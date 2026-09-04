Beste Hyacine-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Ich habe den besten Hyacine-Build für Honkai Star Rail zusammengestellt. Sie ist eine 5-Sterne-Heilerin vom Typ „Wind Remembrance“, die in jeder Runde die HP der gesamten Gruppe auffüllen kann, während ihr Memosprite „Little Ica“ diese Heilung in echten Schaden umwandelt. Dank ihrer SPD-Skalierung ist sie eine der schnellsten und beständigsten Sustain-Einheiten, die derzeit verfügbar sind.

Hier findest du alle „Light Cones“, Relikte, Prioritäten bei „Trace“ und bei den Werten, Teamzusammensetzungen sowie Bewertungen der Eidolons für den besten Hyacine-Build2026, zusammen mit einer Empfehlung zum Ziehen und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, sie aufzubauen.

TL;DR – Der beste Hyacine-Build auf einen Blick

Bester „Light Cone“ Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken Beste F2P-Light-Cone-Alternative Der Vorhang der Erinnerung fällt niemals Bestes Relikt-Set Kriegergöttin der Sonne und des Donners (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Riesiger Baum der verzückten Nachdenklichkeit (2-teilig) Hauptwerte Körper: Heilungsverstärkung



bei Ausgehen Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > HP% > Krit. Schaden% Bestes Team (insgesamt) Hyacine (Unterstützung)



Castorice (DPS)



7. März Evernight (Hybrid)



Cyrene (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Hyacine (Unterstützung)



Pionier der Erinnerung (DPS)



Pela (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)

So spielst du Hyacine: Rotation und Tipps

Hyacines Spielstil ist leicht nachzuvollziehen, bietet aber viel Spielraum für Optimierungen. Ihre Fertigkeit „Liebe jenseits des Regenbogens“ beschwört Little Ica und heilt die gesamte Gruppe, während ihre ultimative Fähigkeit „Wir, die wir in die Dämmerung fliegen“ einen Buff auf die maximalen HP gewährt und sie für drei Runden in den Zustand „After Rain“ versetzt.

Jeder SPD-Punkt über 200 erhöht ihre Heilung durch ihre Bonusfähigkeit A6, daher ist ihre gesamte Rotation darauf ausgelegt, diesen Schwellenwert so früh wie möglich zu erreichen. Sobald sie ihn überschritten hat, wechsle abwechselnd zwischen Fertigkeit und Ultimativ-Fähigkeit, um „After Rain“ aktiv zu halten, und lass Little Icas auf dem Schadenszähler basierenden Schaden im Hintergrund passiv ansteigen.

Die besten Lichtkegel für Hyacine

Ihr charakteristischer Lichtkegel „Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“ ist der beste für diesen Hyacine-Build. Er erhöht ihre SPD, und bei jedem Angriff verbraucht er einen Teil der aktuellen HP jedes Verbündeten, um einen zusätzlichen Little-Ica-Treffer zu erzeugen, wobei der Folgeschaden ihres Memosprites jedes Mal zunimmt, wenn Little Ica ihre eigene Fertigkeit einsetzt. Dies ist eine erhebliche Steigerung sowohl für ihren SPD-Breakpoint als auch für den Schaden von Little Ica, ist jedoch nicht zwingend erforderlich, damit sie gut funktioniert.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist die beste F2P-Alternative und im Herta’s Store erhältlich. Es bietet einen hohen SPD-Prozentbonus – genau das, was Hyacine braucht, um die 200-SPD-Schwelle zu überschreiten, ohne ihre Signatur zu benötigen – sowie einen gruppenweiten Schadensbonus, der es selbst für Spieler, die ihre Signatur ziehen, zu einer starken Zweitwahl macht.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Kriegsgöttin der Sonne und des Donners“ (4-teilig) ist das beste Relikt-Set für den optimalen Hyacine-Build. Immer wenn sie oder Little Ica einen anderen Verbündeten heilt, erhält sie einen SPD-Boost und gewährt dem gesamten Team zwei Runden lang einen CRIT-DMG-Buff; dies kann nur einmal pro Runde ausgelöst werden.

„Riesiger Baum der grüblerischen Verzückung“ (2-teilig) ist ihr bestes Planar-Ornament. Es erhöht ihre Geschwindigkeit direkt, und sobald sie eine Geschwindigkeitsschwelle überschreitet, steigert es zudem ihre und Little Icas ausgehende Heilung, was sich nahtlos mit ihrem eigenen geschwindigkeitsabhängigen Kit kombinieren lässt.

„Broken Keel“ ist eine solide Alternative als Ornament, wenn die Gruppe bereits über genügend Geschwindigkeit verfügt, da es diese Skalierung gegen einen pauschalen, gruppenweiten Krit-Schaden-Buff eintauscht.

Hyacines Prioritäten bei den Statuswerten

Priorität 1: SPD

Priorität 2: HP%

Priorität 3: Krit. Schaden %

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 4.500+ HP an und ziele im Kampf auf einen 200 SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Hyacines A2-Bonusfähigkeit gewährt ihr und Little Ica bereits einen großen pauschalen Krit-Raten-Schub, daher lohnt es sich nicht, nach Krit-Raten-Sekundärwerten zu streben. Investiere diese Punkte stattdessen in SPD und HP%.

Hyacines „Trace“-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit: Liebe über dem Regenbogen Am höchsten Hierher stammt der Großteil ihrer gruppenweiten Heilung. Ultimative Fähigkeit: Wir, die in die Dämmerung fliegen Am höchsten Erhöht die Heilung und gewährt den „Max-HP“-Buff, der sich an den HP der Teamkameraden orientiert. Talent: Das erste Licht heilt die Welt Hoch Erhöht Little Icas Schaden jedes Mal, wenn eine Heilung erfolgt. Grundangriff: Wenn die Brise Cirrus küsst Niedrig Wird außerhalb von Little Icas Folgeangriffs-Schleife nur selten eingesetzt.

Hyacines Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Von Angst zerfressenes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Ein Glas aus der Zeit der Verblendung 65 Quelle 888.000

„Ein Glas aus der Zeit der Verblendung“ ist ein Drop von „Hyacines stagnierendem Schatten“, während „Von Furcht zertrampeltes Fleisch“, „Von Mut zerrissene Brust“ und „Von Ruhm besprengter Oberkörper“ durch das Farmen von Titankin-Gegnern in Amphoreus erhalten werden.

Hyacines Spuren-Materialien (Max. Spuren)

Sammelt diese Materialien einige Wochen vor dem Start der Spuren in den jeweiligen Domänen, da einige davon an bestimmte Kalenderdaten gebunden sind. Insbesondere „Spuren des Schicksals“ stammen aus wöchentlichen Bossbelohnungen, plant also mehrere Wochen ein, um ein vollständiges Set zu sammeln.

Material Gesamt Bija des Bewusstseins 18 Von Angst zerfressenes Fleisch 41 Keimling des Manas 69 Von Mut zerrissene Brust 56 Blume von Alaya 139 Von Ruhm übergossener Oberkörper 58 Verlorenes Echo des gemeinsamen Wunsches 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

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Die besten Hyacine-Teams (insgesamt, F2P und Alternativen)

Hyacine eignet sich besonders gut für Teamzusammensetzungen, die auf HP-Manipulation und die „Remembrance“-Mechanik ausgerichtet sind. Sie entfaltet ihr volles Potenzial an der Seite von Angreifern mit hoher Angriffsfrequenz, die den HP-Vorrat des Teams verringern oder vergrößern (wie beispielsweise Castorice), und sorgt so für automatische, reaktionsbasierte Heilung, sobald sich die Gesundheit des Teams verändert.

Das Erreichen hoher Kampfgeschwindigkeiten (200+ SPD) ist sehr wichtig, um ihre persönlichen Züge zu maximieren, ihr Memo-Sprite „Little Ica“ voranzubringen und ihr „After Rain“-Feld aktiv zu halten. Am wenigsten geeignet sind für sie standardmäßige, langsame Hypercarry-Aufstellungen, die ihre einzigartigen, an die HP angepassten Buffs nicht nutzen und ihre schnellen, fähigkeitslastigen Rotationszyklen behindern.

Bestes Hyacine-Team insgesamt

Bestes Hyacine-Team (insgesamt) Rolle Hyacine Support Castorice DPS 7. März Evernight Hybrid Cyrene Unterstützung

Hyacines SPD-Skalierung macht sie zur besten Support-Option vom Typ „Sustain“ für HP-intensive Angreifer wie Castorice, da ihre Heilung mit Castorices eigenen HP-Kosten Schritt hält, während der Max-HP-Buff ihrer ultimativen Fähigkeit gleichzeitig Castorices Schadensobergrenze erhöht.

Evernight nutzt dies aus, indem sie die HP-Schwankungen des Teams nutzt, um ihre Memoria-Stapel aufzubauen, und gleichzeitig verbündeten Memosprites massive CRIT-DMG-Buffs gewährt. Da Cyrene das Team mit zusätzlicher Verstärkung abrundet, profitiert jedes Mitglied dieser Komposition von demselben HP-fokussierten Stat-Pool.

Das beste F2P-Hyacine-Team

Das beste F2P-Hyacine-Team Rolle Hyacine Unterstützung Pionier der Erinnerung DPS Pela Unterstützung Asta Unterstützung

Hyacine und der „Remembrance Trailblazer“ nutzen dieselbe Memosprite-Mechanik, sodass ihre Heilung und ihr Max-HP-Buff direkt in den Schaden des Trailblazers einfließen. Pela senkt mit ihrer Ultimativ-Fähigkeit die Verteidigung der Gegner, und Asta sorgt für Angreifs- und Geschwindigkeits-Buffs, wodurch diese F2P-Aufstellung genug Schaden verursacht , um die meisten Inhalte ohne eingeschränkte Einheiten zu meistern.

Beste Alternativen für Hyacine-Teams

Blade ist ein direkter Ersatz für Castorice, da seine HP-Verbrauchsmechanik von derselben Heilung und der Skalierung der maximalen HP profitiert, die Hyacine bereits bereitstellt.

Jingliu skaliert ihre Angriffe nach der Überarbeitung ihres Fähigkeiten-Sets anhand der HP, was sie zu einer weiteren starken Ergänzung für Hyacines Max-HP-Buff macht, ohne dass ein dedizierter Remembrance-DPS erforderlich ist.

Tribbie ist eine außergewöhnliche DPS-Support-Hybrid-Einheit und ein offensiver „Harmony“-Buffer in Dual-DPS-Konstellationen. Da Tribbie zudem eine HP-skalierende Einheit ist, die massiven universellen RES-PEN für alle Typen bietet, harmoniert ihr Fähigkeiten-Set perfekt mit Hyacines HP-Feld.

Auch hier ist die Konstante bei allen Alternativen die HP-Skalierung. Jeder Schadensverursacher, der HP verbraucht oder von HP skaliert, wandelt Hyacines Heilung und den Max-HP-Buff in direkten Schaden um. Daher ist genau diese Eigenschaft entscheidend, wenn man außerhalb dieser Empfehlungen einen Teamkameraden für sie auswählt.

Hyacines Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Die Kerze der Nacht wiegen Am höchsten Erhöht während „After Rain“ die maximalen HP aller Verbündeten zusätzlich und stellt Hyacine nach ihrem Angriff zusätzliche HP wieder her. Dies ist das Eidolon mit dem mit Abstand besten Wert in ihrem Repertoire. E2: Komm, setz dich in meinen Innenhof Mittel Gewährt einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus, sobald ein Verbündeter Lebenspunkte verliert – nützlich, um kleine Lücken bis zu ihrem Geschwindigkeits-Breakpoint zu schließen. E3: Auf zur Sonne! Niedrig Eine reine Erhöhung der Trace-Stufe für „Ultimate“, den Basisangriff und Little Icas Fertigkeit, ohne neuen Effekt. E4: Sonnendurchfluteter Bernstein, der dir gehört Hoch Wandelt überschüssige SPD über 200 in zusätzlichen CRIT-Schaden für Hyacine und die kleine Ica um, was sich direkt mit ihrem auf SPD-Skalierung ausgerichteten Kern-Build ergänzt. E5: Die Dämmerung hüllt die Flut ein Niedrig Eine reine geringfügige Steigerung von Fertigkeit und Talent, die vor allem als Sprungbrett in Richtung E6 nützlich ist. E6: O Himmel, erhöre mein Flehen Am höchsten Löscht sofort einen Großteil von Little Icas Heilungsvorrat und gewährt dem gesamten Team „All-Type RES PEN“, solange Little Ica aktiv ist – eine erhebliche teamweite Schadenssteigerung.

E1 ist der sinnvolle Haltepunkt für eine Teilinvestition. Sie ist das günstigste Eidolon, dessen Anschaffung sich lohnt, und sorgt für eine echte Steigerung sowohl ihrer Überlebensfähigkeit als auch des Schadens von Little Ica, während die Stufen E2 bis E5 optionale Zwischenschritte auf dem Weg zum teamweiten Nutzen von E6 sind.

Fazit: Lohnt es sich, Hyacine einzubauen2026?

Hyacines Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Hyacine ist eine der derzeit stärksten Unterstützerinnen, und ihre SPD-Skalierung verleiht ihr eine Beständigkeit, mit der nur wenige andere Heiler mithalten können. Sie ist besonders wertvoll, wenn du bereits HP-skalierende Angreifer wie Castorice oder Evernight besitzt oder planst, diese zu ziehen, da ihr Kit deren bereits vorhandene Stärken direkt verstärkt.

Wenn du bereits einen Heiler oder Schildträger hast, mit dem du zufrieden bist, ist sie dennoch eher eine starke Anschaffung für die langfristige Planung als eine dringende. Für alle, die ein HP-skalierendes Team zusammenstellen möchten, ist sie jedoch nahezu unverzichtbar, und ihr charakteristischer „Light Cone“ ist ein echter – wenn auch optionaler – Leistungsschub zusätzlich zu ihrem ohnehin schon starken Basis-Kit.

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Häufig gestellte Fragen