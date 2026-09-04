Robin Summeretto – Bester Build, bestes Team und beste Eidolons beim HSR 2026

Robin Summeretto ist eine 5-Sterne-Wind-Figur, die dem „Pfad der Erinnerung“ folgt. Sie tritt mit einem Memosprite-Begleiter namens „Summer Songbirds“ und einem stapelbaren „Vibes“-System in Erscheinung, das sie in Richtung eines „Fever“-Zustands des gesamten Teams treibt. Sie konzentriert sich darauf, Verbündete voranzubringen, ihre eigene Beschwörung zu heilen und Buffs zu stapeln, die sich nach ihren eigenen maximalen HP richten, anstatt auf ein traditionelles, auf ATK oder CRIT ausgerichtetes Kit zu setzen.

Ich habe die Lichtkegel, Relikte, Trace-Priorität, Statuspriorität, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Robin-Summeretto-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Materialliste und einer Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, sie aufzubauen.

TL;DR – Der beste Robin-Summeretto-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Rise and Sing Beste F2P-„Light Cone“-Alternative Die nächste Seite der Geschichte Bestes Relikt-Set Weltneuschöpfer (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Amphoreus, das ewige Land (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN % = LP %



Stiefel: GESCH



. Planare Sphäre: LP %



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > HP % > Krit. Rate = Krit. Schaden Bestes Team (insgesamt) Robin Summeretto (Unterstützung)



Aglaea (DPS)



Ashveil (DPS)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Robin Summeretto (Unterstützung)



Serval (DPS)



Asta (Unterstützung)



Natasha (Unterstützung)

So spielst du Robin Summeretto: Rotation und Tipps

Robin Summerettos Spielstrategie basiert darauf, ihr Memo-Sprite „Summer Songbirds“ auf dem Spielfeld zu halten und so schnell wie möglich „Vibes“ anzusammeln. Ihre Fähigkeit „Der Sommer lässt die Seele schwingen“ beschwört die Singvögel herbei und heilt sie, sobald sie auf dem Spielfeld sind, während ihr Talent „Flügel kennen keine Grenzen“ jedes Mal Vibes sammelt, wenn ein Verbündeter angreift, heilt oder einen Schild setzt.

Sobald alle drei Vögel anwesend sind, versetzt sie sich in den „Fever“-Zustand und schaltet damit eine Zone frei, in der die Verteidigung des gesamten Teams zunichte gemacht wird.

Ihre ultimative Fähigkeit „Ascend That Rhapsody in Blue““ verstärkt einen Verbündeten um 100 % und gewährt diesem den „Special Guest“-Effekt, der Robin bei dessen Angriffen zusätzliche Vibes zuführt. Setze sie bei deinem schlagkräftigsten oder am schnellsten angreifenden Teamkameraden ein, um Vibes schnell wieder aufzufüllen und schneller in den „Fever“-Zustand zurückzukehren.

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Die besten Lichtkegel für Robin Summeretto

„Steh auf und sing“ ist Robin Summerettos charakteristischer Light Cone und kann von jedem „Remembrance“-Charakter ausgerüstet werden. Er gewährt maximale HP, einen Aktionssprung für einen Verbündeten zu Beginn des Kampfes sowie einen teamweiten SPD-Boost – allesamt Effekte, die perfekt zu ihren HP-skalierenden Buffs und dem Aktionssprung-Effekt ihrer ultimativen Fähigkeit passen. Dies ist eindeutig die beste Wahl, wenn ihr ihn zieht.

„Die nächste Seite der Geschichte“ ist die beste F2P-Alternative. Es handelt sich um einen 4-Sterne-„Remembrance“-Cone, der für Charaktere mit Schwerpunkt auf Ausdauer konzipiert ist, die von der maximalen HP profitieren und ihre Verbündeten heilen – was so gut zu Robin Summerettos Memo-Sprite-Heilungs-Kit passt, dass der Abstand zu ihrer Signatur gering ist.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ und „Die Zeit wartet auf niemanden“ sind beide eine Überlegung wert, falls du sie bereits besitzt. Ersteres steigert die Geschwindigkeit (SPD) und belohnt den Einsatz ihrer Fertigkeit, während letzteres hohe Basis-HP bietet, die ihre Buff-Skalierung unterstützen, ohne dass ein spezieller Pull erforderlich ist.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Der Weltumgestaltende Erlöser“ ist Robin Summerettos bestes Relikt-Set. Es erhöht direkt die Krit-Rate und die maximalen HP, und sein Set-Effekt steigert den Schaden des gesamten Teams, was sich nahtlos mit den Buffs addiert, die sie bereits durch „Vibes“ und „Fever“ gewährt.

Wenn du stattdessen lieber auf reine Geschwindigkeit setzen möchtest, ist eine 2-teilige Kombination aus „Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur“ und „Der Seher mit weitreichender Sicht“ eine sinnvolle, auf Geschwindigkeit ausgerichtete Alternative, auch wenn dabei die Krit-Rate und der Teamschaden, die „Der Erlöser, der die Welt neu gestaltet“ bietet, verloren gehen.

Das 2-teilige „Planar Ornament“-Set von „Amphoreus, Das ewige Land“ ist die beste Kombination für sie. Es erhöht die Krit-Rate und verbessert die Geschwindigkeit des Teams, was ihr und ihrem Memosprite hilft, ihre Aktionswindows häufiger zu treffen, und den „Fever“-Zyklus beschleunigt.

Robin Summerettos Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD

Priorität 2: HP%

Priorität 3: Krit-Rate = Krit-Schaden

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 6.000+ Max. HP an und ziele im Kampf auf einen 160-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte sind ein guter Lückenfüller, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Ihre Krit-Werte sind wichtig, da sowohl der Grundangriff ihrer „Summer Songbirds“ als auch ihr eigener Grundangriff von ihren maximalen HP abhängen und kritische Treffer erzielen können. Daher profitiert selbst ein eher auf Unterstützung ausgerichteter Build davon, ihre Krit-Rate im Kampf auf nahezu 100 % zu bringen, sobald Team-Buffs berücksichtigt werden. Eine Geschwindigkeit über dem Schwellenwert von 160 ermöglicht es ihr, häufiger zu agieren, um „Vibes“ wieder aufzufüllen und den Vorstoß ihrer ultimativen Fähigkeit erneut auszulösen.

Robin Summerettos „Trace Priorities“

Traces Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: Das Meer singt in meiner Tonart Niedrig Selten ihre Hauptwertquelle; in den frühen Stufen überspringen. Fähigkeit: Der Sommer lässt die Seele schwingen Am höchsten Beschwört und heilt „Sommervögel“ und gewährt „Vibes“; das gesamte Spielkonzept basiert darauf. Ultimate: „Ascend That Rhapsody in Blue““ Höchste Bringt einen Verbündeten weiter, regeneriert dessen Energie und versorgt Robin Summeretto durch „Special Guest“ mit zusätzlichen Vibes. Talent: Flügel kennen keine Grenzen Höchste Erzeugt Vibes durch Verbündete Aktionen und schaltet die „Fever“-Zone zur Verteidigungsreduzierung frei. Memosprite-Fähigkeit: „Chirrup Quartet“ Hoch Erhöht den von ihren „Sommervögeln“ verursachten Schaden. Memosprite-Talente: Ein Trillern der Flügel, Nah am Herzschlag des Meeres, Auf dem Sommernachtwind reitend Höchste Erhöht den Schaden, den sie und ihre Sommervögel während der Fieberphase verursachen. Bietet zudem zusätzliche Vorteile durch Energieregeneration und Aktionsvoraus für Robin Summeretto.

Robin Summerettos Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

„Verkohlte Knospe der Dämmerung“ ist Robin Summerettos „Stagnierender Schatten“-Drop, der in der Festung „Dome Eye of Twilight“ aus der Instanz „Shape of Cinders: Stagnierender Schatten“ nach dem Besiegen des „Dark Sun Gryphon“ erbeutet werden kann.

Die „Traumkollektionskomponente“, das „Traumflussventil“ und die „Traumschöpfungsmaschine“ sind ihre charakterspezifischen Aufstiegsmaterialien, die von Gegnern und bei Aktivitäten rund um Penacony gesammelt werden können.

Material Gesamt Komponente der Dream-Kollektion 15 Dream Flow-Ventil 15 Traumgenerator 15 Verkohlte Knospe der Dämmerung 65 Reiseführer 290 Guthaben 888.000

Robin Summerettos Spurenmaterialien (Max. Spuren)

Sammelt diese Materialien einige Wochen, bevor ihr vorhabt, ihre Spuren-Stufen zu erhöhen, da „Die großen Hoffnungen der falsch Erleuchteten“ an einen Kalender gebunden ist: Es stammt aus „Echo of War: Die Komödie des Untergangs“ in Desolate Maws Demonhold, das im Rahmen der wöchentlichen Rotation der „Limelight“-Mission farmenbar ist. Deckt euch in der Zwischenzeit mit den Materialien aus Penacony ein, damit ihr nicht ins Stocken geratet, während ihr auf den Boss-Reset wartet.

Material Gesamt Bija des Bewusstseins 18 Komponente der Traum-Sammlung 41 Keimling des Manas 69 Traumflussventil 56 Blume von Alaya 139 Traumgenerator 58 Große Hoffnungen der falsch Erleuchteten 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Robin-Summeretto-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Robin Summerettos Ausrüstung ist ungewöhnlich flexibel, da sich ihre Buffs an ihren eigenen Werten orientieren und kein Partner eines bestimmten Archetyps erforderlich ist. Das bedeutet, dass man im Vergleich zu den meisten anderen Charakteren viel mehr Spielraum hat, um bei der Teamzusammenstellung seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Das beste Robin-Summeretto-Team insgesamt

Bestes Robin-Summeretto-Team (insgesamt) Rolle Robin Summeretto Unterstützung Aglaea DPS Ashveil DPS Huohuo Unterstützung

Aglaeas gemeinsame Angriffe zählen als zwei Treffer gleichzeitig zwischen ihr und ihrem Memosprite „Garmentmaker“, wodurch sich die Häufigkeit verdoppelt, mit der Robin Summerettos „Ultimate Advance“ und die Erzeugung von „Vibes“ durch einen einzelnen Teamkameraden ausgelöst werden können. Ashveil fügt eine zweite Welle an Folgeschaden hinzu, wodurch Robins Talent auch zwischen den Rotationen weiterhin „Vibes“ stapelt, und Huohuo deckt den Sustain ab, den die anderen beiden nicht bieten, sodass das Team weiterhin aggressiv spielen kann.

Bestes F2P-Team für Robin Summeretto

Bestes Robin-Summeretto-Team (F2P) Rolle Robin Summeretto Unterstützung Serval DPS Asta Unterstützung Natasha Unterstützung

Dies ist eine komplett kostenlose, einsteigerfreundliche Teamzusammensetzung. Serval sorgt für zuverlässigen Flächenblitzschaden, der von Robin Summerettos ultimativer Fähigkeit profitiert, Asta sorgt zusätzlich für einen Geschwindigkeits- und Angriffsbonus, und Natasha hält das Team bei voller Gesundheit, sodass Robin sich darauf konzentrieren kann, „Vibes“ zu zyklisieren, anstatt selbst für die Heilung sorgen zu müssen.

Die besten Alternativen für das Team um Robin Summeretto

Aventurine ist ein starker Ersatz für den Support-Platz. Seine häufigen Folgeangriffe lösen Robin Summerettos eigenen „Zusätzlicher Schaden“-Effekt aus und regenerieren ihre Energie, während sie sich mit einem kritischen Schadensbonus und einem prozentualen Bonusschaden auf seine Folgeangriffe revanchiert.

Himeko Nova profitiert enorm von Robin Summerettos häufigen Angriffseffekten und ihrem Batteriepotenzial, allerdings können Pilotenfehler teuer werden. Robins Konzert-Zustand verhindert, dass sie an der Reihe ist, um Assist-Fähigkeiten zu verbrauchen, daher musst du deine Zugreihenfolge sorgfältig planen, um Himekos Ladungen nicht zu verschwenden oder die Verteidigungsreduktion durch Welt zu übertreiben.

Phainons Transformation verbannt Robin Summeretto und ihren „Fever Countdown“ vom Spielfeld und friert ihre „Vibes“ ein, sodass sie niemals abfallen. Da Robin in diesem Setup kaum normale Kampfwerte benötigt, kannst du reine HP%-Hauptwerte auf ihre Relikte stapeln, um eine absurde ATK-Skalierung direkt auf Phainon zu lenken.

Yao Guang fügt sich gut in Teams ein, die auf Elation basieren. Robin Summerettos Vorstoß und Energieerzeugung tragen dazu bei, Yao Guangs eigene Ultimative Fähigkeit häufiger zu finanzieren, was dem Team zusätzliche „Aha“-Instant-Effekte beschert und mehr Auslöser in eine von Silver Wolf angeführte Schadens-Kette leitet.

7. März: Evernight blüht in reinen „Remembrance“-Teams auf, und Robin Summeretto bringt diesen Motor auf Hochtouren. Robin steigert den Schaden sowohl von Evernight als auch von Cyrene, während ihre sofortige „Action Advance“-Fähigkeit es Evernight ermöglicht, innerhalb eines einzigen „Darkest Riddle“-Windows zweimal von Fähigkeiten zu profitieren.

Hyacine hält Robin Summerettos Energie auf einem Höchststand und stapelt durch ununterbrochene Spielzüge rasch „Vibes“ an. Robin gleicht sogar seltsame, auf geteilte Skalierung ausgerichtete Teamzusammensetzungen aus, sodass man Hyacine problemlos neben statistikhungrigen Bruisern wie Ashveil und Mortenax Blade einsetzen kann, indem sie überschüssige HP in reine ATK umwandelt.

Castorice liebt Robin Summerettos permanente „Summer Songbirds“, da diese den Flächenheilungen zusätzliche Ziele bieten, wodurch sich „Newbuds“ leicht und in großer Zahl generieren lassen. Man muss Robins Ultimate nicht einmal direkt auf Castorice anwenden – wenn man diesen prozentualen Energieanteil stattdessen auf Hyacine lenkt, führt dies oft zu insgesamt flüssigeren Rotationen.

Mortenax Blade passt hervorragend in den Sub-DPS-Slot und profitiert von Robin Summerettos ATK- und CRIT-DMG-Buffs. Ihre sich überschneidenden Effekte zur Verteidigungsreduktion und zum Ignorieren der Verteidigung stapeln sich nahtlos, wodurch Aufstellungen mit doppelter Bedrohung insgesamt deutlich härter zuschlagen.

Abgesehen davon gibt es tatsächlich noch viel mehr Charaktere, mit denen du Robin Summeretto kombinieren kannst, denn sie ist als Unterstützerin einfach unglaublich stark UND benötigt keinen bestimmten Archetyp-Partner, um zu funktionieren. Ihr Wert liegt darin, die Spielrunden vorzuverlegen und „Vibes“ durch die Aktionen beliebiger Verbündeter zu stapeln; wähle also den Teamkollegen aus, der in deinem Account die zusätzliche Energie oder Aktionsökonomie am dringendsten benötigt.

Robin Summeretto-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Verirrter Sommervogel Hoch „Sommer-Singvögel“ erfasst den von Verbündeten verursachten Schaden und wandelt einen Teil davon in zusätzlichen „Wahren Schaden“ für ihre Memosprite-Fähigkeit um, wodurch ihr persönlicher Schaden zusätzlich zu ihrem Unterstützungswert erhöht wird. E2: Ein Herz aus stillem Wasser Höchste Gewährt dem gesamten Team 20 % RES-Penetration gegen alle Typen, erhöht ihre maximalen Vibes um 20 und gewährt bei der ersten Aktion jedes Zuges 2 zusätzliche Vibes, was die „Fieber“-Aktionszeit deutlich verkürzt. E3: Echos, die auf dem Weg zurückbleiben Mittel Eine einfache Verbesserung ihrer Kernwerte, die sich lohnt, sobald man bereits über E2 hinaus investiert hat. E4: Ihre Variation des Themas Mittel Gewährt beim Eintritt in den „Fever“-Modus 12 „Vibes“ und erhöht die Geschwindigkeit der „Summer Songbirds“ – eher eine Verbesserung der Spielkomfort als eine wesentliche Steigerung der Kampfkraft. E5: Der Morgendämmerung erneut nachjagen Mittel Eine weitere einfache Werteverbesserung, die in etwa dem Wert von E3 entspricht. E6: Ein Lied, das noch keinen Namen hat Höchste Stufe (Whale Territory) Erhöht die RES-PEN des gesamten Teams auf 100 %, ermöglicht es ihr, bis zu 2 Ladungen für ihre Ultimate zu speichern, und regeneriert 140 Energie bei ihrem ersten Eintritt in den Fever-Modus – ein Upgrade, das den gesamten Spielablauf verändert.

E2 ist der praktische Haltepunkt für eine Teilinvestition. Es bietet den RES-PEN-Team-Buff und eine echte Verbesserung der Fever-Verfügbarkeit, ohne dass die vollen sechs Eidolons benötigt werden, die E6 erfordert.

Fazit: Lohnt es sich, Robin Summeretto einzubauen2026?

Robin Summerettos Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Robin Summeretto lohnt sich zu 100 % für fast jeden Account, da sie sowohl hinsichtlich ihrer allgemeinen Nützlichkeit als auch ihrer Leistung im Endgame auf ganzer Linie überzeugt. Ihre Buffs skalieren mit ihren eigenen Werten, anstatt einen bestimmten Archetyp-Partner zu benötigen, sodass sie sich nahtlos in „Follow-Up“-Teams, „Elation“-Teams und „Joint Attack“-Teams wie das von Aglaea einfügen lässt, ohne an Wert zu verlieren.

Sie ist eine der vielseitigsten Unterstützerinnen, die in der Geschichte des Spiels veröffentlicht wurden, und schon eine bescheidene Investition in ihren charakteristischen „Light Cone“ und ihr Relikt-Set reicht aus, um den Unterschied bei der teamweiten RES-Penetration und der Aktionsökonomie zu spüren.

Der einzige Vorbehalt ist, dass ihre Eidolons mehr zu ihrem Leistungsmaximum beitragen als bei den meisten Unterstützern; daher sollten Spieler, die ihre absolut beste Leistung anstreben, mindestens E2 einplanen, anstatt bei E0 aufzuhören.

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Häufig gestellte Fragen