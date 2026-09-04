La mejor configuración de Evernight, equipo y eidolones en el HSR 2026

En esta guía he recopilado los veredictos sobre conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y eidolones para la mejor configuración de Evernight , junto con una lista completa de materiales y opciones de equipo aptas para jugadores F2P. Todo lo que aparece a continuación se ha comprobado con su kit actual y los datos del último parche.

Evernight es una de las unidades que más daño infligen en el meta actual, tanto si la utilizas como hipercarry independiente como si la empleas como fuente de daño crítico para su memosprite, Evey. Su potencia se basa en los PV en lugar del ATA, lo que cambia su estrategia de equipamiento en comparación con la mayoría de las demás unidades de DPS, y su kit se beneficia más de una configuración centrada en la sinergia de «Remembrance» que en una lista genérica de estadísticas de daño.

Resumen: la mejor configuración de Evernight de un vistazo

Mejor cono de luz «Hacia las estrellas de Evernight» Mejor cono alternativo para jugadores F2P El tiempo no espera a nadie El mejor conjunto de reliquias El Libertador que rehace el mundo (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares «Señorío sereno de la Colección Ósea» (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: %



de PV Esfera planar: DAÑO



DE HIELO Cuerda de enlace: % de PV Prioridad de estadísticas secundarias Índice de crítico = Daño crítico > % de PV > Velocidad Mejor equipo (general) Evernight (híbrido)



Castorice (DPS)



Cyrene (apoyo)



Hyacine (apoyo) Mejor equipo (F2P) Evernight (DPS)



Cualquier DPS CRÍTICO (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Evernight: rotación y consejos

Evernight juega con su memosprite, Evey, a quien invoca con su Habilidad y a la que puede consumir para obtener un impulso extra de Carga Definitiva y daño. Su ciclo básico es sencillo: usa su Ataque Básico o su Habilidad para acumular acumulaciones de Memoria y, a continuación, activa el propio ataque de Evey para aprovechar las mejoras acumuladas.

Su talento añade una bonificación de daño crítico que escala con sus propias estadísticas, y su habilidad definitiva aumenta el daño de su grupo y aplica debuffs a los enemigos a la vez, por lo que merece la pena reservarla para un momento en el que todo el equipo pueda infligir daño, en lugar de lanzarla en cuanto esté lista. Dado que tanto Evernight como Evey consumen PV para funcionar, alinearla con una unidad de soporte que pueda tolerar ese consumo en lugar de combatirlo hace que su rotación sea notablemente más fluida.

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Los mejores conos de luz para Evernight

«A las estrellas de la noche eterna» es el cono de luz característico de Evernight y está diseñado específicamente en torno a su kit de habilidades que escala con los PV. En Superposición 1, aumenta los PV máximos en un 30 %, otorga a los memosprites de todos los aliados un 20 % de Ignorancia de DEF cada vez que el memosprite de Evernight asesta un golpe, y potencia el daño tanto de Evernight como de Evey en un 30 %.

Además, devuelve energía cuando Evey desaparece, lo que ayuda a compensar el elevado coste de energía de su habilidad definitiva.

«Haz que las despedidas sean más bonitas» es la mejor opción no exclusiva si ya la tienes. Ofrece aún más PV base que el cono exclusivo, un efecto de ignorar DEF más potente y adelanta la propia acción de Evernight una vez que Evey desaparece, lo que acelera considerablemente su rotación.

«Sudar ahora, llorar menos» es una sólida elección de 4 estrellas que se puede obtener como recompensa del Pase de Batalla. Otorga tasa de CRIT y potencia el daño de los memosprites mientras Evey está activa, aunque a niveles más altos de Superposición puede elevar la tasa de CRIT de Evernight por encima de lo que realmente necesita, así que vigila el equilibrio de tus estadísticas secundarias si la utilizas.

«La flor recuerda» es otra buena alternativa de cono de luz de 4 estrellas. Este cono de luz del Pase de Batalla potencia el daño crítico tanto de Evernight como de Evey. No igualará la utilidad para todo el equipo del cono característico, pero es más que suficiente para que rinda bien.

«El tiempo no espera a nadie» está disponible en la tienda de Stellar Convergence y, técnicamente, es el mejor cono de luz totalmente gratuito para Evernight; sin embargo, al usar este cono de luz de Abundancia se desactivan por completo sus mecánicas específicas de la ruta y, en realidad, solo resulta útil como objeto para aumentar las estadísticas.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Evernight, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Evernight.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planos

«El Libertador que transforma el mundo» es el mejor conjunto de reliquias de Evernight, y está claramente diseñado pensando en su kit de habilidades. La bonificación de 2 piezas añade un 8 % de tasa de CRIT, mientras que el efecto de 4 piezas aumenta los PV máximos tanto de Evernight como de su memosprite en un 24 % después de que utilice un ataque básico o una habilidad con Evey en el campo de batalla, y potencia el daño de todo el equipo en un 15 % hasta su siguiente ataque. Entre la probabilidad de crítico, la escalada de PV y el aumento de daño para todo el equipo, este conjunto supera a cualquier alternativa genérica de 4 piezas para ella.

«Serene Demesne», de Bone Collection, es sin duda la mejor opción de adorno planar. Su bonificación de 2 piezas aumenta los PV máximos en un 12 % y, una vez que los PV máximos de Evernight superan los 5.000, añade un 28 % adicional de daño crítico tanto para ella como para Evey. Dado que Evernight ya está acumulando PV para el escalado de su kit, este umbral se supera fácilmente de forma natural.

Prioridades de estadísticas de Evernight

Las estadísticas secundarias de Evernight dan prioridad a las estadísticas de CRÍTICO y a los PV frente al enfoque centrado en el ATAQUE que utilizan la mayoría de los personajes de DPS, ya que tanto su daño como el de Evey se escalan en función de sus PV máximos en lugar del ATAQUE.

Prioridad 1: Probabilidad de crítico (hasta el límite)

Probabilidad de crítico (hasta el límite) Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: % de PV

% de PV Prioridad 4: Velocidad

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar 7.000 HP o más fuera del combate, y apunta a un punto de inflexión de 99+ en SPD durante la batalla, ya que la propia Velocidad base de Evey ya cubre la mayor parte de sus necesidades en cuanto a economía de acción. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las opciones porcentuales.

Prioridades de «Evernight's Trace»

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: El tiempo se difumina a partir de ahí Bajo Puedes dejar el ATK básico de Evernight para el final, ya que utiliza más su habilidad. Habilidad: El día se desvanece suavemente Máximo Aumenta la bonificación de daño crítico, así que asegúrate de maximizarla. Habilidad definitiva: «Oh, mundo despierto, buenas noches» Máximo Aumenta las bonificaciones y penalizaciones de daño. Talento: Conmigo, esta noche Máximo Aumenta la mejora de DAÑO CRÍTICO para Evernight y Evey. Habilidad de Memosprite: Recuerdo, Remolino, Como la lluvia Alto Aumenta el daño infligido por Evey cuando le toca el turno. Talento de Memosprite: Soledad, A la deriva, En la penumbra Máximo Aumenta la mejora de daño para Evernight y Evey. Habilidad adicional: Oscurecer la noche, Acallar la luna Máximo Permite que «Dream», «Dissolving» y «As Dew» regeneren un punto de habilidad. Habilidad adicional: «Avivar la llama», «Acalmar la luz» Máximo Una mejora pasiva clave para su kit. Habilidad adicional: «Encender la mañana», «Dejar caer la lluvia» Máxima Una mejora pasiva clave para su kit.

Materiales de ascensión de Evernight (ascensión máxima)

Material Total Presagio etéreo 15 Lamento resonante 15 Lamento eterno 15 Aleta desgarrada de la sirena marina 65 Crédito 308 000

Rastros de Evernight Materiales (número máximo de rastros)

Material Total Bija de la Conciencia 15 Presagio etéreo 41 Brotes de Manas 72 Lamento resonante 56 Flor de Alaya 139 Lamento eterno 58 Anamnesis de Daythunder 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Evernight (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Evernight, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Evernight

Mejor equipo de Evernight (general) Función Evernight Híbrido Castorice DPS Cyrene Apoyo Hyacine Apoyo

Este es el equipo más potente de Evernight: una alineación completa de «Remembrance». Castorice, Cyrene e Hyacine potencian cada uno una parte diferente de su conjunto de habilidades.

El estilo de juego de Castorice, basado en el drenaje de PV, ayuda a Evernight a acumular acumulaciones de Memoria más rápidamente, mientras que su propia rotación de habilidades definitivas recibe un importante aumento de velocidad gracias al memosprite de Evernight, Evey, ya que Evey puede invocarse cada turno y convertirse al instante en cargas de habilidad definitiva para Castorice.

Cyrene aporta una mejora permanente del 12 % al daño crítico, además de potenciar la generación de Memoria de Evernight y el daño de la habilidad del Memosprite. La curación de Hyacine se activa automáticamente, ya que tanto las habilidades de Evernight como las de Evey consumen PV para funcionar, y su habilidad definitiva también puede reponer los PV de Evernight.

El mejor equipo de Evernight para jugadores F2P

El mejor equipo de Evernight (F2P) Rol Evernight DPS Cualquier DPS DPS Conmemoración del Pionero Apoyo Lynx Apoyo

Esta alineación F2P incorpora al Pionero del Recuerdo, que proporciona una mejora persistente de Daño Verdadero a los memosprites aliados, además de mejoras de CRIT y Avances de Acción.

Lynx se encarga de la sostenibilidad mediante curación estándar, y cualquier DPS (preferiblemente que escale con CRIT) que ya hayas subido de nivel puede ocupar la cuarta ranura.

Las mejores alternativas para el equipo de Evernight

Tribbie es una sustituta perfecta de Cyrene, ideal cuando necesitas daño adicional contra un objetivo único (un enemigo de élite) en lugar de una mejora directa para el equipo.

Ruan Mei sirve como alternativa de apoyo cuando la prioridad es el contenido centrado en «Break», ya que aumenta la eficacia de «Break» y puede retrasar la recuperación del «Weakness Break» de un enemigo, lo que le da al equipo de Evernight más Windows para atacar.

Luocha es una sólida alternativa a Hyacine si prefieres contar con un sanador puro, ya que ofrece curación constante y, además, puede disipar las mejoras enemigas.

Gallagher es la mejor opción de sustitución de soporte de 4 estrellas, ya que su debuff «Besotted» le permite proporcionar curación fiable sin necesidad de un sorteo de banner limitado.

Robin Summeretto encaja bien en una alineación de Evernight centrada en el DPS principal, ya que su habilidad definitiva actúa como un «Action Advance» a demanda que permite a Evernight encajar una habilidad adicional en una sola ventana de «Darkest Riddle», además de proporcionar regeneración de energía basada en un porcentaje.

Pela es una opción de apoyo asequible para un equipo de Evernight con DPS principal, ya que su habilidad definitiva reduce la DEF del enemigo y se acumula perfectamente con la ignorancia de DEF que ya proporciona su propio kit.

Sea cual sea la combinación por la que te decidas, la constante en todos los buenos compañeros de equipo alternativos para Evernight es que su propio conjunto de habilidades ya cubre gran parte de las mejoras de equipo por sí solo, así que da prioridad a los compañeros que cubran una carencia específica en tu alineación, como la sostenibilidad o el apoyo en «Break», en lugar de acumular mejoras redundantes que ella ya aporta por sí misma.

Eidolones de Evernight: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Duerme bien, la noche es larga Alto Aumenta el daño infligido por los memosprites aliados en función del número de enemigos; funciona mejor en combates contra un solo objetivo. E2: Escucha bien, el sueño habla en voz baja Máximo Añade un 40 % de daño crítico a Evernight y Evey, aumenta la obtención de Memoria y otorga cargas adicionales de «El acertijo más oscuro» al usar la habilidad definitiva. E3: No temas, la pesadilla ya ha pasado Bajo Solo subidas de nivel de la huella, sin efectos nuevos. E4: Despierta, el mañana es tuyo Medio Aumenta la eficacia para romper debilidades de los memosprites aliados. E5: Déjalo ir, el «yo» de los recuerdos Bajo Solo sube de nivel el rastro, sin efectos nuevos. E6: Así, siempre Máximo Otorga al equipo una mejora permanente de RES PEN y devuelve una parte de la Memoria consumida a Evernight.

El nivel E2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores que invierten recursos, ya que cubre el escalado del daño crítico y el tiempo de actividad de la habilidad definitiva, que son lo más importante, mientras que vale la pena seguir subiendo hasta el nivel E6 solo si estás creando una versión de ella dedicada al apoyo de «Remembrance».

Veredicto: ¿merece la pena construir un personaje con Evernight2026?

Clasificación de niveles de Evernight Valoración general EX Calificaciones de final de juego Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena invertir en Evernight para casi cualquier cuenta, ya que su clasificación de nivel EX se mantiene en todos los modos de final de juego; es, como mínimo, un auténtico personaje «meta». Es lo suficientemente flexible como para actuar como DPS principal independiente o como híbrido de sub-DPS y apoyo, potenciando al resto de tu plantilla de memosprites, lo que significa que tu inversión no se desperdiciará aunque la composición de tu equipo cambie más adelante.

Su cono de luz característico y su mejor conjunto de reliquias están diseñados específicamente para su identidad basada en la escalabilidad de HP, y aunque sus conos de luz alternativos no son precisamente lo mejor, los jugadores F2P y aquellos que gastan poco pueden seguir sacándole el máximo partido sin necesidad de ellos.

La única «salvedad» real en su caso son sus compañeros de equipo. Rinde mejor rodeada de otros personajes de «Remembrance» como Castorice, Cyrene y Hyacine, por lo que su potencial máximo es mucho mayor para los jugadores que ya han invertido en esa línea. Aun así, incluso sin ellos, su equipo para jugadores que no pagan, con «Pionera de Remembrance» y Lynx, es realmente jugable, lo que la convierte en una elección segura para la mayoría de las plantillas.

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