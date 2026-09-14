Beste Welt-Konfiguration, Team und Eidolons bei der HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Trace-Prioritäten, Stat-Prioritäten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Welt-Build sowie seine vollständigen Aufstiegs- und Trace-Materialkosten, damit du in allen Endgame-Modi Höchstleistungen erzielen kannst.

Welt ist einer der vielseitigsten und strategisch wertvollsten Charaktere in „Honkai Star Rail“. Als Anhänger des Pfades der Nichtigkeit und Träger des Elements „Imaginary“ dominiert dieser erfahrene Held des Astral Express den Kampf durch Aktionsverzögerung, anhaltende Geschwindigkeitsunterdrückung und das Verursachen von defensiver Verwundbarkeit.

Um diesen Charakter zu meistern, muss man seine Geschwindigkeits-Breakpoints ausbalancieren, eine hohe Effekt-Trefferquote gewährleisten und ihn mit Teamkollegen kombinieren, die von geschwächten Gegnern profitieren können.

TL;DR – Der beste Welt-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Lügen tanzen im Wind“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set „Adler der Dämmerung“-Linie (4-teilig) Bestes „Planar Ornament“-Set Pan-Kosmisches Handelsunternehmen (2-teilig) Hauptwerte Körper: Trefferquote oder Krit-Quote



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Bonus



auf imaginären Schaden Verbindungsseil: Energieregenerationsrate oder Angriffswert (%) Priorität der Sekundärwerte Effekt-Trefferquote > Geschwindigkeit > Krit-Trefferquote / Krit-Schaden > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Acheron (DPS)



Welt (Unterstützung)



Silberwolf (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Dan Heng (DPS)



Welt (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)



Gallagher (Unterstützung)

So spielst du Welt: Abläufe und Tipps

Beim Spielen mit Welt geht es vor allem darum, seine Fähigkeiten zur Massenkontrolle abwechselnd einzusetzen, um die vollständige Kontrolle über den Ablauf der gegnerischen Aktionen zu behalten. Seine charakteristischen Spielmechaniken basieren darauf, Ziele mit seiner Fertigkeit zu verlangsamen, mit seinem Talent zusätzlichen imaginären Schaden auszulösen und seine ultimative Fähigkeit einzusetzen, um neben dem Zustand „Schwerelosigkeit“ auch „Gefangenschaft“ zu verursachen.

Leite Kämpfe ein, indem du seine Technik „Gravitationsgefangenschaft““ einsetzt, um ein 15-sekündiges Gravitationsfeld auf der Oberwelt zu erzeugen. Beim Eintritt in den Kampf hat diese Fähigkeit eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, alle Gegner sofort für 1 Runde zu „Imprisonment“ zu unterwerfen, wodurch ihre Aktionen um 20 % verzögert und sie um 10 % verlangsamt werden.

Diese anfängliche Verzögerung ermöglicht es deinem gesamten Team, schneller zu handeln und offensive Dynamik aufzubauen, bevor gegnerische Elitekämpfer gefährliche Angriffsmuster etablieren können.

Wende während aktiver Kampfrunden seine Fertigkeit „Rand der Leere“ gegen Hauptziele an, um drei abprallende imaginäre Schläge zu versetzen. Jeder Treffer hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 75 %, die SPD des Gegners für 2 Runden um 10 % zu verringern.

Sobald die Ziele verlangsamt sind, löst sein Talent „Zeitverzerrung“ bei jedem weiteren Treffer aus und verursacht zusätzlichen imaginären Schaden. Wenn seine 120-Energie-Ultimative Fähigkeit „Synthetisches Schwarzes Loch““ vollständig aufgeladen ist, aktiviere sie, um alle Gegner in einem Schwarzen Loch einzufangen, ihnen „Imprisonment“ zuzufügen, den Debuff „Weightless“ anzuwenden und gegnerische Züge um bis zu 40 % zu verzögern.

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Die besten Lichtkegel für Welt

„Lügen tanzen im Wind“ (Ciphers charakteristischer Lichtkegel) ist eine beeindruckende offensive 5-Sterne-Wahl und die beste Option für Welt. Er bietet außergewöhnliche Basiswerte, steigert die persönliche Schadensskalierung und erhöht die kritische Trefferquote, was besonders für Trailblazer interessant ist, die Welt als aggressiven sekundären Carry in hybriden Kompositionen einsetzen.

„Diese vielen Quellen“ ist eine hervorragende Fünf-Sterne-Alternative. Er bietet eine beträchtliche Effekt-Trefferquote und fügt bei einem Treffer zusätzlich den Status „Ungepanzert“ zu, wodurch Gegner 10 % bis 18 % mehr Schaden aus allen Quellen erleiden. Diese Verwundbarkeit summiert sich multiplikativ mit Welts eigenen Debuffs, was es zu einer außergewöhnlichen Wahl für unterstützungsorientierte Aufstellungen macht .

„Im Namen der Welt“ ist Welts charakteristischer 5-Sterne-Lichtkegel. Er erhöht den Schaden an mit Debuffs belegten Gegnern um 24 % und gewährt ihm zudem eine um 18 % erhöhte Effekt-Trefferquote sowie einen Angriffsbonus von 24 %, sobald er seine Fähigkeit aktiviert.

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist die beste kostenlose 4-Sterne-Option in Welt, die ursprünglich im Rahmen des „Starhunt“-Events erhältlich war und nun in Herta’s Store erworben werden kann. Sie gewährt eine massive Steigerung der Effekt-Trefferquote um 40 % und regeneriert 8 Energie, sobald der Träger einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift. In Kombination mit Teamkameraden, die die Verteidigung (DEF) des Gegners schwächen, oder seinem eigenen „Weightless“-Debuff ermöglicht dieser Lichtkegel ihm schnelle Ultimativ-Rotationen.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ bietet herausragende teamweite Unterstützung. Jedes Mal, wenn Welt angreift, besteht die Chance, dass dieser Lichtkegel den Zustand „Gefesselt“ verursacht, der die Verteidigung des Gegners für 1 Runde um bis zu 16 % verringert. Da Welts Fähigkeit mehrfach zuschlägt, löst er diesen Debuff zuverlässig aus und wird so zu einem erstklassigen Support, der die Verteidigung des Gegners zunichte macht.

„Gute Nacht und schlaf gut“ ist ein auf Schaden ausgerichteter 4-Sterne-Lichtkegel. Er erhöht den Schaden des Trägers um bis zu 24 % pro Debuff auf dem Ziel und ist bis zu dreimal stapelbar, was eine Gesamtschadenserhöhung von 72 % ergibt. Da Welt von Natur aus die Effekte „Verlangsamung“, „Gefangenschaft“ und „Schwerelosigkeit“ anwendet, hält er die maximale Stapelanzahl mühelos aufrecht.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten Lichtkegel in Welt findest du in unserem HSR-Leitfaden „Die besten Lichtkegel in Welt“.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Eagle of Twilight Line“ ist das unbestritten beste vierteilige Höhlenrelikt-Set für Support-Welt. Der Zweiteil-Bonus erhöht den Windschaden, doch der Vierteil-Bonus ist der wahre Gewinn: Er beschleunigt die Aktion des Trägers unmittelbar nach dem Einsatz einer ultimativen Fähigkeit um 25 %. Da Welt auf seine ultimative Fähigkeit mit 120 Energie angewiesen ist, um gegnerische Teams festzunageln, sorgt diese Aktionsbeschleunigung für einen schnellen Zugwechsel und gewährleistet so kontinuierliche Massenkontrolle.

„Pioniertaucher der toten Gewässer“ ist das beste Relikt-Set für einen aggressiven Welt-Build mit sekundärem DPS. Es erhöht den Schaden gegen mit Debuffs belegte Gegner um 12 % und steigert die Krit-Rate sowie den Krit-Schaden, wobei sich diese Boni verdoppeln, wenn der Träger Debuffs verursacht. Da Welt bei fast jeder Aktion mehrere Debuffs anwendet, erreicht er mühelos eine maximale Set-Verfügbarkeit.

„Pan-kosmisches Handelsunternehmen“ ist sein bestes zweiteiliges Planar-Ornament-Set. Es erhöht die Effekt-Trefferquote um 10 % und wandelt 25 % der gesamten Effekt-Trefferquote des Trägers in einen Angriffsbonus um (bis zu 25 % zusätzlicher Angriff). Dieses Set belohnt Spieler für das Stapeln der Effekt-Trefferquote und harmoniert direkt mit seiner A6-Bonusfähigkeit.

„Lushaka, die versunkenen Meere“ bietet eine außergewöhnliche, auf Nützlichkeit ausgerichtete Alternative. Es gewährt einen Anstieg der Energieregenerationsrate um 5 % und erhöht den Angriff des ersten Charakters in der Teamaufstellung um 12 %, was es zu einer idealen Wahl macht, wenn Welt zusammen mit einem dedizierten Hypercarry eingesetzt wird.

Welts Prioritäten bei den Werten

Eine effektive Verteilung der Sekundärwerte stellt sicher, dass dein Welt-Build zuverlässig Debuffs verpasst und gleichzeitig erheblichen Chip-Schaden verursacht. Weise deine Artefakt-Werte gemäß dieser Priorität zu:

Priorität 1: Trefferquote des Effekts (mindestens 67 % anstreben, idealerweise 80 %+)

Trefferquote des Effekts (mindestens 67 % anstreben, idealerweise 80 %+) Priorität 2: SPD (Erreiche den Breakpoint von 134 bis 143+)

SPD (Erreiche den Breakpoint von 134 bis 143+) Priorität 3: Kritische Trefferquote und kritischer Schaden (für die Skalierung des Sub-DPS)

Kritische Trefferquote und kritischer Schaden (für die Skalierung des Sub-DPS) Priorität 4: ATK%

🎯 Ideale Wertungsziele: Für einen reinen Support-Build solltest du eine Effekt-Trefferquote von 67 % bis 80 %+ anstreben, um sicherzustellen, dass seine Verlangsamungs- und Einschließungs-Debuffs auch bei Bossen mit hoher Resistenz wirken. Erreiche 134 oder 143+ SPD, damit Welt den Angriffszyklen der Gegner voraus ist. Für eine offensive Sub-DPS-Konfiguration solltest du neben der Basis-Effekt-Trefferquote mindestens 60 % Krit-Rate, 120 %+ Krit-Schaden und 2.400+ Angriff aufrechterhalten.

Welts Trace-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Ultimate: Synthetisches Schwarzes Loch Höchste (Priorität 1) Kernfähigkeit zur Massenkontrolle. Skaliert den Prozentsatz der Aktionsverzögerung, die Dauer der Gefangenschaft und den imaginären AoE-Schaden. Fähigkeit: Rand der Leere Hoch (Priorität 2) Primäres Debuff-Werkzeug im eigenen Zug. Erhöht die Schadensmultiplikatoren pro Abprall und steigert die Grundwahrscheinlichkeit für Verlangsamung. Talent: Zeitverzerrung Mittel (Priorität 3) Gewährt passiv zusätzlichen imaginären Schaden und eine Verringerung der Verteidigung, wenn verlangsamte Ziele angegriffen werden. Grundangriff: Schwerkraftunterdrückung Niedrigste (Priorität 4) Wird in erster Linie zum Sammeln von Fertigkeitspunkten verwendet und erfordert keinen hohen Ressourcenaufwand. Bonusfähigkeit A2: Vergeltung Hoch Gewährt eine Schadenssteigerung von 12 % gegen Gegner, die unter dem Zustand „Schwerelos“ leiden. Bonusfähigkeit A4: Urteil Am höchsten Erhöht den eigenen Schaden für 2 Runden nach dem Einsatz einer ultimativen Fähigkeit um 20 %. Bonusfähigkeit A6: Bestrafung Höchste Wandelt die über 40 % hinausgehende Effekt-Trefferquote in einen Angriffsbonus um, der bis zu einer Angriffssteigerung von 80 % skaliert.

Weltas Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Silvermane-Abzeichen 15 Silvermane-Insignie 15 Silvermane-Medaille 15 Goldene Krone des vergangenen Schattens 65 Guthaben 308.000

Welts Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Obsidian des Schreckens 18 Obsidian der Verwüstung 69 Obsidian der Besessenheit 139 Silbermähnen-Abzeichen 41 Silbermähnen-Insignie 56 Silvermane-Medaille 58 Der letzte Weg des Zerstörers 12 Spuren des Schicksals 8 Verwandte 3.000.000

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Die besten Welt-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du die besten Welt-Teams insgesamt, die besten F2P-Teams sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Entscheidungen beim Teamaufbau danach auszurichten, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gesamtteam in „Welt“

Bestes Welt-Team (Gesamtwertung) Rolle Acheron DPS Welt Unterstützung Silberwolf Unterstützung Permansor Terrae Unterstützung

Diese Aufstellung ist eines der vernichtendsten Endgame-Teams für Welt. Acheron fungiert als führender Hypercarry und ist darauf angewiesen, dass ihre Teamkollegen in jedem Zug Debuffs anwenden, um ihre „Slashed Dream“-Zähler aufzubauen.

Welt erfüllt diese Anforderung einwandfrei, indem er „Verlangsamung“, „Gefangenschaft“ und „Schwerelosigkeit“ anwendet und gleichzeitig die Aggression des Gegners unterdrückt. Silberwolf sorgt für konzentrierten DEF-Abbau und das Einflößen elementarer Schwächen, während Dan Heng Permansor Terrae die Aufstellung mit widerstandsfähigen Verteidigungsschilden und teamweiten Offensiv-Buffs vervollständigt.

Bestes F2P-Welt-Team

Bestes Welt-Team (F2P) Rolle Dan Heng DPS Welt Unterstützung Asta Support Gallagher Unterstützung

Dieses leicht zugängliche F2P-Team liefert durch seine Zugkontrolle eine bemerkenswerte Leistung. Dan Heng ist der wichtigste Einzelziel-Schadensverursacher und erhält massive Schadensmultiplikatoren für seine ultimative Fähigkeit, wenn er Ziele trifft, die durch „Welt“ verlangsamt wurden.

Asta sorgt für wertvolle teamweite SPD- und ATK-Boni und stellt so sicher, dass dein Team mehrere Züge absolvieren kann, bevor die Gegner zurückschlagen können. Gallagher bietet zuverlässige Heilung, generiert zusätzliche Skillpunkte und wendet bei Treffern zusätzliche Debuffs an.

Die besten Alternativen zu Welt

Himeko Nova ist eine erstklassige DPS-Carry-Option mit einzigartigen Assist-Fähigkeiten, die sich perfekt mit Welts Multi-Hit-Fähigkeiten ergänzen. Im Zusammenspiel kann Welt mühelos kritische Schadensboni für die Gruppe stapeln und gleichzeitig dazu beitragen, dass ihr „Starblazer“-Gebiet „Decimation“-Trigger aufbaut, was verheerende koordinierte Flächenangriffe ermöglicht, die ganze Gegnerwellen hinwegfegen.

Dr. Ratio bildet eine hervorragende Dual-Carry-Partnerschaft mit Welt. Da Dr. Ratio mindestens drei aktive Debuffs auf Zielen benötigt, um seine Folgeangriffe zu garantieren, erfüllt Welt diese Bedingung im Alleingang mit seinen Effekten „Verlangsamung“, „Gefangenschaft“ und „Schwerelosigkeit“.

Sunday fungiert als ultimativer Hypercarry-Motor für Welt-Teams und sorgt für einen sofortigen Aktionsfortschritt von 100 % sowie für das Stapeln von Krit-Rate und Krit-Schaden.

Sparkle fungiert in Hypercarry-Setups als hervorragender Offensivpuffer, liefert zusätzliche Skillpunkte und beschleunigt Welts Aktionen, sodass er seine Sprung-Fähigkeit wiederholt einsetzen kann, ohne die Ressourcen des Teams zu belasten.

Robin sorgt für globale Angriffsstärkungsboni und bringt die gesamte Gruppe mit ihrer ultimativen Fähigkeit voran, wodurch Welt ankommende Wellen ausschalten kann, bevor die Gegner an die Reihe kommen.

Ruan Mei sorgt für teamweite Schadensverstärkung, verbessert die Durchbruchseffizienz und verlängert die Dauer von Schwäche-Effekten, wodurch sie Welts „Imaginary Imprisonment“ nutzt, um Gegner auf unbestimmte Zeit aufzuhalten.

Pela sorgt durch ihre ultimative Fähigkeit für eine universelle Verringerung der AoE-Verteidigung, die sich additiv mit Welts Verwundbarkeits- und Verlangsamungs-Debuffs summiert und so den Schaden von Teams, die auf Debuffs angewiesen sind, drastisch erhöht.

Welt-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Das Vermächtnis der Ehre Mittel Fügt Zielen im Zustand „Schwerelos“ beim Treffer zusätzlichen imaginären Schaden in Höhe von 80 % des Angriffswerts zu. E2: Zusammenfluss der Sterne Höchste Regeneriert 3 Energie, sobald sein Talent ausgelöst wird. Da seine Sprung-Fähigkeit dreimal trifft, beschleunigt dies seine Ultimate-Rotation erheblich. E3: Gebet des Friedens Mittel Erhöht die Fertigkeitsstufe um 2 und die Basis-Angriffsstufe um 1, was für eine stetige Skalierung des Grundschadens sorgt. E4: Ruf der Gerechtigkeit Hoch Verringert die Resistenz aller Typen bei Gegnern im Zustand „Schwerelos“ um 30 % und sorgt so für eine massive Schadensverstärkung für das gesamte Team. E5: Kraft der Güte Mittel Erhöht die Stufe der ultimativen Fähigkeit um 2 und die Talente-Stufe um 2, wodurch die Verzögerung bei der Gruppenkontrolle und die Basis-Multiplikatoren gesteigert werden. E6: Aussicht auf Ruhm Höchste Fügt seiner Fertigkeit einen zusätzlichen Abpraller hinzu und gewährt erhebliche persönliche Krit-Boni, wodurch Welt zu einem Elite-Schadensverursacher wird.

Eidolon 2 bietet im allgemeinen Spielverlauf die höchste Rendite, da die konstante Regeneration von 3 Energie pro Talentaktivierung ihm einen schnellen Ult-Zyklus ermöglicht.

Fazit: Lohnt es sich, Welt zu bauen2026?

Welt-Bewertungsskala Gesamtbewertung S Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: A



Apokalyptischer Schatten: S

Lass dich nicht davon täuschen, dass er ein „bloßer“ Standard-Warp-Charakter ist – Welt ist tatsächlich immer noch sehr gut zu bauen, wenn du es schaffst, ein Exemplar von ihm zu ergattern. Er ist ein hervorragender Debuffer für Acheron, ermöglicht Folgeaktionen für Dr. Ratio oder dient in Endgame-Modi als pseudo-sustaining Charakter, der gegnerische Aktionen unterbindet.

Seine Fähigkeit, gegnerische Aktionen zu verzögern, Verteidigungen zu zerstören und kontinuierliche Debuffs zu verursachen, sorgt dafür, dass er unabhängig von Meta-Veränderungen relevant bleibt. Und da man ihn ohne den Einsatz begrenzter „Star Rail Special Passes“ erhalten kann, verschafft die Investition in einen optimierten Welt-Build deinem Account sofortige taktische Flexibilität zu praktisch null Kosten.

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Häufig gestellte Fragen