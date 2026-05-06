20 juegos de rol medievales imprescindibles para los amantes de los mundos épicos y la aventura en 2025

Si te encantan los juegos de rol medievales, estás en el lugar adecuado, porque vamos a repasar 20 títulos que dan vida a estos mundos. Algunos se inspiran en la historia real, mientras que otros se decantan por la magia y la fantasía desenfrenada.

Disfrutarás de una combinación de combates intensos, exploración libre y emocionantes sistemas de rol que resultan fáciles de dominar al principio, pero complejos de perfeccionar. Tanto si estás en PC, PS5, Xbox, o cualquier otra cosa que estén soltando últimamente, Aquí hay algo que te llamará la atención. Vamos a ver qué mundos te apetece explorar a continuación. Cada uno tiene su propio estilo y sus sorpresas para mantenerte enganchado durante todo el año.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol medievales

Antes de entrar en la lista completa, hablemos de los tres juegos que realmente destacan. Estos son los que recomendaría sin dudarlo a cualquier aficionado a los juegos de rol medievales, ya que recogen todo lo que le gusta a la gente de este género.

Kingdom Come: Deliverance (2018) – Esto es lo más cerca que estarás de vivir en un auténtico mundo medieval. El combate es crudo, las misiones son realistas y el mundo reacciona a tus decisiones de una forma que te sumerge cada vez más en él con cada hora que juegas. Si buscas realismo, esta es la joya de la corona. Icewind Dale: Edición mejorada (2014) – Si te encantan los juegos de rol clásicos basados en grupos de personajes, este te hará sentir como si te sumergieras en un ambiente cálido y nostálgico. El combate táctico da en el clavo, y explorar tierras heladas con un grupo de personajes cuidadosamente seleccionados nunca pasa de moda. Es sencillo, pero muy satisfactorio. Neverwinter Nights (2002) – Este juego destaca por la libertad narrativa que ofrece. Puedes seguir la campaña o lanzarte a aventuras creadas por la comunidad que mantienen el juego vivo incluso hoy en día. Es uno de esos mundos a los que puedes volver una y otra vez.

Si estas recomendaciones aún no te han dejado satisfecho, sigue leyendo. El resto de la lista está repleta de mundos medievales que quizá se adapten aún mejor a tu estilo.

Los 20 mejores juegos de rol medievales: mundos épicos y aventuras sin fin

Aquí tienes 20 títulos que han pasado la selección final, elegidos por su construcción del mundo, su estilo de combate y la forma en que capturan ese encanto medieval clásico que tanto gusta a los aficionados. Aquí encontrarás algo para cada estilo de juego, sobre todo si te gusta explorar mundos profundos y detallados juegos de rol medievales.

1. Kingdom Come: Deliverance [Lo mejor para un realismo medieval auténtico]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción realista de mundo abierto / simulación medieval Plataformas PS4, Nintendo Switch, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Amazon Luna Año de estreno 2018 Creador/es Warhorse Studios Duración media de la partida entre 50 y 80 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los escenarios medievales realistas con una simulación profunda y combates exigentes basados en la habilidad Lo que me gustó Un realismo excepcional, una narrativa sólida y opciones de juego de rol muy bien desarrolladas

Kingdom Come: Deliverance te sumerge de lleno en Bohemia del siglo XV, donde la vida es dura, la política es un caos y sobrevivir exige un esfuerzo genuino. Te pones en la piel de Henry, hijo de un herrero, y el juego te muestra rápidamente lo realista que es su mundo. La mayor parte del tiempo la dedicas a aprender habilidades, a aceptar misiones que se prolongan durante varias horas y a convertirte en alguien capaz de dar forma a la historia que te rodea.

Para más información Da prioridad al aprendizaje Golpes maestrosdel capitán Bernard al principio del juego, ya que son ataques imposibles de bloquear que resultan cruciales para sobrevivir en combate.

Lo que más destaca es el realismo. El combate se basa en el tiempo y se articula en torno a técnicas de armas auténticas, por lo que cada enfrentamiento se siente merecido, en lugar de ser meramente espectacular. El mundo presta mucha atención a tu comportamiento, tu aspecto y tu reputación, lo que hace que tus decisiones tengan más peso que en la mayoría de los juegos de rol. Los sistemas de artesanía y alquimia desempeñan un papel fundamental, y su estilo práctico hace que se perciban como una parte integral del mundo, en lugar de simples opciones de menú.

Mi veredicto: Si el juego de rol de tus sueños se caracteriza por la autenticidad, las consecuencias y un combate que no te lleva de la mano, Kingdom Come: Deliverance te está llamando.

2. Icewind Dale: Edición mejorada [Lo mejor para el combate clásico de exploración de mazmorras]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador (CRPG) isométrico por turnos / juego de exploración de mazmorras Plataformas Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iOS, Linux, Microsoft Windows, macOS, Amazon Luna Año de estreno 2014 Creador/es Beamdog, Skybound Entertainment Duración media de la partida entre 40 y 60 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol tácticos al estilo de Baldur’s Gate Lo que me gustó Combates con profundidad, mazmorras envolventes y creación de grupos

Icewind Dale: Edición mejorada te lleva a lo más profundo de los rincones helados del Reinos Olvidados, donde el peligro acecha tras cada cresta nevada. La premisa es sencilla y satisfactoria: forma tu propio grupo, adéntrate en enormes mazmorras y enfréntate a duros combates en los que prima la estrategia sobre la velocidad.

Pasarás la mayor parte del tiempo gestionando hechizos, ajustando formaciones y explorando paisajes helados de gran belleza que mantienen el Motor Infinity mantiene su esencia original al tiempo que incorpora mejoras en la pantalla panorámica y la interfaz de usuario. Esta versión destaca por su marcado enfoque en el combate. Cada grupo de enemigos se presenta como un rompecabezas, y elegir las clases, los hechizos y las habilidades para tu grupo es una parte fundamental de la diversión.

Y si te gusta juegos comoLa era de los mitos, quizá también te suene algo de esto. Claro, AoM se centra en la construcción de bases en tiempo real, pero a ambos juegos les encantan las criaturas fantásticas clásicas y la estrategia táctica basada en grupos.

Para más información Hechizos de control de multitudes como Web or Enredar puede inclinar la balanza a tu favor en los combates iniciales, lo que permite a tu grupo sobrevivir a enfrentamientos más difíciles con mucho menos riesgo.

Lo que más me gusta de este juego es la banda sonora. La música y el escenario helado crean una atmósfera de misterio constante que encaja a la perfección con el estilo más pausado y táctico del juego. Además, con un 7.5 Según la puntuación de los usuarios de Metacritic, sigue siendo uno de los favoritos entre los jugadores a los que les gustan los juegos de rol reflexivos y con un fuerte componente estratégico.

Mi veredicto:Si eres un jugador (y fan) como yo al que le encantan los combates tácticos en grupo, el diseño clásico de mazmorras y esa atmósfera atemporal del motor Infinity, Icewind Dale: Edición mejorada te tendrá bien atrapado.

3. Neverwinter Nights [Lo mejor para crear y jugar a aventuras personalizadas]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción y D&D con una historia central Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2002 (Edición mejorada publicada en 2018) Creador/es BioWare, Atari (original); Beamdog (Edición mejorada) Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas, dependiendo de los módulos Ideal para Jugadores a los que les gustan las aventuras de D&D centradas en la historia y con un alto grado de personalización de los personajes Lo que me gustó Rejugabilidad infinita, desarrollo profundo de los personajes y una enorme biblioteca de contenido creado por la comunidad

Neverwinter Nights te sitúa en el corazón de la Reinos Olvidados, donde te embarcarás en misiones a lo largo de una extensa campaña repleta de elementos clásicos D&Dnarración. La trama gira en torno a la investigación de una plaga mortal y al descubrimiento de una conspiración que poco a poco te va sumergiendo en la política y la magia del mundo.

La campaña ofrece un montón de opciones, pero lo que ha llevado a este título a alcanzar un estatus legendario es su conjunto de herramientas. Los jugadores pueden disfrutar de miles de módulos personalizados y aventuras completas creadas por los fans, lo que prácticamente convierte el juego en una plataforma de rol sin fin.

Para más información Empieza con una clase sencilla como Luchador or Clérigo en tu primera partida. ElD&D El conjunto de reglas es complejo, y las configuraciones sencillas facilitan el desarrollo de la partida en sus primeras fases.

Its Edición mejorada ofrece compatibilidad con pantallas panorámicas, una iluminación mejorada y mejoras en la estabilidad, lo que facilita disfrutar de sesiones prolongadas. El combate y la progresión del juego se mantienen fieles a D&Dreglas, lo que confiere importancia y consecuencias a cada encuentro.

Mi veredicto:Este es el juego que debes hacerte con él si buscas un RPG basado en personajes profundos, historias memorables y un mundo que no deja de abrir nuevas puertas. Neverwinter Nights consigue, de manera extraordinaria, que vuelvas a sumergirte en ella una y otra vez.

4. Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura [Lo mejor para adaptarse a las diferentes preferencias de los jugadores]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de rol isométrico / Juego de rol de fantasía steampunk Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2001 Creador/es Troika Games, Sierra Entertainment, Activision Duración media de la partida De 40 a 90 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los sistemas de rol complejos y los mundos de fantasía de historia alternativa Lo que me gustó Una enorme variedad de construcciones y una narrativa cautivadora

Arcanum: De las máquinas de vapor y la magia oscura te cautiva con un mundo en el que maquinaria industrial and magia a la antigua usanza chocarás a cada paso. Pasarás la mayor parte del tiempo explorando pueblos, recorriendo enormes zonas del mundo abierto, completando largas misiones con múltiples ramificaciones y desarrollando a tu personaje a través de sistemas altamente personalizables.

El escenario, que fusiona el steampunk con la fantasía, es uno de los aspectos más destacados. La tecnología y la magia no son meros adornos: determinan todo, desde las opciones de diálogo hasta el trato que te dispensan los personajes no jugables. Tu elección tiene consecuencias reales, y apostar por la tecnología o por la magia te abre diferentes caminos, compañeros y formas de resolver las misiones.

Para más información Evita mezclar magia y tecnología al principio. Las configuraciones híbridas son divertidas más adelante, pero especializarse desde el principio permite una progresión más fluida y menos penalizaciones en las estadísticas.

Su mundo parece inmenso gracias a los encuentros fortuitos, la política basada en facciones y las múltiples formas de resolver conflictos. Con una puntuación de los usuarios en Metacritic de 8.6, se considera generalmente uno de los los mejores juegos de rolque se haya hecho jamás.

Mi veredicto: Para todos aquellos que busquen una verdadera libertad de acción, misiones con múltiples niveles y un mundo que se tome en serio tus decisiones, Secreto es la experiencia que te responde cada vez que actúas.

5. Fable: Los capítulos perdidos [Lo mejor para los hechizos mágicos]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de rol de acción / aventura fantástica Plataformas Microsoft Windows, Xbox, Classic Mac OS Año de estreno 2005 Creador/es Lionhead Studios, Big Blue Box Studios, Feral Interactive, Robosoft Technologies, Microsoft, Xbox Game Studios, 1C Company Duración media de la partida entre 20 y 30 horas Ideal para Jugadores que busquen un juego de rol desenfadado con decisiones morales y desarrollo de los personajes Lo que me gustó Humor británico, una evolución moral evidente y un ritmo de juego de rol muy ameno

Fable: Los capítulos perdidoste lleva aAlbion, un vibrante mundo de fantasía repleto de personajes extravagantes y una narrativa cautivadora. La historia sigue a tu héroe desde la infancia hasta la edad adulta, forjando su destino a través de decisiones que influyen en su aspecto, su reputación y la forma en que el mundo reacciona ante él. Así que depende realmente de ti decidir si quieres actuar como un noblehéroeo un travieso alborotador.

Para más información Invierte los primeros puntos en tu arco y en la precisión. El combate a distancia es sorprendentemente eficaz y resulta muy útil contra los jefes más difíciles.

Tus decisiones tienen efectos visibles, desde resplandores angelicales y aureolas hasta cuernos siniestros y energía oscura. Además, el combate sigue siendo accesible, con una progresión constante que hace que tu personaje se sienta más fuerte a cada paso.

Mi veredicto: Una opción ideal para los jugadores a los que les gustan las decisiones éticas, la fantasía desenfadada y los juegos de rol que se disfrutan desde el primer momento.

6. Los Señores de la Caída [Ideal para un combate fluido y contundente]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego RPG de acción / al estilo Souls Plataformas PS4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows Año de estreno 2014 Creador/es CI Games, Deck13, BANDAI NAMCO Entertainment Duración media de la partida De 15 a 25 horas Ideal para Jugadores a los que les guste el combate metódico al estilo Souls con temática medieval Lo que me gustó Un mundo gótico, con diseños de jefes finales impactantes

Los Señores de la Caída te sumerge en un sombrío mundo medieval en el que controlas Harkyn, un criminal obligado a librar una guerra contra fuerzas demoníacas. El juego se centra en un combate pausado y meditado. Pasarás la mayor parte del tiempo explorando fortalezas góticas, enfrentándote a enemigos gigantescos y eligiendo configuraciones que se adapten a tu ritmo de juego preferido.

Para más información En tu primera partida, opta por una configuración centrada en el escudo. Esto suaviza la curva de dificultad y te ayuda a superar a los primeros jefes.

The Influencia al estilo Souls es bastante evidente, pero Los Señores de la Caída destaca como una opción más accesible. Los jefes son muy duros, pero cada combate presenta patrones predecibles y oportunidades justas para contraatacar. La variedad en la construcción de personajes mantiene el interés, ya que las estrategias centradas en la magia, basadas en el combate cuerpo a cuerpo o de tipo tanque resultan todas viables.

Mi veredicto: Si buscas un juego de rol que castigue la indecisión y te sumerja en un mundo forjado en acero y sombras, Los Señores de la Caída es justo la pelea que estás buscando.

7. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado [Lo mejor para mecánicas de RPG de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto, aventura fantástica Plataformas PS5, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming Año de estreno 2025 Creador/es Virtuos, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida De 40 a 150 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de rol de fantasía con un fuerte componente de exploración Lo que me gustó Un mundo inmenso, gráficos mejorados y configuraciones flexibles

Oblivion Remasterizado nos trae uno de los más queridosThe Elder Scrolls Las aventuras vuelven con unos gráficos más nítidos, una iluminación moderna y un rendimiento más fluido. La esencia del juego sigue siendo Cyrodiil – un mundo abierto, luminoso y variado, repleto de bosques, ruinas, pueblos, gremios y un montón de personajes peculiares. Tienes total libertad para dejar de lado la historia principal durante horas mientras exploras, aceptas misiones de los gremios, experimentas con la magia o, simplemente, te ves envuelto en líos.

Para más información Únete pronto al Gremio de Magos para desbloquear poderosos hechizos que marcarán de forma decisiva tu estilo de juego.

Puedes combinar magia, sigilo y combate cuerpo a cuerpo como más te guste, creando un héroe que se adapte a tu estilo. Los encuentros aleatorios y las misiones abiertas del mundo hacen que cada partida sea ligeramente diferente. Con la libertad característica de la serie, Oblivion Remasterizado ofrece una aventura con un toque nostálgico renovado para los jugadores de hoy en día.

Mi veredicto:Los jugadores a los que les gusta sumergirse en un mundo que se percibe como abierto, acogedor y en el que es fácil perderse, Oblivion Remasterizado ofrece un viaje fantástico cálido y cercano que crece contigo.

8. Mount & Blade II: Bannerlord [Ideal para una amplia personalización]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de mundo abierto / estrategia medieval Plataformas PS5, PS4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es TaleWorlds Entertainment, Plaion Duración media de la partida De 60 a 150 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos medievales de mundo abierto con grandes batallas Lo que me gustó Grandes batallas, política y un desarrollo de personajes flexible

Mount & Blade II: Bannerlord te sumerge en un enorme mundo abierto de ambientación feudal en el que debes forjar tu propio legado partiendo de cero. Puedes reclutar tropas, comerciar entre reinos, luchar contra bandidos, formar alianzas y, con el tiempo, llegar a controlar toda una región. Pero la mayor parte del tiempo la dedicas a dirigir ejércitos y comandar tropas en grandes batallas en tiempo real, y me encanta que puedas elegir cómo trazar tu propio camino a través de diplomaciaor fuerza bruta.

Para más información Centra los esfuerzos de tu personaje al principio del juego en acumular riqueza y fama mediante actividades como misiones, torneos y la venta de botín.

Las batallas de este juego son increíblemente tácticas, ya que te ofrecen un control directo y, al mismo tiempo, te permiten gestionar las formaciones y la estrategia. Con una puntuación en Metacritic de 7.9, sigue siendo uno de los los mejores juegos medievales en el género sandbox.

Mi veredicto:Si buscas un mundo medieval que se mueva contigo, que te plante cara y que nunca deje de cambiar, Bannerlord es el tipo de juego de mundo abierto en el que cada decisión se convierte en parte de tu leyenda.

9. Dark Souls III [Lo mejor para combates contra jefes difíciles]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción / Fantasía oscura al estilo Souls Plataformas PS4, Microsoft Windows, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es FromSoftware Inc. Duración media de la partida De 35 a 70 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la acción medieval llena de desafíos y los mundos envolventes Lo que me gustó Combates trepidantes, jefes finales memorables, un diseño del mundo increíble

Dark Souls III te sumerge en un mundo medieval en decadencia, lleno de cenizas, ruinas y enemigos grotescos. En el juego encarnas al El Ceniciento, explorando zonas interconectadas, descubriendo tradiciones crípticas y enfrentándote a jefes que pondrán a prueba tu paciencia y tu cordura. La mayor parte del tiempo lo dedicarás a dominar los tiempos, explorar caminos ocultos y reaparecer. Sí, reaparecerás un sinfín de veces, de eso puedes estar seguro.

Para más información Da prioridad a las mejoras de resistencia desde el principio. Una mayor resistencia te permitirá esquivar y atacar más veces durante los combates contra jefes.

El combate es más rápido y fluido que en los títulos anteriores de la serie Souls, y combina una jugabilidad agresiva con momentos de defensa prudente, lo que convierte a este título en uno de los los juegos más envolventes hoy. Las batallas contra jefes destacan como algunas de las más emblemáticas del género gracias a sus espectaculares escenarios. La configuración de los personajes ofrece un amplio margen de personalización, lo que te permite especializarte en magia, armas de fuerza, espadas de destreza o configuraciones híbridas. ¡Hay mucho donde elegir!

Mi veredicto:Perfecto si te gustan los jefes finales exigentes que te hacen dudar de tu cordura en un sombrío mundo medieval.

10. Gothic II [Ideal para explorar sin que te lleven de la mano]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows Año de estreno 2002 Creador/es Piranha Bytes, JoWooD, Atari, Inc. Duración media de la partida De 40 a 80 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de rol clásicos, exigentes y envolventes Lo que me gustó Un mundo dinámico, facciones con profundidad, buena cantidad de exploración

Gothic II te sumerge en un crudo mundo medieval en el que cada paso parece una decisión trascendental. Empiezas siendo un débil forasteroy ir ganando fuerza poco a poco a través de la exploración, el entrenamiento y la toma de decisiones acertadas.

El mundo cobra vida gracias a que los PNJ siguen sus rutinas y reaccionan a tus acciones. En Gothic II, dedicarás la mayor parte de tu tiempo a explorar zonas peligrosas, a mejorar tus habilidades gracias a mentores especializados y a abrirte camino en gremios con sus propias normas.

Para más información Únete a una facción desde el principio. Las habilidades y el equipamiento del gremio hacen que la curva de dificultad sea mucho más llevadera.

Me gusta especialmente cómo está diseñado el combate y cómo se percibe la progresión orientado a la supervivencia, lo que te anima a explorar con cuidado y a elegir bien tus enfrentamientos.

Mi veredicto: Una experiencia imprescindible para los aficionados a los mundos llenos de retos, los PNJ interactivos y la progresión clásica de los juegos de rol basada en la exploración.

11. The Witcher 2: Los asesinos del rey [Lo mejor para que el jugador tome decisiones significativas]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego RPG de acción con una historia central Plataformas Xbox 360, macOS, Microsoft Windows, Linux, GeForce Now, Amazon Luna, Classic Mac OS Año de estreno 2011 Creador/es CD Projekt, Atari, Inc., Soft Club, CD Projekt RED Duración media de la partida De 25 a 45 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias maduras y las decisiones con repercusiones importantes Lo que me gustó Una trama política compleja, caminos que se bifurcan, escenas memorables

The Witcher 2: Los asesinos del rey te pone en la piel de nuestro famoso y querido brujo, Geralt de Rivia, durante uno de los períodos de mayor agitación política en el Reinos del Norte. La historia es madura, está plagada de conspiraciones y repleta de decisiones que marcan el destino de regiones enteras.

Para más información Invierte pronto en el signo de Quen. Te ayuda a superar las peleas más difíciles y te permite jugar de forma más agresiva.

El combate combina todo lo que nos ha encantado de la serie: duelos con espadas, trampas, sigilo y signos, creando un sistema trepidante pero táctico. Las rutas ramificadas del juego son uno de sus mayores puntos fuertes, con Acto II que ofrecen zonas y perspectivas totalmente diferentes en función de tus decisiones.

El tono, sin embargo, es más sombrío y crudo que The Witcher 3, lo que le da a este título un toque crudo que los fans suelen apreciar. Y con una puntuación en Metacritic de 8.4, es muy elogiado por su ambición narrativa y su rejugabilidad.

Mi veredicto: Si te atraen las historias basadas en alianzas cambiantes y luchas de poder que nunca se resuelven de forma clara, The Witcher 2 nos presenta un capítulo de la vida de Geralt que impacta más que la mayoría.

12. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Lo mejor para un sistema de combate flexible con lucha cuerpo a cuerpo y magia]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS3, Xbox 360, Microsoft Windows, Xbox One, GeForce Now, Amazon Luna Año de estreno 2016 Creador/es Capcom, QLOC, Capcom U.S.A., Inc. Duración media de la partida De 40 a 120 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate trepidante y la exploración con compañeros Lo que me gustó Sistema de peones, combate vertical, imprevisibilidad del mundo abierto

Dragon’s Dogma: Dark Arisen es una brillante interpretación de un mundo de fantasía agreste lleno de fantásticomuestrasy oscuramazmorras. En este juego encarnas al Resurgido, acompañados de los Peones, compañeros controlados por la IA que se pueden personalizar y que aprenden comportamientos, tácticas y puntos débiles a medida que viajan contigo.

Para más información ¡Enséñale a tu peón las órdenes básicas desde el principio! Esto mejora enormemente su utilidad en combates difíciles.

El combate de este RPG de acción es rápido y trepidante, y cada incursión en territorio desconocido ofrece numerosas recompensas. Puedes cambiar de vocación (o rol) y desarrollar configuraciones híbridas, lo que te brinda una amplia variedad de estilos de juego. Los encuentros con monstruos resultan muy naturales gracias a Dragon’s Dogma: Dark Arisen siendo uno de los RPG de mundo abierto que no te puedes perderhoy.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen destaca por su rejugabilidad, sobre todo gracias a sus desafiantes zonas de la última fase del juego y al famoso Isla de Bitterblackexpansión.

Mi veredicto: Para todos aquellos a los que les guste el combate ágil y dinámico y las configuraciones de grupo que evolucionan constantemente, Dragon’s Dogma: Dark Arisen hace que la aventura sea trepidante, intensa e inolvidable.

13. Dos mundos II [Lo mejor para un sistema mágico personalizable]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción de mundo abierto / RPG de fantasía Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, macOS, PS3, Classic Mac OS Año de estreno 2011 Creador/es TopWare Interactive, Zuxxez Entertainment, Reality Pump Studios Duración media de la partida De 40 a 80 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de rol de fantasía clásicos con mucho por explorar Lo que me gustó Un mapa enorme, con un montón de contenido

Dos mundos IINo pretende reinventar el género; en cambio, te sumerge en un mundo vasto y extenso y te permite explorarlo a tu propio ritmo. El mapa es sorprendentemente grande para su época, repleto de desiertos, pantanos, islas y antiguas ruinas que recompensan a los jugadores a los que les gusta salirse de los caminos trillados.

El combate se inclina hacia la acción, pero donde el juego realmente destaca es en su sistema de creación: las armas, las armaduras, los hechizos y las habilidades se pueden combinar y modificar de formas ingeniosas. No te voy a engañar: la campaña es larga, pero resulta cautivadora de principio a fin, con varias escenas espectaculares y un montón de misiones opcionales para los que les gusta completarlo todo.

Para más información Desmonta el equipo que ya no necesites para recuperar sus componentes.

Los jugadores de PC también disfrutan de la ventaja de poder modificar el juego y de los parches de la comunidad, que pulen los detalles y aportan mejoras que facilitan la experiencia de juego.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan un juego de rol que les permita explorar libremente, crear personajes cada vez más poderosos y sumergirse en un mundo de fantasía más extenso y de estilo clásico, Dos mundos II encaja perfectamente en ese perfil.

14. La Leyenda del Bardo IV: Edición del Director [Lo mejor para los rompecabezas sobre el medio ambiente]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de exploración de mazmorras / RPG por equipos Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es inXile Entertainment Duración media de la partida entre 30 y 50 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de mazmorras clásicos con muchos rompecabezas Lo que me gustó Rompecabezas ingeniosos, combates trepidantes y notables mejoras en la versión Director’s Cut

La Leyenda del Bardo IV: Edición del Director es una carta de amor a juegos de exploración de mazmorras al estilo clásico, pero con suficientes toques modernos como para que resulte novedoso. Esta versión es notablemente más fluida que la original, ya que ofrece un mejor rendimiento, encuentros rediseñados y contenido adicional. El núcleo del juego son sus acertijos, intrincados, ingeniosos y a menudo sorprendentes, que convierten cada mazmorra en una sucesión pausada pero satisfactoria de momentos de revelación.

Para más información Combina diferentes tipos de daño en tu equipo; los enemigos suelen tener resistencias que hacen que los equipos unidimensionales tengan dificultades.

El combate, por su parte, se desarrolla de forma táctica y por turnos. La posición, la sinergia del grupo y la gestión de recursos son factores clave, lo que confiere a las batallas un ritmo similar al de los juegos de mesa.

Mi veredicto: Si eres de los que disfrutan explorando mazmorras de forma metódica en lugar de ir corriendo de un combate a otro, La Leyenda del Bardo IV encaja perfectamente en ese nicho.

15. Demon’s Souls [Lo mejor para niveles de exploración de mazmorras que transmiten una sensación de inquietud]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego RPG de acción / al estilo Souls Plataformas PS5 Año de estreno 2020 Creador/es Bluepoint Games, Japan Studio, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida De 25 a 60 horas Ideal para Jugadores que buscan un desafío brutal y un diseño de mundo magistral Lo que me gustó Combates espectaculares, combates contra jefes inolvidables

The Demon’s Souls Este remake es la puerta de entrada a todo lo que define la identidad de «Souls»: una belleza sombría, una exploración llena de tensión y combates en los que cada error cuenta.

Bluepoint Han reconstruido todo el juego con gráficos modernos, pero han conservado intacto el espíritu original. Te desplazas por De Boletaria castillos inquietantes, túneles envueltos en niebla y pantanos espeluznantes; cada zona está diseñada con tal esmero que descubrir atajos o caminos ocultos resulta realmente gratificante.

Para más información Sube primero la resistencia. Tu resistencia es la clave para sobrevivir en casi todas las configuraciones.

El combate es exigente, pero nunca desleal. La variedad de configuraciones y la opción «New Game+» alargan la vida útil del juego, mientras que las funciones online, como el modo cooperativo, las invasiones y los mensajes entre jugadores, contribuyen en conjunto a que Demon’s Soulsuno de losel mejorPS5Juegos de rol existir. A los amantes de la historia y a los que buscan retos les encanta especialmente esta nueva versión por mantenerse fiel al original y, al mismo tiempo, tener un aspecto mejor que nunca.

Mi veredicto: Un juego imprescindible si quieres conocer las raíces de… Almas una fórmula con un acabado moderno y espectacular.

16. Los pilares de la eternidad [Lo mejor en cuanto a personalización de personajes y opciones para formar grupos]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de rol para ordenador isométrico con sistema de grupos Plataformas Nintendo Switch, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, GeForce Now, sistemas operativos Mac Año de estreno 2015 Creador/es Obsidian Entertainment Duración media de la partida entre 40 y 70 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias con profundidad y los combates tácticos en grupo Lo que me gustó Trama, misiones bien desarrolladas, creación de personajes

Los pilares de la eternidad recupera el espíritu de los juegos de rol clásicos para ordenador, pero con un guion y una construcción del mundo que resultan mucho más complejos que los que suelen ofrecer la mayoría de los juegos de rol modernos. Te sumerges en el conflictivo mundo de Buenos días, donde las almas, los recuerdos y las cuestiones morales marcan el tono de casi todas las decisiones importantes.

El combate no es de esos que se pueden superar a base de fuerza bruta. El posicionamiento, la composición del grupo y la gestión de los hechizos son fundamentales, igual que en el Los mejores juegos de estrategia para PC. ¿Calcular bien el momento del aturdimiento, mantener vivo a tu mago durante más de seis segundos y acordarte de pausar el combate antes de que todo se incendie? Ese es el verdadero reto.

Para más información Intenta formar un grupo equilibrado que cuente con al menos un lanzador de hechizos especializado en el control de masas.

La creación de personajes es muy profunda y ofrece configuraciones que se perciben como significativamente diferentes en función de tus elecciones. Las expansiones y la versión para PC, ideal para mods, añaden aún más matices a la narrativa y a las opciones tácticas.

Y con una puntuación de 8,4 en Metacritic, Los pilares de la eternidad sigue siendo uno de los juegos de rol para ordenador más respetados de la actualidad, sobre todo para los amantes de las historias.

Mi veredicto:Para todos aquellos a los que les guste la exploración pausada, las decisiones con peso y la gestión de un grupo que va evolucionando con el tiempo, Los pilares de la eternidad te hace revivir esa emoción clásica de los juegos de rol para ordenador.

17. Divinity: Original Sin II (Edición Definitiva) [Lo mejor para el modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de rol táctico por turnos Plataformas Nintendo Switch, PS4, iPad, macOS, iOS, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creador/es Larian Studios, BANDAI NAMCO Entertainment, Elverils Duración media de la partida De 50 a 120 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate creativo y una narrativa interactiva Lo que me gustó Un combate increíble centrado en la sinergia, personajes destacados y una modo cooperativo brillante

Divinity: Original Sin II parece un enorme parque de atracciones para pensadores tácticos and jugadores de rol. El combate por turnos es uno de los mejores del género, una mezcla de interacciones elementales, trampas ambientales y ingeniosos combos que premian la experimentación. Cada combate se percibe como una oportunidad para dar rienda suelta a la creatividad, sobre todo cuando empiezas a combinar elementos como el fuego, el veneno, el agua y la electricidad; y, gracias a la profundidad de sus sistemas, la libertad del jugador y su enfoque de «pensar antes de actuar», incluso comparte un sorprendente parecido con juegos comoRimWorld.

Para más información Crea siempre al menos un personaje especializado en el control de masas. Congelar, electrocutar o derribar a los enemigos puede decidir el resultado de todo un combate.

La historia reacciona a casi todo lo que haces, ya sea que te abras paso sigilosamente por una serie de misiones, convenzas a los PNJ o lo eches todo por la borda por accidente. El modo cooperativo añade otra dimensión de diversión, ya que los jugadores toman decisiones de forma independiente, lo que da lugar a resultados inesperados y, a menudo, hilarantes.

Y como alguien que jugó DOS2 on Xbox, puedo decir sin ninguna duda: es una de las adaptaciones de CRPG para consola mejor logradas que se han hecho jamás. La interfaz de usuario del mando es tan fluida que casi parece ilegal, lo que le garantiza fácilmente un lugar entre las de primer nivelXboxJuegos de rol.

Mi veredicto: Si te encanta convertir cada batalla en un ingenioso rompecabezas y ver cómo la historia cambia en función de tus decisiones, Divinity: Original Sin II es el juego de rol para ordenador que no deja de sorprenderte.

18. Baldur’s Gate II: Las sombras de Amn [Lo mejor para el combate estratégico]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de rol isométrico de D&D / juego de rol por equipos Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2000 Creador/es BioWare Duración media de la partida De 60 a 150 horas Ideal para Jugadores que buscan una narrativa rica y tácticas de grupo ingeniosas Lo que me gustó Un guion brillante, compañeros, y una jugabilidad que invita a volver a jugar una y otra vez

Baldur’s Gate II: Las sombras de Amn Es uno de los pocos juegos de rol que sigue transmitiendo grandeza y seguridad décadas después de su lanzamiento. El guion es legendario: ingenioso y lleno de personalidad, con compañeros que tienen sus propias motivaciones, rencores, romances y, a veces, conflictos explosivos. Aquí no solo reclutas a miembros para tu grupo; convives con ellos, sales a la aventura con ellos y ves cómo evolucionan.

El combate se centra principalmente en Dungeons & Dragons reglas que premian la combinación cuidadosa de hechizos, el posicionamiento y las configuraciones de personajes que requieren cierta reflexión. Con sus extensas zonas, misiones con múltiples niveles y decisiones de gran repercusión, el juego ofrece una enorme rejugabilidad.

Para más información Infórmate sobre las inmunidades de los enemigos. Esto hará que los combates mágicos de alto nivel sean mucho más fáciles una vez que contrarrestes sus protecciones de forma adecuada.

La magnitud del contenido es asombrosa, y su influencia en los juegos de rol occidentales modernos es innegable. Con una puntuación en Metacritic de 9.1, sigue siendo uno de los juegos de rol mejor valorados de la historia.

Mi veredicto: Una obra maestra para todos los amantes de la dinámica de grupo intensa y la estrategia D&D un sistema de combate y una narrativa que siguen marcando la pauta hoy en día.

19. The Elder Scrolls V: Skyrim [Lo mejor para jugar una y otra vez]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego RPG de acción de mundo abierto / juego de fantasía tipo sandbox Plataformas PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios Duración media de la partida De 50 a más de 200 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la exploración libre y la personalización de personajes Lo que me gustó Exploración sin límites, misiones emblemáticas y una enorme comunidad de modders

Skyrim es un juego de rol que te invita a participar con una idea sencilla: ve en la dirección que te parezca más interesante y descubre qué sucede. Su mundo es enorme y está lleno de encuentros inesperados; en un momento puede haber un ataque de dragones, al siguiente una cueva escondida, o una serie de misiones olvidadas ocultas tras un sendero de montaña. El placer reside en vagar, descubrir y moldear a tu personaje como más te guste.

Para más información Coge elLa piedra del amor desde el principio. La bonificación del 15 % a todas las habilidades acelera cualquier estilo de juego.

Thesistema de compilaciónes increíblemente flexible. Puedes decantarte por la magia, el sigilo, el combate cuerpo a cuerpo o combinarlos para crear tu propio estilo híbrido. Las facciones, la artesanía, las viviendas y la exploración sin límites te ofrecen un sinfín de formas de forjar tu identidad en el mundo. En PC, la comunidad de modders amplía el juego hasta convertirlo en algo aún más grande, añadiendo nuevas tierras, misiones, elementos visuales y sistemas. Esa versatilidad garantiza que la obra maestra de Bethesda siga estando entre las los mejores juegos a los que se puede volver a jugar una y otra vez Ya está disponible para los aficionados a los juegos de rol.

Aunque ya tiene más de una década, sigue siendo muy popular gracias a sus memorables regiones, sus misiones emblemáticas y la sencilla libertad que ofrece para simplemente recorrer el mundo.

Mi veredicto:Skyrim Es el tipo de juego de rol que te permite recorrer las montañas, forjar tu propia identidad y embarcarte en las misiones que te llamen la atención. Cada aventura de este juego se siente realmente como si fuera tuya.

20. Dragon Age: Orígenes [Lo mejor para una historia profunda y la elección de personajes]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de fantasía táctica / RPG de fantasía basado en un grupo y con una historia Plataformas PS3, Xbox 360, Microsoft Windows, macOS Año de estreno 2009 Creador/es BioWare, Electronic Arts Duración media de la partida De 40 a 80 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias de los personajes y el combate táctico en grupo Lo que me gustó Orígenes ramificados, química de las relaciones, decisiones morales de gran calado

Dragon Age: Orígenes te sumerge de lleno en De Ferelden Política turbia, magia negra y la amenaza de la Plaga. Uno de sus mayores puntos fuertes es lo personal que resulta la historia. El origen que elijas —noble, mago, elfo de ciudad o dalish, por nombrar algunos— no solo cambia la introducción, sino que determina cómo te tratan los personajes a lo largo de todo el juego. Los compañeros también aportan personalidades marcadas y relaciones complicadas, y a menudo cuestionan tus decisiones o te colocan en dilemas morales difíciles.

Para más información Aporta una combinación de control de masas y curación. OrígenesLos combates más difíciles castigan a los grupos que solo se basan en el daño puro.

Crear un grupo equilibrado resulta muy satisfactorio, y probar con las especializaciones aporta mucha profundidad al juego. Las misiones son variadas y tienen múltiples desenlaces, y muchos de los momentos clave de la historia se ramifican de forma significativa en función de tus decisiones, lo que hace que volver a jugar resulte especialmente gratificante. Por eso también es una buena opción si buscas algo más juegos apasionantes como El fin de los tiempos.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan historias marcadas por la lealtad, la traición y la supervivencia, con un combate táctico que mantiene la tensión en todo momento, Dragon Age: Orígenes ofrece momentos de gran tensión en cada paso del camino del Guardián Gris.

Todo lo que necesitas saber antes de jugar a un juego de rol medieval

Antes de sumergirte en cualquier juego de rol medieval, conviene saber qué tipo de experiencia buscas. Algunos títulos se centran en una narrativa profunda, mientras que otros se inclinan por combates intensos, la exploración libre o grandes sistemas estratégicos.

Piensa si prefieres un estilo más pausado y clásico o una configuración de acción trepidante. A continuación, piensa en cuánta libertad quieres o qué tamaño de mundo estás dispuesto a explorar. Una vez que sepas cuál es tu estilo de juego, elegir tu próxima aventura medieval será mucho más fácil.

Explicación de los tipos de juegos de rol medievales

Los juegos de rol medievales presentan varios estilos distintos, y conocer las diferencias te ayudará a encontrar la experiencia que más te guste.

Juegos de rol de simulación histórica se centran en el realismo, sumergiéndote en mundos inspirados en la vida medieval real. Juegos como Kingdom Come: Deliverance apuesta por el combate realista, los sistemas sociales y una narrativa creíble.

Juegos de rol de fantasía mezclan escenarios medievales con magia, monstruos y mundos míticos. Títulos como Skyrim or Dragon Age: Orígenes te permiten lanzar hechizos, luchar contra dragones y crear grandes arcos narrativos. Si prefieres la imaginación a la precisión, este es tu subgénero.

Además, estánjuegos de rol estratégicos medievales, que combinan la toma de decisiones tácticas con la profundidad de los juegos de rol. Juegos como Mount & Blade II: Bannerlord or Total War: Medieval II te pedirán que dirijas ejércitos, conquistes territorios y te ocupes de la diplomacia mientras desarrollas tu personaje o facción.

Juegos de rol medievales de mundo abierto te ofrecen libertad por encima de todo. Puedes explorar, crear objetos, comerciar, luchar o simplemente deambular. Estos juegos, como Skyrim or Mount & Blade, te permiten trazar tu propio camino sin límites estrictos.

Por último, a algunos jugadores les gusta juegos de rol de combate de estilo medieval, que destacan por un combate rápido y basado en la destreza. Dark Souls III or Por el honor encajan en este género, centrándose en la sincronización, el dominio de las armas y las intensas batallas.

Cada subgénero ofrece algo único, ¡lo que te facilita elegir el mundo medieval que mejor se adapta a tu estilo de juego!

¿Qué hace que un juego de rol medieval sea excelente?

Cuando uno piensa en lo que distingue a un juego de rol medieval normal y corriente de uno verdaderamente memorable, a menudo todo se reduce a lo bien que encajan todas sus partes.

Estos son los elementos fundamentales que hacen que un juego de rol medieval destaque:

El mundo: Los jugadores suelen fijarse primero en el escenario. Un mundo medieval bien construido no solo tiene un aspecto atractivo, sino que resulta coherente, creíble y merece la pena explorarlo.

Los jugadores suelen fijarse primero en el escenario. Un mundo medieval bien construido no solo tiene un aspecto atractivo, sino que resulta coherente, creíble y merece la pena explorarlo. La historia: Esto se convierte en el eje central. Los juegos de rol medievales se caracterizan por sus misiones con ramificaciones, sus dilemas personales y sus tramas que se vuelven cada vez más complejas a medida que se avanza en la historia. Los jugadores quieren sentir que sus decisiones importan, aunque esas elecciones tengan consecuencias inesperadas.

Esto se convierte en el eje central. Los juegos de rol medievales se caracterizan por sus misiones con ramificaciones, sus dilemas personales y sus tramas que se vuelven cada vez más complejas a medida que se avanza en la historia. Los jugadores quieren sentir que sus decisiones importan, aunque esas elecciones tengan consecuencias inesperadas. Combate: Las batallas centradas en la estrategia mantienen el interés del juego al premiar el posicionamiento inteligente, la sincronización y la preparación. Cuando los combates se perciben como algo reflexivo en lugar de repetitivo, la experiencia en su conjunto mejora considerablemente.

Las batallas centradas en la estrategia mantienen el interés del juego al premiar el posicionamiento inteligente, la sincronización y la preparación. Cuando los combates se perciben como algo reflexivo en lugar de repetitivo, la experiencia en su conjunto mejora considerablemente. Evolución de los personajes: Un buen juego de rol medieval te permite dar forma a tu héroe mediante configuraciones flexibles, nuevas habilidades y mejoras de equipamiento significativas. El progreso debe sentirse merecido en cada paso.

Un buen juego de rol medieval te permite dar forma a tu héroe mediante configuraciones flexibles, nuevas habilidades y mejoras de equipamiento significativas. El progreso debe sentirse merecido en cada paso. Rejugabilidad:Cuando un juego ofrece múltiples caminos, facciones o finales, los jugadores vuelven una y otra vez en busca de más, y eso es a menudo lo que convierte a un juego de rol medieval en uno de sus favoritos a largo plazo.

Cómo elegir el juego de rol medieval más adecuado para ti

Encontrar tu juego de rol medieval ideal es mucho más fácil si lo analizas según tu estilo de juego. Empieza por la pregunta clave: ¿Cuánto desafío estás dispuesto a afrontar realmente? Si te apetece algo relajado, donde puedas pasear, saquear y disfrutar del paisaje, opta por títulos accesibles como Skyrim or Fábula. Te permiten experimentar sin agobiarte por cada decisión.

Si te gustan los retos, entonces atrévete con lo más difícil. Dark Souls III and Gothic II requieren concentración y paciencia, mientras que Kingdom Come: Deliverance recompensa a los jugadores a los que les gusta el realismo y la planificación minuciosa.

A continuación, piensa en ¿Qué tipo de jugabilidad te atrae?. Los aficionados a los juegos de estrategia suelen sentirse como en casa en Mount & Blade II: Bannerlord or Divinity: Original Sin II, donde las batallas se desarrollan como rompecabezas tácticos. A los jugadores que prefieran un combate ágil y dinámico quizá les guste más Dragon’s Dogma: Dark Arisen or Demon’s Souls.

Luego está la preferencia personal. ¿Qué prefieres? auténticamente medieval ¿Prefieres la historia, o te gustan más los hechizos, los monstruos y el drama mítico? ¡Elige tu bando, así te resultará más fácil decidir!

Por último, comprueba tu plataforma. Los jugadores de PC cuentan con enormes comunidades de modding y ajustes de rendimiento. Los jugadores de consola disfrutan de sesiones más fluidas y sin complicaciones. Elige el dispositivo que mejor se adapte a tus expectativas y pronto encontrarás el juego de rol medieval perfecto para ti.

Mi veredicto general

Los 20 juegos de esta lista merecen sin duda tu tiempo; aquí no hay ningún título que no valga la pena. Pero si no sabes muy bien por dónde empezar, aquí tienes una guía rápida para encontrar el juego medieval que mejor se adapte a tu estado de ánimo.

Para los amantes del realismo medieval descarnado → Kingdom Come: Deliverance

Visita este sitio si prefieres que el barro, el acero y el estatus social tengan más importancia que la magia. El combate exige paciencia y buen timing, el mundo reacciona a tus decisiones, e incluso la mera supervivencia se siente como un logro.

Para los amantes de la libertad absoluta de los mundos abiertos → The Elder Scrolls V: Skyrim

Perfecto si tu noche ideal consiste en elegir un rumbo y descubrir qué caos te espera tras la siguiente colina. Un mapa enorme, configuraciones flexibles, dragones, gremios y una cantidad ingente de contenido secundario lo convierten en el mejor parque de atracciones de fantasía medieval.

Para los amantes de la estrategia y los que les gusta controlar hasta el más mínimo detalle → Icewind Dale: Edición mejorada

Si lo que te divierte es hacer una pausa cada pocos segundos para coordinar hechizos, potenciadores y formaciones perfectas, este juego es tu acogedora escapada táctica de invierno. Se trata de explorar mazmorras, aprovechar la sinergia del grupo y librar combates que te harán pensar.

Para los jugadores a los que les prima la historia y les encantan las campañas interminables → Neverwinter Nights

Empieza por aquí si quieres algo sólido D&D una narrativa envolvente, además de la posibilidad de sumergirse en campañas creadas por la comunidad. No se trata tanto de «un juego» como de un «generador infinito de juegos de rol medievales», con configuraciones, historias y módulos para días y días.

Para los amantes de los retos con nervios de acero → Dark Souls III

Si te gusta superar jefes finales difíciles y aprender los patrones de los enemigos a base de golpes, este es tu sitio. Un ambiente de fantasía oscura, combates trepidantes y un mundo que cuenta su historia a través de las ruinas, la atmósfera y el número de veces que reapareces.

Lo que une a todos los grandes juegos de rol medievales es su combinación de construcción de mundos, rejugabilidad y profundidad de los personajes. Independientemente de tus preferencias, hay una aventura medieval que te hará volver una y otra vez incluso después de que termine la historia principal.

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