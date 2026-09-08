La mejor configuración, equipo y eidolones de Kafka para el HSR 2026

La mejor configuración de Kafka en Honkai Star Rail la convierte en una facilitadora de arquetipos DoT de primer nivel, capaz de desencadenar efectos de daño prolongado para generar enormes ráfagas de daño a lo largo de un combate. Ha pasado de ser una causante de daño puro a una apoyo DoT, y su kit ahora se beneficia más de centrarse en la tasa de acierto de efectos que en el ataque bruto.

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de Kafka , además de un análisis completo de la rotación para que sepas exactamente cómo jugar con ella tras la revisión de su kit.

Resumen: la mejor configuración de Kafka de un vistazo

El mejor cono de luz La paciencia es lo único que necesitas Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Línea del Águila del Crepúsculo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Lushaka, los Mares Sumergidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Efecto «Porcentaje de acierto» o «%



de Ataque» Botas: Velocidad



Esfera planar: «%



de daño de rayo» Cuerda de enlace: «Tasa de regeneración de energía» Prioridad de estadísticas secundarias Índice de acierto de efectos > VEL > % de ATA Mejor equipo (general) Kafka (híbrido)



Hysilens (DPS)



Cisne Negro (híbrido)



Dan Heng Permansor Terrae (apoyo) Mejor equipo (F2P) Kafka (híbrido)



Sampo (DPS)



Asta (apoyo)



Natasha (apoyo)

Cómo jugar con Kafka: rotación y consejos

La estrategia de turno de Kafka se centra en activar los efectos DoT existentes para infligir daño adicional, y sus propios golpes solo representan una pequeña parte de su producción de daño.

Su habilidad, «La luz de la luna acariciadora», golpea al objetivo principal y a los enemigos adyacentes con daño de rayo, y detona cualquier efecto de daño en el tiempo (DoT) que ya tengan activo para infligir una ráfaga de daño adicional.

Su habilidad definitiva, «Trino del crepúsculo», golpea a todos los enemigos del campo de batalla, aplica el efecto de daño por tiempo (DoT) «Parálisis» y, además, detona cualquier otro DoT que ya esté presente.

Su talento, «Suave pero cruel», lanza un ataque de seguimiento cada vez que un aliado ataca, infligiendo daño de rayo y aplicando «Parálisis», y esto puede activarse hasta dos veces por turno.

Inicia el combate con su técnica, «La misericordia no es perdón», para aplicar «Parálisis» de inmediato, y reserva su ataque básico, «Tumulto de medianoche», para cuando te quedes sin puntos de habilidad, ya que es el que menos daño inflige.

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Los mejores conos de luz para Kafka

«La paciencia es todo lo que necesitas» es el cono de luz característico de Kafka y su mejor opción para una configuración centrada en el daño. Aumenta su propio daño hasta un 40 %, acumula una mejora de velocidad con cada ataque e inflige «Erosión», un daño por tiempo (DoT) de rayo adicional que se escala en función de su ataque. Esto proporciona a su equipo otro efecto de daño en el tiempo independiente con el que trabajar, además de los que ya aplican sus aliados.

«Antes de que comience la misión tutorial» es la mejor opción gratuita de Kafka y el «Cono de luz» más utilizado con ella en su papel de apoyo con daños por tiempo (DoT). Aumenta su tasa de acierto de efectos y le devuelve energía cada vez que ataca a un enemigo con la DEF reducida, lo que permite que su habilidad definitiva se recargue con la rapidez suficiente para detonar los DoT en una rotación ajustada.

«Las mentiras bailan con la brisa» es una alternativa sólida para una configuración de Kafka con alta velocidad (SPD). Aumenta directamente su SPD y reduce la DEF de todos los enemigos cada vez que ataca, alcanzando un efecto de reducción de DEF aún más potente a 170 SPD, aunque requiere una mayor inversión que cualquiera de las dos opciones anteriores para sacar el máximo partido.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Kafka, consulta nuestra Guía de los mejores conos de luz de Kafka.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

La línea «Águila del Crepúsculo» es el mejor conjunto de reliquias de Kafka para el papel de apoyo con daños por tiempo (DoT). Su bonificación de 4 piezas le otorga «Avance de acción» cada vez que utiliza su habilidad definitiva, lo que le permite disponer de turnos antes para detonar los DoT con mayor frecuencia a lo largo del combate.

«Prisionero en confinamiento profundo» es la mejor opción para una configuración de Kafka centrada en el daño personal. Su bonificación de 4 piezas ignora una parte de la DEF del enemigo una vez que ha acumulado suficientes DoT sobre el objetivo, lo que aumenta el daño de sus propios golpes sin necesidad de contar con otra unidad de DoT en el equipo.

«Lushaka, los mares hundidos» es el mejor adorno planar de Kafka para la configuración de apoyo. Su bonificación de 2 piezas otorga regeneración de energía adicional y una mejora de ATK, lo que le ayuda a alcanzar su habilidad definitiva más rápido y a golpear con más fuerza una vez activada.

«Fiesta junto al mar» funciona mejor para una Kafka centrada en el daño una vez que supera los 2.400 de ATK, ya que su bonificación de 2 piezas añade una mejora fija al daño de los DoT al alcanzar ese umbral, algo que una configuración de apoyo no logrará de forma fiable.

Prioridades de estadísticas de Kafka

Prioridad 1: Índice de acierto de efectos

Índice de acierto de efectos Prioridad 2: Velocidad

Velocidad Prioridad 3: % de ATQ

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar 2.500 de ATK y, a continuación, fíjate como objetivo el umbral de 160 de SPD en combate. Las subestadísticas fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan los valores porcentuales. La tasa de acierto de efectos (EHR) determina si los daños por tiempo (DoT) de «Shock» y «Erode» de Kafka realmente se aplican, y además desbloquea su propia habilidad adicional de mejora de ATK una vez que supera el 75 %, por lo que tiene prioridad sobre cualquier otra estadística.

Prioridades de las trazas de Kafka

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: «Alboroto de medianoche» Baja Es su fuente de daño más débil; solo merece la pena usarla cuando te quedas sin puntos de habilidad. Habilidad: Luz de luna acariciante Máximo Ataque a varios enemigos y detona sus efectos de daño en el tiempo (DoT) existentes para infligir daño adicional. Habilidad definitiva: Trino del crepúsculo Máximo Aplica «Conmoción» a todo el equipo enemigo y detona todos los efectos de daño en el tiempo activos a la vez. Talento: Suave pero cruel Alto Añade un ataque de seguimiento y aplica un efecto de daño en el tiempo tras casi cualquier ataque de un aliado.

Materiales de ascensión de Kafka (ascensión máxima)

Material Total Instinto de ladrón 15 El plan del usurpador 15 La voluntad del conquistador 15 Bastón de rayos del metamorfo 65 Crédito 308 000

Rastros de Kafka Materiales (Máximo de rastros)

Material Total Obsidiana del terror 15 Instinto del ladrón 41 Obsidiana de la desolación 72 El plan del usurpador 56 Obsidiana de la obsesión 139 La voluntad del conquistador 58 Arrepentimiento de Ochema Infinito 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Kafka (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Kafka, el mejor equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Kafka

Mejor equipo de Kafka (general) Función Kafka Híbrido Hysilens DPS Black Swan Híbrido Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Black Swan es una de las mejores compañeras de equipo de Kafka, ya que su kit se basa en aliados que activan efectos de daño por tiempo (DoT) con frecuencia para acumular Arcana rápidamente, y tanto la habilidad, la habilidad definitiva como los ataques de seguimiento de Kafka cumplen estos requisitos.

Hysilens acelera aún más este mecanismo al actuar como el hipercarry principal de daño en el tiempo, mientras que Dan Heng Permansor Terrae (DPHT) sustituye por completo la tradicional plaza de sustain, protegiendo al equipo al tiempo que despliega una invocación que otorga un aumento sustancial de ATK y manipula la barra de acción para que el equipo pueda activar los efectos de daño en el tiempo con mayor frecuencia.

El mejor equipo de Kafka para jugadores F2P

Mejor equipo de Kafka (F2P) Rol Kafka Híbrido Sampo DPS Asta Soporte Natasha Apoyo

Sampo es una unidad DoT totalmente gratuita que aumenta el daño que reciben los enemigos por los DoT y resulta especialmente útil para infligir «Weakness Break» a enemigos vulnerables al elemento Viento, lo que proporciona a Kafka un compañero DoT gratuito en torno al cual construir su estrategia. Asta aporta mejoras de % de ataque y velocidad a todo el equipo, y Natasha completa la formación como sanadora gratuita mientras Kafka se centra en activar los efectos de daño prolongado.

Las mejores alternativas para el equipo de Kafka

Jiaoqiu aporta su propio daño por tiempo (DoT) y una desventaja de daño recibido a través de «Ashen Roast», lo que aumenta el daño de cada golpe que asesta el equipo de Kafka y ayuda a completar el conjunto de 4 piezas «Prisionero en confinamiento profundo» si aún no está al máximo.

Ruan Mei proporciona potenciadores universales de daño y velocidad, mientras que su aumento de la «Eficacia de ruptura de debilidades» y la habilidad definitiva «Thanatoplum Rebloom» retrasan las acciones del enemigo, lo que les obliga a permanecer debilitados durante más tiempo y a recibir daño por tiempo prolongado.

Robin es una buena opción de sustitución cuando prefieres una mejora fija de ATK y DMG en lugar de apoyo para romper debilidades, y su habilidad definitiva, que adelanta el orden de turno de todo el equipo, significa que se lanzan más ataques por ciclo para que Kafka los detone.

Silver Wolf destaca como alternativa si el equipo de Kafka necesita cobertura de «Romper debilidad» en lugar de potenciadores, ya que impone una debilidad elemental a los enemigos más resistentes para que el equipo de Kafka pueda «romperlos» incluso sin una coincidencia natural.

Tribbie aporta una potente amplificación a todo el equipo, además de su propio daño de área de efecto, lo que la convierte en una buena elección para combates contra múltiples objetivos en los que el equipo de Kafka necesita más daño puro además de su daño por tiempo.

Cipher es una amplificadora que aporta puntos de habilidad y que funciona especialmente bien contra objetivos únicos y resistentes, ya que el kit de Kafka ya gasta puntos de habilidad rápidamente y el de Cipher no compite por el mismo recurso.

Independientemente de los personajes que tengas en tu plantilla, la única constante en todas las versiones de un buen compañero de equipo para Kafka es el tiempo de actividad de los efectos de daño en el tiempo (DoT) sobre el enemigo.

Cuantos más efectos de daño en el tiempo estén activos sobre un objetivo, más daño infligirán a la vez la habilidad, la habilidad definitiva y el talento de Kafka, así que da prioridad a los compañeros de equipo que añadan o prolonguen los DoT frente a los que solo aportan daño puro.

Eidolones de Kafka: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Da Capo Máximo Cuando se activa el ATK de seguimiento de su Talento, existe una probabilidad garantizada de aumentar el daño por tiempo (DoT) que recibe el objetivo en un 30 % durante dos turnos, lo que supone un enorme multiplicador de daño para todo el equipo. E2: Fortississimo Alto Aumenta el daño de daño por tiempo (DoT) infligido por todos los aliados en un 33 % mientras Kafka está en el campo de batalla. E3: Capriccio Bajo Solo aumenta sus niveles de Habilidad y Ataque Básico, sin ningún efecto nuevo. E4: Recitativo Medio Devuelve 2 de energía cada vez que un enemigo reciba daño de Choque de Kafka, lo que acelera la recarga de su Habilidad Definitiva. E5: Doloroso Bajo Solo aumenta los niveles de su habilidad definitiva y de su talento; no aporta ningún efecto nuevo. E6: Leggiero Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta el multiplicador de daño por descarga de su Habilidad Definitiva, Técnica o Seguimiento de Talento en un 156 % y prolonga su duración un turno.

E1 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Es la copia más destacada de Kafka y aumenta el daño por tiempo (DoT) de todo el equipo lo suficiente como para que merezca la pena darle prioridad antes que a su «Cono de luz».

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Kafka2026?

Clasificación de Kafka Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena incluir a Kafka en el equipo simplemente por su inmenso valor como potenciadora de equipos basados en el daño por tiempo (DoT), ya que su conjunto de habilidades, centrado en el DoT, convierte a Hysilens, Black Swan o cualquier otra unidad de daño por tiempo en una fuente de daño mucho más potente. Su daño personal es sólido, pero secundario, ya que su verdadero valor reside en la frecuencia con la que puede detonar efectos de daño en el tiempo a lo largo de un combate, más que en sus propias cifras de daño.

Sus requisitos de estadísticas también son bastante flexibles. La tasa de acierto de efectos y la velocidad (SPD) son fáciles de conseguir con piezas de reliquia genéricas, y su mejor cono de luz, «Before the Tutorial Mission Starts», es totalmente gratuito, por lo que una buena configuración de Kafka no requiere una gran inversión para rendir bien en los modos de final de juego. Solo resulta una elección menos interesante si tu plantilla no cuenta con ninguna otra unidad de daño por tiempo con la que emparejarla.

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