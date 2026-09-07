Mejor configuración dominical, equipo y Eidolons HSR 2026

La mejor configuración para el domingo en HSR convierte a este personaje de 5 estrellas de «Imaginary Harmony» en el motor de avance de acción y de daño crítico del equipo. Su habilidad envía inmediatamente hacia delante a un aliado y a su invocación con una mejora de daño, mientras que su habilidad definitiva devuelve energía y acumula aún más daño crítico sobre ese mismo objetivo.

He recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de traza, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre Eidolones para la mejor configuración de Sunday, para que puedas sacarle el máximo partido tanto si lo combinas con un carry basado en invocaciones como con un hipercarry estándar.

TL;DR – La mejor configuración para Sunday de un vistazo

Mejor cono de luz «Un ascenso con los pies en la tierra» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «Pasado y futuro» El mejor conjunto de reliquias La prueba revivida de Sacerdos (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Quilla Rota (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Daño



crítico; Botas: Velocidad



; Esfera planar: % de PV o %



de DEF; Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Daño crítico > Velocidad > Resistencia a efectos = % de vida Mejor equipo (general) Sunday (Apoyo)



Himeko Nova (DPS)



Sparkle (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Sunday (Apoyo)



Dan Heng (DPS)



Asta (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Sunday: rotación y consejos

El ciclo del domingo es sencillo de ejecutar, pero resulta muy gratificante optimizarlo: utiliza su habilidad, «Bendición del papel y los ritos», en tu principal causante de daño para que actúe de inmediato e inflija entre un 15 % y un 40 % más de daño, dependiendo de si tiene una invocación activa. Una vez que ese aliado haya recibido su habilidad definitiva, «Oda a la Caricia» y «Cicatrix», se convertirá en «El Beatificado» durante 3 turnos, ganando un daño crítico adicional que se escala según la propia estadística de daño crítico de Sunday.

Comienza cada combate con su técnica, «Los Misterios Gloriosos», ya que añade otra mejora del 50 % al daño del primer aliado al que apunte en la siguiente batalla. A partir de ahí, alterna su habilidad y su habilidad definitiva sobre el mismo causante de daño para mantener «Los Beatificados» activos y que tu causante de daño inflija el máximo daño posible en cada turno.

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Los mejores conos de luz para Sunday

«Un ascenso con los pies en la tierra» es el cono de luz característico de Sunday, y es sin duda la mejor opción. Su pasiva otorga al aliado al que seleccione con su habilidad o su habilidad definitiva una bonificación acumulable llamada «Himno», que aumenta el daño infligido entre un 15 % y un 24 % por acumulación (hasta un máximo de 3 acumulaciones), al tiempo que devuelve a Sunday su propia energía y puntos de habilidad de forma gradual.

«Pero la batalla no ha terminado» es una buena alternativa si no tienes su habilidad exclusiva. Aumenta la tasa de regeneración de energía del propio Sunday y otorga al siguiente aliado que actúe tras su habilidad un 30 % a un 50 % más de daño durante un turno, además de devolver un punto de habilidad al usar su habilidad definitiva.

«Escapada terrenal», la habilidad exclusiva de Sparkle, también funciona bien con Sunday. Aumenta su daño crítico personal hasta un 60 %, lo que incrementa directamente el valor de la mejora de daño crítico que su habilidad definitiva otorga a su carry.

«Pasado y Futuro» es la mejor opción gratuita, disponible en la tienda «Manifiesto del Cono de Luz». Otorga al siguiente aliado que actúe tras la habilidad de Sunday hasta un 32 % más de daño, replicando el efecto de las opciones premium anteriores a menor escala.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Sunday, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Sunday.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«La prueba revivida de Sacerdos» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias del domingo. Le proporciona VEL y le permite potenciar aún más el DAÑO CRÍTICO de su objetivo; además, dado que tanto su habilidad como su habilidad definitiva son de objetivo único, la condición de tiempo de actividad del conjunto se cumple en cada turno.

«Quilla Rota» (2 piezas) es su mejor conjunto de adornos planares, ya que añade resistencia a efectos junto con una mejora del daño crítico para todo el grupo una vez que se alcanza el umbral del 30 % de resistencia a efectos necesario para activarlo.

Si aún no tienes un conjunto completo de Sacerdos, combinar 2 piezas de Sacerdos con 2 piezas de «Mensajero recorriendo el hackerspace» es una solución provisional sólida que se inclina aún más hacia la VEL.

Para conocer con más detalle las mejores reliquias y adornos de Sunday, consulta nuestra guía «Las mejores reliquias y adornos de Sunday».

Prioridades de estadísticas del domingo

Prioridad 1: DAÑO CRÍTICO

DAÑO CRÍTICO Prioridad 2: VEL

VEL Prioridad 3: RES a efectos (al menos un 30 % para desbloquear la bonificación de 2 piezas de «Quilla rota») o % de PV

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta acumular todo el DAÑO CRÍTICO que puedas fuera del combate y fíjate como objetivo el punto de inflexión de 134-135 en VEL, para adelantarte ligeramente a Himeko Nova, o bien una configuración independiente de más de 160 en VEL si lo utilizas sin un compañero de invocación más lento. Las estadísticas secundarias fijas sirven para rellenar cuando se agoten las opciones porcentuales.

Sunday no necesita tasa de crítico para sí mismo, ya que no es él quien ataca. PERO, su propia estadística de daño crítico es la que determina cuánto daño crítico transfiere a su carry a través de su habilidad definitiva, por lo que tiene prioridad sobre cualquier otra estadística secundaria.

Prioridades de las trazas de Sunday

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad: Bendición del papel y los ritos Máxima Esta es la habilidad que otorga la mejora de acción y el potenciador de daño, por lo que es la más importante y la que hay que subir de nivel primero. Habilidad definitiva: «Oda a la caricia y a la cicatriz» Alto Al subir de nivel esta habilidad, aumenta la bonificación al daño crítico que recibe el Beatificado, así que mejórala justo después de la habilidad. Talento: El cuerpo afligido Medio Añade tasa de crítico al objetivo de la Habilidad; merece la pena maximizarlo tras la Habilidad y la Habilidad definitiva. Ataque básico: Amonestación resplandeciente Bajo Sunday rara vez se ataca a sí mismo, por lo que este rastro es el menos importante.

Materiales de la Ascensión del domingo (Ascensión máxima)

Material Total Retazos de pensamiento 15 Fragmentos de impresión 15 Restos de deseos 15 Espejismo de acordes 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro del domingo (rastros máximos)

Material Total Nota del Firmamento 15 Retazos de pensamiento 41 Sección celestial 72 Fragmentos de impresión 56 Melodía celestial 139 Fragmentos de deseos 58 Eco perdido del deseo compartido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos del domingo (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general del domingo, el mejor equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

Mejor equipo general del domingo

Mejor equipo del domingo (clasificación general) Posición Domingo Apoyo Himeko Nova DPS Sparkle Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Esta composición de hipercarry es una de las que mejor rendimiento ha tenido este domingo. Himeko Nova activa su modo «Verdict» gracias al avance de Sunday. Puede optar por una configuración de 134-135 de SPD para que Sunday avance justo por delante de ella, o por una configuración de Sunday con más de 160 de SPD que le permite a Himeko Nova llevar botas de % de ATK.

Dan Heng Permansor Terrae completa el equipo, aplicando su propia «Invocación» al aliado al que Sunday potencie para mantener los escudos activos.

El mejor equipo de Sunday para jugadores F2P

Mejor equipo de Sunday (F2P) Función Sunday Apoyo Dan Heng DPS Asta Apoyo Lynx Apoyo

Dado que Sunday es un apoyo universal de Armonía, combina bien con prácticamente cualquier personaje que inflija daño libre, incluido Dan Heng. Asta aporta una mejora de ATK y SPD a todo el grupo, lo que permite a todos tener más turnos, mientras que Lynx mantiene al equipo con vida gracias a sus curaciones y a la eliminación de debuffs.

Las mejores alternativas para el equipo de Sunday

Jing Yuan es un sustituto ideal para Himeko Nova, ya que actualmente es el único carry cuyo Señor del Rayo, Sunday, puede avanzar hacia delante, lo que resuelve la lentitud habitual en la activación del Señor del Rayo de Jing Yuan y le ayuda con sus problemas de control de masas, ya que la habilidad de Sunday también elimina una desventaja.

Phainon se beneficia enormemente del kit de avance de acción de Sunday, ya que tanto su Habilidad, como su Habilidad Definitiva y su Técnica le generan puntos de Llama Central. La mejora de la tasa de CRIT de Sunday también cubre una laguna importante en las mejores configuraciones de Phainon, que, de otro modo, se basan por completo en el daño CRIT.

Yunli aprovecha bien la devolución de energía de la habilidad definitiva de Sunday gracias a su gran reserva de energía, y dado que las mejoras de Sunday duran varios turnos, siguen aplicándose incluso a los contraataques de Yunli fuera de su turno.

Aventurine es una sólida opción de apoyo para combinar con el equipo de Sunday, ya que proporciona escudos al tiempo que aumenta el daño que recibe el enemigo.

Ruan Mei es una opción de apoyo que se combina a la perfección con Sunday, ya que sus mejoras en eficiencia de ruptura, velocidad, daño y resistencia a todos los tipos no se solapan con nada de lo que Sunday ya aporta.

La única constante en todos los buenos compañeros de equipo de Sunday es que a él le importa menos a qué carry apoya y más lo bien que ese carry pueda aprovechar un avance de acción garantizado y una mejora de daño crítico acumulable a voluntad.

Eidolones de Sunday: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Quietus del Milenio El más alto El objetivo de la habilidad y su invocación ignoran una parte de la DEF del enemigo, lo que supone un aumento directo del daño para quien sea que reciba el beneficio de Sunday. E2: La fe supera a la fragilidad Alto Devuelve puntos de habilidad tras el primer uso de la habilidad definitiva y añade un 30 % más de daño infligido por «Los Beatificados». E3: Ermita de las espinas Bajo Solo aumenta el nivel de la habilidad definitiva y del ataque básico, sin añadir ningún efecto nuevo. E4: Preámbulo de la escultura Alto Regenera 8 de energía al comienzo de cada turno, lo que alivia el coste de energía de Sunday. E5: Balsa de papel en la Bahía de Plata Bajo Solo aumenta los niveles de Habilidad y Talento, sin aportar ningún efecto nuevo. E6: Amanecer de la cacofonía sideral Máximo (Territorio de las Ballenas) Hace que la bonificación a la tasa de CRIT del Talento se acumule hasta 3 veces y permite que el exceso de tasa de CRIT se convierta en Daño CRIT adicional para el objetivo.

El E1 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores, ya que supone el mayor salto en la potencia general de Sunday con una inversión mínima, y todo lo que viene a partir del E2 es un extra que viene bien además de eso.

Veredicto: ¿Merece la pena incluir el domingo2026?

Clasificación por niveles del domingo Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Merece la pena construir a Sunday para casi cualquier cuenta, ya que convierte a cualquier personaje con un daño medianamente decente en un carry mucho más rápido y contundente sin necesidad de una configuración de sustain específica a su alrededor. Su kit escala bien desde E0 hasta E6, por lo que la inversión temprana en su Cono de Luz y sus reliquias rara vez se desperdicia.

Requiere ajustar un poco la velocidad para sincronizar el avance de su acción con el carry que estés utilizando, pero una vez que lo tienes bien calibrado, el tiempo de actividad tanto de la mejora de daño como del aumento de daño crítico es prácticamente permanente.

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