Evernight HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakterleitfaden behandelt Evernights Fähigkeiten, ihre Eidolons sowie den aktuellen Stand ihres Banners und der Aufladungsmöglichkeiten. Evernight ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Eis auf dem „Remembrance Path“, der am 7. März als neue Persona im Rahmen der „Chrysos Heirs“ eingeführt wurde.

Ihr Spielstil konzentriert sich darauf, eine Ressource namens „Memoria“ anzusammeln und diese dann über ihr Memosprite „Evey“ freizusetzen, um massiven Eis-Schaden zu verursachen. Sie ist als DPS konzipiert, die zudem den kritischen Schaden aller verbündeten Memosprites verstärkt, was sie in einem speziellen „Remembrance“-Team besonders stark macht.

Evernight auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Eis Weg Erinnerung Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.6 (Banner „Die Erinnerung an niemanden“) Wiederholungen Version 4.4 (Banner „Indelible Coterie“) Synchronsprecher Skyler Davenport (EN)



Yui Ogura (JP)



Nuoya (CH)



Jung Hye-won (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

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Handlung und Hintergrund: Wer ist Evernight in „Honkai Star Rail“?

Evernight ist eine Figur vom 7. März, die mit der Fraktion der Chrysos-Erben und den Themen des „Pfades der Erinnerung“ – Erinnerung und Verlust – verbunden ist. Sie ist ein „Kind der Erinnerung, geboren aus dem Schatten“, eine Chrysos-Erbin, die die Kernflamme der Zeit verbirgt.

Ihre Einführung im Spiel (und um weitere Spoiler zu vermeiden, auch dieser Einführungsabschnitt) geht bewusst nur oberflächlich auf Handlungsdetails ein, da Evernights Auftritt ein entscheidender Wendepunkt in der Hauptgeschichte von Amphoreus ist – einer der besten Handlungsstränge im Spiel. Ihr Design ist eher ruhig und traumhaft gehalten und passt somit zur Kulisse der „Memory Zone“, mit der sie in der übergreifenden Erzählung von „Honkai Star Rail“ in Verbindung steht.

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Evernights Fähigkeiten im Detail

Evernights Spielweise läuft in zwei miteinander verbundenen Phasen ab, die auf einer Ressource namens „Memoria“ basieren.

1. Memoria vor der Ultimativ-Fähigkeit aufbauen

Sie beschwört mit ihrem Talent „Mit mir, in dieser Nacht“ ihr Memosprite Evey und erhält dann Memoria-Stapel, wenn sie oder Evey HP verlieren oder wenn ihre Fähigkeit „Der Tag neigt sich sanft dem Ende zu“ eingesetzt wird. Jeder Stapel erhöht zudem den Krit-Schaden sowohl für Evernight als auch für Evey, und ab 16 Memoria wird sie immun gegen Crowd Control.

2. Der Burst-Zustand „The Darkest Riddle“

Ihre ultimative Fähigkeit „O wache Welt, gute Nacht“ lässt Evey jeden Gegner treffen und versetzt Evernight in den Zustand „Das dunkelste Rätsel“, wodurch sowohl der verursachte als auch der erlittene Schaden der Gegner erhöht wird. Ist die Memoria hoch genug, kann Evey mit ihrer eigenen Fertigkeit „Traum, der sich auflöst wie Tau““ die gesamte Memoria-Leiste in einen einzigen mächtigen Finisher umwandeln.

Dies ist der Höhepunkt, auf den das gesamte Set hinarbeitet, und genau das ist es, was sie in einem speziellen „Remembrance“-Team so schlagkräftig macht.

Übersicht über Evernights Traces und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Evernight tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Evernights Spuren

Evernights Basisangriff „Von da an verschwimmt die Zeit“ fügt einem Gegner Eisschaden in Höhe von 25 % ihrer maximalen HP zu. Es handelt sich um eine Taste mit niedriger Priorität, die sie selten benötigen wird, sobald die Memoria fließt.

Ihr Talent „Mit mir, in dieser Nacht“ beschwört Evey zu Beginn des Kampfes und gewährt jedes Mal, wenn sie oder Evey HP-Verlust erleidet, einen stapelbaren CRIT-DMG-Buff von bis zu 30 %, zusätzlich zur Memoria-Generierung und späterer Crowd-Control-Immunität.

Ihre Fähigkeit „Der Tag neigt sich sanft dem Ende zu““ verbraucht 10 % ihrer aktuellen HP, um Evey zu beschwören oder zu heilen, und erhöht zwei Runden lang den Krit-Schaden jedes verbündeten Memosprites um bis zu 12 % von Evernights eigenem Krit-Schaden, während gleichzeitig Memoria hinzugefügt wird.

Ihre ultimative Fähigkeit „„O wachsame Welt, gute Nacht“ löst Eveys eigenen Angriff aus, der allen Gegnern bis zu 100 % von Eveys maximalen HP zufügt, und löst den Status „Das dunkelste Rätsel“ aus, in dem der von Gegnern erlittene Schaden um 15 % steigt und sowohl Evernight als auch Evey bis zu 30 % mehr Schaden verursachen.

Evernights Technik „Lass kalten Regen auf dich herabregnen“ Nach dem Einsatz ihrer Technik beginnt Evernight den nächsten Kampf mit einem Effekt, der mit dem Memosprite-Bonus auf den Krit-Schaden ihrer Fertigkeit identisch ist, und erhält 1 Memoria-Punkt.

Evernights Bonusfähigkeiten „Dunkel die Nacht, still der Mond“ Erhöht die Krit-Rate von Evernight und Evey um 35 %. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht 5 % der aktuellen HP, um den Krit-Schaden beider Einheiten für zwei Runden um weitere 15 % zu erhöhen. Entfache die Flamme, beruhige das Licht Regeneriert zu Beginn des Kampfes 70 Energie und gewährt 1 Memoria, anschließend jedes Mal 5 Energie und 1 Memoria, wenn sie oder ein verbündetes Memosprite eine Fähigkeit einsetzt. Den Morgen entfachen, den Regen fallen lassen Solange der Buff ihrer Fähigkeit aktiv ist, erhöht die Anwesenheit von 1, 2, 3 oder 4 und mehr „Remembrance“-Charakteren im Team den kritischen Schaden jedes Memosprites um zusätzliche 5 %, 15 %, 50 % bzw. 65 %.

Evernights Statusboni (insgesamt) +18,7 % Krit-Rate +13,3 % kritischer Schaden +18,0 % Max. HP

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Evernights – Eidolons

E1, „Schlaf gut, die Nacht ist lang“, erhöht den ursprünglichen Schaden, den verbündete Memosprites verursachen, je nach Anzahl der Gegner – von 120 % bei vier oder mehr Zielen bis zu 150 % bei einem einzelnen Ziel. Das ist eine solide, wenn auch nicht unbedingt unverzichtbare Schadenssteigerung für ein auf Memoria ausgerichtetes Remembrance-Team.

E2, „Hört zu, der Schlaf flüstert leise““, ist der allgemein empfohlene Haltepunkt für Spieler, die ihre Ressourcen ausgeben. Es erhöht den Krit-Schaden von Evernight und Evey um 40 %, steigert jeden gewonnenen Memoria-Punkt um zusätzliche 2 und gewährt bei Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit 2 zusätzliche „Darkest Riddle“-Ladungen, wodurch sie auch außerhalb eines vollständigen „Remembrance“-Teams als starke eigenständige DPS fungieren kann.

E3 bis E5 fügen hauptsächlich Trace-Stufen hinzu, anstatt neue Mechaniken einzuführen: E3, „Fürchte dich nicht, der Albtraum ist vorbei“, und E5, „Loslassen – das ‚Ich‘ in den Erinnerungen“, erhöhen ihre Fertigkeits-, Basisangriffs-, Talent-, Ultimativ– und Memosprite-Fähigkeitsstufen, während E4, „Wach auf, die Zukunft gehört dir“, die Schwächebruch-Effizienz für sie und Evey erhöht. Keines dieser drei ist für sich genommen unverzichtbar.

E6, „So wie jetzt, immer“, ist ein hervorragender Eidolon für jeden Spieler, der über die Ressourcen verfügt, ihn zu erhalten. Es gewährt dem gesamten Team einen permanenten „All-Type RES PEN“-Buff, solange Evernight auf dem Feld ist, und gibt ihr 30 % der für „Traum, der sich auflöst“ aufgewendeten Memoria als „Dew“ zurück, wodurch sich die Dauer ihres Bursts erheblich verlängert.

Evernight Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Evernight gut?

Evernight ist eine Einheit der EX-Stufe, die ihre beste Leistung in Teams zeigt, die auf dem „Remembrance Path“ basieren, mit Charakteren wie Castorice oder Cyrene, da ihre „Memosprite“-Buffs umso stärker werden, je mehr „Remembrance“-Charaktere sich auf dem Spielfeld befinden.

Evernights Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Sie harmoniert besonders gut mit Castorice, da Castorices Spielstil, bei dem HP entzogen werden, Evernight zusätzliche „Memoria“-Stapel verschafft und beide Charaktere denselben Vorteil im „Remembrance“-Team bieten.

Abgesehen von dieser speziellen Kombination funktioniert Evernight dennoch als flexible Eis-Sub-DPS, die alle Memosprites in ihrem Team verstärkt, obwohl ihr Potenzial am größten ist, wenn „Remembrance“-Charaktere den Großteil des Teams ausmachen.

Der größte bedingte Faktor ihres Fähigkeiten-Sets ist die Verfügbarkeit – sie muss tatsächlich HP verlieren oder HP ausgeben, um den Memoria-Fluss aufrechtzuerhalten, sodass ein Team mit hoher Schildverfügbarkeit ihre Stapelbildung etwas abschwächen kann. Als Schadensverursacherin des Elements Eis behauptet sich Evernight auch in den Add-Clear-Wellen von „Pure Fiction“, selbst wenn sie nicht von einer vollständigen „Remembrance“-Mannschaft umgeben ist.

So erhältst du Evernight in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Evernight kann über das zeitlich begrenzte Charakter-Event-Warp (Banner „The Remembrance of None“) statt aus dem permanenten Standard-Warp, und sie war zuletzt im Rahmen der Wiederholung von Version 4.4 im „Indelible Coterie“-Banner verfügbar, das vom 14. Juli 2026 bis zum 5. August 2026 lief .

Um sie zu ziehen, kannst du „Oneiric Shards“ kaufen, die dann im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt werden können, und 160 „Stellar Jades“ reichen für einen „Special Warp Pass“ (einen Zug) in ihrem Charakter-Event-Warp. Informiere dich vor dem Kauf im Shop über die aktuellen Aufladeboni und zeitlich begrenzten Bundles, da beide erheblich beeinflussen können, was du für einen bestimmten Aufladebetrag tatsächlich erhältst.

Fazit: Solltest du für Evernight ziehen2026?

Evernight verdient sich ihre EX-Bewertung dadurch, dass sie zu den seltenen Charakteren gehört, die sowohl eine starke eigenständige DPS-Figur als auch eine mächtige Unterstützerin für einen gesamten „Remembrance“-Kader ist. Wenn du bereits Charaktere wie Castorice, Cyrene oder Hyacine einsetzt, fügt sie sich als nahezu unverzichtbares Element ein, das das Team in jedem Spielmodus tragen kann.

Wenn du noch keine anderen „Remembrance“-Charaktere hast, funktioniert sie dennoch als fähige Eis-DPS für sich allein – nur ohne das volle Potenzial, das ihr vollständiger Archetyp freischaltet. Ihre HP-basierte Memoria-Generierung und das „Darkest Riddle“-Burst-Fenster machen sie zu einem wirklich lohnenden Charakter, bei dem es Spaß macht, zu lernen, wie man sie optimal einsetzt.

Vorteile Nachteile ✅ Schlägt in jedem Endgame-Modus hart zu, ohne dass eine perfekte Aufstellung



erforderlich ist ✅ Die massive Skalierung der maximalen HP sorgt für eine hohe Schadensuntergrenze



✅ Verstärkt den kritischen Schaden aller verbündeten Memosprites, einschließlich



ihres eigenen ✅ Verursacht durch ihre Ultimative Fähigkeit „Verwundbarkeit“ für zusätzlichen Teamschaden



✅ Positiver Skillpunkt, was den Druck



beim Teamaufbau verringert ✅ Es lohnt sich, sie zu meistern, da sie neben einer soliden Grundleistung auch ein hohes Spielpotenzial bietet ❌ Die F2P-Optionen im „Light Cone“ für sie sind ziemlich enttäuschend



❌ Ihre Memosprite-Buffs sind außerhalb eines „Remembrance“-Archetyps



weniger nützlich ❌ Es erfordert Übung, das Timing von „Memoria“ und „Das dunkelste Rätsel“ gut aufeinander abzustimmen

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Häufig gestellte Fragen