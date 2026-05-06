Reseña de Clair Obscur: Expedition 33 — Un juego de rol con un nuevo aire

Nuestra puntuación 10

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Publicado 24 de abril de 2025 Desarrollador Sandfall Interactive Editor Kepler Interactive Plataformas PC, Xbox Series X|S, PS5 (analizada)

No es exactamente como pintar por números

Clair Obscur: Expedición 33 es el primer título del estudio francés Sandfall Interactive, pero no te dejes engañar pensando que se trata de un simple título indie sin importancia: Lluvia de arena cuenta con el antiguo Ubisoft desarrolladores y otros profesionales de primer nivel que trabajan entre bastidores, lo que se traduce en un magnífico juego de rol con identidad y peculiaridades propias. Déjame explicarte por qué no es de extrañar que sea un principal candidato a Juego del añoen la edición de este añoPremios de los videojuegos.

Claroscuro narra la historia de los ciudadanos de Lumière, quienes, cada año, son testigos del despertar de una misteriosa Pintora. Desde lo alto de su siniestro monolito, ella pinta un número. Un año después, todos los que superan esa edad mueren, pero de una forma igualmente artística: se desvanecen en pétalos y humo.

Se han enviado expediciones anteriores para intentar detener a la Pintora, pero todas han fracasado, así que la pregunta es: ¿Tendrá éxito la Expedición 33?¿O es que todos los mayores de 33 años se desvanecerán como un cuadro bajo la lluvia?

★ Ganador del premio GOTY Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

Conoce al grupo

Lumière y su entorno se inspiran en la Belle Époque francesa, que se extendió desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. Clair Obscur: Expedición 33 no es el primer juego en tomar prestados elementos de la «Beautiful Age» para un RPG al estilo Souls (Las mentiras de P (me viene a la mente) pero es la primera en utilizarlo como base para una historia profundamente humana complementada con un combate por turnos poco habitual.

Pero antes de entrar en eso, echemos un vistazo a los personajes de Clair Obscur: Expedición 33. Al igual que en los juegos de rol típicos, Podrás elegir un grupo y, de vez en cuando, mejorar a cada uno de sus miembros (ya hablaremos de eso más adelante). El primer personaje es Gustave, que comienza el juego pasando el día con Sophie, su exnovia. Ella está destinada a desaparecer, por lo que el reencuentro es agridulce; además, esto ayuda a marcar el tono y a reflejar los temores existenciales que impregnan el juego.

Gustave también interactúa con su hermana adoptiva adolescente, Maelle. Juntos, deciden convertirse en «Expedicionarios» y se lanzan a detener a la Pintora. Es también en este prólogo ampliado donde podrás probar el parkour y el combate básico; cualquiera que haya jugado últimamente a un RPG de acción sabrá qué esperar de este último, donde las esquivas y las paradas están a la orden del día.

También te encontrarás con Lune (una erudita y maga), Sciel (una luchadora aparentemente despreocupada), Monoco (un ser parecido a un constructo llamado Gestral) y Verso (un misterioso desconocido). También está Renoir, un anciano que parece inmune al poder de la Pintora y que podría ser un aliado o un enemigo; no te voy a desvelar cómo acaba todo eso.

«Sandfall» saca partido a su presupuesto a través de los personajes, ya que la mayoría de los personajes cuentan con las voces de actores conocidos del cine, la televisión y los videojuegos, como Andy Serkis, Charlie Cox, Jennifer English y Ben Starr. Me gusta que esto te haga intuir desde el principio que te espera algo que va un paso más allá de lo que suele ofrecer un título indie típico. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, me pareció que esto era una especie de arma de doble filo, ya que la ambición narrativa de Sandfall empieza a deshilacharse por los bordes como un lienzo viejo.

Frenesí de QTE por turnos

Aparte del escenario, el combate es donde Clair Obscur: Expedición 33 es donde realmente destaca. A simple vista, es un juego por turnos, como un muchísimos juegos de rol con antelación desde el Final Fantasyserie deMar de estrellas. Sin embargo,hay un marcado componente rítmico eso, la verdad, cuesta un poco acostumbrarse. Las paradas y las secuencias de acción (QTE) permiten modificar cada enfrentamiento en tiempo real, ya sea desviando un ataque enemigo o lanzando una bola de fuego.

Esto convierte cada combate —ya sea contra un extraño autómata centinela o una imponente bestia de roca— en algo parecido a una mezcla entre la estrategia de un combate al estilo Souls y los frenéticos intentos desesperados de última hora cuando fallas un QTE y luego intentas lanzar un contraataque con éxito. Es complicado, pero Lluvia de arena permite a los jugadores cambiar libremente de nivel de dificultad sobre la marcha: Historia es la más fácil, hasta Experto. A los efectos del presente Clair Obscur: Expedición 33 En esta reseña, he jugado principalmente en Modo Expediciones, la configuración predeterminada, con cambios ocasionales a Historia.

Los aficionados a optimizar al máximo las configuraciones de los personajes en Diablo IV y similares estarán encantados, ya que los Expedicionarios se pueden mejorar con Pictos (habilidades de personaje), atributos únicos y Luminas (estas son habilidades pasivas de Picto que puede equipar cualquier personaje, incluso si otro personaje ya tiene esos Pictos equipados).

Es perfectamente posible crear personajes superpoderosos que pueden infligir un daño enorme de un solo golpe, aunque tendrás que probar bastante, y ten cuidado con las habilidades que también conllevan desventajas, como las que te permiten infligir más daño, pero también recibir más.

Luz y oscuridad

Si eres como yo, probablemente te estés preguntando qué Claroscuro significa. Como no podía ser de otra manera, es la palabra francesa para «claro-oscuro» y hace referencia a un término artístico más conocido como «claroscuro». Se trata del fuerte contraste entre la luz y la sombra y, además de la bonita conexión con la trama principal de *Paintress*, también sirve para mostrar cómo el propio juego es una mezcla de lo bueno y lo malo.

En primer lugar, lo bueno: el escenario sombrío pero hermoso, el mapa del mundo, tan rico en detalles que parece un diorama hecho a mano, y el fatalismo generalizado del mundo transmiten una sensación de autenticidad y realmente destacan. El combate cuesta un poco acostumbrarse, pero una vez que le coges el truco, vaya si lo coges. Por suerte, también es posible volver a intentar una batalla fallida. El suna banda sonora debidamente épica También merece la pena mencionar la obra de Lorien Testard y Alice Duport-Percier.

Ahora lo menos bueno: las animaciones faciales tienen, en ocasiones, un efecto robótico un tanto desagradable que me hacía sentir como si estuviera viendo marionetas muy elaboradas. Hay algunas secciones de plataformas francamente pésimas que con mucho gusto lanzaría al espacio y no volvería a ver jamás. La historia, aunque está bien escrita y es genuinamente emotiva, da en ocasiones algunos giros bruscos que no parecen justificados.

Mi opinión sobre «Clair Obscur: Expedición 33»

Las mejores pinturas comienzan como un boceto preliminar, antes de que cada delicada pincelada vaya añadiendo poco a poco capas de detalle. Clair Obscur: Expedición 33 Metacritic Las críticas suelen considerar este juego una obra maestra, así que no debería sorprender que mi ClaroscuroEsta reseña se suma a las demás… con algunas salvedades.

Los jugadores acostumbrados a los mundos abiertos y a los mapas entrelazados de los mejores Almas afines and en el género Metroidvania pueden sentirse decepcionados por la linealidad de Claroscuroy un diseño de mazmorras a veces un poco soso, pero estas deficiencias se disimulan con imágenes surrealistas como una Torre Eiffel deformada que es succionada por un remolino, y personajes por los que realmente te preocuparás.

El sistema de combate es un soplo de aire fresco (aunque cuesta un poco acostumbrarse a él) y los árboles de habilidades son muy completos y fomentan la creación de configuraciones creativas. Aunque la trama amenaza en ocasiones con descarrilarse, consigue mantener un hilo conductor claro que aborda con sensibilidad el dolor y la desesperación, pero con un toque de esperanza.

Puedes consultar Lista de ganadores de los Game Awards 2025 para ver exactamente cómo se comportó este destacado título frente a la competencia.

Clair Obscur: Expedición 33Reseña

¡Es precioso!

De Sandfall Interactive Su título debut es un RPG reflexivo y magnífico, con un sistema de combate poco habitual y una construcción del mundo muy evocadora. Aunque la ambición del estudio a veces hace que el juego resulte un poco disperso, tiene muchas más cosas a su favor que en su contra. Porque, al fin y al cabo, las mejores obras de arte utilizan la luz y la sombra a partes iguales.