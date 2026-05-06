Die 16 grafikintensivsten PC-Spiele 2026

Wenn Sie auf der Suche nach dem die grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele Machen Sie sich bereit, Ihre GPU im Jahr 2026 bis an ihre absoluten Grenzen zu bringen. Diese Titel sind die ultimativen Stresstests für High-End-PCs, genau die Art von GPU-intensive Spiele die deine Fans zum Jubeln bringen und deinen Bildschirm mit atemberaubenden Details zum Leben erwecken.

In diesem Spiel erwarten dich raygetrackte Städte, die in Neonlicht erstrahlen, ultrarealistische Himmel und lebensechte Charakteranimationen. Jedes Spiel auf dieser Liste ist ein visuelles Meisterwerk. Ganz gleich, ob du eine RTX 4090 der Spitzenklasse einsetzt oder dir gerade dein Traum-Setup zusammenstellst – dies sind die die anspruchsvollsten PC-Spiele die du in ihrer ganzen Pracht erleben möchtest.

Wenn du dich also schon einmal gefragt hast, wozu dein System wirklich in der Lage ist, oder einfach nur die Grafik der nächsten Generation bewundern möchtest, dann ist diese Liste der die grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele zeigt Ihnen genau, wo Sie anfangen müssen.

Unsere Top-Auswahl der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele

Manche Spiele bringen GPUs an ihre Grenzen und bieten atemberaubende Grafik und fesselnde Erlebnisse. Hier sind die drei besten PC-Spiele des Jahres 2026, die den Realismus neu definieren und deine Hardware auf die Probe stellen.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (2023) – Ein neonfarbenes Meisterwerk, das mit Raytracing-Beleuchtung, detailreichen Umgebungen und atemberaubender filmischer Detailtreue die Grenzen der Grafikprozessoren auslotet. Alan Wake 2 (2023) – Ein psychologisches Horror-Meisterwerk, das fotorealistische Beleuchtung, filmreife Schatten und eine dichte Atmosphäre zu einem eindringlichen, fesselnden Erlebnis verbindet. Flugsimulator 2025 (2025) – Eine atemberaubende Himmelssimulation, die reale Daten in ultrahoher Auflösung streamt und die Erde mit nahezu fotografischem Realismus und unvergleichlicher Immersion nachbildet.

Es erwarten Sie futuristische Städte, geheimnisvolle Wälder oder endlose Weiten. Diese Titel zeigen, wozu moderne PC-Hardware fähig ist, und bieten einige der visuell beeindruckendsten Erlebnisse, die das Jahr 2026 zu bieten hat.

Die 16 grafikintensivsten PC-Spiele

Die folgenden 16 Spiele gehören zu den die anspruchsvollsten Spiele Du kannst jetzt spielen. Die meisten Spiele auf dieser Liste stellen hohe Anforderungen an die Hardware GPU-intensive Spiele, ultrarealistische Beleuchtung und riesige Texturen. Welches dieser grafisch anspruchsvollsten Videospiele stellt dein System am meisten auf die Probe? Wie viele dieser Top-Spiele hast du schon gespielt?

1. Cyberpunk 2077 [Der ultimative Benchmark für Raytracing-Grafik]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (Ultimate Edition: 2023) Urheber CD Projekt Red (Developer & Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Wenn Sie ein begeisterter Gamer sind, der seine Grafikkarte mit extrem anspruchsvollen Grafikeffekten auf die Probe stellen möchte Was mir gefallen hat Die neonbeleuchteten Straßen von Night City wirken unglaublich real, besonders mit Path Tracing

Willkommen beiNachtstadt. Dies ist ein chaotischer, neonbeleuchteter Spielplatz für die Mächtigen, Verzweifelten und cyber-verbesserten. Als V, ein Söldner auf der Suche nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit, tauchst du in eine Welt ein, die visuell atemberaubend und technisch unübertroffen ist. Jede Reflexion, jeder Schatten und jeder Lichtstrahl wirkt lebendig, dank Raytracing and Vollständiges Path Tracing, was dieses Spiel zu einem der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele aller Zeiten macht.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X Grafikkarte NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 12 GB 32 GB Lagerung 100 GB SSD 100 GB NVMe-SSD

Es ist zudem eines der besten MMORPGs, da es Tausenden von Spielern ermöglicht, gemeinsam mit dir ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Das Meisterwerk von CD Projekt Red präsentiert dies in atemberaubender, filmreifer Detailtreue. Ob du nun durch die leuchtende Skyline schwebst oder dich durch regennasse Gassen schleichst – jeder einzelne Frame fordert deine GPU bis an ihre absoluten Grenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenCyberpunk 2077 denn es ist der Goldstandard für High-End-PC-Grafik. Es ist der ultimative Test für deinen Gaming-PC. Wunderschön, brutal und unvergesslich.

Erleben Sie eines der besten Open-World-Spielerlebnisse, das durch Next-Gen-Beleuchtung, Echtzeit-Reflexionen und eine unglaubliche Liebe zum Detail besticht und das Eintauchen in die Spielwelt auf ein neues Niveau hebt.

Mein Fazit: Wenn Sie die Leistung Ihres Systems auf die Spitze treiben und erleben möchten, wie echter visueller Realismus aussieht, Cyberpunk 2077 ist eines der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele.

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2. Alan Wake 2 [Der Inbegriff von Beleuchtung und Atmosphäre der nächsten Generation]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Psychologischer Horror / Action-Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment (Entwickler), Epic Games Publishing (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von storybasierten Horrorspielen und grafikintensiven Spielen Was mir gefallen hat Jede Szene wirkt wie ein spielbarer Film, mit eindringlicher Beleuchtung und lebensechten Schatten, die jeden Moment intensiv machen.

Tauche ein in die unheimliche Welt von Alan Wake 2, a ein Meisterwerk des Psychohorrors basierend auf Remedys Northlight-Engine. Du schlüpfst sowohl in die Rolle von Alan Wake, einem gequälten Schriftsteller, der in einer Albtraumwelt gefangen ist, als auch in die von Saga Anderson, einer FBI-Agentin, die in der nebligen Stadt Bright Falls rituelle Morde aufklärt. Jeder Wechsel zwischen Realität und Dunkelheit zeigt filmreife Beleuchtung, stimmungsvoller Nebel und fotorealistische Schatten die deine GPU an ihre Grenzen bringen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Prozessor Intel i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600 Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Grafikkarte NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Lagerung 90 GB SSD 90 GB NVMe-SSD

Die Spieler erkunden zwei furchterregende Welten voller übernatürlicher Gegner, atmosphärischer Erzählelemente und einer Spannung, die so greifbar ist, dass sie sich real anfühlt. Jedes Lichtflackern und jeder hallende Schritt schürt die Angst, was dazu führt, dass Alan Wake 2 eines der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele, die es bisher gibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenAlan Wake 2 denn es definiert, wie moderne Horrorbilder aussehen sollten – nämlich fesselnd, erschreckend und technisch atemberaubend. Es ist nicht nur eine Geschichte; es ist ein Ein GPU-Stresstest, verpackt in eine spannende Geschichte.

Erstellt mitVollständiges Raytracing und Pathtracing… es bietet atemberaubende Grafik, die es mit Hollywood-Horrorfilmen aufnehmen kann. In den meisten Spielen sieht man nur das Licht der Taschenlampe und das Schimmern regennasser Straßen; hier hingegen zeigt sich die Beleuchtung der nächsten Generation auf ihrem absoluten Höhepunkt.

Mein Fazit: Wenn Sie ein eindringliches, filmisches Erlebnis suchen, das erzählerische Kunstfertigkeit und technische Brillanz vereint, Alan Wake 2 ist der perfekte Albtraum für deinen High-End-PC.

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3. Flugsimulator 2025 [Die realistischste Flugsimulation, die je entwickelt wurde]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Simulation / Flug Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Asobo Studio / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale Weltweite Datenübertragung in Echtzeit, fotogrammetrisch erstellte Darstellungen, Live-Wettersysteme Am besten geeignet für Liebhaber der Luftfahrt und Fans von Realismus Was mir gefallen hat Atemberaubende realistische Kartendarstellung und unvergleichlicher Flugrealismus

Microsoft Flugsimulator 2025 hebt die Kunst des Realismus auf ein neues Niveau. Du schwebst durch die Lüfte, begleitet von echtem Flugverkehr, dynamischem Wetter und Wolkensystemen, die so detailreich sind, dass sie wie Fotografien wirken. Die Spieler können alles steuern, von kleinen Propellerflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen, während das Videospiel reale Landschaften und Städte in Echtzeit darstellt.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Prozessor Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Grafikkarte NVIDIA GTX 1080 / AMD RX 590 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Lagerung 150 GB SSD 150 GB NVMe-SSD

Der Detailreichtum und der Realismus machen es zu einem der besten und die grafisch anspruchsvollsten Echtzeit-Strategiespiele für den PC das jemals veröffentlicht wurde. Es überträgt reale Daten und Photogrammetrie in ultrahoher Auflösung und bietet ein atemberaubendes, CPU- und GPU-intensives Flugerlebnis über jeden Winkel der Erde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenFlugsimulator 2025 denn es ist der ultimative Beweis für realistische Größenverhältnisse, Präzision und Eintauchgefühl. Es ist eine lebendige, dynamische Simulation, die selbst die leistungsstärksten Rechner auf die Probe stellt.

Sie erleben alles von den geschäftigen Flughäfen Tokios bis hin zu den Weiten der Sahara, und jeder Flug wird sich wie eine neue Entdeckung anfühlen. Damit schafft es diese Reise mühelos an die Spitze der Die besten Simulationsspiele Liste.

Mein Fazit: Wenn du eine ultrarealistische Himmelssimulation suchst, die deine Hardware bis an ihre Grenzen bringt, dann bist du hier genau richtig.

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4. Black Myth: Wukong [Visuelle Präsentation der Unreal Engine 5]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Game Science (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-RPGs und visuell atemberaubenden Welten Was mir gefallen hat Jedes Einzelbild ist ein visuelles Meisterwerk (Lumen-Beleuchtung und Nanite-Details erwecken China zum Leben)

Begeben Sie sich auf die legendäre Reise von Sun Wukong in Black Myth: Wukong. DiesAction-RPG, das auf der Unreal Engine 5 basiert, erweckt die alte chinesische Mythologie mit atemberaubender Grafik zum Leben, die auf den Technologien Nanite und Lumen basiert.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Grafikkarte NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Lagerung 130 GB SSD 130 GB NVMe-SSD

Erkunde üppige Wälder, uralte Tempel und mystische Welten und stürze dich dabei in flüssige, filmreife Kämpfe gegen vielfältige Gegner. Jede Lichtreflexion, jedes Texturdetail und jede Charakteranimation wurde so gestaltet, dass moderne Grafikkarten an ihre Grenzen stoßen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenBlack Myth: Wukong denn es ist die perfekte Mischung aus mythischer Erzählkunst und modernster Grafik. Dank seiner atemberaubenden Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 zählt es zu den grafisch anspruchsvollsten PC-Spielen des Jahres 2026.

Das Spiel verbindet strategische Action, magische Fähigkeiten und epische Bosskämpfe und bietet so ein visuell und spielerisch atemberaubendes Erlebnis.

Mein Fazit: Fans von Action-RPGs und visuell beeindruckenden Welten werden von der Tiefe, den Kämpfen und den filmreifen Details begeistert sein.

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5. Forspoken [Ein technisches Meisterwerk mit fließenden magischen Effekten]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Luminous Productions (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach erstklassiger Grafik und flüssigen magischen Kämpfen sind Was mir gefallen hat Zaubereffekte und magischer Parkour wirken flüssig und lebensecht und stellen hohe Anforderungen an die GPU-Leistung

Tauche ein in die magische Welt von Athia mit Forspoken. Du schlüpfst in die Rolle von Frey, einer New Yorkerin, die in ein weitläufiges, mystisches Land versetzt wird und ein Armband trägt, das ihr fließende magische Kräfte verleiht. Erkunde eines der die besten und weitläufigsten offenen Welten voller atemberaubender Ausblicke, verwüsteter Landschaften und monströser Gegner.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) / Windows 11 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) / Windows 11 (64-Bit) Prozessor AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K Grafikkarte AMD RX 5500 XT 8 GB / NVIDIA GTX 1060 6 GB AMD RX 6700 XT 12 GB / NVIDIA RTX 3070 8 GB RAM 16 GB 24 Gigabyte Lagerung Einhundertfünfzig Gigabyte 150 GB SSD Weitere Hinweise 720p, 30 Bilder pro Sekunde 1440p, 30 Bilder pro Sekunde

Die partikelreichen Zaubersprüche, die fortschrittliche Beleuchtung und die Geländedarstellung des Spiels bringen selbst High-End-Grafikkarten an ihre Grenzen und machen es zu einem der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele seiner Generation. Die Spieler bewegen sich mithilfe von magischem Parkour durch gefährliche Umgebungen, liefern sich rasante Kämpfe und entwirren eine Geschichte voller Überlebenskampf und mystischer Intrigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenForspoken denn es verbindet auf meisterhafte Weise flüssige Spielmechaniken mit einer Grafik der nächsten Generation.

Dank seiner Spieleffekte und der Detailtreue der offenen Welt ist es ein Highlight für Spieler, die ein GPU-intensives Erlebnis suchen.

Mein Fazit: Wenn du Magie, erstklassige Grafik und rasante Erkundungen in einer offenen Welt liebst, Forspoken bietet sowohl Spektakel als auch Herausforderung.

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6. STALKER 2: Das Herz von Tschernobyl [Ein Meisterwerk des Überlebens mit der Unreal Engine 5]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Open-World-FPS / Überleben / Horror Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber GSC Game World (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 40–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein intensives Survival-Gameplay mit Next-Gen-Grafik wünschen Was mir gefallen hat Eine Zone mit eindringlicher Atmosphäre, detailreichen Umgebungen, tödlichen Anomalien und spontanem Gameplay

Betreten Sie die verstrahlte Zone mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl. Die Spieler erkunden ein düsteres, postapokalyptisches Osteuropa voller tödlicher Mutanten, Anomalien und eines lebendigen Ökosystems, das vom A-Life 2.0-System gesteuert wird.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) / Windows 11 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) / Windows 11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 9 7900X Grafikkarte NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB / Intel Arc A750 NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Lagerung Einhundertsechzig Gigabyte 160 GB SSD

Das Spiel ist eines der Die besten Ego-Shooter, ergänzt durch Survival- und Horror-Elemente. Eine detailreiche offene Welt, die auf der Unreal Engine 5 basiert. Mit fortschrittlicher Beleuchtung, realistischen Texturen und dynamischem Wetter bietet das Spiel ein visuell atemberaubendes Erlebnis, das hohe Anforderungen an GPU und CPU stellt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenS.T.A.L.K.E.R. 2 denn es vereint Überlebensspannung, emergentes Gameplay und Next-Gen-Grafik zu einem unvergleichlichen Open-World-Erlebnis. Die stimmungsvolle Beleuchtung und die Liebe zum Detail machen es zu einem absoluten Muss für eingefleischte PC-Gamer.

Suche nach Ressourcen, triff moralische Entscheidungen und meistere die Gefahren der Zone in einem Überlebensabenteuer, das ebenso brutal wie atemberaubend ist.

Mein Fazit: Wenn du dich nach dem Überleben in einer visuell spektakulären postapokalyptischen Welt sehnst, S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl bietet ein intensives, fesselndes Abenteuer.

★ Ein Meisterwerk des Überlebensgenres auf Basis der Unreal Engine 5 S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl Bei Eneba einkaufen

7. Avatar: Die Grenzen von Pandora [Eine offene Welt der nächsten Generation in Bewegung]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PC, Ubisoft Connect Erscheinungsjahr 2023 Urheber Ubisoft Massive (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die filmisches Storytelling in visuell atemberaubenden Umgebungen lieben Was mir gefallen hat Pandoras leuchtende Dschungel und atemberaubende Ausblicke wirken unglaublich echt

Tauchen Sie ein in die pulsierende Welt von Avatar: Die Grenzen von Pandora, in dem die Spieler in die Rolle eines Na’vi schlüpfen und die unerforschte Westgrenze erkunden. Von den leuchtenden, biolumineszenten Dschungeln bis hin zu den hoch aufragenden Hallelujah-Bergen verbindet das Spiel atemberaubende Erkundungen in einer offenen Welt mit dynamischen Kämpfen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Grafikkarte NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Lagerung Einhundert Gigabyte 100 GB NVMe-SSD

Reite auf Bannschies, meistere den Kampf mit Pfeil und Bogen und triff einschneidende Entscheidungen in einer Welt, die dank der Snowdrop-Engine in ultrarealistischen Details dargestellt wird. Jede Reflexion, jeder Partikeleffekt und jede Umgebungstextur fordert selbst leistungsstarke PCs bis an ihre Grenzen, was dieses Spiel zu einem der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele überhaupt macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenAvatar: Die Grenzen von Pandora denn es bietet eine atemberaubend fesselnde Welt mit Next-Gen-Grafik und flüssigem, dynamischem Gameplay.

Die Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Koop-Spiel setzt neue Maßstäbe für visuell spektakuläre Open-World-Spiele.

Mein Fazit: Wenn du eine atemberaubende offene Welt erleben und wie nie zuvor über Pandora schweben möchtest, ist dies ein absolutes Muss.

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8. The Last of Us: Teil I [Prestigeträchtiges Storytelling trifft auf Fotorealismus]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Adventure, storybasiert Plattformen PC, Steam Erscheinungsjahr 2023 Urheber Naughty Dog (Entwickler), PlayStation PC LLC (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich filmreife Geschichten mit Next-Gen-Grafik wünschen Was mir gefallen hat Die emotionale Tiefe in Verbindung mit lebensechten Charakteranimationen sorgt dafür, dass jede Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlässt

Tauche ein in eine eindringlich realistische postapokalyptische Welt in The Last of Us: Teil I. Du begleitest Joel und Ellie auf ihrer Reise durch verfallene Städte, verlassene Landschaften und emotional aufgeladene Begegnungen, die die Grenzen des Menschseins auf die Probe stellen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (Version 1909 oder neuer) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Grafikkarte NVIDIA GTX 970 4 GB / AMD RX 470 4 GB NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB Lagerung Einhundert Gigabyte 100 GB NVMe-SSD

Mit hochauflösenden Texturen, Echtzeit-Beleuchtung und lebensechten Gesichtsanimationen bietet dieses Remake eine der fotorealistischsten Grafiken auf dem PC und bewahrt gleichzeitig die herzzerreißende Geschichte, die die Reihe legendär gemacht hat. Jeder Einzelbild, jeder Schatten und jeder Gesichtsausdruck trägt dazu bei, dass dies eines der grafisch anspruchsvollsten PC-Spiele auf dem Markt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenThe Last of Us: Teil I denn es verbindet auf meisterhafte Weise filmisches Storytelling mit modernster Grafik und setzt damit neue Maßstäbe für emotionales und visuelles Eintauchen in die Spielwelt auf dem PC.

Die Spieler genießen beim Spielen dieser Spiele zudem ein flüssiges Spielerlebnis.

Mein Fazit: Wenn Sie sich nach einer tief bewegenden Geschichte sehnen, die fotorealistisch umgesetzt wurde, ist dieses Remake ein absolutes Muss.

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9. Starfield [Weite Galaxie, enorme Nachfrage nach Hardware]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Rollenspiel, Offene Welt, Weltraumerkundung Plattformen PC, Steam Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 50–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach epischen Weltraumabenteuern mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und Erkundungsmöglichkeiten sind Was mir gefallen hat Riesige Planeten, detailreiche Umgebungen und realistische Physik sorgen dafür, dass sich jede Landung besonders bedeutungsvoll anfühlt

Entdecke die Sterne in Starfield, Bethesdas bislang ehrgeizigstes Projekt. Vom Steuern von Raumschiffen bis hin zur Erkundung prozedural generierter Planeten mit atemberaubender Sichtweite – jedes Detail fordert sowohl CPU als auch GPU bis an ihre Grenzen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Grafikkarte NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5600 NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT RAM 16 GB 32 GB Lagerung 125 GB SSD 125 GB NVMe-SSD

Einer derumfangreichste RPG-Mechaniken und die Freiheit der offenen Welt machen es zu einem absoluten Muss für Science-Fiction-Fans. Mit seiner dynamischen Beleuchtung und realistischen Physik setzt Starfield neue Maßstäbe für die Weltraumerkundung der nächsten Generation.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Starfield“ ist der ultimative Spielplatz für Fans von Weltraum-Rollenspielen, die sich nach Erkundung, Schiffsbau und Abenteuern auf anderen Planeten sehnen.

Der einzige Nachteil ist, dass man einen leistungsstarken Rechner benötigt, um die atemberaubenden interstellaren Landschaften in allen Details erleben zu können – nur so lässt sich das Spiel mit hohen Einstellungen spielen.

Mein Fazit: Ein riesiges Universum mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zur Erkundung und Anpassung erwartet dich.

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10. Ark: Survival Ascended [Eine atemberaubende Neugestaltung mit Unreal Engine 5]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Überleben, Sandbox Plattformen PC, Steam Erscheinungsjahr 2023 Urheber Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Crafting, Survival und detailgetreuen prähistorischen Welten haben Was mir gefallen hat Die Überarbeitung mit der Unreal Engine 5 erweckt die prähistorische Welt mit unglaublicher Detailtreue zum Leben

Ark: Survival Ascended verleiht der klassischen Survival-Formel mit atemberaubender Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 eine neue Dimension. Das Zähmen von Dinosauriern, der Aufbau von Stützpunkten und das kooperative Spiel sind dank Nanite und Lumen-Beleuchtung fesselnder denn je. „Ark: Survival Ascended“ bietet groß angelegte Multiplayer-Survival-Server, die fast wie ein MMO wirken und es den Spielern ermöglichen, in beständigen Welten zu bauen, zu handeln und zu kämpfen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT RAM 16 GB 32 GB Lagerung 60 GB 60 GB SSD

Jede Schuppe, jedes Blatt und jede Welle wirkt lebendig und erschafft eine Welt, die zugleich wunderschön und brutal ist. Die verbesserten Wettereffekte und die realistische Wasserphysik machen das Überleben noch schwieriger. Riesige Open-World-Umgebungen werden nun nahtlos geladen und bringen deine Hardware an ihre Grenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Ark: Survival Ascended“ macht das Überleben in der Urzeit zu einem visuell atemberaubenden Erlebnis der nächsten Generation.

Es ist ein wahres grafisches Vorzeigeprojekt für Survival-Spiele der nächsten Generation. Wenn du Lust auf riesige Online-Welten hast, in denen du Quests absolvieren, handeln und dich mit Tausenden anderen zusammenschließen kannst, dann schau dir das Die besten MMORPGs zum Spielengerade jetzt.

Mein Fazit: Fans von Survival-Spielen werden die Kombination aus hochauflösender Grafik und der Erkundung einer riesigen offenen Welt lieben.

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11. Forza Horizon 5 [Atemberaubender Realismus bei den Rennen]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Rennsport, Offene Welt Plattformen PC, Xbox Live Erscheinungsjahr 2021 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, die sich realistische Grafik und Physik wünschen Was mir gefallen hat Extrem detailgetreue Fahrzeuge und realistische Wettereffekte sorgen für das ultimative Open-World-Rennspiel-Erlebnis

Forza Horizon 5 bietet ein Open-World-Rennspiel-Erlebnis quer durch Mexiko mit atemberaubender Grafik, dynamischem Wetter und hyperrealistischen Fahrzeugmodellen. Dank fortschrittlicher Beleuchtung und Physik fühlt sich das Fahrgefühl wie im Kino an. Jedes Rennen wirkt lebendig, da Staub, Regen und Sonnenlicht dynamisch mit der Umgebung interagieren. Die Liebe zum Detail bei Spiegelungen, Geländetexturen und Fahrzeugschäden ist beeindruckend.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte NVIDIA GTX 970 / AMD RX 470 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT RAM 8 GB 16 GB Lagerung achtzig Gigabyte 80 GB SSD

Egal, ob du durch dichte Dschungel rast oder durch Wüsten driftest – die Grafik bleibt stets butterweich. Raytracing verleiht jeder verchromten Oberfläche ein neues Maß an Realismus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist derzeit das beste Open-World-Rennspiel für alle, die Wert auf beeindruckende Grafik und flüssiges Gameplay legen.

Dieses Spiel ist ein visuelles und technisches Meisterwerk, das neue Maßstäbe in Sachen Leistung setzt.

Mein Fazit: Ob zum Spaß oder im Wettkampf – „Forza Horizon 5“ bietet einen absolut atemberaubenden Rennrealismus.

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12. Steuerung [Raytracing-Action mit übernatürlichen Elementen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action, Abenteuer, Third-Person Plattformen PC, Steam Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 20–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von übernatürlicher Action und Raytracing-Grafik Was mir gefallen hat Raytracing, Reflexionen und Partikelfysik machen dieses Spiel zu einem der grafisch anspruchsvollsten

Steuerung verbindet übernatürliche Action mit modernster Raytracing-Grafik. Telekinetische Kräfte und zerstörbare Umgebungen fordern die Grafikhardware bis an ihre Grenzen und sorgen gleichzeitig für ein cineastisches Spielerlebnis. Jede zerbrechende Wand, jedes schwebende Objekt und jeder Lichtblitz wirkt dank präziser Partikelfysik physikalisch realistisch.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700X Grafikkarte NVIDIA GTX 970 / AMD RX 780 NVIDIA RTX 2070 Super / AMD RX 6800 RAM 8 GB 16 GB Lagerung 42 GB 42 GB SSD

Die unheimliche Atmosphäre des Federal Bureau of Control wird durch atemberaubende Lichtstimmungen und Spiegelungen noch verstärkt. Die Schatten verschieben sich dynamisch und verleihen jeder Begegnung zusätzliche Spannung. Selbst kleine Details wie Trümmer und Rauch reagieren realistisch auf deine Kräfte.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Control“ ist ideal für Spieler, die nach atemberaubenden Fähigkeiten und modernster Grafik suchen.

Dieses Spiel ist ein faszinierendes Beispiel für visuelles Storytelling und technische Brillanz, mit dem nur wenige Spiele mithalten können.

Mein Fazit: Die Kombination aus Handlung, Superkräften und Grafik macht „Control“ zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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13. Red Dead Redemption 2 [Der Goldstandard für Realismus in Open-World-Spielen]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action, Abenteuer, Offene Welt Plattformen PC, Rockstar Games Launcher Erscheinungsjahr 2019 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von filmischer Open-World-Erzählkunst und lebensechten Umgebungen Was mir gefallen hat Beeindruckende Sichtweiten, lebensechte Animationen und lebendige Ökosysteme

Erleben Sie den Wilden Westen in Red Dead Redemption 2, wo lebendige Städte, wilde Tiere und filmreife Erzählkunst verschmelzen, um die ultimative Open-World-Simulation zu schaffen. Jeder Sonnenaufgang über den Ebenen und jeder Sturm, der über die Berge hinwegfegt, wirkt atemberaubend real.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte NVIDIA GTX 770 / AMD R9 280 NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 480 RAM 8 GB 12 GB Lagerung Einhundertfünfzig Gigabyte 150 GB SSD

NPCs gehen ihrem Alltag nach und reagieren dynamisch auf deine Entscheidungen und deine Anwesenheit. Der Detailgrad – von Fußspuren im Schlamm bis hin zu Spiegelungen in den Flüssen – ist unübertroffen. Die lebensechten Animationen und der Realismus der Umgebung setzen neue Maßstäbe für das Open-World-Design.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Red Dead Redemption 2“ ist nach wie vor der Maßstab für fesselnden Realismus.

„Red Dead Redemption 2“ ist eine lebendige Welt, die einen in jedem Augenblick in ihren Bann zieht.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk in Sachen Open-World-Design und erzählerischer Immersion.

★ Der Goldstandard für Realismus in Open-World-Spielen Red Dead Redemption 2 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels FPS Plattformen PC, Konsole Jahr 2019 Urheber 4A Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fesselndes Geschichtenerzählen Was mir gefallen hat Realismus durch Raytracing

The Metro Exodus: Enhanced Edition hat sein gesamtes Beleuchtungssystem mithilfe von Raytracing neu gestaltet. Von flackernden Zugscheinwerfern in dunklen Tunneln bis hin zu glühender Asche in zerstörten Städten – jeder einzelne Frame wirkt lebendig. Es ist ein großartiges Spiel und eines der Die besten Ego-Shooter, das Stealth, Überleben und Erkundung in einem eindringlich schönen, postapokalyptischen Russland miteinander verbindet.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 6700 XT RAM 8 GB 16 GB Lagerung achtzig Gigabyte 80 GB SSD

Die Liebe zum Detail bei der Atmosphäre lässt jeden Schauplatz greifbar und bedrückend wirken. Wettereffekte wie Stürme, Schnee und Nebel verstärken das Eintauchen in die Spielwelt und stellen sowohl deine Strategie als auch deine Hardware auf die Probe.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Metro Exodus“ zählt zu den fesselndsten Raytracing-Erlebnissen, die je geschaffen wurden. Die Enhanced Edition fühlt sich an Next-Gen, die Beleuchtung und den Realismus auf atemberaubende Höhen hebt.

„Metro Exodus: Enhanced Edition“ ist ein technisches und emotionales Meisterwerk für Fans von storylastigen Shootern.

Mein Fazit: Eine visuelle Meisterleistung postapokalyptischer Schönheit.

★ Hervorragende Beleuchtung mit vollständiger Raytracing-Technik Metro Exodus Bei Eneba einkaufen

15. Dragon’s Dogma 2 [Eine dynamische Fantasiewelt mit realistischen Details]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels RPG Plattformen PC, Konsole Jahr 2024 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden Am besten geeignet für Fantasy-Abenteurer Was mir gefallen hat Flüssigkeitsbewegung und Weltdichte

Entwickelt mit der RE Engine, Dragon’s Dogma 2 entfaltet eine lebendige, atmende Welt, in der dichte Wälder, dynamische Lichtverhältnisse und ausdrucksstarke Animationen die Fantasiewelt zum Leben erwecken. Jede Begegnung wirkt wie aus einem Film, und dank der flüssigen Kämpfe ist das Erkunden ein unendliches Vergnügen.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X Grafikkarte NVIDIA RTX 2080 / AMD RX 6700 XT NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX RAM 16 GB 32 GB Lagerung Einhundert Gigabyte 100 GB SSD

Von gewaltigen Kämpfen gegen Zyklopen bis hin zu leuchtenden Zaubereffekten bei Nacht – jede Szene zeugt von Capcoms visueller Meisterschaft. Das nahtlose Weltdesign des Spiels sorgt dafür, dass zwischen den Regionen keine Ladezeiten entstehen, wodurch das Spielerlebnis ungestört bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Dragon’s Dogma 2“ setzt neue Maßstäbe in Sachen Fantasy-Immersion. Jeder Schatten, jeder Funke und jeder Zauber wirkt greifbar real, was das Spiel zu einem der visuell lebendigsten Rollenspiele auf dem PC macht.

„Dragon’s Dogma 2“ beweist, dass Fantasy-RPGs der nächsten Generation sowohl visuell atemberaubend als auch spielerisch tiefgründig sein können.

Mein Fazit: RPG-Fans werden die grafische Qualität und die Freiheit lieben.

★ Dynamische Fantasy-Welt mit realistischen Details Dragon’s Dogma 2 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8

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Typ Strategie Plattformen PC Jahr 2022 Urheber Creative Assembly / SEGA Durchschnittliche Spielzeit 40–55 Stunden Am besten geeignet für Strategie-Generäle Was mir gefallen hat Filmreife Kampfszenen

Total War: Warhammer 3 bringt gigantische Schlachten und atemberaubende Details in das Strategie-Genre. Mit Tausenden detailgetreuen Einheiten, magischen Partikeleffekten und dynamischem Wetter ist es ein episches Spektakel, das sowohl deinen taktischen Verstand als auch deine Hardware auf die Probe stellt.

Systemanforderungen

Technische Daten Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 NVIDIA RTX 3060 / AMD RX 6700 XT RAM 8 GB 16 GB Lagerung Einhundertzwanzig Gigabyte 120 GB SSD

Jedes Schlachtfeld wirkt lebendig, von feurigen Belagerungen bis hin zu Schneestürmen, die über die Chaoswüste fegen. Die filmische Kamera fängt jeden Zusammenstoß in atemberaubender Detailtreue ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Warhammer 3 ist der Goldstandard unter den cineastischen Strategiespielen. Eine atemberaubende Mischung aus Größe, Chaos und visueller Perfektion, die nur wenige andere Spiele erreichen.

Dieses Spiel ist ein visuelles und strategisches Meisterwerk, das zeigt, wie groß angelegte Kriegsführung auf dem PC aussehen kann.

Mein Fazit: Ein Strategiespektakel von höchster grafischer Intensität.

★ Riesige Schlachten, riesige Anforderungen Total War: Warhammer 3 Bei Eneba einkaufen

Mein Fazit

Für Spieler, die atemberaubende Grafik und anspruchsvolles Gameplay suchen, stellt die aktuelle Generation von PC-Spielen die Hardware vor nie dagewesene Herausforderungen. Die Wahl des richtigen Einstiegsmodells hängt von deinem Lieblingsgenre und deinem Spielstil ab:

Für alle, die sich für Bildmaterial begeistern, ist es Cyberpunk 2077 . Eine neonbeleuchtete offene Welt, die durch modernstes Raytracing zum Leben erweckt wird, mit dichten urbanen Umgebungen und einer fesselnden Geschichte, die sowohl deine Hardware als auch deinen moralischen Kompass auf die Probe stellt.

Eine neonbeleuchtete offene Welt, die durch modernstes Raytracing zum Leben erweckt wird, mit dichten urbanen Umgebungen und einer fesselnden Geschichte, die sowohl deine Hardware als auch deinen moralischen Kompass auf die Probe stellt. Für Neulinge ist es Starfield . Ein weitläufiges, endlos erkundbares Universum, in dem Fans von Weltraum-RPGs Raumschiffe steuern, Planeten erkunden und sich auf tiefgehende Rollenspielmechaniken einlassen können.

Ein weitläufiges, endlos erkundbares Universum, in dem Fans von Weltraum-RPGs Raumschiffe steuern, Planeten erkunden und sich auf tiefgehende Rollenspielmechaniken einlassen können. Für RPG-Fans ist es Dragon’s Dogma 2 . Eine fesselnde Fantasy-Geschichte mit dynamischen Umgebungen und visuell detailreichen Wäldern, die auf der RE Engine basieren.

Eine fesselnde Fantasy-Geschichte mit dynamischen Umgebungen und visuell detailreichen Wäldern, die auf der RE Engine basieren. Für Actionfans ist es Steuerung . Übernatürliche Kräfte, Raytracing-Beleuchtung und zerstörbare Umgebungen sorgen für ein unvergessliches, filmreifes Erlebnis.

Übernatürliche Kräfte, Raytracing-Beleuchtung und zerstörbare Umgebungen sorgen für ein unvergessliches, filmreifes Erlebnis. Für Perfektionisten ist es Red Dead Redemption 2 . Ein Open-World-Meisterwerk mit Hunderten von Stunden Spielspaß, realistischen Ökosystemen und fesselnder Erzählung.

Ein Open-World-Meisterwerk mit Hunderten von Stunden Spielspaß, realistischen Ökosystemen und fesselnder Erzählung. Für Survival-Fans ist es Ark: Survival Ascended. Das Leben der Urzeit wird in atemberaubender Next-Gen-Grafik zum Leben erweckt – mit Dinosaurier-Zähmung, Basisbau und kooperativem Gameplay in einer riesigen offenen Welt.

Häufig gestellte Fragen