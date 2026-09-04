Los mejores conos luminosos para sables HSR 2026

Elegir el «Light Cone» adecuado para Saber en Honkai Star Rail es muy importante, ya que todo su conjunto de habilidades funciona con el exceso de energía. A continuación, he clasificado su mejor «Light Cone», las alternativas más potentes y la mejor opción de «Light Cone» para jugadores F2P.

Pero antes de elegir un «Light Cone» para ella, ten en cuenta un dato: Saber sigue el Camino de la Destrucción. Aunque físicamente puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz para Saber (resumen)

Aquí tienes un resumen rápido de todos los conos de luz de Saber que vale la pena tener en cuenta, desde su opción más recomendable hasta la mejor opción para jugadores que no pagan.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Una coronación ingrata El «Cono de luz» característico de Saber, diseñado en función de sus necesidades energéticas exactas y de la escala de daño crítico. 2 Así arde el amanecer Una alternativa limitada que sacrifica algunas estadísticas puras a cambio de una ignorancia garantizada de la DEF y una VEL base. 3 Un rastro de sangre pasada El mejor cono de luz de 4 estrellas (Pase de Batalla) para Saber, que le otorga tasa de CRIT, además de un aumento fijo al daño de habilidad y al de habilidad definitiva. 4 Sobre la caída de un eón El mejor Cono de Luz F2P de Saber, con ATQ acumulable y daño adicional tras romper una debilidad.

Una coronación ingrata: la mejor opción para esta ranura

«Una coronación ingrata» es el cono de luz característico de Saber, y es realmente imprescindible; no es algo que puedas «saltarte» si tienes pensado convertirla en la principal DPS o líder de uno de tus equipos.

En Superposición 1, otorga un 36 % de daño crítico de forma inmediata y, además, un 40 % de ataque adicional en el momento en que Saber utiliza su habilidad definitiva. Dado que la energía máxima de Saber es exactamente de 300, también supera el umbral de energía del propio «Light Cone», por lo que regenera una cantidad fija de energía equivalente al 10 % de su energía máxima y obtiene esa misma mejora del 40 % de ataque por segunda vez durante 2 turnos.

Esa ventana de doble ATK coincide con su ataque básico mejorado de seguimiento, que es precisamente cuando Saber más necesita el daño adicional. Este es el único cono de luz HSR que potencia todos los aspectos del kit de Saber a la vez: daño crítico para su habilidad y su habilidad definitiva, ataque para su seguimiento y energía para su siguiente rotación.

Si ya tienes a Saber y piensas convertirla en una de las principales causantes de daño de tu cuenta, sin duda merece la pena plantearse invertir en su cono de luz característico.

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Las mejores alternativas a «Una coronación ingrata»

«Así arde el amanecer» es una alternativa limitada muy válida si no tienes la habilidad exclusiva de Saber. En Superposición 1, añade 12 de SPD base fija, permite a Saber ignorar el 18 % de la DEF del objetivo en cada ataque y otorga una mejora del 60 % al daño infligido durante el turno inmediatamente posterior al uso de su habilidad definitiva.

La SPD base por sí sola ya es valiosa, ya que ayuda a Saber a alcanzar los mismos umbrales de SPD que su configuración ya busca, y la ignorancia de DEF se acumula perfectamente con las estadísticas de CRIT y ATK que ya está acumulando a través de las reliquias.

«Un rastro de sangre del pasado» es el mejor cono de luz de 4 estrellas del Pase de Batalla para Saber. En Superposición 1, proporciona un 12 % de tasa de CRIT y aumenta tanto el daño de habilidad como el de habilidad definitiva de Saber en un 24 %.

Saber ya depende en gran medida de la tasa de CRIT gracias a sus propias habilidades de bonificación, por lo que la tasa de CRIT de este cono resulta un poco redundante a medida que aumenta la inversión, pero el aumento fijo del daño de Habilidad y de la Habilidad Definitiva es exactamente el tipo de daño que siempre le viene bien.

El mejor cono de luz F2P para Saber

Si quieres un Light Cone totalmente gratuito para Saber, «Sobre la caída de un eón» es la respuesta a tus plegarias. En la Superposición 1, Saber gana un 8 % de ATK cada vez que ataca, lo que se acumula hasta 4 veces para un total del 32 % de ATK, y después de infligir una «Rotura de debilidad», el daño que inflige aumenta un 12 % durante 2 turnos.

Se puede conseguir a través de la rotación habitual de la Tienda de Herta, lo que lo convierte en uno de los conos de luz de Destrucción de 5 estrellas más accesibles de todo el juego.

Ahora bien, al igual que todas las alternativas de cono de luz F2P para cualquier personaje, no igualará punto por punto al cono de luz característico de Saber, ya que carece de la regeneración de energía que mantiene su rotación en marcha. Aun así, es un cono de luz F2P realmente sólido que permite a los nuevos jugadores equiparla bien sin gastar ni una sola jade estelar.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Saber?

«Una coronación ingrata» es la mejor opción para Saber si ya la tienes, ya que su daño crítico, su ataque y su regeneración de energía potencian directamente su estilo de juego característico, centrado en la habilidad definitiva.

Si juegas con Saber con una cuenta totalmente gratuita, «Sobre la caída de un eón» es una alternativa realmente sólida que no limitará su desarrollo. De las dos, «Un rastro de sangre del pasado» es la mejor mejora económica para cualquiera que quiera más daño de habilidades y de Ultimate sin tener que recurrir en absoluto a un banner limitado.

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