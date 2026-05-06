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Premios Game Awards 2025: ganadores y categorías que debes conocer

Premios Game Awards 2025: ganadores y categorías que debes conocer
Image credit: The Game Awards

Los Game Awards Ya se conocen los ganadores, y las figuras más destacadas del mundo de los videojuegos han alzado la victoria. Clair Obscur: Expedición 33 se llevó a casa el codiciado Juego del añopremio enLos Premios The Game 2025, lo que supone un hito histórico para el título. 

Dominando la ceremonia, Claroscurose llevó un total de nueve premios, arrasando en múltiples categorías y consolidando su posición como el juego más galardonado del año. Si aún no has probado el juego, echa un vistazo a nuestra reseña completa Clair Obscur: Expedición 33 reseña para descubrir por qué ha recibido tan buenas críticas.

En esta guía, analizaré cada categoría y a sus ganadores, incluyendo otros títulos destacados que causaron sensación en el evento. 

Los ganadores

  • Juego del año: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor dirección de juego: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor guion: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor dirección artística: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor música y banda sonora: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor diseño de sonido: Battlefield 6
  • Mejor actuación: Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33)
  • La voz del mejor jugador: Olas embravecidas
  • Innovación en materia de accesibilidad: DOOM: La Edad Media
  • Juegos con impacto: Al sur de la medianoche
  • Mejor serie en emisión: No Man’s Sky
  • Mejor apoyo de la comunidad: Baldur’s Gate 3
  • Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor juego independiente debutante: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor juego para móvil: Umamusume: Pretty Derby
  • Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada: El paseo de medianoche
  • Mejor juego de acción: Hades II
  • Mejor juego de acción y aventura: Hollow Knight: Silksong
  • Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedición 33
  • Mejor juego de lucha: Fatal Fury: La ciudad de los lobos
  • Mejor juego para toda la familia: Donkey Kong Bananza
  • Mejor juego de simulación o estrategia: Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice
  • Mejor juego de deportes y carreras: Mario Kart World
  • Mejor juego multijugador: ARC Raiders
  • Mejor adaptación: The Last of Us: Temporada 2
  • El juego más esperado:Grand Theft Auto VI
  • Creador de contenidos del año: MoistCr1tikal
  • Mejor juego de esports: Counter-Strike 2
  • Mejor deportista de los deportes electrónicos: Chovy (Gen.G – League of Legends)
  • Mejor equipo de esports: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Los Premios The Game 2025: Lista completa de ganadores y todos los nominados

Los Premios The Game 2025 ha destacado lo mejor del mundo de los videojuegos, premiando los títulos más innovadores de todos los géneros. A continuación encontrarás la lista completa de ganadores y nominados, desglosada por categorías, para que puedas ver qué juegos se han ganado un lugar en el centro de atención este año.

Juego del año

Clair Obscur: Expedición 33 walking in a forest red grass.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II

Mejor dirección de juego

Clair Obscur: Expedición 33 Gustave selecting an attack against an enemy.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Hades II
Ficción dividida

Mejor guion

Clair Obscur: Expedición 33 going towards an opening in the ground to descend deeper.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f

Mejor dirección artística

Clair Obscur: Expedición 33 Gustave dealing damage to an enemy.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Mejor música y banda sonora

Clair Obscur: Expedición 33 original soundtrack poster.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Mejor diseño de sonido

Battlefield 6 looking from above at a lot of black smoke and fire.
GANADOR:Battlefield 6
Clair Obscur: Expedición 33
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Silent Hill f

Mejor rendimiento

Clair Obscur: Expedición 33 Maelle speaking.
GANADORA: Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33)
Ben Starr (Clair Obscur: Expedición 33)
Charlie Cox (Clair Obscur: Expedición 33)
Erika Ishii (El fantasma de Yōtei)
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Troy Baker (Indiana Jones y el Gran Círculo)

La voz del mejor jugador

Olas embravecidas attacking an enemy under moonlight.
GANADOR: Olas embravecidas
Clair Obscur: Expedición 33
Envío
Genshin Impact
Hollow Knight: La canción de seda

Innovación en materia de accesibilidad

DOOM: La Edad Media with a shotgun going near fire and smoke.
GANADOR:DOOM: La Edad Media
Assassin’s Creed Shadows
Accidente nuclear
EA Sports FC 26
Al sur de la medianoche

Juegos con impacto

Al sur de la medianoche going towards two tree-like enemies.
GANADOR:Al sur de la medianoche
Consúmeme
Desnudar
Discos perdidos: Bloom & Rage
Parada para descansar

Mejor serie en emisión

No Man’s Sky character in yellow suit standing on ice.
GANADOR:No Man’s Sky
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
Marvel Rivals

El mejor apoyo de la comunidad

Baldur's Gate 3 main character standing near an open shabby door.
GANADOR:Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
No Man’s Sky

Mejor juego independiente

Clair Obscur: Expedición 33 Maelle doing first strike on an enemy.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Absolum
Bola contra foso
El Príncipe Azul
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Mejor juego independiente debutante

Clair Obscur: Expedición 33 Maelle against an enemy in Crimson Forest.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
El Príncipe Azul
Desnudar
Envío
Gracias

El mejor juego para móvil

Umamusume: Pretty Derby four characters running fast on a race track.
GANADORA: Umamusume: Pretty Derby
Destino: El amanecer
Persona 5: El Fantasma X
Sonic Rumble
Olas embravecidas

Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada

El paseo de medianoche with a big stick walking in the dark.
GANADOR: El paseo de medianoche
Alien: Incursión rebelde
Arken Age
Pueblo fantasma
Deadpool VR

El mejor juego de acción

Hades II main character fighting against Headmistress Hecate boss.
GANADOR: Hades II
Battlefield 6
DOOM: La Edad Media
Ninja Gaiden 4
Shinobi: El arte de la venganza

El mejor juego de acción y aventura

Hollow Knight: Silksong buying a mask shard.
GANADOR:Hollow Knight: Silksong
Death Stranding 2: En la playa
El fantasma de Yōtei
Indiana Jones y el Gran Círculo
Ficción dividida

El mejor juego de rol

Clair Obscur: Expedición 33 aiming and damaging an enemy from afar.
GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
Declarado
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2

El mejor juego de lucha

Fatal Fury: La ciudad de los lobos Terry fighting against Mosburg.
GANADOR:Fatal Fury: La ciudad de los lobos
2XKO
Colección de combates 2
Mortal Kombat: Colección Legacy
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Escenario mundial

El mejor juego para toda la familia

Donkey Kong Bananza running towards a pink arch.
GANADOR:Donkey Kong Bananza
Fiesta LEGO
LEGO Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing CrossWorlds
Ficción dividida

Mejor juego de simulación y estrategia

Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice selecting where to move Agrias.
GANADOR:Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice
Los Alters
Jurassic World Evolution 3
Civilization VII, de Sid Meier
La tormenta se avecina
Museo Two Point

Mejor juego de deportes y carreras

Mario Kart World Mario in the first place on a red race track.
GANADOR: Mario Kart World
EA Sports FC 26
F1 25
Revancha
Sonic Racing CrossWorlds

El mejor juego multijugador

ARC Raiders running up a hill towards a building.
GANADOR:ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring: Nightreign
PEAK
Ficción dividida

Mejor adaptación

The Last of Us Part 2 Dina looking at Ellie playing a guitar.
GANADOR: The Last of Us: Temporada 2 (Serie) 
Devil May Cry (serie)
Splinter Cell: Deathwatch (serie)
Una película de Minecraft
Hasta el amanecer

El juego más esperado

GTA 6 bird-eye view of a lot of cars surrounding one purple car.
Ganador: GTA 6
007: La primera luz
Lobezno de Marvel
Resident Evil: Requiem
The Witcher IV

Creador de contenidos del año

MoistCr1tikal playing a game with a camera on.
GANADOR: MoistCr1tikal
Kai Cenat
cedro
Festival de los cerezos en flor
El cacahuete quemado

Mejor juego de esports

Counter-Strike 2 with a sniper in hands sneaking near a wall.
GANADOR: Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Valoración

Mejor deportista de los deportes electrónicos

Chovy athlete from Gen.G League of Legends posing for a picture with thumbs-up.
GANADOR: Chovy (Gen.G – League of Legends)
bro (NRG – Valorant)
F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
Kakeru (Street Fighter)
MenaRD (Street Fighter)
ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

El mejor equipo de esports

Team Vitality’s Counter-Strike 2 squad posing together, tugging on their shirts and smiling excitedly at the camera.
GANADOR: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Gen.G (League of Legends)
NRG (Valorant)
Equipo Falcons (DOTA 2)
Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)

Mi veredicto

Clair Obscur: Expedición 33 fue el gran ganador en Los Premios The Game 2025, se llevó a casa nueve premios, más que cualquier otro juegoe. Acaparó la noche, ya que se alzó con la victoria en varias categorías y se convirtió en el juego más premiado del año.

Otros juegos también tuvieron su momento. Hades II won El mejor juego de acción, Hollow Knight: Silksong tomóMejor juego de acción y aventura, yArc Raiders won El mejor multijugador. Battlefield 6ganó porMejor diseño de sonido, yDonkey Kong Bananza won El mejor juego para toda la familia. Estos juegos demostraron que había muchos títulos destacados en diferentes categorías.

También hubo algunas sorpresas. Algunos juegos que los aficionados creían que iban a ganar no lo hicieron, y otros títulos menos favoritos se llevaron los premios. Esto hizo que la ceremonia fuera más emocionante e impredecible. En general, los premios reconocieron tanto a los grandes títulos como a los lanzamientos más modestos y creativos. 

No te olvides de echar un vistazo a la lista completa de nominados y categorías si quieres saber más sobre Los Premios The Game 2025.

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Nate Kencana

Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More

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