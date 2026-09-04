La mejor configuración de Sparkle, equipo y Eidolons para el HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Sparkle en HSR, para que sepas exactamente cómo equiparla y con quién emparejarla , independientemente de tu presupuesto.

Sparkle es una apoyo de 5 estrellas de Armonía Cuántica basada íntegramente en los puntos de habilidad. Otorga un enorme límite de puntos de habilidad, devuelve una oleada de ellos con su habilidad definitiva y convierte cada punto de habilidad que gasta un aliado en una desventaja acumulativa de daño recibido para el equipo enemigo.

Resumen: la mejor configuración de Sparkle de un vistazo

El mejor «Light Cone» Escapada terrenal Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Cita Planetaria Mejor conjunto de reliquias La prueba revivida de Sacerdos (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Quilla Rota (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: VELOCIDAD



Esfera planar: % de PV o %



de DEF Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL > DATO CRÍTICO > RESISTENCIA A EFECTOS = % DE SALUD Mejor equipo (general) Sparkle (Apoyo)



Archer (DPS)



Rin Tohsaka (Híbrido)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Sparkle (Apoyo)



Qingque (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Sparkle: rotación y consejos

El ciclo de Sparkle comienza con su habilidad, «Dreamdiver», que potencia el daño crítico de un único aliado y adelanta su turno en un 50 %. Guárdala para tu principal causante de daño, ya que le permite actuar de nuevo casi inmediatamente con un daño aún mayor.

Su habilidad definitiva, «El héroe de las mil caras», restaura 4 puntos de habilidad a todo el equipo y otorga a todos «Cipher». «Cipher» potencia el efecto de aumento de daño de su talento para todos los aliados. Úsala siempre que esté disponible, ya que la recuperación de puntos de habilidad es lo que mantiene todo su kit.

Su talento, «Pista falsa», aumenta el límite de puntos de habilidad del equipo en 2 (pasando de un máximo de 5 a 7). Además, cada vez que un aliado gasta un punto de habilidad, aumenta el daño infligido por todos los aliados. Este efecto se acumula hasta 3 veces, lo que la convierte en una compañera de equipo excelente para los aliados que necesitan muchos puntos de habilidad.

Su técnica, «Narrador poco fiable», otorga al equipo «Desvío» antes de que comience el combate, lo que te permite moverte sin activar la detección enemiga. Al entrar en combate utilizando esta técnica, restaura inmediatamente 3 puntos de habilidad para el equipo. Esto, en la práctica, hace que tus puntos de habilidad iniciales estén al máximo, lo que permite a tu equipo lanzar sus combos más potentes y costosos en el primer turno sin necesidad de preparación previa.

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Los mejores conos de luz para Sparkle

«Escapada terrenal» es la habilidad emblemática de Sparkle y la mejor opción para esta configuración de Sparkle. Acumula una mejora llamada «Llama radiante» al usar sus propias habilidades y, mientras esa mejora está activa, obtiene con frecuencia «Máscara», lo que aumenta las estadísticas de CRIT de un aliado de forma que se alinea directamente con el DAÑO CRIT que ya inflige su habilidad.

«Pero la batalla aún no ha terminado» es una sólida alternativa de 5 estrellas que no es la habilidad emblemática. Cada dos usos de la Habilidad o la Habilidad Definitiva en un aliado, devuelve un punto de habilidad, lo que amplía aún más la generación de acumulaciones de su Talento en equipos que consumen muchos puntos de habilidad.

«Un ascenso con los pies en la tierra» restaura energía a Sparkle y potencia el daño del aliado al que se dirija su habilidad, al tiempo que acumula una restauración adicional de puntos de habilidad tras el uso repetido de esta. Se trata de una alternativa genuinamente competitiva, más que de una elección de relleno.

«Encuentro planetario» es la mejor opción gratuita, un cono de «Armonía» de 4 estrellas disponible a través del banner estándar de «Warp». Aumenta el daño de los aliados que comparten el tipo «Cuántico» de Sparkle, lo que la convierte en una elección sólida en equipos mono-Cuánticos.

Si quieres conocer con más detalle cuáles son sus mejores conos de luz, echa un vistazo a nuestra guía de los mejores conos de luz brillantes.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«La prueba revivida de Sacerdos» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias para esta configuración de Sparkle. Su bonificación otorga un aumento creciente de daño crítico al aliado al que se dirige su habilidad, que se acumula directamente sobre el daño crítico que ya proporciona su kit.

La línea «Águila del Crepúsculo» (4 piezas) es la alternativa más potente una vez que Sparkle alcanza aproximadamente 160 de VEL. La hace avanzar en el orden de turno, lo cual es importante si su equipo necesita que actúe antes que un aliado específico en lugar de después.

«Quilla Rota» (2 piezas) es el mejor adorno planar. Otorga daño crítico a Sparkle y a su grupo una vez que alcanza el 30 % de resistencia a efectos, un umbral fácil de superar para una apoyo que ya cuenta con subestadísticas de resistencia a efectos.

Lushaka, los Mares Sumergidos (2 piezas) es una alternativa sólida cuando la SPD de Sparkle es lo suficientemente alta como para actuar primero. Aplica una mejora de ATK al primer aliado en el orden de turno del equipo, que suele ser su principal atacante.

Prioridades de estadísticas de Sparkle

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: RES a efectos

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar 200 de SPD fuera de combate para asegurarte 3 turnos dentro del primer ciclo de «Memoria del caos», y apunta a un 30 % de RES a efectos en combate si usas «Broken Keel». Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas de porcentaje.

Si utilizas un conjunto de 4 piezas de la línea «Águila del Crepúsculo», ese requisito de VEL se reduce a unos 184, ya que su propia bonificación de conjunto hace que Sparkle avance aún más en el orden de turno. El primer Eidolón de Sparkle añade un 15 % adicional de VEL al umbral que estés persiguiendo, así que tenlo en cuenta si lo tienes.

Prioridades de «Trace» de Sparkle

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Talento: Pista falsa Máximo Aumenta el límite de puntos de habilidad del equipo y acumula cargas de «Figment» que reducen el daño recibido por todos los enemigos. Es la pieza clave de cualquier configuración de Sparkle, así que súbela al máximo primero. Habilidad: «Dreamdiver» Alto Proporciona la mejora de daño crítico y el avance de turno que tu carry utiliza realmente en cada rotación. Habilidad definitiva: El héroe de las mil caras Alto Devuelve puntos de habilidad a todo el equipo y otorga «Cipher», que aumenta la escala de las acumulaciones de daño recibido del talento. Habilidad adicional: Flor artificial Alto Reembolsa el coste de la próxima habilidad de Sparkle cada vez que un aliado gaste 3 o más puntos de habilidad en un turno, lo que mantiene su propio saldo de puntos de habilidad en positivo. Habilidad adicional: Nocturno Media Aumenta el ATQ de todo el equipo en un 45 % y añade PEN RES de todos los tipos una vez que un aliado posea la mejora de DAÑO CRÍTICO de su habilidad. Habilidad adicional: Almanaque Media Regenera energía adicional para Sparkle con cada ataque básico y cada vez que un aliado potenciado gasta puntos de habilidad. Ataque básico: Monodrama Bajo Inflige daño cuántico equivalente al 100 % del ataque de Sparkle a un enemigo en el nivel máximo. Se usa muy poco, así que invierte en ella en último lugar.

Materiales de ascensión de Sparkle (ascensión máxima)

Material Total Jirones de pensamiento 15 Fragmentos de impresión 15 Restos de deseos 15 Llama de los sueños 65 Crédito 308 000

Materiales de «Sparkle's Trace» (número máximo de trazas)

Material Total Nota sobre el firmamento 15 Retazos de pensamiento 41 Sección celestial 72 Fragmentos de impresión 56 Melodía celestial 139 Fragmentos de deseos 58 Los males pasados del desastre del planeta del pozo de sondeo 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Sparkle (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Sparkle, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Sparkle

Mejor equipo de Sparkle (general) Función Sparkle Apoyo Arquero DPS Rin Tohsaka Híbrida Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Sparkle es la mejor apoyo para Archer, ya que aumenta en 2 el límite de puntos de habilidad del equipo y puede adelantarlo en el orden de turno sin que él tenga que invertir en Velocidad. Rin Tohsaka aporta un ataque de «Seguimiento conjunto» que recupera una gran cantidad de puntos de habilidad cada vez que se activa, además de una importante mejora de ATQ y DAÑO CRÍTICO dirigida directamente a Archer.

Dan Heng Permansor Terrae completa el equipo aportando escudos y una mejora de ataque, al tiempo que mantiene un saldo positivo de puntos de habilidad.

El mejor equipo Sparkle para jugadores F2P

Mejor equipo Sparkle (F2P) Rol Sparkle Apoyo Qingque DPS Pionero del recuerdo Apoyo Lynx Apoyo

Qingque es una excelente carry para este equipo F2P de Sparkle, ya que su kit consume muchos puntos de habilidad para infligir daño adicional . «Recuerdo de los Pioneros» potencia la ofensiva del equipo mediante un avance de acción del 100 %, potenciadores de crítico para todo el equipo y una enorme escalabilidad de daño verdadero. Lynx completa el equipo con curación y eliminación de debuffs sin coste alguno.

Las mejores alternativas al equipo «Sparkle»

El daño de Acheron se beneficia enormemente de las mejoras de «Avance hacia adelante» y del daño recibido de Sparkle. Rinde mejor si cuenta con al menos un compañero de equipo de Nihility en el mismo equipo.

Seele sustituye al carry principal en los contenidos con gran presencia de enemigos de élite, y además se beneficia de invertir los puntos de habilidad de la misma forma que Qingque.

Jing Yuan convierte las devoluciones de puntos de habilidad de Sparkle en más ataques de seguimiento de «Señor del Rayo», por lo que la ráfaga de puntos de habilidad de la habilidad definitiva aumenta directamente su producción de daño.

Bronya acumula su propio «Avance» sobre el de Sparkle, lo que permite que un DPS que solo necesita un punto de habilidad por turno actúe con mucha más frecuencia en un mismo ciclo.

Ruan Mei añade «Eficacia de ruptura», «Velocidad» y «Penetración de resistencia de todo tipo» a las propias mejoras de Sparkle, lo que funciona bien en cualquier equipo de Sparkle construido en torno a la «Ruptura de debilidad».

Independientemente del compañero de equipo que elijas, la constante más importante para cualquier configuración de Sparkle es el consumo de puntos de habilidad. Toda buena alternativa o bien gasta puntos de habilidad lo suficientemente rápido como para alimentar su talento, o bien evita competir con el carry por ese mismo recurso.

Eidolones de Sparkle: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Suspensión de la incredulidad Alta Aporta una mejora del 40 % al ATK de todo el equipo y un 15 % de SPD a la propia Sparkle, lo que le permite liberar una ranura de Cono de Luz o de Reliquia que, de otro modo, necesitaría para la SPD. E2: Puramente ficticio Máxima Cada acumulación de «Figment» de su talento reduce ahora también la DEF del objetivo enemigo en un 10 %, lo que supone un aumento directo del DPS para todo el equipo. E3: Sueño imposible Omitir Solo aumenta los niveles de habilidad y de ataque básico. Solo cifras, sin ningún efecto nuevo. E4: La vida es una apuesta Bajo Devuelve 1 punto de habilidad extra de su habilidad definitiva y aumenta su límite de puntos de habilidad en 1 más. Una pequeña ventaja, no supone un aumento significativo de poder. E5: Verdad paralela Saltar Solo aumenta los niveles de la habilidad definitiva y de los talentos. Solo cambia las cifras, no aporta ningún efecto nuevo. E6: Polisemía narrativa Alto Hace que la mejora de daño crítico de su habilidad se aplique a todo el equipo en lugar de a un solo objetivo, lo que permite a Sparkle apoyar a varios causantes de daño en el mismo equipo.

La E2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores que invierten en Sparkle. Todo lo que vaya más allá cuesta mucho más a cambio de una recompensa menor.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en Sparkle2026?

Clasificación de niveles de Sparkle Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Sparkle se ha ganado nuestra máxima calificación (EX) porque es una de las potenciadoras más potentes del juego para cualquier equipo que se base en un gasto elevado de puntos de habilidad. Su reembolso de puntos de habilidad y el aumento del límite permiten a un carry hambriento actuar con mucha más frecuencia por ciclo de lo que podría de otro modo, y su mejora de daño crítico se acumula perfectamente sobre lo que el carry ya aporte.

Merece la pena incluirla en prácticamente cualquier alineación que cuente con un causante de daño que necesite muchos puntos de habilidad, y hay muchos de ellos situados en lo más alto del meta en todos los modos de final de partida, de ahí la demanda que genera.

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