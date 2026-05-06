20 Spiele wie „Dishonored“, die man 2025 ausprobieren sollte – Stealth, Action und Storytelling vom Feinsten

Die besten Spiele wie Dishonored gehören zu den fesselndsten und eindringlichsten Titeln der gesamten Gaming-Branche. Arkane Studios hatte keine Scheu, über den Tellerrand hinauszuschauen – und füllte seine Welt mit Magie, Maschinen und düsterer Fantasie.

Dishonored verbindet Stealth, Action und Storytelling auf brillante und zugleich unerwartete Weise. Führe präzise Angriffe aus, schleich dich durch schattige Gassen, triff Entscheidungen, die wirklich zählen – Spiele wie Dishonored Erlebnisse bieten, die sowohl herausfordern als auch fesseln.

Diese Liste führt dich durch Welten voller Stealth-Mechaniken, intensiver Action und atemberaubend detaillierter Umgebungen. Wenn du bereit bist, in die Schatten zu treten oder deinen inneren Assassinen zu wecken, lies weiter und entdecke die besten Spiele wie Dishonored.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Dishonored“

Wenn du ein Fan von DishonoredWenn dir die einzigartige Mischung aus Stealth, Action und entscheidungsbasierter Erzählweise gefällt, wirst du voll auf deine Kosten kommen. Hier sind unsere drei Top-Empfehlungen, die die komplexe Weltgestaltung, die cleveren Spielmechaniken und die fesselnde Erzählung widerspiegeln.

Beute (2017) – Entwickelt von Arkane Studios, denselben kreativen Köpfen, die auch hinter Dishonored, Beute bietet ein eindringliches, atmosphärisches Erlebnis. Das Spiel spielt an Bord einer von außerirdischen Kreaturen überrannten Raumstation und ermöglicht es den Spielern, sich mit List und Einfallsreichtum durchzuschlagen. Deus Ex: Mankind Divided (2016) – Ein Cyberpunk-Meisterwerk, Deus Ex: Mankind Divided bietet verzweigte Handlungsstränge und eine Vielzahl von Spielstilen, von heimlichem Hacken bis hin zu offenen Kämpfen. Dieb (2014) – Für alle, die die methodische Tarnung und das Weltdesign von Dishonored, Dieb bietet eine düsterere, atmosphärischere Alternative. Das Spiel spielt in einer düsteren Stadt im viktorianischen Steampunk-Stil und legt den Schwerpunkt auf Geduld, Präzision und die Kunst, unentdeckt zu bleiben.

Aber das ist noch lange nicht alles – das ist nur die Spitze des Eisbergs bei Spielen wie Dishonored Eisberg! Schau dir die vollständige Liste der Spiele an und entdecke eine Vielzahl beliebter Titel, die den Geist von Dishonored und dessen Spielmechanik auf neue und spannende Weise weiterentwickeln.

20 Spiele wie „Dishonored“: Tolle Stealth- und Strategie-Abenteuer

Wenn du es schon immer geliebt hast, dich durch die Schatten zu schleichen, jede Entscheidung zählen zu lassen oder kreative Wege zu finden, um Feinden auszuweichen, dann sind diese Spiele genau das Richtige für dich.

Jedes Spiel bietet eine ganz eigene Interpretation von Tarnung und Strategie und fängt dabei die Freiheit und SpannungFans vonDishonored crave.

1. Beute [Beste Science-Fiction-Immersionssimulation mit offenem Spielverlauf]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action / Immersive Simulation / Science-Fiction Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Arkane Studios (Entwickler) & Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an freier Problemlösung, spontan entstehenden Kräften und Erkundung haben

In BeuteDu schlüpfst in die Rolle von Morgan Yu an Bord der Talos I, einer Raumstation, die von den feindlichen Typhon-Aliens überrannt wurde. Sobald du aufwachst, regt die Station zum Experimentieren an: sich an Feinden vorbeischleichen, die Umgebung manipulieren oder Systeme hacken um Bedrohungen zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Jeder Raum bietet mehrere Lösungsmöglichkeiten, sodass sich das Verstecken, der Kampf und das Lösen von Rätseln wie eine persönliche Entscheidung anfühlen.

Pro-Tipp Probier doch mal aus, menschliche Verbesserungen mit außerirdischen Kräften zu kombinieren – dich in Gegenstände zu verwandeln, Gegner zu kontrollieren oder Flüssigkeiten einzufrieren, kann dir kreative Möglichkeiten eröffnen, Herausforderungen zu meistern.

Das von Arkane entwickelte Design des Immersive Sim kommt hier voll zur Geltung: miteinander verbundene Levels belohnen Neugier, die Fähigkeiten passen sich der Kreativität des Spielers an, und das sich organisch entwickelnde Gameplay macht jeden Durchlauf einzigartig. Reddit-Nutzer loben oft das Gefühl von Freiheit und beschreiben Momente, in denen eine einfache Interaktion mit der Umgebung eine Begegnung völlig verändert.

Optisch verbindet „Talos I“ retro-futuristisches Design mit unheimlichen Schatten und kleinen Details in der Umgebung, die die Welt lebendig wirken lassen.

Mein Fazit: Beute ist ein fesselndes, flexibles und äußerst atmosphärisches Science-Fiction-Abenteuer, das die Freiheit und Kreativität einfängt, die Fans von Dishonored Liebe. Das dynamische Gameplay und die spannungsgeladenen Umgebungen sorgen dafür, dass sich jeder Durchlauf frisch und lohnenswert anfühlt.

2. Deus Ex: Human Revolution [Das beste Cyberpunk-Stealth-Erlebnis im Stil von „Dishonored“]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action-RPG / Realistische Simulation / Stealth Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Erscheinungsjahr 2011 Urheber Eidos Montreal (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die abwechslungsreiche, auf Entscheidungen basierende Stealth-Systeme und atmosphärische Welten lieben

In Deus Ex: Human RevolutionDu schlüpfst in die Rolle von Adam Jensen, einem Sicherheitsbeamten, der nach einem brutalen Angriff cybernetisch aufgerüstet wird. Du tauchst ein in eine Cyberpunk-Welt voller Verschwörungen, moralischer Zweideutigkeiten und vielfältiger Wege zum Sieg.

Schleich dich durch die Missionen, hacke dich rein, überrede deine Gegner oder kämpfe dich mit Fäusten durch – ganz nach deinem Geschmack: Entscheide selbst, ob du lautlos und unbemerkt vorgehst oder mit Stil und voller Feuerkraft vorgehst.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Verbesserungen, die zu deinem bevorzugten Spielstil passen – Tarnung, Kampf oder soziale Interaktion. Erkunde jedes Level auf der Suche nach versteckten Wegen und hackbaren Geräten.

Was dieses Spiel auszeichnet, ist sein immersives Simulationsdesign: Jeder Level schreit geradezu nach kreativen Lösungen. Willst du ein Sicherheitssystem aus dem Verborgenen heraus hacken oder dich an den Wachen vorbeischleichen und durch Lüftungsschächte entkommen? Die Entscheidung liegt ganz bei dir.

Das mit zahlreichen RPG-Elementen gespickte Upgrade-System regt zum Experimentieren an – ob als Schleicher, Kampfspezialist oder als „Rede-dich-frei“-Typ – und sorgt für bedeutungsvolle Auswirkungen, die sich auf die Handlung und die Umgebung auswirken.

Optisch präsentiert das Spiel eine schicke, neonfarbene Dystopie voller dunkler Ecken, Hochhäuser und regennasser Straßen.

Mein Fazit:Wenn dir die Freiheit und die vielschichtigen Systeme von DishonoredDas ist der Cyberpunk-Ableger, auf den du gewartet hast – zu gleichen Teilen Stealth, Story und Spielerentscheidungen.

3. Dieb [Ein klassisches Stealth-Spiel, das „Dishonored“ inspirierte]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Stealth-Spiel aus der Ego-Perspektive / Immersive Simulation Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 (Neustart) Urheber Eidos Montréal (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die geduldige, atmosphärische Stealth-Spiele mögen, bei denen Licht, Geräusche und Feinheiten im Vordergrund stehen

In Dieb, schlüpfst du in die Rolle von Garrett, einem Meisterdieb, der sich durch die dunklen, im viktorianischen Steampunk-Stil gehaltenen Straßen von „The City“ bewegt. Der Erfolg hängt davon ab, Beobachtungsgabe, Geduld und das Ausnutzen von Schatten.

Jede knarrende Diele, jede flackernde Kerze und jeder Wachgang wird zu einem Rätsel, und ein direkter Kampf ist selten die beste Lösung.

Pro-Tipp Setzen Sie Ihre Werkzeuge kreativ ein: Mit dem zusammenklappbaren Bogen, der „Fokus-Sicht“ und den werfbaren Ablenkungsgegenständen können Sie die Umgebung manipulieren und Wachen überlisten, anstatt sie frontal anzugreifen.

Das Leveldesign ermöglicht vielfältige Herangehensweisen an jedes Ziel. Dächer, Lüftungsschächte und versteckte Nebenwege belohnen Erkundungsfreude und sorgfältige Planung. Ein gut bewachtes Artefakt zu stehlen, ohne jemanden zu alarmieren, ist unglaublich befriedigend, und die Sound- und Lichtmechaniken des Spiels steigern die Spannung, sodass sich jeder Stealth-Durchlauf lebendig und unvorhersehbar anfühlt.

Werkzeuge, Gadgets und neue Stealth-Mechaniken sorgen gemeinsam dafür, dass die Spieler das Gefühl haben, ihre Umgebung zu beherrschen.

Mein Fazit: Wenn Sie die bedächtige, auf Entscheidungen basierende Stealth-Action von Dishonored, Dieb bietet ein intensives, fesselndes Erlebnis, bei dem Geduld, Kreativität und Beobachtungsgabe auf Schritt und Tritt belohnt werden.

4. Styx: Meister der Schatten [Das beste Fantasy-Stealth-Spiel im Stil von „Dishonored“]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Stealth-Spiel aus der Ego-Perspektive / Immersive Simulation Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Cyanide Studios (Entwickler), Focus Home Interactive (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein spannendes, mit Gadgets gespicktes Stealth-Erlebnis in einer kompakten Fantasy-Welt wünschen

Styx: Meister der Schattenist eines derDie besten Stealth-Spiele, in dem du in die Rolle von Styx schlüpfst, einem Kobolddieb, der den Turm von Akenash infiltriert, um ein geheimnisvolles Artefakt zu stehlen.

Erfolg erfordert Geduld, Tarnung und den geschickten Einsatz der Umgebung. Vertikale Fortbewegung, Seile, Leitungen und Schatten ermöglichen vielfältige Herangehensweisen an jede Begegnung. Gadgets wie Klone und vorübergehende Unsichtbarkeit sorgen für mehr Spieltiefe und ermöglichen es dir, Wachen zu manipulieren oder die Umgebung auszukundschaften.

Pro-Tipp Kombiniere deinen Klon mit Unsichtbarkeit, um Gegner zu verwirren und stark bewachte Bereiche unbemerkt zu passieren.

Das RPG-Lite-Fortschrittssystem schaltet neue Fähigkeiten und Gadgets frei, die deine Möglichkeiten im Schleichmodus erweitern und so zum erneuten Spielen und Experimentieren anregen. Die Levels sind klein, aber sorgfältig gestaltet und legen den Schwerpunkt eher auf spontane Schleichaktionen als auf Kämpfe.

Von Fackeln erhellte Hallen, metallische Echos und Umgebungsgeräusche sorgen für Spannung und belohnen aufmerksames Beobachten. Jede Patrouillenroute und jede schattige Ecke fühlt sich bedeutungsvoll an, und die Planung eines perfekten „Ghost Run“ verschafft ein befriedigendes Gefühl der Meisterschaft.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich nach einem Spiel mit Schwerpunkt auf Stealth, einfallsreichen Werkzeugen und vertikaler Erkundung sehnen, bietet „Styx: Meister der Schatten“ genau das clevere, taktische Spielgefühl, das „Dishonored“-Fans so lieben.

5. Hitman [Das beste Assassinen-Sandbox-Spiel für strategisch denkende Spieler]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Stealth / Sandbox / Action Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber IO Interactive (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die kreative Stealth-Elemente und vielschichtige Attentatsmöglichkeiten lieben

In HitmanDu schlüpfst in die Rolle von Agent 47, einem professionellen Auftragskiller, dessen Aufgabe es ist, hochrangige Ziele in aufwendig gestalteten Sandbox-Umgebungen zu eliminieren.

Jedes Level ist ein Spielplatz voller Möglichkeiten und bietet Dutzende kreativer Lösungswege: sich in der Menge verstecken, Getränke vergiften oder „Unfälle“ inszenieren, bei denen die Opfer durch ihre Umgebung ums Leben kommen. Beobachtungsgabe, Geduld und Experimentierfreudigkeit sind dabei entscheidend.

Pro-Tipp Erkunde jedes Level sorgfältig, bevor du etwas unternimmst – das Freischalten alternativer Wege, Verkleidungen und versteckter Tötungsmöglichkeiten erhöht den Wiederspielwert erheblich und sorgt dafür, dass sich jeder Durchgang in diesem Spiel einzigartig anfühlt ein unglaubliches Sandbox-Spiel.

Das systemorientierte Design fördert ein sich organisch entwickelndes Gameplay: Soziale Tarnung, Verkleidungen und Interaktionen mit der Umgebung führen zu dynamischen Lösungen. Die Levels sind detailreich gestaltet, von rauschenden Festen bis hin zu befestigten Anlagen, und jede Mission ist ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden.

Bietet hohen Wiederspielwert, Hitman belohnt das Experimentieren, ohne Konfrontationen zu erzwingen, und gibt den Spielern die Freiheit, Ziele kreativ anzugehen, während sie das richtige Timing und die richtige Strategie meistern.

Mein Fazit:Für Fans von taktischem Stealth und Entscheidungsfreiheit, Hitman bietet ein anspruchsvolles, immer wieder spielbares Sandbox-Erlebnis, bei dem geschickte Planung und Improvisation jeden Durchgang spannend machen.

6. Sekiro: Shadows Die Twice [Das beste kampfbetonte Stealth-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action / Stealth / Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber FromSoftware (Entwickler), Activision (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für Präzision, Timing und hochriskante Tarnung im Nahkampf begeistern

In Sekiro: Shadows Die TwiceDu schlüpfst in die Rolle des Shinobi Wolf, der den Auftrag hat, einen jungen Fürsten zu beschützen und sich durch eine brutale, mythische Version des Japans der Sengoku-Zeit zu kämpfen. Heimlichkeit ist keine Option – sie ist oft dein bester Verbündeter. Du gleitest über Dächer, schwenkst dich zwischen Türmen hin und her und schlägst aus dem Schatten zu bevor man sich in tödliche Duelle stürzt, in denen eine einzige falsch getimte Abwehr das Aus bedeutet.

Das Spieldesign belohnt Planung und Geschicklichkeit: In vielen Boss- und Miniboss-Kämpfen ist es möglich, den Gegner heimlich zu töten, was den gesamten Rhythmus des Kampfes verändern kann.

Pro-Tipp Setze deinen Enterhaken und deine Prothesenwerkzeuge strategisch ein – verborgene Wege, Vorsprünge und heimliche Tötungen werden freigeschaltet, wenn du vertikale Fortbewegung mit heimlichen Angriffen kombinierst.

Die visuelle Ästhetik ist beeindruckend: Nebelverhangene Bambuswälder, zerfallene Burgen und befestigte Festungen bilden eine dramatische Kulisse. Das Kampfsystem basiert auf Kampfhaltungen statt auf Lebensbalken und fordert dich heraus, Paraden, Konter und tödliche Schläge zu meistern. Die Mischung aus heimlicher Infiltration und explosiven Konfrontationen sorgt dafür, dass jeder Moment sich lohnt.

Mein Fazit:Wenn Sie die Freiheit, die Spannung und die eleganten Systeme von Dishonored, Sekiro bietet ein spannenderes, intensiveres Spielerlebnis – bei dem sich heimliches Vorgehen und Kampf zu einem fließenden, packenden Erlebnis verbinden.

7. Desperados III [Die beste taktische Stealth-Strategie in einem Western-Setting]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik / Stealth-Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mimimi Games (Entwickler), THQ Nordic (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 2020 Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an taktischer Koordination, Stealth-Rätsel-Mechaniken und einfallsreichen Kill-Chains haben

Desperados III Du schlüpfst in die Rolle von John Cooper und seiner Crew und planst präzise Überfälle in komplexen Western-Umgebungen. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die auf kreative Weise miteinander interagieren, sodass du Heimliche Angriffe koordinieren, Wachen manipulieren und Kettenreaktionen auslösen die ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit vermitteln.

Das „Pause-und-Plan“-Spielprinzip belohnt aufmerksames Beobachten und strategisches Denken und macht jede Mission zu einem Rätsel aus Timing, Positionierung und der Nutzung von Umgebungsvorteilen.

Pro-Tipp Nutze die Stärken der einzelnen Charaktere, um Gegner und die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen – locke Wachen an, versperre Sichtlinien und führe mehrstufige Eliminierungen durch, um maximale Effizienz zu erzielen.

Die Grafik des Spiels fängt den staubigen, sonnenverbrannten Wilden Westen mit schattigen Saloons und detailreich gestalteten Missionsbereichen ein, die verschiedene Herangehensweisen ermöglichen. Die Levels sind auf Wiederspielwert ausgelegt und belohnen Spieler, die mit neuen Kombos und Tarnstrategien experimentieren.

Jede Begegnung hat einen spannungsgeladenen Rhythmus, in dem die richtige Planung und das richtige Timing zu Momenten perfekter Ausführung führen.

Mein Fazit:Desperados III ist ein Meisterwerk der taktischen Tarnung und bietet fesselnde Strategie, cleveres Leveldesign und jede Menge Möglichkeiten, spektakuläre Eliminierungen zu vollbringen.

8. System Shock 2 [Der klassische Immersions-Simulator, der den Weg ebnete]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Eindringliches Simulationsspiel / Rollenspiel / Horror Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 1999 Urheber Looking Glass Studios & Irrational Games (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach komplexen Spielsystemen, spontanem Gameplay und atmosphärischer Erkundung sehnen

In System Shock 2Du erwachst an Bord eines verlassenen Raumschiffs, wo eine außer Kontrolle geratene KI und mutierte Schrecken eine ständige Bedrohung darstellen. Was als Survival-Horror-Erlebnis beginnt, entwickelt sich zu einem ein packendes, immersives Simulationsspiel wo jedes Werkzeug, jede Tür und jedes System Teil eines lebendigen Ökosystems wird.

Du wählst deine Klasse aus, passt deine Upgrades individuell an und bewältigst Herausforderungen auf unkonventionelle Weise – indem du dich durch Lüftungsschächte schleichst, Sicherheitssysteme hackst oder deine Munition aufbrauchst, während du mit knappen Ressourcen haushalten musst.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig auf das Erwerben von Hacking- und Technik-Upgrades – das Öffnen von Türen und das Umleiten von Strom kann einen Feuerkampf in eine heimliche Abkürzung verwandeln und so wichtige Vorräte schonen.

Optisch wirken die Gänge kalt, beengend und voller Spannung: Flackerndes Licht, das Brummen von Maschinen und lauernde Schatten machen die Erkundung zu einem nervenaufreibenden Überlebenskampf. Die RPG-Fähigkeitsbäume verändern das Gameplay grundlegend – als Ingenieur kannst du Kämpfe umgehen, indem du Geschütztürme außer Gefecht setzt, während ein auf Waffen ausgerichteter Build auf direkte Konfrontation setzt.

Diese Flexibilitätsschichten bieten System Shock 2 die gleiche spielerische Freiheit, die Dishonored Was Fans schätzen: Wähle deinen Weg, passe dich jeder Situation an.

Mein Fazit:Wenn Sie die Immersive-Sim-DNA von Dishonored, System Shock 2ist einein wegweisendes Science-Fiction-Spiel Ein Erlebnis – reich an Auswahlmöglichkeiten, Systemen und einer eindringlichen Atmosphäre.

9. Mark of the Ninja [Die besten 2D-Stealth-Plattformspiele im Stil von „Dishonored“]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels 2D-Stealth-/Plattformspiel Plattformen PC, Xbox 360, Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2012 (überarbeitet 2018) Urheber Klei Entertainment (Entwickler), Microsoft Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Stealth-Spielen, die Planung, perfektes Timing und klare Grafik lieben

Mark of the Ninja versetzt dich als tödlicher Ninja in die Schatten einer Welt, in der ein einziger Fehltritt tödlich enden kann. Das Spiel setzt Stealth-Elemente brillant in die 2D-Welt um: Schleich dich durch Gänge, versteck dich in den Schatten und führe deine Angriffe mit höchster Präzision aus.

Sound und Sicht sind untrennbar miteinander verbunden und liefern bei jeder Bewegung sofortiges, intuitives Feedback. Dank vielfältiger Vorgehensweisen kannst du dich unbemerkt an Gegnern vorbeischleichen oder eine lautlose Kette von Ausschaltungen inszenieren, wobei kluge Planung gegenüber roher Gewalt belohnt wird.

Pro-Tipp Nutze Ablenkungen in der Umgebung, schalte die Beleuchtung aus und beobachte die Patrouillen genau – Geduld ist in dieser Situation oft wirksamer als Aggression ein fesselndes Plattformspiel.

Optisch sorgen die handgemalten Umgebungen, flüssigen Animationen und starken Hell-Dunkel-Kontraste dafür, dass jeder Einschleusungsversuch wie im Kino wirkt. Dank der präzisen Steuerung lassen sich Bewegungen mühelos aneinanderreihen, während das Leveldesign zum Experimentieren einlädt.

Jeder Weg fühlt sich sinnvoll an, egal ob man sich anschleicht, versteckt oder Gegner auf kreative Weise ausschaltet. Dieser minimalistische, aber detailreiche Ansatz reduziert das Schleichen auf seine reinste Form.

Mein Fazit:Fans von „Dishonored“ werden begeistert sein Mark of the NinjaDas durchdachte Design, die gelungene Stealth-Mechanik und die abwechslungsreichen Spielverläufe, die jeden Durchgang zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

10. The Chronicles of Riddick: Flucht aus Butcher Bay [Bester Hybrid aus Film und Stealth-Action]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Stealth- / Action- / Abenteuerspiel aus der Ego-Perspektive Plattformen PC, Xbox (Original) Erscheinungsjahr 2004 Urheber Starbreeze Studios & Tigon Studios (Entwickler), Vivendi Universal Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von filmischer Stealth-Action mit vielschichtigem Leveldesign

In Die Chroniken von Riddick: Flucht aus Butcher BayDu schlüpfst in die Rolle von Riddick, einem abgebrühten Sträfling, der sich durch die tödlichen Gänge des Butcher-Bay-Gefängnisses kämpft. Das Spiel verbindet Stealth-Action aus der Ego-Perspektive, Nahkampf-Angriffe und Rätsel, bei denen du selbst entscheiden kannst, wie du jede Begegnung meistern willst.

Vertikale Kletterwege, Lüftungsschächte und Schatten schaffen vielfältige Zugangswege, während intelligente feindliche Patrouillen realistisch auf deine Anwesenheit reagieren. Im Gegensatz zu typischen linearen Stealth-Spielen regt jeder Level zum Experimentieren, Planen und Improvisieren an.

Pro-Tipp Beobachte die Patrouillenrouten und nutze Ablenkungen in der Umgebung – schalte Lichter aus oder lenke Wachpersonal ab, um unentdeckt zu bleiben.

Die Grafik des Spiels besticht durch raue, industrielle Texturen, dynamische Beleuchtung und filmreife Szenen, die die Spannung steigern. Stealth-Sequenzen fühlen sich lohnend an, und gut getimte Nahkampfangriffe vermitteln ein befriedigendes Gefühl der Kontrolle. Unvorhersehbare Spielmomente, wie das spontane Improvisieren, wenn Pläne scheitern, machen wiederholtes Durchspielen spannend.

Mein Fazit:Fans vonDishonored wird das kompakte, filmreife Stealth-Design, die spannungsgeladenen Begegnungen und die vielschichtige Levelstruktur lieben, die umsichtiges strategisches Vorgehen belohnt.

11. Ghost of Tsushima [Das beste Open-World-Samurai-Stealth-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action / Stealth / Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sucker Punch Productions (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich filmreife Samurai-Stealth-Action in einer riesigen offenen Welt wünschen

Ghost of Tsushima Hier kannst du als Jin Sakai das feudale Japan erkunden und dich in Heimlichkeit, Schwertkampf und Guerillataktiken üben, um die mongolische Invasion abzuwehren. Verstecke dich im hohen Gras, nutze die Windanzeige zur Orientierung und gehe Missionen entweder mit lautlosen Attentaten oder im offenen Kampf an.

Diesein fesselndes Open-World-Spiel verbindet Stealth-Mechaniken nahtlos mit der Fortbewegung: Klettere an Klippen empor, bewege dich über Dächer und nutze Ablenkungsmanöver, um deine Gegner auszumanövrieren.

Pro-Tipp Wechsle je nach Gegnerdichte und den Möglichkeiten der Umgebung zwischen heimlicher Tarnung im Geister-Stil und Samurai-Kampf, um die Kämpfe abwechslungsreich zu gestalten.

Optisch ist das Spiel atemberaubend: weitläufige Landschaften, dynamisches Wetter und filmreife Duelle schaffen eine fesselnde Atmosphäre. Nebenquests und Begegnungen belohnen sowohl Planung als auch Improvisation und bieten sowohl Perfektionisten als auch Gelegenheitsspielern vielfältige Lösungswege.

Mein Fazit:Fans vonDishonored werden die flüssigen Tarnmöglichkeiten, die strategischen Kämpfe und die filmreife Weltgestaltung zu schätzen wissen, die jedem Attentat eine besondere Wirkung verleihen.

12. Assassin’s Creed II [Das beste historische Stealth-Spiel für Fans von „Dishonored“]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action / Stealth / Offene Welt Plattformen PC, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Ubisoft Montreal (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an historischen Stealth-Spielen und flüssigem Parkour haben

Begeben Sie sich als Ezio Auditore in das Italien der Renaissance Assassin’s Creed II, das heimliche Attentate, Parkour-Bewegungen und die Erkundung einer offenen Welt miteinander verbindet.

Missionen bieten verschiedene Ansätze: sich durch Menschenmengen schleichen, auf Dächer klettern oder Ziele mit präzisen Schüssen ausschalten. Durch heimliches Vorgehen und Interaktion mit der Umgebung werden kreative Lösungen ermöglicht, die zum Experimentieren anregen, ohne direkte Kämpfe zu erzwingen.

Pro-Tipp Tauche in der Menge unter oder nutze erhöhte Aussichtspunkte, um effiziente und stilvolle Angriffe zu planen.

Von den Kanälen Venedigs bis zu den Dächern von Florenz – das Leveldesign belohnt Erkundung und sorgt für hohen Wiederspielwert. Versteckte Wege, geheime Gräber und vertikale Levelgestaltung sorgen dafür, dass sich jede Begegnung dynamisch anfühlt. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen filmischem Tempo und Spielerfreiheit und bietet Stealth-Fans vielfältige Möglichkeiten zur kreativen Problemlösung.

Mein Fazit:Fans vonDishonored werden die frei gestaltbaren Missionen von Assassin’s Creed II. Vertikale Erkundung und eine abwechslungsreiche, historisch geprägte Sandbox, in der du deine Ziele auf unzählige kreative Arten angehen kannst.

13. Deathloop [Der beste Zeitreise-Shooter von den Machern von Dishonored]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action / Stealth / Shooter Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Arkane Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an originellen Stealth-Elementen, cleveren Spielmechaniken und hohem Wiederspielwert haben

Deathloop Du schlüpfst in die Rolle von Colt, der auf der schicken Insel Blackreef gefangen ist und nur ein Ziel hat: acht Visionäre zu eliminieren, bevor der Tag von Neuem beginnt. Mit jeder Schleife lernst du mehr über Abläufe, Gadgets und Möglichkeiten, die dir die Umgebung bietet.

Das Spiel fördert die Kreativität: Kombiniere Kräfte wie Unsichtbarkeit oder Kraftsprünge mit Schusswaffen, nutze Tarnung, um Gegner zu umgehen, oder kombiniere verschiedene Vorgehensweisen für einzigartige Ausschaltmanöver.

Pro-Tipp Informiere dich zunächst über den Zeitplan jedes Visionärs und plane dann Kombinationen aus Gadgets, Tarnung und Umgebung für einen perfekten Durchlauf an einem einzigen Tag.

Die retro-futuristische Insel sieht atemberaubend aus, mit Neonakzente, elegante Architektur und subtiles Storytelling durch die Umgebung. Die Zeit-Loop-Mechanik verwandelt Misserfolge in Erkenntnisse – jeder Versuch trägt zur Meisterschaft bei und schaltet neue Fähigkeiten und Strategien frei. Das dynamische Gameplay sorgt dafür, dass sich jeder Durchlauf individuell anfühlt, mit zahlreichen Wegen zum Sieg.

Mein Fazit:„Deathloop“ ist ein systemorientierter Spielplatz für Spieler, die Freiheit und Experimentierfreude lieben, und bietet Stealth-Action, Kämpfe und einen hohen Wiederspielwert, an denen „Dishonored“-Fans ihre helle Freude haben werden.

14. Steuerung [Das beste Action-Spiel mit übernatürlichen Elementen und fesselnder Atmosphäre]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Action / Stealth / Realistische Simulation Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an übernatürlichen Kräften, einfallsreichen Kämpfen und atmosphärischen Erkundungen haben

In SteuerungDu schlüpfst in die Rolle von Jesse Faden und erkundest das „Oldest House“, ein sich ständig veränderndes, surreales Hauptquartier. Mit der Dienstwaffe und telekinetischen Kräften manipulierst du die Umgebung, um Begegnungen auf kreative Weise zu meistern.

Kampf, Tarnung und Erkundung greifen nahtlos ineinander, wobei Gegenstände sowohl zu Waffen als auch zu Hindernissen werden. Vertikale Räume, versteckte Räume und rätselhafte Grundrisse belohnen aufmerksames Beobachten und Ausprobieren.

Pro-Tipp Kombiniere Kräfte wie Schweben und das Werfen von Gegenständen mit Gefahren in der Umgebung, um Gegner auf einfallsreiche Weise zu besiegen.

Das dichte, miteinander verknüpfte Leveldesign schafft das Gefühl eines lebendigen Labyrinths, in dem bedrückende Geheimniskrämerei mit Momenten visueller Ehrfurcht verschmilzt. Dank modularer Upgrades kannst du deine Fähigkeiten ganz auf Schleichangriffe, direkten Kampf oder gemischte Spielstile zuschneiden.

Jeder Durchgang dieses Actionspiels regt dazu an, verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren, während die unheimliche Klangkulisse die Spannung und das Eintauchen in das Spiel verstärkt.

Mein Fazit:Fans vonDishonored werden es zu schätzen wissen Steuerung wegen seiner vielschichtigen Spielmechanik, seiner kreativen Ideen und seiner atmosphärischen Welt, die eine gelungene Mischung aus Stealth, Action und Erkundung bietet.

15. Alpha Protocol [Das beste Spionage-Rollenspiel mit Entscheidungsfreiheit und Konsequenzen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rollenspiel / Stealth / Spionage Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), SEGA (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von verzweigten Handlungssträngen und flexiblen Missionsstrategien

Alpha Protocol ist einein Spionagespiel, das man unbedingt spielen muss. Du schlüpfst in die Rolle des Geheimagenten Michael Thorton und bewegst dich durch ein Netz globaler Verschwörungen, in dem jede Entscheidung zählt. Missionen kann durch heimliches Vorgehen, Hacking, Überzeugungskraft oder direkten Kampf bewältigt werden, wodurch die Spieler die Freiheit haben, ihre eigene Strategie zu entwickeln.

NPCs reagieren dynamisch auf deine Handlungen und beeinflussen so den Verlauf der Geschichte, Bündnisse und den Ausgang von Missionen.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Tarnung und Hacking, um Wege außerhalb des Kampfgeschehens freizuschalten und dir in späteren Missionen Vorteile zu verschaffen.

Der RPG-Spielverlauf fügt sich nahtlos in das Spionage-Gameplay ein: Durch das Verbessern von Fähigkeiten erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten von Gadgets und die Dialogoptionen, wodurch sich vielfältige Wege zur Erreichung der Ziele ergeben.

Die Levels regen zum Experimentieren an und bieten vielfältige taktische Möglichkeiten sowie Konsequenzen, die sich auf die gesamte Handlung auswirken. Exotische Schauplätze, spannende Spionage-Handlungen und sich spontan ergebende Entscheidungen sorgen dafür, dass die Spieler durchgehend gefesselt bleiben.

Mein Fazit:Alpha Protocol zeichnet sich durch die gelungene Kombination aus Stealth-Elementen, RPG-Fortschritt und bedeutungsvollen Entscheidungen aus und bietet ein Spionage-Erlebnis, bei dem sich jede Entscheidung entscheidend anfühlt.

16. Aragami [Das beste Stealth-Spiel im Ninja-Stil, ähnlich wie „Dishonored“]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Stealth / Action / Ninja Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Lince Works (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an reinem Stealth-Gameplay mit übernatürlichem Ninja-Flair haben

In AragamiDu schlüpfst in die Rolle eines Schattengeistes, der sich durch die Dunkelheit teleportieren kann, um feindliche Festungen, Tempel und Pagoden zu infiltrieren, während du dem Licht ausweichst. Jeder Level erfordert strategisches Vorgehen: Du versteckst dich in dunklen Flecken, dehnst Schatten, um neue Wege zu schaffen, und wählst den Zeitpunkt für deine Teleportation sorgfältig aus.

Kämpfe sind riskant, und eine direkte Nahkampfkonfrontation ist selten die beste Strategie, was den Wert von Geduld, Stille und Umgebung.

Pro-Tipp Bleibe so oft wie möglich im Dunkeln, um deine Schattenkraft wieder aufzuladen, schaffe dir Deckung, indem du Schatten ausdehnst, und beobachte geduldig die Patrouillenrouten, bevor du etwas unternimmst.

Die stimmungsvolle Ästhetik des Spiels gibt den Ton an – handgemalte Umgebungen, kontrastiert durch kerzenbeleuchtete Gänge und scharfe Schatten, entführen dich in die Welt eines Ninjas. Dank minimalistischem HUD und klarer visueller Rückmeldung fühlt sich jeder lautlose Kill und jeder Sprung aus dem Schatten wie eine bewusste Entscheidung an.

Auch wenn sich einige Ziele wiederholen, belohnen die zentralen Mechaniken der Schattenmanipulation das Experimentieren und sorgen für hohen Wiederspielwert.

Mein Fazit:Wenn du ein Fan von Dishonoredseine Freiheit und seine kalkulierte Unauffälligkeit, Aragami bietet ein fokussiertes, elegantes Ninja-Erlebnis, bei dem kluge Planung und die Beherrschung der Schatten im Vordergrund stehen.

17. Shadow Tactics: Die Klingen des Shoguns [Das beste taktische Stealth-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik / Stealth-Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Mimimi Games (Entwickler), Daedalic Entertainment (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf methodisches heimliches Vorgehen, Synergien zwischen den Charakteren und rätselhaftes Missionsdesign legen

In Shadow TacticsDu befehligst ein Team von Spezialisten – Ninja, Samurai, Scharfschütze, Kunoichi und Fallenmeister –, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die koordinierte Ausschaltaktionen ermöglichen. Die Missionen gestalten sich wie komplexe Rätsel: Koordinier deinen Trupp sorgfältig, stell Fallen auf, lock Wachen in die Falle oder führe gleichzeitige Angriffe durch, um streng bewachte Burgen und Lager zu erobern.

Patrouillen, Sichtkegel und zeitgesteuerte Abläufe belohnen Geduld und Planung mehr als rohe Gewalt.

Pro-Tipp Nutze den „Schattenmodus“, um Aktionen für mehrere Charaktere zu planen – erkunde die Karte, bereite Ablenkungsmanöver vor und löse dann eine Kette von Ausschaltmanövern aus, die für atemberaubende Ergebnisse sorgen.

Optisch ist diesein bemerkenswertes Strategiespiel trifft den Zeitgeist des Edo-Zeitalters in Japan genau ins Schwarze: schneebedeckte Tempeldächer, Fluchtwege durch Bambuswälder und Clan-Festungen, die mit subtilen Umgebungsdetails gestaltet sind.

Die Interaktionen wirken spontan – das Öffnen einer Falle kann dazu führen, dass ein Wachmann abgelenkt wird, was wiederum die Möglichkeit für einen heimlichen Kill eröffnet – genau die Art von Kettenreaktion, bei der man sich clever fühlt. Auch wenn die Lernkurve steil ist, ist die Befriedigung, eine Mission fehlerfrei zu absolvieren, immens.

Mein Fazit:Wenn Sie die systemische Freiheit von Dishonored, „Shadow Tactics“ bietet eine Spielwelt für Stealth-Strategie, in der Planung, Timing und die Fähigkeiten der Charaktere voll zur Geltung kommen.

18. Velvet Assassin [Das beste Stealth-Spiel zum Zweiten Weltkrieg mit fesselnder Handlung]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Stealth / Action Plattformen PC, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Replay Studios (Entwickler), SouthPeak Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–18 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannungsgeladenen, methodischen Stealth-Spielen, die in einer historisch fundierten Welt des Zweiten Weltkriegs spielen

Velvet Assassin Du schlüpfst in die Rolle von Violette Summer, einer britischen Spionin, die sich durch das besetzte Europa bewegt. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Infiltration, Attentate und das vorsichtige Vorankommen durch feindliches Gebiet.

Die Spieler müssen Geduld und Präzision in Einklang bringen und Schatten, Deckung und Ablenkungsmanöver nutzen, um Wachen zu umgehen oder lautlose Ausschaltmanöver durchzuführen. Jede Entscheidung hat Gewicht – Krachende Fehler können zum Scheitern führen und eine hochspannende Atmosphäre schaffen, die jede Stealth-Sequenz unvergesslich macht.

Pro-Tipp Lerne die Verteidigungsformationen und plane deine Auswege sorgfältig – überstürztes Handeln hat hier unmittelbare Konsequenzen ein fesselndes Spiel zum Zweiten Weltkrieg.

Optisch besticht das Spiel durch eine düstere, bedrückende Ästhetik: schummrige Gänge, zerbombte Straßen und regennasse Dächer verstärken das Gefühl der Gefahr.

Werkzeuge und begrenzte Kampfmöglichkeiten stellen List über rohe Gewalt und belohnen den kreativen Einsatz der Umgebung, um Ziele auszuschalten oder unentdeckt zu bleiben. Das ist Stealth in seiner reinsten Form, bei dem das Eintauchen in die Spielwelt und die Konsequenzen im Vordergrund stehen.

Mein Fazit:Spieler, die auf der Suche nach einem bedächtigen, atmosphärischen Stealth-Spiel zum Zweiten Weltkrieg sind, werden es zu schätzen wissen Velvet Assassindas spannende Tempo, die detailreichen Umgebungen und die lohnenden Stealth-Mechaniken.

19. Dishonored: Der Tod des Außenseiters [Die beste eigenständige Erweiterung für „Dishonored“-Fans]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action / Stealth Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Arkane Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein sorgfältig ausgearbeitetes Stealth-Erlebnis mit hoher Variabilität suchen

Dishonored: Der Tod des Außenseiters begleitet Billie Lurk auf ihrer Mission, eine gottgleiche Gestalt im Herzen einer korrupten Stadt zu eliminieren. Das Gameplay legt den Schwerpunkt auf kreative Tarnung und Attentate, mit kompakten Missionen, die zum Experimentieren anregen.

Die Spieler können ihre Kräfte auf einfallsreiche Weise kombinieren – Teleportation, Besessenheit und das Einfrieren der Zeit Die Spielmechaniken bieten vielfältige Herangehensweisen an jedes Ziel. Das detailreiche Leveldesign belohnt Erkundung und alternative Routen, sodass sich jede Begegnung frisch und wiederholenswert anfühlt.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, pro Durchgang ein oder zwei Fertigkeitskombinationen zu meistern, um deine Effizienz zu maximieren und die Kämpfe reibungslos zu gestalten.

Die Ästhetik zeichnet sich durch die für die Serie typische Mischung aus düsteren urbanen Umgebungen, ausdrucksstarker Beleuchtung und stilisiertem Steampunk-Design aus. Kürzere Missionen sorgen für actionreiche Begegnungen – ideal, um „Ghost Runs“ zu perfektionieren oder aggressivere Strategien auszuprobieren, ohne sich auf lange Spielsitzungen festlegen zu müssen.

Mein Fazit:Fans derDishonored Fans der Serie werden die kompakten, äußerst wiederholbaren Missionen, die einfallsreichen Fähigkeiten und die befriedigenden Stealth-Momente der Erweiterung lieben.

20. Deus Ex: Mankind Divided [Das beste futuristische Stealth-RPG für „Dishonored“-Fans]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Stealth / Rollenspiel / Action Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Eidos-Montreal (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von futuristischen Stealth-RPGs mit umfangreichen Entscheidungsmöglichkeiten und einem sich dynamisch entwickelnden Spielverlauf

Deus Ex: Mankind Dividedist dasein fantastisches Action-RPG, in dem man in die „augmented“ Fußstapfen von Adam Jensen schlüpft – in einer Welt, die durch Vorurteile gegenüber mechanisch verbesserten Menschen gespalten ist. Das Gameplay dreht sich um Stealth, Hacking und soziale Manipulation, sodass die Spieler ihre Ziele auf vielfältige Weise erreichen können.

Die auf Knotenpunkten basierenden Levels regen zum Erkunden an, wobei Nebenwege, versteckte Vorräte und alternative Zugangswege das Ausprobieren belohnen. Ein umfangreiches Arsenal an Werkzeugen – darunter Tarnvorrichtungen, EMP-Granaten und nicht-tödliche Ausschaltmethoden – fördert kreative Problemlösungen und vom Spieler selbst bestimmte Vorgehensweisen.

Pro-Tipp Passe die Verbesserungen deiner Fähigkeiten an deinen bevorzugten Spielstil an – kombiniere Verbesserungen im Bereich der Tarnung mit Hacking, um dir mehr nicht-tödliche Strategien zu erschließen.

Die Cyberpunk-Grafik des Spiels besticht durch neonbeleuchtete Stadtlandschaften, detailreiche Innenräume und eine dichte Handlung voller Verschwörungen und Konflikte zwischen verschiedenen Fraktionen. Die Entscheidungen der Spieler haben erhebliche Auswirkungen auf den Ausgang der Missionen und die Interaktionen in der Spielwelt, was die das Gefühl einer immersiven Simulation.

Mein Fazit:Fans vonDishonored werden die flexible Tarnung, die tiefgehenden RPG-Systeme und die vielschichtige Erzählweise zu schätzen wissen, die Planung und Experimentierfreude belohnen.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Dishonored“

Wenn du nach einem Einstieg in Spiele wie DishonoredEs gibt eine ganze Menge ziemlich guter Titel, die du ausprobieren kannst und die entweder dem Original in nichts nachstehen oder es sogar noch übertreffen.

Für Neulinge im Bereich Stealth → Styx: Meister der Schatten. In kompakten, zielgerichteten Levels kannst du das Schleichen, vertikale Bewegungen und lautlose Ausschaltmanöver üben, ohne dass es zu komplex wird.

→ Styx: Meister der Schatten. In kompakten, zielgerichteten Levels kannst du das Schleichen, vertikale Bewegungen und lautlose Ausschaltmanöver üben, ohne dass es zu komplex wird. Für Fans von Immersive-Sim-Spielen → Deus Ex: Human Revolution. Vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler, Hacking sowie verschiedene Ansätze für heimliches Vorgehen oder Kampf sorgen für das vielschichtige Gameplay, das Fans von „Dishonored“ so lieben.

→ Deus Ex: Human Revolution. Vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler, Hacking sowie verschiedene Ansätze für heimliches Vorgehen oder Kampf sorgen für das vielschichtige Gameplay, das Fans von „Dishonored“ so lieben. Für Fans von Action-Strategiespielen → Hitman. Kreative Möglichkeiten für Attentate und ein Sandbox-Leveldesign belohnen Experimentierfreude und sorgfältige Planung.

→ Hitman. Kreative Möglichkeiten für Attentate und ein Sandbox-Leveldesign belohnen Experimentierfreude und sorgfältige Planung. Für Liebhaber historischer Spiele oder Open-World-Stealth-Spiele → Assassin’s Creed II. Vertikale Erkundung und soziale Stealth-Mechaniken ermöglichen kreative Herangehensweisen an die Ziele.

→ Assassin’s Creed II. Vertikale Erkundung und soziale Stealth-Mechaniken ermöglichen kreative Herangehensweisen an die Ziele. Für Fans von Stealth-Spielen mit Schwerpunkt auf der Handlung → Beute. Verbindet spontanes Gameplay, Umgebungswerkzeuge und Fähigkeiten zu einfallsreichen Begegnungen in einer von Geheimnissen geprägten Science-Fiction-Welt.

Diese Empfehlungen umfassen eine Mischung aus Stealth, die Tiefe einer immersiven Simulation und Wiederspielwert, um allen, die ein neues Spiel suchen oder eine Pause einlegen möchten, einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen Dishonored indem man ähnliche Spiele spielt.

Häufig gestellte Fragen