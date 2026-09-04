Evernight – Beste Konfiguration, Team und Eidolons HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Trace-Priorität, Statuspriorität, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Evernight-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Materialliste und F2P-freundlichen Teamoptionen. Alle folgenden Angaben wurden anhand ihres aktuellen Fähigkeiten-Sets und der neuesten Patch-Daten überprüft.

Evernight ist eine der stärksten Schadensverursacherinnen im aktuellen Meta, ganz gleich, ob man sie als eigenständige Hypercarry einsetzt oder als CRIT-DMG-Batterie für ihr Memosprite Evey. Sie skaliert über HP statt über ATK, was ihre Ausrüstungsstrategie im Vergleich zu den meisten anderen DPS-Einheiten verändert, und ihr Kit belohnt es, den Build eher um die „Remembrance“-Synergie herum aufzubauen als um eine generische Schadens-Checkliste.

TL;DR – Der beste Evernight-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Zu den Sternen der ewigen Nacht“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel Die Zeit wartet auf niemanden Bestes Relikt-Set Weltneuschöpfer (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Heiteres Lehen der Knochensammlung“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRITISCHER SCHADEN



Stiefel: HP%



Planare Sphäre: Eisschaden



Verbindungsseil: HP% Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate = Krit-Schaden > HP% > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Evernight (Hybrid)



Castorice (DPS)



Cyrene (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Evernight (DPS)



Beliebiger CRIT-DPS (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Evernight: Rotation und Tipps

Evernight spielt mit ihrem Memo-Sprite Evey, das sie mit ihrer Fertigkeit herbeiruft und verbrauchen kann, um einen Schub an zusätzlicher Ultimativladung und Schaden zu erhalten. Ihr Kernablauf ist einfach: Nutze ihren Basisangriff oder ihre Fertigkeit, um Memoria-Stapel aufzubauen, und löse dann Eveys eigenen Angriff aus, um die angesammelten Buffs zu verwerten.

Ihr Talent gewährt einen Krit-Schadensbonus, der sich nach ihren eigenen Werten richtet, und ihre Ultimat-Fähigkeit steigert den Schaden ihrer Gruppe und belegt Gegner gleichzeitig mit Debuffs; daher lohnt es sich, sie für ein Schadensfenster des gesamten Teams aufzuheben, anstatt sie sofort einzusetzen, sobald sie bereit ist. Da sowohl Evernight als auch Evey HP verbrauchen, um zu funktionieren, läuft ihre Rotation deutlich flüssiger, wenn man sie mit einer Heilungseinheit einsetzt, die diesen Verbrauch tolerieren kann, anstatt ihn zu bekämpfen.

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Die besten Lichtkegel für Evernight

„Zu den Sternen der ewigen Nacht“ ist Evernights charakteristischer Lichtkegel und speziell auf ihr HP-skalierendes Kit zugeschnitten. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er die maximale HP um 30 %, gewährt den Memosprites aller Verbündeten 20 % Verteidigungsignoranz, sobald Evernights eigenes Memosprite einen Treffer landet, und steigert sowohl Evernights als auch Eveys Schaden um 30 %.

Außerdem wird Energie zurückerstattet, wenn Evey verschwindet, was dabei hilft, die hohen Energiekosten ihrer Ultimativattacke auszugleichen.

„Den Abschied schöner gestalten“ ist die stärkste Option unter den Nicht-Signatur-Optionen, wenn du sie bereits besitzt. Sie bietet noch höhere Basis-HP als der Signatur-Kegel, einen stärkeren DEF-Ignore-Effekt und rückt Evernights eigene Aktion um einen Schritt vor, sobald Evey verschwindet, was ihre Rotation erheblich beschleunigt.

„Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ ist eine solide 4-Sterne-Wahl, die als Battle-Pass-Belohnung erhältlich ist. Er gewährt Krit-Rate und steigert den Memosprite-Schaden, solange Evey aktiv ist. Bei höheren „Superimposition“-Stufen kann er Krit-Rate von Evernights jedoch über das tatsächlich benötigte Maß hinaus erhöhen. Achte daher auf die Balance deiner Sekundärwerte, wenn du ihn einsetzt.

„Die Blume erinnert sich“ ist eine weitere gute 4-Sterne-Alternative zum „Light Cone“. Dieser Battle Pass – „Light Cone“ steigert sowohl Evernights als auch Eveys Krit-Schaden. Er erreicht zwar nicht die teamweite Wirksamkeit des charakteristischen „Light Cone“, reicht aber mehr als aus, damit sie gute Leistungen erbringt.

„Die Zeit wartet auf niemanden“ ist im „Stellar Convergence“-Shop erhältlich und ist technisch gesehen der beste vollständig kostenlose Lichtkegel für Evernight. Allerdings werden durch die Verwendung dieses „Abundance“-Lichtkegel ihre pfadspezifischen Mechaniken vollständig außer Kraft gesetzt, sodass er eigentlich nur als Stat-Stick nützlich ist.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten Lichtkegel für Evernight findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Evernight.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Der Erlöser, der die Welt neu gestaltet“ ist Evernights bestes Relikt-Set und wurde eindeutig mit Blick auf ihre Fähigkeiten entwickelt. Der 2-Teile-Bonus gewährt 8 % Krit-Rate, während der 4-Teile-Effekt die maximale HP sowohl für Evernight als auch für ihr Memosprite um 24 % erhöht, nachdem sie einen Basisangriff oder eine Fertigkeit eingesetzt hat, während Evey auf dem Spielfeld ist, und den Schaden des gesamten Teams bis zu ihrem nächsten Angriff um 15 % verstärkt. Zwischen der Krit-Rate, der HP-Skalierung und dem teamweiten Schadensbonus übertrifft dieses Set jede generische 4-teilige Alternative für sie.

„Serene Demesne“ aus der „Knochensammlung“ ist eindeutig die beste Wahl unter den Planar-Ornamenten. Sein 2-Teile-Bonus erhöht die maximalen HP um 12 %, und sobald Evernights maximale HP 5.000 überschreiten, fügt er sowohl ihr als auch Evey weitere 28 % kritischen Schaden hinzu. Da Evernight aufgrund der Skalierung ihres Kits ohnehin bereits HP aufbaut, lässt sich diese Schwelle auf natürliche Weise leicht überschreiten.

Evernights Prioritäten bei den Attributen

Bei den sekundären Werten von Evernight haben Krit-Werte und HP Vorrang vor dem auf Angriffswert (ATK) ausgerichteten Ansatz, den die meisten DPS-Charaktere verfolgen, da sowohl ihr Schaden als auch Eveys Schaden von ihrer maximalen HP und nicht vom Angriffswert (ATK) abhängen.

Priorität 1: KRIT-Rate (bis zur Obergrenze)

KRIT-Rate (bis zur Obergrenze) Priorität 2: Krit-Schaden

Krit-Schaden Priorität 3: HP%

HP% Priorität 4: SPD

🎯 Ideale Wertziele: Strebe außerhalb des Kampfes 7.000 HP oder mehr an und ziele im Kampf auf einen 99+ SPD-Breakpoint ab, da Evey's eigene Basisgeschwindigkeit bereits den Großteil ihrer Anforderungen an die Aktionsökonomie abdeckt. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Evernights „Trace“-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-ATK: Zeit verläuft verschwommen Niedrig Du kannst Evernights Basis-Angriff für den Schluss aufheben, da sie ihre Fertigkeit häufiger einsetzt. Fähigkeit: Der Tag schwindet sanft Am höchsten Verstärkt den Krit-Schaden-Buff, also achte darauf, diesen zu maximieren. Ultimate: O wachsame Welt, gute Nacht Am höchsten Erhöht die Schadens-Buffs und -Debuffs. Talent: Mit mir, in dieser Nacht Am höchsten Erhöht den Krit-Schadens-Buff für „Evernight“ und „Evey“. Memosprite-Fähigkeit: Erinnerung, Wirbel, Wie Regen Hoch Erhöht den von Evey verursachten Schaden, wenn sie an der Reihe ist. Memosprite-Talent: Einsamkeit, Treiben, Im Dunkeln Am höchsten Erhöht den Schadensbonus für Evernight und Evey. Bonusfähigkeit: „Dunkel die Nacht“, „Still der Mond“ Höchste Lässt „Dream“, „Dissolving“ und „As Dew“ einen Fertigkeitspunkt regenerieren. Bonusfähigkeit: Die Flamme entfachen, das Licht beruhigen Höchste Eine wichtige passive Verbesserung ihres Fähigkeiten-Sets. Bonusfähigkeit: Den Morgen entfachen, Den Regen fallen lassen Höchste Eine wichtige passive Verbesserung ihres Fähigkeiten-Sets.

Evernights Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Ätherisches Omen 15 Hallendes Heulen 15 Ewige Klage 15 Die zerrissene Flosse der Meeressirene 65 Gutschrift 308.000

Evernight's Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Bija des Bewusstseins 15 Ätherisches Omen 41 Keimling des Manas 72 Hallendes Wehklagen 56 Blume von Alaya 139 Ewige Klage 58 Tagdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Evernight-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du die besten Evernight-Teams insgesamt, F2P-Teams und alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung entsprechend den Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Evernight-Team insgesamt

Bestes Evernight-Team (Gesamt) Rolle Evernight Hybrid Castorice DPS Cyrene Unterstützung Hyacine Unterstützung

Das ist Evernights stärkstes Team – eine komplette „Remembrance“-Aufstellung. Castorice, Cyrene und Hyacine verstärken jeweils einen anderen Aspekt ihres Spielstils.

Castorices Spielstil mit HP-Entzug hilft Evernight dabei, Memoria-Stapel schneller anzuhäufen, während ihre eigene Ultimativ-Rotation durch Evernights Memosprite „Evey“ einen erheblichen Geschwindigkeitsschub erhält, da Evey in jedem Zug beschworen und sofort in Ultimativ-Ladungen für Castorice umgewandelt werden kann.

Cyrene sorgt zusätzlich zur Steigerung von Evernights Memoria-Generierung und des Schadens durch Memosprite-Fähigkeiten für einen permanenten 12-prozentigen CRIT-DMG-Buff. Hyacines Heilung greift automatisch, da sowohl Evernights als auch Eveys Fähigkeiten HP verbrauchen, um zu funktionieren, und ihre ultimative Fähigkeit kann zudem Evernights HP-Vorrat auffüllen.

Bestes F2P-Evernight-Team

Bestes Evernight-Team (F2P) Rolle Evernight DPS Beliebiger DPS DPS Pionier-Gedenken Unterstützung Lynx Unterstützung

In dieser F2P-Aufstellung kommt der „Remembrance Trailblazer“ zum Einsatz, der verbündeten Memosprites einen dauerhaften „True DMG“-Buff sowie CRIT-Buffs und Aktionsvorstöße gewährt.

Lynx sorgt durch Standardheilung für Sustain, und jeder DPS (vorzugsweise mit Krit-Skalierung), den ihr bereits hochgelevelt habt, kann den vierten Slot besetzen.

Beste Alternativen für das „Evernight“-Team

Tribbie ist ein direkter Ersatz für Cyrene und eignet sich am besten, wenn du zusätzlichen Einzelschaden gegen einen Elite-Gegner benötigst, anstatt eines reinen Team-Buffs.

Ruan Mei eignet sich als Support-Ersatz, wenn Inhalte mit Schwerpunkt auf „Break“ im Vordergrund stehen, da sie die „Break-Effizienz“ erhöht und die Erholung eines Gegners nach einem „Weakness Break“ verzögern kann, wodurch Evernights Team zusätzliche Angriffsmöglichkeiten erhält.

Luocha ist eine starke Alternative zu Hyacine, wenn du lieber einen reinen Heiler einsetzen möchtest, da er beständige Heilung bietet und darüber hinaus gegnerische Buffs beseitigen kann.

Gallagher ist der beste 4-Sterne-Sustain-Swap, da er dank seines „Besotted“-Debuffs zuverlässige Heilung bieten kann, ohne dass ein Pull aus einem limitierten Banner erforderlich ist.

Robin Summeretto fügt sich gut in eine auf den Haupt-DPS ausgerichtete Evernight-Aufstellung ein, da ihre ultimative Fähigkeit als bedarfsgesteuerter „Action Advance“ fungiert, der es Evernight ermöglicht, zusätzlich zu einer prozentualen Energieregeneration eine weitere Fertigkeit in ein einzelnes „Darkest Riddle“-Windows einzubauen.

Pela ist eine kostengünstige Support-Option für ein Evernight-Team mit Haupt-DPS, da ihre ultimative Fähigkeit die gegnerische Verteidigung (DEF) senkt und sich nahtlos mit der DEF-Ignorierung kombinieren lässt, die ihr eigenes Kit bereits bietet.

Egal, für welche Kombination du dich entscheidest: Die Konstante bei jedem guten alternativen Evernight-Teamkameraden ist, dass ihr eigenes Kit bereits einen Großteil der Team-Buffs abdeckt. Priorisiere daher Partner, die eine bestimmte Lücke in deinem Kader schließen, wie z. B. Sustain oder „Break“-Unterstützung, anstatt redundante Buffs zu stapeln, die sie bereits selbst mitbringt.

Evernight-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Schlaf gut, die Nacht ist lang Hoch Erhöht den Schaden verbündeter Memosprites je nach Anzahl der Gegner und ist besonders effektiv in Kämpfen gegen einzelne Ziele. E2: Hört gut zu, der Schlaf spricht leise Am höchsten Fügt „Evernight“ und „Evey“ 40 % kritischen Schaden hinzu, erhöht den Memoria-Gewinn und gewährt bei Einsatz der ultimativen Fähigkeit zusätzliche „Darkest Riddle“-Ladungen. E3: Fürchte dich nicht, der Albtraum liegt hinter dir Niedrig Nur bei Levelaufstiegen der Spur, kein neuer Effekt. E4: Wach auf, das Morgen gehört dir Mittel Erhöht die Effizienz beim Durchbrechen von Schwächen bei verbündeten Memosprites. E5: Lass los, das „Ich“ in den Erinnerungen Niedrig Nur bei „Trace“-Levelaufstiegen, kein neuer Effekt. E6: So, immer Am höchsten Gewährt dem Team einen permanenten RES-PEN-Buff und gibt einen Teil der verbrauchten Memoria an Evernight zurück.

E2 ist für die meisten Spieler die praktische Obergrenze, da es die Skalierung des Krit-Schadens und die Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit abdeckt, die am wichtigsten sind, während es sich nur dann lohnt, E6 weiter anzustreben , wenn man eine spezielle „Remembrance“-Support-Version von ihr aufbaut.

Fazit: Lohnt es sich, Evernight zu bauen2026?

Evernights Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Evernight lohnt sich für fast jeden Account, da unsere EX-Stufenbewertung für sie in jedem Endgame-Modus Bestand hat – gelinde gesagt ein echter „Meta“-Charakter. Sie ist flexibel genug, um entweder als eigenständiger Haupt-DPS oder als Hybrid aus Sub-DPS und Support zu fungieren, der den Rest eures Memosprite-Kaders verstärkt – das bedeutet, dass eure Investition nicht verschwendet ist, selbst wenn sich eure Teamzusammensetzung später ändert.

Ihr charakteristischer „Light Cone“ und ihr bestes Relikt-Set sind beide speziell auf ihre HP-skalierende Spielweise zugeschnitten, und obwohl ihre alternativen „Light Cones“ nicht gerade die besten sind, können F2P-Spieler und solche, die nur wenig Geld ausgeben, dennoch den größten Teil ihres Potenzials ausschöpfen.

Der einzige wirkliche „Haken“ bei ihr sind ihre Teamkameraden. Sie zeigt ihre beste Leistung, wenn sie von anderen „Remembrance“-Charakteren wie Castorice, Cyrene und Hyacine umgeben ist, sodass ihr Potenzial für Spieler, die bereits in diesen Weg investiert haben, deutlich höher ist. Doch auch ohne sie ist ihr F2P-Team mit „Remembrance Trailblazer“ und „Lynx“ durchaus spielbar, was sie für die meisten Kader zu einer sicheren Wahl macht.

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Häufig gestellte Fragen