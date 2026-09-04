Mejor configuración, equipo y eidolones de Himeko Nova en HSR 2026

En esta guía he recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y los veredictos de Eidolon para la mejor configuración de Himeko Nova, junto con los materiales exactos que necesitas para llevarla al nivel máximo.

Himeko Nova es una unidad de Erudición de Fuego de 5 estrellas que lucha como piloto del Starblazer del Astral Express, alternando entre un estado «Veredicto», centrado en el daño explosivo, y un estado «Decimación», basado en habilidades de apoyo, dependiendo del combate. Está diseñada para recompensar a los jugadores que mantienen a sus compañeros de Trailblaze alternando habilidades de apoyo en lugar de seguir una rotación normal de un solo objetivo.

Resumen: la mejor configuración de Himeko Nova de un vistazo

El mejor cono de luz Una estrella que ilumina la noche La mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Hacia el velo inalcanzable Mejor conjunto de reliquias Tal y como lo ve la navegante Isee (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Anclaje de la Estrella Caída (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice de CRIT o DAÑO



CRIT Botas: %



de ATQ Esfera planar: % de DAÑO de Fuego o %



de ATQ Cuerda de enlace: % de ATQ Prioridad de estadísticas secundarias Probabilidad de crítico > Daño crítico > % de ataque Mejor equipo (general) Himeko Nova (DPS)



Sunday (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo)



Sparkle (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Himeko Nova (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Welt (Híbrido)



Gallagher (Apoyo)

Cómo jugar con Himeko Nova: rotación y consejos

La rotación de Himeko Nova se desarrolla en dos fases. Su habilidad, «Alzad el farol de la vanguardia», repone los usos de sus habilidades de apoyo y otorga «Navigator’s Semaphore», que aumenta el daño de todo el equipo durante unos turnos. Su talento, «Of Fire and Far Faring», despliega su «Starblazer» y otorga un uso de habilidad de apoyo a los aliados, de modo que cada turno que actúa un compañero de equipo, Himeko Nova va acumulando silenciosamente poder para su próximo ataque explosivo.

En su estado «Veredicto», lo da todo en su habilidad definitiva, «Nosotros también caminamos entre las estrellas»», que lanza hasta seis ataques de «Hyperluminal Particle Beam» o «Orbital Annihilation Pulse» con un daño de hasta el 381 % del ATK de Himeko Nova contra un objetivo designado. En el estado «Decimación», sus habilidades de apoyo causan más daño y su daño crítico aumenta, lo que resulta más eficaz en combates contra múltiples enemigos.

Es muy importante que elijas su estado en función del encuentro, en lugar de utilizar siempre el mismo por defecto en cada batalla.

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Los mejores conos de luz para Himeko Nova

Su cono característico, «Una estrella que ilumina la noche», es sin duda la mejor opción. Ignora una parte de la DEF del enemigo y potencia directamente el daño de sus habilidades de apoyo, lo que encaja con su estilo de juego en el estado «Decimación» y lo convierte en la opción más potente para cualquiera de los dos estados.

«Hacia el velo inalcanzable» es la mejor opción que no es de firma. Aumenta la tasa de CRIT y potencia el daño de las habilidades y de la habilidad definitiva, lo que alimenta su ráfaga en estado «Veredicto» sin necesidad de su cono de firma.

«Noche en la Vía Láctea», «La vida debe arder en llamas» y «Reposo de los genios» también son opciones viables si ya las tienes, aunque ninguna sustituye por completo a las dos anteriores.

Para conocer con más detalle cuáles son sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Himeko Nova.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Como lo ve Isee, la navegante» es su mejor opción de reliquias. Aumenta el ATK y potencia el daño de habilidades y de la habilidad definitiva, cubriendo así sus dos principales fuentes de daño a la vez.

Para la ranura de ornamento planar, «Fallen Star Anchorage» aumenta la tasa de CRIT y otorga daño CRIT adicional siempre que haya otro compañero «Trailblaze» en el grupo, lo cual es casi siempre el caso para ella, ya que su kit depende de contar con uno.

Prioridades de estadísticas de Himeko Nova

Prioridad 1: Índice de crítico

Prioridad 2: Daño crítico

Prioridad 3: % de ataque

🎯 Objetivos ideales de estadísticas: Intenta alcanzar más de 3.000 de ATQ fuera de combate y apunta a un punto de inflexión del 100 % en la tasa de CRÍT en combate, con un daño CRÍT de más del 120 %. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan las bonificaciones porcentuales.

Prioridades de trazas de Himeko Nova

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Talento: «Del fuego y de los viajes lejanos» Máxima Despliega su Starblazer y reparte usos de habilidades de asistencia, la mecánica en la que se basa todo su kit. Habilidad definitiva: Nosotros también surcamos las estrellas Máximo Su principal fuente de daño explosivo en el estado «Veredicto», que aumenta directamente con el nivel. Habilidad: Alza el farol de vanguardia Alto Renueva los usos de las habilidades de apoyo y potencia el daño infligido por el equipo. Ataque básico: «Enciende la primera estrella guía» Bajo Rara vez es su principal fuente de daño una vez que su rotación está en marcha.

Materiales de ascensión de Himeko Nova (ascensión máxima)

Material Total Cera Whimsy 15 Acero Dreamweave 15 Punzón lúcido 15 Prominencia radiante 65 Crédito 308 000

Rastros de Himeko Nova Materiales (Máx. de rastros)

Material Total Globo celestial 15 Cera caprichosa 41 Estructura Galáctica 72 Acero Dreamweave 56 Arena Cósmica 139 Punzón lúcido 58 La reticencia del flujo vencido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Himeko Nova (general, F2P y alternativas)

Himeko Nova necesita un ciclo de turnos implacable y baterías fiables para alimentar sus rotaciones de Habilidad Definitiva de alto coste y mantener activas sus Habilidades de Asistencia.

Por lo tanto, sacar el máximo partido a su kit se reduce a equilibrar los desencadenantes de acción frecuentes con una sinergia de equipo inteligente y a evitar que las bonificaciones se acumulen en exceso, al tiempo que se acumula una reducción de DEF constante. A continuación se muestran las alineaciones más potentes en general, las configuraciones F2P económicas y las alternativas flexibles para jugar junto a ella.

Mejor equipo de Himeko Nova en la clasificación general

Mejor equipo de Himeko Nova (general) Rol Himeko Nova DPS Domingo Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo Sparkle Apoyo

Esta es su composición más potente de «Veredicto» contra un único objetivo. La habilidad «Ultimate» de Sunday restaura Energía y adelanta su acción, lo que le permite alcanzar «Veredicto» más rápido y con mayor frecuencia. Dan Heng Permansor Terrae evita que pierda usos de sus habilidades de apoyo debido al daño recibido, y Sparkle añade además una mejora general al daño crítico.

El mejor equipo de Himeko Nova para jugadores F2P

El mejor equipo de Himeko Nova (F2P) Función Himeko Nova DPS Pionera del Recuerdo Apoyo Welt Híbrido Gallagher Apoyo

La habilidad «Recuerdo de pionera» cubre su requisito de «Compañero pionero» sin coste de tirada. La habilidad definitiva de Welt aplica un debuff de reducción de DEF considerable que la lleva al estado «Aniquilación», y sus frecuentes efectos de retraso de acción siguen activando sus habilidades de apoyo entre turnos. Gallagher mantiene al equipo con la vida al máximo sin necesidad de un apoyo de energía específico.

Las mejores alternativas para el equipo de Himeko Nova

Mortenax Blade es un sustituto directo de Welt en una composición centrada en «Decimación», ya que acumula sus propios ataques de área de efecto (AoE) y debuffs frecuentes, además de la reducción de DEF de Welt, para mantener en marcha el núcleo de amplificación de daño incluso sin Welt en la cuenta.

Robin Summeretto es una de las mejores apoyos de Nova porque sus habilidades de campo dinámicas complementan a la perfección a casi cualquier DPS. Su estado de «Fiebre» potenciado otorga una reducción de defensa masiva, una amplificación de daño enorme y una mejora de estadísticas adaptativa única diseñada para las unidades DPS.

Huohuo puede sustituir a Dan Heng o a Permansor Terrae cuando la supervivencia no es una preocupación, ya que su habilidad definitiva devuelve energía extra al equipo además de curar.

Cerydra funciona como una potenciadora económica si no se dispone de Sparkle o Robin, desempeñando el mismo papel generalista de potenciadora de daño a un coste de obtención menor.

Tribbie es otra excelente opción para el puesto de apoyo, ya que ofrece mejoras para todo el equipo que mantienen funcionales tanto la composición «Veredicto» como la de «Aniquilación» sin necesidad de una unidad con habilidades limitadas.

Sea cual sea la alternativa que elijas, lo fundamental es contar con un compañero de equipo que restaure energía, aplique un debuff de reducción de DEF o potencie el daño crítico. El kit de Himeko Nova ya cubre su propio daño y el tiempo de actividad de su habilidad de apoyo, por lo que su equipo existe para acelerar su habilidad definitiva y amplificar los golpes que ya está asestando.

Eidolones de Himeko Nova: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Lo que pisamos es el camino Medio Aumenta la frecuencia con la que se activa su Talento y reduce los requisitos para entrar tanto en su estado Definitivo como en el de Decimación. E2: Los colores que nunca tocamos Máximo Aumenta a dos el número máximo de usos de su Habilidad de Asistencia y potencia el daño de su Habilidad Definitiva y de su Habilidad de Asistencia al 130 % de su valor original. E3: Nosotros, los nacidos de las estrellas, musa hacia las estrellas Bajo Aumenta el nivel de su habilidad definitiva en 2 (hasta un máximo de nivel 15) y el nivel de su ataque básico en 1 (hasta un máximo de nivel 10). E4: Que ninguna mano que se eleve al cielo quede sin ser sostenida Alto Aplica RES PEN a los aliados y añade un 10 % adicional de RES PEN de todo tipo. E5: Atravesar el cosmos y más allá Bajo Aumenta su nivel de Habilidad en 2 y su nivel de Talento en 2, ambos hasta un máximo de Nv. 15. E6: Nuestro juramento es navegar hacia las estrellas Máximo Aumenta la PEN de RES al fuego en un 20 %, eleva su límite de Energía de Fuente a 6 y potencia el daño de las habilidades de apoyo en un 75 %.

E2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Supone un aumento lo suficientemente grande en cuanto a daño y tiempo de actividad como para que la mayoría de los jugadores no necesiten ir más allá, a menos que busquen el paquete completo de E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Himeko Nova en 2026?

Clasificación de Himeko Nova Valoración general EX Clasificaciones en la fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Merece la pena conseguir y desarrollar a Himeko Nova si quieres una atacante de elemento Fuego ultrapotente con un rendimiento EX que define el meta. Su habilidad definitiva inflige un daño tan desmesurado que por sí sola ya justifica la inversión, y su conjunto de habilidades beneficia a un equipo ya construido en torno a los Compañeros Pioneros y al tiempo de actividad de las habilidades de apoyo, en lugar de a una configuración genérica de «causante de daño más sanador».

Se adapta bastante bien al modo automático, pero en los modos en los que necesitas exprimir al máximo la optimización de turnos, una vez que determines si una batalla requiere «Verdict» o «Decimation», te dará sin duda excelentes resultados.

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