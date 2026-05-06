Die 15 besten Spiele wie „Age of Mythology“ im Jahr 2025: Strategiespiele, die du nicht verpassen darfst

Spiele wieZeitalter der Mythen sind nicht gerade leicht zu finden. Wenn es sie gäbe, würde ich nicht immer noch neu installieren AOM Alle paar Jahre kehre ich dorthin zurück, als wäre es ein toxischer Ex, von dem ich einfach nicht loskommen kann. Aber wenn man erst einmal mythische Bestien befehligt, Götter um Kampfboni angebetet und Dorfbewohner dabei beobachtet hat, wie sie Gold schleppen wie Olympioniken, wirken normale RTS-Spiele … nun ja, einfach nur sterblich.

AOM Es war nicht perfekt, aber es hatte Charakter. Es verband Mythologie und Strategie auf eine Weise, die jedes Spiel wie ein kleines Epos wirken ließ. Ich erinnere mich noch gut an das pure Chaos, als ich „Bolt“ genau im richtigen Moment gegen einen gegnerischen Minotaurus einsetzte – das war Gaming-Glück pur.

Wenn du also Lust auf genau diese Mischung aus Strategie, Hintergrundgeschichte und übernatürlichem Flair hast, bist du hier genau richtig. Schauen wir uns 15 Titel an, die es wert sind, AOM Fangemeinde.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Zeitalter der Mythen“

Bevor wir uns in den umfassenden Leitfaden zu den besten Strategiespielen stürzen, die PC-Spieler im Auge behalten sollten, möchte ich kurz drei herausragende Perlen hervorheben. Sie bieten jeweils eine einzigartige Besonderheit – sei es ein weltumspannender Spielverlauf, reichhaltige Fantasy-Elemente oder äußerst befriedigende strategische Ebenen –, die sie ein wenig mehr als die anderen hervorstechen lässt.

Der Aufstieg der Nationen (2003) – Dieser Titel verbindet das klassische Echtzeit-Strategiespiel mit dem Aufbau eines Imperiums über verschiedene Epochen hinweg – perfekt für eingefleischte Fans Zeitalter der MythenFans. Empire Earth (2001) – Begeben Sie sich auf eine umfassende historische Reise, die verschiedene Epochen mit exzellentem Ressourcenmanagement und Einheitssteuerung verbindet. Stronghold Legends (2006) – Es ist ein fantastisches mittelalterliches Fantasy-Erlebnis, das mit einer großartigen Burgbau-Mechanik und einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte aufwartet.

Ich glaube, diese drei Spiele verkörpern perfekt die Atmosphäre, die man beim Spielen spürt Zeitalter der Mythen; sie bieten etwas Besonderes für Fans, die nach ihrem Höhepunkt in AOM. Scrolle jetzt weiter, um meine vollständige Liste der RTS-Titel zu sehen, die AOM.

Die 15 besten Spiele im Stil von „Zeitalter der Mythen“ für Strategie-Fans

Du bist wahrscheinlich ein Zeitalter der Mythen Fan, weil du dich für epische mythologische Welten begeisterst oder ein Händchen dafür hast, mit knappen Ressourcen eine Zivilisation aufzubauen. Vielleicht liebst du den Aufbau von Stützpunkten oder cleveres Ressourcenmanagement. Dies sind einige der besten PC-Strategiespiele, die es gibt, und ich bin mir sicher, dass sie dir genauso viel Spaß machen werden wie AOM. Schau dir diese 15 Titel an und teile uns deine Meinung mit, welche du am besten findest AOM– Spiele, die an die Mythologie angelehnt sind.

1. Der Aufstieg der Nationen [Errichte dein Imperium über mehrere Epochen hinweg]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen PC (Windows), Mac OS X Erscheinungsjahr 2003 Urheber Big Huge Games Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 40 Stunden Am besten geeignet für Alle, die groß angelegtes Imperiumsmanagement und taktische Schlachten lieben Metacritic-Bewertung 89

Wenn Sie auf der Suche nach einem ein hervorragendes Strategiespieldas ähneltZeitalter der MythenHier ist ein Titel, der direkt aus den kühnsten Träumen eines Politikstudenten entsprungen zu sein scheint. Dieses zwei Jahrzehnte alte Spiel ist eine gelungene Mischung aus tiefgehendem Wirtschaftsmanagement und großangelegten Eroberungszügen, die von der Antike bis in die Moderne reichen.

Als ich anfing zu spielen Der Aufstieg der Nationen… fand ich das Ressourcensystem und den Schwerpunkt auf der Kontrolle von Territorien äußerst fesselnd. Ehrlich gesagt erinnerte es mich ein wenig an eine hochkarätige Schachpartie im großen Stil. Der Mehrspielermodus mit seinen verschiedenen Modi und Strategien ist nach wie vor ein Highlight, auch wenn manche die Benutzeroberfläche als etwas klobig empfinden, besonders bei hohen Auflösungen.

Pro-Tipp Späher und Spione werden oft übersehen, doch sie können entscheidende Informationen über die Bewegungen des Gegners sammeln. Reiterbogenschützen überfallen wichtige feindliche Ziele und stören so die Wirtschaft des Gegners.

Das Spieldesign schafft einen gekonnten Ausgleich zwischen dem Charme der alten Schule und moderner Grafik. Es bietet verbesserte Grafiken und Animationen, die bei höheren Auflösungen hervorragend zur Geltung kommen. Die KI ist anspruchsvoll und anpassungsfähig, was jedes Spiel dynamisch und lohnenswert macht, insbesondere in Verbindung mit der strategischen Tiefe des Bauens, Forschens und des Einsatzes von Einheiten.

Mein Fazit: Der Aufstieg der Nationen ist ein fantastisches, vielseitiges Echtzeit-Strategiespiel, das Liebhabern komplexer Strategie, Geschichte und wirtschaftsorientierten Spielablaufs gerecht wird.

2. Empire Earth [Bestimme den Verlauf der Zivilisation durch epische Schlachten]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2001 Urheber Stainless Steel Studios Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 40 Stunden Am besten geeignet für Geschichtsinteressierte, die ein umfassendes Strategieerlebnis mit Zeitachse suchen Metacritic-Bewertung 81

Empire Earth Lass mich Armeen von der Urzeit bis in eine ferne Zukunft führen. Der Umfang und der Anspruch dieses Strategiespiels sind atemberaubend: Die Steuerung der Wirtschaft, des Militärs und des technologischen Fortschritts einer Zivilisation über vierzehn Epochen hinweg bietet eine unvergleichliche Tiefe.

Besonders beeindruckt hat mich das komplexe Ressourcensystem, bei dem die effiziente Verwaltung von Nahrung, Holz, Gold, Stein und Eisen entscheidend für das Überleben und die Eroberung ist. Das Moralsystem sorgt für taktische Feinheiten und belohnt strategische Positionierung sowie die Befestigung von Festungen. Wenn du auf der Suche nach einem ein lustiges Spiel wieAge of Empires mit Elementen aus Zeitalter der Mythen, dann solltest du dieses Exemplar deiner Sammlung hinzufügen.

Pro-Tipp Wenn du die Strg-Taste gedrückt hältst und mit der rechten Maustaste auf ihr Ziel klickst, weist dieser Befehl die Einheiten an, sich zu bewegen und dabei automatisch alle Einheiten auf ihrem Weg anzugreifen – eine einfache Möglichkeit, deine Gegner zu bedrängen.

Die Kampfhandlungen entwickeln sich von primitiven Speerkämpfen hin zur mechanisierten Kriegsführung. Du kannst sogar auf Atombomber und riesige Roboter zurückgreifen, die dir eine Vielzahl von Einheiten und Strategien bieten.

Auch wenn die Grafik eher zweckmäßig als bahnbrechend ist, werden Sie die taktischen Kämpfe als sehr fesselnd empfinden, vor allem wenn Sie große Armeen befehligen und den Krieg an mehreren Fronten koordinieren.

Eine kleine Warnung vorweg: Die KI ist aggressiv und anspruchsvoll; sie hat mich dazu gezwungen, meine Kampfstrategien ständig anzupassen. Außerdem, Empire Earth erfordert Geduld, und die Spiele dauern oft stundenlang.

Mein Fazit: Empire Earth ist ein episches, tiefgründiges RTS-Meisterwerk, das sich als überzeugende Wahl für Hardcore-Spieler erweist, die sich nach historischer Breite und komplexem Gameplay sehnen.

3. Stronghold Legends [Die üblichen Burgbelagerungen mit Fabelwesen]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel/Burgsimulation Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2006 Urheber Firefly Studios Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Fantasy-Fans, die sich für Fabelwesen und mittelalterliche Schlachten begeistern Metacritic-Bewertung 57

Stronghold Legends baut auf der klassischen „Stronghold“-Formel auf und ergänzt das bekannte mittelalterliche Burgverteidigungs- und RTS-Gameplay um mythische Elemente und legendäre Helden.

Ich wurde zum Fan der Serie, als Stronghold Crusader erschien Anfang der 2000er Jahre. In diesem Spiel durchspielt man verschiedene Kampagnen mit König Artus, Vlad Dracul und Siegfried.

Mir hat die Vielfalt der Spezialeinheiten gefallen, darunter Drachen und Hexen, die den Kämpfen einen Hauch von Fantasie verliehen haben. Das Lustigste an diesem Spiel ist, wenn deine Einheiten deine Befehle komplett ignorieren und anfangen, völlig unvorhersehbar zu kämpfen, was zwar frustrierend, aber auch urkomisch sein kann.

Pro-Tipp Verzauberte Kugeln sind knifflige Gegner. Sie verursachen starken Kontaktschaden, aber ihre Angriffe treffen wahllos, was bedeutet, dass sie sowohl Feinden als auch Verbündeten Schaden zufügen können. Meistens ist es am besten, Abstand zu ihnen zu halten, um versehentlichen Schaden zu vermeiden.

Der Aufbau der Basis erfolgt durch sofortige Errichtung, was den Vorgang vereinfacht. Optisch wirkt das Spiel im Vergleich zu modernen Standards veraltet, wobei einige Effekte etwas klobig anmuten; dennoch finde ich, dass diese Grafik dem Erbe von Stronghold Legends… Vorgänger in der Reihe. Die Musik und die Sprachausgabe passen gut zum mittelalterlichen Fantasy-Thema und verstärken das Eintauchen in das Spiel.

Mein Fazit: Stronghold Legends bietet nostalgischen RTS-Spielspaß, angereichert mit mythologischen Helden und Kreaturen – eine Abwandlung der klassischen Formel, die Fans von Burgverteidigungsspielen zu schätzen wissen werden.

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Überlebensstrategie beim Aufbau einer Stadt Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Coreffect Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine antike Kulisse mit Überlebens- und Bauelementen suchen Metacritic-Bewertung tbd

Dieses Spiel ist erst vor kurzem erschienen, und wenn ich ehrlich bin, hat es es absolut verdient, als eines der besten bezeichnet zu werden Zeitalter der Mythen-ähnliche Spiele. Es befindet sich derzeit im Early-Access-Modus, aber ich kann es allen nur wärmstens empfehlen AOM Fans sollten sich diesen Titel so schnell wie möglich besorgen.

Römischer Triumph: Überlebens-Städtebau-Spiel versetzt die Spieler in eine römische Welt voller Überlebenselemente, mythologischer Bedrohungen und umfangreicher Verwaltungsmechaniken. Mir gefallen die detaillierten Bauoptionen, darunter Verteidigungsanlagen gegen Barbaren und Kreaturen wie Hydras und Minotauren, die dieses Spiel zu einem geistigen Nachfolger der Spiele rund um die griechische Mythologie aus den 2010er Jahren machen.

Der Schwerpunkt des Spiels auf der Balance zwischen Ressourcenmanagement, religiösen Opfergaben zur Besänftigung der Götter und militärischer Verteidigung sorgt für einen fesselnden Spielablauf, der an Klassiker wie Caesar III.

Pro-Tipp Überstürze die Expansion nicht; sorge erst für eine sichere Nahrungsversorgung, bevor du deine Bevölkerung vergrößerst. Errichte frühzeitig mehrere Nahrungsquellen (Bauernhöfe sowie Jagd und Fischfang, sofern verfügbar), um zu vermeiden, dass es bei der Ankunft neuer Einwohner plötzlich zu einer Hungersnot kommt.

Die Spielmechanik ist einfach, aber überraschend tiefgründig und bietet gut durchdachte Systeme für die Priorisierung von Arbeitern, das Sammeln von Ressourcen und die strategische Platzierung von Gebäuden. Das Spiel läuft flüssig und wirkt sehr ausgefeilt, insbesondere wenn man bedenkt, dass es von einem Ein-Mann-Entwickler stammt. Es wird von Spielern hoch gelobt, die sich für komplexes Stadtmanagement und Überlebensherausforderungen begeistern.

Mein Fazit: Dieses Spiel hat großes Potenzial, für Fans der römischen Geschichte und von Städtebau-Spielen zu einem Highlight des Genres zu werden.

5. 0 A.D. [Antike Kriegsführung in Echtzeit auf den Bildschirmen des 21. Jahrhunderts]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen PC (Windows, Linux, Mac OS) Erscheinungsjahr 2010 (laufend) Urheber Wildfire Games Durchschnittliche Spielzeit 2 Stunden Am besten geeignet für Open-Source-Fans und Spieler, die sich nach einem realistischen RTS-Erlebnis aus der Antike sehnen Metacritic-Bewertung tbd

0 v. Chr. ist ein kostenloses Open-Source-Echtzeit-Strategiespiel, dessen Schwerpunkt auf antiker Kriegsführung und Wirtschaftsmanagement liegt. Das Spiel bietet historisch inspirierte Zivilisationen wie die Römer, Perser und Kelten, von denen jede über einzigartige Einheiten, Gebäude und Technologien verfügt.

Mir gefällt dieses Spiel wegen seines Umfangs bei großen Schlachten und Belagerungen, bei denen das Befehligen von Hunderten von Einheiten für spannende und fesselnde Spielmomente sorgte.

Pro-Tipp Halte deine Einheiten stets beschäftigt, indem du ihnen Aufgaben wie Produktion oder Bau zuweist. Untätige Bürger verschwenden Ressourcen. Du kannst untätige Einheiten erkennen, indem du auf das Symbol mit dem schlafenden Mann unten rechts auf der Minikarte klickst.

Das Wirtschaftssystem ist unglaublich detailliert; es erfordert zudem eine sorgfältige Planung der Rohstoffgewinnung und der Handelswege, wobei die Dorfbewohner nur über begrenzte Kapazitäten verfügen. So funktioniert es 0 v. Chr.verleiht der Spielmechanik mehr Realismus und Tiefe.

Die Grafik des Spiels ist für ein Open-Source-Projekt solide, mit detaillierten Umgebungen und Einheiten, auch wenn die Leistung je nach Hardware variieren kann.

Da sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet (und das schon seit 15 Jahren), gibt es gelegentlich Fehler und es mangelt an ausgefeilten Einstellungsoptionen, doch die aktive Modding-Community trägt dazu bei, seine Lebensdauer zu verlängern.

Mein Fazit: 0 v. Chr. bietet ein beeindruckendes, anspruchsvolles Echtzeit-Strategie-Erlebnis für Geschichts- und Strategiefans, die gerne ein sich weiterentwickelndes, kostenloses Spiel unterstützen.

6. Jahr 1800 [Tauchen Sie ein in die Welt der industriellen Revolution]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Städtebau, Echtzeit-Strategie Plattformen PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series S/X Erscheinungsjahr 2019 Urheber Ubisoft Blue Byte Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden Am besten geeignet für Simulationsfans, die Wert auf ein umfangreiches Handelssystem, Produktionsketten und einen historischen Rahmen legen Metacritic-Bewertung 81

Na gutJahr 1800 hat vielleicht keine Götter oder Fabelwesen, aber es fängt dennoch genau das ein AOM-artigen Nervenkitzel, sein Imperium auszubauen, Ressourcen zu jonglieren und ein komplexes Wirtschaftssystem zu meistern. Ehrlich gesagt ist es eines der cleversten und ausgefeiltesten Städtebau-Spiele, die ich je gespielt habe.

Dieses Spiel spielt zu Beginn des Industriezeitalters. Die wunderschön gestalteten Umgebungen und das Sounddesign lassen dich in eine Welt eintauchen, in der jedes Gebäude Teil einer komplexen Produktionskette ist – von bescheidenen Kartoffelhöfen bis hin zu weitläufigen Stahlwerken. Jahr 1800 stellt deine Fähigkeiten im Bereich Stadtentwicklung auf die Probe.

Ich war ganz davon eingenommen, die Wirtschaft meines wachsenden Reiches zu verwalten, die Bedürfnisse von Bauern, Handwerkern und Arbeitern unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig Handelswege sowie die Expansion über mehrere Inseln hinweg zu planen.

Pro-Tipp Vermeide es, im Mehrspielermodus zu überstürzen, zu aggressiv vorzugehen oder dich zu sehr zurückzuziehen; das sind selbstmörderische Taktiken gegen erfahrene Gegner, die den von dir verursachten Nebel des Krieges mühelos durchschauen werden.

Der Kampagnenmodus erzählt eine fesselnde Geschichte darüber, wie du das Erbe deiner Familie zurückeroberst. Das neue Expeditionssystem bietet eine willkommene Abwechslung im RPG-Stil vom Stadtmanagement, indem es Besatzungen auf storybasierte Reisen schickt, doch die Herausforderung, eine ausgeglichene Wirtschaft aufrechtzuerhalten und deinen Einfluss auszuweiten, sorgt dafür, dass das Gameplay spannend bleibt.

Mein Fazit: Jahr 1800 bleibt aufgrund seiner atemberaubenden Grafik, der detaillierten Wirtschaftssysteme und der fesselnden Spielmechaniken eines der besten Städtebau-Spiele auf dem Markt.

7. Warcraft III [Ein klassischer, heldenorientierter Fantasy-Echtzeit-Strategie-Klassiker]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel (RTS) mit RPG-Elementen Plattformen PC (Windows, Mac OS) Erscheinungsjahr 2002 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30 bis 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Fantasy-Echtzeit-Strategiespielen mit fesselnden Geschichten und Heldeneinheiten Metacritic-Bewertung 92

Fans von Echtzeit-Strategiespielen würden es mir nie verzeihen, wenn ich vergesse zu erwähnen, dass Warcraft III. Dieser Klassiker versetzt dich in eine Fantasiewelt, in der du eine von vier unterschiedlichen Fraktionen steuerst. Diese vier Fraktionen sind Menschen, Orks, Untote und Nachtelfen (klingt nach „Der Herr der Ringe“, oder?).

Es hat mir Spaß gemacht, Helden mit besonderen Fähigkeiten zu führen, die Erfahrung sammelten und mächtige Gegenstände tragen konnten, was den Kämpfen strategische Tiefe verlieh. Die Kampagnen waren einfach wunderschön; jede erzählte durch filmische Zwischensequenzen mit unvergesslichen Charakteren eine einzigartige Geschichte.

Pro-Tipp Das mag ziemlich offensichtlich klingen, aber du solltest niemals untätig bleiben; es gibt immer etwas zu tun: Wenn du nicht angreifen kannst, dann störe deinen Gegner, sammle Creeps oder baue deine Basis aus, um den Druck auf ihn aufrechtzuerhalten.

Der visuelle Stil des Spiels ist farbenfroh und ausdrucksstark. Mir gefallen die detailreichen Umgebungen, die die Fantasiewelt zum Leben erwecken. Das Gameplay erfordert taktisches Einheitenmanagement und strategische Entscheidungen, wobei gemischte Truppen (Infanterie, Zauberer und fliegende Einheiten) für den Sieg entscheidend sind.

Die KI stellt eine angemessene Herausforderung dar (wenn sie das nicht schon immer getan hat, könnte man sagen), insbesondere auf höheren Schwierigkeitsstufen, doch dieser Schwierigkeitsgrad fördert aggressives Spiel und kluges Mikromanagement.

Mein Fazit: Warcraft III: Reign of Chaos ist ein Meisterwerk, das RTS- und RPG-Elemente gekonnt miteinander verbindet und sowohl Neulingen als auch erfahrenen Spielern lang anhaltenden Spielspaß und strategische Herausforderungen bietet.

8. Medieval II: Total War [Große mittelalterliche Schlachten für Strategie-Fans]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie / Echtzeit-Taktik Plattformen PC (Windows, Mac OS) Erscheinungsjahr 2006 Urheber Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die historische Großstrategiespiele und epische Schlachten lieben Metacritic-Bewertung 88

Als Nächstes habe ich ein ein hervorragendes Kriegsspiel etwas für dich, das AOM spielt jedoch im Mittelalter. Medieval II: Total War ist ein Meisterwerk, das tiefgründige rundenbasierte Strategie mit packenden Echtzeitkämpfen verbindet.

Ich schlüpfte in die Rolle eines mittelalterlichen Herrschers und war damit beschäftigt, auf einer weitläufigen Karte, die sich über Europa, Nordafrika und darüber hinaus erstreckt, Diplomatie, Stadtentwicklung und Armeen zu verwalten. Was dieses Spiel auszeichnet, ist das schiere Ausmaß seiner Schlachten, in denen Tausende von individuell gerenderten Soldaten mit unterschiedlichen Rüstungen und Waffen aufeinanderprallen und so ein authentisches mittelalterliches Kriegserlebnis schaffen.

Pro-Tipp Schicke deine Spione und Attentäter frühzeitig auf Missionen mit einer Erfolgschance von 60 bis 80 Prozent, um sie schnell zu verbessern, und opfere deine schwächeren Agenten, um Gold zu sparen.

Das Charaktersystem sorgt für fesselnde Tiefe, da deine Generäle und Kommandanten nach und nach charakteristische Eigenschaften entwickeln und sowohl den Kampf als auch die Politik beeinflussen.

Belagerungen sind besonders befriedigend; sie bieten abwechslungsreiche Karten und taktische Möglichkeiten, um befestigte Städte und Burgen zu erobern. Die Liebe zum historischen Detail und die vielschichtigen strategischen Elemente des Spiels haben mich stundenlang gefesselt, während ich Eroberung, Wirtschaft und Bündnisse unter einen Hut bringen musste.

Mein Fazit: Medieval II: Total War verbindet Strategie und Action auf brillante Weise und bietet ein fesselndes mittelalterliches Eroberungserlebnis, das auch erfahrene Spieler zufriedenstellt AOM Spieler.

9. Hallo Wars [Science-Fiction-Strategiespiel mit blitzschnellen Gefechten]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen Xbox 360, Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2009 Urheber Ensemble Studios Durchschnittliche Spielzeit 10 bis 15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Science-Fiction-Settings mit schnellem Echtzeit-Strategie-Gameplay Metacritic-Bewertung 82

Wenn du nach Spielen suchst, die Zeitalter der Mythen Aber wenn du Lust auf ein bisschen Science-Fiction hast, habe ich genau das Richtige für dich. Hallo Wars spielt in der legendären Halloein Universum, in dem es sich zugänglich und befriedigend anfühlt, die Truppen der UNSC und der Allianz zu befehligen (vor allem, wenn man bereits ein Fan dieser Reihe ist).

Mir hat die filmische Erzählweise des Spiels gefallen, insbesondere die hochwertigen Zwischensequenzen und die authentische Sprachausgabe, die die Kampagne trotz ihrer relativ kurzen Spielzeit bereichert haben.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen der Aufbau von Stützpunkten, die Verwaltung von Ressourcen und taktische Kämpfe mit Einheiten wie Spartanern und Fahrzeugen. Allerdings sind mir einige Einschränkungen bei der Steuerung der Einheiten und der Stützpunktverwaltung aufgefallen, die die strategische Tiefe etwas einschränken. Doch das sind Mängel, mit denen ich leben kann.

Pro-Tipp Wurdest du online vernichtend geschlagen und möchtest wissen, was schiefgelaufen ist? Dann schau dir einfach die Endspielstatistiken deines Gegners an, um genau zu sehen, wie er seine Ressourcen verteilt hat (Informationen, an die echte Monarchen niemals so einfach herankommen würden).

Der Mehrspielermodus sorgt für zusätzlichen Spielspaß in Hallo Wars, mit verschiedenen Spielmodi und bis zu sechs Spielern (es ist also auch eine perfekte Gelegenheit für euch, gemeinsam zu spielen). Die detailreichen Einheiten und die spektakulären Effekte überzeugen visuell, auch wenn die Umgebungen gelegentlich etwas eintönig wirken und es bei großen Schlachten zu gelegentlichen Rucklern kommen kann. Der Soundtrack und das Sounddesign runden die Halo-Atmosphäre hervorragend ab.

Mein Fazit: Hallo Wars ist ein ordentliches Echtzeit-Strategiespiel für Halo-Fans und Neulinge gleichermaßen. Man denke an Age of Empires, spielt aber im Halo-Universum; sozusagen eine Mischung aus Weltraumdrama auf Star-Wars-Niveau und klassischem RTS-Gameplay.

10. Römisches Reich [Rom wurde nicht an einem Tag erbaut]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Städtebaustrategie Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2008 Urheber Haemimont Games Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für Stadtverwaltung, Stadtwirtschaft und kommunales Wachstum interessieren Metacritic-Bewertung 63

Nicht jeder hat Lust auf ein historisches Echtzeit-Strategiespiel, das einem das Gehirn zerbricht und den Verstand auf die Probe stellt. Manchmal möchte man sich einfach nur entspannen und den Aufbau einer antiken römischen Stadt mit vereinfachtem Gameplay genießen. Zum Glück für dich, Römisches Reich bietet ein unterhaltsames und zugleich unkompliziertes Städtebau-Erlebnis, das in Rom spielt.

Du kannst dich auf die Verwaltung von Ressourcen, den Bau von Monumenten, die Leitung wachsender Städte wie Rom und Pompeji und vieles mehr konzentrieren. Die bezaubernde Grafik und die detailreichen Stadtkulissen des Spiels lassen das Leben im alten Rom auf entspannte Weise auf dem Bildschirm lebendig werden. Du wirst sehen, wie virtuelle Bürger inmitten berühmter Sehenswürdigkeiten ihrem Alltag nachgehen. Ein perfektes, entspanntes Echtzeit-Strategiespiel für Fans der römischen Geschichte wie mich.

Pro-Tipp Da die KI in diesem Spiel ziemlich mies ist und die Lernkurve einem ganz schön Kopfzerbrechen bereiten kann, kannst du Cheats wie „chnobarbarian“ ausprobieren, um sicherzustellen, dass die Barbaren nicht angreifen.

Allerdings mangelt es dem Spiel in einigen Bereichen an Tiefe und Ausgereiftheit. Die Kampfmechanik ist begrenzt und wirkt eher wie ein nachträglicher Einfall, wodurch die Kämpfe eher langweilig als fesselnd sind. Die historischen Szenarien bieten nur wenig Hintergrund, und es gibt keine zusammenhängende Kampagne oder Erzählung, die sie miteinander verbindet. Ich sehe das jedoch nicht als Mangel an, da man sich durch diesen fehlenden Kontext ganz auf das entspannende Gameplay konzentrieren und die Seele baumeln lassen kann.

Mein Fazit: Römisches Reich ist ein einfaches Städtebau-Spiel, das ein unterhaltsames Management-Erlebnis im römischen Stil bietet – ideal für Spieler, die komplexere historische Simulationen nicht mögen.

11. Civilization VI [Versuch doch mal, zur Abwechslung eine Zivilisation aufzubauen]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie Plattformen PC, Mac OS, Linux, iOS, Spielkonsolen Erscheinungsjahr 2016 Urheber Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden Am besten geeignet für Fans von langfristiger strategischer Planung und Imperiumsmanagement Metacritic-Bewertung 88

Sid Meiers Civilization VI haucht dieser fantastischen 4X-Strategieserie mit ihrem innovativen Bezirkssystem neues Leben ein; der Städtebau findet auf sechseckigen Feldern statt, die jeweils einzigartige strategische Funktionen erfüllen.

ObwohlCivilization VI auch wenn es nicht im Mittelpunkt der Mythologie steht, spiegelt es dennoch Zeitalter der Mythen durch seinen strategischen Aufbau eines Imperiums und die fantastische Entwicklung seiner Zivilisation. Genau wie in AOMDeine Aufgabe ist es, Ressourcen zu verwalten und deinen Einfluss über verschiedene Epochen hinweg mit einzigartigen kulturellen Merkmalen auszubauen.

Mir gefällt, wie das Design dem Spielverlauf zusätzliche Ebenen der Planung und Individualisierung hinzufügt, wodurch sich jede Stadt von den anderen unterscheidet. Man erhält eine Fülle von Systemen, darunter Handel, Religion, Spionage und Kultur. So Civilization VI bietet vielfältige Wege zum Sieg und komplexe Interaktionen, die dafür sorgen, dass du Spielrunde für Spielrunde gefesselt bleibst und dir beim Spielen nie langweilig wird.

Pro-Tipp Prüfe immer, welche Städte du einsetzt, und konzentriere dich auf ihre Stärken; wenn du dich beispielsweise in der Nähe von Hügeln niederlassen möchtest (auch ohne Minen), kannst du unter den zahlreichen Optionen zur Stadtverwaltung, die dir zur Verfügung stehen, der Produktion Vorrang einräumen Sid Meiers Civilization VI.

Der farbenfrohe Grafikstil und die mitreißende Musik ergänzen die tiefgründige Spielmechanik. Die Vielzahl der Systeme wirkte manchmal eher wie das Verwalten von Tabellenkalkulationen als wie das Führen einer Zivilisation, was den einzigen größeren Makel des Spiels darstellt. Die KI verleiht den Charakteren durch ihre Ziele Persönlichkeit, lässt jedoch gelegentlich in Sachen Herausforderung oder diplomatischem Realismus zu wünschen übrig. Um ehrlich zu sein, ist sie kein Machiavelli.

Wenn man das etwas gemächliche Tempo des Spiels außer Acht lässt, bleibt das Spielerlebnis für alle, die es lieben, Imperien aufzubauen und ihre Gegner zu überlisten, nach wie vor fesselnd.

Mein Fazit: Civilization VI ist ein facettenreiches, komplexes Strategiespiel, das neue Wege beschreitet und gleichzeitig den Wurzeln der Serie treu bleibt.

12. Spartan: Total Warrior [Actiongeladenes Hack-and-Slash-Spiel im hellenistischen Stil]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Action-Hack-and-Slash Plattformen PlayStation 2, Xbox, GameCube Erscheinungsjahr 2005 Urheber Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit 8 bis 12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Fantasy-Action in historischen Kulissen suchen Metacritic-Bewertung 73

Spartan: Total Warrior bietet dir ein packendes Hack-and-Slash-Erlebnis, das im mythischen antiken Griechenland spielt. Ich liebe die groß angelegten Schlachten, bei denen Hunderte von Gegnern auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Ich begann, als der schweigsame spartanische Held zu spielen. Es dauerte nicht lange, bis ich die vielfältigen Moves beherrschte, die mehr als bloßes Knöpfedrücken erforderten – vor allem dank der befriedigenden Block- und Wutangriffe. Das Spiel war so chaotisch, dass ich keinen Moment Ruhe fand.

Die Stärke des Spiels liegt in seinem epischen Ausmaß; diese Schlachten wirken gewaltig und rasend. Wenn du wie ich ein Fan der römischen Geschichte bist, wirst du die adrenalingeladenen, wilden Kämpfe zwischen Sparta und dem Römischen Reich zu schätzen wissen (auch wenn sie mit Fabelwesen gespickt sind, die dem Ganzen das gewisse Etwas verleihen).

Pro-Tipp Du kannst den Medusa-Schild freischalten, indem du Crassus in „The Last Stand“ besiegst.

Die Grafik wirkt etwas veraltet und eintönig, doch dieser Kompromiss sorgt selbst in den hektischsten Kämpfen für eine recht flüssige Leistung. Die Handlung ist gelegentlich klischeehaft. Dennoch fesselt sie einen durch abwechslungsreiche Missionsziele und einprägsame Bosskämpfe.

Es kann sein, dass dich deine ungeschickten KI-Teamkameraden und die nervigen Mechaniken der Heilungsschreine frustrieren. Nur zur Vorwarnung.

Mein Fazit: Wenn du auf Hack-and-Slash-Spiele mit historischem Touch und gewaltigen Schlachten stehst, Spartaner bietet soliden, blutigen Spielspaß, der sowohl leicht zugänglich als auch herausfordernd ist.

13. Stronghold Crusader II [Strategische mittelalterliche Burgverteidigung]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel/Burgsimulation Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2014 Urheber Firefly Studios Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 40 Stunden Am besten geeignet für Fans von mittelalterlichen Burgverteidigungs- und Angriffsstrategien Metacritic-Bewertung 65

Es ist einfach unmöglich, einen weiteren Titel aus meiner Lieblingsreihe unerwähnt zu lassen. Stronghold Crusader II ist eines der besten Echtzeit-Strategiespiele zum Thema Burgbau. Auch wenn es kein vollwertiges Stadtbau-Spiel, bietet es dennoch genau die Art von Stadtbau-Elementen, die bei mir genau den richtigen Nerv treffen. Gelegentliche Stadtentwicklung vom Feinsten.

Die Kulisse der Wüstenkriegsführung hat mich von Anfang an in ihren Bann gezogen. Ich verbrachte meine Zeit damit, meine Festung zu errichten, indem ich Holzlager, Bauernhöfe, hoch aufragende Mauern und andere Objekte strategisch platzierte, um Belagerungen standhalten zu können. Dank der Echtzeit-Physik des Spiels wirkte die Zerstörung der Burg beeindruckend realistisch, denn ich sah zu, wie die Mauern Stein für Stein einstürzten, anstatt einfach abrupt zu verschwinden.

Pro-Tipp Ich habe Jahre gebraucht, um diese einfache Tatsache zu begreifen: Man sollte nur ein oder zwei Hütten bauen, wenn man ein paar zusätzliche Bauern braucht, denn wenn man zu viele auf einmal baut, steigen die Kosten für Nahrung, Bier und Kerzen stark an, was einen wirtschaftlichen Zusammenbruch riskiert. Denk an die Malthus’sche Theorie.

Besonders gut gefallen haben mir die Fähigkeiten der Einheiten: Die Feldwebel heben die Moral, die Heiler versorgen die Verwundeten und die Bogenschützen feuern Salven über Befestigungsanlagen hinweg ab. Diese Einheiten verleihen dem Spiel zusätzliche taktische Tiefe. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche war die Verwaltung meiner Wirtschaft und der Zufriedenheit der Bevölkerung ein Kinderspiel. So hatte ich als Herrscher der Stadt reichlich Zeit, mich sowohl auf die Verteidigung als auch auf den Angriff zu konzentrieren.

Dynamische Ereignisse auf der Karte wie Heuschreckenschwärme und Tornados stellten mich vor unerwartete Herausforderungen, die mich auf Trab hielten. Auch wenn die KI manchmal Schwächen zeigte, sorgten die rasanten Kämpfe und der Koop-Multiplayer-Modus, in dem ich mich mit Freunden zusammentat, für spannende und unvergessliche Gefechte.

Mein Fazit: Stronghold Crusader II Es schafft einen guten Ausgleich zwischen Nostalgie und neuen Features und bietet ein äußerst fesselndes und befriedigendes Echtzeit-Strategie-Erlebnis in den rauen Wüstenlandschaften der Kreuzzüge.

14. Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde II [Werde zum Tolkien deiner eigenen Welt]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen PC (Windows), Xbox 360 Erscheinungsjahr 2006 Urheber Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Tolkien-Fans und Liebhaber von Fantasy-Echtzeit-Strategiespielen Metacritic-Bewertung 79

Dieses „Herr der Ringe“-Spiel hat meine Begeisterung für Echtzeit-Strategiespiele mit seinem facettenreichen Mittelerde-Universum und seinem fesselnden Gameplay auf ein neues Niveau gehoben. Auch weil es nur wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Trilogie erschien. Wenn du Spiele zur griechischen Mythologie magst wie AOMProbier es doch mal ausDer Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde II.

Während ich meine Festung errichtete und die Kavallerie der Rohirrim versammelte, tauchte ich in eine Welt ein, in der Strategie und Fantasie auf wundervolle Weise miteinander verschmolzen. Die Möglichkeit, Gebäude an beliebiger Stelle auf der Karte zu platzieren, verschaffte mir kreative Freiheit, die meine Taktiken beim Aufbau der Basis über die Grenzen herkömmlicher Echtzeit-Strategiespiele hinaushoben.

In diesem Spiel kannst du verschiedene Fraktionen spielen, von den mächtigen Menschen des Westens bis hin zu den monströsen Goblins und Trollen von Mordor. Jede Fraktion bietet einzigartige Strategien und unvergessliche Helden wie Aragorn und den Hexenkönig. Besonders hervorzuheben ist die strategische Tiefe, die durch die Einheitenklassen und deren gegenseitige Schwächung entsteht und mich dazu zwang, mich mitten im Kampf ständig anzupassen und meine Kampfpläne zu ändern.

Pro-Tipp Stützpunkte können frei angelegt werden, ohne dass feste Grundstücksgrößen vorgegeben sind. Du kannst deine Mauern und Gebäude also an beliebiger Stelle platzieren; Zwerge, die zur Verteidigung stark auf teure Mauern angewiesen sind, können von diesem Tipp profitieren.

Die Heldeneinheiten, insbesondere mit ihren legendären Kräften, sorgten für ein spannendes RPG-Element, das jeden Kampf wirklich dynamisch machte. Die Mischung aus filmischen Elementen und taktischen Kämpfen hat mich gefesselt, während die Multiplayer-Gefechte mit meinen „Herr der Ringe“-begeisterten Freunden für chaotischen Spaß sorgten.

Auch wenn dieses Spiel schon fast zwei Jahrzehnte alt ist, bietet sein Gameplay jedem Fan des Genres oder von Tolkiens Welt ein unvergessliches Erlebnis.

Mein Fazit: Wenn du Lust auf ein Strategiespiel mit epischen Schlachten, legendären Helden und weitreichender Freiheit beim Aufbau deiner Basis hast, Die Schlacht um Mittelerde II gilt nach wie vor als ein Klassiker, den man unbedingt gespielt haben muss.

15. Command & Conquer [Die virtuelle Schwester von „Teile und herrsche“ (DAR)]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS) Plattformen PC, Konsolen Erscheinungsjahr 1995 Urheber Westwood Studios/Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Klassische RTS-Spieler, die sich nach rasanten Action-Szenen und taktischer Tiefe sehnen Metacritic-Bewertung 94

Und wie könnte ich das vergessen Command & Conquer? Es ist der Grundpfeiler des Echtzeit-Strategiespiels, und meine Erinnerungen an diesen 30 Jahre alten Retro-Klassiker sind mir bis heute lebhaft im Gedächtnis geblieben.

Sobald ich meine Bauzone eingerichtet und einen Späher ausgesandt hatte, war ich von der strategischen Tiefe des Spiels einfach begeistert. Der Kampf zwischen der GDI und der Bruderschaft von Nod wirkte unglaublich realistisch, da ich das Sammeln von Ressourcen mit dem Aufbau meiner Basis und taktischen Gefechten in Einklang bringen musste.

Mir gefällt, wie mich die Missionen des Spiels dazu gebracht haben, meine Vorgehensweise zu verfeinern; manchmal musste ich einfach feindliche Stützpunkte stürmen, während ich mich in anderen Fällen defensiv verschanzen musste. Die FMV-Zwischensequenzen verliehen dem gesamten Gameplay einen charmanten, kitschigen erzählerischen Touch, der dafür sorgte, dass sich der Einsatz persönlich anfühlte – vor allem durch Kanes unheimliche Präsenz, die wie ein Gespenst in den Schatten lauerte.

Pro-Tipp Wie immer geben gute Späher Aufschluss über die Bewegungen und Positionen des Gegners. Sie können dir dabei helfen, deine Stellung zu verteidigen oder Gelegenheiten zu finden, feindliche Stützpunkte anzugreifen, während dessen Armee abwesend ist.

Command & ConquerDer unverwechselbare Soundtrack hat meinen Adrenalinspiegel in die Höhe getrieben. Außerdem passte er perfekt zu den chaotischen Momenten auf dem Schlachtfeld. Was mich wirklich immer wieder zurückkommen ließ, war das Multiplayer-Erlebnis: LAN-Matches, in denen hektische Basisüberfälle und Verteidigungen in letzter Sekunde sowohl meine strategische Weitsicht als auch meine Reflexe auf die Probe stellten.

Auch wenn dieses Echtzeit-Strategiespiel nach heutigen Maßstäben grafisch veraltet ist, fühlt sich das Gameplay immer noch flüssig und befriedigend an. Command & Conquer war für mich der Einstieg in das RTS-Genre und ist bis heute ein nostalgischer Klassiker, den ich immer wieder gerne spiele.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach fantastischen Basisaufbau- und Kampftaktiken bist, Command & Conquer ist nach wie vor eine gute Wahl, die sich auch heute noch bewährt.

Übersichtstabelle

Fühlst du dich von diesem riesigen Buffet strategischer Meisterwerke ein wenig überfordert? Keine Panik – ich habe alles in einer übersichtlichen kleinen Tabelle zusammengefasst, damit du dich leichter für dein nächstes AOM-Abenteuer viel einfacher.

Muss Spiel Anmerkungen / Stärken 1 Der Aufstieg der Nationen – Ein Imperiumsgründer, der Epochen überbrückte Umfassende Ressourcen- und Gebietsbeherrschung; strategisches Gameplay über mehrere Epochen hinweg; stark AOM-ähnliche Imperiumsentwicklung und wirtschaftliche Tiefe. 2 Empire Earth – 14 Epoch: Zivilisationssimulator Ein riesiger zeitlicher Spannbogen von der Urzeit bis in die Zukunft; Moral- und Ressourcensysteme sorgen für zusätzliche Komplexität; ideal für Fans von lang angelegten historischen Strategiespielen. 3 Stronghold Legends – Mythical Castle Siege – Echtzeit-Strategiespiel Klassisches „Stronghold“-Gameplay mit Drachen, Hexen und legendären Helden; unterhaltsame Fantasy-Variante; ideal für Spieler, die Einheiten im Mythos-Stil mögen, ähnlich wie AOM. 4 Römischer Triumph: Überlebens-Städtebau-Spiel – Eine von Mythen umwobene römische Siedlung Städtebau im alten Rom mit Überlebenselementen, mythologischen Monstern und religiösen Opfergaben; Ressourcen- und Verteidigungssysteme ähneln AOMder Kreislauf aus Gottesgefallen und Stadtverwaltung. 5 0 v. Chr. – Kostenloses Open-Source-Echtzeit-Strategiespiel zum Thema antike Kriegsführung Historisch inspirierte Zivilisationen, groß angelegte Schlachten, ein komplexes Wirtschaftssystem und realistische Logistik; umfassende Modding-Unterstützung und kontinuierliche Weiterentwicklung. 6 Jahr 1800 – Ein Meisterwerk unter den Städtebau-Spielen im Stil des Industriezeitalters Atemberaubende Grafik, facettenreiche Wirtschaftssysteme, komplexe Produktionsketten und die Erweiterung auf mehrere Inseln – das weckt genau denselben Drang zum Aufbau eines Imperiums wie AOM (abgesehen von den Göttern). 7 Warcraft III – Ein klassischer, auf Helden ausgerichteter Fantasy-Echtzeit-Strategie-Klassiker Fesselnde Kampagnen, Heldeneinheiten mit RPG-Mechaniken, unverwechselbare Fraktionen, ein farbenfroher Grafikstil und eine fesselnde Fantasy-Geschichte. 8 Medieval II: Total War – Die große mittelalterliche Eroberung Rundenbasierte strategische Karte + Echtzeitkämpfe; tiefgehende Diplomatie, Belagerungen und Charaktereigenschaften; fesselndes mittelalterliches Eroberungserlebnis. 9 Hallo Wars – Ein Science-Fiction-Echtzeit-Strategiespiel für Halo-Fans Ein schnelles, leicht zugängliches Echtzeit-Strategiespiel im Halo-Universum; filmreife Kampagne; optimierter Basisaufbau und taktische Kämpfe; ideal für RTS-Neulinge. 10 Römisches Reich – Entspannter römischer Städtebau-Simulator Leichtes und entspanntes Stadtmanagement im römischen Stil; bezaubernde Grafik; einfache Spielmechanik – ideal für Gelegenheitsspieler oder Einsteiger in das Genre der Städtebau-Spiele. 11 Civilization VI – 4X-Imperiumsstrategie mit Stil Rundenbasierter Aufbau eines Imperiums mit Religion, Kultur, Handel und technologischen Entwicklungszweigen; das Bezirkssystem sorgt für mehr Tiefe bei der Stadtplanung; Spiegel AOMdie Befriedigung, sein Imperium zu vergrößern. 12 Spartan: Total Warrior – Mythische Hack-and-Slash-Kämpfe Rasanter Kampf im mythischen Griechenland; große Feldschlachten; Bosskämpfe mit mythischen Elementen; unterhaltsame Action-Wendung für AOM Fans. 13 Stronghold Crusader II – Echtzeit-Strategiespiel mit Wüstenburg Wüstenkriegsführung, realistische Burgzerstörung, taktische Einheitenfähigkeiten, wirtschaftliches Gleichgewicht und unterhaltsame Koop- und Gefechtsmodi. 14 Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde II – Tolkien-RTS-Sandbox Kreativer, freier Aufbau von Stützpunkten, legendäre Helden, Fantasy-Fraktionen, strategische Tiefe und filmreife RTS-Schlachten für „Herr der Ringe“-Fans. 15 Command & Conquer – Der ursprüngliche, rasante RTS-Klassiker Ein bahnbrechendes Echtzeit-Strategiespiel mit ausgefeiltem Basisaufbau, taktischen Gefechten, legendären Zwischensequenzen, einem mitreißenden Soundtrack und einem Multiplayer-Modus mit hohem Wiederspielwert.

Mein Fazit

Wenn ich die besten PC-Strategiespiele auswählen könnte, wie zum Beispiel Zeitalter der Mythen Wenn ich mich für den Rest meines Lebens entscheiden müsste, würde ich diese fünf Titel wählen:

Für Strategie-Fans → Der Aufstieg der Nationen

Ein weitreichendes Imperium, das historische Tiefe mit Echtzeit-Strategie-Gameplay verbindet.

Ein weitreichendes Imperium, das historische Tiefe mit Echtzeit-Strategie-Gameplay verbindet. Für Geschichtsinteressierte → Empire Earth

Es führt dich durch alle wichtigen Epochen und epischen Schlachten und bietet dir stundenlangen Spielspaß.

Es führt dich durch alle wichtigen Epochen und epischen Schlachten und bietet dir stundenlangen Spielspaß. Für Fantasy-Fans → Stronghold Legends

Bietet eine spannende Mischung aus Fabelwesen und Burgbau-Mechaniken mit fesselnden Belagerungskämpfen.

Bietet eine spannende Mischung aus Fabelwesen und Burgbau-Mechaniken mit fesselnden Belagerungskämpfen. Für Puristen der Hintergrundgeschichte → Warcraft III

Besticht durch unvergessliche Helden, fesselnde Handlungsstränge und eine perfekte Balance aus Strategie- und RPG-Elementen.

Besticht durch unvergessliche Helden, fesselnde Handlungsstränge und eine perfekte Balance aus Strategie- und RPG-Elementen. Für virtuelle Burgverteidiger → Stronghold Crusader II

Verbindet mittelalterliches Belagerungs-Gameplay mit strategischer Tiefe und spannender Multiplayer-Action.

Häufig gestellte Fragen