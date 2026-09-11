Beste Phainon-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Phainon ist eine 5-Sterne-Einheit vom Typ „Physische Zerstörung“, die sich mitten im Kampf in Khaslana verwandelt und die meisten Endgame-Stufen in „Honkai Star Rail“ im Alleingang bewältigt. Er nutzt „Coreflame“ anstelle der üblichen Energie, und je mehr seine Verbündeten ihn verstärken oder direkt angreifen, desto schneller erreicht er seinen „Enhanced State“.

In diesem Leitfaden habe ich die Lichtkegel, Relikte, Trace-Prioritäten, Wertungsprioritäten, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Phainon-Build zusammengestellt, zusammen mit seinen vollständigen Kosten für Aufstiegs- und Trace-Materialien. Dieser Build basiert vollständig darauf, ihn mit Buffs zu versorgen und seine Ultimative Fähigkeit den Rest der Arbeit erledigen zu lassen.

TL;DR – Der beste Phainon-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel So brennt die Morgendämmerung Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel „Vom Untergang eines Äons“ Bestes Relikt-Set Wellenreiter-Kapitän (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Arcadia der gewebten Träume (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Angriff %



Planare Sphäre: Physischer Schaden



Verbindungsseil: Angriff % Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Angriffsprozente = Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Phainon (DPS)



Cerydra (Unterstützung)



Sunday (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Phainon (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Tingyun (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Phainon: Rotation und Tipps

Phainon baut „Coreflame“ durch seine Fähigkeit „Es werde Licht“ sowie dadurch auf, dass er Ziel von Verbündeten-Buffs oder Gegner-Debuffs ist. Sobald er 12 Stapel erreicht hat, verwandelt ihn seine ultimative Fähigkeit „Wer die Welt trägt, muss verbrennen“ in Khaslana und zieht jeden zweiten Verbündeten für eine festgelegte Anzahl zusätzlicher Runden aus dem Kampf heraus.

Bei der gesamten Rotation geht es darum, ihm vor Beginn dieser Verwandlung möglichst viele Buffs zuzuweisen, da alles, was zum Zeitpunkt der Verwandlung aktiv ist, während des gesamten „Enhanced State“ bestehen bleibt.

Während der Verwandlung wechselt man zwischen seinen beiden verstärkten Fähigkeiten hin und her, um weiterhin „Scourge“-Punkte zu generieren und auszugeben, bis seine zusätzlichen Züge aufgebraucht sind; dann entfesselt er automatisch einen massiven Schlussschlag und kehrt in den Normalzustand zurück. HSR-Spieler betrachten dies im Allgemeinen als ein „Einmal-einstellen-und-vergessen“-Burst-Fenster: Sobald Khaslana auf dem Spielfeld ist, gibt es kaum noch manuelle Entscheidungen zu treffen.

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Die besten Lichtkegel für Phainon

„So brennt die Morgendämmerung“ ist Phainons Markenzeichen und eindeutig seine beste Option. Es gewährt ihm den höchsten Basis-Angriffswert aller Lichtkegel im Spiel, eine permanente Ignorierung von 18–36 % der Verteidigung bei jedem Angriff sowie einen erheblichen Schadensbonus, der in dem Moment aktiviert wird, in dem er seine ultimative Fähigkeit einsetzt.

Gerade dieser letzte Effekt macht den Lichtkegel so stark: Der Buff bleibt während seines gesamten „Enhanced State“ bestehen – und genau in dieser Phase verursacht Phainon fast seinen gesamten Schaden.

„Vom Untergang eines Äons“ ist die erste Wahl unter den F2P-Charakteren, da es in Herta’s Store erhältlich ist. Es baut bei jedem Angriff von Phainon einen stapelbaren Angriffsbonus auf und fügt zusätzlich einen Schadensbonus hinzu, sobald er einen Schwachheitsbruch erzielt – was dank seines hohen Toughness-Schadens ständig vorkommt. Seine Buffs laufen nicht ab, solange er transformiert ist, sodass sich der Anstieg in sein Burst-Fenster fortsetzt, anstatt zurückgesetzt zu werden.

„Unter dem blauen Himmel“ ist die beste verfügbare 4-Sterne-Alternative für Spieler, die noch auf die beiden oben genannten Lichtkegel hinarbeiten. Es bietet eine einfache Erhöhung des Angriffswerts in Prozent sowie einen kritischen Treffer-Raten-Boost, wann immer Phainon einen Gegner besiegt, was dabei hilft, seine Lücke bei der kritischen Treffer-Rate zu schließen, ohne dass bereits perfekt gerollte Relikte erforderlich sind.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Phainon findest du in unserem HSR-Leitfaden „Die besten Lichtkegel für Phainon“.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Wavestrider Captain“ ist Phainons bestes 4-teiliges Relikt-Set. Sein gesamtes Spielkonzept dreht sich darum, das Ziel von Verbündeten-Buffs zu sein, wodurch sich die „Hilfe“-Mechanik dieses Sets fast mühelos stapeln lässt. Diese Stapel verbraucht er dann mit seiner ultimativen Fähigkeit, um einen großen Angriffs-Buff zu erhalten, der fast während seiner gesamten Zeit auf dem Spielfeld aktiv bleibt, da seine Transformation als ein einziger verlängerter Zug zählt.

„Arcadia der gewebten Träume“ ist sein bestes 2-teiliges Planar-Ornament. Es gewährt einen Schadensbonus, der mit der sinkenden Anzahl der Verbündeten auf dem Spielfeld zunimmt, und Phainons eigener „Enhanced State“-Zustand entfernt jeden zweiten Verbündeten aus dem Kampf. Das bedeutet, dass der Bonus während der gesamten Dauer seiner Verwandlung auf dem Höchstwert bleibt, was ihn mechanisch gesehen nahezu perfekt macht.

Phainons Attributprioritäten

Priorität 1: Kritische Trefferquote

Kritische Trefferquote Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 2.500+ ATK an, dann ziele auf einen SPD-Breakpoint ab, der ihn vor deinen langsamsten Unterstützer bringt – etwa 134 SPD oder höher –, da seine Ultimative Fähigkeit nur seine Basis-SPD und nicht seinen gebufften Gesamtwert berücksichtigt. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Was die CRIT-Werte angeht, solltest du eine CRIT-Rate von 100 % und einen CRIT-Schaden von 150 %+ anstreben. Sein Rüstungsteil sollte CRIT-Rate als Hauptwert aufweisen, da seine Relikt- und Schmuck-Sets diesen Wert selten von sich aus bieten und seine Sekundärwerte diese Lücke direkt schließen müssen.

Phainons Prioritäten bei den Spuren

Spuren Prioritätsstufe Warum? Basisangriff: „Der Weg zur Erlösung“ Mittel Fügt einem Gegner physischen Schaden in Höhe von 100 % von Phainons Angriff zu. Da seine Fähigkeit weitaus häufiger zum Einsatz kommt, wird diese Spur nur selten genutzt und sollte daher als letzte aufgestuft werden. Fähigkeit: Es werde Licht Am höchsten Der Großteil von Phainons Kernflammen-Erzeugung und seines Schadens vor der Transformation stammt aus dieser Spur, daher sollte sie als Erstes auf das Maximum gebracht werden. Ultimate: Wer die Welt trägt, muss brennen Hoch Erhöht den Schaden des letzten Treffers, sobald Phainon seinen verstärkten Zustand verlässt. Leveln Sie dies nach der Fertigkeit und dem Talent. Talent: Pyric Corpus Am höchsten Erhöht den Krit-Schaden-Buff, den Phainon durch auf Verbündete gerichtete Fähigkeiten erhält, und beschleunigt den Ablauf seiner Transformation; daher sollte dieses Talent zusammen mit seiner Fertigkeit auf das Maximum ausgebaut werden. Bonusfähigkeit: Mit Tapferkeit glänzen Hoch Gewährt Phainon einen Angriffs-Buff, nachdem er in den Kampf eingetreten ist oder seinen verstärkten Zustand verlassen hat. Bonusfähigkeit: In Flammen verharren Höchste Gewährt einen Schadensbonus, sobald Phainon geheilt wird oder einen Schild erhält, und erzeugt „Kernflamme“ durch die Energiewiederherstellung von Verbündeten. Bonusfähigkeit: Marsch ins Vergessen Höchste Gewährt zu Beginn des Kampfes und wenn Phainon seinen verstärkten Zustand verlässt zusätzliche „Kernflamme“-Stapel.

Phainons Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Ätherisches Omen 15 Hallendes Heulen 15 Ewige Klage 15 Eindringendes Gerinnsel 65 Gutschrift 308.000

Phainons Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Borisin-Zähne 15 Ätherisches Omen 41 Lupitoxin-Sägezähne 72 Hallendes Heulen 56 Mondwut-Reißzahn 139 Ewige Klage 58 Tagesdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Phainon-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Phainons bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammenstellung auf der Grundlage der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Phainon-Team insgesamt

Bestes Phainon-Team (Gesamtwertung) Rolle Phainon DPS Cerydra Unterstützung Sunday Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

Dies ist eine der stärksten Premium-Aufstellungen von Phainon. Cerydra dupliziert seinen schlagkräftigsten Angriff bei voller Stärke, ohne dass ihn das zusätzliche „Scourge“ kostet, und ihr eigener SPD-Buff ermöglicht es Phainon, seine Stiefel auf reinen ATK%-Schaden umzustellen, ohne an Zuggeschwindigkeit einzubüßen.

Sunday gleicht seine größte Schwachstelle aus, indem er durch seine Fertigkeit, seine Ultimative Fähigkeit und „Action Advance“ am schnellsten „Coreflame“ generiert und gleichzeitig die CRIT-Rate-Boni bereitstellt, die sein eigenes Kit nicht bietet.

Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team mit einem Schild und Folgeangriffen ab, die auch dann noch wirken, wenn Phainons Transformation alle anderen aus dem Kampf entfernt, da Souldragon unabhängig davon an ihm haftet.

Bestes F2P-Phainon-Team

Bestes F2P-Phainon-Team Rolle Phainon DPS Wegbereiter der Erinnerung Unterstützung Tingyun Unterstützung Lynx Unterstützung

„Gedenken an die Pioniere“ generiert auch während Phainons Verwandlung weiterhin Ultimate-Ladung, was sie zu einer zuverlässigen Alternative zu Coreflame für Free-to-Play-Teams macht.

Tingyun übernimmt die Rolle des „Coreflame“-Generators mit lang anhaltenden Buffs, die sich nicht mit denen anderer Supports überschneiden, und Lynx sorgt für Sustain, der Phainons eigene Ultimative überdauert, die den Rest des Teams vorübergehend vom Spielfeld fegt. Beliebige zwei Supports, deren Buffs speziell auf Phainon ausgerichtet sind, können in dieser Aufstellung eingesetzt werden.

Beste Alternativen für Phainons Team

Cyrene ist ein geeigneter Ersatz für Sunday oder Tingyun, da sie es Phainon ermöglicht, seinen Ultimate-Zustand dauerhaft aufrechtzuerhalten, indem sie seine zusätzlichen Züge kontinuierlich auffrischt und „Scourge“ wiederherstellt, während er transformiert ist.

Bronya verlängert die Dauer ihres eigenen Fertigkeits-Buffs, sodass er Phainons gesamtes Ultimat-Fenster abdeckt, und sie kann ihn in jedem Zug anvisieren, um ihm eine Sofortaktion im Wert von bis zu 3 „Coreflame“-Stapeln zu gewähren.

Ruan Mei lohnt sich, wenn dir die „Apocalyptic Shadow“-Punkte wichtig sind, da Phainons hohe „Toughness Reduction“ stark von ihrer zusätzlichen „Weakness Break Efficiency“ profitiert.

Tribbie bringt „Erlittener Schaden“ und „Resistenzdurchschlag“ ins Team ein – beides erhöht die Werte von Phainons Ultimate, ohne dass ein spezieller Slot-Wechsel erforderlich ist.

Huohuo kann Phainon mit ihrer Fertigkeit und ihrer Ultimativfähigkeit anvisieren, um ihm „Coreflame“ zuzuführen, und ihre Heilung löst gleichzeitig seine Schadensverstärkung durch die Bonusfähigkeit aus.

Robin profitiert davon, dass Phainons Transformation sie vorübergehend vom Spielfeld entfernt, da dies verhindert, dass ihr „Fever Countdown“ zurückgesetzt wird, und sie kann vier Relikte mit HP%-Bonus einsetzen, um ihm dennoch einen starken ATK-Buff zu verleihen.

Die einzige Konstante bei jeder guten Alternative ist, dass Phainon jeden Unterstützer belohnt, dessen Fähigkeiten speziell auf ihn ausgerichtet sind – sei es durch einen Buff, Heilung oder einen Schild. Bei der Zusammenstellung seines Teams solltest du Teamkollegen, die diese Bedingung erfüllen, Vorrang vor allgemeinen Rollenbezeichnungen geben.

Phainons Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Feuer und Licht verbinden Tugend und Laster Hoch Erhöht die SPD-Vererbungsrate für seine zusätzlichen Züge auf bis zu 84 % und gewährt nach seiner ultimativen Fähigkeit 3 Züge lang 50 % Krit-Schaden. E2: Himmel und Erde wirbeln sterblichen Schaum auf Höchste Fügt 20 % physische Resistenzdurchdringung hinzu und gewährt einen zusätzlichen Zug, sobald „Fundament: Urteil des Sterbens der Sterne“ 4 Geißelpunkte verbraucht. Dies ist für die meisten Spieler die praktische Grenze. E3: Tiefen der Stille, in Trümmern begraben Niedrig Ein reines Eidolon auf Spur-Ebene, das die Werte für ultimativen und grundlegenden Angriff erhöht. Kann übersprungen werden, sofern man nicht E6 anstrebt. E4: Gesichter der Titanen, von der Zeit verwischt Mittel Gewährt zusätzliche „Seelenseng“-Stapel beim Einsatz von „Katastrophe: Edikt der Seelenseng“ – eine solide, aber nicht unverzichtbare Schadenssteigerung. E5: Das Rad dreht sich für immer Niedrig Ein weiteres Eidolon auf Trace-Stufe, das die Fertigkeits- und Talentstufen erhöht. Kann übersprungen werden, sofern man nicht E6 anstrebt. E6: Glut der Vergangenheit lodert noch immer Hoch Hebt die Obergrenze für den Kernflammen-Überlauf vollständig auf, gewährt zu Beginn des Kampfes 6 Kernflammen und fügt seinem charakteristischen Fertigkeitsangriff einen Treffer mit echtem Schaden hinzu.

E2 ist der praktische Haltepunkt für eine teilweise Investition. Es liefert einen bedeutenden RES-PEN-Schub und einen zusätzlichen Zug für einen Bruchteil dessen, was E6 kostet, obwohl Phainons E0-Kit bereits für sich genommen ein komplettes DPS-Paket darstellt.

Fazit: Lohnt es sich, Phainon zu bauen2026?

Phainon ist einer der stärksten Einzelziel-Hypercarries in Honkai Star Rail, und insbesondere seine Leistung bei „Erinnerung an das Chaos“ gehört zur absoluten Spitzenklasse. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn aufzubauen, wenn du ihn bereits hast, da sein Fähigkeiten-Set auch ohne große Investitionen ein rundes Gesamtpaket bildet. Tatsächlich verbessern seine Eidolon-Kopien lediglich sein ohnehin schon hervorragendes Grundniveau, anstatt eine echte Schwäche auszugleichen.

Phainons Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Der Nachteil ist, dass er stark auf exzellente Relikt-Investitionen angewiesen ist, um seine CRIT-Breakpoints zu erreichen, und dass sich sein Schaden ungünstig verteilt, sobald mehr als ein paar Gegner auf dem Spielfeld sind. Für Einzelziel-Inhalte wie die Boss-Stufen von „Erinnerung an das Chaos“ ist er für jeden auf Hyper-Carry ausgerichteten Kader nahezu ein Muss.

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Häufig gestellte Fragen