Los 16 juegos para PC con mayores exigencias gráficas de 2026

Si estás buscando el los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas En 2026, prepárate para llevar tu GPU al límite. Estos títulos son la prueba de fuego definitiva para los equipos de gama alta, el tipo de Juegos que exigen un gran rendimiento de la GPU que hacen rugir a tus ventiladores y dan vida a tu pantalla con un nivel de detalle asombroso.

En este juego encontrarás ciudades con trazado de rayos que brillan con reflejos de neón, cielos ultrarrealistas y animaciones de personajes muy realistas. Todos los juegos de esta lista son auténticas obras maestras visuales. Tanto si estás sacando el máximo partido a una RTX 4090 de gama alta como si estás montando el equipo de tus sueños, estos son los los juegos para PC más exigentes que querrás disfrutar en todo su esplendor.

Así que, si alguna vez te has preguntado de qué es realmente capaz tu sistema o simplemente quieres deleitarte con los gráficos de última generación, esta lista de los los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas te indicará exactamente por dónde empezar.

Nuestra selección de los juegos para PC más exigentes a nivel gráfico

Algunos juegos llevan las GPU al límite, ofreciendo unos gráficos impresionantes y experiencias inmersivas. Estos son los tres mejores juegos para PC de 2026 que redefinen el realismo y ponen a prueba tu hardware.

Cyberpunk 2077: Edición Definitiva (2023) – Una obra maestra bañada en luces de neón que lleva al límite las capacidades de las GPU con iluminación con trazado de rayos, entornos densos y un detalle cinematográfico impresionante. Alan Wake 2 (2023) – Una obra maestra del terror psicológico que combina una iluminación fotorrealista, sombras cinematográficas y una atmósfera densa para ofrecer una experiencia inquietante y totalmente envolvente. Flight Simulator 2025 (2025) – Una impresionante simulación del cielo que transmite datos del mundo real con una fidelidad ultraalta, recreando la Tierra con un realismo casi fotográfico y una inmersión sin igual.

Encontrarás ciudades futuristas, bosques inquietantes o cielos infinitos. Estos títulos demuestran de lo que es capaz el hardware moderno para PC, ofreciendo algunas de las experiencias visuales más impresionantes disponibles en 2026.

Los 16 juegos para PC más exigentes a nivel gráfico

Los 16 partidos que se enumeran a continuación se encuentran entre los los juegos más exigentes Ya puedes jugar. La mayoría de los juegos de esta lista exigen al máximo al hardware con Juegos que exigen un gran rendimiento de la GPU, una iluminación ultrarrealista y texturas impresionantes. ¿Cuál de estos videojuegos, tan exigentes a nivel gráfico, pone a prueba tu equipo al máximo? ¿A cuántos de estos mejores juegos has jugado?

1. Cyberpunk 2077 [La prueba de rendimiento definitiva para gráficos con trazado de rayos]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (Edición Definitiva: 2023) Creador/es CD Projekt Red (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas Ideal para Si eres un jugador empedernido que quiere poner a prueba su tarjeta gráfica con gráficos muy exigentes Lo que me gustó Las calles de Night City, bañadas en luces de neón, parecen increíblemente reales, sobre todo con el trazado de trayectorias activado

Bienvenido aCiudad Nocturna. Se trata de un caótico patio de recreo bañado en luces de neón para los poderosos, los desesperados y los cibernéticamente mejorados. En el papel de V, un mercenario que busca la clave de la inmortalidad, te sumergirás en un mundo visualmente impresionante y técnicamente inigualable. Cada reflejo, cada sombra y cada rayo de luz parecen cobrar vida, gracias a trazado de rayos and trazado de trayectoria completo, lo que lo convierte en uno de los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas jamás creados.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) Procesador Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 12 GB 32 GB Almacenamiento SSD de 100 GB SSD NVMe de 100 GB

Además, es uno de los mejores MMORPG, ya que permite que miles de jugadores escriban sus propias historias junto a ti. La obra maestra de CD Projekt Red lo muestra con un detalle cinematográfico impresionante. Ya sea que surques el resplandeciente horizonte o te deslices sigilosamente por callejones resbaladizos por la lluvia, cada fotograma lleva a tu tarjeta gráfica al límite absoluto.

Por qué lo elegimos ElegimosCyberpunk 2077 porque es el referente en cuanto a gráficos de alta gama para PC. Es la prueba definitiva para tu equipo de gaming. Precioso, brutal e inolvidable.

Disfruta de una de las mejores experiencias de juego en mundo abierto, con iluminación de última generación, reflejos en tiempo real y una increíble atención al detalle que redefine la inmersión.

Mi veredicto: Si quieres sacar el máximo partido al rendimiento de tu sistema y descubrir cómo es el realismo visual auténtico, Cyberpunk 2077 es uno de los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas.

★ La prueba de rendimiento definitiva para gráficos con trazado de rayos Cyberpunk 2077: Edición Definitiva Compra en Eneba

2. Alan Wake 2 [Lo último en iluminación y ambiente de última generación]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror psicológico / Acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment (desarrollador), Epic Games Publishing (editor) Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Los aficionados al terror con una trama bien desarrollada y a los gráficos que exigen un gran rendimiento de la GPU Lo que me gustó Cada escena parece una película en la que puedes participar, con una iluminación cautivadora y sombras realistas que hacen que cada momento sea intenso.

Adéntrate en el inquietante mundo de Alan Wake 2, a obra maestra del terror psicológico basado en la tecnología de Remedy Motor Northlight. Jugarás tanto en el papel de Alan Wake, un escritor atormentado atrapado en un mundo de pesadilla, como en el de Saga Anderson, una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos rituales en la brumosa localidad de Bright Falls. Cada cambio entre la realidad y la oscuridad pone de manifiesto iluminación cinematográfica, niebla atmosférica y sombras fotorrealistas que llevan tu GPU al límite.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Procesador Intel i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600 Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento SSD de 90 GB SSD NVMe de 90 GB

Los jugadores exploran dos mundos aterradores repletos de enemigos sobrenaturales, una narrativa que se desarrolla a través del entorno y una tensión tan palpable que parece real. Cada destello de luz o cada eco de pasos aumenta el terror, lo que hace que Alan Wake 2 uno de los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas hasta la fecha.

Por qué lo elegimos ElegimosAlan Wake 2 porque define cómo deben ser las imágenes del cine de terror moderno: envolventes, aterradoras y técnicamente impresionantes. No es solo una historia; es una Una prueba de rendimiento de la GPU envuelta en una historia escalofriante.

Creado contrazado de rayos completo y trazado de trayectorias, ofrece unos efectos visuales impresionantes que rivalizan con las películas de terror de Hollywood. La mayoría de los juegos se limitan a mostrar el resplandor de la linterna o el destello de las calles empapadas por la lluvia; esto es iluminación de última generación en su máxima expresión.

Mi veredicto: Si quieres vivir una experiencia cinematográfica cautivadora que combine una narrativa magistral con una brillantez técnica, Alan Wake 2 es la pesadilla perfecta para tu equipo de gama alta.

★ Iluminación y ambiente de última generación Alan Wake 2 Compra en Eneba

3. Flight Simulator 2025 [La simulación aérea más realista jamás creada]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Simulación / Vuelo Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Asobo Studio / Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Transmisión de datos globales en tiempo real, imágenes basadas en fotogrametría, sistemas meteorológicos en directo Ideal para Amantes de la aviación y entusiastas del realismo Lo que me gustó Impresionantes mapas del mundo real y un realismo de vuelo sin igual

Microsoft Flight Simulator 2025 lleva el arte del realismo a un nuevo nivel. Volarás por los cielos con tráfico en tiempo real, condiciones meteorológicas dinámicas y sistemas de nubes tan detallados que parecen fotografías. Los jugadores pueden pilotar desde pequeños aviones de hélice hasta aviones comerciales, mientras el videojuego muestra el terreno y las ciudades del mundo real en tiempo real.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Procesador Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1080 / AMD RX 590 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento SSD de 150 GB SSD NVMe de 150 GB

El nivel de detalle y realismo lo convierten en uno de los mejores y los juegos de estrategia en tiempo real para PC con mayores exigencias gráficas jamás lanzado. Transmite datos del mundo real y fotogrametría con una fidelidad ultraalta, ofreciendo una experiencia de vuelo impresionante, que exige un uso intensivo de la CPU y la GPU, sobre cada rincón de la Tierra.

Por qué lo elegimos ElegimosFlight Simulator 2025 porque es la máxima expresión de la escala realista, la precisión y la inmersión. Es una simulación viva y realista que pone a prueba incluso a los equipos más potentes.

Pasarás de los bulliciosos aeropuertos de Tokio a las inmensas extensiones del Sáhara, y cada vuelo te parecerá un nuevo descubrimiento. Esto lo convierte sin duda en uno de los mejores los mejores juegos de simulación lista.

Mi veredicto: Si buscas una simulación del cielo ultrarrealista que lleve al límite las prestaciones de tu equipo, esta es la tuya.

★ La simulación del cielo más realista jamás creada Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

4. Black Myth: Wukong [Demostración visual de Unreal Engine 5]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es Game Science (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol de acción y a los mundos visualmente espectaculares Lo que me gustó Cada fotograma es una obra maestra visual (la iluminación Lumen y los detalles de Nanite dan vida a China)

Sumérgete en la legendaria aventura de Sun Wukong en Black Myth: Wukong. Estojuego de rol de acción, desarrollado con Unreal Engine 5, da vida a la mitología china antigua con unos gráficos impresionantes gracias a las tecnologías Nanite y Lumen.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Procesador Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 de 6 GB / AMD RX 580 de 8 GB NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento SSD de 130 GB SSD NVMe de 130 GB

Explora frondosos bosques, templos antiguos y reinos místicos mientras te enfrentas a una gran variedad de enemigos en combates fluidos y cinematográficos. Cada reflejo de luz, cada detalle de textura y cada animación de los personajes se ha diseñado para llevar al límite las capacidades de las GPU modernas.

Por qué lo elegimos ElegimosBlack Myth: Wukong porque es la combinación perfecta entre una narrativa mítica y unos gráficos de vanguardia. Sus impresionantes efectos visuales, creados con el motor Unreal Engine 5, lo convierten en uno de los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas de 2026.

El juego ofrece una combinación de acción estratégica, habilidades mágicas y combates épicos contra jefes finales, lo que da lugar a una experiencia impresionante tanto a nivel visual como mecánico.

Mi veredicto: Los aficionados a los juegos de rol de acción y a los mundos visualmente espectaculares quedarán impresionados por la profundidad, los combates y el detalle cinematográfico.

★ Demostración visual de Unreal Engine 5 Black Myth: Wukong Compra en Eneba

5. Forspoken [Una maravilla tecnológica con efectos mágicos fluidos]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Luminous Productions (desarrollador), Square Enix (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan unos gráficos de alta calidad y combates mágicos fluidos Lo que me gustó Los efectos de los hechizos y el parkour mágico resultan fluidos y realistas, lo que exige un gran rendimiento de la GPU

Adéntrate en el mundo mágico de Athia con Forspoken. Juegas en el papel de Frey, una neoyorquina que se ve transportada a una tierra mística y extensa, y que cuenta con un brazalete que le otorga poderes mágicos fluidos. Explora uno de los los mejores y más extensos mundos abiertos lleno de paisajes impresionantes, tierras corrompidas y enemigos monstruosos.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits / Windows 11 de 64 bits Windows 10 de 64 bits / Windows 11 de 64 bits Procesador AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K Tarjeta gráfica AMD RX 5500 XT de 8 GB / NVIDIA GTX 1060 de 6 GB AMD RX 6700 XT de 12 GB / NVIDIA RTX 3070 de 8 GB RAM 16 GB Veinticuatro gigabytes Almacenamiento Ciento cincuenta gigabytes SSD de 150 GB Notas adicionales 720p a 30 fps 1440p a 30 fps

Los hechizos repletos de partículas, la iluminación avanzada y el renderizado del terreno del juego llevan al límite incluso a las tarjetas gráficas de gama alta, lo que lo convierte en uno de los juegos para PC con mayores exigencias gráficas de su generación. Los jugadores se adentrarán en entornos peligrosos utilizando el parkour mágico, se enfrentarán a combates trepidantes y desentrañarán una historia de supervivencia e intriga mística.

Por qué lo elegimos ElegimosForspoken porque combina magistralmente una mecánica de magia fluida con una fidelidad visual de última generación.

Sus efectos gráficos y el nivel de detalle del mundo abierto lo convierten en una opción destacada para los jugadores que buscan una experiencia que exija mucho a la tarjeta gráfica.

Mi veredicto: Si te encanta la magia, los gráficos de alta calidad y la exploración trepidante de mundos abiertos, Forspoken ofrece tanto espectáculo como desafío.

★ Una maravilla tecnológica con efectos mágicos fluidos Forspoken Compra en Eneba

6. STALKER 2: El corazón de Chernóbil [Obra maestra de supervivencia con Unreal Engine 5]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego FPS de mundo abierto / Supervivencia / Terror Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es GSC Game World (desarrollador y editor) Duración media de juego / Características únicas 40-70 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de supervivencia intensa con gráficos de última generación Lo que me gustó Una zona de atmósfera inquietante con entornos detallados, anomalías letales y una jugabilidad emergente

Adéntrate en la Zona Irradiada con S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil. Los jugadores exploran una Europa del Este oscura y postapocalíptica, repleta de mutantes letales, anomalías y un ecosistema vivo regido por el sistema A-Life 2.0.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) / Windows 11 (64 bits) Windows 10 (64 bits) / Windows 11 (64 bits) Procesador Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 de 6 GB / AMD RX 580 de 8 GB / Intel Arc A750 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento Ciento sesenta gigabytes SSD de 160 GB

El juego es uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona, junto con elementos de supervivencia y terror. Un mundo abierto repleto de detalles y desarrollado con Unreal Engine 5. Con iluminación avanzada, texturas realistas y condiciones meteorológicas dinámicas, se trata de una experiencia visualmente impresionante que exige un gran rendimiento tanto de la GPU como de la CPU.

Por qué lo elegimos ElegimosS.T.A.L.K.E.R. 2 porque combina la tensión de la supervivencia, una jugabilidad emergente y unos gráficos de última generación en una experiencia de mundo abierto sin igual. Su iluminación atmosférica y su atención al detalle lo convierten en un juego imprescindible para los jugadores empedernidos de PC.

Busca recursos, toma decisiones éticas y afronta los peligros de la Zona en una aventura de supervivencia tan brutal como impresionante.

Mi veredicto: Si te apetece vivir una aventura de supervivencia en un mundo postapocalíptico visualmente espectacular, S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil ofrece una aventura intensa y envolvente.

★ Una obra maestra de supervivencia con Unreal Engine 5 S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil Compra en Eneba

7. Avatar: Las fronteras de Pandora [Un mundo abierto de última generación en movimiento]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Aventura y acción en un mundo abierto Plataformas PC, Ubisoft Connect Año de estreno 2023 Creador/es Ubisoft Massive (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-60 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la narrativa cinematográfica con entornos visualmente impresionantes Lo que me gustó Las selvas bioluminiscentes y las impresionantes vistas de Pandora parecen increíblemente reales

Adéntrate en el vibrante mundo de Avatar: Las fronteras de Pandora, donde los jugadores se meten en la piel de un Na’vi y exploran la inexplorada Frontera Occidental. Desde las selvas resplandecientes y bioluminiscentes hasta las imponentes Montañas Hallelujah, el juego combina una exploración de mundo abierto impresionante con combates dinámicos.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) Procesador Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 de 6 GB / AMD RX 580 de 8 GB NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento Cien gigabytes SSD NVMe de 100 GB

Monte en banshees, domine el combate con arco y flecha, y tome decisiones trascendentales en un mundo recreado con un nivel de detalle ultrarrealista gracias al motor Snowdrop. Cada reflejo, efecto de partículas y textura del entorno pone a prueba los ordenadores de gama alta, lo que convierte a este título en uno de los juegos para PC con mayores exigencias gráficas del mercado.

Por qué lo elegimos ElegimosAvatar: Las fronteras de Pandora porque ofrece un mundo increíblemente envolvente con gráficos de última generación y una jugabilidad fluida y dinámica.

La combinación de exploración, combate y modo cooperativo del juego establece un nuevo referente en los juegos de mundo abierto con un aspecto visual espectacular.

Mi veredicto: Si quieres disfrutar de un mundo abierto visualmente impresionante y surcar los cielos de Pandora como nunca antes, este es un juego que no te puedes perder.

★ Un mundo abierto de última generación en constante movimiento Avatar: Las fronteras de Pandora Compra en Eneba

8. The Last of Us: Parte I [La narrativa de prestigio se une al fotorrealismo]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción y aventura, con un enfoque narrativo Plataformas PC, Steam Año de estreno 2023 Creador/es Naughty Dog (desarrollador), PlayStation PC LLC (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan una narrativa cinematográfica con gráficos de última generación Lo que me gustó La profundidad emocional, combinada con animaciones de personajes muy realistas, hace que cada encuentro resulte impactante

Adéntrate en un mundo postapocalíptico inquietantemente realista en The Last of Us: Parte I. Acompañas a Joel y Ellie en su recorrido por ciudades en ruinas, paisajes abandonados y encuentros cargados de emoción que ponen a prueba los límites de la humanidad.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 (versión 1909 o posterior) Windows 10/11 (64 bits) Procesador Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 970 de 4 GB / AMD RX 470 de 4 GB NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento Cien gigabytes SSD NVMe de 100 GB

Con texturas de alta resolución, iluminación en tiempo real y animaciones faciales realistas, esta nueva versión ofrece algunos de los gráficos más fotorrealistas disponibles para PC, al tiempo que conserva la conmovedora historia que convirtió a la franquicia en una leyenda. Cada fotograma, cada sombra y cada expresión contribuyen a que este sea uno de los juegos para PC con mayores exigencias gráficas del mercado.

Por qué lo elegimos ElegimosThe Last of Us: Parte I porque combina magistralmente la narrativa cinematográfica con unos efectos visuales de vanguardia, estableciendo un nuevo referente en cuanto a inmersión emocional y gráfica en PC.

Los jugadores también disfrutan de una experiencia fluida al jugar a estos juegos.

Mi veredicto: Si te apetece una historia profundamente emotiva representada con un realismo fotográfico, no te puedes perder este remake.

★ La narrativa de prestigio se une al fotorrealismo The Last of Us: Parte I Compra en Eneba

9. Starfield [Una galaxia inmensa, una demanda de hardware enorme]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG, mundo abierto, exploración espacial Plataformas PC, Steam Año de estreno 2023 Creador/es Bethesda Game Studios Duración media de juego / Características únicas 50–120 horas Ideal para Jugadores que buscan aventuras espaciales épicas con un alto grado de personalización y exploración Lo que me gustó Los planetas inmensos, los entornos detallados y la física realista hacen que cada aterrizaje resulte memorable

Explora las estrellas en Starfield, el proyecto más ambicioso de Bethesda hasta la fecha. Desde pilotar naves espaciales hasta explorar planetas generados proceduralmente con distancias de visión impresionantes, cada detalle lleva al límite tanto a la CPU como a la GPU.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5600 NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento SSD de 125 GB SSD NVMe de 125 GB

Una de laslas mecánicas de los juegos de rol más completas y la libertad que ofrece su mundo abierto lo convierten en un juego imprescindible para los amantes de la ciencia ficción. Con su iluminación dinámica y su física realista, Starfield establece un nuevo referente en la exploración espacial de nueva generación.

Por qué lo elegimos Starfield es el paraíso definitivo para los aficionados a los juegos de rol espaciales que buscan exploración, construcción de naves y aventuras planetarias.

El único inconveniente es que necesitarás un equipo muy potente para poder disfrutar plenamente de sus impresionantes paisajes interestelares con todo detalle, lo que te permitirá jugar con una configuración alta.

Mi veredicto: Te espera un universo gigantesco con posibilidades casi ilimitadas de exploración y personalización.

★ Una galaxia inmensa, una enorme demanda de hardware Starfield Compra en Eneba

10. Ark: Supervivencia Ascendida [Una impresionante reconstrucción con Unreal Engine 5]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Supervivencia, Mundo abierto Plataformas PC, Steam Año de estreno 2023 Creador/es Studio Wildcard Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la creación, la supervivencia y los mundos prehistóricos de gran realismo Lo que me gustó La renovación de Unreal Engine 5 da vida al mundo prehistórico con un nivel de detalle increíble

Ark: Supervivencia Ascendida transforma la fórmula clásica de supervivencia con unos gráficos impresionantes gracias al motor Unreal Engine 5. El adiestramiento de dinosaurios, la construcción de bases y el modo cooperativo son más inmersivos que nunca gracias a Nanite y a la iluminación Lumen. Ark: Supervivencia Ascendida ofrece servidores multijugador de supervivencia a gran escala que se asemejan a los de los MMO, lo que permite a los jugadores construir, comerciar y luchar en mundos persistentes.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB / AMD RX 580 de 8 GB NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento 60 GB SSD de 60 GB

Cada escama, cada hoja y cada ondulación parecen cobrar vida, creando un mundo a la vez hermoso y brutal. Los efectos meteorológicos mejorados y la física realista del agua hacen que la supervivencia sea aún más difícil. Los enormes entornos de mundo abierto ahora se cargan sin interrupciones, llevando tu hardware al límite.

Por qué lo elegimos Ark: Supervivencia Ascendida eleva la supervivencia prehistórica a una experiencia de nueva generación visualmente impresionante.

Es un auténtico alarde gráfico de los juegos de supervivencia de nueva generación. Si te apetece sumergirte en enormes mundos online donde realizar misiones, comerciar y formar equipo con miles de jugadores, echa un vistazo al Los mejores MMORPG para jugarahora mismo.

Mi veredicto: A los aficionados a los juegos de supervivencia les encantará la combinación de gráficos de alta calidad y la exploración de un mundo abierto de gran extensión.

★ Una impresionante versión renovada con Unreal Engine 5 Ark: Supervivencia Ascendida Compra en Eneba

11. Forza Horizon 5 [Un realismo espectacular en las carreras del mundo real]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Carreras, mundo abierto Plataformas PC, Xbox Live Año de estreno 2021 Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Los aficionados a las carreras que buscan gráficos y una física realistas Lo que me gustó Los coches ultradetallados y los efectos meteorológicos envolventes crean la experiencia definitiva de carreras en un mundo abierto

Forza Horizon 5 ofrece una experiencia de carreras en un mundo abierto por todo México con unos gráficos impresionantes, un clima dinámico y modelos de coches hiperrealistas. La sensación de conducción es casi cinematográfica gracias a la iluminación y la física avanzadas. Cada carrera cobra vida gracias a la interacción dinámica del polvo, la lluvia y la luz del sol con el entorno. La atención al detalle en los reflejos, las texturas del terreno y los daños en los vehículos es asombrosa.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD RX 470 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT RAM 8 GB 16 GB Almacenamiento Ochenta gigabytes SSD de 80 GB

Tanto si vas a toda velocidad por densas selvas como si te deslizas por desiertos, las imágenes se mantienen fluidas como la seda. El trazado de rayos aporta un nuevo nivel de realismo a cada superficie cromada.

Por qué lo elegimos Es el mejor juego de carreras de mundo abierto que hay hoy en día para cualquiera que busque una gran calidad gráfica y una jugabilidad fluida.

Este juego es una obra maestra visual y técnica que marca la pauta en cuanto a rendimiento de nueva generación.

Mi veredicto: Ya sea para jugar de forma ocasional o competitiva, Forza Horizon 5 ofrece un realismo de carreras absolutamente increíble.

★ Un realismo de carreras impresionante, como en la vida real Forza Horizon 5 Compra en Eneba

12. Control [Acción sobrenatural con trazado de rayos]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción, Aventura, Tercera persona Plataformas PC, Steam Año de estreno 2019 Creador/es Remedy Entertainment Duración media de juego / Características únicas 20-40 horas Ideal para Aficionados a la acción sobrenatural y a los gráficos con trazado de rayos Lo que me gustó El trazado de rayos, los reflejos y la física de partículas dan lugar a uno de los videojuegos más exigentes a nivel visual

Control combina acción sobrenatural con unos gráficos de vanguardia basados en el trazado de rayos. Los poderes telequinéticos y los entornos destructibles sacan el máximo partido al hardware gráfico, al tiempo que ofrecen una experiencia de juego cinematográfica. Cada pared destrozada, cada objeto que flota y cada destello de luz transmiten una sensación de realismo físico gracias a una física de partículas precisa.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 970 / AMD RX 780 NVIDIA RTX 2070 Super / AMD RX 6800 RAM 8 GB 16 GB Almacenamiento 42 GB SSD de 42 GB

La atmósfera inquietante de la Oficina Federal de Control se ve realzada por una iluminación y unos reflejos impresionantes. Las sombras se mueven de forma dinámica, lo que añade tensión a cada encuentro. Incluso los pequeños detalles, como los escombros y el humo, reaccionan de forma realista a tus poderes.

Por qué lo elegimos Control es ideal para los jugadores que buscan habilidades alucinantes con unos gráficos de última generación.

Este juego es una fascinante muestra de narrativa visual y maestría técnica que pocos juegos pueden igualar.

Mi veredicto: La combinación de la historia, los poderes y los gráficos hace que «Control» sea un juego inolvidable.

★ Acción sobrenatural con trazado de rayos Control Compra en Eneba

13. Red Dead Redemption 2 [El referente en cuanto a realismo en los mundos abiertos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Acción, Aventura, Mundo abierto Plataformas PC, Rockstar Games Launcher Año de estreno 2019 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida 60–100 horas Ideal para Los aficionados a las historias cinematográficas de mundo abierto y a los entornos realistas Lo que me gustó Distancias de renderizado excepcionales, animaciones realistas y ecosistemas vivos

Vive la experiencia del salvaje oeste en Red Dead Redemption 2, donde las ciudades llenas de vida, la fauna salvaje y la narrativa cinematográfica se unen para crear la simulación de mundo abierto definitiva. Cada amanecer sobre las llanuras y cada tormenta que se cierne sobre las montañas resultan increíblemente reales.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2600 Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 770 / AMD R9 280 NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 480 RAM 8 GB 12 GB Almacenamiento Ciento cincuenta gigabytes SSD de 150 GB

Los personajes no jugables (NPC) llevan a cabo su vida cotidiana, reaccionando de forma dinámica a tus decisiones y a tu presencia. El nivel de detalle, desde las huellas en el barro hasta los reflejos en los ríos, no tiene parangón. Sus animaciones realistas y el realismo del entorno marcan un hito en el diseño de mundos abiertos.

Por qué lo elegimos «Red Dead Redemption 2» sigue siendo el referente en cuanto a realismo inmersivo.

Red Dead Redemption 2 es un mundo vivo y realista que te atrapa en cada momento.

Mi veredicto: Una obra maestra del diseño de mundos abiertos y la inmersión narrativa.

★ El referente en cuanto a realismo en los mundos abiertos Red Dead Redemption 2 Compra en Eneba

14. Metro Exodus [Excelencia en la iluminación con trazado de rayos completo]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego FPS Plataformas PC, consolas Año 2019 Creadores 4A Games Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Narrativa inmersiva Lo que me gustó Realismo mediante trazado de rayos

The Metro Exodus: Edición mejorada ha rediseñado por completo su sistema de iluminación mediante el trazado de rayos. Desde los faros parpadeantes de los trenes en los túneles oscuros hasta las brasas incandescentes en las ciudades en ruinas, cada fotograma parece cobrar vida. Es un juego fantástico y uno de los los mejores videojuegos de disparos en primera persona, que combina el sigilo, la supervivencia y la exploración en una Rusia postapocalíptica de una belleza inquietante.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 6700 XT RAM 8 GB 16 GB Almacenamiento Ochenta gigabytes SSD de 80 GB

La atención al detalle del entorno hace que cada escenario resulte tangible y opresivo. Los efectos meteorológicos, como las tormentas, la nieve y la niebla, contribuyen a la inmersión y ponen a prueba tanto tu estrategia como tu equipo.

Por qué lo elegimos «Metro Exodus» se erige como una de las experiencias con trazado de rayos más envolventes jamás creadas. Su Edición Mejorada se siente de última generación, que lleva la iluminación y el realismo a niveles asombrosos.

«Metro Exodus: Edición mejorada» es una obra maestra tanto desde el punto de vista técnico como emocional para los aficionados a los juegos de disparos con una trama rica.

Mi veredicto: Una auténtica obra maestra visual de la belleza postapocalíptica.

★ Excelencia en la iluminación con trazado de rayos completo Metro Exodus Compra en Eneba

15. Dragon’s Dogma 2 [Un mundo de fantasía dinámico con detalles realistas]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego RPG Plataformas PC, consolas Año 2024 Creadores Capcom Duración media de la partida 31 horas Ideal para Aventureros de fantasía Lo que me gustó Movimiento fluido y densidad del mundo

Desarrollado con el motor RE, Dragon’s Dogma 2 ofrece un mundo vivo y realista en el que los frondosos bosques, la iluminación dinámica y las animaciones expresivas dan vida a la fantasía. Cada encuentro tiene un aire cinematográfico, y la fluidez del combate hace que la exploración resulte infinitamente gratificante.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 / AMD RX 6700 XT NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Almacenamiento Cien gigabytes SSD de 100 GB

Desde imponentes combates contra cíclopes hasta los resplandecientes efectos mágicos nocturnos, cada escena pone de manifiesto la maestría visual de Capcom. El diseño del mundo del juego, sin interrupciones, garantiza que no haya tiempos de carga entre zonas, lo que mantiene intacta la inmersión.

Por qué lo elegimos Dragon’s Dogma 2 redefine la inmersión en el mundo de fantasía. Cada sombra, cada destello y cada hechizo se perciben con gran realismo, lo que lo convierte en uno de los juegos de rol más vivos visualmente para PC.

«Dragon’s Dogma 2 demuestra que los juegos de rol de fantasía de nueva generación pueden ser a la vez visualmente impresionantes y con una mecánica profunda».

Mi veredicto: A los aficionados a los juegos de rol les encantará su calidad gráfica y su libertad.

★ Un mundo de fantasía dinámico con detalles realistas Dragon’s Dogma 2 Compra en Eneba

16. Total War: Warhammer 3 [Batallas a gran escala, reivindicaciones a gran escala]

Nuestra puntuación 8

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Tipo Estrategia Plataformas PC Año 2022 Creadores Creative Assembly / SEGA Duración media de la partida 40-55 horas Ideal para Estrategia general Lo que me gustó Efectos visuales de batalla de estilo cinematográfico

Total War: Warhammer 3 aporta batallas colosales y un nivel de detalle impresionante al género de la estrategia. Con miles de unidades detalladas, efectos mágicos de partículas y un clima dinámico, es un espectáculo épico que pone a prueba tanto tu ingenio táctico como tu equipo.

Requisitos del sistema

Especificaciones Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 NVIDIA RTX 3060 / AMD RX 6700 XT RAM 8 GB 16 GB Almacenamiento Ciento veinte gigabytes SSD de 120 GB

Cada campo de batalla parece cobrar vida, desde los ardientes asedios hasta las ventiscas que azotan los Yermos del Caos. La cámara cinematográfica capta cada enfrentamiento con un detalle impresionante.

Por qué lo elegimos Warhammer 3 es el referente indiscutible de los juegos de estrategia cinematográficos. Una impresionante combinación de grandiosidad, caos y calidad visual que pocos pueden igualar.

Este juego es una obra maestra visual y estratégica que define cómo puede ser la guerra a gran escala en PC.

Mi veredicto: Un espectáculo de estrategia con una intensidad gráfica sin igual.

★ Batallas a gran escala, exigencias enormes Total War: Warhammer 3 Compra en Eneba

Mi veredicto general

Para los jugadores que buscan unos gráficos impresionantes y una jugabilidad exigente, la actual generación de videojuegos para PC exige al hardware más que nunca. Elegir el punto de partida adecuado depende de tu género y estilo de juego favoritos:

Para los amantes de lo visual, es Cyberpunk 2077 . Un mundo abierto bañado en luces de neón que cobra vida gracias al trazado de rayos de última generación, a entornos urbanos densos y a una narrativa apasionante que pondrá a prueba tanto tu hardware como tu brújula moral.

Un mundo abierto bañado en luces de neón que cobra vida gracias al trazado de rayos de última generación, a entornos urbanos densos y a una narrativa apasionante que pondrá a prueba tanto tu hardware como tu brújula moral. Para los que se incorporan ahora, es Starfield . Un universo inmenso y sin límites donde los amantes de los juegos de rol espaciales pueden pilotar naves, explorar planetas y sumergirse en profundas mecánicas de juego de rol.

Un universo inmenso y sin límites donde los amantes de los juegos de rol espaciales pueden pilotar naves, explorar planetas y sumergirse en profundas mecánicas de juego de rol. Para los aficionados a los juegos de rol, es Dragon’s Dogma 2 . Una rica narrativa fantástica con entornos dinámicos y bosques de gran riqueza visual, gracias al motor RE Engine.

Una rica narrativa fantástica con entornos dinámicos y bosques de gran riqueza visual, gracias al motor RE Engine. Para los amantes de la acción, es Control . Los poderes sobrenaturales, la iluminación con trazado de rayos y los entornos destructibles ofrecen una experiencia cinematográfica inolvidable.

Los poderes sobrenaturales, la iluminación con trazado de rayos y los entornos destructibles ofrecen una experiencia cinematográfica inolvidable. Para los que les gusta completarlo todo, es Red Dead Redemption 2 . Una obra maestra de mundo abierto con cientos de horas de exploración, ecosistemas realistas y una narrativa envolvente.

Una obra maestra de mundo abierto con cientos de horas de exploración, ecosistemas realistas y una narrativa envolvente. Para los aficionados a la supervivencia, es Ark: Supervivencia Ascendida. La vida prehistórica recreada con un detalle impresionante de última generación, con domesticación de dinosaurios, construcción de bases y modo cooperativo en un mundo abierto de gran envergadura.

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