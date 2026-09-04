Robin Summeretto: Mejor configuración, mejor equipo y mejores Eidolons en el HSR 2026

Robin Summeretto es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento que sigue el Camino del Recuerdo; llega acompañada de un memosprite llamado «Summer Songbirds» y cuenta con un sistema de «Vibes» acumulables que la impulsa hacia un estado de «Fever» en todo el equipo. Se basa en hacer avanzar a sus aliados, curar a su propia invocación y acumular potenciadores que se escalan en función de su propia HP máxima, en lugar de un kit tradicional centrado en el ATK o el CRIT.

He recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de «Trace», la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de Robin Summeretto, junto con una lista completa de materiales y una valoración sobre si merece la pena configurarla en este momento.

Resumen: la mejor configuración de Robin Summeretto de un vistazo

Mejor «Light Cone» Rise and Sing Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P La siguiente página de la historia Mejor conjunto de reliquias El Libertador que recrea el mundo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Amphoreus, la tierra eterna (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: % de daño crítico = %



de PV Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Velocidad de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL > % de PV > Probabilidad de crítico = Daño crítico Mejor equipo (general) Robin Summeretto (Apoyo)



Aglaea (DPS)



Ashveil (DPS)



Huohuo (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Robin Summeretto (Apoyo)



Serval (DPS)



Asta (Apoyo)



Natasha (Apoyo)

Cómo jugar con Robin Summeretto: rotación y consejos

La rotación de Robin Summeretto se basa en mantener a su memosprite, «Summer Songbirds», en el campo y acumular «Vibes» lo más rápido posible. Su habilidad, «El verano acaricia el alma»», invoca a los pájaros cantores y los cura una vez que ya están en el campo de batalla, mientras que su talento, «Las alas no conocen fronteras»», acumula «Vibes» cada vez que un aliado ataca, cura o protege.

Una vez que los tres pájaros están presentes, entra en «Fever», lo que activa una zona que anula la defensa de todo el equipo.

Su habilidad definitiva, «Ascend: Esa rapsodia en azul»», hace avanzar a un aliado un 100 % y le otorga el efecto «Invitado especial», que proporciona a Robin Vibes adicionales con sus ataques. Úsala con tu compañero de equipo más potente o más rápido para reponer Vibes rápidamente y volver antes al estado «Fever».

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Los mejores conos de luz para Robin Summeretto

«Levántate y canta» es el cono de luz característico de Robin Summeretto y puede equiparlo cualquier personaje de «Remembrance». Otorga HP máximos, un avance de acción para un aliado al inicio de la batalla y un aumento de SPD para todo el equipo, todo lo cual encaja perfectamente con sus potenciadores escalados por HP y con el propio efecto de avance de su habilidad definitiva. Esta es, sin duda, la mejor opción si la consigues.

«La siguiente página de la historia» es la mejor alternativa F2P. Se trata de un cono de «Remembrance» de 4 estrellas diseñado para personajes orientados a la sostenibilidad que escalan en función de los PS máximos y curan a sus aliados, lo que se ajusta lo suficientemente bien al kit de curación de memosprites de Robin Summeretto como para que la diferencia con respecto a su habilidad característica sea mínima.

Vale la pena tener en cuenta tanto «El telón de la memoria nunca cae» como «El tiempo no espera a nadie» si ya las tienes. La primera aumenta la velocidad y recompensa el uso de su habilidad, mientras que la segunda ofrece una alta estadística base de PV que potencia su escalado de buffs sin necesidad de un tiraje específico.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «El Libertador que rehace el mundo» es el mejor conjunto de reliquias para Robin Summeretto. Aumenta directamente la tasa de CRIT y los PS máximos, y su efecto de conjunto incrementa el daño de todo el equipo, lo que se suma perfectamente a las mejoras que ella ya proporciona a través de «Vibraciones» y «Fiebre».

Si, por el contrario, prefieres centrarte en la velocidad pura, una combinación de dos piezas formada por «La prueba renacida» de Sacerdos y «Adivino de alcance lejano» es una alternativa razonable centrada en la velocidad (SPD), aunque renuncia a la tasa de CRIT y al daño de equipo que proporciona «El Libertador que reestructura el mundo».

El conjunto de 2 piezas «Ornamento planar: El Amphoreus, La Tierra Eterna» es su mejor combinación. Aumenta la tasa de CRIT y potencia la SPD del equipo, lo que ayuda tanto a ella como a su memosprite a alcanzar sus ventanas de avance de acción con mayor frecuencia y mantiene el ciclo de «Fever» más rápido.

Prioridades de estadísticas de Robin Summeretto

Prioridad 1: SPD

Prioridad 2: % de HP

Prioridad 3: tasa de crítico = daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 6.000 de HP máximos fuera de combate y apunta a un punto de inflexión de 160 en SPD durante la batalla. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan los valores porcentuales.

Sus estadísticas de CRÍTICO son importantes porque tanto el ataque básico de sus «Summer Songbirds» como su propio ataque básico se escalan en función de su HP máximo y pueden infligir golpes críticos, por lo que incluso una configuración orientada al apoyo se beneficia de tener su tasa de CRÍTICO cercana al 100 % en combate, una vez tenidas en cuenta las mejoras del equipo. Una Velocidad superior al umbral de 160 le permite actuar con más frecuencia para recargar «Vibes» y volver a activar el avance de su habilidad definitiva.

Las prioridades de «Trace» de Robin Summeretto

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: El mar canta en mi tono Baja Rara vez es su principal fuente de valor; sáltate los primeros niveles. Habilidad: El verano acaricia el alma Máxima Invoca y cura a los pájaros cantores de verano y otorga «Vibraciones»; todo el kit gira en torno a esto. Habilidad definitiva: «Ascend: Esa rapsodia en azul»» Máximo Hace avanzar a un aliado, regenera su energía y proporciona a Robin Summeretto «Vibes» adicionales a través de «Invitado especial». Talento: Las alas no conocen fronteras Máximo Genera «Vibes» a partir de las acciones de los aliados y desbloquea la zona «Fever» que reduce la defensa. Habilidad de Memosprite: Cuarteto de gorjeos Alto Aumenta el daño infligido por sus «Pájaros cantores de verano». Talentos de Memosprite: Un gorjeo de alas, Cerca del latido del mar, A lomos del viento nocturno del verano Máximo Potencia el daño que ella y sus pájaros cantores de verano infligen durante la fase «Fiebre». Además, ofrece utilidades adicionales a través de «Regeneración de energía» y «Avance de acción» para Robin Summeretto.

Materiales de ascensión de Robin Summeretto (ascensión máxima)

El «Brote carbonizado del crepúsculo» es el botín de «Sombra estancada» de Robin Summeretto, que se obtiene en «Forma de cenizas: Sombra estancada» en la Fortaleza del Ojo de la Túnel del Crepúsculo tras derrotar al Grifo del Sol Oscuro.

El «Componente de la Colección de los Sueños», la «Válvula de Flujo de Sueños» y el «Motor de Creación de Sueños» son sus materiales de ascensión específicos del personaje, que se obtienen de enemigos y actividades en los alrededores de Penacony.

Material Total Componente de la colección Dream 15 Válvula Dream Flow 15 Motor creador de sueños 15 Capullo carbonizado del crepúsculo 65 Guía del viajero 290 Crédito 888 000

Materiales de rastro de Robin Summeretto (rastros máximos)

Consíguelos unas semanas antes de que tengas pensado subir sus niveles de rastro, ya que «Grandes esperanzas de los falsamente iluminados» está sujeto a un calendario: procede de «Eco de la guerra: La comedia de la perdición», en la Fortaleza Demoníaca de Desolate Maw, donde se puede obtener a través de la misión «Bajo los focos» en su rotación semanal. Mientras tanto, haz acopio de los materiales que suelta Penacony para no quedarte atascado esperando a que se reinicie el jefe.

Material Total Bija de la Conciencia 18 Componente de la Colección de los Sueños 41 Brotes de Manas 69 Válvula de flujo onírico 56 Flor de Alaya 139 Motor de creación de sueños 58 Las grandes esperanzas de los falsamente iluminados 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Robin Summeretto (general, F2P y alternativas)

El kit de Robin Summeretto es inusualmente flexible, ya que sus mejoras se basan en sus propias estadísticas en lugar de requerir un compañero de arquetipo específico, lo que significa que tienes mucho más margen para dar rienda suelta a tu imaginación a la hora de crear composiciones de equipo en comparación con la mayoría de los personajes.

El mejor equipo de Robin Summeretto en general

El mejor equipo de Robin Summeretto (en general) Función Robin Summeretto Apoyo Aglaea DPS Ashveil DPS Huohuo Apoyo

Los ataques combinados de Aglaea cuentan como dos golpes a la vez entre ella y su memosprite Garmentmaker, lo que duplica la frecuencia con la que la habilidad definitiva de Robin Summeretto y la generación de «Vibes» pueden activarse con un solo compañero de equipo. Ashveil añade una segunda oleada de daño de seguimiento que mantiene el talento de Robin acumulando «Vibes» entre rotaciones, y Huohuo cubre la sostenibilidad que los otros dos no proporcionan para que el equipo pueda seguir siendo agresivo.

El mejor equipo de Robin Summeretto para jugadores F2P

El mejor equipo de Robin Summeretto (F2P) Rol Robin Summeretto Apoyo Serval DPS Asta Apoyo Natasha Apoyo

Se trata de una composición totalmente gratuita y apta para principiantes. Serval aporta un daño de área de efecto con rayos muy fiable que se beneficia de la mejora de la habilidad definitiva de Robin Summeretto; Asta añade además una mejora adicional de velocidad y ataque; y Natasha mantiene al equipo con la vida al máximo para que Robin pueda centrarse en reciclar «Vibes» en lugar de tener que ocuparse ella misma de la supervivencia del equipo.

Las mejores alternativas para el equipo de Robin Summeretto

Aventurine es una excelente opción para el puesto de apoyo. Sus frecuentes ataques de seguimiento activan el efecto de «Daño adicional» de Robin Summeretto y regeneran su energía, mientras que ella le devuelve el favor con una mejora de «Daño crítico» y un porcentaje de daño adicional en sus golpes de seguimiento.

Himeko Nova saca un gran partido a los frecuentes efectos de ataque de Robin Summeretto y a su potencial como «batería», aunque un error del jugador puede salirte caro. El estado de «concierto» de Robin le impide tomar turnos para agotar el contador de habilidades de asistencia, por lo que debes gestionar cuidadosamente el orden de los turnos para evitar desperdiciar las cargas de Himeko o sobrepasar el límite de reducción de DEF con Welt.

La transformación de Phainon expulsa a Robin Summeretto y su «Fever Countdown» del tablero, congelando sus «Vibes» en su sitio para que nunca desaparezcan. Dado que Robin apenas necesita estadísticas de combate normales en esta configuración, puedes acumular estadísticas principales de % de PV puro en sus reliquias para canalizar una escalada de ATK absurda directamente a Phainon.

Yao Guang encaja muy bien en los equipos basados en Elation. El avance y la generación de Energía de Robin Summeretto ayudan a financiar con mayor frecuencia la Habilidad Definitiva de Yao Guang, lo que genera más «Aha Instants» adicionales para el equipo y canaliza más activaciones hacia una cadena de daño liderada por Silver Wolf.

Evernight, del 7 de marzo, se luce en equipos compuestos íntegramente por Remembrance, y Robin Summeretto lleva ese motor al máximo rendimiento. Robin potencia el daño infligido tanto por Evernight como por Cyrene, mientras que su acción instantánea «Advance» permite a Evernight aprovechar dos veces sus habilidades en una misma ventana de «Darkest Riddle».

Hyacine mantiene la energía de Robin Summeretto al máximo mientras acumula rápidamente «Vibes» a través de turnos ininterrumpidos. Robin incluso arregla composiciones extrañas con escalado dividido, lo que te permite utilizar a Hyacine cómodamente junto a luchadores que necesitan muchas estadísticas, como Ashveil y Mortenax Blade, al convertir el exceso de PV en ATQ puro.

A Castorice le encantan los «Summer Songbirds» permanentes de Robin Summeretto, ya que proporcionan a las curaciones de área de efecto más objetivos a los que dirigirse, lo que facilita una generación de «Newbud» más abundante. Ni siquiera hace falta lanzar la habilidad definitiva de Robin directamente sobre Castorice; canalizar ese porcentaje de energía hacia Hyacine suele dar lugar a rotaciones más fluidas en general.

Mortenax Blade encaja a la perfección en la ranura de sub-DPS, sacando el máximo partido a las mejoras de ATK y CRIT DMG de Robin Summeretto. Sus habilidades de reducción de DEF e ignorar DEF, que se solapan, se acumulan sin problemas, lo que hace que las alineaciones de doble amenaza golpeen notablemente más fuerte en todos los aspectos.

Aparte de estos, hay muchos más personajes con los que puedes emparejar a Robin Summeretto, ya que es una apoyo absolutamente desequilibrada y, además, no necesita realmente un compañero de un arquetipo específico para funcionar. Su valor reside en adelantar turnos y acumular «Vibes» a partir de las acciones de cualquier aliado, así que elige al compañero de equipo que más necesite esa energía extra o esa economía de acciones en tu propia cuenta.

Eidolones de Robin Summeretto: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Pájaro perdido del verano Alto «Pájaros cantores de verano» registra el daño infligido por los aliados y convierte una parte de él en daño verdadero adicional en su habilidad de memosprite, lo que añade daño personal real además de su valor de apoyo. E2: Un corazón de aguas tranquilas Máximo Otorga a todo el equipo un 20 % de PEN de RES de todos los tipos, aumenta su Vibes máximo en 20 y proporciona 2 Vibes adicionales en la primera acción de cada turno, lo que acelera notablemente el tiempo de actividad de «Fever». E3: Ecos que quedan en el camino Medio Una simple mejora de las estadísticas de su kit básico, que merece la pena una vez que ya has invertido más allá de la E2. E4: Su variación sobre el tema Medio Otorga 12 «Vibes» al entrar en «Fever» y aumenta la SPD de «Summer Songbirds», lo que supone una mejora en la jugabilidad más que un aumento significativo de su poder. E5: Persiguiendo el amanecer de nuevo Medio Otro aumento sencillo de las estadísticas, con un nivel de valor similar al de E3. E6: Una canción aún sin nombre Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta la RES PEN de todo el equipo al 100 %, permite que su habilidad definitiva acumule hasta 2 cargas y regenera 140 de energía al entrar por primera vez en «Fever», una mejora que cambia por completo la rotación.

El E2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Proporciona la mejora de RES PEN para todo el equipo y una mejora real del tiempo de actividad en «Fever» sin necesidad de los seis Eidolons completos que requiere el E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Robin Summeretto2026?

Clasificación de nivel de Robin Summeretto Valoración general EX Calificaciones en fase final Recuerdo del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece totalmente la pena incluir a Robin Summeretto en casi cualquier equipo, ya que destaca tanto por su utilidad general como por su rendimiento en las fases finales del juego en todos los aspectos. Sus potenciadores se basan en sus propias estadísticas, en lugar de necesitar un compañero de arquetipo específico, por lo que encaja en equipos de «Follow-Up», de «Elation» y de «Joint Attack» —como el de Aglaea— sin perder valor.

Es una de las apoyos más versátiles lanzadas en la historia del juego, y basta con una inversión modesta en su «Light Cone» y su conjunto de reliquias, cercanos a su firma, para notar la diferencia en la RES PEN de todo el equipo y en la economía de acciones.

La única salvedad es que sus Eidolones contribuyen en mayor medida a su potencial máximo que en el caso de la mayoría de los personajes de apoyo, por lo que los jugadores que busquen su máximo rendimiento deben destinar recursos al menos hasta el nivel E2, en lugar de quedarse en el E0.

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