Premios Game Awards 2025: ganadores y categorías que debes conocer
Los Game Awards Ya se conocen los ganadores, y las figuras más destacadas del mundo de los videojuegos han alzado la victoria. Clair Obscur: Expedición 33 se llevó a casa el codiciado Juego del añopremio enLos Premios The Game 2025, lo que supone un hito histórico para el título.
Dominando la ceremonia, Claroscurose llevó un total de nueve premios, arrasando en múltiples categorías y consolidando su posición como el juego más galardonado del año. Si aún no has probado el juego, echa un vistazo a nuestra reseña completa Clair Obscur: Expedición 33 reseña para descubrir por qué ha recibido tan buenas críticas.
En esta guía, analizaré cada categoría y a sus ganadores, incluyendo otros títulos destacados que causaron sensación en el evento.
Jump to:
Los ganadores
- Juego del año: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor dirección de juego: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor guion: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor dirección artística: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor música y banda sonora: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor diseño de sonido: Battlefield 6
- Mejor actuación: Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33)
- La voz del mejor jugador: Olas embravecidas
- Innovación en materia de accesibilidad: DOOM: La Edad Media
- Juegos con impacto: Al sur de la medianoche
- Mejor serie en emisión: No Man’s Sky
- Mejor apoyo de la comunidad: Baldur’s Gate 3
- Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor juego independiente debutante: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor juego para móvil: Umamusume: Pretty Derby
- Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada: El paseo de medianoche
- Mejor juego de acción: Hades II
- Mejor juego de acción y aventura: Hollow Knight: Silksong
- Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedición 33
- Mejor juego de lucha: Fatal Fury: La ciudad de los lobos
- Mejor juego para toda la familia: Donkey Kong Bananza
- Mejor juego de simulación o estrategia: Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice
- Mejor juego de deportes y carreras: Mario Kart World
- Mejor juego multijugador: ARC Raiders
- Mejor adaptación: The Last of Us: Temporada 2
- El juego más esperado:Grand Theft Auto VI
- Creador de contenidos del año: MoistCr1tikal
- Mejor juego de esports: Counter-Strike 2
- Mejor deportista de los deportes electrónicos: Chovy (Gen.G – League of Legends)
- Mejor equipo de esports: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Los Premios The Game 2025: Lista completa de ganadores y todos los nominados
Los Premios The Game 2025 ha destacado lo mejor del mundo de los videojuegos, premiando los títulos más innovadores de todos los géneros. A continuación encontrarás la lista completa de ganadores y nominados, desglosada por categorías, para que puedas ver qué juegos se han ganado un lugar en el centro de atención este año.
Juego del año
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|Donkey Kong Bananza
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
|Kingdom Come: Deliverance II
Mejor dirección de juego
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Hades II
|Ficción dividida
Mejor guion
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Kingdom Come: Deliverance II
|Silent Hill f
Mejor dirección artística
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Mejor música y banda sonora
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Mejor diseño de sonido
|GANADOR:Battlefield 6
|Clair Obscur: Expedición 33
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Silent Hill f
Mejor rendimiento
|GANADORA: Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33)
|Ben Starr (Clair Obscur: Expedición 33)
|Charlie Cox (Clair Obscur: Expedición 33)
|Erika Ishii (El fantasma de Yōtei)
|Konatsu Kato (Silent Hill f)
|Troy Baker (Indiana Jones y el Gran Círculo)
La voz del mejor jugador
|GANADOR: Olas embravecidas
|Clair Obscur: Expedición 33
|Envío
|Genshin Impact
|Hollow Knight: La canción de seda
Innovación en materia de accesibilidad
|GANADOR:DOOM: La Edad Media
|Assassin’s Creed Shadows
|Accidente nuclear
|EA Sports FC 26
|Al sur de la medianoche
Juegos con impacto
|GANADOR:Al sur de la medianoche
|Consúmeme
|Desnudar
|Discos perdidos: Bloom & Rage
|Parada para descansar
Mejor serie en emisión
|GANADOR:No Man’s Sky
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|Helldivers II
|Marvel Rivals
El mejor apoyo de la comunidad
|GANADOR:Baldur’s Gate 3
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|Helldivers II
|No Man’s Sky
Mejor juego independiente
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Absolum
|Bola contra foso
|El Príncipe Azul
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Mejor juego independiente debutante
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|El Príncipe Azul
|Desnudar
|Envío
|Gracias
El mejor juego para móvil
|GANADORA: Umamusume: Pretty Derby
|Destino: El amanecer
|Persona 5: El Fantasma X
|Sonic Rumble
|Olas embravecidas
Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada
|GANADOR: El paseo de medianoche
|Alien: Incursión rebelde
|Arken Age
|Pueblo fantasma
|Deadpool VR
El mejor juego de acción
|GANADOR: Hades II
|Battlefield 6
|DOOM: La Edad Media
|Ninja Gaiden 4
|Shinobi: El arte de la venganza
El mejor juego de acción y aventura
|GANADOR:Hollow Knight: Silksong
|Death Stranding 2: En la playa
|El fantasma de Yōtei
|Indiana Jones y el Gran Círculo
|Ficción dividida
El mejor juego de rol
|GANADOR:Clair Obscur: Expedición 33
|Declarado
|Kingdom Come: Deliverance II
|Monster Hunter Wilds
|The Outer Worlds 2
El mejor juego de lucha
|GANADOR:Fatal Fury: La ciudad de los lobos
|2XKO
|Colección de combates 2
|Mortal Kombat: Colección Legacy
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Escenario mundial
El mejor juego para toda la familia
|GANADOR:Donkey Kong Bananza
|Fiesta LEGO
|LEGO Voyagers
|Mario Kart World
|Sonic Racing CrossWorlds
|Ficción dividida
Mejor juego de simulación y estrategia
|GANADOR:Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice
|Los Alters
|Jurassic World Evolution 3
|Civilization VII, de Sid Meier
|La tormenta se avecina
|Museo Two Point
Mejor juego de deportes y carreras
|GANADOR: Mario Kart World
|EA Sports FC 26
|F1 25
|Revancha
|Sonic Racing CrossWorlds
El mejor juego multijugador
Mejor adaptación
|GANADOR: The Last of Us: Temporada 2 (Serie)
|Devil May Cry (serie)
|Splinter Cell: Deathwatch (serie)
|Una película de Minecraft
|Hasta el amanecer
El juego más esperado
|Ganador: GTA 6
|007: La primera luz
|Lobezno de Marvel
|Resident Evil: Requiem
|The Witcher IV
Creador de contenidos del año
|GANADOR: MoistCr1tikal
|Kai Cenat
|cedro
|Festival de los cerezos en flor
|El cacahuete quemado
Mejor juego de esports
|GANADOR: Counter-Strike 2
|DOTA 2
|League of Legends
|Mobile Legends: Bang Bang
|Valoración
Mejor deportista de los deportes electrónicos
|GANADOR: Chovy (Gen.G – League of Legends)
|bro (NRG – Valorant)
|F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
|Kakeru (Street Fighter)
|MenaRD (Street Fighter)
|ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)
El mejor equipo de esports
|GANADOR: Team Vitality (Counter-Strike 2)
|Gen.G (League of Legends)
|NRG (Valorant)
|Equipo Falcons (DOTA 2)
|Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)
Mi veredicto
Clair Obscur: Expedición 33 fue el gran ganador en Los Premios The Game 2025, se llevó a casa nueve premios, más que cualquier otro juegoe. Acaparó la noche, ya que se alzó con la victoria en varias categorías y se convirtió en el juego más premiado del año.
Otros juegos también tuvieron su momento. Hades II won El mejor juego de acción, Hollow Knight: Silksong tomóMejor juego de acción y aventura, yArc Raiders won El mejor multijugador. Battlefield 6ganó porMejor diseño de sonido, yDonkey Kong Bananza won El mejor juego para toda la familia. Estos juegos demostraron que había muchos títulos destacados en diferentes categorías.
También hubo algunas sorpresas. Algunos juegos que los aficionados creían que iban a ganar no lo hicieron, y otros títulos menos favoritos se llevaron los premios. Esto hizo que la ceremonia fuera más emocionante e impredecible. En general, los premios reconocieron tanto a los grandes títulos como a los lanzamientos más modestos y creativos.
No te olvides de echar un vistazo a la lista completa de nominados y categorías si quieres saber más sobre Los Premios The Game 2025.