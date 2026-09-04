La mejor configuración, equipo y eidolones de Hyacine para el HSR 2026

He elaborado la mejor configuración para Hyacine en Honkai Star Rail. Es una sanadora de 5 estrellas del elemento Viento que puede reponer al máximo los PV de todo el equipo en cada turno, mientras que su memosprite, Little Ica, convierte esa curación en daño real. Su escalado de SPD la convierte en una de las unidades de soporte más rápidas y consistentes disponibles actualmente.

Aquí encontrarás todos los conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Hyacine2026, junto con una recomendación de tiradas y una valoración final sobre si merece la pena configurarla en este momento.

Resumen: la mejor configuración de Hyacine de un vistazo

Mejor cono de luz Que los arcoíris adoren el cielo por mucho tiempo Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «El telón de la memoria nunca cae» Mejor conjunto de reliquias Diosa guerrera del sol y el trueno (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Árbol Gigante de la Meditación Absorta (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Aumento



de curación pasiva Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Velocidad de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL > % de PV > % de daño crítico Mejor equipo (general) Hyacine (Apoyo)



Castorice (DPS)



7 de marzo Evernight (Híbrido)



Cyrene (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Hyacine (Apoyo)



Pionero del recuerdo (DPS)



Pela (Apoyo)



Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Hyacine: rotación y consejos

El estilo de juego de Hyacine es fácil de seguir, pero muy gratificante a la hora de optimizarlo. Su habilidad, «Amor más allá del arcoíris»», invoca a Little Ica y cura a todo el grupo, mientras que su habilidad definitiva, «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo»», le otorga una mejora de PV máximos y la coloca en el estado «After Rain» durante tres turnos.

Cada punto de SPD por encima de 200 aumenta su capacidad de curación gracias a su habilidad de bonificación A6, por lo que toda su rotación se basa en alcanzar ese umbral lo antes posible. Una vez superado, alterna la habilidad y la habilidad definitiva para mantener activo «After Rain» y deja que el daño acumulado de Little Ica aumente de forma pasiva en segundo plano.

Los mejores conos de luz para Hyacine

Su cono de luz característico, «Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo», es el mejor cono de luz para esta configuración de Hyacine. Aumenta su SPD y, cada vez que ataca, consume una parte de los PS actuales de cada aliado para potenciar un golpe adicional de Little Ica, con el daño de seguimiento de su memosprite aumentando cada vez que Little Ica usa su propia habilidad. Esto supone un gran impulso tanto para su umbral de velocidad como para el daño infligido por Little Ica, aunque no es imprescindible para que funcione bien.

«El telón de la memoria nunca cae» es la mejor alternativa gratuita, disponible en la tienda de Herta. Ofrece una gran bonificación porcentual de SPD, que es justo lo que Hyacine necesita para superar su umbral de 200 SPD sin necesidad de su objeto exclusivo, además de una mejora de daño para todo el grupo que la convierte en una sólida opción secundaria incluso para los jugadores que sí consigan su objeto exclusivo.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Diosa guerrera del sol y el trueno» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias para la mejor configuración de Hyacine. Cada vez que ella o Little Ica curan a otro aliado, obtiene un aumento de SPD y otorga a todo el equipo una mejora de daño crítico durante dos turnos, lo cual solo se puede activar una vez por turno.

El «Árbol gigante de la reflexión absorta» (2 piezas) es su mejor adorno planar. Aumenta directamente su VEL y, una vez que supera un umbral de VEL, incrementa aún más la curación que ella y la Pequeña Ica proporcionan, lo que se acumula perfectamente con su propio kit escalado por VEL.

«Quilla Rota» es una alternativa sólida como adorno si el grupo ya cuenta con suficiente VEL, ya que cambia esa escalabilidad por una mejora fija de DAÑO CRÍTICO para todo el grupo.

Prioridades de estadísticas de Hyacine

Prioridad 1: Velocidad

Prioridad 2: % de PV

Prioridad 3: % de daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 4.500 PV fuera de combate y apunta a un umbral de 200 en SPD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

La habilidad extra A2 de Hyacine ya le otorga a ella y a Little Ica un gran aumento fijo de la tasa de crítico, por lo que no vale la pena perseguir estadísticas secundarias de tasa de crítico. Invierte esa energía en Velocidad y % de PV en su lugar.

Prioridades de «Trace» de Hyacine

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad: Amor más allá del arcoíris Máxima De donde proviene la mayor parte de su curación para todo el grupo. Habilidad definitiva: «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo» Máximo Aumenta la curación y otorga el beneficio de PS máximos que se adapta a los compañeros de equipo en función de sus PS. Talento: La primera luz cura el mundo Alto Aumenta el daño de la Pequeña Ica cada vez que se produce una curación. Ataque básico: Cuando la brisa besa a Cirrus Bajo Rara vez se utiliza fuera del bucle de seguimiento de la Pequeña Ica.

Materiales de ascensión de Hyacine (ascensión máxima)

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Una copa de la era de los embriagados 65 Crédito 888 000

«Una copa de la era del enamoramiento» es un botín de la «Sombra estancada» de Hyacine, mientras que «Carne pisoteada por el miedo», «Pecho desgarrado por el valor» y «Torso salpicado de gloria» se obtienen al derrotar a enemigos titánicos en Amphoreus.

Materiales de «Rastro de Hyacine» (máximo de rastros)

Consigue estos materiales en sus respectivos dominios unas semanas antes de avanzar en las trazas, ya que varios de ellos son botines sujetos a un calendario. Las «Huellas del destino», en particular, provienen de las recompensas de los jefes semanales, así que reserva varias semanas para reunir un conjunto completo.

Material Total Bija de la Conciencia 18 Carne pisoteada por el miedo 41 Brotes de Manas 69 Pecho desgarrado por el valor 56 Flor de Alaya 139 Torso rociado de gloria 58 Eco perdido del deseo compartido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos con Hyacine (en general, para jugadores que no pagan y alternativas)

Hyacine se adapta muy bien a composiciones de equipo centradas en la manipulación de los PV y en la mecánica de «Remembrance». Destaca junto a atacantes de alta frecuencia que agotan o aumentan los PV del equipo (como Castorice), proporcionando curación automática basada en reacciones cada vez que la salud del equipo fluctúa.

Alcanzar altas velocidades de combate (más de 200 SPD) es muy importante para maximizar sus turnos personales, hacer avanzar a su memosprite Little Ica y mantener activo su campo «After Rain». Sus composiciones más débiles son las formaciones estándar de hipercarry lentas que no aprovechan sus potenciadores únicos basados en los PV y frenan sus ciclos de rotación rápidos y repletos de habilidades.

El mejor equipo de Hyacine en general

Mejor equipo de Hyacine (general) Función Hyacine Apoyo Castorice DPS 7 de marzo Evernight Híbrido Cyrene Apoyo

La escala de SPD de Hyacine la convierte en la mejor opción de apoyo de tipo «sostenimiento» para atacantes que consumen HP como Castorice, ya que su curación sigue el ritmo del consumo de HP de Castorice, mientras que la mejora de HP máximo de su habilidad definitiva aumenta al mismo tiempo el techo de daño de Castorice.

Evernight saca partido de esto aprovechando las fluctuaciones de PV del equipo para alimentar sus acumulaciones de Memoria, al tiempo que proporciona enormes potenciadores de daño crítico a los memosprites aliados. Con Cyrene completando el equipo con amplificación adicional, todos los miembros de esta composición se benefician del mismo conjunto de estadísticas centrado en los PV.

El mejor equipo de Hyacine gratuito

El mejor equipo de Hyacine F2P Función Hyacine Apoyo Pionero del Recuerdo DPS Pela Apoyo Asta Apoyo

Hyacine y el Pionero del Recuerdo comparten la misma mecánica de memosprite, por lo que tanto su curación como su potenciador de PS máximos se traducen directamente en el daño infligido por el propio Pionero. Pela reduce la DEF del enemigo con su habilidad definitiva, y Asta aporta potenciadores de ATK y SPD, lo que dota a esta alineación F2P de suficiente daño para superar la mayor parte del contenido sin necesidad de unidades limitadas.

Las mejores alternativas para el equipo de Hyacine

Blade es un sustituto directo de Castorice, ya que su mecánica de consumo de PV se beneficia de la misma curación y del mismo aumento de PV máximos que ya proporciona Hyacine.

Jingliu escala sus ataques en función de los PV tras la revisión de su kit, lo que la convierte en otra opción sólida para la mejora de PV máximos de Hyacine sin necesidad de un DPS de «Remembrance» específico.

Tribbie es una excepcional híbrida entre DPS y apoyo, además de una potenciadora ofensiva de «Armonía» en formaciones con dos DPS. Dado que Tribbie también es una unidad que escala con los PV y proporciona una enorme reducción universal de resistencia a todos los tipos, su conjunto de habilidades funciona en perfecta armonía con el campo de PV de Hyacine.

Una vez más, el denominador común de todas las alternativas aquí es la escalabilidad con los PV. Cualquier causante de daño que consuma o escale en función de los PV convierte la curación y la mejora de PV máximos de Hyacine en daño directo, por lo que esa característica concreta es la que hay que buscar a la hora de elegir un compañero de equipo para ella fuera de estas recomendaciones.

Eidolones de Hyacine: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Acunar la vela de la noche El más alto Durante «After Rain», aumenta aún más los PV máximos de todos los aliados y restaura PV adicionales a Hyacine después de que ataque. Es el eidolón con mejor relación calidad-precio de su repertorio. E2: Ven a sentarte en mi patio Medio Otorga un aumento temporal de velocidad cada vez que un aliado pierde PV, lo cual resulta útil para acortar pequeñas distancias hasta su punto de ruptura de velocidad. E3: ¡Partid, hacia el sol! Bajo Un mero aumento del nivel de rastreo de la Habilidad Definitiva, el Ataque Básico y la Habilidad de la Pequeña Ica, sin ningún efecto nuevo. E4: Ámbar bañado por el sol, tuyo para siempre Alto Convierte el exceso de SPD por encima de 200 en Daño Crítico adicional para Hyacine y la Pequeña Ica, lo que se suma directamente a su configuración principal basada en la escala de SPD. E5: El crepúsculo envuelve la marea Bajo Un aumento mínimo de Habilidad y Talento, útil principalmente como paso previo hacia la E6. E6: ¡Oh, cielo, escucha mi súplica! Máximo Elimina al instante una parte del contador de curación de Little Ica y otorga a todo el equipo RES PEN de todos los tipos siempre que Little Ica esté activa, lo que supone un importante aumento del daño para todo el equipo.

El nivel E1 es el punto de parada práctico para una inversión parcial. Es el Eidolon más económico que merece la pena y aporta una mejora real tanto a su capacidad de supervivencia como al daño de Little Ica, mientras que los niveles E2 a E5 son pasos opcionales hacia la recompensa para todo el equipo que ofrece el nivel E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Hyacine2026?

Clasificación de Hyacine Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Hyacine es una de las unidades de soporte más potentes disponibles actualmente, y su escalado de SPD le confiere un nivel de consistencia que pocos sanadores pueden igualar. Resulta especialmente valiosa si ya tienes o planeas conseguir atacantes con escalado de HP como Castorice o Evernight, ya que su conjunto de habilidades amplifica directamente lo que estos ya están diseñados para hacer.

Si ya tienes un sanador o un protector con el que estás satisfecho, sigue siendo una buena adquisición a largo plazo, aunque no sea urgente. Sin embargo, para cualquiera que busque formar un equipo basado en el HP, es casi imprescindible, y su habilidad característica, «Light Cone», supone un auténtico aumento de potencia —aunque opcional— que se suma a un kit base ya de por sí potente.

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