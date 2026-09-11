La mejor configuración, equipo y eidolones de Phainon para el HSR 2026

Phainon es una unidad de Destrucción Física de 5 estrellas que se transforma en Khaslana en pleno combate y, por sí solo, acaba con la mayoría de las fases finales de Honkai Star Rail. Funciona con «Coreflame» en lugar de la Energía estándar, y cuanto más le potencien sus aliados o le ataquen directamente, más rápido alcanza su estado mejorado.

En esta guía he recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de Phainon, junto con los costes completos de los materiales de ascensión y trazas. Esta configuración se basa íntegramente en proporcionarle potenciadores y dejar que su habilidad definitiva haga el resto del trabajo.

TL;DR – La mejor configuración de Phainon de un vistazo

Mejor cono de luz Así arde el amanecer Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «Sobre la caída de un eón» Mejor conjunto de reliquias Capitán de los Holgazanes (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Arcadia de los sueños entretejidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍT. Botas: %



de ATA. Esfera planar: Daño



físico. Cuerda de enlace: % de ATA. Prioridad de estadísticas secundarias Índice de crítico > Daño crítico > % de ataque = Velocidad Mejor equipo (general) Phainon (DPS)



Cerydra (Apoyo)



Sunday (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Phainon (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Tingyun (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Phainon: rotación y consejos

Phainon acumula «Coreflame» gracias a su habilidad «Que haya luz» y al ser objeto de potenciadores de aliados o debilitadores de enemigos. Una vez que alcanza 12 acumulaciones, su habilidad definitiva, «El que soporta el mundo debe arder», lo transforma en Khaslana y retira al resto de aliados del combate durante un número determinado de turnos adicionales.

Toda la rotación consiste en acumular potenciadores en él antes de que comience esa transformación, ya que cualquier efecto activo en el momento de la transformación se mantiene durante todo el estado potenciado.

Mientras está transformado, alterna entre sus dos habilidades mejoradas para seguir generando y gastando puntos de Azote hasta que se agoten sus turnos adicionales; entonces, automáticamente desata un golpe final devastador y vuelve a su estado normal. Los jugadores de HSR suelen considerar esto como una ventana de daño «configurar y olvidar»: una vez que Khaslana está en el campo de batalla, quedan muy pocas decisiones manuales por tomar.

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Los mejores conos de luz para Phainon

«Así arde el amanecer» es la habilidad característica de Phainon y, sin duda, su mejor opción. Le otorga la estadística de Ataque base más alta de todos los conos de luz del juego, un ignoramiento permanente de la Defensa del 18-36 % en cada ataque y un gran aumento de daño que se activa en el momento en que utiliza su habilidad definitiva.

Ese último efecto es lo que lo hace tan potente: la mejora se mantiene durante todo su estado potenciado, que es precisamente cuando Phainon inflige casi todo su daño.

«Sobre la caída de un eón» es la mejor opción entre los personajes F2P, ya que se puede conseguir en la tienda de Herta. Aumenta una mejora de ATK acumulable cada vez que Phainon ataca y, además, añade una mejora de daño adicional cada vez que consigue romper una debilidad, algo que su kit hace constantemente gracias a su elevado daño de Resistencia. Sus potenciadores no se reducen mientras está transformado, por lo que la acumulación se mantiene durante su ventana de ráfaga en lugar de reiniciarse.

«Bajo el cielo azul» es la mejor alternativa de 4 estrellas disponible para los jugadores que aún están intentando conseguir los dos conos mencionados anteriormente. Proporciona un aumento directo del % de ataque, además de un aumento de la tasa de crítico cada vez que Phainon derrota a un enemigo, lo que ayuda a reducir su déficit de tasa de crítico sin necesidad de reliquias con estadísticas perfectas por el momento.

Para un análisis más detallado de los mejores conos de luz de Phainon, visita nuestra guía HSR sobre los mejores conos de luz de Phainon.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El «Capitán Wavestrider» es el mejor conjunto de reliquias de 4 piezas de Phainon. Todo su kit gira en torno a ser el objetivo de las mejoras de los aliados, lo que hace que acumular la mecánica «Ayuda» de este conjunto resulte casi sin esfuerzo. A continuación, consume esas acumulaciones con su habilidad definitiva para obtener una gran mejora de ATK que permanece activa durante casi todo el tiempo que permanece en el campo de batalla, ya que su transformación cuenta como un único turno prolongado.

«Arcadia de los sueños entretejidos» es su mejor conjunto de 2 piezas de «Adorno planar». Otorga una bonificación de daño que aumenta a medida que quedan menos aliados en el campo de batalla, y el propio «Estado mejorado» de Phainon retira del combate a todos los demás aliados. Esto significa que la bonificación se mantiene al máximo durante toda la duración de su transformación, lo que la convierte en una combinación casi perfecta desde el punto de vista mecánico.

Prioridades de estadísticas de Phainon

Prioridad 1: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: % de ataque

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 2.500 de ATA y, a continuación, fíjate como objetivo un umbral de VEL que le sitúe por delante de tu apoyo más lento, aproximadamente 134 de VEL o más, ya que su Habilidad Definitiva solo tiene en cuenta su VEL base y no el total potenciado. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las opciones porcentuales.

En cuanto a las estadísticas de CRIT, intenta alcanzar una tasa de CRIT del 100 % y un daño de CRIT de más del 150 %. La pieza de cuerpo debe tener la tasa de CRIT como estadística principal, ya que sus conjuntos de reliquias y adornos rara vez la proporcionan por sí mismos, y sus estadísticas secundarias deben cubrir esa carencia directamente.

Prioridades de las trazas de Phainon

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: «Un paso hacia la liberación» Media Inflige daño físico equivalente al 100 % del ataque de Phainon a un enemigo. Rara vez se utiliza, ya que su habilidad se activa con mucha más frecuencia, por lo que es el último rastro que hay que subir de nivel. Habilidad: Que se haga la luz Máximo La mayor parte de la generación de Llama Central de Phainon y del daño previo a la transformación proviene de esta huella, por lo que debe maximizarse en primer lugar. Habilidad definitiva: El que soporta el mundo debe arder Alto Aumenta el daño del golpe final una vez que Phainon sale de su estado mejorado. Sube de nivel esta habilidad después de la habilidad y el talento. Talento: Cuerpo pirico Máximo Aumenta la bonificación de daño crítico que Phainon obtiene de las habilidades dirigidas a aliados y acelera la velocidad a la que alcanza su transformación, por lo que debe maximizarse junto con su habilidad. Habilidad adicional: Brillar con valor Alto Otorga a Phainon una mejora de ATA tras entrar en combate o salir de su estado potenciado. Habilidad adicional: Aguantar entre las llamas Máxima Otorga una mejora de DAÑO cada vez que Phainon reciba curación o un escudo, y genera Llama Central a partir de la restauración de energía de los aliados. Habilidad adicional: Marcha hacia el olvido Máximo Proporciona acumulaciones adicionales de Llama Central al inicio del combate y cuando Phainon sale de su estado potenciado.

Materiales de ascensión de Phainon (ascensión máxima)

Material Total Presagio etéreo 15 Lamento resonante 15 Lamento eterno 15 Coágulo invasivo 65 Crédito 308 000

Rastros de Phainon (número máximo de rastros)

Material Total Dientes de Borisin 15 Presagio etéreo 41 Dientes de sierra de lupitoxina 72 Llamido resonante 56 Colmillo de furia lunar 139 Lamento eterno 58 Anamnesis del Trueno Diurno 12 Huellas del destino 8 Crédito 3 000 000

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Los mejores equipos de Phainon (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Phainon, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles actualmente en tu plantilla.

El mejor equipo general de Phainon

Mejor equipo de Phainon (clasificación general) Posición Phainon DPS Cerydra Apoyo Sunday Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Esta es una de las alineaciones premium más potentes de Phainon. Cerydra duplica su ataque más contundente a plena potencia sin que le cueste ningún Scourge adicional, y su propia mejora de SPD permite a Phainon cambiar sus botas por unas que le proporcionen un porcentaje de ATK puro sin perder velocidad de turno.

Sunday cubre su mayor punto débil generando Coreflame más rápido gracias a su Habilidad, su Habilidad Definitiva y su Acción Avanzada, al tiempo que aporta las bonificaciones a la tasa de CRIT que su propio kit no proporciona.

Dan Heng Permansor Terrae completa el equipo con un escudo y ataques de seguimiento que siguen funcionando incluso después de que la transformación de Phainon elimine al resto de la batalla, ya que Souldragon permanece vinculado a él en cualquier caso.

El mejor equipo de Phainon para jugadores F2P

El mejor equipo de Phainon para jugadores F2P Función Phainon DPS Pionero del Recuerdo Apoyo Tingyun Apoyo Lynx Apoyo

«Homenaje a los pioneros» sigue generando carga de habilidad definitiva incluso mientras Phainon está transformada, lo que la convierte en una opción fiable, similar a «Coreflame», para una alineación de juego gratuito.

Tingyun desempeña el papel de generador de «Coreflame» con potenciadores de larga duración que no entran en conflicto con otros apoyos, y Lynx aporta la capacidad de resistencia necesaria para sobrevivir a la propia habilidad definitiva de Phainon, que elimina temporalmente al resto del equipo del campo de batalla. Cualquier pareja de apoyos cuyos potenciadores estén dirigidos específicamente a Phainon puede sustituir a esta composición.

Las mejores alternativas para el equipo de Phainon

Cyrene es una cómoda sustituta de Sunday o Tingyun en el papel de apoyo, ya que permite a Phainon mantener permanentemente el estado de su habilidad definitiva al renovar continuamente sus turnos extra y recuperar «Azote» mientras está transformado.

Bronya amplía la duración de su propia mejora de habilidad para cubrir todo el tiempo de duración de la habilidad definitiva de Phainon, y puede elegirlo como objetivo cada turno para otorgarle una acción inmediata que vale hasta 3 acumulaciones de «Coreflame».

Merece la pena centrar la construcción en Ruan Mei si te interesa la puntuación de «Sombra apocalíptica», ya que la elevada reducción de resistencia de Phainon se beneficia enormemente de su eficiencia adicional en «Romper debilidad».

Tribbie aporta «Daño recibido» y «Penetración de resistencia» al equipo, lo que aumenta las estadísticas de la habilidad definitiva de Phainon sin necesidad de cambiar ninguna ranura específica.

Huohuo puede apuntar a Phainon con su habilidad y su habilidad definitiva para proporcionarle «Coreflame», y su curación activa al mismo tiempo su habilidad adicional que aumenta el daño.

Robin se beneficia de que la transformación de Phainon la retire temporalmente del campo de batalla, ya que esto evita que se reinicie su «Fever Countdown», y puede equipar cuatro reliquias de % de PV para seguir proporcionándole una importante mejora de ATQ.

La única constante en todas las buenas alternativas es que Phainon recompensa a cualquier apoyo cuyo kit pueda centrarse específicamente en él con una mejora, una curación o un escudo. A la hora de construir un equipo en torno a él, da prioridad a los compañeros que cumplan esa condición frente a las etiquetas genéricas de roles.

Eidolones de Phainon: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: El fuego y la luz unen la virtud y el vicio Alto Aumenta la tasa de herencia de SPD de sus turnos adicionales hasta un 84 % y otorga un 50 % de daño crítico durante 3 turnos tras usar su habilidad definitiva. E2: El cielo y la tierra agitan la espuma mortal Máximo Añade un 20 % de PEN de RES física y otorga un turno extra cada vez que «Fundamento: Veredicto de la Muerte Estelar» consume 4 puntos de Azote. Este es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores. E3: Profundidades de la quietud, sepultado en ruinas Bajo Un eidolón puro de nivel traza que aumenta los niveles de ataque definitivo y básico. Se puede omitir a menos que se busque el E6. E4: Rostros de titanes, difuminados por el tiempo Medio Otorga acumulaciones adicionales de «Quemadura del alma» al usar «Calamidad: Edicto de Quemadura del alma», un aumento de daño sólido pero no esencial. E5: La rueda gira eternamente Bajo Otro eidolón de nivel básico que aumenta los niveles de Habilidad y Talento. Se puede omitir a menos que se busque el E6. E6: Las brasas del pasado aún arden Alto Elimina por completo el límite de desbordamiento de la Llama Central, otorga 6 de Llama Central al inicio de la batalla y añade un impacto de Daño Verdadero a su ataque de Habilidad característico.

El E2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Ofrece un aumento significativo de la PENETRACIÓN DE RESISTENCIA y un turno extra por una fracción de lo que cuesta el E6, aunque el kit E0 de Phainon ya es por sí solo un paquete completo de DPS.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en Phainon2026?

Phainon es uno de los hipercarries contra un solo objetivo más potentes de Honkai Star Rail, y su rendimiento con «Memoria del Caos», en particular, se sitúa en lo más alto de la clasificación. Merece totalmente la pena equiparlo si ya lo tienes, ya que su conjunto de habilidades funciona a la perfección incluso sin una gran inversión. De hecho, sus copias de Eidolon solo mejoran aún más un rendimiento ya de por sí excelente, en lugar de subsanar una debilidad real.

Clasificación de Phainon Valoración general S Clasificaciones en fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

La contrapartida es que depende en gran medida de una excelente inversión en reliquias para alcanzar sus umbrales de CRIT, y su daño se dispersa de forma poco eficaz en cuanto hay más de un par de enemigos en el campo de batalla. Para contenidos de objetivo único, como las fases de jefe de «Memoria del Caos», es casi imprescindible en cualquier equipo centrado en hipercarrys.

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