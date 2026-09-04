Cómo evitar las estafas con tarjetas regalo: guía completa de prevención 2026

Para aprender a evitar las estafas con tarjetas regalo, lo primero es saber lo habituales que se han vuelto. En EE. UU., la Comisión Federal de Comercio constató que aproximadamente una de cada cuatro personas que denunciaron haber perdido dinero por fraude entre enero de 2018 y septiembre de 2021 afirmó que se habían utilizado tarjetas regalo como método de pago, lo que las convierte en el método de pago más frecuentemente denunciado durante ese periodo.

Solo en los primeros nueve meses de 2021, las pérdidas denunciadas alcanzaron los 148 millones de dólares, frente a los 70,6 millones de dólares de 2018. Los adultos de 80 años o más han declarado pérdidas medias por fraude considerablemente superiores a las de las víctimas más jóvenes.

Esta guía explica cómo evitar las estafas con tarjetas regalo, describiendo cómo se lleva a cabo una estafa de este tipo, cómo prevenir el fraude con tarjetas regalo y cuáles son los lugares más seguros para comprarlas.

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¿Qué es una estafa con tarjetas regalo?

Una estafa con tarjetas regalo es cualquier artimaña que te engaña para que compres una tarjeta regalo y le facilites al estafador el número de la tarjeta o el PIN, lo que le permite quedarse con el dinero. Las estafas con tarjetas regalo suelen dividirse en dos grandes categorías, y saber cómo evitarlas empieza por reconocer a cuál te enfrentas, ya que la solución varía en función de cada una.

Tipo de estafa Cómo empieza Cómo pierdes dinero Estafa de pago Una persona te llama o te envía un mensaje inventándose un motivo urgente y te pide que compres una tarjeta regalo Le lees el código y el PIN, y el estafador puede quedarse con el dinero Estafa con productos La tarjeta ya está comprometida antes incluso de que la toques, ya sea porque la han manipulado en la tienda o porque se ha vendido a través de un anuncio falso Canjeas una tarjeta que ya ha sido utilizada

Ambas estafas funcionan porque los fondos de las tarjetas regalo pueden transferirse al estafador en cuanto se le facilitan el número de la tarjeta y el PIN. Una vez utilizados los fondos, recuperarlos puede resultar difícil, por lo que es importante actuar con rapidez.

Por qué los estafadores prefieren las tarjetas regalo a otros métodos de pago

Una transferencia bancaria puede ofrecer algunas opciones para denunciar o recuperar transacciones fraudulentas, mientras que un cargo en una tarjeta de crédito puede dar lugar a un proceso de reclamación o devolución que te ayude a recuperar el dinero.

Una tarjeta regalo suele ofrecer menos protecciones que una tarjeta de crédito o una transacción bancaria. Una vez que el estafador obtiene el número de la tarjeta y el PIN, puede canjear los fondos, y una vez gastados, recuperar el dinero puede resultar difícil, aunque, aun así, debes ponerte en contacto con el emisor de inmediato.

Esa diferencia es precisamente la razón por la que es importante aprender a evitar las estafas con tarjetas regalo. Si además ganas dinero en efectivo por Internet, ten especial cuidado cuando alguien te pida un método de pago inusual.

Las estafas más comunes con tarjetas regalo a las que hay que estar atento

La historia varía según quién llame, pero el esquema que hay detrás repite siempre los mismos tres pasos: urgencia, una petición de tarjetas regalo y presión para que actúes antes de que puedas comprobar si es cierto. Detectar este patrón es el primer paso para aprender a prevenir el fraude con tarjetas regalo.

Estafas de suplantación de identidad de organismos gubernamentales o de Hacienda

Esta estafa comienza con una llamada de alguien que afirma trabajar para el IRS, la Administración de la Seguridad Social o la policía local, a veces con un identificador de llamadas falsificado para que aparezca un número gubernamental.

Te dicen que debes impuestos atrasados, que no te has presentado a una cita judicial o que te van a suspender una prestación, con una orden judicial ya en vigor a menos que pagues hoy mismo. Te presionan para que compres una tarjeta regalo y leas el código en voz alta antes de colgar, sin darte tiempo para pensar en la forma más segura de comprar tarjetas regalo.

Ninguna agencia gubernamental real te exigirá que pagues una factura, una multa o un impuesto con una tarjeta regalo, lo cual es una clara señal de que se trata de una estafa.

Qué hacer: Cuelga y llama directamente a la agencia utilizando el número que aparece en su página web oficial.

Estafas de «soporte técnico»

Aparece una ventana emergente en tu pantalla o suena tu teléfono. En cualquier caso, la advertencia es la misma: tu dispositivo está infectado o tu cuenta se ha visto comprometida, y tienes unos minutos para solucionarlo antes de que se produzcan daños reales.

Según afirman, la solución consiste en pagar mediante una tarjeta regalo de Google Play, Apple o Steam, a menudo después de haberte convencido para que instales un programa de acceso remoto en tu dispositivo.

Una empresa de asistencia técnica legítima nunca te exigirá que pagues por el servicio con una tarjeta regalo, lo cual es una clara señal de estafa. La mejor forma de comprar tarjetas regalo nunca empieza con una ventana emergente que te diga que vayas a comprar una.

El fraude relacionado con el soporte técnico no es infrecuente. El FBI afirmó que las estafas de soporte técnico costaron a los estadounidenses unos 2.1 mil millones de dólares en 2025. Dada esa magnitud, es urgente aprender a evitar las estafas con tarjetas regalo, empezando por cuestionar la advertencia antes de actuar.

Qué hacer: Cierra la ventana emergente, cuelga el teléfono y comprueba el estado de tu dispositivo únicamente a través de los canales oficiales.

Estafas relacionadas con emergencias familiares

Hoy en día, los estafadores pueden utilizar tecnología de clonación de voz basada en IA para que las llamadas suenen como si las hiciera un familiar. Esta estafa comienza cuando llama alguien que suena como un nieto, un hijo u otro pariente cercano. La historia es siempre la misma: un accidente o una detención, y hay que solucionarlo de inmediato.

La persona que llama te ruega que no se lo cuentes a nadie más de la familia, y a veces incluye a un falso agente de policía o abogado para aumentar la presión. Te presionan para que compres tarjetas regalo y leas los códigos en voz alta antes de que tengas tiempo de pensar.

La mejor forma de comprar tarjetas regalo nunca empieza con alguien que te mete prisa y te exige que guardes silencio. Las estafas relacionadas con emergencias familiares pueden implicar tarjetas regalo, pero la FTC recomienda tomarse un respiro y ponerse en contacto por tu cuenta con el familiar para verificar la emergencia.

Qué hacer: Cuelga y llama directamente a tu familiar a un número que tengas guardado, nunca al que te dé la persona que te llama.

Estafas de compradores o vendedores falsos en plataformas de compraventa

Esta estafa se da de dos formas en los anuncios clasificados y en las plataformas sociales de compraventa. Un comprador que insiste en pagar con una tarjeta regalo en lugar de utilizar el proceso de pago de la plataforma, o un vendedor que pide un depósito mediante tarjeta regalo antes de realizar el envío.

En cualquier caso, pagar con una tarjeta regalo al margen del proceso de pago habitual de la plataforma puede suponer perder las protecciones de pago o los mecanismos de resolución de disputas que ofrece la plataforma. Esa no es la forma más segura de comprar tarjetas regalo. Un pago con tarjeta regalo suele carecer de las protecciones para el comprador y los mecanismos de resolución de disputas disponibles a través del proceso de pago oficial de la plataforma, por lo que el comprador o el vendedor pueden tener pocas opciones de recurso si la otra parte desaparece.

En las transacciones en mercados online, realiza el pago a través del proceso de pago oficial de la plataforma siempre que sea posible. En el momento en que el pago se realiza mediante una tarjeta regalo, ya se está produciendo una estafa relacionada con tarjetas regalo.

Qué hacer: Utiliza siempre el proceso de pago oficial de la plataforma, incluso si la otra persona afirma que no funciona.

Estafas relacionadas con premios, loterías o sorteos

Recibes un mensaje en el que te dicen que has ganado un premio, una lotería o un sorteo, a menudo uno en el que ni siquiera recuerdas haber participado. Te dicen que, para poder cobrar el premio, primero tienes que pagar una tasa, que se presenta como un impuesto o un gasto de tramitación. Esa tasa se abona en forma de tarjetas regalo, antes incluso de que veas un céntimo del premio.

Al igual que las aplicaciones de juegos con recompensas, los sorteos legítimos no te exigen que pagues ninguna tasa para recibir tu premio. Un premio que requiere un pago previo a su entrega es una estafa, y si el pago se solicita mediante una tarjeta regalo, se trata de una estafa con tarjetas regalo.

Qué hacer: No pagues nada para reclamar un premio, sea real o no, y denuncia el mensaje.

Señales de alerta de que eres objetivo de una estafa con tarjetas regalo

Las estafas con tarjetas regalo de la sección anterior utilizan historias diferentes, pero muchas se basan en estas mismas tres tácticas. Son la base para prevenir el fraude con tarjetas regalo, independientemente de la historia que cuente el estafador. Los estafadores recurren a las tres a la vez, ya que cada una de ellas elimina una forma de darse cuenta antes de que el dinero desaparezca.

Táctica Cómo se presenta Urgencia Te presionan para que actúes de inmediato, sin tiempo para verificar la historia ni llamar a nadie más Instrucciones Te indican exactamente en qué tienda y con qué marca de tarjeta debes comprar, a veces repartiendo la compra entre varias tiendas o en cantidades más pequeñas, para que el cajero no haga preguntas Prueba Te piden que leas en voz alta el código y el PIN, o que fotografíes la tarjeta, antes incluso de que hayas salido de la tienda

Ninguna empresa legítima ni organismo público te pedirá jamás que pagues de esta forma. Muchas tiendas forman a sus cajeros para que reconozcan las compras sospechosas de tarjetas regalo, por lo que comprar en una tienda que conozcas e inspeccionar la tarjeta antes de pagar puede reducir el riesgo.

Cómo detectar una tarjeta regalo manipulada antes de comprarla

Muchas tarjetas regalo físicas que se encuentran en las estanterías de las tiendas no se activan hasta que se compran y se procesan en caja. Los estafadores se aprovechan de ese lapso de tiempo de dos maneras, y ninguna de ellas requiere una llamada telefónica. Esta es la parte relacionada con el producto de una estafa con tarjetas regalo, que ya está en marcha antes de que llegues a la caja.

Un estafador puede retirar la pegatina con el PIN de una tarjeta expuesta en el estante o rascar la parte del reverso para obtener el código y, a continuación, manipular la tarjeta para que parezca intacta. Una vez que recargues dinero en la tarjeta, el estafador podría quedarse con los fondos utilizando el número de tarjeta y el PIN robados.

En teoría, el expositor de una tienda oficial es el lugar más seguro para comprar tarjetas regalo, pero la manipulación puede pasar desapercibida en cualquier sitio. Comprueba siempre estos detalles antes de comprar.

Panel del PIN expuesto o rayado. El recubrimiento protector debe estar completamente intacto hasta que lo rayes tú mismo.

El recubrimiento protector debe estar completamente intacto hasta que lo rayes tú mismo. Embalaje suelto, rasgado o resellado , sobre todo si la costura parece haber sido abierta y pegada de nuevo.

, sobre todo si la costura parece haber sido abierta y pegada de nuevo. Un código de barras que parece más grueso de lo normal. Pásale el dedo por encima. Una pegatina que oculte el código real tiene un ligero relieve.

Si algo te parece sospechoso, entrega la tarjeta a un empleado de la tienda y elige otra; así es como puedes evitar las estafas con tarjetas regalo antes de haber gastado ni un dólar.

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Cómo evitar las estafas con tarjetas regalo: una lista de comprobación paso a paso

Sigue esta lista de comprobación para reducir el riesgo de estafas con tarjetas regalo antes, durante y después de una compra.

Nunca compres siguiendo las instrucciones de otra persona. Una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico en el que te pidan que compres una tarjeta regalo de inmediato es la señal más clara de estafa, independientemente de quién te lo pida. La mejor forma de comprar tarjetas regalo empieza por una decisión que solo tú puedes tomar. Compra únicamente en una fuente oficial o de confianza. Esto incluye la tienda física del minorista, la página web oficial de la marca o una plataforma de venta de confianza. Esos son los lugares más seguros para comprar tarjetas regalo, mientras que los anuncios clasificados, los anuncios en redes sociales y los revendedores desconocidos conllevan el mayor riesgo. Revisa la tarjeta antes de pagar. Comprueba el panel del PIN, el embalaje y el código de barras en busca de los indicios de manipulación mencionados anteriormente, ya que detectarlos antes de pagar es la forma más segura de comprar tarjetas regalo en persona. Guarda el recibo y haz una foto de la tarjeta. Guarda el recibo como prueba de compra y plantéate hacer una foto del anverso y el reverso antes de utilizar la tarjeta, por si alguna vez necesitas presentar una reclamación. Es un pequeño hábito, pero puede ser de ayuda si surge algún problema. Regístrala si el emisor ofrece la posibilidad de hacerlo y actívala siguiendo las instrucciones del emisor. Nunca facilites el código ni el PIN a nadie. Ni por teléfono, ni por mensaje de texto, ni por chat, independientemente de quién te lo pida o de lo urgente que parezca. Confirma quién te lo pide y por qué. Si vas a comprar para otra persona, verifica la solicitud con ella antes de realizar la compra, especialmente si te ha llegado por SMS o mensaje.

Si sigues estos consejos, podrás reducir considerablemente el riesgo de caer en una estafa con tarjetas regalo. Además, te resultarán útiles si estás aprendiendo a ganar dinero jugando a videojuegos en los que las tarjetas regalo son el único método de pago.

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Los lugares más seguros para comprar tarjetas regalo

Una vez que sepas cómo evitar las estafas con tarjetas regalo, la siguiente pregunta es dónde entregar tu dinero. No todos los sitios que venden tarjetas regalo conllevan el mismo riesgo, y el lugar más seguro para comprarlas no siempre es el más barato. Estos son los mejores sitios para comprar tarjetas regalo.

Distribuidores oficiales o páginas web de las marcas

Comprar directamente al emisor de la tarjeta regalo o a un distribuidor autorizado (como Amazon, Apple, Google Play, Target y Steam) suele ser la forma más segura de adquirir tarjetas regalo. Así evitas el riesgo adicional que suponen los vendedores externos en mercados no verificados.

Si surge algún problema, puedes ponerte en contacto directamente con el emisor a través de sus canales de atención al cliente o de lucha contra el fraude. Sin embargo, rara vez supone un ahorro: el precio de venta al público es el precio de venta al público. Si prefieres compensar ese coste, puedes ganar dinero jugando a videojuegos para financiar de forma legítima tus futuras compras.

Plataformas de venta de confianza y verificadas

Un mercado verificado puede ser otra opción, y los precios pueden ser más bajos que en las tiendas oficiales. Por ejemplo, Eneba exige a los vendedores que completen un proceso de verificación antes de poder vender en el mercado, y los anuncios incluyen valoraciones y el historial del vendedor, para que puedas evaluar a quién le estás comprando.

La política de reembolso de Eneba cubre las claves de producto elegibles que no se hayan revelado, sean inválidas o se hayan utilizado previamente en un plazo de 14 días desde la compra. El simple hecho de cambiar de opinión tras ver el código no es motivo válido.

Eneba te pone en contacto con vendedores independientes en lugar de actuar como vendedor directo de cada código, por lo que comprobar primero la valoración del vendedor sigue siendo parte de cómo evitar las estafas con tarjetas regalo.

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Qué hacer si te han estafado

Si ya has enviado un código de tarjeta regalo a un estafador, esta es la parte de cómo evitar las estafas con tarjetas regalo que algunas guías omiten: qué ocurre a continuación. Ahora, la rapidez es más importante que cualquier otra cosa.

Ponte en contacto inmediatamente con la entidad emisora de la tarjeta regalo a través de su canal oficial de atención al cliente o de denuncia de fraudes y pregunta si pueden bloquear o recuperar el saldo restante. Conserva la tarjeta física y el recibo. Te pueden ser de ayuda a la hora de denunciar la estafa al emisor de la tarjeta regalo o a la FTC. Presenta una denuncia ante la FTC. Se trata de una medida fundamental para evitar que se extienda el fraude con tarjetas regalo, ya que la FTC utiliza estas denuncias para rastrear los patrones de estafa y advertir a otras personas.

Si has comprado la tarjeta a través de un mercado online y el código resulta ser inválido o ya se ha utilizado, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente del mercado y recurre a su proceso de protección al comprador.

En Eneba, sus normas de reembolso cubren las claves de producto no reveladas y las claves inválidas o utilizadas anteriormente, y los reembolsos a los que se tiene derecho están disponibles en un plazo de 14 días desde la compra. Saber en qué situación te encuentras es parte de cómo evitar que las estafas con tarjetas regalo te salgan por duplicado.

Mientras esperas una solución, puedes buscar formas legítimas de ganar dinero en Internet para ayudar a compensar lo que has perdido.

Conclusión

Las estafas con tarjetas regalo siguen funcionando porque se aprovechan de la urgencia y la falta de conocimiento, ya sea mediante una llamada de alguien que se hace pasar por la Agencia Tributaria o una tarjeta manipulada en el estante de una tienda. Ninguna de las dos requiere gran sofisticación para llevarse a cabo, y tampoco cuesta mucho evitarlas.

Los hábitos de seguridad mencionados en esta guía te enseñan cómo evitar las estafas con tarjetas regalo al comprarlas, ya sea mediante transacciones en efectivo o con créditos obtenidos en sitios web de encuestas remuneradas. Verifica siempre antes de pagar, compra solo en lugares en los que confíes de verdad y nunca facilites el código a nadie que te lo pida.

Nada de esto implica renunciar por completo a la comodidad, aunque unos hábitos de compra más seguros a veces pueden suponer pagar un poco más. Hace que la compra sea más reflexiva, pero es una compensación que merece la pena asumir siempre.

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Preguntas frecuentes