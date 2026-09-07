Beste Hysilens-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität der Spuren, die Priorität der Werte, Teams und die Eidolon-Bewertungen für den besten Hysilens-Build, damit du sie sofort mit voller Kraft einsetzen kannst.

Hysilens ist eine der stärksten physischen DoT-Einheiten in „Honkai Star Rail“ – sie legt vier verschiedene Schaden-über-Zeit-Effekte auf Gegner, während ihre ultimative Fähigkeit jeden dieser DoTs in zusätzlichen direkten Schaden umwandelt. Sie ist eine erstklassige 5-Sterne-Premium-Charakterin, aber erst ihr volles Potenzial mit den richtigen Teamkollegen macht das Ziehen wirklich lohnenswert.

TL;DR – Der beste Hysilens-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Warum singt der Ozean Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ It’s Showtime Bestes Relikt-Set Gefangener in tiefer Gefangenschaft (4-teilig) Bestes „Planar Ornament“-Set Festlichkeit am Meer (2-teilig) Hauptwerte Körper: Trefferquote



Stiefel: Geschwindigkeit oder Angriff



% Planare Sphäre: Physischer Schaden



% Verbindungsseil: Angriff % Priorität der Sekundärwerte Effekt-Trefferquote > Geschwindigkeit > Angriff % > Fester Angriff Bestes Team (Gesamt) Hysilens (DPS)



Black Swan (Unterstützung)



Kafka (DPS)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Hysilens (DPS)



Serval (DPS)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Hysilens: Rotation und Tipps

Hysilens verfügt über einen einfachen, zweiteiligen Spielzyklus. Ihr Talent „Sirenische Serenade“ verursacht passiv die Effekte „Windscherung“, „Bluten“, „Verbrennen“ oder „Schock“ bei Gegnern, sobald ein Verbündeter einen Treffer landet, sodass sich DoTs bereits ansammeln, noch bevor du ihren eigenen Zug nutzt.

Sobald sie durch ihre ultimative Fähigkeit „Maelstrom Rhapsody“ eine vollständige Zone aufgebaut hat, verursacht sie für jeden gestapelten DoT, den ein Gegner bereits trägt, einen physischen DoT in Höhe von 80 % ihres Angriffswerts – zusätzlich zu einem pauschalen Angriffs-Debuff für die gesamte gegnerische Seite.

Eröffne einen Zyklus, indem du ihre Fertigkeit „Overtone Hum: Chorus After Dark Tides““ einsetzt, um den erlittenen Schaden des gesamten gegnerischen Teams zu erhöhen, und lass dann deine auf DoTs spezialisierten Verbündeten angreifen, um Effekte zu stapeln, bevor du ihre ultimative Fähigkeit einsetzt.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Lichtkegel für Hysilens

„Warum singt das Meer?“ ist mit deutlichem Abstand Hysilens’ bester Lichtkegel. Er verschafft ihr einen Großteil der Effekt-Trefferquote, die sie benötigt, um ihren 120-%-Breakpoint zu erreichen, wendet auf jeden Gegner einen Debuff von bis zu 30 % auf den erlittenen DoT-Schaden an und erhöht die Geschwindigkeit des gesamten Teams um 10 %, sobald ein Verbündeter angreift.

Dieser SPD-Schub ist weitaus wichtiger als die reinen Wertzahlen, da ein schnelleres Team bedeutet, dass mehr Angriffe landen und sich mehr DoTs stapeln, bevor ihre Ultimate-Fähigkeit ausgelöst wird.

„Die vielen Quellen“, Jiaoqius Signatur-Ausrüstung, ist die stärkste Alternative unter den Nicht-Signatur-Ausrüstungen. Sie bietet bereits für sich genommen eine enorme Effekt-Trefferquote und verstärkt den Schaden des Teams durch einen zusätzlichen Debuff für erlittenen Schaden, der sich problemlos mit dem stapelt, was Hysilens bereits bietet.

„Die Augen der Beute“ ist Hysilens’ beste 4-Sterne-Option, falls du keine der beiden 5-Sterne-Optionen besitzt. Es steigert direkt ihre Effekt-Trefferquote und ihren DoT-Schaden, und es handelt sich um einen Lichtkegel, den die meisten Spieler bereits aus Standard-Ziehungen besitzen.

„Es geht los!“ ist ihre komplett kostenlose Option, die über den „Light Cone Manifest“-Shop erhältlich ist. Sie erhöht ihren Schaden, sobald ein Gegner einen Debuff erhält, und steigert ihren Angriffswert basierend auf ihrer eigenen Effekt-Trefferquote.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten „Light Cones“ für Hysilens findest du in unserem Leitfaden „Die besten Light Cones für Hysilens“.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Gefangene in tiefer Gefangenschaft“ ist das Standard-4-Teile-Set für jeden auf DoT ausgerichteten Build, einschließlich Hysilens. Sein DEF-Shred-Effekt skaliert mit der Anzahl der Debuffs, die sie bereits anwendet, und da sie von sich aus vier verschiedene DoT-Arten verursacht, erfüllt sie diese Bedingung ohne zusätzliche Vorbereitungen.

„Festlichkeiten am Meer“ ist ihr bestes Ebenenornament, sobald sie im Kampf etwa 3.600 ATK erreicht, da es ab diesem Schwellenwert einen pauschalen DoT-DMG-Buff gewährt. Falls dir nach dem „Light Cone“ und den Hauptwerten immer noch Effekt-Trefferquote fehlt, ist „Pan-Cosmic Commercial Enterprise“ eine gute Alternative, um diese Lücke zu schließen.

Hysilens’ Attributprioritäten

Priorität 1: Effekt-Trefferquote

Effekt-Trefferquote Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: Angriffsprozente oder pauschaler Angriff

🎯 Ideale Wertziele: Strebe außerhalb des Kampfes 3.000–3.500 ATK an und ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 134 ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr verfügbar sind. Die Effekt-Trefferquote (EHR) bestimmt, wie zuverlässig Hysilens’ DoTs treffen, und skaliert zudem direkt ihren eigenen DMG-Buff durch „The Fiddle of Pearls“, weshalb sie allen anderen Werten mit großem Abstand voraus ist.

Hysilens’ Prioritäten bei den Spuren

Traces Prioritätsstufe Warum? Basisangriff: Äolischer Modus: „Echoes in Still Waters“ Mittel Ihre schwächste Schadensquelle, da der Großteil ihres Schadens aus den übrigen Fähigkeiten stammt. Fähigkeit: Obertonsummen: Chorus nach der dunklen Flut Hoch Erhöht den erlittenen Schaden bei jedem Gegner und fügt zusätzlich direkten physischen Schaden hinzu. Ultimate: Maelstrom-Rhapsodie Am höchsten Ihre wichtigste Schadensquelle, die gestapelte DoTs in jeder Runde in zusätzlichen physischen Schaden umwandelt. Talent: Sirenen-Serenade Am höchsten Da sie ihre DoTs als Erstes anwendet, muss dieses Talent frühzeitig auf die maximale Stufe gebracht werden. Bonusfähigkeit: Der Gladius der Eroberung Am höchsten Aktiviert zu Beginn des Kampfes den Wirkungsbereich ihrer ultimativen Fähigkeit und erstattet Fertigkeitspunkte zurück. Bonusfähigkeit: Die Perlenfiedel Höchste Schaltet ihren Schadensbonus frei, der sich nach der Trefferquote richtet – bis zu einer Steigerung von 90 %. Bonusfähigkeit: Die Blase der Festmähler Höchste Lässt jeden aktiven DoT bei ihrer ultimativen Fähigkeit sofort 150 % seines ursprünglichen Schadens verursachen.

Hysilens’ Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Von Angst zerfressenes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Invasives Blutgerinnsel 65 Quelle 308.000

Spurenmaterialien von Hysilen (max. Spuren)

Material Gesamt Feuriger Geist 15 Von Angst zerfressenes Fleisch 41 Sternenfeuer-Essenz 72 Von Mut zerrissene Brust 56 Himmelsverbrennungsofen 139 Von Ruhm besprengter Oberkörper 58 Daythunder-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Hysilens-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder für Hysilens, um dir bei der Teamaufstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Hysilens-Team insgesamt

Bestes Hysilens-Team (Gesamtwertung) Rolle Hysilens DPS Black Swan Unterstützung Kafka DPS Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

Kafka und Black Swan sind für ein ernstzunehmendes Hysilens-Team, das das Endspiel dominieren will, nahezu unverzichtbare Partner, da jeder der vier DoT-Typen von Hysilens direkt von ihrer kombinierten Debuff-Verweildauer und dem Stapeln von Arcana profitiert. Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team mit zuverlässiger Abschirmung ab, sodass die gesamte DoT-Rotation ohne einen Reset durch einen schlechten Treffer ablaufen kann.

Bestes F2P-Hysilens-Team

Bestes Hysilens-Team (F2P) Rolle Hysilens DPS Serval DPS Asta Unterstützung Luchs Unterstützung

Serval fügt sich gut als kostenlos spielbarer DoT-Partner ein, da sie bei ihren eigenen Angriffen „Schock“ auslöst und damit neben Hysilens’ Talent eine vierte Quelle für Stapel bildet. Asta übernimmt die ATK- und SPD-Buffs, die sonst ein Premium-Support bieten würde, und Lynx hält das Team mit ihrer Lebenserhaltung am Leben.

Die besten Alternativen für Hysilens-Teams

Huohuo ist ein direkter Ersatz für Dan Heng Permansor Terrae: Sie tauscht dessen schildbasierten Schutz gegen reaktive Heilung sowie einen Angriffs- und Energieregenerations-Buff bei ihrer ultimativen Fähigkeit ein, wodurch die gesamte DoT-Rotation planmäßig abläuft.

Ruan Mei ersetzt Black Swan, wenn man lieber die Regeneration des „Weakness Break“ eines Gegners verzögern möchte, anstatt zusätzliche Arcana zu stapeln, und ihre teamweiten DMG- und CRIT-DMG-Buffs steigern nach wie vor deutlich den Schaden jedes Treffers, den Hysilens’ DoTs und die Verbündeten verursachen.

Robin eignet sich als weitere Alternative für einen „Harmony“-Slot, da der teamweite Angriffs- und kritischen-Schadens-Buff ihrer ultimativen Fähigkeit sowohl Kafkas als auch Hysilens’ eigenen physischen DoT-Schaden erhöht, ohne um denselben Debuff-Platz zu konkurrieren, den Black Swan einnimmt.

Jiaoqiu bringt seinen eigenen Debuff für erlittenen Schaden mit, der sich mit Hysilens’ Ultimate-Zone überlagert, und die Kombination mit seinem charakteristischen Lichtkegel „Die vielen Quellen“ ermöglicht es, dass jede der beiden Einheiten die Last der Effekt-Trefferquote tragen kann, falls die andere nicht ausreichend ausgebaut ist.

Sampo ist eine brauchbare kostenlose Alternative zu Kafka oder Serval, da seine „Wind Shear“-Einsätze dem Spielfeld eine weitere DoT-Quelle hinzufügen, ohne dass dafür auch nur ein einziger begrenzter Pull erforderlich ist.

Unabhängig davon, welche Teamkameraden du tatsächlich hast, ist die Konstante in jeder Version eines Hysilens-Teams die Dauer der gegnerischen Debuffs. Mehr gestapelte DoTs und Schadensverstärkungseffekte auf einem Gegner führen immer direkt zu einem stärkeren Treffer durch ihre Ult, also gib Teamkameraden den Vorzug, die Debuffs verursachen, anstatt solchen, die nur reinen Schaden verursachen.

Hysilens’ Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: „Du fragst, warum Herzen weinen“ Am höchsten Erhöht den DoT-Schaden aller Verbündeten auf 116 % des ursprünglichen Werts und gewährt ihrem Talent eine garantierte Chance, zusätzlich eine zweite, gleichzeitig wirkende DoT-Instanz zu verursachen. E2: Sag mir, warum die Wellen so laut tosen Höchste Erweitert den DMG-Buff der „Fiddle of Pearls“ auf die gesamte Gruppe statt nur auf Hysilens. E3: Warum verabschieden sich Lichter? Überspringen Erhöht lediglich ihre ultimativen und grundlegenden Angriffswerte, kein neuer Effekt. E4: Siehe, wie die Zeit vergeht Mittel Fügt jedem Gegner in ihrer Zone einen 20-prozentigen RES-Debuff aller Typen hinzu. E5: Beim Waschen summe und seufze ich Überspringen Erhöht lediglich ihre Fertigkeits- und Talentstufen, kein neuer Effekt. E6: Wann kehrt man von dort zurück, wo man liegt Höchste Stufe (Walgebiet) Erhöht die Anzahl der DoT-Auslöser auf 12 pro Zone und erhöht den Schadensmultiplikator um 20 %.

E1 ist der sinnvolle Haltepunkt für eine Teilinvestition. Es handelt sich um eine wirklich starke Verbesserung an sich – stark genug, dass es sich lohnt, ihr den Vorrang vor ihrem charakteristischen „Light Cone“ zu geben, wenn man sich für nur eine Option entscheiden muss.

Fazit: Lohnt es sich, Hysilens einzubauen2026?

Hysilens’ Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Hysilens lohnt sich für fast jeden Kader, der bereits Kafka oder Black Swan besitzt oder plant, diese zu ziehen. Ihre Fähigkeiten wandeln die vorhandenen Debuffs eines auf DoT ausgerichteten Teams in jeder Runde in eine riesige Menge an zusätzlichem physischem Schaden um, und sie erreicht diese Obergrenze mit einer relativ unkomplizierten Werteverteilung, da sowohl Effekt-Trefferquote als auch Geschwindigkeit leicht über allgemeine Ausrüstungsteile zu farmen sind.

Selbst ohne ihren charakteristischen „Light Cone“ machen sie ihre F2P-Optionen und ihr Eidolon 1 allein zu einer starken Wahl für jeden, der plant, ein Endgame-taugliches DoT-Team aufzubauen.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen