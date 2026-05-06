Premios Game Awards 2025: ganadores y categorías que debes conocer

Los Game Awards Ya se conocen los ganadores, y las figuras más destacadas del mundo de los videojuegos han alzado la victoria. Clair Obscur: Expedición 33 se llevó a casa el codiciado Juego del añopremio enLos Premios The Game 2025, lo que supone un hito histórico para el título.

Dominando la ceremonia, Claroscurose llevó un total de nueve premios, arrasando en múltiples categorías y consolidando su posición como el juego más galardonado del año. Si aún no has probado el juego, echa un vistazo a nuestra reseña completa Clair Obscur: Expedición 33 reseña para descubrir por qué ha recibido tan buenas críticas.

En esta guía, analizaré cada categoría y a sus ganadores, incluyendo otros títulos destacados que causaron sensación en el evento.

Los ganadores

Juego del año: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor dirección de juego: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor guion: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor dirección artística: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor música y banda sonora: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor diseño de sonido: Battlefield 6

Battlefield 6 Mejor actuación: Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33)

Jennifer English (Clair Obscur: Expedición 33) La voz del mejor jugador: Olas embravecidas

Olas embravecidas Innovación en materia de accesibilidad: DOOM: La Edad Media

DOOM: La Edad Media Juegos con impacto: Al sur de la medianoche

Al sur de la medianoche Mejor serie en emisión: No Man’s Sky

No Man’s Sky Mejor apoyo de la comunidad: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor juego independiente debutante: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor juego para móvil: Umamusume: Pretty Derby

Umamusume: Pretty Derby Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada: El paseo de medianoche

El paseo de medianoche Mejor juego de acción: Hades II

Hades II Mejor juego de acción y aventura: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedición 33

Clair Obscur: Expedición 33 Mejor juego de lucha: Fatal Fury: La ciudad de los lobos

Mejor juego para toda la familia: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Mejor juego de simulación o estrategia: Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice

Final Fantasy Tactics: Las crónicas de Ivalice Mejor juego de deportes y carreras: Mario Kart World

Mario Kart World Mejor juego multijugador: ARC Raiders

ARC Raiders Mejor adaptación: The Last of Us: Temporada 2

The Last of Us: Temporada 2 El juego más esperado: Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI Creador de contenidos del año: MoistCr1tikal

MoistCr1tikal Mejor juego de esports: Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 Mejor deportista de los deportes electrónicos: Chovy (Gen.G – League of Legends)

Chovy (Gen.G – League of Legends) Mejor equipo de esports: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Los Premios The Game 2025: Lista completa de ganadores y todos los nominados

Los Premios The Game 2025 ha destacado lo mejor del mundo de los videojuegos, premiando los títulos más innovadores de todos los géneros. A continuación encontrarás la lista completa de ganadores y nominados, desglosada por categorías, para que puedas ver qué juegos se han ganado un lugar en el centro de atención este año.

Juego del año

Mejor dirección de juego

Mejor guion

Mejor dirección artística

Mejor música y banda sonora

Mejor diseño de sonido

Mejor rendimiento

La voz del mejor jugador

Innovación en materia de accesibilidad

Juegos con impacto

Mejor serie en emisión

El mejor apoyo de la comunidad

Mejor juego independiente

Mejor juego independiente debutante

El mejor juego para móvil

GANADORA: Umamusume: Pretty Derby Destino: El amanecer Persona 5: El Fantasma X Sonic Rumble Olas embravecidas

Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada

GANADOR: El paseo de medianoche Alien: Incursión rebelde Arken Age Pueblo fantasma Deadpool VR

El mejor juego de acción

El mejor juego de acción y aventura

El mejor juego de rol

El mejor juego de lucha

El mejor juego para toda la familia

Mejor juego de simulación y estrategia

Mejor juego de deportes y carreras

El mejor juego multijugador

Mejor adaptación

GANADOR: The Last of Us: Temporada 2 (Serie) Devil May Cry (serie) Splinter Cell: Deathwatch (serie) Una película de Minecraft Hasta el amanecer

El juego más esperado

Ganador: GTA 6 007: La primera luz Lobezno de Marvel Resident Evil: Requiem The Witcher IV

Creador de contenidos del año

GANADOR: MoistCr1tikal Kai Cenat cedro Festival de los cerezos en flor El cacahuete quemado

Mejor juego de esports

GANADOR: Counter-Strike 2 DOTA 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Valoración

Mejor deportista de los deportes electrónicos

GANADOR: Chovy (Gen.G – League of Legends) bro (NRG – Valorant) F0rsakeN (Paper Rex – Valorant) Kakeru (Street Fighter) MenaRD (Street Fighter) ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

El mejor equipo de esports

GANADOR: Team Vitality (Counter-Strike 2) Gen.G (League of Legends) NRG (Valorant) Equipo Falcons (DOTA 2) Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)

Mi veredicto

Clair Obscur: Expedición 33 fue el gran ganador en Los Premios The Game 2025, se llevó a casa nueve premios, más que cualquier otro juegoe. Acaparó la noche, ya que se alzó con la victoria en varias categorías y se convirtió en el juego más premiado del año.

Otros juegos también tuvieron su momento. Hades II won El mejor juego de acción, Hollow Knight: Silksong tomóMejor juego de acción y aventura, yArc Raiders won El mejor multijugador. Battlefield 6ganó porMejor diseño de sonido, yDonkey Kong Bananza won El mejor juego para toda la familia. Estos juegos demostraron que había muchos títulos destacados en diferentes categorías.

También hubo algunas sorpresas. Algunos juegos que los aficionados creían que iban a ganar no lo hicieron, y otros títulos menos favoritos se llevaron los premios. Esto hizo que la ceremonia fuera más emocionante e impredecible. En general, los premios reconocieron tanto a los grandes títulos como a los lanzamientos más modestos y creativos.

No te olvides de echar un vistazo a la lista completa de nominados y categorías si quieres saber más sobre Los Premios The Game 2025.