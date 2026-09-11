Beste Gallagher-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei „Trace“, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Gallagher-Build sowie seine vollständigen Materialkosten, damit du dein Farming im Voraus planen kannst.

Gallagher ist ein 4-Sterne-Feuer-Charakter auf dem „Pfad der Fülle“ und gehört zu den besten Sustain-Optionen für auf „Break“ fokussierte Teams in Honkai Star Rail. Sein Talent wandelt jeden Angriff eines Verbündeten gegen einen „Besotted“-Gegner in kostenlose Heilung um, was bedeutet, dass seine Leistung davon abhängt, wie oft dein Team „Weakness Breaks“ auslöst, und nicht von der reinen Angriffskraft (ATK).

TL;DR – Der beste Gallagher-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel „Quid pro quo“ Bestes Relikt-Set Kriegergöttin der Sonne und des Donners (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Schmiede der Kalpagni-Laterne (2-teilig) Hauptwerte Körper: Ausgehende Heilung



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte SPD > Durchbruchseffekt % > Effekt-Resistenz % > HP % = DEF % Bestes Team (insgesamt) Gallagher (Unterstützung)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Unterstützung)



Die Dahlie (Hybride) Bestes Team (F2P) Gallagher (Unterstützung)



7. März The Hunt (DPS)



Pionierin Harmony (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)

So spielst du Gallagher: Rotation und Tipps

Gallaghers Spielablauf ist einfach: Er beginnt mit seiner Ultimativfähigkeit „Champagne Etiquette“, um jedem Gegner den Status „Besotted“ zuzufügen und seinen Heilungszyklus in Gang zu setzen. Anschließend lässt man die Schadensverursacher die von „Besotted“ betroffenen Ziele angreifen, da jeder Treffer eines Verbündeten die Talent-HP von Gallagher demjenigen wiederherstellt, der den Treffer gelandet hat.

Sein Basisangriff „Corkage Fee“ wird direkt nach seiner ultimativen Fähigkeit zu „Nectar Blitz“ aufgewertet, wodurch er den Angriff eines Gegners schwächen und gleichzeitig die Heilungsdauer verlängern kann.

Seine Heilung skaliert mit dem „Break“-Effekt, nicht mit dem Angriff, daher verschwendet man sein Potenzial, wenn man ihn wie einen Schildträger oder reinen DPS aufbaut. Halte „Besotted“ bei so vielen Gegnern wie möglich aktiv und lass die Angriffe deines Teams die Heilung für dich übernehmen.

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Die besten Lichtkegel für Gallagher

„Nur der Duft bleibt unverfälscht“ ist Gallaghers leistungsstärkster Lichtkegel. Er verstärkt seinen „Break-Effekt“ um bis zu 100 % und wendet nach seiner Ult einen stapelbaren „Verwundbarkeits“-Debuff an, der den Schaden erhöht, den jeder Gegner erleidet, während er seine gewohnte Heilungsleistung beibehält.

„Quid Pro Quo“ ist sein bester F2P-Light-Cone, und die meisten Spieler setzen ihn tatsächlich ein. Er regeneriert zu Beginn von Gallaghers Zug Energie für einen zufälligen Verbündeten, dessen Energie unter 50 % liegt, und da seine eigene Ultimative Fähigkeit seine Aktion vorverlegt, wird er häufiger ausgelöst als bei den meisten anderen Trägern.

„Was ist real?“ ist eine zweite kostenlose Option, die es sich zu holen lohnt, wenn du „Quid Pro Quo“ bereits anderweitig abgedeckt hast. Es gewährt einen pauschalen Break-Effekt-Boost und heilt Gallagher um den Wert seines eigenen Basisangriffs, was sich nahtlos mit seiner Umwandlung von Break-Effekt in ausgehende Heilung kombinieren lässt.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Gallagher findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Gallagher.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Kriegergöttin der Sonne und des Donners“ ist Gallaghers beste Allround-Wahl unter den Relikten. Sein teamweiter CRIT-DMG-Bonus unterstützt deine Schadensverursacher auch außerhalb reiner Break-Teams, und schon allein sein SPD-Bonus ist in Break-orientierten Teams nützlich.

Wenn du stattdessen ein reines „Break“-Team aufbaust, deckt die Kombination aus dem 2-teiligen Set „Passant der wandernden Wolke“ und dem 2-teiligen Set „Messenger auf dem Weg durch den Hackerspace“ Gallaghers Kernbedürfnisse in Bezug auf ausgehende Heilung, Geschwindigkeit und „Break“-Effekt ab, ohne dass ein komplettes 4-teiliges Set erforderlich ist.

Bei den Planar-Ornamenten ist die „Schmiede der Kalpagni-Laterne“ die klare Wahl. Sie gewährt einen großen Break-Effekt-Bonus gegen Feuer-schwache Gegner und einen permanenten Geschwindigkeitsschub, was beides direkt seine Heilung und die Verfügbarkeit seiner Talente fördert.

Einen detaillierteren Überblick über Gallaghers beste Relikte und Ornamente findest du in unserem Leitfaden zu den besten Relikten und Ornamenten für Gallagher.

Gallaghers Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Break-Effekt % (bis zu 150 %)

Break-Effekt % (bis zu 150 %) Priorität 3: Effekt-RES%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 4.300+ HP an, dann im Kampf einen SPD-Breakpoint von 134+. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen. Die Effekt-Trefferquote (EHR) ist ein Wert, in den Gallagher überhaupt nicht investieren muss, da seine Debuffs garantierte Treffer sind, die die Effekt-Resistenz des Gegners vollständig umgehen. Eine hohe SPD sorgt dafür, dass sein „Besotted“-Debuff bei jedem Gegner auf dem Feld schneller trifft und aktualisiert wird – daher ist dies sein wichtigster Wert.

Gallaghers „Trace“-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Basis-ATK: „Korkgeld“ / „Nektar-Blitz“ Niedrig Der Schaden durch den Basisangriff spielt hier kaum eine Rolle, da Gallagher nicht als Schadensverursacher gedacht ist. Fähigkeit: Spezialbrau Hoch Seine Fähigkeit erhöht seinen manuellen Heilungswert direkt und bietet dir so eine zuverlässige Einzelziel-Heilung außerhalb seines Talentzyklus. Ultimative Fähigkeit: Champagner-Etikette Niedrig Das Aufleveln erhöht lediglich den Schaden, der ohnehin gering bleibt, da Gallagher keine auf Schaden ausgerichtete Einheit ist. Talent: Beschwipste Rangelei Am höchsten Dies ist Gallaghers gesamtes Repertoire in einem einzigen „Trace“. Es erhöht den durch „Besotted“-Gegner erlittenen „Break“-Schaden und steigert die HP, die er wiederherstellt, wenn ein Verbündeter einen solchen Gegner angreift. Bonusfähigkeit: Neuartiges Gebräu Höchste Wandelt Gallaghers „Break“-Effekt direkt in ausgehende Heilung um – mit einer Steigerung von bis zu 75 % –, was diese Wertumwandlung zum Kern seines gesamten Builds macht. Bonusfähigkeit: Organische Hefe Höchste Beschleunigt seine Aktion nach seiner ultimativen Fähigkeit um 100 %, wodurch er „Besotted“ wesentlich häufiger erneut anwenden kann. Bonusfähigkeit: Prost Hoch Erweitert die HP-Regeneration seines Talents auf das gesamte Team, wenn er seinen verstärkten Basisangriff gegen einen von „Besotted“ betroffenen Gegner einsetzt.

Gallaghers Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Komponente der Dream-Kollektion 12 Dream Flow-Ventil 13 Traumgenerator 12 Tobendes Herz 50 Guthaben 246.400

Gallaghers Spurmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Fremde Baumsamen 12 Komponente der Traum-Sammlung 28 Nahrhafter Honig 54 Dream Flow-Ventil 42 Myriad-Frucht 105 Traumgenerator 42 Vergangene Übel der Katastrophe auf dem Bohrloch-Planeten 12 Spuren des Schicksals 5 Abspann 2.400.000

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Die besten Gallagher-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Gallaghers bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gallagher-Team insgesamt

Bestes Gallagher-Team (Gesamtwertung) Position Gallagher Unterstützung Firefly DPS Tingyun Fugue Unterstützung Die Dahlie Hybrid

Dies ist ein spezielles Premium-Super-Break-Team. Firefly ist die Hauptschadensverursacherin, die Schwächebalken eigenständig aufbricht, bevor sie diese für Super-Break-Schaden zur Explosion bringt. Tingyun Fugue und Die Dahlia steigern beide den Break-Effekt und die Super-Break-Umwandlung des gesamten Teams, während Gallagher dank seines Talents die Lebenspunkte aller Teammitglieder auffüllt, sobald ein Verbündeter einen Treffer bei einem „Besotted“-Ziel landet.

Bestes F2P-Gallagher-Team

Bestes Gallagher-Team (F2P) Rolle Gallagher Unterstützung 7. März: Die Jagd DPS Pionierin Harmony Unterstützung Asta Unterstützung

7. März: „The Hunt“ übernimmt hier die Rolle des Haupt-Break-DPS, da sich ihr Kit ohne eingeschränkte Ausrüstung leicht aufbauen lässt. „Pionierin Harmony““ verstärkt den Break-Effekt des Teams, und Astas SPD-Buff beschleunigt die gesamte Rotation, während Gallagher denselben durch „Besotted“ ausgelösten Heilungszyklus bereitstellt wie im Gesamtteam.

Beste Alternativen für das Gallagher-Team

Castorice profitiert enorm von Gallaghers Heilungsschleife, wenn sie gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft, da jeder Angriff eines Verbündeten auf ein von „Besotted“ betroffenes Ziel den Angreifer selbst heilt und ihre eigenen Fähigkeiten davon leben, dass wiederholte Treffer bei mehreren Zielen landen.

Mydei passt natürlich hervorragend zu Castorice im selben Team, und dank Gallaghers „Besotted“-Debuff, der mehrere Ziele betrifft, können beide seine Heilung konstanter auslösen als in einer auf Einzelziele ausgerichteten Zusammensetzung.

Ruan Mei verstärkt Gallaghers „Break“-Effekt und verlangsamt die Erholung der Gegner von „Weakness Break“, was sich direkt auf seine „Super Break“-Leistung auswirkt, wenn er mit einem speziellen „Break“-DPS gepaart ist.

Acheron schätzt Teamkameraden, die schnell Debuffs anwenden können, und Gallagher liefert zwei in schneller Folge: einen durch seine ultimative Fähigkeit und einen durch seinen verstärkten Basisangriff – beides trägt dazu bei, dass ihre ultimative Fähigkeit schneller zum Einsatz kommt.

Boothill ist eine starke Alternative für den Haupt-DPS-Platz gegen elitäre Einzelziele, da sein Fähigkeiten-Set „Weakness Break“ bei Bossen weitaus stärker bestraft als die meisten anderen auf „Break“ ausgerichteten Alternativen.

Die einzige Konstante, die man beim Zusammenstellen von Gallaghers Team im Auge behalten sollte, ist der „Break-Effekt“. Egal, welchen Teamkameraden du neben Gallagher einsetzt: Gib denjenigen den Vorrang, die den „Break-Effekt“ oder die „Schwächebruch“-Geschwindigkeit deines Teams erhöhen, da dies der Wert ist, aus dem sein gesamter Heilungszyklus tatsächlich umgewandelt wird.

Gallaghers Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Salty Dog Hoch Gewährt beim Eintritt in den Kampf 20 Energie und eine permanente Effekt-Resistenz von 50 %, wodurch ihr an anderer Stelle auf weniger Sekundärwerte für die Effekt-Resistenz verzichten könnt. E2: Löwenschwanz Am höchsten Seine Fertigkeit beseitigt nun den Debuff eines Verbündeten und gewährt ihm 30 % Effekt-Resistenz, wodurch seine Einzelziel-Heilung zu einer echten Debuff-Hilfe wird. E3: Leichenbelebung Niedrig Eine einfache Verbesserung der Fertigkeits- und Basisangriffsstufe ohne neuen Effekt. E4: Letztes Wort Am höchsten Verlängert die Dauer von „Besotted“ um 1 Runde und gibt deinem gesamten Team mehr Windows, um seine Heilung auszulösen. E5: Tod am Nachmittag Niedrig Eine Erhöhung der Talent- und Ultimativstufe ohne neuen Effekt. E6: Blut und Sand Mittel (am höchsten für „Super Break“-Teams) Fügt einen pauschalen Break-Effekt und eine Steigerung der Schwäche-Break-Effizienz hinzu, was in einem reinen Super-Break-Team nützlich ist.

E2 ist das beste Eidolon, das man für Gallagher freischalten sollte, da die Reinigung und der Effekt-RES-Buff die Einsatzmöglichkeiten seiner Fähigkeit erheblich erweitern. E4 lohnt sich als Nächstes, wenn man eine längere Wirkungsdauer von „Besotted“ anstrebt, aber E3 und E5 bieten darüber hinaus kaum zusätzliche Vorteile.

Fazit: Lohnt es sich, auf Gallagher zu setzen2026?

Gallaghers Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Gallagher ist einer der stärksten Heiler für auf „Break“ fokussierte Teams, und seine Fähigkeiten kommen einem Team zugute, das bereits häufig Schwächebalken durchbricht. Er benötigt keine speziellen Investitionen, um zu glänzen, da er sich leicht mit F2P-Lichtkegeln aufbauen lässt und kein spezifisches 4-teiliges Relikt-Set benötigt, um gut zu funktionieren.

Wenn dein Account auf „Super Break“-Kompositionen rund um Charaktere wie Firefly ausgerichtet ist, ist er fast ein Muss. Wenn du noch keine auf „Break“ fokussierten DPS einsetzt, sind andere Heiloptionen möglicherweise besser für dich geeignet, bis du dies tust.

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Häufig gestellte Fragen