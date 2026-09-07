La mejor configuración, equipo y eidolones de Firefly para HSR 2026

La mejor configuración de Firefly convierte a esta luchadora de 5 estrellas del elemento Fuego y Destrucción en una de las carrys de Super Break más potentes del juego en Honkai Star Rail. Su habilidad definitiva la sumerge en «Combustión Total», sustituyendo su ataque básico y su habilidad por versiones mejoradas que destruyen la Resistencia y la convierten directamente en daño.

He recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones de Eidolón para la mejor configuración de Firefly , para que puedas sacarle el máximo partido, tanto si tienes un equipo «Break» premium como si tu alineación es totalmente F2P.

TL;DR – La mejor configuración de Firefly de un vistazo

Mejor cono de luz ¿Dónde deberían descansar los sueños? Mejor alternativa de cono de luz para F2P «Sobre la caída de un eón» El mejor conjunto de reliquias Caballería de hierro contra el Azote (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Forja de la linterna de Kalpagni (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de Ataque Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de Ataque Cuerda de enlace: Efecto de ruptura Prioridad de estadísticas secundarias VEL > Efecto de ruptura > % de ATQ Mejor equipo (general) Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Apoyo)



The Dahlia (Apoyo)



Lingsha (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Firefly (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Asta (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Firefly: rotación y consejos

Empieza con su habilidad definitiva, «Fyrefly Tipo IV: Combustión completa», que adelanta su turno inmediatamente y sustituye su ataque básico y su habilidad por versiones mejoradas durante el resto del estado. A partir de ahí, su habilidad, «Orden: Bombardeo Aéreo», consume sus propios PV para asestar un potente golpe a un solo objetivo y recuperar toda la energía, mientras que tanto su ataque básico mejorado como su habilidad aplican debilidad al fuego y acumulan daño de ruptura.

Su Talento, «Chrysalid Pyronexus», se encarga discretamente de la defensa en segundo plano: la reducción de daño aumenta a medida que bajan sus PS, alcanzando un máximo del 40 % una vez que está por debajo del 20 % de PS, por lo que se vuelve más resistente cuanto más fuerte le golpea su propia Habilidad. Sigue alternando el Ataque Básico potenciado y la Habilidad hasta que se agote «Combustión Completa», y luego repite el ciclo en su siguiente turno.

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Los mejores conos de luz para Firefly

«¿Dónde deberían descansar los sueños?» es el cono de luz característico de Firefly y, sin duda, la mejor opción para este espacio. Le otorga una enorme mejora del efecto de ruptura, de entre el 60 % y el 100 %, y cada vez que inflige daño de ruptura, aplica una desventaja que hace que el objetivo reciba entre un 24 % y un 40 % más de daño de ruptura por su parte durante dos turnos.

«Sobre la caída de un eón» es la mejor opción F2P, disponible a través de la rotación de la Tienda Herta. Cada ataque acumula hasta un 16 % de ATK en cuatro acumulaciones, y romper la debilidad de un enemigo añade entre un 12 % y un 24 % adicional al daño infligido durante dos turnos, lo que se traduce en una ganancia considerable del efecto «Break» gracias a su propia habilidad de bonificación.

«Prometimiento indeleble» es una alternativa sólida si no tienes «La caída de un eón» con un nivel alto de superposición. Su aumento del Efecto de ruptura del 28 % al 56 % supone una mejora directa de su estadística principal de daño, y la bonificación a la tasa de CRIT al usar la Habilidad Definitiva, aunque Firefly no la utilice, es un lastre inofensivo, ya que ella no busca el CRIT.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Firefly, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Firefly.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Caballería de Hierro contra el Azote» (4 piezas) es, con diferencia, el mejor conjunto de reliquias de Firefly. Potencia su «Efecto de Rotura» y, lo que es más importante, ignora una parte de la DEF del objetivo en el daño de «Rotura» y «Superrotura», que Firefly puede activar de forma constante gracias a su propio kit y a las combinaciones de apoyo.

Si aún estás completando un conjunto completo de «Caballería de Hierro», combinar 2 piezas de «Ladrón de meteoritos» con 2 piezas de «Mensajero que atraviesa el Hackerspace» es una solución provisional razonable que sigue aprovechando el efecto de ruptura.

«Forja de la linterna de Kalpagni» (2 piezas) es su mejor conjunto de «Adorno planar», ya que añade VEL y una mejora adicional al «Efecto de ruptura». Dado que Firefly aplica ella misma la «Debilidad al fuego» a través de su «ATA básica» y su «Habilidad» mejoradas, cumple la condición de activación de este conjunto sin necesidad de ayuda externa.

Prioridades de estadísticas de Firefly

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: Efecto de ruptura

Efecto de ruptura Prioridad 3: % de ATK

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar al menos 2600 de ATK y un 360 % de efecto de ruptura en combate, y fíjate como objetivo un punto de ruptura de SPD entre 178 y 188 si la utilizas junto a The Dahlia. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las opciones porcentuales.

Firefly no necesita en absoluto tasa de CRÍTICO ni DAÑO CRÍTICO, ya que su daño proviene de la escala de Rompedor y Súper Rompedor, más que de los críticos. La VELOCIDAD es lo primero, ya que determina cuántas veces puede repetir su rotación de «Combustión completa», y tanto el efecto Rompedor como el % de ATA influyen directamente en la potencia de cada uno de esos golpes.

Prioridades de «Trace» de Firefly

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad definitiva: Fyrefly Tipo IV: «Combustión completa» Máxima Esto desbloquea toda su rotación mejorada, por lo que es el primer rastro que hay que subir de nivel. Habilidad: Orden: Bombardeo aéreo Alto Sube de nivel el ataque principal de daño que utiliza para entrar en «Combustión completa»; merece la pena maximizarlo cuanto antes. Talento: Crisálida Pyronexus Alto Aumenta su reducción de daño y su RES a efectos, lo que le permite mantenerse con vida a pesar del coste de sus propios PV. Ataque básico: Orden: Propulsión de bengala Bajo Solo escala con el % de ataque, por lo que es la última traza en la que merece la pena invertir. Módulo α: Estallido antilag Máximo Retrasa la cuenta atrás de «Combustión completa» al romper la debilidad, prolongando su estado potenciado. Módulo β: Armadura autorreactiva Máximo Convierte la reducción de resistencia en daño extra de «Super Break» una vez que su efecto de «Break» supera el umbral. Módulo γ: Sobrecarga del núcleo Alto Convierte el exceso de ATK en más efecto de ruptura, una recompensa sólida pero menor que la de los otros dos módulos.

Materiales de ascensión de Firefly (ascensión máxima)

Material Total Retazos de pensamiento 15 Fragmentos de impresión 15 Cantos de deseos 15 Corazón enfurecido 65 Crédito 308 000

Rastros de luciérnaga (máximo de rastros)

Material Total Dientes de Borisin 15 Retazos de pensamiento 41 Dientes de sierra de lupitoxina 72 Fragmentos de impresión 56 Colmillo de la Furia Lunar 139 Fragmentos de deseos 58 Eco perdido del deseo compartido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Firefly (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Firefly, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Firefly

Mejor equipo de Firefly (clasificación general) Puesto Firefly DPS Tingyun Fugue Apoyo La Dalia Apoyo Lingsha Apoyo

Esta composición de hipercarry es una de las que mejor rendimiento ofrece a Firefly en las últimas fases de la partida. Tingyun Fugue aumenta los multiplicadores de «Efecto de ruptura» y «Superruptura» de todo el equipo, al tiempo que inflige daño adicional a la Resistencia por sí misma.

La Dahlia corrige prácticamente todas las debilidades del kit de Firefly en Eidolón 0: elimina las barras de Resistencia infladas, alivia el coste de sus Puntos de Habilidad y cubre el tiempo de recarga de su Habilidad Definitiva, al tiempo que aumenta la Velocidad de Firefly y le devuelve Energía con su Habilidad mejorada.

Lingsha completa el equipo como apoyo de primera categoría, añadiendo una desventaja de «Daño de ruptura recibido» además de su propio daño de Resistencia.

El mejor equipo de Firefly para jugadores F2P

Mejor equipo de Firefly (F2P) Rol Firefly DPS Pionero Armonía Apoyo Asta Apoyo Lynx Apoyo

Si no dispones de ningún apoyo mejor o de nivel superior, Firefly necesitará a Pionera de la armonía para potenciar el daño de su Super Break. Asta aporta mejoras de ATQ y VEL a todo el equipo, y Lynx mantiene a todos al máximo con sus curaciones para que Firefly pueda seguir absorbiendo el coste de su propia habilidad.

Las mejores alternativas para el equipo de Firefly

Ruan Mei acelera el efecto «Weakness Break» en todo el equipo y aumenta directamente el daño infligido por «Super Break», mientras que su habilidad definitiva mantiene a los enemigos en estado de «Break» durante más tiempo y sus potenciadores de SPD y del efecto «Break» facilitan considerablemente la configuración de Firefly.

Gallagher es una sólida opción de soporte gratuita para cualquier equipo de «Break», ya que inflige un elevado daño de «Resistencia» a un solo objetivo al tiempo que genera puntos de habilidad adicionales, algo que la habilidad de Firefly, que consume muchos PV, necesita urgentemente en Eidolon 0.

Pela es una sustituta de apoyo ideal, ya que su debuff de reducción de DEF aumenta el daño de «Super Break» que inflige Firefly, además de lo que ya aporta su equipo principal.

Silver Wolf ofrece el mismo valor de reducción de DEF que Pela, con la opción añadida de imponer una debilidad al fuego a enemigos que, de otro modo, la resistirían.

Bronya le concede a Firefly un turno adicional mientras se encuentra en «Combustión total», lo que le permite lanzar otro ataque potenciado antes de que finalice ese estado.

La única constante en todas las combinaciones anteriores es que Firefly necesita compañeros de equipo que o bien prolonguen la duración de su «Combustión completa», o bien aporten más «Efecto de ruptura» y reducción de DEF al campo de batalla, ya que ambos factores influyen directamente en el daño que inflige con su «Super Break».

Eidolones de Firefly: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: En «Crisálida enrojecida», «Descanso una vez» Máximo Su habilidad mejorada ignora el 15 % de la DEF del objetivo y deja de costar puntos de habilidad por completo. E2: Desde el cielo destrozado, caigo en picado Máximo Otorga un turno adicional durante «Combustión completa» cada vez que sus ataques potenciados derrote o rompa a un enemigo, una vez por turno. E3: Entre las estrellas silenciadas, caigo en un sueño profundo Bajo Solo aumenta el nivel de su habilidad y su ataque básico, sin añadir ningún efecto nuevo. E4: Contemplo la luciérnaga iluminada Medio Añade un 50 % de RES a los efectos mientras se encuentra en «Combustión completa», una mejora defensiva interesante, aunque dependiente de la situación. E5: Desde la noche inimaginable, brillo desde allí Bajo Solo mejora su habilidad definitiva y su talento, sin añadir ningún efecto nuevo. E6: «En el mañana definitivo, floreceré plenamente» Máximo (Territorio de las Ballenas) Añade un 20 % de PEN de RES al Fuego y un 50 % adicional de eficacia en la ruptura de debilidades durante «Combustión completa».

El E2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores, ya que es el último Eidolón que añade una mecánica verdaderamente nueva antes del salto al E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir en Firefly2026?

Clasificación por niveles de Firefly Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Merece totalmente la pena construir un personaje de Firefly para casi cualquier cuenta que carezca de un DPS de fuego de primer nivel. La escala de su Super Break le permite infligir mucho más daño de lo que sugeriría su estadística de ATK bruta, y su kit le proporciona tanto capacidad ofensiva como una capa integrada de reducción de daño en la misma rotación.

Es especialmente potente una vez que consigues su objeto característico, el Cono de Luz, o La Dalia, ya que ambos subsanan sus debilidades iniciales en cuanto a la gestión de la Resistencia y la economía de puntos de habilidad. Necesita un pequeño ajuste de velocidad y un apoyo que pueda mantener asequible su habilidad, que consume muchos puntos de vida, pero una vez solucionado eso, su «Combustión completa» puede convertir casi cualquier combate en una victoria rápida.

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