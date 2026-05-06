12 Spiele wie „Dark Souls“ im Jahr 2026: „Trials of the Undying“

Spiele wie Dark Souls führt die Spieler an den Rand der Gefahr. Jeder Schritt fühlt sich riskant an, hinter jedem Schatten lauert ein tödlicher Feind, und jeder Sieg erfordert Geduld und Geschick. Die gnadenlosen Kämpfe und eindringlichen Welten hinterlassen einen Eindruck, der noch lange nach dem Ausschalten des Bildschirms nachhallt.

Ich habe mich auf die Suche nach anderen Spielen gemacht, die dasselbe Gefühl von Schwere und Gefahr vermitteln. Einige zeichnen sich durch unerbittliche, brutale Kämpfe, andere mit verzerrten, fesselnden Welten, die bis ins Mark verdammt sind . Ich habe sie alle gespielt, bin unzählige Male gestürzt und habe am Ende eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die jeder Dark Souls was sich Fans als Nächstes vornehmen werden.

Spieler, die auf der Suche nach knallharten Herausforderungen oder Welten sind, die keine Verschnaufpause zulassen, werden feststellen, dass diese Spiele ihre Reflexe und ihre Willenskraft auf Schritt und Tritt auf die Probe stellen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Dark Souls

Nicht alle Soulslike-Spiele verdienen ihre Narben. Ich habe mich durch viele gekämpft, die es versucht und dabei versagt haben, doch eine Handvoll sticht aus der Masse heraus. Diese fünf treffen genau den richtigen Ton, was die Spannung, die Schwere und jene schleichende Angst angeht, die Dark Souls Ein echter Kultklassiker.

Elden Ring (2022) – Die offene Welt sollte eigentlich nicht funktionieren, tut es aber doch. Jede Ruine, jeder Sumpf und jeder Albtraum-Boss lässt das Herz von „Souls“ weiter schlagen. Bloodborne (2015) – Reiner Gothic-Horror, umgesetzt als Videospiel. Schneller, packender und so gnadenlos, dass man kaum zu Atem kommt. Hollow Knight (2017) – Ein „Souls“-Epos im Kleinformat. Präzise Kämpfe, fesselnde Erkundungen und Bosse, die dich innerhalb von Sekunden vernichten können.

Diese fünf sind die Crème de la Crème, aber sie sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was es sonst noch so gibt. Als Nächstes werde ich mich näher mit diesen und noch weiteren tollen Titeln befassen. Ich werde euch Spiele wie Dark Souls die die Tradition weiterführen, aber gleichzeitig die Formel zu etwas Neuem weiterentwickeln.

12 Spiele wie „Dark Souls: Ashes and Agony“

Ich habe mir das Kampfgewicht, das Weltdesign, die Bosskämpfe und die Art von Herausforderungen angesehen, die sich tatsächlich fair anfühlen. Ich habe jedes Spiel lange genug gespielt, um seinen Rhythmus, seine Herausforderungen und seine Belohnungen zu spüren. Was folgt, ist eine Übersicht über alle 12 ausgewählten Titel für alle, die auf der Suche nach den besten Spielen sind, die Dark Souls.

1. Elden Ring [Das beste Spiel insgesamt, das Dark Souls ähnelt]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-RPG, Open-World-Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware, Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit 60–150+ Stunden Am besten geeignet für Souls-Fans, die Freiheit wollen, ohne dabei an Schärfe einzubüßen Was mir gefallen hat Vielfältige Bosse, freie Erkundung, unglaubliche Spieltiefe, eindringliches Weltdesign

Das hat mich schon beim ersten Schritt in Limgrave völlig umgehauen. Aber genau das sollte man ja auch erwarten von Spiele wieElden Ring. Es ist einSeelen im Kern ein Spiel (langsame, brutale Kämpfe, begleitet von einem schleichenden Gefühl der Angst), erstreckt sich jedoch über eine Welt, die nur darauf wartet, erkundet zu werden. Hinter jeder Burg, jeder Höhle und jedem Sumpf verbirgt sich etwas Unheimliches, und Neugierde fühlt sich immer gefährlich an.

Was mir am besten gefallen hat, ist, dass es einem nicht an die Hand nimmt. Keine Markierungen, kein „Weiter hier“. Du folgst deinem Instinkt, und dadurch wird jede Entdeckung zu deiner eigenen. Ich bin in Dungeons gestolpert, für die ich noch nicht bereit war, wurde von Bossen vernichtet, an die ich nicht herankam, und habe jede Sekunde genossen, in der ich mich wieder hochgekämpft habe und stärker geworden bin.

Technisch gesehen ist es ein Traum. Die Spielzüge sind komplexer denn jeDas Beschwören eröffnet ganz neue strategische Möglichkeiten, und es gibt unzählige Spielweisen. Man kann zwei riesige Schwerter schwingen und wie ein Verrückter durch das Feuer rollen oder aus der Ferne ununterbrochen Zaubersprüche abfeuern.

Mein Fazit: Elden Ringist nicht nurDark Souls in einem größeren Rahmen. Es ist der Beweis dafür, dass FromSoftware sein Konzept erweitern kann, ohne das zu verlieren, was es legendär gemacht hat. Es ist knallhart, lohnend und bietet endlosen Wiederspielwert, was es zur unverzichtbaren Wahl auf jeder Liste von Spielen wie Dark Souls.

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2. Bloodborne [Bester Gothic-Horror im Souls-Stil]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-RPG, Gothic-Horror im Souls-Stil Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber FromSoftware, Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von „Souls“, die rasante Kämpfe und eine von Horror geprägte Kulisse suchen Was mir gefallen hat Rasante Kämpfe, groteske Monster, unheimliche Spielwelt, ein Gesundheitssystem mit Risiko-Ertrags-Balance

Bloodborneist dasein fantastisches Action-RPG Das hat für uns alles verändert. Dark Souls hat mir beigebracht, auf Nummer sicher zu gehen und mich zurückzuziehen – hier, Wer abwartet, geht unter. Der Trick besteht darin, mehr Druck auszuüben, Lücken auszunutzen und Wehre den Angriff mit deiner Waffe ab anstatt sich hinter einem Schild zu verstecken. Dieses unerbittliche Tempo verleiht den Kämpfen eine wilde Dynamik, die süchtig macht. Dieser Titel begründete zudem das sogenannte „Soulsborne“-Genre.

Yharnam bleibt im Gedächtnis, weil es sich auf die schlimmste Art und Weise lebendig anfühlt. Die Mobs mit Fackeln, die Bestien durch das Zentrum von Yharnam schleifen, die Henker, die in Hemwick warten, die skandierenden Mobs im Kathedralviertel. Man wird das Gefühl nicht los, dass die ganze Stadt hinter einem her ist. Es ist nicht nur eine Kulisse, es ist ein Feind.

Je länger man spielt, desto tiefer dringt der Schrecken in einen ein. Die Gegner mutieren, die Hintergrundgeschichte enthüllt kosmischen Schrecken, und die ganze Welt wirkt, als würde sie von innen heraus verfaulen. Das Spiel stellt nicht nur deine Reflexe auf eine harte Probe, sondern verunsichert auch deinen Geist.

Mein Fazit: Bloodborne ist ein Soulslike mit schnellerem, taktischem Kampf, aber auch ein Meisterwerk der Atmosphäre. Es beweist, dass FromSoftware die DNA von Dark Souls und verwandelt es in einen gnadenlosen und unvergesslichen Albtraum. Deshalb ist es das beste Gothic-Horror-Soulslike auf dieser Liste.

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3. Hollow Knight [Das beste Metroidvania-Soulslike]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Metroidvania, Action-Adventure, Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich präzise Kämpfe und ausgedehnte Erkundungen in einer handgezeichneten Welt wünschen Was mir gefallen hat Vielfältige Endgegner, unheimliche Atmosphäre, lohnende Upgrades, wunderschöne Weltgestaltung

Hallownest hat mich von Anfang an gefesselt, und genau das ist es, was tolle Metroidvania-Spiele tun. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal nach Greenpath kam – die Farben wechselten, die Musik schwoll an, und Hornet streckte mich plötzlich nieder, bevor ich überhaupt begriff, was geschah. So war es Hollow Knightfunktioniert.Es lockt dich mit seiner Schönheit an und demütigt dich dann mit einem Kampf, auf den du nicht vorbereitet bist.

The Die Bosse sind mir am meisten in Erinnerung geblieben. Die Mantis Lords kamen mir wie eine Art Initiationsritus vor, ein Duell, das mich zwang, mein Timing zu verbessern. Die Hollow Knight Jeder Schlag dieses Kampfes war von einer gewissen Schwere, ja fast schon Traurigkeit, geprägt. Und dann ist da noch „The Radiance“ – jene Art von Endkampf, der einen gleichzeitig erschöpft und mit einem Kribbeln zurücklässt.

Das Erkunden ist Belohnung genug. Es hat mir großen Spaß gemacht, die Weltkarte aus Cornifers Fetzen zusammenzusetzen. Genug Geo zu sammeln, um die Laterne zu kaufen, war ein echter Erfolg. Das Freischalten von Abkürzungen machte die Welt als miteinander verbunden empfinden auf eine Weise, die ich nicht erwartet hatte. Je tiefer ich vordrang, desto mehr wurde mir klar, dass dieses Reich eine Geschichte, die es wert ist, entdeckt zu werden, auch wenn die Einzelheiten im Dunkeln blieben.

Mein Fazit: Hollow Knight (Wortspiel beabsichtigt) Kämpfe, Erkundung und Atmosphäre. Es ist eines dieser seltenen Indie-Spiele, das es mit den Giganten aufnehmen kann. Meine Zeit in Hallownest hat bewiesen, dass es verdient, zu den besten Spielen der Dark SoulsReihe.

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4. Sekiro: Shadows Die Twice [Bester Kampf in einem Soulslike]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action-Adventure, Soulslike Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber FromSoftware, Activision Durchschnittliche Spielzeit 30–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die brutale Schwertkämpfe und ein Spiel mit hohem Schwierigkeitsgrad suchen Was mir gefallen hat Parry-System, Schwierigkeitsgrad der Endgegner, vertikale Bewegung, Höhepunkt der Handlung

Sekiroist eines derDie besten Einzelspieler-Spiele das hat mich fertiggemacht, bevor es Klick machte. Das Timing für die Parade kam mir zunächst unmöglich vor. Ich habe immer wieder auf „Ausweichen“ gedrückt, als wäre es Dark Souls und habe jedes Mal dafür bezahlt. Aber sobald ich den Rhythmus gefunden hatte, Die Kämpfe fühlten sich an wie Musik. Der Kampf gegen Genichiro auf dem Burgdach gehört nach wie vor zu den aufregendsten Duellen, die ich je in einem Spiel erlebt habe.

Was unterscheidet es so sehr von Seelen is das Haltungssystem. Es zwingt dich dazu, deinem Gegner dicht auf den Fersen zu bleiben, seine Angriffe abzuwehren, seine Haltung zu brechen und ihm schließlich den befriedigenden Todesstoß zu versetzen. Hier gibt es kein Zurückziehen – Jede Begegnung erfordert Entschlossenheit und Präzision. Es ist anstrengend, aber wenn man gewinnt, fühlt es sich so verdient an, wie es nur wenige Spiele schaffen.

The Diese Welt ist mir im Gedächtnis geblieben… auch. Die Burg Ashina, in der die Spannung förmlich in der Luft lag, der verdorbene Mönch, der das Dorf Mibu heimsuchte, der Wächteraffe, der im Tal schrie. Jeder Bereich hatte eine Szene, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und die Geschichte wirkte – ausnahmsweise einmal in einem FromSoft-Spiel – prägnanter und persönlicher. Wolfs Loyalität gegenüber Kuro verlieh dem Chaos eine Bodenständigkeit, die jede Entscheidung umso schmerzhafter machte.

Mein Fazit: Sekiro Gräben, Bauten und Beute – alles hängt allein vom Können ab. Keine Schilde, keine schwere Rüstung und keine Magie – nur eine Klinge, ein Enterhaken und unerbittliche Paraden. Im Vergleich zu Dark Souls… es ist schneller, steiler und lässt keinen Spielraum, sich zurückzuziehen oder sich mühsam durchzukämpfen.

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5. Demon’s Souls [Das ursprüngliche Soulslike]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG, Soulslike Plattformen PS3 (Original), PS5 (Neuauflage) Erscheinungsjahr 2009/2020 Urheber FromSoftware, Bluepoint Games Durchschnittliche Spielzeit 25–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die wissen möchten, wo die „Souls“-Reihe ihren Ursprung hat Was mir gefallen hat Archstone als Dreh- und Angelpunkt, vielfältige Bosse, bedrückende Atmosphäre, ausgefeiltes PS5-Remake

Demon’s Souls legt den Grundstein für alles, was danach kam. Der Nexus-Hub und die Archstone-Welten bilden den Rahmen für deine Erkundungen, wobei dich jedes Gebiet auf eine harte Probe stellt. Der Turmritter kann dich innerhalb von Sekunden vernichten, die Maneater sorgen auf schmalen Brücken für Chaos, und die Levels erfordern von Anfang bis Ende höchste Konzentration.

The Das Remake bringt jedes Detail zur Geltung ohne die Kernelemente zu verändern. Level wie Latria’s Türme oder das Tal der Schande wirken kompakter und unmittelbarer, und die Bosse schlagen genauso hart zu. Das Spiel ist auf eine Weise gnadenlos, die spätere Titel abmildern, wodurch sich jeder Sieg wie ein verdienter Erfolg anfühlt.

Was mir immer wieder in den Sinn kam, war die Spannung. Jeder Kampf, jede Abkürzung und jede Gegnerplatzierung hat Gewicht. Es ist nicht auffällig, es ist nicht nachsichtig, aber es bleibt einem im Gedächtnis. Es ist eines der Die besten Action-RPGs damit fing alles an.

Mein Fazit: Demon’s Souls ist das Vorbild. Das Remake beweist, dass es nach wie vor jene Herausforderungen und jene Atmosphäre bietet, die das Genre geprägt haben, was es zu einem Muss für jeden macht, der sich mit Spielen wie Dark Souls.

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6. Nioh 2 [Das beste Samurai-Soulslike]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-RPG, Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Team Ninja, Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von präzisen Schwertkämpfen und brutalen Samurai-Duellen Was mir gefallen hat Waffentiefe, Yokai-Chaos, Fertigkeitskombinationen, knifflige Bosse

Nioh 2 hat von Anfang an ordentlich Wumms. Kampfstellungen, Schwerter und Monster verlangen deine volle Aufmerksamkeit. Der Wechsel zwischen Doppelschwertern, Speeren und Äxten ist eine Frage des Überlebens, keine Show. Jeder Kampf gegen einen Yokai bestraft Fehler und belohnt gutes Timing.

Du spielst einen Halb-Yokai-Krieger, der seine Vergangenheit aufspürt. Die Geschichte führt durch das vom Krieg zerrüttete Japan, von Kyoto bis zu verfluchten Bergen, und zieht dich in Kämpfe zwischen Menschen und übernatürlichen Wesen hinein. Die Bosskämpfe sind eng mit deiner Reise verknüpft und lassen die Spannung immer weiter steigen.

Die Chefs schlagen zu wie ein Hammer. Otakemarus Blitze bestrafen die Gier. Yatsu-no-Kami stürzt die engen Gänge ins Chaos. Jeder Sieg fühlt sich verdient an, und die Bosskämpfe sahen auf meinem Gaming-Monitor der Spitzenklasse. Das Kombinieren von Fähigkeiten und das Testen von Builds macht süchtig.

The Die Level sind voller Gefahren. In den nebelverhangenen Straßen von Kyoto lauern Hinterhalte. Aus den verwunschenen Burgen stürzen sich Gegner von oben herab. Nebenmissionen bieten oft spannendere Kämpfe als die Hauptquests. Die Beute fühlt sich verdient an, niemals wie Spam.

Mein Fazit: Nioh 2 ist präzise, rasant und anspruchsvoll. Jeder Kampf erfordert Konzentration und Geschick. Es fängt den brutalen Samurai-Kampf perfekt ein und verdient seinen Platz unter Spielen wie Dark Souls.

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7. Die Lügen von P [Ein Soulslike mit Pinocchio]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG, Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Round8 Studio, Neowiz Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich präzise Kämpfe in einer verzerrten, von Marionetten bevölkerten Stadt wünschen Was mir gefallen hat Waffenherstellung, Legion Arms, düsteres Stadtdesign, moralisch brisante Begegnungen

Die Lügen von P versetzt dich direkt in Krat. Das Die Straßen sind voller Marionettenmassen die aus den Gassen hervorströmen oder von den Dächern herabfallen können. Ich habe schnell gelernt, dass die Speerkämpfer im Kathedralviertel einen Ausweichversuch provozieren und dich dann von hinten angreifen, wenn du unachtsam bist.

Der Kampf fühlt sich dank des Prothesenarms sehr präzise an. Durch den Wechsel zwischen Hammer, Enterhaken und Handschuh mitten im Kampf kannst du ganze Gruppen ausschalten oder einen einzelnen Gegner isolieren. Ich habe stundenlang mit verschiedenen Konfigurationen der Legion-Waffen experimentiert – es war unglaublich befriedigend, Gegner mit dem Kettenhaken in den wirbelnden Hammer zu ziehen.

Die Geschichte schlängelt sich durch deine Lügen. Pinocchios Entscheidungen beeinflussen, wer überlebt oder wie die NPCs reagieren. Ich habe versucht, bei der Schlägerei im Marktviertel die Wahrheit zu sagen, und wurde daraufhin von Wachen in die Enge getrieben – was ich mit einer Lüge hätte vermeiden können. Solche kleinen Entscheidungen sorgten dafür, dass sich jeder Durchlauf unvorhersehbar anfühlte.

Bosskämpfe hinterlassen Spuren. Der erste Uhrmacher war unerbittlich. Er schlug zu, teleportierte sich und beschwor Marionetten, die mich zwangen, ständig zwischen Angriff und Positionierung zu jonglieren. Später verlangte der Marionettenritter bei jeder Parade und jedem Ausweichmanöver perfektes Timing – jeder Fehltritt traf mich wie ein Lkw.

Mein Fazit: Die Lügen von P verbindet anspruchsvolle Kämpfe, clevere Werkzeuge und eine abgedrehte Märchenstadt auf eine Weise, die einen nicht mehr loslässt. Die Entscheidungen, Waffen und brutalen Endgegner machen es zu einem Highlight unter Spielen wie Dark Souls.

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Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Souls-ähnlich Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games, Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach Koop-Chaos mit präzisem Schusswechsel und kniffligen Endgegnern sehnen Was mir gefallen hat Waffenmodifikationen, Synergien zwischen Archetypen, zufällige Weltgenerierung, spannende Bosskämpfe

Remnant II versetzt dich direkt in eine Welt, die von den Root überrannt wurde. Dank der prozeduralen Generierung bleibt jeder Durchlauf unvorhersehbar. In einem Moment bewegst du dich durch enge Gassen in einer zerstörten Stadt. Im nächsten kämpfst du dich über schwebende Plattformen in der Leere. Es ist eine völlig neue Art zu spielen tolle TPS-Spiele.

Der Kampf verbindet präzises Schießen mit Nahkampf. Ich habe den Archetyp „Gunslinger“ gewählt und zwei Pistolen sowie eine Schrotflinte eingesetzt. Dank Waffenmodifikationen wie dem Perk „Loaded“ konnte ich vor jedem Bosskampf alle Waffen sofort nachladen. Der vierbeinige Begleiter des Handlers leistete mir Unterstützung und hat mich in brenzligen Situationen wiederbelebt.

Bosse sind gnadenlos. Der Unsichtbare teleportiert sich, beschwört Schergen und füllt die Arena mit Gefahren. Jeder Kampf zwang mich dazu, ständig in Bewegung zu bleiben und meine Strategie zu überdenken. Den letzten Schlag zu landen, fühlte sich wie eine wohlverdiente Belohnung an.

Das Erkunden lohnt sich. Versteckte Pfade führen zu mächtigen Waffen und Begegnungen voller Geschichten. Jede Ecke regte Neugier und Vorausdenken an.

Mein Fazit: Jeder Kampf hat mich in Atem gehalten. Die Bosse bestrafen Fehler, belohnen aber Kreativität. Dank prozedural generierter Welten gleicht kein Durchgang dem anderen. Das Koop-Chaos sorgt für zusätzliche strategische Tiefe und Momente, bei denen man vor Begeisterung jubeln muss. Remnant II ist ein Schnellkochtopf, der ständig Geschicklichkeit, Timing und Teamwork auf die Probe stellt.

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Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Action-RPG, Soulslike Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich harte Kämpfe und dramatische Grafiken mit Anime-Flair wünschen Was mir gefallen hat „Blood Veil“-Ausrüstung, Partnersystem, Charakteranpassung, Geschenkfähigkeiten

Code Vein versetzt dich in eine zerstörte Welt. Die Vein, einst Menschen, sind nun Wiedergänger. Du wachst auf und hast keine Erinnerungen und jagen Blutperlen, um dem Wahnsinn zu entgehen. Du kämpfst an der Seite von Louis, Mia und anderen, die dir nur so weit vertrauen, wie ihre Waffe reicht.

Die Kämpfe wirken brutal. Ich rüstete zwei Klingen aus und wechselte zu einem „Blutschleier“, der den Gegnern Lebensenergie entzieht. Mit diesem Werkzeug konnte ich Gegner näher heranziehen und dann einen schweren Angriff ausführen, während ich mich erholte. Das Timing war entscheidend. Ebenso wichtig war es, den richtigen Moment zu wählen, um den KI-Partner die Führung übernehmen zu lassen.

Die Bosskämpfe zwangen mich dazu, die Umgebung zu nutzen. Ein Boss in der Antiken Stadt versteckte sich hinter Säulen. Ich musste zuschlagen, mich zurückziehen, Zauber provozieren und dann wieder losstürmen. Ich habe noch nie so sehr geschwitzt, als ich Laserstrahlen ausweichen musste. Der Waffen lassen sich gut skalieren wenn man in die Fertigkeitsbäume investiert. Die Fertigkeiten waren so vielfältig, dass ich zwei verschiedene Ausrüstungskonfigurationen erstellt habe und je nach Gegnertyp zwischen ihnen gewechselt habe.

Das Erkunden wurde mit Belohnungen für das Eingehen von Risiken belohnt. Besiegte „Lost“ brachten seltene Beute und verborgene Wege in der „Vein“ zutage und schalteten Nebenmissionen frei, die die Hintergrundgeschichte vertieften. Die Ästhetik – verfallene gotische Architektur und Anime-Bluteffekte – hat mir oft Gänsehaut bereitet.

Mein Fazit: Code Veinmischt dieSeelen Eine Herausforderung im Bereich der Anime-Dramen. Seine Vielfalt an Spielaufbauten, Partnermechaniken und seine Atmosphäre beschreiten neue Wege in diesem Genre. Genau dieser Unterschied machte es zu einem unverzichtbaren Titel auf dieser Liste.

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10. Mortal Shell [Das beste Soulslike mit Charakterwechsel]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-RPG, Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Cold Symmetry, Playstack Durchschnittliche Spielzeit 20–40+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die den harten Nahkampf und das taktische Positionieren lieben Was mir gefallen hat Meisterhafte Rüstungsbeherrschung, Härtungsmechanik, wahnsinnige Bosse, reichhaltige Hintergrundgeschichte

Mortal Shell versetzt dich nach Fallgrim, einem sumpfigen Zentrum voller Gruften, Ruinen und Schrecken, die im Nebel lauern. Du spielst nicht als festgelegter Charakter. Stattdessen, Du bewohnst gefallene Krieger, die man „Shells“ nennt, von denen jede ihre eigenen Werte und Spielstile hat.

Die erste Hülle, die ich mir ausgesucht habe, war Harros. Er wirkte ausgewogen, aber sobald ich Solomon freigeschaltet hatte, nutzte ich vor allem seine enorme Lebensenergie. Der schnelle Wechsel zwischen den Hüllen veränderte meine Herangehensweise an die einzelnen Bereiche. Die Die Härtungsmechanik erforderte etwas Einarbeitungszeit, aber es war ein echter Lebensretter. Mitten im Angriff erst einmal stillzustehen, um einen Treffer abzufangen, und dann mit einem vernichtenden Schlag nachzusetzen – das wurde nie langweilig.

Bosskämpfe stellen die Geduld auf die Probe. Tarsus, der Erste Märtyrer, ließ die Arena mit Frost erstarren und bestrafte mich jedes Mal, wenn ich zu gierig wurde. Grishas brutale Hiebe versetzten die engen Gänge in Panik. Selbst gewöhnliche Elitekämpfer, wie Banditen mit flammenden Schwertern, zwangen mich dazu, ihre Bewegungsmuster zu erkennen und mich auf jeden Ausweichmanöver zu konzentrieren.

Das Erkunden fühlte sich bedrückend und lohnend an. Ich stieß auf Inschriften, die in die Wände gemeißelt warenoderseltsame Gegenstände, deren Wirkung sich erst nach dem Gebrauch zeigt. Das Rätsel, wer diese „Shells“ waren und warum die Welt verfiel, trieb mich dazu, immer tiefer zu graben.

Mein Fazit: Mortal Shell Hier musst du dir deine Stärke durch geduldige Kämpfe und harte Lektionen verdienen. Die Shell-Wechsel zwingen dich dazu, dich anzupassen. Die Härtung erfordert strategisches Denken. Nur wenige Spiele verändern deinen Spielfluss so stark und sorgen dabei dennoch für spannende Kämpfe.

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Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Action-Adventure, von Souls-Spielen inspiriert Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen „Soulslike“-Kampfstil in Verbindung mit der Erkundung und der Geschichte von „Star Wars“ wünschen Was mir gefallen hat Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte, Karten im Metroidvania-Stil, filmreife Handlungswendungen

Fallen Order versetzt dich in die Rolle von Cal Kestis, einem Ein Padawan, der sich nach Befehl 66 vor dem Imperium versteckt. Die Geschichte führt dich über Planeten wie Bogano, Zeffo und Kashyyyk, von denen jeder Geheimnisse hinter verschlossenen Türen und Macht-Rätseln verbirgt.

Der Kampf fühlt sich gehaltvoll an. Jeder Lichtschwertschlag erfordert das richtige Timingund wehrt Angriffe offener Gegner ab, um sie mit vernichtenden Kontern zu bestrafen. Der Kampf gegen die Purge-Truppen war ein echter Adrenalinkick – Blasterfeuer abwehren, unblockbare Angriffe ausweichen und dann mit einem sauberen Lichtschwertschlag den Kampf beenden. Kräfte fügen Ebenen hinzu. Es war ein unglaubliches Gefühl, Sturmtruppen in Lichtschwert-Kombos zu verwickeln oder Blastertreffer mitten in der Luft einzufrieren.

Die Erkundung trifft genau den richtigen „Soulslike“-Rhythmus. An Meditationspunkten im Lagerfeuerstil kannst du dich ausruhen, Gegner wiederbeleben und Erfahrungspunkte für neue Fähigkeiten ausgeben. Zurückgehen lohnt sich – nachdem ich „Force Push“ freigeschaltet hatte, entdeckte ich auf Zeffo Abkürzungen, die mir zuvor völlig entgangen waren. Versteckte Truhen und Echos fügten der Hintergrundgeschichte neue Details hinzu und belohnten gleichzeitig meine Neugier.

Die Bosse sind das Highlight. Die Zweite Schwester stellte alles, was ich gelernt hatte, auf die Probe, indem sie Lichtschwertduelle mit brutalen Kraftangriffen kombinierte. Diese Kämpfe boten sowohl eine spielerische Herausforderung als auch eine erzählerische Belohnung.

Mein Fazit: Es meistert den Soulslike-Kampf perfekt und lässt dich gleichzeitig die Jedi-Fantasie ausleben. Lichtschwertduelle, Machtkräfte und ein cleveres Leveldesign sorgen dafür, dass Fallen Order sich von den vielen Soulslike-Nachahmern abheben.

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12. Blasphemisch [Das beste 2D-Soulslike]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Action-Adventure, von Souls-Spielen inspiriert Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen „Soulslike“-Kampfstil in Verbindung mit der Erkundung und der Geschichte von „Star Wars“ wünschen Was mir gefallen hat Lichtschwertkämpfe, Machtkräfte, Karten im Metroidvania-Stil, filmreife Handlungswendungen

Blasphemisch versetzt dich als „Der Büßer“ in Cvstodia, ein Ein stiller Krieger, dazu verdammt, durch ein Land zu wandern, das von Schuld und religiöser Qual durchtränkt ist. Die Kulisse ist grotesk und wunderschön zugleich – zu Gefängnissen umfunktionierte Kirchen, verzerrte Heiligenfiguren, die über zerstörte Dörfer ragen, und blutbefleckte Statuen, die jede Bewegung beobachten.

Der Kampf ist präzise und gnadenlos. Der Mein Schwert, meine Schuld Jeder Schlag wirkt wohlüberlegt, und die Animationen der Ausführung verleihen dem Ganzen eine grausame Note. Upgrades erweitern Ihre Möglichkeiten wie das Ausweichen vor Angriffen, das Beschwören dorniger Ranken oder das Aneinanderreihen von Luft-Kombos. Jeder Gegner bestrafte schlampiges Spiel, aber jeder Kill fühlte sich wie ein kleiner Sieg an.

Die Erkundung folgt dem für Soulslike- und Metroidvania-Spiele typischen Rhythmus. Immer wieder kehrte ich um, nachdem ich neue Gebete oder Relikte freigeschaltet hatte, und erschloss mir so Wege, die ich zuvor übersehen hatte. Versteckte Schreine vertieften die Hintergrundgeschichte und belohnten mich mit Gesundheitsboni oder neuen Kräften. Die Plattform-Abschnitte wurden zu ganz eigenen Herausforderungen, besonders in Bereichen wie der „Mauer der Heiligen Verbote“, wo Stacheln und Gegner gemeinsam dafür sorgten, dass ich innerhalb von Sekunden zerfetzt wurde.

The Chefs sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Crisanta von der „Wrapped Agony“ kämpfte wie ein rivalisierender Ritter und ließ die Klingen in einem Duell aufeinanderprallen, das Geduld erforderte. Andere, wie Esdras und seine riesige Glocke, hatten das Gefühl, in einen religiösen Fiebertraum einzutreten.

Mein Fazit: Blasphemisch Es greift Elemente aus Soulslike-Spielen wie bedächtigen Kämpfen, geheimnisvoller Hintergrundgeschichte und gnadenlosen Endgegnern auf und verwandelt sie in einen Side-Scrolling-Albtraum, der ebenso schön wie grausam ist.

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Häufig gestellte Fragen