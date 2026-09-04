Robin Summeretto HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Robin Summeretto in „Honkai Star Rail“ ist eine 5-Sterne-Wind-Figur auf dem „Remembrance“-Pfad, deren Spielweise darauf basiert, durch die Aktionen ihrer Verbündeten „Vibes“ zu sammeln, bis ihre Memosprites den vollständigen „Fever“-Zustand erreichen. Diese Charakterübersicht behandelt ihre Fähigkeiten, ihre Eidolons, ihren Banner-Status und die Frage, ob es sich derzeit lohnt, sie zu ziehen.

Sie ist eine universelle Unterstützerin, die in fast jedes Team passt, das Schaden verursacht, und dieser Leitfaden erklärt genau, warum sie möglicherweise zu den besten Unterstützercharakteren gehört, die jemals veröffentlicht wurden.

Robin Summeretto auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Weg Erinnerung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 4.5 (Banner „Summer Chorus“) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Alice Himora (EN)



Kaori Nazuka (JP)



Qian Chen (CH)



Shin Onyu (KR)



Chevy (Gesang) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Robin Summeretto in „Honkai Star Rail“?

Robin Summeretto feierte ihr Debüt im „Summer Chorus“- Banner der Version 4.5 als sommerliche Variante der Figur Robin, die nun auf das Element Wind und den Pfad „Erinnerung“ ausgerichtet ist, anstatt auf das Harmonie-Unterstützungsset. Sie ist als Musikerin konzipiert, deren Lieder ein Trio kleiner Wesen herbeiruft – die „Sommervögel“ –, die sichtbar an ihrer Seite auftreten, anstatt als reine Statusverstärker im Hintergrund zu bleiben.

Dieser performative Rahmen spiegelt sich auch in ihrem Gameplay wider: Ihr Kit ist im Wesentlichen eine mechanisch umgesetzte Musikmetapher, wobei „Vibes“ für ein sich steigerndes Crescendo steht, das sich in einem „Fever“-Zustand für das gesamte Team auszahlt, sobald die ganze Band auf der Bühne steht.

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Robin Summerettos Fähigkeiten im Detail

Als Support des Elements „Wind“ läuft Robin Summerettos Kit in zwei klar abgegrenzten Phasen ab und nicht als eine einzige Endlosschleife, was die Steuerung vereinfacht, sobald man den Ablauf verstanden hat.

1. „Vibes“ vor „Fever“ aufbauen

Ihre Fähigkeit „Der Sommer lässt die Seele schwingen“ beschwört ihren Memosprite „Sommervögel“ Bessie“ und gewährt sofort „Vibes“.

„Der Sommer lässt die Seele schwingen“ beschwört ihren Memosprite „Sommervögel“ Bessie“ und gewährt sofort „Vibes“. Ihr Talent „Flügel kennen keine Grenzen“ fügt jedes Mal weitere Vibes hinzu, wenn ein Verbündeter in seinem Zug zum ersten Mal angreift, heilt oder einen Schild setzt, bis zu einer Obergrenze.

„Flügel kennen keine Grenzen“ fügt jedes Mal weitere Vibes hinzu, wenn ein Verbündeter in seinem Zug zum ersten Mal angreift, heilt oder einen Schild setzt, bis zu einer Obergrenze. Bei 6 „Vibes“ beschwört sie einen zweiten „Songbird“ und bei 12 „Vibes“ einen dritten, wobei jeder das Team der vollständigen Aufstellung näherbringt.

2. Der „Fever“-Zustand

Sobald alle drei Songbirds auf dem Spielfeld sind, hebt Robin Summeretto alle Crowd-Control-Effekte von sich selbst und ihren Songbirds auf und versetzt sich in den „Fieber“-Zustand . Dabei errichtet sie eine Zone, die dazu führt, dass Gegner einen Teil ihrer eigenen Verteidigung (DEF) gegenüber dem gesamten Team ignorieren .

. Dabei errichtet sie eine Zone, die dazu führt, dass Gegner gegenüber dem gesamten Team . Ihre ultimative Fähigkeit, „Ascend That Rhapsody in Blue““, sollte am besten aufgespart werden, um den Zug eines Teamkameraden vorzuverlegen und ihm einen Teil seiner Energie zurückzugeben, sobald „Fever“ kurz bevorsteht – anstatt sie reaktiv einzusetzen.

Ihr Basisangriff „Das Meer singt in meiner Tonart“ verursacht Windschaden basierend auf ihren eigenen maximalen HP und dient hauptsächlich als Überbrückungsaktion, während sich „Vibes“ aufladen.

Übersicht über Robin Summerettos Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was ihre einzelnen „Traces“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren „Eidolons“.

Robin Summerettos Spuren

Ihr Basisangriff „Das Meer singt in meiner Tonart“ fügt einem Gegner bei maximaler Trace-Stufe Windschaden in Höhe von bis zu 25 % ihrer maximalen HP zu. Es handelt sich um eine Lückenfüller-Aktion mit niedriger Priorität außerhalb der Technikpunkte.

Ihre Fähigkeit „Der Sommer lässt die Seele schwingen“ beschwört den Sommervogel Bessie oder stellt 50 % ihrer maximalen HP wieder her, falls sie bereits im Einsatz ist, und gewährt Robin Summeretto beim Wirken 6 Vibes.

Ihre ultimative Fähigkeit „Ascend That Rhapsody in Blue““ beschleunigt die Aktion eines ausgewählten Verbündeten um 100 %, stellt dessen Energie bei maximaler Trace-Stufe um bis zu 12 % seiner maximalen Energie wieder her und gewährt ihm einen kurzen Buff für 2 Runden.

Ihr Talent „Flügel kennen keine Grenzen“ gewährt „Vibes“, wann immer ein Verbündeter in seinem eigenen Zug zum ersten Mal angreift, heilt oder einen Schild setzt, bis zu einer festgelegten Gesamtgrenze. Bei 6 „Vibes“ wird „Sommervögel“ Drummie“ beschworen, bei 12 „Vibes“ „Sommervögel Paddie“. Sind alle drei im Einsatz, tritt sie in den „Fever“-Zustand ein, wodurch das gesamte Team bei maximaler Trace-Stufe bis zu 10 % plus „Vibes“, multipliziert mit 0,5 % der gegnerischen Verteidigung, ignorieren kann.

Robin Summerettos Technik Wir sind die Melodie Zu Beginn des Kampfes wird Robin Summerettos eigener Zug vorverlegt, sie erhält Vibes und der Schaden des Teams wird für kurze Zeit erhöht.

Robin Summerettos Bonusfähigkeiten Abweichende Akkorde Verstärkt den Angriff des Teams oder stattdessen den kritischen Schaden, wenn der Angriff eines Verbündeten im Verhältnis zu Robin Summerettos eigener maximaler HP hoch ist. Improvisierter Blues Wandelt gespeicherten Groove in Energieregeneration für das Team um. Wiederhergestellte Harmonie Erhöht die Krit-Rate von Robin Summeretto und ihren „Sommervögel“ um 50 %.

Robin Summerettos Attributboni (insgesamt) +18,0 % HP +14 Geschwindigkeit +6,7 % Krit-Rate

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Robin Summerettos Eidolons

Ihr E1, „Verirrte Vögel des Sommers““, sorgt für einen echten Leistungsschub: Ihr Memosprite verursacht zusätzlichen „True DMG“ in Höhe von 11 % aller von ihm erfassten Nicht-True-Schäden sowie einen kleinen Bonus pro aktuellem „Vibe“, wodurch aus einem Unterstützungs-Eidolon ein echter Schadensverursacher wird.

Ihre E2, „Ein Herz wie stille Gewässer“, fügt 20 % RES-PEN für alle Schadensarten hinzu, erhöht ihre maximale Vibes-Obergrenze um 20 und gewährt 2 zusätzliche Vibes pro qualifizierter Verbündetenaktion, wodurch der Erreichen des „Fever“-Zustands spürbar schneller und konsistenter wird.

E3 bis E6 fügen ihrer Fertigkeit, ihrem Talent, ihrer Ultimativ-Fähigkeit und ihrem Basisangriff hauptsächlich „Trace“-Stufen hinzu, zusammen mit kleineren Geschwindigkeits- und Energieboni beim Erreichen von „Fever“, und sollten eher als schrittweise Verbesserungen denn als unverzichtbare Upgrades betrachtet werden. E1 und E2 sind für die meisten Spieler, die in sie investieren, die beiden praktischen Haltepunkte.

Robin Summeretto Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Robin Summeretto gut?

Robin Summeretto ist eine hervorragende (EX)-Wahl für Teams, die entweder auf ATK-Skalierung oder Max-HP-Skalierung ausgelegt sind, wie beispielsweise Aglaea oder Castorice, da ihr „Fever“-Effekt, der die DEF ignoriert, das gesamte Team stärkt – unabhängig davon, von welchem Wert sich der Schaden tatsächlich skaliert. Dennoch ist sie eine der „vielseitigsten“ Unterstützerinnen im Spiel, und genau diese Flexibilität unterscheidet sie von den meisten Charakteren, die nur einem einzigen Archetyp zugeordnet sind.

Robin Summerettos Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Ihr Wert ergibt sich daraus, wie wenig Vorbereitung ihr „Fever“-Zustand benötigt: Ein Team, das durch Folgeangriffe oder zusätzliche Züge ohnehin schon häufig agiert, baut ihre „Vibes“ von selbst auf. Ihr Potenzial sinkt ein wenig in Kämpfen, in denen Gegner zwischen den Zügen kaum zusätzliche Treffer einstecken, da dies verlangsamt, wie schnell sie ihre volle Einsatzbereitschaft erreicht.

So erhältst du Robin Summeretto in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Robin Summeretto kann über ihren Charakter-Event-Warp „Summer Chorus“ gezogen werden, der in Version 4.5, Phase 1 (25. August 2026 bis 12. September 2026) live ging und vom permanenten Standard-Warp getrennt ist. Für das Ziehen sind „Stellar Jades“ erforderlich, die im Verhältnis 1:1 in „Oneiric Shards“ umgewandelt werden, oder ein „Special Warp Pass“, der 160 „Stellar Jades“ pro Warp kostet.

Wenn du speziell für das Ziehen dieser Figur auflädst, lohnt es sich, vor dem Kauf die aktuellen „Oneiric-Shards“-Bundles bei Eneba zu prüfen, da die Bundle-Preise und etwaige Erstkaufboni den Wert einer Aufladung beeinflussen können.

Fazit: Solltest du Robin Summeretto in … ziehen2026?

Robin Summeretto ist es auf jeden Fall wert, gezogen zu werden, wenn dein Kader eine Unterstützerin braucht, die nicht an einen bestimmten Schadens-Archetyp gebunden ist, da der DEF-Ignorieren-Effekt ihres „Fieber“-Zustands sowohl ATK-skalierende als auch Max-HP-skalierende Teams gleichermaßen stärkt.

Ihr Talent baut sich zudem passiv durch normale Teamaktionen auf, sodass sie keine komplizierte Rotation erfordert, um ihren Wert zu entfalten, und ihre E1- und E2-Eidolons (insbesondere ihr E2) sind sowohl hervorragende Zwischenziele als auch auf lange Sicht ziemlich lohnende Investitionen.

Entscheidend ist vor allem, wie ihr charakteristischer „Light Cone“ im Vergleich zu generischen Alternativen beiträgt und wie oft dein eigenes Team tatsächlich zusätzliche Aktionen auslöst, da ein langsameres Team länger braucht, um den vollen „Fever“-Einsatz zu erreichen.

Wenn du bereits ein Team mit Folgeangriffen oder eine auf zusätzliche Züge ausgerichtete Aufstellung einsetzt, lässt sie sich mit nur minimalen Anpassungen integrieren. Auch wenn dein Team weniger oft agiert, funktioniert sie dennoch – es dauert nur etwas länger, bis sie ihre volle Stärke entfaltet.

Vorteile Nachteile ✅ Funktioniert sowohl in Teams



mit Angriffsskalierung als auch mit maximaler-HP-Skalierung ✅ Baut ihre Kernressource passiv durch normale Teamaktionen



auf ✅ Der DEF-Ignorieren-Effekt von „Fever“ kommt dem gesamten Team gleichzeitig zugute ❌ Langsamere Teams brauchen länger, um den vollen „Fever“-Einsatz



zu erreichen ❌ Der charakteristische „Light Cone“ verursacht eine erhebliche Kostenlücke gegenüber generischen Optionen

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Häufig gestellte Fragen