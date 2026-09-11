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La mejor configuración, equipo y eidolones de Gallagher para HSR 2026

June Derick Reyes
June Derick Reyes Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer
Verificado por: Nate Kencana
Actualizado: septiembre 11, 2026
La mejor configuración, equipo y eidolones de Gallagher para HSR 2026
HoYoverse

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Gallagher, junto con el coste total de los materiales, para que puedas planificar tu farm con antelación.

Gallagher es un personaje de Fuego de 4 estrellas del Camino de la Abundancia, y es una de las mejores opciones de soporte para equipos centrados en «Break» en Honkai Star Rail. Su talento convierte cada ataque de un aliado contra un enemigo «Besotted» en curación gratuita, lo que significa que su rendimiento depende de la frecuencia con la que tu equipo active «Weakness Breaks», y no de su ATK bruto.

Resumen: la mejor configuración de Gallagher de un vistazo

El mejor cono de luzSolo el aroma permanece fiel
Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2PQuid pro quo
Mejor conjunto de reliquiasDiosa guerrera del sol y el trueno (4 piezas)
Mejor conjunto de adornos planaresLinterna de la Forja de los Kalpagni (2 piezas)
Estadísticas principalesCuerpo: Curación

activa Botas: Velocidad

Esfera planar: %

de PV Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía
Prioridad de estadísticas secundariasSPD > % de efecto de ruptura > % de resistencia a efectos > % de HP = % de DEF
Mejor equipo (general)Gallagher (Apoyo)

Firefly (DPS)

Tingyun Fugue (Apoyo)

The Dahlia (Híbrido)
Mejor equipo (F2P)Gallagher (Apoyo)

7 de marzo The Hunt (DPS)

Trailblazer Harmony (Apoyo)

Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Gallagher: rotación y consejos

Retrato de Gallagher de pie en Honkai Star Rail

La rotación de Gallagher es sencilla: empieza con su habilidad definitiva, «Champagne Etiquette», para aplicar el efecto «Besotted» a todos los enemigos y poner en marcha su ciclo de curación. A partir de ahí, deja que tus personajes de daño ataquen a los objetivos con «Besotted», ya que cada golpe de un aliado restaura los puntos de vida del talento de Gallagher a quien lo haya asestado. 

Su ataque básico, «Corkage Fee», se mejora a «Nectar Blitz» justo después de su habilidad definitiva, lo que le permite debilitar el ataque de un enemigo al tiempo que aumenta el tiempo de curación.

Su curación se basa en el «Efecto de ruptura», no en el ataque, por lo que configurarlo como un protector o un DPS puro es desperdiciar su kit. Mantén «Besotted» activo en tantos enemigos como sea posible y deja que los ataques de tu equipo se encarguen de la curación por ti.

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Los mejores conos de luz para Gallagher

«Solo el aroma permanece fiel»: arte «Light Cone»

«Solo el aroma permanece fiel» es el cono de luz más eficaz para Gallagher. Aumenta su «Efecto de ruptura» hasta un 100 % y aplica una desventaja de «Vulnerabilidad» acumulable tras su habilidad definitiva, lo que eleva el daño que recibe cada enemigo mientras él mantiene su rendimiento curativo habitual.

Arte «Quid Pro Quo Light Cone»

«Quid Pro Quo» es su mejor «Light Cone» gratuito, y es la opción que la mayoría de los jugadores utilizan en la práctica. Regenera energía a un aliado aleatorio con menos del 50 % de energía al comienzo del turno de Gallagher y, dado que su propia habilidad definitiva adelanta su acción, se activa con más frecuencia que en la mayoría de los demás usuarios.

¿Qué es real? Arte «Light Cone»

«¿Qué es real?» es una segunda opción gratuita que vale la pena elegir si ya tienes «Quid Pro Quo» cubierto en otro sitio. Añade un aumento fijo al Efecto de Rotura y cura a Gallagher en función de su propio Ataque Básico, lo que se acumula perfectamente con su conversión de Efecto de Rotura en Curación Saliente.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Gallagher, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Gallagher.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

Icono del conjunto de reliquias de la Diosa Guerrera del Sol y el Trueno

El conjunto de 4 piezas «Diosa Guerrera del Sol y el Trueno» es la mejor opción de reliquia polivalente de Gallagher. Su bonificación de DAÑO CRÍTICO para todo el equipo ayuda a tus personajes de daño incluso fuera de las composiciones puramente centradas en «Break», y su bonificación de VELOCIDAD por sí sola también resulta útil en equipos centrados en «Break».

Si, por el contrario, estás formando un equipo especializado en «Break», combinar el conjunto de 2 piezas «El transeúnte de la nube errante» con el de 2 piezas «Mensajero de paso por el Hackerspace» cubre las necesidades básicas de Gallagher en cuanto a curación saliente, velocidad y efecto «Break», sin necesidad de un conjunto completo de 4 piezas.

Icono del adorno planar «Forja de la linterna de Kalpagni»

En cuanto a los adornos planares, «Forja de la linterna de Kalpagni» es la elección clara. Otorga una gran bonificación al efecto «Break» contra enemigos vulnerables al fuego y un aumento permanente de la velocidad; ambos aspectos potencian directamente su curación y el tiempo de actividad de su talento.

Para obtener información más detallada sobre las mejores reliquias y adornos de Gallagher, visita nuestra Guía de las mejores reliquias y adornos de Gallagher.

Prioridades de estadísticas de Gallagher

  • Prioridad 1: SPD
  • Prioridad 2: % de efecto de ruptura (hasta el 150 %)
  • Prioridad 3: % de resistencia a efectos

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 4.300 HP fuera del combate y, luego, fíjate como meta un punto de inflexión de 134+ en SPD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven para completar el espacio una vez que se agoten las tiradas porcentuales. La tasa de acierto de efectos (EHR) no es una estadística en la que Gallagher deba invertir en absoluto, ya que sus debuffs son golpes garantizados que eluden por completo la resistencia a efectos del enemigo. Una SPD alta permite que su debuff «Besotted» se aplique y se actualice más rápido en todos los enemigos del campo de batalla, por lo que es su estadística más importante.

Prioridades de «Trace» de Gallagher

TrazasNivel de prioridad¿Por qué?
Ataque básico: «Corkage Fee» / «Nectar Blitz»BajoEl daño de ATK básico apenas importa aquí, ya que Gallagher no está pensado para infligir daño.
Habilidad: Cerveza especialAltoSu habilidad aumenta directamente la cantidad de curación manual, lo que te proporciona una curación fiable sobre un único objetivo al margen de su ciclo de talentos.
Habilidad definitiva: Etiqueta del champánBajoSubir de nivel esta habilidad solo aumenta su daño, que, en cualquier caso, sigue siendo insignificante, ya que Gallagher no es una unidad centrada en el daño.
Talento: Pelea de borrachosMáximoEste es todo el repertorio de Gallagher en un solo «Trace». Aumenta el daño de «Break» que reciben los enemigos «Besotted» y aumenta los PV que restaura cada vez que un aliado ataca a uno de ellos.
Habilidad adicional: Brebaje novedosoMáximoConvierte el efecto de «Rotura» de Gallagher directamente en curación infligida, con un aumento de hasta el 75 %, lo que convierte esta conversión de estadísticas en el eje central de toda su configuración.
Habilidad adicional: Levadura orgánicaMáximoAcelera su acción un 100 % tras usar su habilidad definitiva, lo que le permite volver a aplicar «Enamorado» con mucha más frecuencia.
Habilidad adicional: ¡Salud!AltoExtiende la restauración de PV de su talento a todo el equipo cuando utiliza su ataque básico potenciado contra un enemigo afectado por «Besotted».

Materiales de ascensión de Gallagher (ascensión máxima)

MaterialTotal
Componente de la colección Dream12
Válvula Dream Flow13
Motor de creación de sueños12
Corazón furioso50
Crédito246 400

Rastros de Gallagher Materiales (rastros máximos)

MaterialTotal
Semilla de árbol alienígena12
Componente de la Colección de los Sueños28
Miel nutritiva54
Válvula Dream Flow42
Fruta de las mil facetas105
Motor creador de sueños42
Los males pasados del desastre del «planeta pozo»12
Las huellas del destino5
Créditos2 400 000
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Los mejores equipos de Gallagher (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Gallagher, el mejor equipo para jugadores que no pagan y las alternativas de compañeros de equipo, para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo de Gallagher en general

Mejor equipo de Gallagher (clasificación general)Posición
GallagherApoyo
FireflyDPS
Tingyun FugueApoyo
La DahliaHíbrido

Este es un equipo premium especializado en Super Break. Firefly es la principal causante de daño, rompiendo las barras de debilidad por sí sola antes de detonarlas para infligir daño de Super Break. Tingyun Fugue y La Dahlia aumentan el efecto de ruptura y la conversión a Super Break de todo el equipo, mientras que Gallagher mantiene a todos con la vida al máximo gracias a su talento cada vez que un aliado acierta un golpe a un objetivo «Besotted».

El mejor equipo F2P con Gallagher

Mejor equipo de Gallagher (F2P)Función
GallagherApoyo
7 de marzo: «La caza»DPS
Trailblazer HarmonyApoyo
AstaApoyo

7 de marzo: The Hunt se convierte en la principal DPS de Break aquí, ya que su kit es fácil de configurar sin necesidad de un equipamiento específico. Trailblazer Harmony potencia el efecto Break del equipo, y la mejora de SPD de Asta acelera toda la rotación, mientras que Gallagher proporciona el mismo ciclo de curación activado por «Besotted» que en el equipo general.

Las mejores alternativas para el equipo de Gallagher

Icono del personaje Castorice

Castorice se beneficia enormemente del ciclo de curación de Gallagher cuando se enfrenta a varios enemigos a la vez, ya que cada ataque de un aliado contra un objetivo afectado por «Besotted» cura a quien lo lanza, y su propio conjunto de habilidades saca el máximo partido de los golpes repetidos que impactan en varios objetivos.

Icono del personaje de Mydei

Mydei encaja a la perfección con Castorice en el mismo equipo, y la desventaja «Besotted» de Gallagher, que afecta a múltiples objetivos, hace que ambos puedan activar su curación de forma más constante que en una composición centrada en un solo objetivo.

Icono del personaje Ruan Mei

Ruan Mei potencia el «Break Effect» de Gallagher y ralentiza la recuperación del enemigo tras un «Weakness Break», lo que se acumula directamente en su producción de «Super Break» cuando se le empareja con un DPS especializado en «Break».

Icono del personaje Acheron

A Acheron le gustan los compañeros de equipo que pueden aplicar debuffs rápidamente, y Gallagher proporciona dos en rápida sucesión: uno de su Ultimate y otro de su «Basic ATK» mejorado, lo que ayuda a que su Ultimate se active antes.

Icono del personaje Boothill

Boothill es una excelente opción para ocupar la posición principal de DPS frente a enemigos de élite de un solo objetivo, ya que su conjunto de habilidades castiga el «Weakness Break» con mucha más contundencia que la mayoría de las alternativas centradas en el «Break» contra jefes.

La única constante que hay que tener en cuenta al formar el equipo de Gallagher es el «Efecto de ruptura». Sea cual sea el compañero que coloques junto a Gallagher, da prioridad a aquellos que aumenten la velocidad del «Efecto de ruptura» o de la «Ruptura de debilidad» de tu equipo, ya que esa es la estadística en la que se basa todo su ciclo de curación.

Eidolones de Gallagher: cuáles merecen la pena

EidolonesRentabilidadExplicación
E1: Salty DogAltaOtorga 20 de energía y una resistencia a efectos del 50 % permanente al entrar en combate, lo que te permite llevar menos estadísticas secundarias de resistencia a efectos en otras posiciones.
E2: Cola de leónMáximaSu habilidad ahora elimina el debuff de un aliado y le otorga un 30 % de resistencia a efectos, lo que convierte su curación a un solo objetivo en una auténtica herramienta para gestionar debuffs.
E3: Resucitador de cadáveresBajoUn aumento sencillo del nivel de la habilidad y del ataque básico, sin ningún efecto nuevo.
E4: Última palabraMáximaAlarga la duración de «Besotted» en 1 turno, lo que da a todo tu equipo más oportunidades de activar su curación.
E5: Muerte a media tardeBajoAumento del nivel de talento y de habilidad definitiva sin ningún efecto nuevo.
E6: Sangre y arenaMedio (máximo para equipos de «Super Break»)Añade un aumento fijo al efecto de ruptura y a la eficiencia de ruptura de debilidades, útil en un equipo especializado en «Super Break».

El E2 es el mejor Eidolón que puedes desbloquear para Gallagher, ya que la purga y la mejora de la resistencia a los efectos amplían significativamente las posibilidades de su habilidad. Merece la pena ir a por el E4 a continuación si quieres que «Besotted» esté activo durante más tiempo, pero el E3 y el E5 aportan poco más que eso.

Veredicto: ¿Merece la pena apostar por Gallagher2026?

Ilustraciones de los personajes de Gallagher para la sección «Veredicto sobre la versión»
Clasificación de Gallagher por niveles
Valoración generalS
Clasificaciones de EndgameMemoria del caos: S

Ficción pura: S

Sombra apocalíptica: EX

Gallagher es uno de los sanadores más potentes disponibles para equipos centrados en «Break», y su conjunto de habilidades beneficia a un equipo que ya rompe con frecuencia las barras de «Weakness». No necesita una inversión específica para destacar, ya que es fácil de equipar con «Light Cones» para jugadores F2P y no requiere un conjunto específico de 4 piezas de reliquias para funcionar bien.

Si tu cuenta se decanta por composiciones de «Super Break» en torno a personajes como Firefly, es casi imprescindible incluirlo. Si aún no cuentas con ningún DPS centrado en «Break», otras opciones de soporte pueden resultarte más útiles hasta que lo tengas.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor configuración de Gallagher en HSR?

La mejor configuración de Gallagher en HSR utiliza «Solo el aroma permanece fiel» junto con el conjunto de reliquias «Diosa guerrera del sol y del trueno» y el conjunto de adornos planares «La forja de la linterna de Kalpagni», dando prioridad a la velocidad (SPD) y al porcentaje de efecto de ruptura, combinada con un equipo «Super Break» liderado por Firefly.

¿Cuál es el mejor equipo para Gallagher?

El mejor equipo para Gallagher lo combina con Firefly, «Tingyun Fugue» y «The Dahlia» en una composición dedicada a «Super Break». Los jugadores F2P pueden sustituirlos por «The Hunt» del 7 de marzo, «Trailblazer Harmony»» y «Asta».

¿Merece la pena el Eidolón 2 de Gallagher?

Sí, el Eidolón 2 de Gallagher merece la pena porque añade una purificación y una mejora a la resistencia a efectos a su habilidad, convirtiendo una simple curación en una auténtica utilidad para el equipo.

¿Qué «Light Cone» debería usar Gallagher?

El mejor «Light Cone» de Gallagher es «Solo el aroma permanece fiel»», y su mejor opción para jugadores F2P es «Quid Pro Quo».

¿Qué reliquias utiliza Gallagher?

Gallagher debería equipar el conjunto de reliquias de 4 piezas «Diosa Guerrera del Sol y el Trueno» y el conjunto de ornamentos planares «Forja de la linterna de Kalpagni», con «Curación emitida» como estadística principal del cuerpo, «Velocidad» en las botas y «% de PV» en su esfera planar.

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June Derick Reyes

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