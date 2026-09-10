Beste Lingsha-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie Bewertungen der Eidolone für den unten aufgeführten besten Lingsha-Build , zusammen mit ihren Materialien und der Frage, ob es sich lohnt, nach ihren Eidolonen zu ziehen.

Lingsha ist eine 5-Sterne-Feuer-Figur, die dem Pfad der Fülle folgt, und sie hat sich zu einer der wertvollsten Sustain-Einheiten für den „Break-Effect“-Archetyp in „Honkai Star Rail“ entwickelt. Ihr Kit heilt die gesamte Gruppe und schwächt gleichzeitig Gegner für zusätzlichen Break-Schaden ab, weshalb sie sich nahtlos in fast jede „Super Break“-Aufstellung einfügt

TL;DR – Der beste Lingsha-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Quid Pro Quo“ Bestes Relikt-Set Eiserne Kavallerie gegen die Geißel (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Schmiede der Kalpagni-Laterne (2-teilig) Hauptwerte Körper: Heilungsverstärkung



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: ATK%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Break-Effekt > SPD > ATK% Bestes Team (insgesamt) Lingsha (Unterstützung)



Tingyun Fugue (Unterstützung)



Die Dahlie (Hybride)



Firefly (DPS) Bestes Team (F2P) Lingsha (Unterstützung)



7. März „The Hunt“ (Imaginary) (DPS)



Trailblazer Harmony (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)

So spielst du Lingsha: Rotation und Tipps

Lingshas Spielweise basiert darauf, ihre ultimative Fähigkeit so oft wie möglich aktiv zu halten, da dadurch der Debuff „Befog“ ausgelöst wird, der den vom Gegner erlittenen „Break“-Schaden erhöht. In Runden, in denen nicht genügend Energie für die ultimative Fähigkeit vorhanden ist, setze ihre Fertigkeit ein, um jeden Gegner zu treffen und gleichzeitig die HP der Gruppe aufzufüllen.

Ihr Talent löst sich automatisch aus, sobald Verbündete unter die HP-Schwelle fallen, und beschwört Fuyuan für einen Folgeangriff, der heilt und Feuerschaden verursacht, ohne einen Zug zu verbrauchen. Wenn du einen Kampf mit ihrer Technik eröffnest, wird „Befog“ auf alle Gegner angewendet, bevor der erste Treffer landet – das ist eine kleine, aber echte kostenlose Schadenssteigerung.

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Die besten Lichtkegel für Lingsha

„Nur der Duft bleibt unverfälscht“ ist Lingshas bester Lichtkegel und der größte ihr zur Verfügung stehende Multiplikator für erlittenen Schaden. Er erhöht den „Break-Effekt“ bei Überlagerungsstufe 5 um bis zu 100 % und fügt nach ihrer Ult einen stapelbaren Debuff hinzu, der Gegner dazu zwingt, bis zu 18 % mehr Schaden zu erleiden – dieser Wert skaliert sogar noch weiter, sobald ihr eigener „Break-Effekt“ 150 % überschreitet.

„Echos des Sarges“ ist eine starke Alternative für Lingshas Energieprobleme, da es jedes Mal Energie regeneriert, wenn sie ein anderes gegnerisches Ziel trifft. Dies hilft ihr direkt dabei, die Verfügbarkeit ihrer ultimativen Fähigkeit konstant zu halten, was die größte Schwäche ihres Fähigkeiten-Sets darstellt.

„Nacht des Schreckens“ erhöht die Energieregenerationsrate direkt und heilt das Mitglied der Gruppe mit den wenigsten HP, sobald ein Verbündeter seine eigene Ultimative Fähigkeit einsetzt – was sich hervorragend mit einem Team aus „Break“-Charakteren kombinieren lässt, die besonders häufig ihre Ultimativen Fähigkeiten einsetzen.

„Quid Pro Quo“ ist die beste F2P-Alternative, die ihr unglaubliche Team-Nützlichkeit verleiht, indem sie einem zufälligen Verbündeten mit weniger als 50 % Energie bis zu 16 Energie zuführt, wann immer Lingsha an der Reihe ist.

„What Is Real?“ ist eine solide 4-Sterne-Option und mit nur 4 Sternen ein echter „Break-Effekt“-Statstick. Es steigert den „Break-Effekt“ direkt und heilt Lingsha um den Wert ihres eigenen Basisangriffs, sodass sie im Vergleich zu ihren 5-Sterne-Optionen kaum Einbußen hat.

Einen detaillierteren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Lingsha.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Eiserne Kavallerie gegen die Geißel“ ist Lingshas Standardauswahl, sobald ihr Break-Effekt 150 % erreicht, da es ihren „Break“-Schaden 10 % der gegnerischen Verteidigung ignorieren lässt, wobei sich dieser Wert bei „Super-Break“-Schaden über 250 % „Break-Effekt“ auf zusätzliche 15 % erhöht.

„Bote auf dem Weg durch den Hackerspace“ ist eine solide Alternative, wenn die Geschwindigkeit des Teams bereits ausreichend ist, da es jedes Mal, wenn Lingsha ihre ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet, für einen Zug einen geschwindigkeitssteigernden Bonus für die gesamte Gruppe gewährt.

Als Planar-Ornament ist „Die Schmiede der Kalpagni-Laterne“ die stärkste Wahl gegen Gegner mit Feuer-Schwäche, da es zusätzlich zu seinem pauschalen SPD-Bonus für eine Runde einen 40-prozentigen Break-Effekt-Boost gewährt, wann immer Lingsha ein Ziel mit Feuer-Schwäche trifft.

„Talia: Das Königreich der Banditen“ ist eine sicherere Allround-Wahl und gewährt einen festen Bonus auf den Break-Effekt, der noch weiter ansteigt, sobald Lingshas SPD 145 übersteigt.

Lingshas Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: „Break“-Effekt

„Break“-Effekt Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 200 % Break-Effekt an, dann ziele im Kampf auf einen 134-SPD-Breakpoint ab, um dir zwei Aktionen im Eröffnungszyklus zu sichern. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Lingshas Prioritäten bei den Spuren

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-ATK: Votive Incense Niedrig Wird selten verwendet, außer zum Auslösen des Heilungseffekts von „Was ist echt?“. Überspringen oder zuletzt investieren. Fähigkeit: Rauch und Pracht Mittel Erhöht die Heilungsleistung und den von ihr verursachten Feuer-Flächenschaden in jedem Zug, in dem sie keine ultimative Fähigkeit einsetzt. Ultimate: „Dripping Mistscape“ Am höchsten Erhöht direkt den Bonus auf den erlittenen „Break“-Schaden des „Befog“-Debuffs, dem Kern ihres Spielstils. Diese Fähigkeit zuerst auf das Maximum bringen. Talent: „Mistdance Manifest“ Am höchsten Erhöht direkt Fuyuan's Folgeheilung und Schadensausstoß. Maximiere dieses Talent parallel zur Ultimativ-Fähigkeit.

Lingshas Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Insgesamt Unsterbliche Scionette 15 Unsterbliche Aeroblüte 15 Unsterbliche Lumintwig 15 Wütendes Herz 65 Guthaben 308.000

Lingshas Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Außerirdischer Baumsamen 15 Unsterbliche Sprösslingin 41 Nahrhafter Honig 72 Unsterbliche Luftblüte 56 Vielfältige Frucht 139 Unsterblicher Lumintwig 58 Auspice-Splitter 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Lingsha-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Lingshas bestes Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Entscheidungen zur Teamaufstellung darauf abzustimmen, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Lingsha-Team insgesamt

Bestes Lingsha-Team (Gesamtwertung) Rolle Lingsha Unterstützung Firefly DPS Die Dahlie Hybrid Tingyun Fuge Unterstützung

Dies ist eine spezielle „Super Break“-Aufstellung, in der Firefly als primärer Carry im Mittelpunkt steht, unterstützt von The Dahlia und Tingyun Fugue als erstklassige Debuffer-Supports sowie Lingsha als Sustain.

„The Dahlia“ erzeugt eine hochwirksame Zone, die die „Weakness Break“-Effizienz der Gruppe erhöht und die Verringerung der „Toughness“ in „Super Break“-Schaden umwandelt, während ihre ultimative Fähigkeit die gegnerische Verteidigung (DEF) drastisch senkt. Tingyun Fugue verstärkt diesen Offensivdruck noch, indem sie „Break-Effekt“-Buffs gewährt, zusätzliche virtuelle Zähigkeitsbalken erzeugt, die Verteidigung (DEF) zermalmt und sekundäre Super-Break-Instanzen auslöst.

Lingsha bindet das gesamte System zusammen, indem sie für konstante Heilung im gesamten Team, häufige Nachbehandlung zur Entgiftung und ihren charakteristischen „Befog“-Debuff sorgt, der den eingehenden Break-Schaden bei jedem Treffer vervielfacht.

Bestes F2P-Lingsha-Team

Bestes Lingsha-Team (F2P) Rolle Lingsha Unterstützung 7. März: Die Jagd DPS Wegbereiter Harmonie Unterstützung Asta Unterstützung

Diese F2P-freundliche Version setzt auf leichter zugängliche Einheiten. Am 7. März sorgt „The Hunt (Imaginary)“ für „Break“-Schaden an der Front, „Pionierin Harmony““ lenkt den Gegner ab und verstärkt den „Break“-Effekt des Teams, und Asta erhöht Angriff und Geschwindigkeit, sodass Lingsha und der Rest des Teams ihre Fähigkeiten schneller abarbeiten können.

Die besten Alternativen zum Lingsha-Team

Rappa ist eine bessere Wahl als Fugue, wenn man gegen drei oder mehr Gegner antritt, da ihre ultimative Fähigkeit den „Break“-Schaden auf die gesamte Gegnerwelle verteilt, anstatt sich auf ein einzelnes Ziel zu konzentrieren.

Ruan Mei ist eine hervorragende „Harmony“-Unterstützung für Lingsha, da sie die „Weakness Break“-Effizienz und den „Break“-Effekt für das gesamte Team erhöht und gleichzeitig die Erholungszeit nach einem „Break“ der Gegner mit „Thanatoplum Rebloom“ verlängert.

Xueyi passt gut zur „Trailblazer“-Harmonie, um noch mehr Super-Break-Schaden zu stapeln, und bietet dem Team so einen zweiten, auf Break spezialisierten Schadensverursacher für schwierigere Kämpfe.

Pela sorgt für zusätzliche Verteidigungsreduktion, wodurch der reine „Break“-Schaden erhöht wird, den jedes andere Teammitglied ohnehin bereits verursacht.

Robin ist eine starke Einwechselspielerin, wenn das Team einen teamweiten Angriffsbonus anstelle eines reinen „Break-Effekt“-Stacks benötigt, und ihre ultimative Fähigkeit füllt die Aktionsanzeige des gesamten Teams auf.

Anaxa rundet neben The Herta eine auf „Erudition“ ausgerichtete Aufstellung ab, und Lingshas Flächenheilung hält das gesamte, auf Folgeangriffe ausgerichtete Team bei voller Gesundheit, ohne dessen Rotation zu verlangsamen.

Unabhängig davon, welche Teamkameraden dir zur Verfügung stehen, ist der „Break-Effekt“ die Konstante in jeder Version eines Lingsha-Teams. Gute Alternativen für Lingsha-Teams verstärken diesen entweder direkt oder profitieren von dem „Break-DMG“-Bonus, den ihre ultimative Fähigkeit bereits bietet. Daher ist es entscheidend, diese Statistik als Erstes aufzubauen, damit diese Aufstellungen tatsächlich funktionieren.

Lingshas Eidolone: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Blüte auf dem „Vileward-Bouquet“ Am höchsten Erhöht die Break-Effizienz um 50 % und verringert die Verteidigung des Gegners nach einem Schwäche-Break um 20 %, wodurch der Break-Schaden des gesamten Teams direkt gesteigert wird. E2: Muße in „Carmine Smokeveil“ Höchste Erhöht den Break-Effekt der gesamten Gruppe um 40 % für 3 Runden, nachdem Lingsha ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat. E3: Glanz des blumigen Dochtes Niedrig Erhöht die Stufen von „Ultimate“ und „Talent-Spur“ um 2. Ein klassischer kleiner Wertanstieg als Lückenfüller, kein neuer Effekt. E4: Duft des Festmahls unter dem Blätterdach Mittel Fuyuan stellt dem Verbündeten mit den wenigsten HP jedes Mal, wenn er agiert, zusätzliche HP wieder her und sorgt so für eine zusätzliche Notfall-Heilungsquelle. E5: Gelassenheit inmitten von Wendungen und Wendungen Niedrig Erhöht die Werte für Fertigkeiten und Basisangriffe um 2 – eine weitere geringfügige Verbesserung. E6: Arkadien in tiefer Abgeschiedenheit Höchste Stufe (Walgebiet) Verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Elementtypen um 20 % und fügt zusätzliche Treffer durch Fuyuan’s Folgeangriff hinzu – ein erheblicher Anstieg bei Schaden und Nutzen.

Fazit: Lohnt es sich, Lingsha aufzubauen2026?

Lingshas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Lingsha lohnt sich für fast jeden Account, der „Break Effect“-Teams einsetzt. Sie heilt zuverlässig, verstärkt den erlittenen „Break“-Schaden bei jedem Gegner, auf den sie ihre Ultimative Fähigkeit anwendet, und ihre Folgeangriffe verursachen auch in Runden, in denen sie nicht direkt agiert, weiterhin Schaden.

Ihre einzige wirkliche Schwäche ist Energie, da ihre ultimative Fähigkeit für ihr gesamtes Spielkonzept von zentraler Bedeutung ist und eine Investition in die Energieregenerationsrate oder einen energiefokussierten Lichtkegel erfordert, um konstant zu bleiben. Abgesehen davon ist sie eine pflegeleichte, wirkungsvolle Charakterwahl, die selbst auf Stufe E0 eine hervorragende Leistung im Endgame bietet.

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Häufig gestellte Fragen