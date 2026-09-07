Beste Sonntags-Konfiguration, Team und Eidolons HSR 2026

Der beste Sonntags-Build in HSR macht diesen 5-Sterne-Charakter „Imaginary Harmony“ zum Aktionsbeschleuniger und zur CRIT-DMG-Maschine des Teams. Seine Fähigkeit schickt einen Verbündeten und dessen Beschwörung sofort mit einem DMG-Buff nach vorne, während seine ultimative Fähigkeit Energie zurückgibt und demselben Ziel noch mehr CRIT-DMG aufstapelt.

Ich habe die Lichtkegel, Relikte, Trace-Priorität, Statuspriorität, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten „Sunday“-Build zusammengestellt , damit du das Beste aus ihm herausholen kannst – egal, ob du ihn mit einem beschwörungsbasierten Carry oder einem Standard-Hypercarry kombinierst.

TL;DR – Der beste Sunday-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Ein bodenständiger Aufstieg“ Beste F2P-Light-Cone-Alternative Vergangenheit und Zukunft Bestes Relikt-Set Sacerdos’ erneute Tortur (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Gebrochener Kiel“ (2 Teile) Hauptwerte Körper: Kritischer Schaden



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte KRITISCHER SCHADEN > GESCHWINDIGKEIT > Effekt-Resistenz = HP% Bestes Team (insgesamt) Sunday (Unterstützung)



Himeko Nova (DPS)



Sparkle (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Sunday (Unterstützung)



Dan Heng (DPS)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Sunday: Rotation und Tipps

Die Sonntag-Schleife ist einfach auszuführen, lässt sich aber lohnenswert optimieren: Wende seine Fertigkeit „Der Segen des Papiers und der Riten““ auf deinen Hauptschadensverursacher an, damit dieser sofort handelt und 15 % bis 40 % mehr Schaden verursacht, je nachdem, ob er eine Beschwörung im Einsatz hat. Sobald dieser Verbündete von seinen Ultimaten „Ode to Caress“ und „Cicatrix“ getroffen wurde, wird er für 3 Runden zum „The Beatified“ und erhält zusätzlichen Krit-Schaden, der sich nach Sundays eigenem Krit-Schaden-Wert richtet.

Eröffne jeden Kampf mit seiner Technik „Die glorreichen Geheimnisse“, da diese dem ersten Verbündeten, den er im nächsten Kampf anvisiert, einen zusätzlichen Schadensbonus von 50 % gewährt. Wechsle danach abwechselnd zwischen Fertigkeit und Ultimativfähigkeit auf denselben Carry, um „Die Seligen“ aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass dein Schadensverursacher in jedem Zug so viel Schaden wie möglich verursacht.

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Die besten Lichtkegel für Sunday

„Ein bodenständiger Aufstieg“ ist Sundays eigener charakteristischer Lichtkegel und eindeutig die beste Wahl. Seine passive Fähigkeit gewährt dem Verbündeten, den er mit seiner Fertigkeit oder seiner ultimativen Fähigkeit anspricht, einen stapelbaren „Hymn“-Buff, der pro Stapel 15 % bis 24 % mehr verursachten Schaden gewährt (bis zu 3 Stapel) und gleichzeitig Sundays eigene Energie und Fertigkeitspunkte im Laufe der Zeit wiederherstellt.

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ ist eine starke Alternative, wenn du seine Signatur nicht besitzt. Es erhöht Sundays eigene Energieregenerationsrate und gewährt dem nächsten Verbündeten, der nach ihm agiert, für einen Zug 30 % bis 50 % mehr Schaden – zusätzlich zur Rückerstattung eines Fertigkeitspunkts bei seiner Ultimativfähigkeit.

„Irdische Eskapade“, Sparkles eigene Spezialfähigkeit, eignet sich ebenfalls gut für Sunday. Sie erhöht seinen persönlichen Krit-Schaden um bis zu 60 %, was den Wert des Krit-Schaden-Buffs, den seine ultimative Fähigkeit an seinen Carry weitergibt, direkt steigert.

„Vergangenheit und Zukunft“ ist die beste F2P-Option, die im „Light Cone Manifest“-Shop erhältlich ist. Sie gewährt dem nächsten Verbündeten, der nach Sundays Fähigkeit agiert, bis zu 32 % mehr Schaden und spiegelt damit den Effekt der oben genannten Premium-Optionen in kleinerem Maßstab wider.

Einen detaillierteren Überblick über Sundays beste „Light Cones“ findest du in unserem Leitfaden zu den besten „Light Cones“ für Sunday.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur“ (4-teilig) ist das beste Relikt-Set für den Sonntag. Es verleiht ihm SPD und ermöglicht es ihm, den CRIT-Schaden seines Ziels noch weiter zu steigern. Da sowohl seine Fertigkeit als auch seine ultimative Fähigkeit auf ein einzelnes Ziel gerichtet sind, wird die Bedingung für die Wirkungsdauer des Sets in jedem Zug erfüllt.

„Broken Keel“ (2-teilig) ist sein bestes Planar-Ornament-Set. Es gewährt Effekt-Resistenz sowie einen gruppenweiten Krit-Schaden-Buff, sobald die für die Aktivierung erforderliche Schwelle von 30 % Effekt-Resistenz erreicht ist.

Falls du noch kein vollständiges Sacerdos-Set hast, ist die Kombination aus 2-teiligem Sacerdos-Set und 2-teiligem „Messenger Traversing Hackerspace“-Set eine solide Übergangslösung, die noch stärker auf SPD ausgerichtet ist.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Relikte und Ornamente für den Sonntag findest du in unserem Leitfaden zu den besten Relikten und Ornamenten für den Sonntag.

Stat-Prioritäten für den Sonntag

Priorität 1: CRIT-Schaden

CRIT-Schaden Priorität 2: Geschwindigkeit

Geschwindigkeit Priorität 3: Effekt-Resistenz (mindestens 30 %, um den 2-Teile-Bonus von „Broken Keel“ freizuschalten) oder HP%

🎯 Ideale Wertziele: Strebe so viel KRIT-SCHADEN an, wie du außerhalb des Kampfes stapeln kannst, und ziele entweder auf den 134–135-Geschwindigkeits-Breakpoint, um knapp vor Himeko Nova zu liegen, oder auf eine eigenständige Konfiguration mit 160+ GESCHWINDIGKEIT, wenn du ihn ohne einen langsameren Beschwörer-Carry einsetzt. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Sunday benötigt selbst keine Krit-Rate, da er nicht derjenige ist, der angreift. ABER: Sein eigener Krit-Schaden-Wert bestimmt, wie viel Krit-Schaden er über seine Ult an seinen Carry weitergibt, daher hat dieser Wert Vorrang vor allen anderen Sekundärwerten.

Sundays Trace-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit: Segen des Papiers und der Riten Am höchsten Diese Fähigkeit gewährt den Bonus auf Aktionsvorausgang und Schaden, daher ist es am wichtigsten, sie als Erstes zu verbessern. Ultimative Fähigkeit: Ode an Liebkosung und Narbe Hoch Das Aufleveln dieser Fähigkeit erhöht den Krit-Schaden-Bonus, den der „Beatified“ erhält; verbessere sie daher direkt nach der Fertigkeit. Talent: Der trauernde Körper Mittel Fügt dem Ziel der Fertigkeit eine kritische Trefferquote hinzu; es lohnt sich, diesen Wert nach der Fertigkeit und der Ultimativfähigkeit auf das Maximum zu bringen. Grundangriff: „Strahlende Ermahnung“ Niedrig Sunday greift sich selbst nur selten an, daher ist diese Spur am wenigsten wichtig.

Materialien für die Aufstiegszeremonie am Sonntag (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Gedankenfetzen 15 Eindrucksfragmente 15 Splitter der Sehnsüchte 15 Akkordische Fata Morgana 65 Guthaben 308.000

Sonntags-Spurenmaterialien (Max. Spuren)

Material Gesamt Firmament-Anmerkung 15 Gedankenfetzen 41 Himmlischer Abschnitt 72 Eindrucksfragmente 56 Himmlische Melodie 139 Splitter der Sehnsüchte 58 Verlorenes Echo des gemeinsamen Wunsches 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

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Die besten Sonntagsteams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du die besten Teams für den Sonntag (Gesamt, F2P und Alternativen), um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen, je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gesamtteam am Sonntag

Bestes Sonntagsteam (Gesamtwertung) Position Sonntag Unterstützung Himeko Nova DPS Sparkle Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Support

Diese Hypercarry-Komposition gehört zu den leistungsstärksten Teams von Sunday. Himeko Nova aktiviert ihren „Verdict“-Modus, sobald Sunday vorrückt. Sie kann entweder eine Konfiguration mit 134–135 SPD wählen, sodass Sunday knapp vor ihr vorrückt, oder eine Konfiguration mit 160+ SPD für Sunday, wodurch Himeko Nova die Freiheit hat, Stiefel mit ATK% zu tragen.

Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team ab und wendet seine eigene „Beschwörung“ auf den Verbündeten an, den Sunday verstärkt, um den Schildzyklus aufrechtzuerhalten.

Bestes F2P-„Sunday“-Team

Bestes „Sunday“-Team (F2P) Rolle Sunday Unterstützung Dan Heng DPS Asta Unterstützung Lynx Unterstützung

Da Sunday ein universeller „Harmony“-Unterstützer ist, lässt er sich mit praktisch jedem freien Schadensverursacher kombinieren, einschließlich Dan Heng. Asta gewährt der gesamten Gruppe einen Angriffs- und Geschwindigkeitsbonus, wodurch jeder mehr Züge erhält, während Lynx das Team mit Heilung und der Beseitigung von Debuffs am Leben hält.

Die besten Alternativen für das Sunday-Team

Jing Yuan ist ein direkter Ersatz für Himeko Nova, da er derzeit der einzige Carry ist, dessen „Lightning Lord“-Beschwörung „Sunday“ nach vorne vorrücken kann. Dies behebt das normalerweise langsame Auslösen von „Lightning Lord“ bei Jing Yuan und hilft bei seinen Problemen mit der Massenkontrolle, da Sundays Fähigkeit zudem einen Debuff beseitigt.

Phainon profitiert stark von Sundays Kit zum Vorrücken, da Sundays Fertigkeit, Ultimate und Technik alle Coreflame-Punkte für ihn generieren. Sundays CRIT-Rate-Buff schließt zudem eine echte Lücke in Phainons besten Builds, die sich ansonsten vollständig auf CRIT-DMG stützen.

Yunli nutzt dank ihres großen Energiepools die Energie-Rückerstattung von Sundays Ultimativ-Fähigkeit gut aus, und da Sundays Buffs mehrere Runden andauern, gelten sie sogar für Yunlis Gegenangriffe außerhalb ihres Zuges.

Aventurine ist eine starke Option zur Unterstützung in Sundays Team, da sie Schilde bereitstellt und gleichzeitig den Schaden erhöht, den der Gegner erleidet.

Ruan Mei ist eine Support-Option, die sich hervorragend mit Sunday kombinieren lässt, da sich ihre Buffs für „Break-Effizienz“, „Geschwindigkeit“, „Schaden“ und „Resistenz-Durchbruch für alle Typen“ nicht mit den Fähigkeiten überschneiden, die Sunday bereits bietet.

Was alle guten Teamkameraden für Sunday gemeinsam haben, ist, dass es für Sunday weniger darauf ankommt, welchen Carry er unterstützt, sondern vielmehr darauf, wie gut dieser Carry einen garantierten Aktionsvorsprung und einen stapelbaren CRIT-DMG-Buff nach Bedarf nutzen kann.

Sunday-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: „Quietus“ von Millennium Am höchsten Das Ziel der Fertigkeit und dessen Beschwörung ignorieren einen Teil der Verteidigung des Gegners – eine direkte Schadenssteigerung für alle, die von Sunday gestärkt werden. E2: Der Glaube übertrifft die Schwäche Hoch Stellt nach dem ersten Einsatz der ultimativen Fähigkeit Fertigkeitspunkte wieder her und erhöht den von „The Beatified“ verursachten Schaden um 30 %. E3: Einsiedelei der Dornen Niedrig Verbessert lediglich die ultimative und die Basisangriffskraft, ohne neuen Effekt. E4: „Die Präambel der Skulptur“ Hoch Regeneriert zu Beginn jedes Zuges 8 Energie und senkt so Sundays eigene Energiekosten. E5: Papierfloß in der Silberbucht Niedrig Erhöht lediglich Fertigkeit und Talent, ohne neuen Effekt. E6: Anbruch der siderischen Kakophonie Am höchsten (Walgebiet) Lässt den CRIT-Rate-Buff des Talents bis zu 3-mal stapeln und wandelt überschüssige CRIT-Rate in zusätzlichen CRIT-Schaden für das Ziel um.

E1 ist für die meisten Spieler die praktische Grenze, da es den größten Einzelzuwachs an Sonntags-Verstärkungsleistung bei minimalem Aufwand darstellt und alles ab E2 darüber hinaus nur noch ein nettes Extra ist.

Fazit: Lohnt es sich, den Sonntag mit einzubeziehen2026?

Tier-Bewertungen für Sunday Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Sunday lohnt sich für fast jeden Account, da er jeden halbwegs anständigen Schadensverursacher in einen viel schnelleren und schlagkräftigeren Carry verwandelt, ohne dass man einen speziellen Sustain-Build um ihn herum aufbauen muss. Sein Kit skaliert gut von E0 bis hin zu E6, sodass eine frühe Investition in seinen „Light Cone“ und seine Relikte selten verschwendet ist.

Er erfordert zwar ein wenig Feinabstimmung der Geschwindigkeit, um den Ablauf seiner Aktionen auf den von dir eingesetzten Carry abzustimmen, aber sobald das hin ist, ist seine Verfügbarkeit sowohl des DMG-Buffs als auch des CRIT-DMG-Boosts nahezu permanent.

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Häufig gestellte Fragen