingeniosos en un escenario de ciencia ficción marcado por el misterio.

Estas recomendaciones ofrecen una combinación de sigilo, profundidad de simulación inmersiva y rejugabilidad, garantizando una transición fluida para cualquiera que quiera descubrir un nuevo juego o tomarse un respiro de Dishonored jugando a otros juegos similares.

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