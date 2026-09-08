Beste Kafka-Konfiguration, Team und Eidolons bei der HSR 2026

Der beste Kafka-Build in „Honkai Star Rail“ macht sie zu einer erstklassigen DoT-Unterstützerin, die im Laufe eines Kampfes Damage-over-Time-Effekte auslöst und so enorme Schadensspitzen erzielt. Sie hat sich von einer reinen Schadensverursacherin zu einer DoT-Unterstützerin gewandelt, und ihr Fähigkeiten-Set belohnt nun den Fokus auf die „Effekt-Trefferquote“ stärker als auf reinen Angriff.

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität der Spuren, die Priorität der Werte, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Kafka-Build sowie eine vollständige Analyse der Rotation, damit du genau weißt, wie du sie nach der Überarbeitung ihres Fähigkeiten-Sets spielen musst.

TL;DR – Der beste Kafka-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Geduld ist alles, was man braucht“ Beste F2P-Alternative für den Lichtkegel Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set „Adler der Dämmerung“-Reihe (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Lushaka, die versunkenen Meere (2-teilig) Hauptwerte Körper: Effekt-Trefferquote oder Angriff



% Stiefel: Geschwindigkeit



Planar-Sphäre: Blitzschaden %



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Effekt-Trefferquote > Geschwindigkeit > Angriff % Bestes Team (insgesamt) Kafka (Hybrid)



Hysilens (DPS)



Schwarzer Schwan (Hybrid)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Kafka (Hybrid)



Sampo (DPS)



Asta (Unterstützung)



Natasha (Unterstützung)

So spielst du Kafka: Rotation und Tipps

Kafkas Zugplan konzentriert sich darauf, bestehende DoT-Effekte auszulösen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen, und ihre eigenen Treffer machen nur einen kleinen Teil ihres Schadens aus.

Ihre Fähigkeit „Sanftes Mondlicht““ trifft das Hauptziel und benachbarte Gegner mit Blitzschaden und löst alle bereits auf ihnen aktiven DoTs aus, wodurch ein zusätzlicher Schadensschub entsteht.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Twilight Trill“, trifft jeden Gegner auf dem Spielfeld, fügt den DoT „Schock“ zu und lässt darüber hinaus alle bereits vorhandenen DoTs detonieren.

Ihr Talent „Sanft, aber grausam“ löst bei jedem Angriff eines Verbündeten einen Folgeangriff aus, der Blitzschaden verursacht und den „Schock“-DoT auslöst; dies kann bis zu zweimal pro Runde geschehen.

Eröffne den Kampf mit ihrer Technik „„Barmherzigkeit ist keine Vergebung“, um sofort „Schock“ zu verursachen, und hebe dir ihren Basisangriff „Mitternächtlicher Tumult““ für den Fall auf, dass dir die Fertigkeitspunkte ausgehen, da er den geringsten Schaden verursacht.

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Die besten Lichtkegel für Kafka

„Geduld ist alles, was man braucht“ ist Kafkas charakteristischer Lichtkegel und ihre beste Wahl für einen auf Schaden ausgerichteten Build. Er erhöht ihren eigenen Schaden um bis zu 40 %, stapelt bei jedem Angriff einen Geschwindigkeitsbonus und verursacht „Erode“, einen zusätzlichen Blitz-DoT, dessen Stärke von ihrem Angriff abhängt. Dadurch erhält ihr Team einen weiteren eigenständigen DoT, der zusätzlich zu den bereits von ihren Verbündeten verursachten Effekten zum Einsatz kommen kann.

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist Kafkas beste Free-to-Play-Option und der am häufigsten verwendete Lichtkegel für sie in der Rolle als DoT-Unterstützerin. Er erhöht ihre Effekt-Trefferquote und erstattet Energie zurück, sobald sie einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift, wodurch ihre ultimative Fähigkeit schnell genug wieder verfügbar ist, um DoTs in einer engen Rotation zu zünden.

„Lügen tanzen im Wind“ ist eine starke Alternative für einen Kafka-Build mit hoher Geschwindigkeit. Es steigert ihre Geschwindigkeit direkt und senkt die Verteidigung jedes Gegners, sobald sie angreift, wobei bei 170 Geschwindigkeit ein noch stärkerer Verteidigungsminderungseffekt erzielt wird – allerdings erfordert es mehr Investition als die beiden oben genannten Optionen, um den vollen Nutzen zu erzielen.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Kafka findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Kafka.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Adler der Dämmerung“-Reihe“ ist Kafkas bestes Relikt-Set für die Rolle als DoT-Unterstützerin. Sein 4-Teile-Bonus gewährt „Action Advance“, sobald sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, wodurch sie früher an der Reihe ist und DoTs im Laufe eines Kampfes häufiger auslösen kann.

„Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ ist die bessere Wahl für einen Kafka-Build mit persönlichem Schaden. Sein 4-Teile-Bonus ignoriert einen Teil der gegnerischen Verteidigung, sobald sie genügend DoTs auf das Ziel gestapelt hat, was ihren eigenen Schaden erhöht, ohne dass eine weitere DoT-Einheit im Team erforderlich ist.

„Lushaka, die versunkenen Meere“ ist Kafkas bestes Planar-Ornament für den Support-Build. Sein 2-Teile-Bonus gewährt zusätzliche Energieregeneration und einen Angriffs-Buff, die ihr beide helfen, ihre Ultimative Fähigkeit schneller zu erreichen und nach deren Aktivierung härter zuzuschlagen.

„Festlichkeiten am Meer“ eignet sich besser für eine auf Schaden ausgerichtete Kafka, sobald sie etwa 2.400 ATK erreicht hat, da ihr 2-teiliger Bonus ab dieser Schwelle einen pauschalen DoT-DMG-Buff gewährt, den ein Support-Build nicht zuverlässig erreichen wird.

Kafkas Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: Trefferquote

Trefferquote Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe zunächst 2.500 ATK an, dann einen SPD-Breakpoint von 160 im Kampf. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen. Die Effekt-Trefferquote (EHR) entscheidet darüber, ob Kafkas „Schock“- und „Erodieren“-DoTs tatsächlich treffen, und sie schaltet zudem ihren eigenen ATK-Bonus durch die Bonusfähigkeit frei, sobald sie 75 % überschreitet; daher hat sie Vorrang vor allen anderen Werten.

Kafkas „Trace“-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Basis-ATK: Mitternachtswirbel Niedrig Ihre schwächste Schadensquelle, deren Einsatz sich nur lohnt, wenn die Fertigkeitspunkte knapp werden. Fähigkeit: Streichelndes Mondlicht Am höchsten Trifft mehrere Gegner und löst deren bestehende DoTs aus, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Ultimative Fähigkeit: Zwielichttriller Am höchsten Wendet „Schock“ auf das gesamte gegnerische Team an und löst alle aktiven DoTs gleichzeitig aus. Talent: Sanft, aber grausam Hoch Fügt nach fast jedem Angriff eines Verbündeten einen Folgeangriff und einen DoT hinzu.

Kafkas Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Diebischer Instinkt 15 Intrige des Usurpators 15 Der Wille des Eroberers 15 Blitzstab des Gestaltwandlers 65 Guthaben 308.000

Kafkas Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Obsidian des Schreckens 15 Diebischer Instinkt 41 Obsidian der Verwüstung 72 Intrige des Usurpators 56 Obsidian der Besessenheit 139 Der Wille des Eroberers 58 Reue des unendlichen Ochema 12 Spuren des Schicksals 8 Mitwirkende 3.000.000

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Die besten Kafka-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Kafkas bestes Team insgesamt, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Kafka-Team insgesamt

Bestes Kafka-Team (Gesamtwertung) Rolle Kafka Hybrid Hysilens DPS Black Swan Hybrid Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

Black Swan ist eine der besten Team-Partnerinnen für Kafka, da ihr Kit darauf ausgelegt ist, Verbündete zu unterstützen, die häufig DoTs auslösen, um Arcana schnell zu stapeln – und Kafkas Fertigkeit, Ultimative sowie Talent-Folgeangriffe erfüllen alle diese Voraussetzung.

Hysilens beschleunigt diesen Mechanismus zusätzlich, indem er als primärer DoT-Hypercarry fungiert, während Dan Heng Permansor Terrae (DPHT) den traditionellen Sustain-Slot vollständig ersetzt: Er schützt das Team, setzt eine Beschwörung ein, die einen erheblichen Angriffsbonus gewährt, und manipuliert die Aktionsleiste, sodass das Team DoT-Auslösungen noch häufiger auslösen kann.

Bestes F2P-Kafka-Team

Bestes Kafka-Team (F2P) Rolle Kafka Hybrid Sampo DPS Asta Support Natasha Unterstützung

Sampo ist eine vollständig F2P-DoT-Einheit, die den Schaden erhöht, den Gegner durch DoTs erleiden, und eignet sich besonders gut dazu, bei Wind-schwachen Gegnern „Weakness Break“ auszulösen, wodurch Kafka einen kostenlosen DoT-Partner erhält, um den herum er sein Team aufbauen kann. Asta sorgt für Angriffs- und Geschwindigkeits-Buffs für das gesamte Team, und Natasha rundet das Team als kostenlose Heilerin ab, während Kafka sich darauf konzentriert, DoTs auszulösen.

Die besten Alternativen für das Kafka-Team

Jiaoqiu fügt durch „Ashen Roast“ seinen eigenen DoT sowie einen Debuff für erlittenen Schaden hinzu, der den Schaden jedes Treffers von Kafkas Team erhöht und dabei hilft, das 4-teilige Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ zu vervollständigen, falls es noch nicht vollständig gestapelt ist.

Ruan Mei gewährt universelle Schadens- und Geschwindigkeitsbuffs, während ihr Boost für die „Weakness Break“-Effizienz und die Fähigkeit „Thanatoplum Rebloom“ ihrer ultimativen Fähigkeit die Aktionen der Gegner verzögern und sie dazu zwingen, länger in einem geschwächten Zustand zu verbleiben, um anhaltenden DoT-Schaden zu erleiden.

Robin ist eine gute Auswechseloption, wenn man einen pauschalen ATK- und DMG-Buff der Schwachstellenbrecher-Unterstützung vorziehen würde, und da ihre ultimative Fähigkeit die Zugreihenfolge des gesamten Teams vorverlegt, landen pro Zyklus mehr Angriffe, die Kafka zur Explosion bringen kann.

Silver Wolf eignet sich hervorragend als Alternative, wenn Kafkas Team eher Schwachstellenbruch-Unterstützung als Buffs benötigt. Er fügt stärkeren Gegnern eine Elementarschwäche auf, sodass Kafkas Team sie auch ohne natürliche Übereinstimmung brechen kann.

Tribbie sorgt für eine starke teamweite Verstärkung und verursacht zudem selbst Flächenschaden, was sie zu einer guten Wahl in Kämpfen mit mehreren Zielen macht, in denen Kafkas Team zusätzlich zu seinem DoT-Schaden mehr reinen Schaden benötigt.

Cipher ist eine Verstärkerin, die Skillpunkte einbringt und besonders gut gegen einzelne, widerstandsfähige Ziele funktioniert, da Kafkas Fähigkeiten bereits schnell Skillpunkte verbrauchen und Ciphers Fähigkeiten nicht um dieselbe Ressource konkurrieren.

Egal, welche Charaktere du tatsächlich in deinem Kader hast: Die einzige Konstante bei jedem guten Teamkameraden für Kafka ist die Dauer der DoT-Effekte auf dem Gegner.

Je mehr Schaden-über-Zeit-Effekte auf einem Ziel aktiv sind, desto mehr Schaden verursachen Kafkas Fertigkeit, Ultimative und Talent auf einmal – priorisiere daher Teamkameraden, die Schaden-über-Zeit-Effekte hinzufügen oder verlängern, gegenüber solchen, die nur reinen Schaden zufügen.

Kafka-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Da Capo Am höchsten Wenn der Folgeangriff ihres Talents ausgelöst wird, besteht eine garantierte Chance, den vom Ziel erlittenen DoT für zwei Runden um 30 % zu erhöhen – ein enormer Schadensmultiplikator für das gesamte Team. E2: Fortississimo Hoch Erhöht den von allen Verbündeten verursachten DoT-Schaden um 33 %, solange Kafka auf dem Spielfeld ist. E3: Capriccio Niedrig Erhöht lediglich ihre Fertigkeits- und Basis-Angriffswerte, kein neuer Effekt. E4: Recitativo Mittel Stellt 2 Energie wieder her, sobald ein Gegner von Kafka Schockschaden erleidet, wodurch sich die Verfügbarkeit ihrer ultimativen Fähigkeit beschleunigt. E5: Doloroso Niedrig Erhöht lediglich die Stufen ihrer ultimativen Fähigkeit und ihrer Talente, kein neuer Effekt. E6: Leggiero Am höchsten (Walgebiet) Erhöht den Schock-Schadensmultiplikator ihrer Ultimative, Technik oder Talent-Folgeattacke um 156 % und verlängert deren Dauer um eine Runde.

E1 ist der praktische Haltepunkt für eine teilweise Investition. Es ist die herausragende Kopie für Kafka und erhöht den DoT-Schaden des gesamten Teams so stark, dass es sich lohnt, ihr Vorrang vor ihrem „Light Cone“ zu geben.

Fazit: Lohnt es sich, Kafka zu bauen2026?

Kafkas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Kafka lohnt sich schon allein wegen ihres immensen Werts als Team-Enabler für DoTs, da ihr auf DoTs ausgerichtetes Kit Hysilens, Black Swan oder jede andere Einheit, die Schaden über Zeit verursacht, zu einem deutlich stärkeren Schadensverursacher macht. Ihr eigener Schaden ist solide, spielt aber eine untergeordnete Rolle, da ihr wahrer Wert darin liegt, wie oft sie im Laufe eines Kampfes DoTs auslösen kann, und nicht in ihren eigenen Schadenswerten.

Auch ihre Anforderungen an die Werte sind überschaubar. Effekt-Trefferquote und SPD lassen sich beide leicht über gewöhnliche Reliktteile farmen, und ihr bester Lichtkegel, „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“, ist komplett kostenlos erhältlich, sodass ein starker Kafka-Build keine großen Investitionen erfordert, um in Endgame-Modi gute Leistungen zu erbringen. Sie ist nur dann eine schwächere Wahl, wenn dein Kader keine andere DoT-Einheit enthält, mit der du sie kombinieren kannst.

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Häufig gestellte Fragen