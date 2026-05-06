20 mittelalterliche Rollenspiele, die Fans epischer Welten und Abenteuer im Jahr 2025 unbedingt spielen sollten

Wenn du mittelalterliche Rollenspiele liebst, bist du hier genau richtig, denn wir stellen dir 20 Titel vor, die diese Welten zum Leben erwecken. Einige lassen sich von der realen Geschichte inspirieren, während andere sich ganz der Magie und der wilden Fantasie hingeben.

Es erwartet dich eine Mischung aus knallharten Kämpfen, freier Erkundung und fesselnden RPG-Systemen, in die man sich leicht hineinversetzen kann, die aber schwer zu meistern sind. Egal, ob du PC, PS5, Xboxoder was auch immer sie derzeit so von sich geben, Hier gibt es etwas, das deine Aufmerksamkeit wecken kann. Lass uns gleich loslegen und schauen, welche Welten du als Nächstes erkunden möchtest. Jede davon bietet ihren ganz eigenen Stil und hält Überraschungen bereit, die dich das ganze Jahr über fesseln werden.

Unsere Top-Auswahl an mittelalterlichen Rollenspielen

Bevor wir uns die vollständige Liste ansehen, wollen wir kurz über die drei Spiele sprechen, die wirklich herausstechen. Das sind die Titel, die ich jedem Fan von Mittelalter-RPGs ohne zu zögern empfehlen würde, denn sie vereinen alles, was die Leute an diesem Genre lieben.

Kingdom Come: Deliverance (2018) – Näher als hier kommst du dem Leben in einer echten mittelalterlichen Welt nicht. Die Kämpfe wirken authentisch, die Quests sind realistisch, und die Welt reagiert auf deine Entscheidungen so, dass du mit jeder Spielstunde immer tiefer in das Geschehen eintauchst. Wenn du Realismus suchst, ist dies das Kronjuwel. Icewind Dale: Erweiterte Ausgabe (2014) – Wenn du klassische Party-basierte Rollenspiele liebst, fühlt sich dieses Spiel an, als würdest du in eine warme, nostalgische Atmosphäre eintauchen. Die taktischen Kämpfe treffen genau den richtigen Ton, und das Erkunden der gefrorenen Landschaften mit einer handverlesenen Gruppe wird nie langweilig. Das Spiel ist einfach gehalten und bietet dennoch jede Menge Spielspaß. Neverwinter Nights (2002) – Dieses Spiel besticht durch seine erzählerische Freiheit. Man kann die Kampagne durchspielen oder sich in von der Community erstellte Abenteuer stürzen, die das Spiel auch heute noch am Leben erhalten. Es ist eine jener Welten, in die man immer wieder zurückkehren kann.

Falls diese Top-Empfehlungen deinen Appetit noch nicht gestillt haben, scroll einfach weiter. Der Rest der Liste steckt voller mittelalterlicher Welten, die vielleicht noch besser zu deinem Geschmack passen.

Die 20 besten mittelalterlichen Rollenspiele – epische Welten und endlose Abenteuer

Hier sind 20 Titel, die es in die Endauswahl geschafft haben – ausgewählt aufgrund ihrer Weltgestaltung, ihres Kampfstils und der Art und Weise, wie sie jenen klassischen mittelalterlichen Charme einfangen, den Fans so lieben. Hier ist für jeden Spielstil etwas dabei, besonders wenn du gerne tiefgehende und detailreiche Welten erkundest Mittelalter-Rollenspiele.

1. Kingdom Come: Deliverance [Am besten für kompromisslosen mittelalterlichen Realismus]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Realistisches Open-World-Action-RPG / Mittelaltersimulation Plattformen PS4, Nintendo Switch, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2018 Urheber Warhorse Studios Durchschnittliche Spielzeit 50 bis 80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die realistische mittelalterliche Schauplätze mit tiefgehender Simulation und anspruchsvollen, auf Geschicklichkeit basierenden Kämpfen mögen Was mir gefallen hat Außergewöhnlicher Realismus, eine bodenständige Erzählweise und gut ausgearbeitete Rollenspieloptionen

Kingdom Come: Deliverance versetzt dich direkt in Böhmen im 15. Jahrhundert, wo das Leben hart ist, die Politik chaotisch ist und das Überleben echte Anstrengung erfordert. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, der Sohn eines Schmieds, und das Spiel zeigt dir schnell, wie realistisch seine Welt tatsächlich ist. Den Großteil deiner Zeit verbringst du damit, Fertigkeiten zu erlernen, Quests zu absolvieren, die sich über mehrere Stunden erstrecken, und dich zu jemandem zu entwickeln, der in der Lage ist, die Geschichte um dich herum mitzugestalten.

Pro-Tipp Das Lernen in den Vordergrund stellen Meistertreffervon Captain Bernard zu Beginn des Spiels, da es sich um nicht abwehrbare Angriffe handelt, die für das Überleben im Kampf entscheidend sind.

Das herausragende Merkmal ist der Realismus. Der Kampf ist zeitbasiert und basiert auf authentischen Waffentechniken, sodass sich jeder Kampf eher verdient als bloß spektakulär anfühlt. Die Welt achtet genau auf dein Verhalten, dein Aussehen und deinen Ruf, wodurch deine Entscheidungen mehr Gewicht haben als in den meisten Rollenspielen. Die Handwerks- und Alchemiesysteme spielen eine wichtige Rolle, und durch ihren praxisorientierten Ansatz wirken sie wie ein fester Bestandteil der Welt und nicht wie bloße Menüoptionen.

Mein Fazit: Wenn dein Traum-Rollenspiel von Authentizität, Konsequenzen und Kämpfen geprägt ist, die dich nicht an der Hand nehmen, Kingdom Come: Deliverance ruft nach dir.

2. Icewind Dale: Erweiterte Ausgabe [Am besten geeignet für klassische Dungeon-Crawler-Kämpfe]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Isometrisches partybasiertes CRPG / Dungeon-Crawler Plattformen Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iOS, Linux, Microsoft Windows, macOS, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2014 Urheber Beamdog, Skybound Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 60 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Rollenspielen im Stil von „Baldur’s Gate“ Was mir gefallen hat Vielfältige Kämpfe, stimmungsvolle Dungeons und Gruppenzusammenstellung

Icewind Dale: Erweiterte Ausgabe führt dich tief in die eisigen Winkel der Vergessene Reiche, wo hinter jedem verschneiten Bergrücken Gefahr lauert. Das Spielprinzip ist einfach und macht Spaß: Stelle deine eigene Gruppe zusammen, begib dich in riesige Dungeons und kämpfe dich durch knifflige Kämpfe, bei denen Planung mehr zählt als Schnelligkeit.

Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, Zaubersprüche zu verwalten, Formationen anzupassen und wunderschön gezeichnete, vereiste Landschaften zu erkunden, die Infinity-Engine wird beibehalten, während Breitbild- und UI-Verbesserungen hinzugefügt werden. Diese Version besticht durch ihren starken Fokus auf den Kampf. Jede Gegnergruppe wirkt wie ein Rätsel, und die Auswahl von Klassen, Zaubersprüchen und Fähigkeiten für deine Gruppe macht einen großen Teil des Spielspaßes aus.

Und wenn du ein Fan von Spiele wieZeitalter der Mythen, vielleicht kommen dir hier auch ein paar vertraute Eindrücke in den Sinn. Klar, AoM geht es vor allem um den Aufbau von Stützpunkten in Echtzeit, doch beide Spiele setzen auf klassische Fantasy-Kreaturen und taktische, gruppenbasierte Strategie.

Pro-Tipp Zauber zur Massenkontrolle wie Web or sich verwickeln kann frühe Kämpfe zu deinen Gunsten entscheiden, sodass deine Gruppe schwierigere Begegnungen mit weitaus geringerem Risiko überstehen kann.

Mein persönlicher Favorit ist der Soundtrack dieses Spiels. Die Musik und die eisige Kulisse schaffen eine durchgehende geheimnisvolle Atmosphäre, die perfekt zum gemächlichen, taktischen Spielstil passt. Außerdem, mit einem 7.5 Trotz der Metacritic-Nutzerbewertung ist es nach wie vor ein Favorit unter Spielern, die durchdachte, strategieorientierte Rollenspiele mögen.

Mein Fazit:Wenn du ein Gamer (und Fan) wie ich bist, der taktische Gruppenkämpfe, klassisches Dungeon-Design und das zeitlose Infinity-Engine-Feeling liebt, Icewind Dale: Erweiterte Ausgabe damit hast du sie sicher im Griff.

3. Neverwinter Nights [Ideal zum Erstellen und Spielen eigener Abenteuer]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Handlungsorientiertes D&D-CRPG / Action-RPG Plattformen Microsoft Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2002 (Erweiterte Ausgabe erschienen 2018) Urheber BioWare, Atari (Original); Beamdog (Erweiterte Ausgabe) Durchschnittliche Spielzeit 50 bis 100 Stunden, je nach Modul Am besten geeignet für Spieler, die storylastige D&D-Abenteuer mit umfangreichen Charakteranpassungsmöglichkeiten mögen Was mir gefallen hat Unendlicher Wiederspielwert, umfassende Charakterentwicklung, riesige Bibliothek mit Community-Inhalten

Neverwinter Nights versetzt Sie mitten ins Herz der Vergessene Reiche, in der du in einer weitläufigen Kampagne voller klassischer D&DGeschichtenerzählen. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Ermittlungen zu einer tödlichen Seuche und die Aufdeckung einer Verschwörung, die einen nach und nach immer tiefer in die Politik und Magie dieser Welt hineinzieht.

Die Kampagne bietet eine riesige Auswahl, doch was diesem Titel zu legendärem Status verholfen hat, ist sein Werkzeugkasten. Spieler können Tausende von benutzerdefinierten Modulen und von Fans erstellten Abenteuern in voller Länge erleben, die das Spiel praktisch in eine unendliche RPG-Plattform verwandeln.

Pro-Tipp Beginnen Sie mit einer einfachen Klasse wie Kämpfer or Kleriker beim ersten Durchspielen. DasD&D Das Regelwerk ist umfangreich, und einfache Aufbauten sorgen für einen reibungsloseren Spielbeginn.

Its Erweiterte Ausgabe bietet Breitbildunterstützung, eine verbesserte Beleuchtung und Stabilitätsverbesserungen, wodurch sich lange Spielsitzungen noch angenehmer gestalten. Das Kampfsystem und der Spielfortschritt bleiben dem Original treu D&DRegeln, die jeder Begegnung Gewicht und Bedeutung verleihen.

Mein Fazit:Das ist genau das Richtige für dich, wenn du ein Rollenspiel suchst, das auf facettenreichen Charakteren, unvergesslichen Geschichten und einer Welt basiert, die immer wieder neue Türen öffnet. Neverwinter Nights schafft es hervorragend, einen immer wieder in seinen Bann zu ziehen.

4. Arcanum: Von Dampfwerken und dunkler Magie [Am besten geeignet für unterschiedliche Spielerpräferenzen]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Isometrisches CRPG / Steampunk-Fantasy-RPG Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2001 Urheber Troika Games, Sierra Entertainment, Activision Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 90 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die komplexe RPG-Systeme und Fantasy-Welten mit alternativer Geschichte lieben Was mir gefallen hat Enorme Vielfalt beim Bauen und fesselnde Geschichten

Arcanum: Von Dampfwerken und dunkler Magie verzaubert dich mit einer Welt, in der Industriemaschinen and Magie der alten Schule Überall stößt man auf Konflikte. Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, Städte zu erkunden, riesige Oberwelt-Gebiete zu durchqueren, lange, verzweigte Quests zu absolvieren und deinen Charakter mithilfe umfassend anpassbarer Systeme zu gestalten.

Die Steampunk-meets-Fantasy-Kulisse ist ein echtes Highlight. Technologie und Magie sind nicht nur reine Augenwischerei – sie bestimmen alles, von deinen Dialogoptionen bis hin dazu, wie NPCs dich behandeln. Deine Charakterausrichtung hat echte Konsequenzen, und wenn du voll auf Technik oder Magie setzt, eröffnen sich dir unterschiedliche Wege, Begleiter und Lösungsansätze für Quests.

Pro-Tipp Vermeide es, Magie und Technologie zu Beginn zu vermischen. Hybrid-Builds machen später Spaß, aber eine Spezialisierung zu Beginn sorgt für einen reibungsloseren Spielfortschritt und weniger Abzüge bei den Werten.

Dank zufälliger Begegnungen, fraktionsbasierter Politik und vielfältiger Möglichkeiten zur Konfliktlösung wirkt die Spielwelt riesig. Mit einer Metacritic-Nutzerbewertung von 8.6… gilt weithin als eines der Die besten RPG-Spieledie je hergestellt wurden.

Mein Fazit: Für alle, die echte Handlungsfreiheit, vielschichtige Quests und eine Welt suchen, die ihre Entscheidungen ernst nimmt, Geheimnis ist die Erfahrung, die jedes Mal, wenn du handelst, eine Reaktion hervorruft.

5. Fable: Die verlorenen Kapitel [Am besten für Zaubersprüche]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-RPG / Fantasy-Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, Xbox, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 2005 Urheber Lionhead Studios, Big Blue Box Studios, Feral Interactive, Robosoft Technologies, Microsoft, Xbox Game Studios, 1C Company Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein unbeschwertes Rollenspiel mit moralischen Entscheidungen und Charakterentwicklung suchen Was mir gefallen hat Britischer Humor, spürbare moralische Entwicklung, ein RPG-Tempo, das Spaß macht

Fable: Die verlorenen Kapitelführt dich inAlbion, eine lebendige Fantasiewelt voller schrulliger Charaktere und bezaubernder Geschichten. Die Geschichte begleitet deinen Helden von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter und lässt dich sein Schicksal durch Entscheidungen gestalten, die sein Aussehen, seinen Ruf und die Reaktion der Welt auf ihn beeinflussen. Es liegt also ganz bei dir, zu entscheiden, ob du dich edelmütig verhältstHeldoder ein schelmischer Unruhestifter.

Pro-Tipp Investiere deine ersten Punkte in deinen Bogen und deine Treffsicherheit. Der Fernkampf ist überraschend stark und hilft dir bei schwierigeren Endgegnern.

Deine Entscheidungen haben sichtbare Auswirkungen, von engelhaftem Glanz und Heiligenscheinen bis hin zu unheimlichen Hörnern und dunkler Energie. Außerdem bleibt der Kampf leicht zugänglich, und dank des stetigen Fortschritts fühlst du, wie dein Charakter mit jedem Schritt stärker wird.

Mein Fazit: Eine hervorragende Wahl für Spieler, die moralische Entscheidungen, unbeschwerte Fantasy und Rollenspiele lieben, die schon von der ersten Stunde an Spaß machen.

6. Lords of the Fallen [Ideal für flüssige, kraftvolle Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-RPG / Souls-ähnlich Plattformen PS4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2014 Urheber CI Games, Deck13, BANDAI NAMCO Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die methodischen „Souls“-ähnlichen Kampf mit mittelalterlichen Motiven mögen Was mir gefallen hat Gothic-Welt, eindrucksvolle Boss-Designs

Lords of the Fallen versetzt dich in eine düstere mittelalterliche Welt, in der du Harkyn, ein Verbrecher, der in einen Krieg gegen dämonische Mächte verwickelt wird. Im Mittelpunkt des Spiels steht der langsame, bedächtige Kampf. Den Großteil deiner Zeit wirst du damit verbringen, gotische Festungen zu erkunden, gegen riesige Gegner zu kämpfen und Builds auszuwählen, die zu deinem bevorzugten Spielstil passen.

Pro-Tipp Spiele deinen ersten Durchgang mit einem auf den Schild ausgerichteten Build. Das gleicht den Schwierigkeitsgrad aus und hilft dir bei den ersten Bossen.

The Einfluss von „Souls“-ähnlichen Spielen ist ziemlich offensichtlich, aber Lords of the Fallen sticht als zugänglichere Option hervor. Die Bosse schlagen hart zu, doch jeder Kampf bietet vorhersehbare Muster und faire Gelegenheiten zum Kontern. Die Vielfalt sorgt für Abwechslung, wobei sich sowohl magieorientierte als auch auf Nahkampf ausgerichtete und tankartige Spielweisen als sinnvoll erweisen.

Mein Fazit: Wenn du ein Rollenspiel suchst, das Zögern bestraft und dich durch eine Welt aus Stahl und Schatten schleppt, Lords of the Fallen ist genau der Kampf, den du suchst.

7. The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remastered [Am besten geeignet für offene RPG-Mechaniken]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-RPG, Fantasy-Abenteuer Plattformen PS5, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming Erscheinungsjahr 2025 Urheber Virtuos, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Fantasy-Rollenspiele mit viel Erkundung mögen Was mir gefallen hat Weite Welt, verbesserte Grafik, flexible Charakterkonfigurationen

Oblivion Remastered bringt eine der beliebtestenThe Elder Scrolls Die Abenteuer kehren mit schärferer Grafik, moderner Beleuchtung und flüssigerer Performance zurück. Das Herzstück des Spiels ist nach wie vor Cyrodiil – eine farbenfrohe, abwechslungsreiche offene Welt voller Wälder, Ruinen, Städte, Gilden und jeder Menge skurriler Charaktere. Du kannst die Hauptgeschichte stundenlang links liegen lassen, während du die Welt erkundest, Gildenaufträge annimmst, mit Magie experimentierst oder dich einfach mitten ins Getümmel stürzt.

Pro-Tipp Tritt frühzeitig der Magiergilde bei, um mächtige Zaubersprüche freizuschalten, die deinen Charakter entscheidend prägen.

Du kannst Magie, Tarnung und Nahkampf ganz nach Belieben kombinieren und so einen Helden erschaffen, der zu deinem Spielstil passt. Dank der spontanen Begegnungen und der frei gestaltbaren Quests in dieser Welt fühlt sich jeder Durchgang ein wenig anders an. Mit der für die Serie typischen Freiheit, Oblivion Remastered bietet ein Abenteuer mit einem Hauch von Nostalgie für moderne Spieler.

Mein Fazit:Spieler, die es genießen, in eine Welt einzutauchen, die sich offen und einladend anfühlt und in der man sich leicht verlieren kann, Oblivion Remastered bietet eine herzliche, einladende Fantasiereise, die mit dir wächst.

8. Mount & Blade II: Bannerlord [Am besten geeignet für umfangreiche Modifikationen]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Sandbox-RPG / Mittelalter-Strategiespiel Plattformen PS5, PS4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber TaleWorlds Entertainment, Plaion Durchschnittliche Spielzeit 60 bis 150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die offene mittelalterliche Sandbox-Spiele mit großen Schlachten mögen Was mir gefallen hat Groß angelegte Schlachten, politische Intrigen und eine flexible Charakterentwicklung

Mount & Blade II: Bannerlord versetzt dich in eine riesige feudale Sandbox-Welt, in der du dir aus dem Nichts dein eigenes Vermächtnis aufbaust. Du kannst Truppen rekrutieren, zwischen Königreichen Handel treiben, Banditen bekämpfen, Allianzen schmieden und schließlich eine ganze Region beherrschen. Den Großteil deiner Zeit verbringst du jedoch damit, Armeen anzuführen und Truppen in großen Echtzeit-Schlachten zu befehligen, und ich finde es toll, wie du deinen Weg durch Diplomatieor Brute-Force-Methode.

Pro-Tipp Konzentriere die Bemühungen deines Charakters zu Beginn des Spiels darauf, durch Quests, Turniere und den Verkauf von Beute Reichtum und Ansehen aufzubauen.

Die Kämpfe in diesem Spiel wirken unglaublich taktisch – man hat die direkte Kontrolle und kann gleichzeitig Formationen und Strategien festlegen. Mit einer Metacritic-Bewertung von 7.9, es ist nach wie vor eines der Die besten Mittelalterspiele im Sandbox-Genre.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einer mittelalterlichen Welt bist, die sich mit dir bewegt, sich wehrt und sich ständig wandelt, Bannerlord ist eine weitläufige Sandbox, in der jede Entscheidung Teil deiner Legende wird.

9. Dark Souls III [Am besten geeignet für anspruchsvolle Bosskämpfe]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG / Souls-ähnliches Dark-Fantasy-Spiel Plattformen PS4, Microsoft Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber FromSoftware Inc. Durchschnittliche Spielzeit 35 bis 70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die anspruchsvolle mittelalterliche Action und stimmungsvolle Welten mögen Was mir gefallen hat Rasanter Kampf, unvergessliche Bosse, unglaubliches Weltdesign

Dark Souls III entführt dich in eine verfallene mittelalterliche Welt voller Asche, Ruinen und grotesker Gegner. Du spielst als der Der Aschemann, indem du miteinander verbundene Zonen erkundest, geheimnisvolle Überlieferungen aufdeckst und gegen Bosse antrittst, die deine Geduld und deinen Verstand auf die Probe stellen. Den Großteil deiner Zeit verbringst du damit, das Timing zu meistern, versteckte Wege zu erkunden und immer wieder neu zu starten. Ja, du wirst unheimlich oft neu starten müssen, da kannst du dir sicher sein.

Pro-Tipp Leg den Schwerpunkt frühzeitig auf Ausdauer-Upgrades. Mehr Ausdauer bedeutet mehr Ausweichmanöver und Angriffe in Bosskämpfen.

Die Kämpfe sind schneller und flüssiger als in früheren „Souls“-Titeln und verbinden aggressives Gameplay mit Momenten vorsichtiger Verteidigung, was diesen Titel zu einem der die Spiele mit dem größten Eintauchen in die Spielwelt heute. Die Bosskämpfe zählen dank ihrer dramatischen Schauplätze zu den legendärsten des Genres. Die Charakterentwicklung bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, sodass du dich auf Magie, Kraftwaffen, Geschicklichkeitswaffen oder Hybridkonfigurationen spezialisieren kannst. Die Auswahl ist riesig!

Mein Fazit:Perfekt, wenn du anspruchsvolle Bosse suchst, die dich in einer trostlosen mittelalterlichen Welt an deinem Verstand zweifeln lassen.

10. Gothic II [Ideal zum Erkunden mit minimaler Hilfestellung]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen Nintendo Switch, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2002 Urheber Piranha Bytes, JoWooD, Atari, Inc. Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die anspruchsvolle, fesselnde RPGs der alten Schule mögen Was mir gefallen hat Eine reaktive Welt, viel Facettenreichtum, zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten

Gothic II entführt dich in eine raue mittelalterliche Welt, in der sich jeder Schritt wie eine schwerwiegende Entscheidung anfühlt. Du beginnst als schwacher Außenseiterund durch Erkundung, Training und kluge Entscheidungen langsam stärker werden.

Die Welt wirkt lebendig, weil die NPCs ihren Routinen folgen und auf deine Handlungen reagieren. In Gothic II… verbringst du den Großteil deiner Zeit damit, gefährliche Gebiete zu erkunden, deine Fähigkeiten dank engagierter Mentoren zu verbessern und dir deinen Weg in Gilden mit ihren eigenen Regeln zu bahnen.

Pro-Tipp Schließe dich frühzeitig einer Fraktion an. Dank der Gildenfähigkeiten und der Ausrüstung lässt sich der Schwierigkeitsgrad viel besser bewältigen.

Besonders gut gefällt mir, wie das Kampfsystem gestaltet ist und wie sich der Spielfortschritt anfühlt überlebensorientiert, was dich dazu anregt, die Umgebung sorgfältig zu erkunden und dir deine Kämpfe gut zu überlegen.

Mein Fazit: Ein Muss für Fans, die anspruchsvolle Welten, reaktionsfreudige NPCs und den klassischen, auf Erkundung basierenden RPG-Spielverlauf schätzen.

11. The Witcher 2: Die Mörder der Könige [Am besten für sinnvolle Entscheidungen der Spieler]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Handlungsorientiertes Action-Rollenspiel Plattformen Xbox 360, macOS, Microsoft Windows, Linux, GeForce Now, Amazon Luna, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 2011 Urheber CD Projekt, Atari, Inc., Soft Club, CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 45 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an anspruchsvollen Geschichten und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen Freude haben Was mir gefallen hat Komplexe Handlung, verzweigte Handlungsstränge, unvergessliche Szenen

The Witcher 2: Die Mörder der Könige versetzt dich in die Rolle unseres berühmten und beliebtesten Hexers, Geralt von Riva, in einer der politisch turbulentesten Phasen der Die nördlichen Königreiche. Die Geschichte ist anspruchsvoll, voller Verschwörungen und voller Entscheidungen, die ganze Regionen prägen.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in das Quen-Zeichen. Es macht schwierigere Kämpfe leichter und ermöglicht es dir, aggressiver zu spielen.

Die Kämpfe vereinen alles, was wir an der Serie so lieben: Schwertkämpfe, Fallen, Stealth und Zeichen – und ergeben so ein rasantes, aber taktisches System. Die verzweigten Handlungsstränge des Spiels sind eine seiner größten Stärken, mit Zweiter Akt die je nach deinen Entscheidungen völlig unterschiedliche Bereiche und Perspektiven bieten.

Der Ton ist jedoch düsterer und rauer als The Witcher 3, was diesem Titel eine gewisse Rauheit verleiht, die Fans oft zu schätzen wissen. Und mit einer Metacritic-Bewertung von 8.4… es wird weithin für seinen erzählerischen Anspruch und seinen Wiederspielwert gelobt.

Mein Fazit: Wenn Sie Geschichten mögen, die auf wechselnden Allianzen und Machtkämpfen basieren, die nie eindeutig ausgehen, The Witcher 2 beschreibt einen Abschnitt in Geralts Leben, der einen stärker berührt als die meisten anderen.

12. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Ideal für ein flexibles Kampfsystem mit Nahkampf und Magie]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS3, Xbox 360, Microsoft Windows, Xbox One, GeForce Now, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2016 Urheber Capcom, QLOC, Capcom U.S.A., Inc. Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die rasante Kämpfe und das Erkunden mit Begleitern mögen Was mir gefallen hat Bauernsystem, vertikaler Kampf, die Unvorhersehbarkeit einer offenen Welt

Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist eine brillante Interpretation einer rauen Fantasiewelt voller fantastischProbenund dunkelDungeons. Du spielst als der Erwacht, begleitet von „Pawns“, anpassbaren KI-Begleitern, die im Laufe der Reise mit dir Verhaltensweisen, Taktiken und Schwächen erlernen.

Pro-Tipp Bringe deinem Diener frühzeitig die wichtigsten Befehle bei! Das steigert seine Nützlichkeit in harten Kämpfen erheblich.

Die Kämpfe in diesem Action-RPG sind rasant und packend, und jeder Vorstoß in unbekanntes Terrain bietet reichlich Belohnungen. Du kannst die Klassen (oder Rollen) wechseln und hybride Builds entwickeln, was dir eine große Bandbreite an Spielstilen eröffnet. Die Begegnungen mit Monstern wirken dank Dragon’s Dogma: Dark Arisen als einer der Open-World-RPGs, die man unbedingt spielen mussheute.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen überzeugt durch seinen hohen Wiederspielwert, insbesondere dank der anspruchsvollen Endgame-Zonen und des berüchtigten Bitterblack IsleErweiterung.

Mein Fazit: Für alle, die schnelle, reaktionsreiche Kämpfe und sich ständig weiterentwickelnde Gruppenkonstellationen mögen, Dragon’s Dogma: Dark Arisen sorgt dafür, dass das Abenteuer spannend, intensiv und unvergesslich bleibt.

13. Zwei Welten II [Am besten geeignet für ein anpassbares Magiesystem]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG / Fantasy-RPG Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, macOS, PS3, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 2011 Urheber TopWare Interactive, Zuxxez Entertainment, Reality Pump Studios Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ältere Fantasy-Rollenspiele mögen, in denen es viel zu entdecken gibt Was mir gefallen hat Riesige Karte, jede Menge Inhalte

Zwei Welten IIversucht nicht, das Genre neu zu erfinden; stattdessen versetzt es dich in eine riesige, weitläufige Welt und lässt dich diese in deinem eigenen Tempo erkunden. Die Karte ist für ihre Zeit überraschend groß und voller Wüsten, Sümpfe, Inseln und alter Ruinen, die Spieler belohnen, die gerne abseits der ausgetretenen Pfade wandern.

Der Kampf ist eher actionlastig, doch was das Spiel wirklich auszeichnet, ist sein Handwerkssystem: Waffen, Rüstungen, Zaubersprüche und Fähigkeiten lassen sich auf clevere Weise kombinieren und neu gestalten. Ich will euch nichts vormachen: Die Kampagne ist lang, aber sie bleibt über ihre gesamte Länge hinweg spannend, mit mehreren großen Höhepunkten und zahlreichen optionalen Quests für Perfektionisten.

Pro-Tipp Unerwünschte Ausrüstung in Einzelteile zerlegen.

PC-Spieler profitieren zudem von den Möglichkeiten zum Modding und von Community-Patches, die Ecken und Kanten glätten und die Spielqualität verbessern.

Mein Fazit: Für Spieler, die auf der Suche nach einem Rollenspiel sind, in dem sie frei umherstreifen, sich durch Handwerk stärkere Charaktere aufbauen und in einer ausgedehnten Fantasy-Welt im Stil vergangener Zeiten versinken können, Zwei Welten II passt gut zu dieser Stellenbeschreibung.

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Dungeon-Crawler / Gruppen-RPG Plattformen Microsoft Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber inXile Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30 bis 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die rätselreiche Dungeon-Crawler im klassischen Stil mögen Was mir gefallen hat Clevere Rätsel, spannende Kämpfe, deutliche Verbesserungen in der Director’s Cut-Version

Die Saga des Barden IV: Director’s Cut ist ein Liebesbrief an Dungeon-Crawler der alten Schule, aber mit genügend modernen Elementen, um ihm einen frischen Touch zu verleihen. Diese Version ist deutlich flüssiger als die ursprüngliche Veröffentlichung und bietet eine bessere Leistung, überarbeitete Kämpfe sowie zusätzliche Inhalte. Das Herzstück des Spiels sind seine Rätsel – komplex, clever und oft überraschend –, die jeden Dungeon in eine langsame, aber befriedigende Abfolge von Aha-Momenten verwandeln.

Pro-Tipp Setze in deiner Gruppe verschiedene Schadensarten ein; Gegner verfügen oft über Resistenzen, die eindimensionale Teams vor Schwierigkeiten stellen.

Der Kampf hingegen ist taktisch und rundenbasiert angelegt. Positionierung, Teamdynamik und Ressourcenmanagement spielen eine wichtige Rolle und verleihen den Kämpfen einen Rhythmus, der an Brettspiele erinnert.

Mein Fazit: Wenn du jemand bist, der lieber methodisch Dungeons erkundet, anstatt von einem Kampf zum nächsten zu hetzen, Die Saga des Barden IV passt gut in diese Nische.

15. Demon’s Souls [Am besten geeignet für unheimliche Dungeon-Crawler-Level]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-RPG / Souls-ähnlich Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Bluepoint Games, Japan Studio, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach einer brutalen Herausforderung und meisterhaftem Weltdesign sehnen Was mir gefallen hat Fantastische Kämpfe, unvergessliche Bosskämpfe

The Demon’s Souls Dieses Remake ist das Tor zu allem, was die Identität der „Souls“-Reihe ausmacht: düstere Schönheit, spannungsgeladene Erkundung und Kämpfe, in denen jeder Fehler zählt.

Bluepoint Sie haben das gesamte Spiel mit moderner Grafik neu gestaltet, dabei aber den ursprünglichen Charakter bewahrt. Man bewegt sich durch Boletarias gespenstische Burgen, nebelverhangene Tunnel und unheimliche Sümpfe – jeder Bereich wurde mit solcher Sorgfalt gestaltet, dass sich das Entdecken von Abkürzungen oder versteckten Wegen wirklich lohnenswert anfühlt.

Pro-Tipp Steigere frühzeitig deine Ausdauer. Deine Ausdauer ist für fast jeden Build das A und O, um zu überleben.

Der Kampf ist anspruchsvoll, aber niemals unfair. Die Vielfalt der Charakterkonfigurationen und der „New Game+“-Modus sorgen für einen langen Spielspaß, während Online-Funktionen wie Koop-Modi, Invasionen und Spielernachrichten gemeinsam dafür sorgen, dass Demon’s Soulseines deram bestenPS5Rollenspiele zu existieren. Vor allem Fans der Hintergrundgeschichte und Herausforderungssuchende lieben dieses Remake, weil es dem Original treu bleibt und dabei besser aussieht als je zuvor.

Mein Fazit: Ein absolutes Muss, wenn du die Wurzeln des Seelen eine Formel, die mit atemberaubender moderner Raffinesse präsentiert wird.

16. Säulen der Ewigkeit [Am besten geeignet für Charakteranpassung und Möglichkeiten zur Gruppenbildung]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Isometrisches partybasiertes CRPG Plattformen Nintendo Switch, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, GeForce Now, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2015 Urheber Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an tiefgründigen Geschichten und taktischen Gruppenkämpfen Freude haben Was mir gefallen hat Hintergrundgeschichte, detailreiche Quests, Charaktererstellung

Säulen der Ewigkeit lässt den Geist klassischer CRPGs wieder aufleben, bietet dabei jedoch eine Handlung und eine Spielwelt, die weitaus vielschichtiger wirken, als es die meisten modernen RPGs versuchen. Du befindest dich in der von Unruhen erschütterten Welt von Guten Morgen, wo Seelen, Erinnerungen und moralische Fragen den Ton fast jeder wichtigen Entscheidung bestimmen.

Das ist nicht die Art von Kampf, die man einfach mit roher Gewalt durchstehen kann. Positionierung, Gruppenzusammensetzung und Zauberverwaltung spielen eine entscheidende Rolle – genau wie im Die besten PC-Strategiespiele. Den richtigen Zeitpunkt für eine Betäubung zu erwischen, den Zauberer länger als sechs Sekunden am Leben zu halten und tatsächlich daran zu denken, den Kampf zu unterbrechen, bevor alles in Flammen aufgeht? Das ist die eigentliche Herausforderung.

Pro-Tipp Achte darauf, dass deine Gruppe ausgewogen ist und mindestens einen Zauberer enthält, der sich auf die Kontrolle von Gruppen konzentriert.

Die Charaktererstellung ist sehr umfangreich und bietet Spielstile, die sich je nach deinen Entscheidungen deutlich voneinander unterscheiden. Die Erweiterungen und die mod-freundliche PC-Version verleihen der Handlung und den taktischen Möglichkeiten noch mehr Nuancen.

Und mit einer Metacritic-Bewertung von 8,4, Säulen der Ewigkeit gilt nach wie vor als eines der angesehensten modernen CRPGs, insbesondere für Liebhaber guter Geschichten.

Mein Fazit:Für alle, die geduldiges Erkunden, bedeutungsvolle Entscheidungen und ein sich im Laufe der Zeit entwickelndes Gruppenmanagement mögen, Säulen der Ewigkeit lässt das klassische CRPG-Feeling wieder aufleben.

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Rundenbasiertes taktisches CRPG Plattformen Nintendo Switch, PS4, iPad, macOS, iOS, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Larian Studios, BANDAI NAMCO Entertainment, Elverils Durchschnittliche Spielzeit 50 bis 120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich kreative Kämpfe und eine reaktive Erzählweise wünschen Was mir gefallen hat Unglaubliche, auf Synergie ausgerichtete Kämpfe, herausragende Charaktere und ein brillantes Koop-Erlebnis

Divinity: Original Sin II fühlt sich an wie ein riesiger Spielplatz für taktisch denkende Menschen and Rollenspieler. Der rundenbasierte Kampf gehört zu den besten des Genres – eine Mischung aus Elementarwechselwirkungen, Umgebungsfallen und cleveren Kombos, die Experimentierfreudigkeit belohnen. Jeder Kampf fühlt sich wie eine Gelegenheit an, kreativ zu werden, besonders wenn man anfängt, Elemente wie Feuer, Gift, Wasser und Elektrizität zu kombinieren – und mit seinen tiefgründigen Systemen, der Spielerfreiheit und dem Ansatz „Erst nachdenken, dann handeln“ teilt es sogar ein überraschendes Stück DNA mit Spiele wieRimWorld.

Pro-Tipp Baue immer mindestens einen Charakter auf, der sich auf Crowd Control spezialisiert. Das Einfrieren, Betäuben oder Umwerfen von Gegnern kann über den Ausgang ganzer Kämpfe entscheiden.

Die Geschichte reagiert auf fast alles, was du tust – egal, ob du dich durch eine Questreihe schleichst, NPCs überredest oder eine Situation ganz versehentlich in die Luft jagst. Der Koop-Modus sorgt für zusätzlichen Spielspaß, da die Spieler unabhängig voneinander Entscheidungen treffen, was zu unerwarteten und oft urkomischen Ergebnissen führt.

Und als jemand, der DOS2 on Xbox, kann ich ohne zu zögern sagen: Es ist eine der raffiniertesten CRPG-Portierungen für Konsolen, die je gemacht wurden. Die Controller-Benutzeroberfläche läuft so flüssig, dass es fast schon unzulässig wirkt, und sich damit mühelos einen Platz unter den top-tier XboxRollenspiele.

Mein Fazit: Wenn du es liebst, jeden Kampf in ein kniffliges Rätsel zu verwandeln und zu beobachten, wie sich die Geschichte je nach deinen Entscheidungen entwickelt, Divinity: Original Sin II ist das CRPG, das einen immer wieder überrascht.

18. Baldur’s Gate II: Schatten von Amn [Am besten für strategische Kämpfe geeignet]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Isometrisches D&D-CRPG / Gruppen-RPG Plattformen Microsoft Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2000 Urheber BioWare Durchschnittliche Spielzeit 60 bis 150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine fesselnde Geschichte und raffinierte Gruppentaktiken wünschen Was mir gefallen hat Brillante Handlung, tolle Begleiter, enormer Wiederspielwert

Baldur’s Gate II: Schatten von Amn ist eines der wenigen Rollenspiele, das sich auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch immer großartig und selbstbewusst anfühlt. Die Handlung ist legendär; sie ist pointiert und voller Charakter, mit Gefährten, die ihre eigenen Beweggründe, Feindschaften, Liebesgeschichten und manchmal auch heftige Konflikte haben. Man rekrutiert hier nicht einfach nur Gruppenmitglieder; man lebt mit ihnen zusammen, zieht mit ihnen in den Kampf und beobachtet, wie sie sich weiterentwickeln.

Der Kampf konzentriert sich stark auf Dungeons & Dragons Regeln, die eine durchdachte Kombination von Zaubersprüchen, die richtige Positionierung und gut durchdachte Charakterkonfigurationen belohnen. Mit seinen weitläufigen Gebieten, vielschichtigen Quests und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen bietet das Spiel einen enormen Wiederspielwert.

Pro-Tipp Lerne die Immunitäten deiner Gegner kennen. Das wird dir Kämpfe auf hohem Niveau erheblich erleichtern, sobald du ihre Schutzmechanismen richtig kontrierst.

Der Umfang des Inhalts ist beeindruckend, und sein Einfluss auf moderne westliche Rollenspiele ist unübersehbar. Mit einer Metacritic-Bewertung von 9.1… es ist nach wie vor eines der am besten bewerteten Rollenspiele aller Zeiten.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk für alle, die tiefgehende Partydynamik und taktisches Spiel lieben D&D Kämpfe und eine Erzählweise, die auch heute noch Maßstäbe setzt.

19. The Elder Scrolls V: Skyrim [Am besten für endlosen Spielspaß]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG / Fantasy-Sandbox Plattformen PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 50 bis über 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an freier Erkundung und der Gestaltung ihrer Charaktere haben Was mir gefallen hat Unendliche Erkundungsmöglichkeiten, legendäre Quests und eine riesige Modding-Szene

Skyrim ist ein Rollenspiel, das dich mit einer einfachen Idee einlädt: Geh einfach in die Richtung, die interessant aussieht, und schau, was passiert. Seine Welt ist riesig und voller unerwarteter Begegnungen; in einem Moment könnte ein Drache angreifen, im nächsten eine versteckte Höhle auftauchen oder eine vergessene Questreihe, die hinter einem Bergpfad verborgen ist. Der Reiz liegt im Umherwandern, Entdecken und der Gestaltung deines Charakters ganz nach deinen Vorstellungen.

Pro-Tipp Schnapp dir dasLiebesstein früh. Der 15-prozentige Bonus auf alle Fertigkeiten beschleunigt jeden Spielstil.

TheBuild-Systemist unglaublich flexibel. Du kannst dich auf Magie, Heimlichkeit oder intensive Kämpfe konzentrieren oder diese zu deinem ganz eigenen Hybridstil kombinieren. Fraktionen, Handwerk, Hausbau und uneingeschränkte Erkundung bieten dir unzählige Möglichkeiten, dir deinen eigenen Platz in der Welt zu schaffen. Auf dem PC erweitert die Modding-Community das Spiel zu etwas noch Größerem und fügt neue Gebiete, Quests, Grafiken und Systeme hinzu. Diese Vielseitigkeit sorgt dafür, dass Bethesdas Meisterwerk weiterhin zu den die besten Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert ab heute für RPG-Fans erhältlich.

Obwohl es schon über ein Jahrzehnt alt ist, erfreut es sich dank seiner unvergesslichen Regionen, legendären Quests und der einfachen Freiheit, einfach nur umherzustreifen, nach wie vor großer Beliebtheit.

Mein Fazit:Skyrim ist ein Rollenspiel, in dem du durch die Berge streifen, deine eigene Identität gestalten und den Quests nachgehen kannst, die dir ins Auge fallen. Jedes Abenteuer in diesem Spiel fühlt sich wirklich wie dein eigenes an.

20. Dragon Age: Origins [Am besten geeignet für eine tiefgründige Handlung und vielfältige Charakterauswahl]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Ein gruppenbasiertes, storygetriebenes Rollenspiel / taktisches Fantasy-Rollenspiel Plattformen PS3, Xbox 360, Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2009 Urheber BioWare, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Charaktergeschichten und taktische Gruppenkämpfe lieben Was mir gefallen hat Verzweigte Ursprünge, Chemie der Begleiter, schwerwiegende moralische Entscheidungen

Dragon Age: Origins zieht einen direkt hinein Fereldens Chaotische Politik, dunkle Magie und die drohende Verderbnis. Eine der größten Stärken des Spiels ist, wie persönlich sich die Geschichte anfühlt. Die von dir gewählte Herkunft – Adliger, Magier, Stadtelf oder Dalish, um nur einige zu nennen – verändert nicht nur die Einleitung, sondern bestimmt auch, wie die Charaktere während des gesamten Spiels auf dich reagieren. Auch die Gefährten bringen starke Persönlichkeiten und komplexe Beziehungen mit sich, stellen oft deine Entscheidungen in Frage oder bringen dich in schwierige moralische Zwickmühlen.

Pro-Tipp Sorge für eine Mischung aus Massenkontrolle und Heilung. UrsprüngeDie schwierigsten Kämpfe bestrafen Gruppen, die sich ausschließlich auf reinen Schaden verlassen.

Es ist befriedigend, eine ausgewogene Gruppe zusammenzustellen, und das Experimentieren mit Spezialisierungen sorgt für jede Menge Tiefe. Die Quests sind abwechslungsreich und bieten mehrere mögliche Ausgänge; viele wichtige Wendepunkte der Handlung verzweigen sich je nach deinen Entscheidungen erheblich, was das erneute Durchspielen besonders lohnenswert macht. Das ist auch der Grund, warum es eine einfache Alternative ist, wenn du auf der Suche nach mehr bist spannende Spiele wie Das Königreich kommt.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich nach Geschichten sehnen, in denen Loyalität, Verrat und Überleben im Mittelpunkt stehen – untermalt von taktischen Kämpfen, die die Spannung immer weiter steigern – Dragon Age: Origins bietet Spannung auf jedem Schritt des Weges der Grauen Wächter.

Alles, was du wissen musst, bevor du ein mittelalterliches Rollenspiel spielst

Bevor du dich in ein mittelalterliches Rollenspiel stürzt, ist es hilfreich zu wissen, welche Art von Spielerlebnis du suchst. Manche Titel legen den Schwerpunkt auf eine tiefgründige Handlung, während andere eher auf anspruchsvolle Kämpfe, freie Erkundung oder umfangreiche strategische Systeme setzen.

Überlege dir, ob du einen gemächlicheren, klassischen Stil oder ein temporeiches Spiel bevorzugst. Überlege dir dann, wie viel Freiheit du dir wünschst oder wie groß die Welt sein soll, die du erkunden möchtest. Sobald du deinen Spielstil kennst, fällt dir die Wahl deines nächsten mittelalterlichen Abenteuers viel leichter.

Arten mittelalterlicher Rollenspiele erklärt

Mittelalterliche Rollenspiele gibt es in verschiedenen Stilrichtungen, und wenn man die Unterschiede kennt, findet man leichter das Spiel, das einem am besten gefällt.

Historische Simulations-RPGs legen den Schwerpunkt auf Realismus und versetzen dich in Welten, die vom tatsächlichen mittelalterlichen Leben geprägt sind. Spiele wie Kingdom Come: Deliverance sich auf authentische Kämpfe, soziale Systeme und realistische Erzählungen konzentrieren.

Fantasy-Rollenspiele verbinden mittelalterliche Schauplätze mit Magie, Monstern und mythischen Welten. Titel wie Skyrim or Dragon Age: Origins Hier kannst du Zaubersprüche wirken, gegen Drachen kämpfen und gewaltige Handlungsbögen entwerfen. Wenn dir Fantasie wichtiger ist als Realitätsnähe, ist dies genau das richtige Subgenre für dich.

Dann gibt es nochmittelalterliche Strategie-Rollenspiele, die taktische Entscheidungen mit der Tiefe von Rollenspielen verbinden. Spiele wie Mount & Blade II: Bannerlord or Total War: Medieval II Du musst Armeen befehligen, Gebiete erobern und diplomatische Beziehungen pflegen, während du deinen Charakter oder deine Fraktion weiterentwickelst.

Sandbox-RPGs im Mittelalter-Stil bieten dir vor allem Freiheit. Du erkundest die Welt, stellst Dinge her, handelst, kämpfst oder streifst einfach umher. Diese Spiele, wie zum Beispiel Skyrim or Mount & Blade, ermöglichen es dir, deinen eigenen Weg ohne strenge Grenzen zu gehen.

Schließlich gibt es Spieler, die Spaß daran haben Kampf-Rollenspiele im mittelalterlichen Stil, die sich durch schnelle, auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe auszeichnen. Dark Souls III or For Honor in diesen Bereich fallen und legen den Schwerpunkt auf Timing, Waffenbeherrschung und intensive Kämpfe.

Jedes Subgenre hat etwas Einzigartiges zu bieten, sodass du leichter die mittelalterliche Welt finden kannst, die zu deinem Spielstil passt!

Was macht ein großartiges mittelalterliches Rollenspiel aus?

Wenn man darüber nachdenkt, was ein durchschnittliches mittelalterliches Rollenspiel von einem wirklich unvergesslichen unterscheidet, kommt es oft darauf an, wie gut alle seine Bestandteile zusammenwirken.

Hier sind die wesentlichen Merkmale, die ein mittelalterliches Rollenspiel auszeichnen:

Die Welt: Den Spielern fällt meist zuerst die Kulisse auf. Eine überzeugende mittelalterliche Welt sieht nicht nur gut aus – sie wirkt stimmig, glaubwürdig und lädt zum Erkunden ein.

Den Spielern fällt meist zuerst die Kulisse auf. Eine überzeugende mittelalterliche Welt sieht nicht nur gut aus – sie wirkt stimmig, glaubwürdig und lädt zum Erkunden ein. Die Geschichte: Das wird zum Dreh- und Angelpunkt. Mittelalterliche Rollenspiele leben von verzweigten Quests, persönlichen Dilemmata und Handlungssträngen, die immer komplexer werden, je tiefer man in die Geschichte eintaucht. Die Spieler möchten das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen zählen, auch wenn diese zu unerwarteten Konsequenzen führen.

Das wird zum Dreh- und Angelpunkt. Mittelalterliche Rollenspiele leben von verzweigten Quests, persönlichen Dilemmata und Handlungssträngen, die immer komplexer werden, je tiefer man in die Geschichte eintaucht. Die Spieler möchten das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen zählen, auch wenn diese zu unerwarteten Konsequenzen führen. Kampf: Strategieorientierte Kämpfe sorgen für anhaltende Spannung, indem sie geschickte Positionierung, gutes Timing und gute Vorbereitung belohnen. Wenn Kämpfe durchdacht wirken statt sich zu wiederholen, wertet das das gesamte Spielerlebnis auf.

Strategieorientierte Kämpfe sorgen für anhaltende Spannung, indem sie geschickte Positionierung, gutes Timing und gute Vorbereitung belohnen. Wenn Kämpfe durchdacht wirken statt sich zu wiederholen, wertet das das gesamte Spielerlebnis auf. Charakterentwicklung: Ein großartiges mittelalterliches Rollenspiel bietet dir die Möglichkeit, deinen Helden durch flexible Charakterkonfigurationen, neue Fähigkeiten und sinnvolle Ausrüstungsverbesserungen individuell zu gestalten. Jeder Fortschritt sollte sich bei jedem Schritt verdient anfühlen.

Ein großartiges mittelalterliches Rollenspiel bietet dir die Möglichkeit, deinen Helden durch flexible Charakterkonfigurationen, neue Fähigkeiten und sinnvolle Ausrüstungsverbesserungen individuell zu gestalten. Jeder Fortschritt sollte sich bei jedem Schritt verdient anfühlen. Wiederspielwert:Wenn ein Spiel mehrere Handlungsstränge, Fraktionen oder Enden bietet, kommen die Spieler immer wieder zurück – und genau das macht ein mittelalterliches Rollenspiel oft zu einem langjährigen Favoriten.

So findest du das richtige Mittelalter-Rollenspiel für dich

Die Suche nach dem für dich perfekten Mittelalter-Rollenspiel wird viel einfacher, wenn du nach Spielstil filterst. Beginne mit der großen Frage: Wie viel Herausforderung willst du eigentlich? Wenn du Lust auf etwas Entspanntes hast, bei dem du einfach durch die Gegend streifen, Beute machen und die Landschaft genießen kannst, dann greif zu Titeln wie Skyrim or Fabel. So kannst du experimentieren, ohne dir bei jeder Entscheidung den Kopf zu zerbrechen.

Wenn du Herausforderungen liebst, dann stell dich den schwierigeren Aufgaben. Dark Souls III and Gothic II Konzentration und Geduld erfordern, während Kingdom Come: Deliverance belohnt Spieler, die Realismus und sorgfältige Planung schätzen.

Als Nächstes sollten Sie darüber nachdenken, Welche Art von Gameplay spricht dich an?. Strategie-Fans fühlen sich dort oft wie zu Hause Mount & Blade II: Bannerlord or Divinity: Original Sin II, wo sich die Kämpfe wie taktische Rätsel entfalten. Spieler, die rasante, reaktionsschnelle Kämpfe bevorzugen, kommen vielleicht eher auf ihre Kosten bei Dragon’s Dogma: Dark Arisen or Demon’s Souls.

Dann kommt die weltweite Präferenz. Bevorzugst du authentisch mittelalterlich Geschichte oder lieber Zaubersprüche, Monster und mythische Dramen? Entscheide dich für eine Seite, das macht die Entscheidung leichter!

Überprüfen Sie abschließend Ihre Plattform. PC-Spieler profitieren von riesigen Modding-Communities und Leistungsoptimierungen. Konsolenspieler genießen reibungsloses Plug-and-Play. Wähle das Gerät, das deinen Erwartungen entspricht, und schon bald findest du das richtige Mittelalter-RPG.

Mein Fazit

Alle 20 Spiele auf dieser Liste sind deine Zeit absolut wert – hier gibt es keinen Ballast. Wenn du aber nicht so recht weißt, wo du anfangen sollst, findest du hier eine kurze Orientierungshilfe, um das passende mittelalterliche Abenteuer für deine Stimmung zu finden.

Für Fans von brutalem mittelalterlichem Realismus → Kingdom Come: Deliverance

Klick hier, wenn dir Schlamm, Stahl und sozialer Status wichtiger sind als Magie. Kämpfe erfordern Geduld und gutes Timing, die Welt reagiert auf deine Entscheidungen, und schon das bloße Überleben fühlt sich wie eine Leistung an.

Für alle, die die pure Freiheit einer offenen Welt lieben → The Elder Scrolls V: Skyrim

Perfekt, wenn dein idealer Abend darin besteht, eine Richtung einzuschlagen und zu sehen, welches Chaos hinter dem nächsten Hügel auf dich wartet. Eine riesige Karte, flexible Bauoptionen, Drachen, Gilden und eine absurde Menge an Nebeninhalten machen es zum ultimativen mittelalterlichen Fantasy-Spielplatz.

Für Taktikfreunde und Party-Mikromanager → Icewind Dale: Erweiterte Ausgabe

Wenn es dir Spaß macht, alle paar Sekunden eine Pause einzulegen, um Zaubersprüche, Buffs und perfekte Formationen aufeinander abzustimmen, dann ist dies dein gemütlicher taktischer Winterurlaub. Hier dreht sich alles um Dungeon-Erkundung, Team-Synergie und Kämpfe, bei denen du dein Gehirn anstrengen musst.

Für Spieler, denen die Story am wichtigsten ist und die endlose Kampagnen lieben → Neverwinter Nights

Fang hier an, wenn du stark werden willst D&D Geschichtenerzählen und die Möglichkeit, sich in von der Community erstellten Kampagnen zu verlieren. Es handelt sich weniger um „ein einzelnes Spiel“ als vielmehr um einen „unendlichen mittelalterlichen RPG-Generator“ mit unzähligen Charakterkonfigurationen, Geschichten und Modulen.

Für Abenteuerlustige mit starken Nerven → Dark Souls III

Wenn du Spaß daran hast, knifflige Bosse zu besiegen und die Verhaltensmuster der Gegner auf die harte Tour zu lernen, bist du hier genau richtig. Düstere Fantasy-Atmosphäre, knackige Kämpfe und eine Welt, die ihre Geschichte durch Ruinen, Stimmung und die Häufigkeit deiner Wiederbelebungen erzählt.

Was alle großartigen mittelalterlichen Rollenspiele verbindet, ist ihre Mischung aus detailreicher Weltgestaltung, Wiederspielwert und Charaktertiefe. Ganz gleich, welche Vorlieben du hast – es gibt ein mittelalterliches Abenteuer, das dich auch nach dem Ende der Hauptgeschichte noch lange fesseln wird.

Häufig gestellte Fragen