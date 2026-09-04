Die besten Lichtkegel für Lichtschwerter HSR 2026

Die Wahl des richtigen „Saber“-Lichtkegels in „Honkai Star Rail“ ist von entscheidender Bedeutung, da ihr gesamtes Spielsystem auf überschüssiger Energie basiert. Im Folgenden habe ich ihren besten Lichtkegel, die stärksten Alternativen sowie die beste F2P-Option für einen Lichtkegel in einer Rangliste zusammengefasst .

Bevor du jedoch einen Lichtkegel für sie auswählst, solltest du eines beachten: Saber beschreitet den Pfad der Zerstörung. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfades der Zerstörung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Lichtkegel für Saber (TL;DR)

Hier ist ein kurzer Überblick über alle für Saber in Frage kommenden Lichtkegel, von ihrer unumgänglichen Top-Wahl bis hin zur besten F2P-Option.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Eine undankbare Krönung Sabers charakteristischer Lichtkegel, der genau auf ihren Energiebedarf und die Skalierung ihres kritischen Schadens abgestimmt ist. 2 So brennt die Morgendämmerung Eine limitierte Alternative, die einen Teil der reinen Werte gegen garantierte Verteidigungsignorierung und Basisgeschwindigkeit eintauscht. 3 Eine Spur von vergangenem Blut Der beste 4-Sterne-Lichtkegel (Battle Pass) für Saber, der ihr eine kritische Trefferquote sowie eine pauschale Erhöhung des Schadens ihrer Fertigkeiten und ihrer ultimativen Fähigkeit gewährt. 4 Vom Untergang eines Äons Sabers bester F2P-Lichtkegel mit stapelbarem Angriff und Bonusschaden nach einem Schwächebruch.

Eine undankbare Krönung – Best in Slot

„Eine undankbare Krönung“ ist Sabers charakteristischer Lichtkegel und ein absolutes Muss – kein „optionaler“ Effekt, wenn du vorhast, sie als Haupt-DPS/Carry für eines deiner Teams aufzubauen.

Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er sofort 36 % Krit-Schaden und zusätzlich 40 % Angriffskraft in dem Moment, in dem Saber ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Da Sabers maximale Energie genau bei 300 liegt, überschreitet sie auch die Energieschwelle des „Light Cone“ selbst, sodass sie eine feste Energiemenge in Höhe von 10 % ihrer maximalen Energie regeneriert und denselben 40-prozentigen Angriffsbonus ein zweites Mal für 2 Runden erhält.

Dieses doppelte Angriffs-Windows fällt mit ihrem verstärkten Basisangriff als Folgeaktion zusammen – genau dann, wenn Saber den zusätzlichen Schaden am dringendsten benötigt. Dies ist der einzige HSR-Lichtkegel, der jeden Aspekt von Sabers Fähigkeiten gleichzeitig verstärkt – Krit-Schaden für ihre Fertigkeit und ihre ultimative Fähigkeit, Angriff für ihren Folgeangriff und Energie für ihre nächste Rotation.

Wenn du Saber bereits besitzt und vorhast, sie zu einer der Hauptschadensverursacherinnen deines Accounts zu machen, lohnt es sich auf jeden Fall, in ihren charakteristischen „Light Cone“ zu investieren.

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Beste Alternativen zu „Eine undankbare Krönung“

„So brennt die Morgendämmerung“ ist daher eine starke limitierte Alternative, wenn du Sabers eigene Signatur nicht besitzt. Bei Superimposition 1 fügt es pauschal 12 Basis-SPD hinzu, lässt Saber bei jedem Angriff 18 % der DEF des Ziels ignorieren und gewährt für den Zug direkt nach dem Einsatz ihrer Ultimate einen Buff, der den verursachten Schaden um 60 % erhöht.

Schon die Basis-SPD allein ist wertvoll, da sie Saber dabei hilft, genau die SPD-Breakpoints zu erreichen, die ihr Build ohnehin anstrebt, und die DEF-Ignorierung lässt sich nahtlos mit den CRIT- und ATK-Werten kombinieren, die sie bereits durch Relikte sammelt.

„Eine Spur von Blut aus vergangenen Zeiten“ ist Sabers bester 4-Sterne-Light-Cone aus dem Battle Pass. Bei Überlagerungsstufe 1 bietet er 12 % Krit-Rate und erhöht sowohl Sabers Fertigkeitsschaden als auch ihren Ultimate-Schaden um 24 %.

Saber ist aufgrund ihrer eigenen Bonusfähigkeiten ohnehin stark auf die Krit-Rate angewiesen, sodass die Krit-Rate dieses Light Cones bei höherer Investition etwas überflüssig ist; die pauschale Erhöhung des Fertigkeits- und Ultimativschadens ist jedoch genau die Art von Schaden, die sie immer gut gebrauchen kann.

Bester F2P-Light-Cone für Saber

Wenn du einen komplett kostenlosen Light Cone für Saber suchst, ist „Vom Untergang eines Äons“ die Antwort auf deine Gebete. Bei Überlagerungsstufe 1 erhält Saber bei jedem Angriff 8 % mehr Angriffskraft, was sich bis zu 4-mal auf insgesamt 32 % Angriffskraft summiert. Nachdem sie einen Schwächebruch verursacht hat, erhöht sich ihr verursachter Schaden für 2 Runden um 12 %.

Er ist über die reguläre Rotation im Herta-Shop erhältlich, was ihn zu einem der leichter zugänglichen 5-Sterne-„Destruction“-Light-Cones im gesamten Spiel macht.

Nun wird er, wie alle F2P-Lichtkegel-Alternativen für jeden Charakter, nicht in jedem einzelnen Wert mit Sabers charakteristischem Lichtkegel mithalten können, da ihm die Energieregeneration fehlt, die ihre Rotation am Laufen hält. Dennoch ist es ein wirklich solider F2P-Lichtkegel, der es neuen Spielern ermöglicht, sie gut aufzubauen, ohne auch nur eine einzige Sternjade auszugeben.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Saber geben?

„Eine undankbare Krönung“ ist die beste Wahl für Saber, wenn du ihn bereits besitzt, da sein Kritischer Schaden, Angriff und die Energieregeneration ihren charakteristischen, auf die ultimative Fähigkeit ausgerichteten Spielstil direkt unterstützen.

Wenn du Saber mit einem reinen F2P-Account spielst, ist „Vom Untergang eines Äons“ ein wirklich solider Ersatz, der ihren Build nicht einschränkt. Von den beiden ist „Eine Spur von Blut aus vergangenen Zeiten“ das beste kostengünstige Upgrade für alle, die mehr Skill- und Ultimate-Schaden wollen, ohne überhaupt ein limitiertes Banner anzurühren.

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Häufig gestellte Fragen