Robin Summeretto HSR: Descripción del personaje y equipamiento 2026

Robin Summeretto, en Honkai Star Rail, es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento perteneciente a la ruta «Remembrance», cuya mecánica se basa en acumular «Vibes» a partir de las acciones de sus aliados hasta que sus «memosprites» alcancen un estado de «Fever» completo. Esta descripción general del personaje abarca su conjunto de habilidades, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentar conseguirla en este momento.

Es una apoyo universal que encaja en casi cualquier equipo de ataque, y esta guía desglosa exactamente por qué podría ser uno de los mejores personajes de apoyo de todos los tiempos.

Robin Summeretto de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Recuerdo Función Apoyo Lanzamiento Versión 4.5 (banner «Summer Chorus») Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Alice Himora (EN)



Kaori Nazuka (JP)



Qian Chen (CH)



Shin Onyu (KR)



Chevy (voz en la canción) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Robin Summeretto en Honkai Star Rail?

Robin Summeretto debutó en el banner «Summer Chorus» de la versión 4.5 como una versión con temática veraniega del personaje de Robin, rediseñada en torno al elemento Viento y la ruta del Recuerdo, en lugar de un kit de apoyo de Armonía. Está concebida como una música cuyas canciones invocan a un trío de pequeñas criaturas, los «Pájaros cantores de verano», que actúan visiblemente a su lado en lugar de quedarse en segundo plano como meros potenciadores de estadísticas.

Esa estética escénica se traslada a su jugabilidad: su kit es, en esencia, una metáfora musical convertida en mecánica, donde «Vibes» representa un crescendo que culmina en un estado de «Fever» para todo el equipo una vez que toda la banda está en el escenario.

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Explicación del kit de Robin Summeretto

Como apoyo del elemento Viento, el kit de Robin Summeretto se desarrolla en dos fases claras en lugar de un bucle continuo, lo que hace que sea fácil de manejar una vez que conoces su estructura.

1. Acumular «Vibes» antes de «Fever»

Su habilidad , «El verano acaricia el alma»», invoca a su memosprite, «Pájaros cantores de verano» Bessie», y otorga «Vibes» de forma inmediata.

, «El verano acaricia el alma»», invoca a su memosprite, «Pájaros cantores de verano» Bessie», y otorga «Vibes» de forma inmediata. Su talento , «Las alas no conocen fronteras»», sigue sumando «Vibes» cada vez que un aliado ataca, cura o protege por primera vez en su turno, hasta un límite máximo.

, «Las alas no conocen fronteras»», sigue sumando «Vibes» cada vez que un aliado ataca, cura o protege por primera vez en su turno, hasta un límite máximo. Con 6 «Vibes» invoca un segundo «Songbird», y con 12 «Vibes», un tercero, cada uno de los cuales acerca al equipo a su despliegue completo.

2. El estado «Fever»

Una vez que las tres Songbirds están en el campo, Robin Summeretto elimina los efectos de control de masas de sí misma y de sus Songbirds y entra en «Fever» , desplegando una zona que hace que los enemigos ignoren una parte de su propia DEF frente a todo el equipo.

, desplegando una zona que hace que los enemigos frente a todo el equipo. Es mejor reservar su habilidad definitiva, «Ascend That Rhapsody in Blue»», para adelantar el turno de un compañero de equipo y devolverle parte de su energía justo cuando «Fever» esté a punto de activarse, en lugar de usarla de forma reactiva.

Su ataque básico, «El mar canta en mi tono»», inflige daño de Viento en función de su propio PS máximo y sirve principalmente como acción de relleno mientras se acumulan las «Vibes».

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Robin Summeretto

A continuación se explica lo que hace realmente cada uno de sus «Traces», seguido de sus «Eidolons».

Trazas de Robin Summeretto

Su ataque básico, «El mar canta en mi tono», inflige daño de Viento equivalente a hasta un 25 % de su PV máximo a un enemigo al máximo nivel de «Trace». Es una acción de relleno de baja prioridad fuera de los Puntos de Técnica.

Su habilidad, «El verano acaricia el alma»», invoca a Bessie, el pájaro cantor de verano, o restaura el 50 % de su PV máximo si ya está desplegada, y otorga a Robin Summeretto 6 «Vibes» al lanzarla.

Su habilidad definitiva, «Ascend That Rhapsody in Blue»», adelanta la acción de un aliado elegido en un 100 %, restaura la energía de ese aliado hasta un 12 % de su energía máxima al nivel máximo de «Trace» y le otorga una mejora de corta duración durante 2 turnos.

Su talento, «Las alas no conocen fronteras», otorga «Vibes» cada vez que un aliado ataca, cura o protege por primera vez en su propio turno, hasta un total máximo. Al alcanzar 6 «Vibes», invoca a «Pájaros cantores de verano» Drummie», y con 12 «Vibes», invoca a «Pájaros cantores de verano» Paddie». Con los tres desplegados, entra en «Fever», lo que permite a todo el equipo ignorar hasta un 10 % más los «Vibes» multiplicados por el 0,5 % de la DEF del enemigo al nivel máximo de «Trace».

Técnica de Robin Summeretto Somos la melodía Al inicio de la batalla, adelanta la acción de Robin Summeretto, le otorga Vibes y potencia el daño del equipo durante un breve periodo.

Habilidades adicionales de Robin Summeretto Acordes Desviados Potencia el ATQ del equipo o, en su lugar, el DAÑO CRÍTICO cuando el ATQ de un aliado es alto en relación con los PS máximos de la propia Robin Summeretto. Blues improvisado Convierte el Groove acumulado en regeneración de energía para el equipo. Armonía reconstruida Aumenta la tasa de crítico de Robin Summeretto y de sus Summer Songbirds en un 50 %.

Bonificaciones de estadísticas de Robin Summeretto (total) +18,0 % de PV +14 de Velocidad +6,7 % de tasa de CRÍTICO

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Los eidolones de Robin Summeretto

Su E1, «Aves errantes del verano»», supone un auténtico aumento de potencia: su memosprite comienza a infligir daño verdadero adicional equivalente al 11 % de todo el daño no verdadero que haya registrado, más una pequeña bonificación por cada «Vibe» actual, lo que convierte a un eidolón de apoyo en una auténtica fuente de daño.

Su E2, *Un corazón como aguas tranquilas*, añade un 20 % de PEN de RES de todo tipo, aumenta su límite máximo de «Vibes» en 20 y otorga 2 «Vibes» adicionales por cada acción de un aliado que cumpla los requisitos, lo que hace que alcanzar el estado «Fever» sea notablemente más rápido y constante.

Las habilidades de E3 a E6 añaden principalmente niveles de «Trace» a su habilidad, talento, habilidad definitiva y ataque básico, junto con pequeñas bonificaciones de velocidad y energía al entrar en «Fever», y es mejor considerarlas mejoras incrementales en lugar de imprescindibles. E1 y E2 son los dos puntos de parada prácticos para la mayoría de los jugadores que invierten en ella.

Evaluación de Robin Summeretto en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Robin Summeretto?

Robin Summeretto es una elección excepcional (EX) para equipos basados en la escalada de ATK o de PS máximos, como Aglaea o Castorice, ya que su efecto «Fever», que ignora la DEF, potencia a todo el equipo independientemente de la estadística en la que se base realmente su daño. Aun así, es una de las apoyos más «universales» del juego, y esa flexibilidad es lo que la distingue de la mayoría de los personajes de un solo arquetipo.

Clasificación de Robin Summeretto Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Su valor reside en lo poco que necesita para activar su estado «Fever»: un equipo que ya actúe con frecuencia, ya sea mediante ataques consecutivos o turnos extra, genera sus «Vibes» por sí solo. Su potencial máximo disminuye ligeramente en combates en los que los enemigos apenas reciben golpes adicionales entre turnos, ya que eso ralentiza la rapidez con la que alcanza su pleno despliegue.

Cómo conseguir a Robin Summeretto en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Robin Summeretto se puede obtener en su Warp de evento de personaje, «Summer Chorus», que se activó en la versión 4.5 , fase 1 (del 25 de agosto de 2026 al 12 de septiembre de 2026), que es independiente del Warp estándar permanente. Para realizar tiradas se necesitan jades estelares, que se convierten 1:1 en fragmentos oníricos, o un pase de teletransporte especial, que cuesta 160 jades estelares por teletransporte.

Si vas a recargar saldo específicamente para conseguirla, merece la pena consultar los paquetes actuales de fragmentos oníricos de Eneba antes de comprar, ya que el precio de los paquetes y las bonificaciones por primera compra pueden influir en el valor de la recarga.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Robin Summeretto en 2026?

Sin duda merece la pena intentar conseguir a Robin Summeretto si tu plantilla necesita un apoyo que no esté limitado a un arquetipo de daño específico, ya que el efecto de ignorar la DEF de su estado «Fever» potencia tanto a los equipos que escalan por ATK como a los que escalan por HP máximo.

Además, su talento se acumula de forma pasiva con las acciones normales del equipo, por lo que no requiere una rotación complicada para aportar su valor, y sus Eidolones E1 y E2 (sobre todo el E2) son excelentes opciones para detener al enemigo y merecen bastante la pena a largo plazo.

Lo principal que hay que sopesar es la contribución de su característico «Cono de luz» frente a alternativas genéricas, y la frecuencia con la que tu propio equipo activa realmente acciones adicionales, ya que un equipo más lento tarda más en alcanzar el despliegue completo del estado «Fiebre».

Si ya tienes un equipo de ataques de seguimiento o una composición con muchos turnos extra, ella encaja sin apenas ajustes. Si tu plantilla actúa con menos frecuencia, sigue siendo eficaz, aunque tardará más en alcanzar su estado más potente.

Ventajas Contras ✅ Funciona tanto en equipos



que escalan por ATK como en los que escalan por HP máximo ✅ Acumula su recurso principal de forma pasiva a partir de las acciones



normales del equipo ✅ El efecto de «ignorar DEF» de «Fever» beneficia a todo el equipo a la vez ❌ Los equipos más lentos tardan más en alcanzar el despliegue



completo de «Fever» ❌ Su habilidad característica «Light Cone» supone una diferencia de coste significativa respecto a las opciones genéricas

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