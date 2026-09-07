La mejor configuración de Hysilens, equipo y eidolones para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Hysilens, de modo que puedas sacarle el máximo partido desde el primer momento.

Hysilens es una de las unidades de daño físico por tiempo (DoT) más potentes que se han incorporado a Honkai Star Rail, ya que aplica cuatro efectos diferentes de daño por tiempo a los enemigos, mientras que su habilidad definitiva convierte cada uno de esos DoT en daño directo adicional. Es una adquisición premium de 5 estrellas de primer nivel, pero su potencial máximo con los compañeros de equipo adecuados es lo que hace que merezca la pena conseguirla.

Resumen: la mejor configuración de Hysilens de un vistazo

El mejor cono de luz ¿Por qué canta el océano? La mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Es hora del espectáculo El mejor conjunto de reliquias Prisionero en confinamiento profundo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos Planares Fiesta junto al mar (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Porcentaje



de acierto de efectos Botas: Velocidad o %



de Ataque Esfera planar: %



de daño físico Cuerda de enlace: % de Ataque Prioridad de estadísticas secundarias Índice de acierto de efectos > VEL > % de ATA > ATA fija Mejor equipo (general) Hysilens (DPS)



Cisne Negro (Apoyo)



Kafka (DPS)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Hysilens (DPS)



Serval (DPS)



Asta (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Hysilens: rotación y consejos

Hysilens ejecuta un sencillo bucle de dos partes. Su talento, «Serenata sirénica», aplica de forma pasiva los efectos «Corte de viento», «Sangrado», «Quema» o «Descarga» a los enemigos cada vez que un aliado asesta un golpe, por lo que los efectos de daño continuado (DoT) se acumulan incluso antes de que utilices su propio turno.

Una vez que tiene la zona completa gracias a su habilidad definitiva, «Rapsodia del remolino», inflige un daño por tiempo físico equivalente al 80 % de su ATQ por cada efecto de daño por tiempo acumulado que ya tenga un enemigo, además de una reducción fija de ATQ en todo el bando enemigo.

Inicia un ciclo utilizando su habilidad, «Overtone Hum: Chorus After Dark Tides», para aumentar el daño recibido por todo el equipo enemigo; a continuación, deja que tus aliados especializados en efectos de daño en el tiempo ataquen para acumular efectos antes de lanzar su habilidad definitiva.

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Los mejores conos de luz para Hysilens

«¿Por qué canta el océano?» es, con diferencia, el mejor «Light Cone» para Hysilens. Le proporciona una gran parte de la tasa de acierto de efectos que necesita para alcanzar su punto de ruptura del 120 %, aplica una reducción de hasta un 30 % al daño por DoT recibido a cada enemigo y aumenta la velocidad (SPD) de todo el equipo en un 10 % cada vez que un aliado ataca.

Ese aumento de SPD es mucho más importante que las cifras brutas de las estadísticas, ya que un equipo más rápido significa que se conectan más ataques y se acumulan más DoT antes de que se active su habilidad definitiva.

«Esas muchas fuentes», la habilidad característica de Jiaoqiu, es la mejor alternativa que no sea una habilidad característica. Por sí sola, ofrece una enorme cantidad de tasa de acierto de efectos y amplifica el daño del equipo mediante una desventaja adicional de daño recibido, que se acumula perfectamente con lo que ya aporta Hysilens.

«Ojos de la presa» es la mejor opción de 4 estrellas para Hysilens si no tienes ninguna de las dos opciones de 5 estrellas. Aumenta directamente su tasa de acierto de efectos y su daño por tiempo, y es un Cono de Luz que la mayoría de los jugadores ya tienen gracias a los sorteos habituales.

«¡Que empiece el espectáculo!» es su opción totalmente gratuita, que se puede conseguir a través de la Tienda del Manifiesto del Cono de Luz. Aumenta su daño cada vez que un enemigo sufre un debuff y potencia su ataque en función de su propia tasa de acierto de efectos.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Hysilens, consulta nuestra guía «Los mejores conos de luz de Hysilens».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Prisionera en confinamiento profundo» es el conjunto estándar de 4 piezas para cualquier configuración centrada en el daño por tiempo (DoT), incluida Hysilens. Su efecto de reducción de DEF se escala en función del número de debuffs que ya esté aplicando y, dado que ella misma inflige cuatro tipos distintos de DoT, cumple esa condición sin necesidad de ninguna preparación adicional.

«Fiesta junto al mar» es su mejor adorno planar una vez que alcanza aproximadamente 3.600 de ATK durante el combate, ya que añade una mejora fija de daño DoT al alcanzar ese umbral. Si aún te falta algo de «Índice de acierto de efectos» tras el «Cono de luz» y tus estadísticas principales, «Empresa comercial pancósmica» es una buena opción para cubrir esa carencia.

Prioridades de estadísticas de Hysilens

Prioridad 1: Índice de acierto de efectos

Índice de acierto de efectos Prioridad 2: Velocidad

Velocidad Prioridad 3: % de ATQ o ATQ fijo

🎯 Objetivos estadísticos ideales: Intenta alcanzar entre 3.000 y 3.500 de ATK fuera del combate, y apunta a un punto de inflexión de 134 en SPD durante la batalla. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan las tiradas porcentuales. La tasa de acierto de efectos (EHR) determina la fiabilidad con la que impactan los daños por tiempo (DoT) de Hysilens y, además, escala directamente su propia mejora de daño procedente de «El violín de perlas», por lo que supera a cualquier otra estadística por un amplio margen.

Prioridades de «Trace» de Hysilens

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Modo eólico: Ecos en aguas tranquilas Media Es su fuente de daño más débil, ya que la mayor parte de su producción de daño proviene del resto de sus habilidades. Habilidad: Zumbido de armónicos: Coro tras las mareas oscuras Alto Aumenta el daño recibido por cada enemigo y añade daño físico directo adicional. Habilidad definitiva: Rapsodia del remolino Máximo Su principal fuente de daño, que convierte los efectos de daño en el tiempo acumulados en daño físico adicional cada turno. Talento: Serenata de sirena Máximo Aplica sus efectos de daño en el tiempo en primer lugar, por lo que hay que maximizarlo cuanto antes. Habilidad adicional: El Gladius de la Conquista Máximo Activa la zona de su habilidad definitiva al inicio del combate y devuelve puntos de habilidad. Habilidad adicional: El violín de perlas Máximo Desbloquea su mejora de daño escalada según la tasa de acierto de efectos, con un aumento de hasta el 90 %. Habilidad adicional: La burbuja de los banquetes Máximo Hace que cada efecto de daño en el tiempo (DoT) activo inflija inmediatamente el 150 % de su daño original al activar su habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Hysilens (ascensión máxima)

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Coágulo invasivo 65 Crédito 308 000

Materiales traza de Hysilens (máximo de trazas)

Material Total Espíritu ardiente 15 Carne pisoteada por el miedo 41 Esencia de fuego estelar 72 Pecho desgarrado por el valor 56 Incinerador celestial 139 Torso rociado de gloria 58 Anamnesis del Trueno Diurno 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Hysilens (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Hysilens, el equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Hysilens

Mejor equipo de Hysilens (general) Puesto Hysilens DPS Black Swan Apoyo Kafka DPS Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Kafka y Black Swan son socios prácticamente imprescindibles para un equipo de Hysilens serio y capaz de romper el juego en las últimas fases, ya que cada uno de los cuatro tipos de daño por tiempo (DoT) de Hysilens se beneficia directamente de su tiempo de duración combinado de los debuffs y de la acumulación de Arcana. Dan Heng Permansor Terrae completa el equipo con un escudo fiable, lo que permite que toda la rotación de DoT se ejecute sin que un golpe desafortunado la reinicie.

El mejor equipo de Hysilens para jugadores F2P

Mejor equipo de Hysilens (F2P) Rol Hysilens DPS Serval DPS Asta Apoyo Lynx Apoyo

Serval encaja a la perfección como compañera DoT gratuita, ya que aplica «Choque» con sus propios ataques, lo que añade una cuarta fuente de acumulación junto con el talento de Hysilens. Asta se encarga de las mejoras de ATK y SPD que, de otro modo, proporcionaría un apoyo premium, y Lynx mantiene al equipo con vida gracias a su capacidad de recuperación.

Las mejores alternativas para el equipo de Hysilens

Huohuo es un sustituto directo de Dan Heng Permansor Terrae, ya que cambia su protección basada en el escudo por curación reactiva, además de una mejora de ATK y de regeneración de energía en su habilidad definitiva que mantiene toda la rotación de daño por tiempo (DoT) según lo previsto.

Ruan Mei sustituye a Black Swan cuando prefieres retrasar la recuperación de la «Rotura de debilidad» de un enemigo en lugar de acumular Arcana adicionales, y sus potenciadores de daño y daño crítico para todo el equipo siguen aumentando de forma significativa cada golpe que asestan los DoT de Hysilens y sus aliados.

Robin funciona como otra alternativa para una plaza de «Armonía», ya que la mejora de ATAQUE y DAÑO CRÍTICO para todo el equipo de su habilidad definitiva potencia la producción de DoT físicos tanto de Kafka como de Hysilens sin competir por el mismo espacio de debuff que ocupa «Cisne Negro».

Jiaoqiu aporta su propio debuff de daño recibido que se acumula sobre la zona de la habilidad definitiva de Hysilens, y combinarlo con su cono de luz característico, «Esas muchas fuentes», permite que cualquiera de las dos unidades asuma la carga de la tasa de acierto de efectos si la otra no está lo suficientemente potenciada.

Sampo es una alternativa gratuita y válida a Kafka o Serval, ya que sus aplicaciones de «Wind Shear» añaden otra fuente de daño por tiempo (DoT) al campo de batalla sin requerir ni una sola activación de habilidad limitada.

Independientemente de los compañeros de equipo que tengas, la constante en todas las versiones de un equipo de Hysilens es el tiempo de duración de los debuffs enemigos. Cuantos más DoT y efectos de daño recibido se acumulen sobre un enemigo, mayor será el impacto de su habilidad definitiva, así que da prioridad a los compañeros que añaden debuffs frente a los que solo aportan daño puro.

Eidolones de Hysilens: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: «Te preguntas por qué lloran los corazones» Máximo Aumenta el daño por tiempo (DoT) de todos los aliados al 116 % de su valor original y otorga a su talento una probabilidad garantizada de aplicar también una segunda instancia de DoT coexistente. E2: Dime por qué rugen las olas Máximo Extiende la mejora de daño de «El violín de perlas» a todo el grupo, en lugar de solo a Hysilens. E3: ¿Por qué se despiden las luces? Omitir Solo aumenta los niveles de su ataque definitivo y básico; no aporta ningún efecto nuevo. E4: He aquí cómo pasa el tiempo Medio Añade una desventaja del 20 % a la RES de todos los tipos a todos los enemigos que se encuentren dentro de su zona. E5: En la ablución, tarareo y suspiro Omitir Solo aumenta sus niveles de habilidad y talento, sin ningún efecto nuevo. E6: «Cuándo volver desde donde yaces» Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta su recuento de activaciones de daño por tiempo a 12 por zona y aumenta el multiplicador de daño en un 20 %.

E1 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Es una mejora realmente potente por sí sola, lo suficientemente potente como para que merezca la pena darle prioridad frente a su característica «Light Cone» si tienes que elegir solo una.

Veredicto: ¿Merece la pena incluir a Hysilens en el equipo2026?

Clasificación de Hysilens por niveles Valoración general EX Clasificaciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena incluir a Hysilens en casi cualquier plantilla que ya cuente con Kafka o Black Swan, o que tenga previsto conseguirlos. Su kit convierte los debuffs existentes de un equipo centrado en el daño por tiempo (DoT) en una enorme cantidad de daño físico adicional cada turno, y alcanza ese máximo con una distribución de estadísticas relativamente flexible, ya que tanto la tasa de acierto de efectos como la velocidad (SPD) son fáciles de conseguir con piezas genéricas.

Incluso sin su habilidad característica, «Cono de luz», sus opciones para jugadores sin pago y su Eidolón 1 ya la convierten en una excelente adquisición para cualquiera que tenga pensado formar un equipo de daño por tiempo preparado para el endgame.

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