Beste Firefly-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Der beste Firefly-Build verwandelt diese 5-Sterne-Kämpferin des Elements „Feuer-Zerstörung“ in eine der schlagkräftigsten Super-Break-Carrys in „Honkai Star Rail“. Ihre ultimative Fähigkeit versetzt sie in den Zustand „Vollständige Verbrennung“, wodurch ihr Basisangriff und ihre Fertigkeit durch verbesserte Versionen ersetzt werden, die die Zähigkeit zermalmen und direkt in Schaden umwandeln.

Ich habe die Lichtkegel, Relikte, Trace-Priorität, Stat-Priorität, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Firefly-Build zusammengestellt, damit du das Beste aus ihr herausholen kannst – ganz gleich, ob du ein Premium-Break-Team oder eine reine F2P-Aufstellung spielst.

TL;DR – Der beste Firefly-Build auf einen Blick

Bester „Light Cone“ „Wo sollten Träume ruhen“ Beste F2P-Light-Cone-Alternative „Vom Untergang eines Äons“ Bestes Relikt-Set Eiserne Kavallerie gegen die Geißel (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Schmiede der Kalpagni-Laterne (2-teilig) Hauptwerte Körper: ATK%



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: ATK%



Verbindungsseil: Bruch-Effekt Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Bruch-Effekt > Angriff % Bestes Team (insgesamt) Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Unterstützung)



The Dahlia (Unterstützung)



Lingsha (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Firefly (DPS)



Pionierin Harmony (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Firefly: Rotation und Tipps

Sie beginnt mit ihrer ultimativen Fähigkeit „Fyrefly Typ IV: Vollständige Verbrennung“, die ihren Zug sofort vorverlegt und ihren Basisangriff sowie ihre Fähigkeit für die Dauer des Zustands durch verstärkte Versionen ersetzt. Anschließend verbrennt ihre Fähigkeit „Befehl: Luftangriff“ ihre eigenen HP für einen mächtigen Einzelzieltreffer und eine vollständige Energierückerstattung, während sowohl ihr verbesserter Basisangriff als auch ihre Fähigkeit Feuer-Schwäche verursachen und zusätzlich Break-Schaden anrichten.

Ihr Talent „Chrysalid Pyronexus“ übernimmt still und leise die Verteidigungsarbeit im Hintergrund – die Schadensreduzierung steigt mit sinkenden HP an und erreicht bei weniger als 20 % HP eine Obergrenze von 40 %, sodass sie umso widerstandsfähiger wird, je stärker ihre eigene Fähigkeit sie trifft. Wechsle so lange zwischen verstärktem Basisangriff und Fertigkeit hin und her, bis „Vollständige Verbrennung“ abgelaufen ist, und wiederhole den Zyklus in ihrem nächsten Zug.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Lichtkegel für Firefly

„Wo sollten Träume ruhen“ ist Fireflys eigener charakteristischer Lichtkegel und eindeutig die beste Wahl für diesen Slot. Er verleiht ihr einen massiven Boost des „Break“-Effekts von 60 % bis 100 %, und jedes Mal, wenn sie „Break“-Schaden verursacht, fügt er dem Ziel einen Debuff zu, der bewirkt, dass dieses zwei Runden lang 24 % bis 40 % mehr „Break“-Schaden von ihr erleidet.

„Vom Untergang eines Äons“ ist die beste F2P-Option, die im Rahmen der Rotation im Herta-Store erhältlich ist. Jeder Angriff stapelt sich mit bis zu 16 % Angriffskraft für vier Stapel, und das Brechen der Schwäche eines Gegners fügt für zwei Runden weitere 12 % bis 24 % Schaden hinzu, was sich durch ihre eigene Bonusfähigkeit in einen beträchtlichen Gewinn an „Break-Effekt“ niederschlägt.

„Unvergessliches Versprechen“ ist eine solide Alternative, wenn du „Fall of an Aeon“ nicht mit hoher Überlagerung hast. Der „Break-Effekt“-Boost von 28 % bis 56 % ist eine direkte Verbesserung ihres Hauptschadenswerts, und der Krit-Raten-Bonus beim Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit ist – obwohl er von Firefly selbst nicht genutzt wird – harmloser Ballast, da sie nicht auf Krit-Treffer aus ist.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Firefly findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Firefly.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Eiserne Kavallerie gegen die Geißel“ (4-teilig) ist mit großem Abstand das beste Relikt-Set für Firefly. Es verstärkt ihren „Break-Effekt“ und – was noch wichtiger ist – ignoriert einen Großteil der Verteidigung des Ziels bei „Break“- und „Super-Break“-Schaden, den Firefly dank ihrer eigenen Fähigkeiten und Unterstützer-Kombinationen zuverlässig auslösen kann.

Wenn du noch dabei bist, ein komplettes „Eiserne Kavallerie“-Set zusammenzustellen, ist die Kombination aus 2 Teilen „Dieb des schießenden Meteors“ und 2 Teilen „Bote, der den Hackerspace durchquert“ eine sinnvolle Übergangslösung, die weiterhin auf den Break-Effekt setzt.

„Schmiede der Kalpagni-Laterne“ (2-teilig) ist ihr bestes „Planar-Ornament“-Set, das Geschwindigkeit und einen weiteren Break-Effekt-Boost bietet. Da Firefly durch ihren verstärkten Basisangriff und ihre Fertigkeit selbst Feuer-Schwäche verursacht, erfüllt sie die Aktivierungsbedingung dieses Sets ohne fremde Hilfe.

Fireflys Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: „Break-Effekt“

„Break-Effekt“ Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe im Kampf mindestens 2600 ATK und 360 % Break-Effekt an und ziele auf einen SPD-Breakpoint zwischen 178 und 188, wenn du sie zusammen mit „The Dahlia“ einsetzt. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Firefly benötigt überhaupt keine Krit-Rate oder Krit-Schaden, da ihr Schaden eher aus der Skalierung von „Break“ und „Super Break“ als aus kritischen Treffern stammt. „SPD“ hat oberste Priorität, da es bestimmt, wie oft sie ihre „Complete Combustion“-Rotation wiederholen kann, und sowohl der „Break-Effekt“ als auch die „ATK%“ beeinflussen direkt, wie stark jeder dieser Treffer ausfällt.

Fireflys Trace-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Ultimate: Firefly Typ IV: „Vollständige Verbrennung“ Höchste Dadurch wird ihre gesamte erweiterte Rotation freigeschaltet, daher sollte diese Spur als Erstes aufgestuft werden. Fähigkeit: „Order“: Luftangriff Hoch Stuft den Hauptschadens-Tick auf, den sie nutzt, um in „Vollständige Verbrennung“ zu gelangen; es lohnt sich, diesen früh auf das Maximum zu bringen. Talent: Chrysalid Pyronexus Hoch Erhöht ihre Schadensreduzierung und ihre Effekt-Resistenz; beides hilft ihr, trotz ihrer eigenen HP-Kosten am Leben zu bleiben. Basisangriff: „Auftrag: Flare-Antrieb“ Niedrig Skaliert nur mit dem Angriffs-Prozentwert, daher ist dies die letzte Spur, in die es sich zu investieren lohnt. Modul α: Antilag-Ausbruch Am höchsten Verzögert den Countdown von „Vollständige Verbrennung“ bei „Schwäche durchbrechen“ und verlängert so ihren verstärkten Zustand. Modul β: Autoreaktive Rüstung Höchste Wandelt die Verringerung der Widerstandsfähigkeit in zusätzlichen „Super Break“-Schaden um, sobald ihr „Break“-Effekt den Schwellenwert überschreitet. Modul γ: Kernüberlastung Hoch Wandelt überschüssigen Angriff in einen stärkeren „Break“-Effekt um – ein solider, wenn auch geringerer Gewinn als bei den beiden anderen Modulen.

Materialien für die Aufsteigung von Firefly (Maximale Aufsteigung)

Material Gesamt Gedankenfetzen 15 Eindrucksfragmente 15 Splitter der Sehnsüchte 15 Tosendes Herz 65 Guthaben 308.000

Materialien für „Firefly's Trace“ (maximale Anzahl an Spuren)

Material Gesamt Borisin-Zähne 15 Gedankenfetzen 41 Lupitoxin-Sägezähne 72 Eindrucksfragmente 56 Mondwut-Reißzahn 139 Splitter der Sehnsüchte 58 Verlorenes Echo des gemeinsamen Wunsches 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Firefly-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Fireflys bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung auf der Grundlage der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Firefly-Team insgesamt

Bestes Firefly-Team (Gesamtwertung) Rolle Firefly DPS Tingyun Fugue Unterstützung Die Dahlie Unterstützung Lingsha Unterstützung

Diese Hypercarry-Komposition gehört zu den leistungsstärksten Endgame-Teams von Firefly. Tingyun Fugue erhöht die Multiplikatoren für „Break-Effekt“ und „Super Break“ des gesamten Teams und fügt zudem selbst zusätzlichen „Toughness“-Schaden zu.

„Die Dahlia“ behebt nahezu alle Schwächen von Fireflys Fähigkeiten bei Eidolon 0: Sie beseitigt überhöhte „Toughness“-Balken, senkt die Kosten ihrer Fertigkeitenpunkte und überbrückt die Abklingzeit ihrer ultimativen Fähigkeit, während sie gleichzeitig Fireflys SPD erhöht und bei ihrer verbesserten Fertigkeit Energie zurückerstattet.

Lingsha rundet das Team als Premium-Support ab und fügt zusätzlich zu ihrem eigenen Zähigkeitsschaden einen Debuff für erlittenen Break-Schaden hinzu.

Bestes F2P-Firefly-Team

Bestes Firefly-Team (F2P) Rolle Firefly DPS Pionierin Harmony Unterstützung Asta Unterstützung Lynx Unterstützung

Wenn dir kein besserer/Premium-Support zur Verfügung steht, benötigt Firefly Harmony Trailblazer, um ihren Super-Break-Schaden zu steigern. Asta gewährt der gesamten Gruppe Angriffs- und Geschwindigkeitsboni, und Lynx hält alle mit Heilung auf dem neuesten Stand, sodass Firefly ihre eigenen Skillkosten weiterhin selbst tragen kann.

Die besten Alternativen für das Firefly-Team

Ruan Mei beschleunigt „Weakness Break“ für das gesamte Team und erhöht direkt den durch „Super Break“ verursachten Schaden, während ihre ultimative Fähigkeit Gegner länger im „Broken“-Zustand hält und ihre Buffs für Geschwindigkeit und „Break“-Effekt die Ausrüstung von Firefly erheblich vereinfachen.

Gallagher ist eine starke, kostenlose Sustain-Option für jedes Break-Team. Er verursacht selbst hohen Toughness-Schaden gegen einzelne Ziele und generiert dabei zusätzliche Skillpunkte, die Fireflys HP-intensiver Skill bei Eidolon 0 dringend benötigt.

Pela ist ein idealer Ersatz für die Unterstützung, da ihr DEF-Reduktions-Debuff den von Firefly verursachten „Super Break“-Schaden zusätzlich zu dem erhöht, was ihr Hauptteam bereits bietet.

Silver Wolf bietet denselben Wert an Verteidigungsreduktion wie Pela, mit der zusätzlichen Möglichkeit, Gegnern, die sonst dagegen resistent sind, eine Feuer-Schwäche einzuflößen.

Bronya gewährt Firefly einen zusätzlichen Zug, solange sie sich im Zustand „Vollständige Verbrennung“ befindet, sodass sie noch einen verstärkten Angriff unterbringen kann, bevor dieser Zustand endet.

Die einzige Konstante bei allen oben genannten Kombinationen ist, dass Firefly Teamkameraden benötigt, die entweder die Dauer ihres „Complete Combustion“-Zustands verlängern oder mehr „Break-Effekte“ und Verteidigungsreduzierungen auf das Spielfeld bringen, da beides ihren „Super Break“-Schaden direkt erhöht.

Firefly-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: In der geröteten Puppe ruhe ich einmal Höchste Ihre verbesserte Fertigkeit ignoriert 15 % der Verteidigung des Ziels und kostet keine Fertigkeitspunkte mehr. E2: Aus dem zerschmetterten Himmel stürze ich im freien Fall Höchste Gewährt während „Vollständige Verbrennung“ einen zusätzlichen Zug, sobald ihre verstärkten Angriffe einen Gegner besiegen oder brechen – einmal pro Zug. E3: Inmitten verstummter Sterne versinke ich in tiefen Schlaf Niedrig Erhöht lediglich ihre Fertigkeit und ihren Basisangriff, ohne dass ein neuer Effekt hinzukommt. E4: Auf leuchtende Glühwürmchen richte ich bald meinen Blick Mittel Fügt 50 % Effekt-Resistenz hinzu, solange sie sich im Zustand „Vollständige Verbrennung“ befindet – eine nette, aber situationsabhängige Verteidigungsverstärkung. E5: Aus der unvorstellbaren Nacht strahle ich Niedrig Verbessert lediglich ihre ultimative Fähigkeit und ihr Talent, ohne dass ein neuer Effekt hinzukommt. E6: Im vollendeten Morgen erblühe ich in voller Pracht Am höchsten (Walgebiet) Fügt 20 % Feuer-Resistenzdurchbruch und weitere 50 % Schwächebruch-Effizienz während „Vollständige Verbrennung“ hinzu.

E2 ist für die meisten Spieler die praktische Grenze, da es das letzte Eidolon ist, das vor dem Sprung zu E6 eine wirklich neue Mechanik hinzufügt.

Fazit: Lohnt es sich, Firefly einzubauen2026?

Fireflys Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Firefly ist für fast jeden Account, dem ein Fire-DPS der obersten Stufe fehlt, absolut eine lohnende Investition. Dank ihrer „Super Break“-Skalierung schlägt sie weitaus härter zu, als es ihr reiner ATK-Wert vermuten lässt, und ihr Kit bietet ihr sowohl Offensivkraft als auch eine integrierte Schadensreduzierung in derselben Rotation.

Sie ist besonders stark, sobald man entweder ihren charakteristischen „Light Cone“ oder „The Dahlia“ erhält – beides gleicht ihre anfänglichen Schwächen im Umgang mit „Toughness“ und bei der Skill-Punkte-Wirtschaft aus. Sie benötigt zwar ein wenig Feineinstellung bei der Geschwindigkeit und einen Unterstützer, der ihre HP-intensive Fähigkeit erschwinglich hält, aber sobald das geregelt ist, kann ihr „Complete Combustion“ fast jeden Kampf zu einem schnellen Sieg machen.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen