Himeko Nova: Optimale Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Eidolon-Bewertungen für den besten Himeko-Nova-Build zusammengestellt – zusammen mit den genauen Materialien, die du benötigst, um sie auf die maximale Stufe zu bringen.

Himeko Nova ist eine 5-Sterne-Feuer-Erudition-Einheit, die als „Starblazer“-Pilotin des „Astral Express“ kämpft und je nach Kampf zwischen einem auf Burst-Schaden ausgerichteten „Verdict“-Zustand und einem auf Unterstützungsfertigkeiten basierenden „Decimation“-Zustand wechselt. Sie ist darauf ausgelegt, Spieler zu belohnen, die ihre „Trailblaze“-Begleiter ständig mit Unterstützungsfähigkeiten einsetzen, anstatt eine normale Einzelziel-Rotation zu spielen.

TL;DR – Der beste Himeko-Nova-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Ein Stern, der die Nacht erhellt Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ In den unerreichbaren Schleier Bestes Relikt-Set Wie der Navigator Isee es sieht (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Verankerung des gefallenen Sterns“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate oder Krit-Schaden



Stiefel: Angriff %



Planare Sphäre: Feuerschaden % oder Angriff %



Verbindungsseil: Angriff % Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Angriff % Bestes Team (insgesamt) Himeko Nova (DPS)



Sunday (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)



Sparkle (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Himeko Nova (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Welt (Hybrid)



Gallagher (Unterstützung)

So spielst du Himeko Nova: Rotation und Tipps

Himeko Novas Rotation verläuft in zwei Phasen. Ihre Fähigkeit „Erhebt die Fackel der Vorhut“ setzt ihre Assist-Fähigkeiten zurück und gewährt „Navigator’s Semaphore“, wodurch der Schaden des gesamten Teams für einige Runden erhöht wird. Ihr Talent „Von Feuer und Fernreisen“ setzt ihren „Starblazer“ ein und gewährt Verbündeten einen Assist-Fähigkeitseinsatz, sodass Himeko Nova in jedem Zug, in dem ein Teamkollege agiert, still und leise auf ihren nächsten Burst hinarbeitet.

In ihrem „Verdict“-Zustand steckt sie ihre gesamte Kraft in ihre ultimative Fähigkeit „Auch wir schreiten durch die Sterne““, die bis zu sechs „Hyperluminal Particle Beam“- oder „Orbital Annihilation Pulse“-Angriffe mit bis zu 381 % von Himeko Novas Angriffskraft gegen ein ausgewähltes Ziel abfeuert. Im „Decimation“-Zustand schlagen ihre Unterstützungsfähigkeiten härter zu und ihr Krit-Schaden steigt stattdessen an, was Kämpfe mit mehreren Gegnern begünstigt.

Es ist sehr wichtig, dass du ihren Zustand je nach Begegnung auswählst, anstatt in jedem Kampf standardmäßig denselben zu wählen.

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Die besten Lichtkegel für Himeko Nova

Ihr charakteristischer Lichtkegel „Ein Stern, der die Nacht erhellt“ ist eindeutig die beste Wahl. Er ignoriert einen Teil der gegnerischen Verteidigung und erhöht den Schaden ihrer Unterstützungsfertigkeiten direkt, was perfekt zu ihrem Spielstil im „Decimation“-Zustand passt und ihn zur stärksten Einzelwahl für beide Zustände macht.

„In den unerreichbaren Schleier“ ist die beste Alternative zur Signaturfähigkeit. Sie erhöht die Krit-Rate und steigert den Schaden von Fertigkeiten und Ultimativen – beides verstärkt ihren Burst im „Verdict“-Zustand, ohne dass sie ihren charakteristischen Kegel benötigt.

„Nacht auf der Milchstraße““, „Das Leben sollte in Flammen aufgehen““ und „Die Ruhe der Genies“ sind ebenfalls brauchbar, wenn ihr sie bereits besitzt, obwohl keine davon die beiden oben genannten Optionen vollständig ersetzen kann.

Einen ausführlicheren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Himeko Nova.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „So sieht es Navigator Isee“ ist ihre beste Reliktwahl. Es steigert den Angriffswert und erhöht den Schaden von Fertigkeiten und Ultimativangriffen, wodurch beide ihrer wichtigsten Schadensquellen gleichzeitig abgedeckt werden.

Für den Slot für planare Ornamente erhöht „Fallen Star Anchorage“ die Krit-Rate und gewährt zusätzlichen Krit-Schaden, wenn sich ein weiterer „Trailblaze“-Begleiter in der Gruppe befindet – was bei ihr fast immer der Fall ist, da ihr Spielstil davon abhängt, einen solchen Begleiter dabei zu haben.

Himeko Novas Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: Kritische Trefferquote

Priorität 2: Kritischer Schaden

Priorität 3: Angriffsprozente

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 3.000+ ATK an und ziele im Kampf auf einen 100 %-Krit-Rate-Breakpoint mit 120 %+ Krit-Schaden. Feste Sekundärwerte sind ein guter Lückenfüller, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Himeko Novas Prioritäten bei den Spuren

Traces Prioritätsstufe Warum? Talent: Von Feuer und fernen Reisen Höchste Setzt ihren „Starblazer“ ein und verteilt „Assist“-Fähigkeitseinsätze – die Mechanik, auf der ihr gesamtes Kit basiert. Ultimative Fähigkeit: Auch wir schreiten durch die Sterne Höchste Ihre wichtigste Quelle für Burst-Schaden im „Verdict“-Zustand, dessen Stärke direkt vom Level abhängt. Fähigkeit: Erhebt die Vorhutfackel Hoch Erneuert die Nutzung von Unterstützungsfähigkeiten und steigert den Schaden des Teams. Grundangriff: „Entzünde den ersten Leitstern“ Niedrig Selten ihre Hauptschadensquelle, sobald ihre Rotation läuft.

Himeko Novas Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Whimsy Wax 15 Dreamweave Steel 15 Lucid Awl 15 Strahlende Prominenz 65 Gutschrift 308.000

Himeko Novas Spur-Materialien (max. Spuren)

Material Gesamt Himmelsglobus 15 Launenwachs 41 Galaxie-Rahmen 72 Dreamweave Steel 56 Kosmischer Sandkasten 139 Klare Ahle 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Himeko-Nova-Teams (insgesamt, F2P und Alternativen)

Himeko Nova benötigt unermüdlichen Zugwechsel und zuverlässige Batterien, um ihre kostenintensiven Ultimativ-Rotationen zu betreiben und ihre Assist-Fähigkeiten aktiv zu halten.

Um das Beste aus ihren Fähigkeiten herauszuholen, kommt es also darauf an, häufige Aktionsauslöser mit kluger Teamsynergie in Einklang zu bringen und übermäßige Buffs zu vermeiden, während man gleichzeitig konstanten DEF-Schaden stapelt. Im Folgenden findest du die stärksten Gesamt-Aufstellungen, budgetfreundliche F2P-Setups und flexible Alternativen, die sich gut mit ihr kombinieren lassen.

Bestes Himeko Nova-Team insgesamt

Bestes Himeko-Nova-Team (Gesamt) Rolle Himeko Nova DPS Sonntag Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung Sparkle Unterstützung

Dies ist ihre stärkste „Verdict“-Komposition für Einzelziele. Die ultimative Fähigkeit „Sunday’s Ultimate“ stellt Energie wieder her und beschleunigt ihre Aktion, sodass sie „Verdict“ schneller und häufiger einsetzen kann. „Dan Heng Permansor Terrae“ verhindert, dass sie durch eingehenden Schaden Einsätze ihrer Unterstützungsfähigkeiten verliert, und „Sparkle“ sorgt zusätzlich für einen allgemeinen CRIT-DMG-Buff.

Bestes F2P-Team mit Himeko Nova

Bestes Himeko-Nova-Team (F2P) Rolle Himeko Nova DPS Wegbereiter-Erinnerung Unterstützung Welt Hybrid Gallagher Unterstützung

„Trailblazer Remembrance“ erfüllt ihre Anforderung an einen „Trailblaze Companion“ ohne Ziehkosten. Welts ultimative Fähigkeit wendet einen starken DEF-Reduktions-Debuff an, der sie in den „Decimation“-Zustand versetzt, und seine häufigen Aktionsverzögerungseffekte lösen ihre Assist-Fähigkeiten zwischen den Zügen immer wieder aus. Gallagher hält das Team auf voller Kraft, ohne dass ein spezieller Energie-Unterstützer benötigt wird.

Beste Alternativen für das Himeko-Nova-Team

Mortenax Blade ist ein direkter Ersatz für Welt in einer auf „Decimation“ ausgerichteten Aufstellung. Er kombiniert seine eigenen häufigen AoE-Angriffe und Debuffs mit Welts Verteidigungsreduktion, um den Kern der Schadensverstärkung auch dann am Laufen zu halten, wenn Welt nicht auf dem Account verfügbar ist.

Robin Summeretto ist eine der besten Unterstützerinnen bei Nova, da ihre dynamischen Feldfähigkeiten fast jeden DPS perfekt ergänzen. Ihr verstärkter „Fever“-Zustand gewährt massive Verteidigungsreduktion, massive Schadensverstärkung und einen einzigartigen, auf DPS-Einheiten zugeschnittenen adaptiven Status-Buff.

Huohuo kann Dan Heng Permansor Terrae ersetzen, wenn Überlebensfähigkeit keine Rolle spielt, da ihre Ultimative Fähigkeit dem Team zusätzlich zu ihrer Heilung weitere Energie zurückgibt.

Cerydra fungiert als kostengünstige Verstärkerin, wenn Sparkle oder Robin nicht verfügbar sind, und übernimmt dieselbe allgemeine Rolle als Schadensverstärkerin zu geringeren Beschaffungskosten.

Tribbie ist eine weitere hervorragende Option für den Support-Platz, da sie teamweite Buffs bietet, die sowohl die „Verdict“- als auch die „Decimation“-Kompositionen funktionsfähig halten, ohne dass eine Einheit mit begrenzter Einsatzdauer benötigt wird.

Egal, welche Alternative man einsetzt, wichtig ist immer ein Teamkollege, der entweder Energie wiederherstellt, einen DEF-Reduktions-Debuff anwendet oder den CRIT-DMG-Schaden verstärkt. Himeko Novas Fähigkeiten decken bereits ihren eigenen Schaden und die Verfügbarkeit ihrer Assist-Fähigkeit ab, daher dient ihr Team dazu, ihre ultimative Fähigkeit zu beschleunigen und die Treffer zu verstärken, die sie ohnehin schon landet.

Himeko Novas Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Der Weg, den wir beschreiten, ist der Weg der Pioniere Mittel Erhöht die Auslösungshäufigkeit ihres Talents und senkt die Voraussetzungen für das Erreichen sowohl ihres „Ultimate“- als auch ihres „Decimation“-Zustands. E2: Die Farben, die wir niemals treffen Höchste Erhöht die maximale Anzahl an Einsätzen ihrer Unterstützungsfertigkeit auf zwei und steigert den Schaden ihrer ultimativen Fertigkeit sowie ihrer Unterstützungsfertigkeit auf 130 % ihres ursprünglichen Werts. E3: Wir, die wir unter den Sternen geboren sind – Muse Starward Niedrig Erhöht die Stufe ihrer ultimativen Fähigkeit um 2 (bis maximal Stufe 15) und die Stufe ihres Basisangriffs um 1 (bis maximal Stufe 10). E4: Keine zum Himmel gereckte Hand soll ungehalten bleiben Hoch Wendet RES-PEN auf Verbündete an und fügt zusätzlich 10 % RES-PEN aller Arten hinzu. E5: Den Kosmos durchqueren und darüber hinaus Niedrig Erhöht ihre Fertigkeitsstufe um 2 und ihre Talentstufe um 2, jeweils bis zu einer Höchststufe von Lv. 15. E6: Unser Eid ist es, zu den Sternen zu segeln Höchste Erhöht die Feuer-Resistenz-Durchdringung um 20 %, erhöht ihre Quelle-Energie-Obergrenze auf 6 und steigert den Schaden ihrer Unterstützungsfertigkeit um 75 %.

E2 ist der praktische Endpunkt für eine teilweise Investition. Der Sprung bei Schaden und Verfügbarkeit ist groß genug, sodass die meisten Spieler nicht weiter vorantreiben müssen, es sei denn, sie streben das vollständige Paket von E6 an.

Fazit: Lohnt es sich, Himeko Nova im Spiel zu bauen2026?

Himeko Novas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Himeko Nova lohnt sich, sie zu ziehen und aufzubauen, wenn du eine extrem mächtige Feuer-Angreiferin mit meta-bestimmender EX-Leistung suchst. Ihre ultimative Fähigkeit schlägt so wahnsinnig hart zu, dass sich die Investition allein schon dadurch lohnt, und ihr Skill-Set belohnt ein Team, das bereits auf „Trailblaze“-Begleiter und die Verfügbarkeit von Assist-Fähigkeiten ausgerichtet ist, anstatt auf eine generische Kombination aus Schadensverursacher und Heiler.

Sie ist recht automatisierungsfreundlich, aber in Modi, in denen man jede noch so kleine Möglichkeit zur Zugoptimierung ausschöpfen muss, wird sie dir mit Sicherheit hervorragende Ergebnisse liefern, sobald du herausgefunden hast, ob ein Kampf „Verdict“ oder „Decimation“ erfordert.

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Häufig gestellte Fragen