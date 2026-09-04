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La mejor configuración, equipo y eidolones de Hyacine para el HSR 2026

June Derick Reyes
June Derick Reyes Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer
Verificado por: Nate Kencana
Actualizado: septiembre 4, 2026
La mejor configuración, equipo y eidolones de Hyacine para el HSR 2026
HoYoverse

He elaborado la mejor configuración para Hyacine en Honkai Star Rail. Es una sanadora de 5 estrellas del elemento Viento que puede reponer al máximo los PV de todo el equipo en cada turno, mientras que su memosprite, Little Ica, convierte esa curación en daño real. Su escalado de SPD la convierte en una de las unidades de soporte más rápidas y consistentes disponibles actualmente.

Aquí encontrarás todos los conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Hyacine2026, junto con una recomendación de tiradas y una valoración final sobre si merece la pena configurarla en este momento.

Resumen: la mejor configuración de Hyacine de un vistazo

Mejor cono de luzQue los arcoíris adoren el cielo por mucho tiempo
Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P«El telón de la memoria nunca cae»
Mejor conjunto de reliquiasDiosa guerrera del sol y el trueno (4 piezas)
El mejor conjunto de adornos planaresÁrbol Gigante de la Meditación Absorta (2 piezas)
Estadísticas principalesCuerpo: Aumento

de curación pasiva Botas: Velocidad

Esfera planar: %

de PV Cuerda de enlace: Velocidad de regeneración de energía
Prioridad de estadísticas secundariasVEL > % de PV > % de daño crítico
Mejor equipo (general)Hyacine (Apoyo)

Castorice (DPS)

7 de marzo Evernight (Híbrido)

Cyrene (Apoyo)
Mejor equipo (F2P)Hyacine (Apoyo)

Pionero del recuerdo (DPS)

Pela (Apoyo)

Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Hyacine: rotación y consejos

Retrato del personaje de Cyrene en HSR

El estilo de juego de Hyacine es fácil de seguir, pero muy gratificante a la hora de optimizarlo. Su habilidad, «Amor más allá del arcoíris»», invoca a Little Ica y cura a todo el grupo, mientras que su habilidad definitiva, «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo»», le otorga una mejora de PV máximos y la coloca en el estado «After Rain» durante tres turnos.

Cada punto de SPD por encima de 200 aumenta su capacidad de curación gracias a su habilidad de bonificación A6, por lo que toda su rotación se basa en alcanzar ese umbral lo antes posible. Una vez superado, alterna la habilidad y la habilidad definitiva para mantener activo «After Rain» y deja que el daño acumulado de Little Ica aumente de forma pasiva en segundo plano.

Los mejores conos de luz para Hyacine

Que los arcoíris adornen el cielo durante mucho tiempo. Icono del cono de luz

Su cono de luz característico, «Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo», es el mejor cono de luz para esta configuración de Hyacine. Aumenta su SPD y, cada vez que ataca, consume una parte de los PS actuales de cada aliado para potenciar un golpe adicional de Little Ica, con el daño de seguimiento de su memosprite aumentando cada vez que Little Ica usa su propia habilidad. Esto supone un gran impulso tanto para su umbral de velocidad como para el daño infligido por Little Ica, aunque no es imprescindible para que funcione bien.

El telón de la memoria nunca cae. Icono del cono de luz

«El telón de la memoria nunca cae» es la mejor alternativa gratuita, disponible en la tienda de Herta. Ofrece una gran bonificación porcentual de SPD, que es justo lo que Hyacine necesita para superar su umbral de 200 SPD sin necesidad de su objeto exclusivo, además de una mejora de daño para todo el grupo que la convierte en una sólida opción secundaria incluso para los jugadores que sí consigan su objeto exclusivo.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

Conjunto de reliquias de la Diosa Guerrera del Sol y el Trueno

«Diosa guerrera del sol y el trueno» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias para la mejor configuración de Hyacine. Cada vez que ella o Little Ica curan a otro aliado, obtiene un aumento de SPD y otorga a todo el equipo una mejora de daño crítico durante dos turnos, lo cual solo se puede activar una vez por turno.

Conjunto de reliquias «Árbol gigante de Rapt Brooding»

El «Árbol gigante de la reflexión absorta» (2 piezas) es su mejor adorno planar. Aumenta directamente su VEL y, una vez que supera un umbral de VEL, incrementa aún más la curación que ella y la Pequeña Ica proporcionan, lo que se acumula perfectamente con su propio kit escalado por VEL.

Conjunto de reliquias de «Quilla rota»

«Quilla Rota» es una alternativa sólida como adorno si el grupo ya cuenta con suficiente VEL, ya que cambia esa escalabilidad por una mejora fija de DAÑO CRÍTICO para todo el grupo.

Prioridades de estadísticas de Hyacine

  • Prioridad 1: Velocidad
  • Prioridad 2: % de PV
  • Prioridad 3: % de daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 4.500 PV fuera de combate y apunta a un umbral de 200 en SPD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

La habilidad extra A2 de Hyacine ya le otorga a ella y a Little Ica un gran aumento fijo de la tasa de crítico, por lo que no vale la pena perseguir estadísticas secundarias de tasa de crítico. Invierte esa energía en Velocidad y % de PV en su lugar.

Prioridades de «Trace» de Hyacine

RastrosNivel de prioridad¿Por qué?
Habilidad: Amor más allá del arcoírisMáximaDe donde proviene la mayor parte de su curación para todo el grupo.
Habilidad definitiva: «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo»MáximoAumenta la curación y otorga el beneficio de PS máximos que se adapta a los compañeros de equipo en función de sus PS.
Talento: La primera luz cura el mundoAltoAumenta el daño de la Pequeña Ica cada vez que se produce una curación.
Ataque básico: Cuando la brisa besa a CirrusBajoRara vez se utiliza fuera del bucle de seguimiento de la Pequeña Ica.

Materiales de ascensión de Hyacine (ascensión máxima)

MaterialTotal
Carne pisoteada por el miedo15
Pecho desgarrado por el valor15
Torso rociado de gloria15
Una copa de la era de los embriagados65
Crédito888 000

«Una copa de la era del enamoramiento» es un botín de la «Sombra estancada» de Hyacine, mientras que «Carne pisoteada por el miedo», «Pecho desgarrado por el valor» y «Torso salpicado de gloria» se obtienen al derrotar a enemigos titánicos en Amphoreus.

Materiales de «Rastro de Hyacine» (máximo de rastros)

Consigue estos materiales en sus respectivos dominios unas semanas antes de avanzar en las trazas, ya que varios de ellos son botines sujetos a un calendario. Las «Huellas del destino», en particular, provienen de las recompensas de los jefes semanales, así que reserva varias semanas para reunir un conjunto completo.

MaterialTotal
Bija de la Conciencia18
Carne pisoteada por el miedo41
Brotes de Manas69
Pecho desgarrado por el valor56
Flor de Alaya139
Torso rociado de gloria58
Eco perdido del deseo compartido12
Huellas del destino8
Créditos3 000 000
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Los mejores equipos con Hyacine (en general, para jugadores que no pagan y alternativas)

Hyacine se adapta muy bien a composiciones de equipo centradas en la manipulación de los PV y en la mecánica de «Remembrance». Destaca junto a atacantes de alta frecuencia que agotan o aumentan los PV del equipo (como Castorice), proporcionando curación automática basada en reacciones cada vez que la salud del equipo fluctúa. 

Alcanzar altas velocidades de combate (más de 200 SPD) es muy importante para maximizar sus turnos personales, hacer avanzar a su memosprite Little Ica y mantener activo su campo «After Rain». Sus composiciones más débiles son las formaciones estándar de hipercarry lentas que no aprovechan sus potenciadores únicos basados en los PV y frenan sus ciclos de rotación rápidos y repletos de habilidades.

El mejor equipo de Hyacine en general

Mejor equipo de Hyacine (general)Función
HyacineApoyo
CastoriceDPS
7 de marzo EvernightHíbrido
CyreneApoyo

La escala de SPD de Hyacine la convierte en la mejor opción de apoyo de tipo «sostenimiento» para atacantes que consumen HP como Castorice, ya que su curación sigue el ritmo del consumo de HP de Castorice, mientras que la mejora de HP máximo de su habilidad definitiva aumenta al mismo tiempo el techo de daño de Castorice.

Evernight saca partido de esto aprovechando las fluctuaciones de PV del equipo para alimentar sus acumulaciones de Memoria, al tiempo que proporciona enormes potenciadores de daño crítico a los memosprites aliados. Con Cyrene completando el equipo con amplificación adicional, todos los miembros de esta composición se benefician del mismo conjunto de estadísticas centrado en los PV.

El mejor equipo de Hyacine gratuito

El mejor equipo de Hyacine F2PFunción
HyacineApoyo
Pionero del RecuerdoDPS
PelaApoyo
AstaApoyo

Hyacine y el Pionero del Recuerdo comparten la misma mecánica de memosprite, por lo que tanto su curación como su potenciador de PS máximos se traducen directamente en el daño infligido por el propio Pionero. Pela reduce la DEF del enemigo con su habilidad definitiva, y Asta aporta potenciadores de ATK y SPD, lo que dota a esta alineación F2P de suficiente daño para superar la mayor parte del contenido sin necesidad de unidades limitadas.

Las mejores alternativas para el equipo de Hyacine

Icono de Blade, Honkai Star Rail

Blade es un sustituto directo de Castorice, ya que su mecánica de consumo de PV se beneficia de la misma curación y del mismo aumento de PV máximos que ya proporciona Hyacine.

Icono de Jingliu, Honkai Star Rail

Jingliu escala sus ataques en función de los PV tras la revisión de su kit, lo que la convierte en otra opción sólida para la mejora de PV máximos de Hyacine sin necesidad de un DPS de «Remembrance» específico.

Icono de Tribbie, Honkai Star Rail

Tribbie es una excepcional híbrida entre DPS y apoyo, además de una potenciadora ofensiva de «Armonía» en formaciones con dos DPS. Dado que Tribbie también es una unidad que escala con los PV y proporciona una enorme reducción universal de resistencia a todos los tipos, su conjunto de habilidades funciona en perfecta armonía con el campo de PV de Hyacine.

Una vez más, el denominador común de todas las alternativas aquí es la escalabilidad con los PV. Cualquier causante de daño que consuma o escale en función de los PV convierte la curación y la mejora de PV máximos de Hyacine en daño directo, por lo que esa característica concreta es la que hay que buscar a la hora de elegir un compañero de equipo para ella fuera de estas recomendaciones.

Eidolones de Hyacine: cuáles merecen la pena

EidolonesRentabilidadExplicación
E1: Acunar la vela de la nocheEl más altoDurante «After Rain», aumenta aún más los PV máximos de todos los aliados y restaura PV adicionales a Hyacine después de que ataque. Es el eidolón con mejor relación calidad-precio de su repertorio.
E2: Ven a sentarte en mi patioMedioOtorga un aumento temporal de velocidad cada vez que un aliado pierde PV, lo cual resulta útil para acortar pequeñas distancias hasta su punto de ruptura de velocidad.
E3: ¡Partid, hacia el sol!BajoUn mero aumento del nivel de rastreo de la Habilidad Definitiva, el Ataque Básico y la Habilidad de la Pequeña Ica, sin ningún efecto nuevo.
E4: Ámbar bañado por el sol, tuyo para siempreAltoConvierte el exceso de SPD por encima de 200 en Daño Crítico adicional para Hyacine y la Pequeña Ica, lo que se suma directamente a su configuración principal basada en la escala de SPD.
E5: El crepúsculo envuelve la mareaBajoUn aumento mínimo de Habilidad y Talento, útil principalmente como paso previo hacia la E6.
E6: ¡Oh, cielo, escucha mi súplica!MáximoElimina al instante una parte del contador de curación de Little Ica y otorga a todo el equipo RES PEN de todos los tipos siempre que Little Ica esté activa, lo que supone un importante aumento del daño para todo el equipo.

El nivel E1 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Es el Eidolon más económico que merece la pena y aporta una mejora real tanto a su capacidad de supervivencia como al daño de Little Ica, mientras que los niveles E2 a E5 son pasos opcionales hacia la recompensa para todo el equipo que ofrece el nivel E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Hyacine2026?

Clasificación de Hyacine
Valoración generalEX
Clasificaciones de endgameMemoria del caos: EX

Ficción pura: EX

Sombra apocalíptica: EX

Hyacine es una de las unidades de soporte más potentes disponibles actualmente, y su escalado de SPD le confiere un nivel de consistencia que pocos sanadores pueden igualar. Resulta especialmente valiosa si ya tienes o planeas conseguir atacantes con escalado de HP como Castorice o Evernight, ya que su conjunto de habilidades amplifica directamente lo que estos ya están diseñados para hacer.

Si ya tienes un sanador o un protector con el que estás satisfecho, sigue siendo una buena adquisición a largo plazo, aunque no sea urgente. Sin embargo, para cualquiera que busque formar un equipo basado en el HP, es casi imprescindible, y su habilidad característica, «Light Cone», supone un auténtico aumento de potencia —aunque opcional— que se suma a un kit base ya de por sí potente.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor configuración de Hyacine en HSR?

La mejor configuración para Hyacine en HSR incluye «Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo», el conjunto de reliquias de 4 piezas «Diosa guerrera del sol y el trueno» y el conjunto planar «El árbol gigante de la contemplación absorta», todo ello construido en torno a un punto de ruptura de 200 SPD para obtener la máxima curación y el máximo daño con «Pequeña Ica».

¿Cuál es el mejor equipo para Hyacine?

El mejor equipo para Hyacine la combina con Castorice, Tribbie y Cyrene para formar una composición totalmente basada en la escala de HP, mientras que la opción gratuita (F2P) la sustituye por el Pionero del Recuerdo, Pela y Asta.

¿Merece la pena el Eidolón 1 de Hyacine?

Sí, el Eidolón 1 de Hyacine merece la pena porque potencia su mejora de PV máximos durante «After Rain» y le proporciona autocuración adicional tras cada ataque, todo ello con una inversión relativamente baja en Eidolones.

¿Qué «Cono de Luz» debería usar Hyacine?

El mejor «Light Cone» de Hyacine es su característico «Long May Rainbows Adorn the Sky», mientras que «Memory’s Curtain Never Falls», a la venta en la tienda de Herta, es la mejor opción para jugadores F2P gracias a su gran bonificación de SPD.

¿Qué reliquias utiliza Hyacine?

Hyacine debería llevar el conjunto de 4 piezas «Diosa guerrera del sol y el trueno» con «Aumento de curación emitida» en su cuerpo, «Velocidad» en sus botas, «% de HP» en su «Esfera planar» y «Tasa de regeneración de energía» en su «Cuerda de enlace».

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June Derick Reyes

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