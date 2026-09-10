La mejor configuración, equipo y eidolones de Lingsha para HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de los Eidolones para la mejor configuración de Lingsha que se muestra a continuación, junto con sus materiales y si merece la pena intentar conseguir sus Eidolones.

Lingsha es un personaje de Fuego de 5 estrellas que sigue el Camino de la Abundancia, y se ha convertido en una de las unidades de soporte más valiosas para el arquetipo de Efecto de Rotura de Honkai Star Rail. Su conjunto de habilidades cura a todo el grupo al tiempo que debilita a los enemigos para infligir daño adicional de Rotura, por lo que encaja a la perfección en casi cualquier formación de Super Rotura

Resumen: la mejor configuración de Lingsha de un vistazo

El mejor cono de luz «Solo el aroma permanece fiel» Mejor alternativa de Cono de Luz para jugadores F2P «Quid pro quo» Mejor conjunto de reliquias Caballería de Hierro contra el Azote (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Linterna de la Forja de los Kalpagni (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Aumento



de curación pasiva Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de ataque Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Efecto de ruptura > Velocidad > % de ataque Mejor equipo (general) Lingsha (Apoyo)



Tingyun Fugue (Apoyo)



The Dahlia (Híbrida)



Firefly (DPS) Mejor equipo (F2P) Lingsha (Apoyo)



7 de marzo «The Hunt (Imaginary)» (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Lingsha: rotación y consejos

La rotación de Lingsha se basa en mantener activa su habilidad definitiva el mayor tiempo posible, ya que es la que aplica el debuff «Befog», que aumenta el daño por ruptura que reciben los enemigos. En los turnos en los que no haya suficiente energía para la habilidad definitiva, utiliza su habilidad para golpear a todos los enemigos y, al mismo tiempo, reponer al máximo los PV del grupo.

Su talento se activa automáticamente cuando los aliados caen por debajo del umbral de PV, invocando a Fuyuan para que realice un ataque de seguimiento que cura e inflige daño de Fuego sin gastar un turno. Iniciar un combate con su técnica aplica «Befog» a todos los enemigos antes de que se produzca el primer golpe, lo que supone un pequeño pero auténtico aumento de daño sin coste alguno.

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Los mejores conos de luz para Lingsha

«Solo el aroma permanece fiel» es el mejor cono de luz de Lingsha y el mayor multiplicador de daño recibido del que dispone. Aumenta el «Efecto de ruptura» hasta un 100 % en la superposición 5 e inflige una desventaja acumulativa tras su habilidad definitiva que hace que los enemigos reciban hasta un 18 % más de daño, y que se incrementa aún más una vez que su propio «Efecto de ruptura» supera el 150 %.

«Ecos del ataúd» es una alternativa sólida para los problemas de energía de Lingsha, ya que regenera energía cada vez que golpea a un objetivo enemigo diferente. Esto le ayuda directamente a mantener constante el tiempo de actividad de su habilidad definitiva, que es el principal punto débil de su kit.

«Noche de terror» aumenta directamente la tasa de regeneración de energía y cura al miembro del grupo con menos PV cada vez que un aliado utilice su propia habilidad definitiva, lo que se complementa muy bien con un equipo formado por personajes «Break» que necesitan muchas habilidades definitivas.

«Quid Pro Quo» es la mejor alternativa gratuita que le aporta una utilidad increíble al equipo, ya que proporciona hasta 16 de energía a un aliado aleatorio con menos del 50 % de energía cada vez que Lingsha juega su turno.

«¿Qué es real?» es una opción sólida de 4 estrellas y constituye una auténtica herramienta de estadísticas para el efecto «Break» con solo 4 estrellas. Aumenta directamente el efecto «Break» y cura a Lingsha con su propio ataque básico, por lo que no sale muy perjudicada en comparación con sus opciones de 5 estrellas.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Lingsha.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Caballería de Hierro contra el Azote» es la elección predeterminada de Lingsha una vez que su «Efecto de ruptura» supera el 150 %, ya que permite que su daño de «Break» ignore el 10 % de la DEF del enemigo, porcentaje que aumenta hasta un 15 % adicional de DEF ignorada en el daño de «Super Break» cuando el «Efecto Break» supera el 250 %.

«Mensajero atravesando Hackerspace» es una alternativa sólida si la velocidad (SPD) del equipo ya es suficiente, ya que otorga un aumento de velocidad a todo el grupo durante un turno cada vez que Lingsha utiliza su habilidad definitiva en un aliado.

En cuanto al adorno planar, «Forja de la linterna de Kalpagni» es la mejor opción contra enemigos vulnerables al fuego, ya que añade un aumento del 40 % al Efecto de Ruptura durante un turno cada vez que Lingsha golpea a un objetivo vulnerable al fuego, además de su bonificación fija de SPD.

«Talia: Reino de la Bandolería» es una opción generalista más segura, ya que añade una bonificación fija al «Efecto de ruptura» que aumenta aún más cuando la SPD de Lingsha supera los 145.

Prioridades de estadísticas de Lingsha

Prioridad 1: Efecto «Break»

Efecto «Break» Prioridad 2: VEL

VEL Prioridad 3: % de Ataque

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un 200 % de Efecto de ruptura y, a continuación, fíjate como objetivo un punto de ruptura de 134 en VEL para asegurarte dos acciones en el ciclo inicial. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agoten los porcentajes.

Prioridades de «Trace» de Lingsha

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Incienso votivo Bajo Rara vez se utiliza, salvo para activar el efecto curativo de «¿Qué es real?». Omítela o invierte en ella en último lugar. Habilidad: «Humo y esplendor» Media Aumenta la capacidad de curación y el daño de fuego de área de efecto que inflige cada turno en el que no use su habilidad definitiva. Habilidad definitiva: Paisaje de nieblas chorreantes Máxima Aumenta directamente la bonificación de daño de ruptura que recibe la desventaja «Befog», el núcleo de su kit. Sube esto al máximo primero. Talento: Danza de la Niebla Máximo Aumenta directamente la curación y el daño de seguimiento de Fuyuan. Máx. junto con la habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Lingsha (ascensión máxima)

Material Total Scionette inmortal 15 Flor aérea inmortal 15 Lumintwig inmortal 15 Corazón furioso 65 Crédito 308 000

Materiales de los rastros de Lingsha (número máximo de rastros)

Material Total Semilla de árbol alienígena 15 Vástago inmortal 41 Miel nutritiva 72 Flor aérea inmortal 56 Fruta de las mil facetas 139 Lumintwig inmortal 58 Asta de Auspice 12 Huellas del destino 8 Crédito 3 000 000

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Los mejores equipos de Lingsha (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Lingsha, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Lingsha

Mejor equipo de Lingsha (clasificación general) Posición Lingsha Apoyo Firefly DPS La Dahlia Híbrido Tingyun Fugue Apoyo

Se trata de una formación especializada en Super Break centrada en Firefly como principal carry, que cuenta con La dalia y Fuga de Tingyun como principales apoyos especializados en debuffs, junto con Lingsha como apoyo de sustain.

La Dahlia despliega una zona de gran valor que potencia la eficacia de «Rompedebilidad» del equipo y convierte la reducción de «Resistencia» en daño de «Super Break», mientras que su habilidad definitiva reduce drásticamente la DEF del enemigo. Tingyun Fugue multiplica esta presión ofensiva al otorgar potenciadores de efecto de ruptura, crear barras adicionales de resistencia virtual, reducir la DEF y generar instancias secundarias de Super Break.

Lingsha cohesiona todo el sistema proporcionando curación constante a todo el equipo, limpiezas frecuentes y su característico debuff «Befog» para multiplicar el daño de ruptura recibido en cada golpe.

El mejor equipo de Lingsha para jugadores F2P

Mejor equipo de Lingsha (F2P) Función Lingsha Apoyo 7 de marzo: La caza DPS Pionero Armonía Apoyo Asta Apoyo

Esta versión, ideal para el modo F2P, incluye unidades más accesibles. El 7 de marzo, «The Hunt (Imaginary)» aporta daño de ruptura en primera línea, «Trailblazer Harmony»» provoca al enemigo y potencia el efecto de ruptura del equipo, y «Asta» acumula ATK y SPD para que Lingsha y el resto del equipo puedan alternar sus habilidades más rápidamente.

Las mejores alternativas al equipo de Lingsha

Rappa es una mejor elección que Fugue cuando te enfrentas a tres o más enemigos, ya que su habilidad definitiva reparte el daño de «Break» entre toda la oleada enemiga en lugar de centrarse en un solo objetivo.

Ruan Mei es una excelente apoyo de «Armonía» para Lingsha, ya que potencia la «Eficacia de ruptura de debilidad» y el «Efecto de ruptura» de todo el equipo, al tiempo que retrasa la recuperación de la ruptura del enemigo con «Thanatoplum Rebloom».

Xueyi combina bien con «Armonía de pionera» para acumular aún más daño de «Superruptura», lo que proporciona al equipo un segundo causante de daño especializado en «ruptura» para los combates más difíciles.

Pela se incorpora para aportar una reducción adicional de DEF, lo que aumenta el daño de «Break» bruto que ya están infligiendo el resto de miembros del equipo.

Robin es una excelente opción para entrar en juego cuando el equipo necesita una mejora de ATK para todo el grupo en lugar de una acumulación pura de efecto de ruptura, y su habilidad definitiva hace avanzar el medidor de acción de todo el equipo.

Anaxa completa una alineación centrada en la Erudición junto a The Herta, y la curación de área de efecto de Lingsha mantiene al máximo de salud a todo el equipo —que se caracteriza por sus numerosos ataques de seguimiento— sin ralentizar su rotación.

Independientemente de los compañeros de equipo de los que dispongas, la constante en todas las versiones de un equipo de Lingsha es el «Efecto de ruptura». Las buenas alternativas para los equipos de Lingsha o bien potencian este efecto directamente o bien se benefician de la bonificación de daño por ruptura que ya proporciona su habilidad definitiva, por lo que construir la alineación en torno a esa estadística es lo que realmente hace que estas formaciones funcionen.

Eidolones de Lingsha: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Florecimiento en el ramo de Vileward Máximo Aumenta la eficacia de ruptura en un 50 % y reduce la DEF del enemigo en un 20 % tras una ruptura de debilidad, lo que potencia directamente el daño de ruptura de todo el equipo. E2: Ocio en el velo de humo carmín Máximo Aumenta el efecto de ruptura de todo el grupo en un 40 % durante 3 turnos después de que Lingsha utilice su habilidad definitiva. E3: Resplandor de mecha floral Bajo Aumenta en 2 los niveles de traza de la habilidad definitiva y del talento. El típico aumento menor de estadísticas de relleno, no es un efecto nuevo. E4: Fragancia del banquete bajo el dosel Medio Fuyuan restaura PV adicionales al aliado con menos PV cada vez que actúa, lo que añade una capa de sostenibilidad de emergencia. E5: Equilibrio en medio de giros y vueltas Baja Aumenta en 2 los niveles de traza de Habilidad y Ataque Básico, otro pequeño aumento en las estadísticas. E6: Arcadia en profundo aislamiento Máximo (Territorio de las ballenas) Reduce la RES de todos los tipos de todos los enemigos en un 20 % y añade golpes adicionales al contraataque de Fuyuan, lo que supone un aumento significativo tanto en daño como en utilidad.

Veredicto: ¿Merece la pena incluir a Lingsha en el equipo2026?

Clasificación de Lingsha Valoración general EX Clasificaciones de final de juego Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena incluir a Lingsha en casi cualquier cuenta que utilice equipos con efecto «Break». Cura de forma fiable, aplica un potenciador que aumenta el daño «Break» recibido a todos los enemigos a los que lance su habilidad definitiva, y sus ataques posteriores siguen infligiendo daño incluso en los turnos en los que no actúa directamente.

Su única debilidad real es la Energía, ya que su habilidad definitiva es fundamental para todo su conjunto de habilidades y requiere invertir en la tasa de regeneración de energía o en un cono de luz centrado en la energía para mantener un rendimiento constante. Aparte de eso, es una unidad fácil de manejar y de gran impacto que ofrece un excelente rendimiento en las últimas fases del juego, incluso en el nivel E0.

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