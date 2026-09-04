Beste „Sparkle“-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Eidolon-Bewertungen für den besten Sparkle-Build in HSR, damit du genau weißt, wie du sie ausrüsten und mit wem du sie kombinieren solltest – unabhängig von deinem Budget.

Sparkle ist eine 5-Sterne-Unterstützerin vom Typ „Quantum Harmony“, deren Spielweise vollständig auf Skillpunkte ausgerichtet ist. Sie gewährt ein enormes Skillpunkt-Limit, erstattet mit ihrer ultimativen Fähigkeit eine ganze Welle davon zurück und verwandelt jeden Skillpunkt, den ein Verbündeter ausgibt, in einen stapelbaren Debuff, der dem gegnerischen Team zusätzlichen Schaden zufügt.

TL;DR – Der beste Sparkle-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Irdische Eskapade“ Beste F2P-Alternative zum Light Cone Planetenbegegnung Bestes Relikt-Set Sacerdos’ erneute Tortur (4-teilig) Bestes „Planar Ornament“-Set „Gebrochener Kiel“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN



Stiefel: GESCH



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte GESCH > KRIT. SCHAD. > Effekt-RES = HP% Bestes Team (insgesamt) Sparkle (Unterstützung)



Bogenschütze (DPS)



Rin Tohsaka (Hybrid)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Sparkle (Unterstützung)



Qingque (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Sparkle: Rotation und Tipps

Sparkles Spielzug beginnt mit ihrer Fähigkeit „Dreamdiver“, die den kritischen Schaden eines einzelnen Verbündeten erhöht und dessen Zug um 50 % vorverlegt. Hebe dir diese Fähigkeit für deinen Hauptschadensverursacher auf, da er dadurch fast sofort erneut agieren kann – und das mit noch höherem Schaden.

Ihre ultimative Fähigkeit „Der Held mit den tausend Gesichtern“ stellt im gesamten Team 4 Fertigkeitspunkte wieder her und gewährt allen „Cipher“. „Cipher“ verstärkt den Schadenssteigerungseffekt ihres Talents für alle Verbündeten. Setze sie ein, sobald sie verfügbar ist, da die Rückerstattung der Fertigkeitspunkte das Herzstück ihres gesamten Fähigkeitenpakets bildet.

Ihr Talent „Red Herring“ erhöht die Skillpunkt-Obergrenze des Teams um 2 (wodurch das Maximum von 5 auf 7 steigt). Zudem erhöht sich der von allen Verbündeten verursachte Schaden jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Skillpunkt einsetzt. Dieser Effekt ist bis zu dreimal stapelbar, was sie zu einer hervorragenden Teamkollegin für Skillpunkt-hungrige Verbündete macht .

Ihre Technik „Unzuverlässiger Erzähler“ gewährt dem Team vor Kampfbeginn den Status „Misdirect“, wodurch ihr euch bewegen könnt, ohne die feindliche Erkennung auszulösen. Wenn ihr mit dieser Technik in den Kampf eintretet, werden dem Team sofort 3 Fertigkeitspunkte wiederhergestellt. Dadurch sind eure Start-Fertigkeitspunkte praktisch voll, sodass euer Team bereits im ersten Zug ohne jegliche Vorbereitung seine stärksten und teuersten Combos abfeuern kann.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Lichtkegel für Sparkle

„Irdische Eskapade“ ist Sparkles Markenzeichen und die beste Wahl für diesen Sparkle-Build. Sie stapelt einen Buff namens „Radiant Flame“, der durch den Einsatz ihrer eigenen Fähigkeiten ausgelöst wird, und solange dieser Buff aktiv ist, erhält sie häufig „Mask“, was die CRIT-Werte eines Verbündeten auf eine Weise erhöht, die direkt mit dem CRIT-Schaden übereinstimmt, den ihre Fähigkeit ohnehin schon verursacht.

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ ist eine starke 5-Sterne-Alternative, die nicht zu den charakteristischen Fähigkeiten gehört. Nach jeweils einigen Einsätzen der Fähigkeit oder der Ultimativfähigkeit bei einem Verbündeten wird ein Fähigkeitspunkt zurückerstattet, was die Stapelbildung ihres Talents in Teams, die viele Fähigkeitspunkte benötigen, noch weiter verlängert.

„Ein bodenständiger Aufstieg“ stellt Sparkles Energie wieder her und erhöht den Schaden des Verbündeten, auf den ihre Fertigkeit zielt, während durch wiederholten Einsatz der Fertigkeit zusätzlich Bonus-Fertigkeitspunkte gesammelt werden. Sie ist eine echte wettbewerbsfähige Alternative und kein bloßer Lückenfüller.

„Planetenbegegnung“ ist die beste Free-to-Play-Option, ein 4-Sterne-Harmony-Kegel, der über das Standard-Warp-Banner erhältlich ist. Er erhöht den Schaden von Verbündeten, die denselben Quantum-Typ wie Sparkle haben, was ihn zu einer starken Wahl in reinen Quantum-Teams macht.

Einen ausführlicheren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten „Sparkle“-Lichtkegeln.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur“ (4-teilig) ist das beste Relikt-Set für diesen Sparkle-Build. Sein Bonus gewährt dem Verbündeten, auf den ihre Fertigkeit zielt, einen steigenden Krit-Schaden-Buff, der sich direkt auf den Krit-Schaden stapelt, den ihr Kit ohnehin schon bietet.

„Eagle of Twilight Line“ (4-teilig) ist die stärkste Alternative, sobald Sparkle etwa 160 SPD erreicht hat. Es rückt sie in der Zugreihenfolge weiter nach vorne, was wichtig ist, wenn ihr Team benötigt, dass sie vor einem bestimmten Verbündeten und nicht erst danach zum Zug kommt.

„Broken Keel“ (2-teilig) ist das beste Planar-Ornament. Es gewährt Sparkle und ihrer Gruppe Krit-Schaden, sobald sie 30 % Effekt-Resistenz erreicht – eine Schwelle, die für eine Unterstützerin, die bereits Effekt-Resistenz als Sekundärwert einsetzt, leicht zu überschreiten ist.

„Lushaka, die versunkenen Meere“ (2-teilig) ist eine solide Alternative, wenn Sparkles SPD hoch genug ist, um früh an die Reihe zu kommen. Es gewährt dem ersten Verbündeten in der Zugreihenfolge des Teams einen ATK-Buff, was in der Regel ihr Hauptangreifer ist.

Sparkles Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: Effekt-Resistenz

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 200 SPD an, um innerhalb des ersten „Erinnerung an das Chaos““-Zyklus drei Züge zu sichern, und ziele im Kampf auf 30 % Effekt-RES ab, wenn du „Broken Keel“ einsetzt. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Wenn du ein 4-teiliges „Eagle of Twilight“-Set einsetzt, senkt sich diese SPD-Anforderung auf etwa 184, da der Setbonus Sparkle in der Zugreihenfolge weiter nach vorne bringt. Sparkles eigenes erstes Eidolon fügt zusätzlich zu dem von dir angestrebten Schwellenwert weitere 15 % SPD hinzu – berücksichtige dies, falls du es besitzt.

Sparkles Prioritäten bei „Trace“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Talent: Ablenkungsmanöver Am höchsten Erhöht die Skillpunkt-Obergrenze des Teams und baut „Figment“-Stapel auf, die den erlittenen Schaden aller Gegner verringern. Dies ist der Kern jedes „Sparkle“-Builds, also maximiere diese Fähigkeit zuerst. Fähigkeit: „Dreamdiver“ Hoch Verleiht den Krit-Schaden-Buff und sorgt dafür, dass dein Carry in jeder Rotation tatsächlich eine Runde früher an die Reihe kommt. Ultimate: Der Held mit den tausend Gesichtern Hoch Stellt dem gesamten Team Fertigkeitspunkte wieder her und gewährt „Cipher“, wodurch die Stapel des Talents für erlittenen Schaden stärker skalieren. Bonusfähigkeit: Künstliche Blume Hoch Erstattet die Kosten für Sparkles nächste Fertigkeit, sobald ein Verbündeter in einem Zug 3 oder mehr Fertigkeitspunkte ausgibt, wodurch ihr eigener Fertigkeitspunktestand positiv bleibt. Bonusfähigkeit: Nocturne Mittel Erhöht die Angriffskraft des gesamten Teams um 45 % und gewährt „Widerstandsdurchdringung gegen alle Typen“, sobald ein Verbündeter den Krit-Schaden-Buff ihrer Fertigkeit besitzt. Bonusfähigkeit: Almanach Mittel Regeneriert zusätzliche Energie für Sparkle bei einem Basisangriff und immer dann, wenn ein verbesserter Verbündeter Fertigkeitspunkte ausgibt. Grundangriff: Monodrama Niedrig Fügt einem Gegner auf maximaler Stufe Quantenschaden in Höhe von 100 % von Sparkles Angriff zu. Wird selten verwendet, daher zuletzt investieren.

Sparkles Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Gedankenfetzen 15 Eindrucksfragmente 15 Splitter der Sehnsüchte 15 Traumflamme 65 Guthaben 308.000

Sparkles Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Anmerkung zum Firmament 15 Gedankenfetzen 41 Himmlischer Abschnitt 72 Eindrucksfragmente 56 Himmlische Melodie 139 Splitter der Sehnsüchte 58 Vergangene Übel der Katastrophe auf dem Bohrloch-Planeten 12 Spuren des Schicksals 8 Credits 3.000.000

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten „Sparkle“-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Sparkles bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamaufstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Sparkle-Team insgesamt

Bestes Sparkle-Team (Gesamt) Rolle Sparkle Unterstützung Bogenschütze DPS Rin Tohsaka Hybrid Dan Heng Permansor Terrae Unterstützer

Sparkle ist Archers beste Unterstützerin, da sie die Skill-Punkte-Obergrenze des Teams um 2 erhöht und ihn in der Zugreihenfolge nach vorne bringen kann, ohne dass er selbst in seine Geschwindigkeit investieren muss. Rin Tohsaka verfügt über einen gemeinsamen Folgeangriff, der bei jeder Auslösung einen großen Teil der Skillpunkte wiederherstellt, zusätzlich zu einem starken ATK- und CRIT-DMG-Buff, der direkt auf Archer ausgerichtet ist.

Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team mit Schilden und einem Angriffs-Buff ab und bleibt dabei komfortabel im Plus bei den Skillpunkten.

Bestes F2P-Sparkle-Team

Bestes Sparkle-Team (F2P) Rolle Sparkle Unterstützung Qingque DPS Wegbereiter Erinnerung Unterstützung Lynx Unterstützung

Qingque ist eine hervorragende Carry-Spielerin für dieses F2P-Sparkle-Team, da ihr Kit viele Skillpunkte für zusätzlichen Schaden verbraucht . „Gedenken an die Wegbereiter“ sorgt für die offensive Verstärkung des Teams durch 100 % Aktionsbeschleunigung, teamweite Krit-Buffs und massive Skalierung des True Damage. Lynx rundet das Team mit kostenloser Heilung und Debuff-Beseitigung ab.

Beste Alternativen zum Sparkle-Team

Acherons Schaden profitiert stark von Sparkles „Advance Forward“- und „DMG-taken“-Buffs. Sie zeigt ihre beste Leistung, wenn mindestens ein Nihility-Teamkollege im selben Team ist.

Seele ist eine gute Alternative zum Haupt-Carry bei Inhalten mit vielen Elite-Gegnern und profitiert zudem davon, dass sie ihre Fertigkeitspunkte genauso einsetzt wie Qingque.

Jing Yuan wandelt Sparkles Skillpunkt-Rückerstattungen in weitere Folgeangriffe des Blitzlords um, sodass der Skillpunkt-Schub der Ultimative direkt seinen Schaden erhöht.

Bronya stapelt ihr eigenes „Advance Forward“ auf das von Sparkle, wodurch ein DPS, der nur einen Skillpunkt pro Runde benötigt, in einem einzigen Zyklus weitaus häufiger agieren kann.

Ruan Mei ergänzt Sparkles eigene Buffs um „Break-Effizienz“, „Geschwindigkeit“ und „Resistenzdurchdringung gegen alle Typen“, was in jedem Sparkle-Team, das auf „Schwächebruch“ ausgelegt ist, gut funktioniert.

Egal, welchen Teamkameraden du einsetzt: Die wichtigste Konstante für jeden Sparkle-Build ist der Skill-Punkt-Verbrauch. Jede gute Alternative verbraucht entweder Skill-Punkte schnell genug, um ihr Talent zu nähren, oder vermeidet es, mit dem Carry um dieselbe Ressource zu konkurrieren.

Sparkle-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Aussetzung der Ungläubigkeit Hoch Verleiht dem gesamten Team einen 40-prozentigen Angriffs-Buff und Sparkle selbst 15 % Geschwindigkeit, wodurch ein Lichtkegel- oder Relikt-Slot frei wird, den sie sonst für Geschwindigkeit benötigen würde. E2: Rein fiktiv Am höchsten Jeder „Figment“-Stapel aus ihrem Talent verringert nun zusätzlich die Verteidigung des gegnerischen Ziels um 10 % – eine direkte DPS-Steigerung für das gesamte Team. E3: Wunschtraum Überspringen Erhöht lediglich die Werte für Fertigkeiten und den Basisangriff. Nur Zahlen, kein neuer Effekt. E4: Das Leben ist ein Glücksspiel Gering Erstattet 1 zusätzlichen Fertigkeitspunkt aus ihrer Ultimativfähigkeit und erhöht ihre Fertigkeitspunkt-Obergrenze um 1. Ein kleiner Komfortgewinn, kein echter Leistungssprung. E5: Parallax-Wahrheit Überspringen Erhöht lediglich die Stufen der ultimativen Fähigkeit und der Talente. Nur Zahlen, kein neuer Effekt. E6: Narrative Polysemie Hoch Verleiht ihrer Fertigkeit einen CRIT-DMG-Buff für das gesamte Team statt nur für ein einzelnes Ziel, wodurch Sparkle mehrere Schadensverursacher im selben Team unterstützen kann.

E2 ist für die meisten Spieler, die in Sparkle investieren, die praktische Grenze. Alles darüber hinaus kostet weitaus mehr bei geringerem Ertrag.

Fazit: Lohnt es sich, Sparkle aufzubauen2026?

Sparkles Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Sparkle erhält unsere Bestnote (EX), da sie eine der stärksten Verstärkerinnen im Spiel für jedes Team ist, das auf einem hohen Einsatz von Skillpunkten basiert. Dank ihrer Skill-Punkt-Rückerstattung und der Erhöhung der Obergrenze kann ein „hungriger“ Carry pro Zyklus weitaus häufiger zuschlagen, als es sonst möglich wäre, und ihr CRIT-DMG-Buff lässt sich problemlos mit dem kombinieren, was der Carry ohnehin schon mitbringt.

Sie lohnt sich im Grunde für jeden Kader, der einen Skill-Punkte-hungrigen Schadensverursacher enthält, und davon gibt es in allen Endgame-Modi zahlreiche, die ganz oben in der Meta stehen – daher auch die große Nachfrage nach ihr.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen