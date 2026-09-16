Beste „Trailblazer“-Harmony-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität der Spuren, die Priorität der Werte, Teams und die Eidolon-Bewertungen für den besten „Pionierin Harmony“-Build . Sie gehören zu den mächtigsten und vielseitigsten Unterstützercharakteren in Honkai Star Rail. Diese „Imaginary Harmony“-Form, die im Verlauf der Penacony-Handlung als kostenlose 5-Sterne-Einheit freigeschaltet wird, führt die revolutionäre „Super Break“-Mechanik im Spiel ein.

Indem „Pionierin Harmony“ den Verlust von „Toughness“ in massiven zusätzlichen Schaden umwandelt, wann immer Verbündete „Broken“-Gegner treffen, dient sie als hervorragender Motor für moderne, auf „Break“ ausgerichtete Team-Archetypen.

Um diesen Charakter effektiv aufzubauen, muss ein Gleichgewicht zwischen hohen Geschwindigkeits-Breakpoints, einer beträchtlichen Ansammlung von „Break-Effekten“ und einer zuverlässigen Energieregeneration hergestellt werden, um eine nahtlose Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit zu gewährleisten.

TL;DR – Der beste „Pionierin Harmony“-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Das vergangene Ich im Spiegel“ Beste F2P-Alternative für den „Light Cone“ „Erinnerungen an die Vergangenheit“ (oder „Meshing Cogs“) Bestes Relikt-Set Uhrmacher, Meister der Traumkonstruktionen (4-teilig) Bestes Set mit planaren Ornamenten Talia: Königreich der Banditen (2-teilig) Hauptwerte Körper: HP% oder DEF%



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: Bruch-Effekt oder Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit (SPD) = Bruch-Effekt % > HP % = Verteidigung (DEF) % Bestes Team (insgesamt) Firefly (DPS)



Pionierin Harmony (Unterstützung)



Ruan Mei (Unterstützung)



The Dahlia (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Xueyi (DPS)



Pionierin Harmony (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)



Gallagher (Unterstützung)

So spielst du „Pionierin Harmony“: Rotation und Tipps

Um „Pionierin Harmony“ zu meistern, kommt es vor allem darauf an , den durch die ultimative Fähigkeit „Große Rampenlicht-Parade““ gewährten Buff „Tanz-Ersatz“ stets zu 100 % aufrechtzuerhalten. Solange „Tanz-Ersatz“ aktiv ist, löst jeder Teamkollege, der ein Ziel mit gebrochener Schwäche angreift, „Super Break“-Schaden aus, wodurch seine persönlichen Werte für „Toughness“-Reduzierung und „Break-Effekt“ in explosive Schadenswerte umgewandelt werden.

Wende vor Beginn des Kampfes immer die Technik „Jetzt bin ich die Band““ an, um dem gesamten Trupp sofort einen 30-prozentigen Boost des „Break-Effekts“ für zwei Runden zu gewähren. Im Kampf konzentriert sich „Pionierin Harmony“ darauf, Energie so schnell wie möglich umzuwandeln.

Seine Fertigkeit „Halbzeit – jetzt geht’s richtig ab““ feuert fünf abprallende „Imaginary“-Schläge ab (sieben auf Stufe E6) und verursacht massiven „Toughness“-Schaden gegen einzelne Ziele, um gegnerische Schilde schnell zu durchbrechen und eigene Energie zu regenerieren.

Immer wenn ein Verbündeter einen Schwächebruch verursacht, stellt das Talent von Pionierin Harmony, „Volles Programm: Lufttanz“, automatisch bis zu 10 Energie wieder her. In Teams mit hoher Angriffsfrequenz ermöglicht diese passive Fähigkeit Pionierin Harmony, ihre 120 Energiekosten innerhalb von drei oder sogar zwei Runden wieder aufzuladen.

Koordiniert eure Truppe so, dass starke Schadensverursacher wie Firefly oder Boothill unmittelbar nach dem Durchbrechen des Gegners an die Reihe kommen, um die Anzahl der „Super Break“-Schläge zu maximieren, bevor sich der Gegner erholt.

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Die besten Lichtkegel für Pionierin Harmony

„Das vergangene Ich im Spiegel“ ist ihre beste 5-Sterne-Option und der unbestritten beste „Light Cone“ für den Trailblazer „Harmony“. Er sorgt für eine massive Steigerung des „Break-Effekts“ um 60 %, gewährt dem gesamten Team nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit drei Runden lang einen Schadensbonus von 24 % und regeneriert einen Fertigkeitspunkt, sobald der „Break-Effekt“ des Trägers 150 % oder mehr erreicht.

Außerdem stellt er zu Beginn jeder Welle allen Teamkameraden 10 Energie wieder her, was die Vorbereitung von Eröffnungs-Bursts in Mehrwellen-Kämpfen beschleunigt.

„Tanz! Tanz! Tanz!“ ist eine starke Vier-Sterne-Alternative, die die Geschwindigkeit des Team-Clear beschleunigt. Immer wenn Pionierin Harmony ihre ultimative Fähigkeit aktiviert, werden die Aktionen aller Verbündeten bei Überlagerung 5 um bis zu 24 % vorverlegt.

In Kombination mit einem „Link Rope“ zur Energieregenerationsrate ermöglicht dieser Lichtkegel schnelle Zugwechsel, wodurch deine Schadensverursacher zusätzliche Aktionen innerhalb des Super-Break-Verwundbarkeitsfensters ausführen können.

„Auf der Jagd nach dem Wind“ bietet Break-orientierten Teams beständigen Nutzen. Es erhöht die SPD des Trägers um 12 % und gewährt allen Verbündeten beim Eintritt in den Kampf eine permanente Erhöhung des Break-Schadens um 24 %. Da diese Verbesserung so lange aktiv bleibt, bis der Träger fällt, bietet sie einen beständigen, bedingungslosen Vorteil, sofern kein anderer Teamkamerad diesen Gegenstand trägt.

„Erinnerungen an die Vergangenheit“ ist eine außergewöhnliche 4-Sterne-Option, die beide Kernanforderungen des Kits direkt erfüllt. Sie erhöht den Break-Effekt des Trägers auf Stufe 5 um bis zu 56 % und generiert zudem bis zu 8 zusätzliche Energiepunkte, sobald der Träger einen Angriff ausführt.

Diese Energierückgabe macht das Erreichen konsistenter Ultimatum-Rotationen in drei Zügen nahezu mühelos, insbesondere für Spieler, die Eidolon 6 noch nicht freigeschaltet haben.

„Meshing Cogs“ ist die definitive Budget-Option. Auf Superimposition 5 generiert dieser erschwingliche 3-Sterne-Light-Cone 8 Energie, wann immer der Träger angreift oder getroffen wird. Während seine Basiswerte bescheiden sind, entspricht die Energieerzeugung der von „Erinnerungen an die Vergangenheit“, was ihn zu einem unschätzbaren Free-to-Play-Vorteil für die Aufrechterhaltung einer permanenten „Backup Dancer“-Verfügbarkeit macht.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Pionierin Harmony findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Pionierin Harmony.

Die besten Relikt- und Ebenenornament-Sets

„Uhrmacher, Meister der Traumkonstruktionen“ ist das unbestritten beste vierteilige Höhlenrelikt-Set für den Trailblazer „Harmony“. Der Zweiteil-Bonus erhöht den Break-Effekt um 16 %, während der Vierteil-Bonus allen Verbündeten für zwei Runden einen zusätzlichen Break-Effekt von 30 % gewährt, sobald der Träger seine ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet.

Da die ultimative Fähigkeit von „Pionierin Harmony“ auf das gesamte Team abzielt, sorgt dieses Set für eine nahtlose, teambreite Verstärkung des Super-Break-Effekts.

„Dieb des schießenden Meteors“ ist eine praktische Alternative. Sein Zweiteil-Bonus fügt 16 % Break-Effekt hinzu, was sich mit einem Zweiteil-Bonus von „Eiserne Kavallerie gegen die Geißel“, „Uhrmacher“ oder „Bote, der den Hackerspace durchquert“ kombinieren lässt, um die Werte flexibel aufzubauen. Als vollständiges Vier-Teile-Set regeneriert es 3 Energie, wann immer der Träger einem Gegner einen Schwäche-Break zufügt.

Die „Eagle of Twilight“-Linie ist eine spezialisierte Vierer-Option für fortgeschrittene Endgame-Clears. Immer wenn „Pionierin Harmony“ seine ultimative Fähigkeit einsetzt, wird seine Aktion um 25 % beschleunigt. In Hochgeschwindigkeits-Setups mit schneller Energieerzeugung ermöglicht dieser Vorsprung es ihm, Gegner zu überholen, überschüssige Fertigkeitspunkte zu generieren und vor den Aktionen des Bosses schweren Widerstandsschaden zu verursachen.

„Talia: Das Königreich der Banditen“ ist ihr optimales Planar-Ornament-Set. Es gewährt einen bedingungslosen „Break“-Effekt von 16 %, der sich um weitere 20 % erhöht, sobald der Träger eine Geschwindigkeit (SPD) von 145 oder mehr erreicht. Angesichts der hohen Geschwindigkeitsanforderungen von „Pionierin Harmony“ sorgt das Erreichen dieses Schwellenwerts für eine unübertroffene Wertedichte.

„Die Schmiede der Kalpagni-Laterne“ ist eine hervorragende spezialisierte Alternative, wenn man feuerzentrierte Break-Trupps zusammen mit Firefly einsetzt. Sie gewährt einen permanenten SPD-Boost von 6 % und einen massiven 40-prozentigen Break-Effekt-Buff für einen Zug, sobald ein Gegner mit Feuer-Schwäche getroffen wird, was sie in Kombination mit Fireflys angeborener Feuer-Schwäche-Implantation außerordentlich wirkungsvoll macht.

Stat-Prioritäten von Pionierin Harmony

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Durchbruchseffekt %

Durchbruchseffekt % Priorität 3: HP %

HP % Priorität 4: DEF %

🎯 Ideale Werte: Strebe 3.500 bis 4.500+ HP und 950 bis 1.350+ DEF an, um die Überlebensfähigkeit in hochstufigen Inhalten zu sichern. Strebe mindestens 134 SPD an, oder 145+ SPD, wenn du „Talia: Königreich der Banditen“ ausrüstest. Priorisiere außerhalb des Kampfes 150 % bis 250 %+ Break-Effekt, dann 0 % bis 19,44 %+ Energieregenerationsrate über dein „Link Rope“.

Prioritäten für „Pionierin Harmony’s Trace“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Ultimate: Großangelegte Rampenlicht-Parade Am höchsten Löst den Status „Backup-Tänzer“ aus, der den Break-Effekt des Teams um bis zu 30 % erhöht und es allen Verbündeten ermöglicht, verheerenden Super-Break-Schaden auszulösen. Talent: Voller Luft-Tanz Hoch Stellt bis zu 10 Energie wieder her, sobald ein Verbündeter eine gegnerische Schwäche ausnutzt, was schnelle Ultimativ-Rotationen in zwei oder drei Zügen ermöglicht. Fähigkeit: „Halbzeit: Jetzt geht’s richtig ab“ Mittel Führt mehrere Sprungkombinationen aus, die pro Treffer bis zu 50 % des Angriffswerts verursachen, gegnerische Widerstands-Schilde stark schwächen und Energie erzeugen. Basisangriff: Swing-Tanz-Etikette Niedrig Fügt mäßigen imaginären Schaden von bis zu 100 % des Angriffswerts zu; wird hauptsächlich verwendet, um Fertigkeitspunkte zurückzugewinnen, wenn das Team unter SP-Mangel leidet. Bonusfähigkeit A2: Tanz mit dem Einen Höchste Erhöht den Schaden des „Backup Dancer Super Break“ gegen weniger Ziele drastisch und sorgt so für eine Schadenssteigerung von bis zu 60 % gegen einzelne Bosse. Bonusfähigkeit A6: Hut des Theaters Hoch Verzögert die Aktionen der Gegner bei „Weakness Break“ um weitere 30 % und verlängert so das Zeitfenster für den verwundbaren „Super Break“. Bonusfähigkeit A4: Shuffle Along Hoch Erhöht die Widerstandsfähigkeitsreduktion des ersten Fertigkeitstreffers um 100 % und macht die Fähigkeit so zu einem erstklassigen Werkzeug zum Durchbrechen von Schilden.

Aufstiegsmaterialien für „Pionierin Harmony“ (Maximale Aufstiegsstufe)

Material Gesamt Diebischer Instinkt 12 Intrige des Usurpators 13 Der Wille des Eroberers 12 Die rätselhafte Ectostella 50 Guthaben 246.400

Pionierin Harmony – Spurenmaterialien (Max. Spuren)

Material Gesamt Firmament-Anmerkung 12 Himmelsabschnitt 54 Himmlische Melodie 105 Diebischer Instinkt 28 Die Intrige des Usurpators 42 Der Wille des Eroberers 42 Vergangene Übel der Katastrophe auf dem Bohrloch-Planeten 12 Spuren des Schicksals 5 Abspann 2.400.000

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Die besten „Pionierin Harmony“-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team und alternative Teammitglieder in „Pionierin Harmony“, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Pionierin Harmony-Team insgesamt

Bestes „Pionierin Harmony“-Team (Gesamt) Rolle Firefly DPS Pionierin Harmony Unterstützung Ruan Mei Unterstützung Die Dahlie Unterstützung

Dieses Premium-Team ist eine der besten „Super Break“-Aufstellungen in Honkai Star Rail. Firefly ist der wichtigste DPS-Hypercarry, der Feuer-Schwäche verursacht und sich während „Complete Combustion“ mit extrem hoher Geschwindigkeit bewegt, um pro Zyklus mehrere „Super Break“-Effekte auszulösen.

Ruan Mei verleiht dem Team einen massiven Boost von 50 % auf die Schwächungs-Effizienz, RES-PEN für alle Typen und verzögert die Regeneration der Gegner mit „Thanatoplum Rebloom“.

Abgerundet wird das Team durch The Dahlia, die speziell für diesen Team-Archetyp als mächtiger strategischer Multiplikator fungiert. Ihre Zone ermöglicht es dem Team, bereits massiven Super-Break-Schaden zu verursachen, noch bevor die Gegner vollständig geschwächt sind.

Das beste F2P-„Pionierin Harmony“-Team

Bestes „Pionierin Harmony“-Team (F2P) Rolle Xueyi DPS Pionier „Harmony“ Unterstützung Asta Unterstützung Gallagher Unterstützung

In dieser äußerst zugänglichen Aufstellung ist Xueyi die Hauptschadensverursacherin. Ihre ultimative Fähigkeit ignoriert Elementarschwächen, um die Widerstandskraft zu verringern, und verfügt über ein angeborenes Fähigkeitenset, das direkt mit dem „Break“-Effekt skaliert.

Asta sorgt für wichtige, teamweite Geschwindigkeitsboni und eine Verstärkung des Feuerschadens, wodurch die Truppe häufiger agieren und Schilde schneller durchbrechen kann. Gallagher deckt den Nachhaltigkeitsbedarf ab, während er gleichzeitig die Feuer-Widerstandskraft abbaut und im Grunde genommen zusätzliche Fertigkeitspunkte generiert.

Beste Alternativen für das „Pionierin Harmony“-Team

Boothill ist ein hervorragender physischer Einzelziel-Break-Schadensverursacher, der sich besonders bei der Jagd auf Elite-Monster und Bosse auszeichnet. Seine „Stand-off“-Mechanik erzwingt gezielte Duelle und verursacht kolossalen physischen Break-Schaden, wobei er enorm vom „Backup Dancer“-Buff von „Pionierin Harmony“ profitiert, um die Lebensbalken von Bossen zu vernichten.

Rappa ist eine erstklassige „Erudition“-Break-Schadensverursacherin für mehrere Ziele. In Kämpfen gegen mehrere Gegner und in wellenbasierten Herausforderungen wie „Pure Fiction“ senken ihre weitreichenden Angriffe die „Toughness“ auf dem gesamten Spielfeld und lösen eine Kaskade von „Super-Break“-Procs aus.

Lingsha ist eine erstklassige Fünf-Sterne-„Abundance“-Ersatzspielerin für Gallagher im Bereich der Lebenserhaltung. Ihr beschworenes Räucherwerk-Tier Fuyuan beseitigt kontinuierlich Debuffs und führt häufige Flächenangriffe mit Feuer aus, die „Break“-Anfälligkeit verursachen und wiederholte „Super Break“-Treffer auslösen.

7. März: „Die Jagd (imaginär)“ ist eine gute F2P-Option für den Sub-DPS-Rollenbereich. Indem sie mit ihrer Fähigkeit einen Meister wie Gallagher oder Lingsha auswählt, erhält sie beschleunigte Ladungen, gewährt dem Team Geschwindigkeitsboni und entfesselt häufig verstärkte Basisangriffe, die zusammen mit „Pionierin Harmony“ die „Imaginary Toughness“ zermalmen.

„Pionierin Harmony“-Eidolons: Welche lohnen sich?

Da „Pionierin Harmony“ eine kostenlose Story-Einheit ist, werden alle sechs ihrer Eidolons durch Erkundung im Spiel, Belohnungen aus „Clockies Opfergabe“ und den Fortschritt in der Story freigeschaltet.

Eidolons Rendite (Zeit) Erläuterung E1: Der beste Platz im Haus Hoch Stellt 1 Fertigkeitspunkt wieder her, nachdem die Fertigkeit im Kampf zum ersten Mal eingesetzt wurde, und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf der anfänglichen Zugreihenfolge im Team. E2: „Jailbreaking Rainbowwalk“ Hoch Gewährt zu Beginn des Kampfes 3 Runden lang einen Bonus von 25 % auf die Energieregenerationsrate und garantiert so den schnellen Zugriff auf die ultimative Fähigkeit bereits in der ersten Runde. E3: Sanatorium für Ruhepausen Mittel Erhöht die Stufen der Fähigkeiten und Talente um 2 und sorgt so für solide skalare Verbesserungen bei Schaden und Energieerzeugung. E4: Taube mit Zylinder Höchste Erhöht den „Break“-Effekt aller Teamkameraden um 15 % des persönlichen „Break“-Effekts von „Pionierin Harmony“ und sorgt so für massive, teamweite Skalierung. E5: Das Gedicht bevorzugt alte Rhythmen Mittel Erhöht die Ultimate-Stufe um 2 und den Basisangriff um 1 und verstärkt so den grundlegenden Break-Effekt-Buff von „Tanz-Ersatz“. E6: Morgen, Ruhe im Rampenlicht Höchste Fügt der Fertigkeit 2 zusätzliche Abpralltreffer hinzu (insgesamt 7 Treffer), verursacht massive 150 Widerstandsschaden und maximiert die persönliche Energieregeneration.

Für alle, die auf der Suche nach gewaltigen Leistungsmeilensteinen sind: Eidolon 4 sorgt für den größten teamweiten Offensivschub, indem es einen Teil des gewaltigen „Break“-Effekts von „Pionierin Harmony“ auf das gesamte Team überträgt. Eidolon 6 macht den durch die persönliche „Toughness“ verursachten Schaden zu einer der stärksten Fähigkeiten zum Durchbrechen von Schilden im gesamten Spiel und ist es definitiv wert, so schnell wie möglich freigeschaltet zu werden.

Fazit: Lohnt es sich, „Pionierin Harmony“ zu bauen2026?

„Pionierin Harmony“ ist eine der lohnenswertesten Einheiten, die man in „Honkai Star Rail“ aufbauen kann. Als einer der besten Unterstützer des „Super-Break“-Archetyps kann sie selbst leicht erhältliche Vier-Sterne-Charaktere in beeindruckende Schadensverursacher verwandeln und gleichzeitig Premium-Einheiten wie „Firefly“ und „Boothill“ ermöglichen, ihre maximale Kampfleistung zu erreichen.

Tier-Bewertungen für „Pionierin Harmony“ Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: Ein



„Apokalyptischer Schatten“: S

Da sie völlig kostenlos sind und alle sechs ihrer Eidolons durch die Erkundung von Penacony und den Fortschritt bei den Clockie-Statuen erhältlich sind, ist der Aufbau von „Pionierin Harmony“ praktisch ein Kinderspiel, sobald man die Form freigeschaltet hat.

Wenn ihr hochstufige Endgame-Inhalte mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit meistern wollt, sollte die Investition eurer Ressourcen in den besten „Pionierin Harmony“-Build eine eurer Prioritäten sein, sobald ihr diese erhaltet.

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Häufig gestellte Fragen