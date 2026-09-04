Evernight HSR: Descripción general de los personajes y equipamiento 2026

Esta guía del personaje repasa las habilidades de Evernight, sus Eidolones y cuál es su situación actual en cuanto a estandartes y recargas. Evernight es un personaje de 5 estrellas del elemento Hielo de la Ruta del Recuerdo, presentada como una nueva persona el 7 de marzo dentro de los Herederos de Chrysos.

Su estilo de juego se centra en acumular un recurso llamado «Memoria» para, a continuación, liberarlo a través de su memosprite Evey y causar un daño explosivo de Hielo. Está diseñada como una DPS que además potencia el daño crítico de los memosprites de todos sus aliados, lo que la hace especialmente potente en un equipo dedicado a la Ruta del Recuerdo.

Evernight de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Hielo Camino Recuerdo Función DPS Lanzamiento Versión 3.6 (banner «El recuerdo de nadie») Repeticiones Versión 4.4 (banner «La camarilla indeleble») Actores de doblaje Skyler Davenport (EN)



Yui Ogura (JP)



Nuoya (CH)



Jung Hye-won (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

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Historia y trasfondo: ¿Quién es Evernight en Honkai Star Rail?

Evernight es un personaje del 7 de marzo, vinculado a la facción de los Herederos de Chrysos y a los temas de la Memoria y la pérdida del Camino del Recuerdo. Es una «hija del Recuerdo nacida de la sombra», una Heredera de Chrysos que oculta la Llama Central del Tiempo.

Su presentación en el juego (y, para evitar más spoilers, también esta sección introductoria) se mantiene deliberadamente vaga en cuanto a los detalles de la trama, ya que la aparición de Evernight es un punto clave de la trama principal de Amphoreus, una de las mejores historias del juego. Su diseño se inclina hacia un registro tranquilo y onírico, en consonancia con el escenario de la Zona de la Memoria con el que se la asocia en la narrativa general de Honkai Star Rail.

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Explicación del kit de Evernight

El kit de Evernight se desarrolla en dos fases conectadas entre sí, basadas en un recurso llamado «Memoria».

1. Acumular Memoria antes de la habilidad definitiva

Invoca a su memosprite Evey con su talento «Contigo, esta noche»» y, a continuación, acumula cargas de Memoria cada vez que ella o Evey pierden PV, o cuando se utiliza su habilidad «El día se desvanece poco a poco». Cada acumulación también aumenta el daño crítico tanto de Evernight como de Evey, y a partir de 16 Memoria se vuelve inmune a los efectos de control de masas.

2. El estado de ráfaga «El acertijo más oscuro»

Su habilidad definitiva, «Oh, mundo despierto, buenas noches», hace que Evey golpee a todos los enemigos y sumerge a Evernight en el estado «El enigma más oscuro», lo que aumenta tanto el daño infligido como el recibido por los enemigos. Si el nivel de Memoria es lo suficientemente alto, la propia habilidad de Evey puede desencadenar «Sueño que se desvanece como el rocío», invirtiendo toda la barra de Memoria en un único y potente remate.

Este es el momento culminante hacia el que se ha diseñado todo su kit, y es lo que hace que golpee con tanta fuerza en un equipo especializado en «Remembrance».

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Evernight

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Traces» de Evernight, seguidas de sus «Eidolons».

Las «Traces» de Evernight

El ataque básico de Evernight, «El tiempo se desdibuja a partir de ahí», inflige daño de hielo equivalente al 25 % de su PS máximo a un enemigo. Es un botón de baja prioridad que rara vez necesitará una vez que la Memoria fluya.

Su talento, «Contigo, esta noche»», invoca a Evey al inicio del combate y otorga una mejora acumulativa de daño crítico de hasta un 30 % cada vez que ella o Evey pierden PV, además de generar Memoria y, con el tiempo, inmunidad al control de masas.

Su habilidad, «El día se desvanece lentamente», gasta el 10 % de su HP actual para invocar o curar a Evey y aumenta el daño crítico de todos los memosprites aliados hasta un 12 % del propio daño crítico de Evernight durante dos turnos, al tiempo que añade «Memoria».

Su habilidad definitiva, «Oh, mundo despierto, buenas noches», activa el propio ataque de Evey, que inflige hasta un 100 % de los PS máximos de Evey a todos los enemigos y activa el estado «El enigma más oscuro», en el que el daño recibido por los enemigos aumenta un 15 % y tanto Evernight como Evey infligen hasta un 30 % más de daño.

Técnica de Evernight «Que llueva frío sobre ti» Tras usar su técnica, Evernight comienza la siguiente batalla con un efecto idéntico a la mejora de daño crítico de memosprite de su habilidad, y obtiene 1 punto de Memoria.

Habilidades adicionales de Evernight Oscura la noche, quieta la luna Aumenta la tasa de CRIT de Evernight y Evey en un 35 %. Al usar una habilidad, se gasta un 5 % de los PS actuales para aumentar aún más el DAÑO CRIT de ambas unidades en un 15 % durante dos turnos. Aviva la llama, apacigua la luz Regenera 70 de energía y otorga 1 Memoria al inicio del combate; después, 5 de energía y 1 Memoria cada vez que ella o el memosprite de un aliado utilice una habilidad. Enciende la mañana, deja caer la lluvia Mientras el efecto de su habilidad esté activo, tener 1, 2, 3 o 4 o más personajes de «Remembrance» en el equipo aumenta el daño crítico de cada memosprite en un 5 %, 15 %, 50 % o 65 % adicional, respectivamente.

Bonificaciones de estadísticas de Evernight (total) +18,7 % de probabilidad de crítico +13,3 % de daño crítico +18,0 % de PV máximos

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Eidolones de Evernight

E1, «Que duermas bien, la noche es larga», aumenta el porcentaje del daño original que infligen los memosprites aliados en función del número de enemigos, desde el 120 % contra cuatro o más objetivos hasta el 150 % contra un solo objetivo. Se trata de un aumento de daño sólido, aunque no imprescindible, para un equipo de «Remembrance» centrado en «Memoria».

E2, «Escucha bien, el sueño habla en voz baja», es el punto de parada ampliamente recomendado para quienes invierten en habilidades. Aumenta el daño crítico de Evernight y Evey en un 40 %, potencia cada punto de Memoria obtenido con 2 adicionales y otorga 2 cargas extra de «El enigma más oscuro» al usar la habilidad definitiva, lo que le permite funcionar como una potente DPS independiente incluso fuera de un equipo completo de «Remembrance».

De E3 a E5 se añaden principalmente niveles de traza en lugar de nuevas mecánicas: E3, «No temas, la pesadilla ya ha quedado atrás»», y E5, «Deja ir el “yo” de los recuerdos», aumentan sus niveles de Habilidad, Ataque Básico, Talento, Habilidad Definitiva y capacidad de memosprite, mientras que el E4, «Despierta, el mañana es tuyo», aumenta la Eficacia de Romper Debilidades tanto para ella como para Evey. Ninguno de estos tres es esencial por sí solo.

E6, «Así, siempre», es un Eidolón excelente para cualquier jugador que disponga de los recursos necesarios para conseguirlo. Otorga a todo el equipo una mejora permanente de RES PEN de todos los tipos mientras Evernight está en el campo, y le devuelve el 30 % de la Memoria gastada en «Dream, Dissolving» en forma de «Dew», lo que prolonga significativamente la duración de su ráfaga.

Evaluación de Evernight en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Evernight?

Evernight es una unidad de nivel EX que rinde al máximo en equipos basados en la ruta del Recuerdo, con personajes como Castorice o Cyrene, ya que sus potenciadores de memosprite aumentan cuanto más personajes de la ruta del Recuerdo hay en el campo de batalla.

Clasificación de Evernight Valoración general EX Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Combina especialmente bien con Castorice, ya que el estilo de juego de Castorice, basado en la absorción de PV, proporciona a Evernight acumulaciones adicionales de Memoria, y ambos personajes comparten la misma recompensa del equipo «Remembrance».

Aparte de esa combinación específica, Evernight sigue siendo una sub-DPS de Hielo flexible que potencia a cualquier memosprite que haya en su equipo, aunque alcanza su máximo potencial cuando los personajes de «Remembrance» ocupan la mayor parte de la alineación.

El mayor factor condicional de su kit es el tiempo de actividad: necesita perder PV o gastarlos para mantener el flujo de «Memoria», por lo que un equipo con mucho tiempo de actividad de escudos puede frenar en cierta medida su generación de acumulaciones. Como causante de daño del elemento Hielo, Evernight sigue estando a la altura en las oleadas de eliminación de enemigos de «Pure Fiction» incluso sin una alineación completa de «Remembrance» a su alrededor.

Cómo conseguir a Evernight en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Evernight se puede conseguir en el evento de personajes limitado (el banner «El recuerdo de nadie») en lugar del Warp estándar permanente, y estuvo disponible por última vez en el banner «Coterie indeleble» durante su reedición en la versión 4.4, que tuvo lugar del 14 de julio de 2026 al 5 de agosto de 2026.

Para conseguirla, puedes comprar «Oneiric Shards», que luego se pueden convertir en una proporción de 1:1 en «Stellar Jades», y con 160 «Stellar Jades» puedes adquirir un «Pase de Warp especial» (un intento) en su Warp de evento de personaje. Consulta en la tienda las bonificaciones por recarga actuales y los paquetes por tiempo limitado antes de comprar, ya que ambos pueden modificar significativamente lo que realmente obtienes por una cantidad determinada de recarga.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Evernight en 2026?

Evernight se gana su calificación EX por ser uno de los pocos personajes que es a la vez un DPS independiente muy potente y un poderoso apoyo para toda una plantilla de «Remembrance». Si ya utilizas personajes como Castorice, Cyrene o Hyacine, ella encaja como una pieza casi imprescindible capaz de llevar al equipo a la victoria en cualquier modo de juego.

Si aún no tienes ningún otro personaje de «Remembrance», sigue siendo una competente DPS de Hielo por sí sola, aunque sin alcanzar el máximo potencial que desbloquea su arquetipo completo. Su generación de Memoria basada en HP y la ventana de activación de su habilidad especial «El enigma más oscuro» la convierten en un personaje realmente satisfactorio a la hora de aprender a optimizarla.

Ventajas Contras ✅ Inflige mucho daño en todos los modos de final de partida sin necesidad de una configuración



perfecta ✅ Su enorme escalado de PV máximos le proporciona un umbral



de daño mínimo bastante generoso ✅ Aumenta el daño crítico de todos los memosprites aliados, incluido



el suyo propio ✅ Aplica «Vulnerabilidad» con su habilidad definitiva para infligir daño



adicional al equipo ✅ Es positiva en puntos de habilidad, lo que alivia la presión



a la hora de formar el equipo ✅ Resulta gratificante dominarla, ya que cuenta con un alto techo de habilidad además de una base sólida ❌ Las opciones de Light Cone para ella en el modo F2P son bastante decepcionantes



❌ Sus potenciadores de memosprites son menos útiles fuera del arquetipo



«Remembrance» ❌ Requiere práctica para sincronizar bien el uso de «Memoria» y «El enigma más oscuro»

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