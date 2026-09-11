La mejor configuración, equipo y eidolones de Gallagher para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Gallagher , junto con el coste total de los materiales, para que puedas planificar tu farm con antelación.

Gallagher es un personaje de Fuego de 4 estrellas del Camino de la Abundancia, y es una de las mejores opciones de soporte para equipos centrados en «Break» en Honkai Star Rail. Su talento convierte cada ataque de un aliado contra un enemigo «Besotted» en curación gratuita, lo que significa que su rendimiento depende de la frecuencia con la que tu equipo active «Weakness Breaks», y no de su ATK bruto.

Resumen: la mejor configuración de Gallagher de un vistazo

El mejor cono de luz Solo el aroma permanece fiel Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Quid pro quo Mejor conjunto de reliquias Diosa guerrera del sol y el trueno (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Linterna de la Forja de los Kalpagni (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Curación



activa Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias SPD > % de efecto de ruptura > % de resistencia a efectos > % de HP = % de DEF Mejor equipo (general) Gallagher (Apoyo)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Apoyo)



The Dahlia (Híbrido) Mejor equipo (F2P) Gallagher (Apoyo)



7 de marzo The Hunt (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Gallagher: rotación y consejos

La rotación de Gallagher es sencilla: empieza con su habilidad definitiva, «Champagne Etiquette», para aplicar el efecto «Besotted» a todos los enemigos y poner en marcha su ciclo de curación. A partir de ahí, deja que tus personajes de daño ataquen a los objetivos con «Besotted», ya que cada golpe de un aliado restaura los puntos de vida del talento de Gallagher a quien lo haya asestado.

Su ataque básico, «Corkage Fee», se mejora a «Nectar Blitz» justo después de su habilidad definitiva, lo que le permite debilitar el ataque de un enemigo al tiempo que aumenta el tiempo de curación.

Su curación se basa en el «Efecto de ruptura», no en el ataque, por lo que configurarlo como un protector o un DPS puro es desperdiciar su kit. Mantén «Besotted» activo en tantos enemigos como sea posible y deja que los ataques de tu equipo se encarguen de la curación por ti.

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Los mejores conos de luz para Gallagher

«Solo el aroma permanece fiel» es el cono de luz más eficaz para Gallagher. Aumenta su «Efecto de ruptura» hasta un 100 % y aplica una desventaja de «Vulnerabilidad» acumulable tras su habilidad definitiva, lo que eleva el daño que recibe cada enemigo mientras él mantiene su rendimiento curativo habitual.

«Quid Pro Quo» es su mejor «Light Cone» gratuito, y es la opción que la mayoría de los jugadores utilizan en la práctica. Regenera energía a un aliado aleatorio con menos del 50 % de energía al comienzo del turno de Gallagher y, dado que su propia habilidad definitiva adelanta su acción, se activa con más frecuencia que en la mayoría de los demás usuarios.

«¿Qué es real?» es una segunda opción gratuita que vale la pena elegir si ya tienes «Quid Pro Quo» cubierto en otro sitio. Añade un aumento fijo al Efecto de Rotura y cura a Gallagher en función de su propio Ataque Básico, lo que se acumula perfectamente con su conversión de Efecto de Rotura en Curación Saliente.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Gallagher, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Gallagher.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Diosa Guerrera del Sol y el Trueno» es la mejor opción de reliquia polivalente de Gallagher. Su bonificación de DAÑO CRÍTICO para todo el equipo ayuda a tus personajes de daño incluso fuera de las composiciones puramente centradas en «Break», y su bonificación de VELOCIDAD por sí sola también resulta útil en equipos centrados en «Break».

Si, por el contrario, estás formando un equipo especializado en «Break», combinar el conjunto de 2 piezas «El transeúnte de la nube errante» con el de 2 piezas «Mensajero de paso por el Hackerspace» cubre las necesidades básicas de Gallagher en cuanto a curación saliente, velocidad y efecto «Break», sin necesidad de un conjunto completo de 4 piezas.

En cuanto a los adornos planares, «Forja de la linterna de Kalpagni» es la elección clara. Otorga una gran bonificación al efecto «Break» contra enemigos vulnerables al fuego y un aumento permanente de la velocidad; ambos aspectos potencian directamente su curación y el tiempo de actividad de su talento.

Para obtener información más detallada sobre las mejores reliquias y adornos de Gallagher, visita nuestra Guía de las mejores reliquias y adornos de Gallagher.

Prioridades de estadísticas de Gallagher

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: % de efecto de ruptura (hasta el 150 %)

% de efecto de ruptura (hasta el 150 %) Prioridad 3: % de resistencia a efectos

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 4.300 HP fuera del combate y, luego, fíjate como meta un punto de inflexión de 134+ en SPD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven para completar el espacio una vez que se agoten las tiradas porcentuales. La tasa de acierto de efectos (EHR) no es una estadística en la que Gallagher deba invertir en absoluto, ya que sus debuffs son golpes garantizados que eluden por completo la resistencia a efectos del enemigo. Una SPD alta permite que su debuff «Besotted» se aplique y se actualice más rápido en todos los enemigos del campo de batalla, por lo que es su estadística más importante.

Prioridades de «Trace» de Gallagher

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: «Corkage Fee» / «Nectar Blitz» Bajo El daño de ATK básico apenas importa aquí, ya que Gallagher no está pensado para infligir daño. Habilidad: Cerveza especial Alto Su habilidad aumenta directamente la cantidad de curación manual, lo que te proporciona una curación fiable sobre un único objetivo al margen de su ciclo de talentos. Habilidad definitiva: Etiqueta del champán Bajo Subir de nivel esta habilidad solo aumenta su daño, que, en cualquier caso, sigue siendo insignificante, ya que Gallagher no es una unidad centrada en el daño. Talento: Pelea de borrachos Máximo Este es todo el repertorio de Gallagher en un solo «Trace». Aumenta el daño de «Break» que reciben los enemigos «Besotted» y aumenta los PV que restaura cada vez que un aliado ataca a uno de ellos. Habilidad adicional: Brebaje novedoso Máximo Convierte el efecto de «Rotura» de Gallagher directamente en curación infligida, con un aumento de hasta el 75 %, lo que convierte esta conversión de estadísticas en el eje central de toda su configuración. Habilidad adicional: Levadura orgánica Máximo Acelera su acción un 100 % tras usar su habilidad definitiva, lo que le permite volver a aplicar «Enamorado» con mucha más frecuencia. Habilidad adicional: ¡Salud! Alto Extiende la restauración de PV de su talento a todo el equipo cuando utiliza su ataque básico potenciado contra un enemigo afectado por «Besotted».

Materiales de ascensión de Gallagher (ascensión máxima)

Material Total Componente de la colección Dream 12 Válvula Dream Flow 13 Motor de creación de sueños 12 Corazón furioso 50 Crédito 246 400

Rastros de Gallagher Materiales (rastros máximos)

Material Total Semilla de árbol alienígena 12 Componente de la Colección de los Sueños 28 Miel nutritiva 54 Válvula Dream Flow 42 Fruta de las mil facetas 105 Motor creador de sueños 42 Los males pasados del desastre del «planeta pozo» 12 Las huellas del destino 5 Créditos 2 400 000

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Los mejores equipos de Gallagher (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Gallagher, el mejor equipo para jugadores que no pagan y las alternativas de compañeros de equipo, para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo de Gallagher en general

Mejor equipo de Gallagher (clasificación general) Posición Gallagher Apoyo Firefly DPS Tingyun Fugue Apoyo La Dahlia Híbrido

Este es un equipo premium especializado en Super Break. Firefly es la principal causante de daño, rompiendo las barras de debilidad por sí sola antes de detonarlas para infligir daño de Super Break. Tingyun Fugue y La Dahlia aumentan el efecto de ruptura y la conversión a Super Break de todo el equipo, mientras que Gallagher mantiene a todos con la vida al máximo gracias a su talento cada vez que un aliado acierta un golpe a un objetivo «Besotted».

El mejor equipo F2P con Gallagher

Mejor equipo de Gallagher (F2P) Función Gallagher Apoyo 7 de marzo: «La caza» DPS Trailblazer Harmony Apoyo Asta Apoyo

7 de marzo: The Hunt se convierte en la principal DPS de Break aquí, ya que su kit es fácil de configurar sin necesidad de un equipamiento específico. Trailblazer Harmony potencia el efecto Break del equipo, y la mejora de SPD de Asta acelera toda la rotación, mientras que Gallagher proporciona el mismo ciclo de curación activado por «Besotted» que en el equipo general.

Las mejores alternativas para el equipo de Gallagher

Castorice se beneficia enormemente del ciclo de curación de Gallagher cuando se enfrenta a varios enemigos a la vez, ya que cada ataque de un aliado contra un objetivo afectado por «Besotted» cura a quien lo lanza, y su propio conjunto de habilidades saca el máximo partido de los golpes repetidos que impactan en varios objetivos.

Mydei encaja a la perfección con Castorice en el mismo equipo, y la desventaja «Besotted» de Gallagher, que afecta a múltiples objetivos, hace que ambos puedan activar su curación de forma más constante que en una composición centrada en un solo objetivo.

Ruan Mei potencia el «Break Effect» de Gallagher y ralentiza la recuperación del enemigo tras un «Weakness Break», lo que se acumula directamente en su producción de «Super Break» cuando se le empareja con un DPS especializado en «Break».

A Acheron le gustan los compañeros de equipo que pueden aplicar debuffs rápidamente, y Gallagher proporciona dos en rápida sucesión: uno de su Ultimate y otro de su «Basic ATK» mejorado, lo que ayuda a que su Ultimate se active antes.

Boothill es una excelente opción para ocupar la posición principal de DPS frente a enemigos de élite de un solo objetivo, ya que su conjunto de habilidades castiga el «Weakness Break» con mucha más contundencia que la mayoría de las alternativas centradas en el «Break» contra jefes.

La única constante que hay que tener en cuenta al formar el equipo de Gallagher es el «Efecto de ruptura». Sea cual sea el compañero que coloques junto a Gallagher, da prioridad a aquellos que aumenten la velocidad del «Efecto de ruptura» o de la «Ruptura de debilidad» de tu equipo, ya que esa es la estadística en la que se basa todo su ciclo de curación.

Eidolones de Gallagher: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Salty Dog Alta Otorga 20 de energía y una resistencia a efectos del 50 % permanente al entrar en combate, lo que te permite llevar menos estadísticas secundarias de resistencia a efectos en otras posiciones. E2: Cola de león Máxima Su habilidad ahora elimina el debuff de un aliado y le otorga un 30 % de resistencia a efectos, lo que convierte su curación a un solo objetivo en una auténtica herramienta para gestionar debuffs. E3: Resucitador de cadáveres Bajo Un aumento sencillo del nivel de la habilidad y del ataque básico, sin ningún efecto nuevo. E4: Última palabra Máxima Alarga la duración de «Besotted» en 1 turno, lo que da a todo tu equipo más oportunidades de activar su curación. E5: Muerte a media tarde Bajo Aumento del nivel de talento y de habilidad definitiva sin ningún efecto nuevo. E6: Sangre y arena Medio (máximo para equipos de «Super Break») Añade un aumento fijo al efecto de ruptura y a la eficiencia de ruptura de debilidades, útil en un equipo especializado en «Super Break».

El E2 es el mejor Eidolón que puedes desbloquear para Gallagher, ya que la purga y la mejora de la resistencia a los efectos amplían significativamente las posibilidades de su habilidad. Merece la pena ir a por el E4 a continuación si quieres que «Besotted» esté activo durante más tiempo, pero el E3 y el E5 aportan poco más que eso.

Veredicto: ¿Merece la pena apostar por Gallagher2026?

Clasificación de Gallagher por niveles Valoración general S Clasificaciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Gallagher es uno de los sanadores más potentes disponibles para equipos centrados en «Break», y su conjunto de habilidades beneficia a un equipo que ya rompe con frecuencia las barras de «Weakness». No necesita una inversión específica para destacar, ya que es fácil de equipar con «Light Cones» para jugadores F2P y no requiere un conjunto específico de 4 piezas de reliquias para funcionar bien.

Si tu cuenta se decanta por composiciones de «Super Break» en torno a personajes como Firefly, es casi imprescindible incluirlo. Si aún no cuentas con ningún DPS centrado en «Break», otras opciones de soporte pueden resultarte más útiles hasta que lo tengas.

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