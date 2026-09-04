Mejor configuración, equipo y eidolones de Evanescia: HSR 2026

En esta guía he recopilado los veredictos sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de las huellas, la prioridad de estadísticas, los equipos y los eidolones para la mejor configuración de Evanescia , junto con un desglose completo de los materiales para que sepas exactamente qué farmear antes de avanzar en sus huellas.

Evanescia es una atacante de 5 estrellas que inflige daño físico de «Elation» y que encabezó todas las listas de tiers desde el momento de su lanzamiento. Genera y gasta sus propias acumulaciones de «Éxito asegurado» sin depender en exceso de un apoyo específico, lo que la convierte en una de las opciones de DPS premium más versátiles en HSR.

TL;DR – La mejor configuración de Evanescia de un vistazo

El mejor cono de luz Hasta que las flores vuelvan a florecer Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Las aventuras de Mushy Shroomy El mejor conjunto de reliquias Chica mágica siempre gloriosa (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Punklorde Stage Zero (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Daño



crítico ; Botas: Velocidad



; Esfera planar: Daño



físico ; Cuerda de enlace: Regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Índice de crítico > Daño crítico > Velocidad > % de ataque Mejor equipo (general) Evanescia (DPS)



Elation Trailblazer (Apoyo)



Yao Guang (Apoyo)



Huohuo (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Evanescia (DPS)



Elation Trailblazer (Apoyo)



Asta (Apoyo)



Tingyun (Apoyo)

Cómo jugar con Evanescia: rotación y consejos

La rotación de Evanescia se basa en dos recursos relacionados: «Punchline», que acumula gracias a su habilidad «Disciplina: Veredicto final», y «Éxito asegurado», que su talento «Juventud: Halcyon Evermore» convierte en ataques de seguimiento «Elation» y «Master Fox».

Iniciar un combate con su técnica, «Petalfall: Recuerdos florales», otorga 20 puntos de «Éxito asegurado» al instante, incluso antes de que comience el primer turno, por lo que merece la pena usarla siempre que esté disponible.

A partir de ahí, alterna su Habilidad entre daño a un solo objetivo o daño en área, dependiendo de la formación enemiga, e intenta reservar su Habilidad Definitiva, «Swordsong: Absolución denegada», para los turnos en los que «Master Fox» ya esté listo para encadenar un ataque de seguimiento. De esta forma, podrás descargar el enorme daño escalable de tu habilidad definitiva mientras tus acumulaciones de «Éxito asegurado» estén en su punto álgido.

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Los mejores conos de luz para Evanescia

«Hasta que las flores vuelvan a florecer» es el cono de luz característico de Evanescia, y está diseñado específicamente en torno a su kit: otorga el daño crítico del que se deriva su talento, además de regeneración de energía adicional para mantener activo su ciclo de habilidad definitiva. Este es el mayor aumento de daño al que puede acceder, ya que su talento convierte directamente una parte de su daño crítico en «Elation».

El «Good Luck» de hoy es un cono de luz exclusivo del Pase de Batalla que proporciona una enorme mejora del 20 % en la tasa de crítico en el nivel 5, además de hasta un 40 % adicional en las estadísticas de «Elation» al activar su habilidad «Elation». Su índice de crítico integrado facilita mucho el equilibrio de las proporciones de Evanescia: solo tienes que vigilar tus estadísticas para no superar accidentalmente el límite máximo de tu índice de crítico.

«Una pequeña escapada» es una buena alternativa de 4 estrellas que proporciona a Evanescia daño de «Elation» adicional e ignorancia de DEF, lo que completa bastante bien sus ranuras de estadísticas ofensivas.

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es la opción más potente accesible para jugadores F2P. Su modificador de vulnerabilidad multiplica el daño infligido por todo el equipo, por lo que es una elección básica fenomenal que escala a la perfección si utilizas a Evanescia junto con otras unidades de sub-DPS centradas en la «Euforia».

«Mañana juntos»» (sobre todo en el nivel S5) es una excelente alternativa si juegas totalmente gratis y dispones de recursos limitados para los sorteos de Light Cone. Se puede conseguir de forma gratuita hasta el nivel Superimposition 5 durante el evento «Cosmic Data Roaming».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «La chica mágica siempre gloriosa» es la mejor opción de reliquia para Evanescia. Proporciona el daño crítico que necesita su talento y una ignora de DEF adicional que potencia su daño de «Elation», lo que lo convierte en una combinación casi perfecta para la forma en que su kit inflige daño.

Para la ranura de adorno planar, «Punklorde Stage Zero» es la combinación recomendada de 2 piezas. Aumenta el daño crítico junto con la generación de «Elation», reforzando las mismas prioridades de estadísticas que su conjunto de reliquias principal, en lugar de dividir su configuración en dos direcciones.

Prioridades de estadísticas de Evanescia

Prioridad 1: Índice de CRIT

Índice de CRIT Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: Velocidad

Velocidad Prioridad 4: % de ataque

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar una tasa de CRIT de alrededor del 100 % y un DAÑO CRIT de más del 200 % fuera del combate, y apunta a un punto de ruptura de 134 en VELOCIDAD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan los valores porcentuales.

Invertir demasiada VEL más allá de lo que realmente necesita la rotación de tu equipo puede resultar contraproducente en este caso, ya que las acumulaciones de «Éxito asegurado» de Evanescia caducan tras un tiempo determinado. Tomar turnos adicionales sin utilizarlos para su habilidad definitiva o su habilidad especial puede desperdiciar la acumulación en lugar de prolongarla, por lo que vale la pena sincronizar su inversión en VEL con la duración real de la rotación de su equipo, en lugar de simplemente maximizarla de forma aislada.

Prioridades de «Trace» de Evanescia

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: Programa: Examen sorpresa Bajo Rara vez es la principal fuente de daño una vez que su habilidad y su habilidad definitiva están activas. Déjala para el final. Habilidad: Disciplina: Veredicto final Máximo Su principal generador de «Punchline» y una gran parte de su daño contra un solo objetivo y de área de efecto. Sube esto primero al máximo. Habilidad definitiva: Canto de espadas: Absolución denegada Máximo Golpea a todos los enemigos varias veces y es la pieza clave de su ventana de daño explosivo. Talento: Juventud: Halcyon para siempre Alto Convierte el daño crítico en «Euforia» y potencia los ataques de seguimiento de Master Fox, el núcleo de todo su conjunto de habilidades. Habilidad adicional (A2): Vigilar todas las fiestas Alto Un aumento fijo del 30 % en la tasa de CRÍTICO, además de rebotes adicionales de la Habilidad Definitiva contra objetivos individuales, lo que respalda directamente su prioridad de estadísticas principal. Habilidad adicional (A4): Sopesar todas las verdades Media Añade un debuff de «Vulnerabilidad» a los ataques de Master Fox, un multiplicador de daño sólido pero no esencial. Habilidad adicional (A6): Las mejores flores Media Le permite reciclar un «Éxito asegurado» de un compañero de equipo que está a punto de caducar y convertirlo en uno propio, lo que le permite mantener su tiempo de actividad en combates más largos.

Materiales de ascensión de Evanescia (ascensión máxima)

Material Total Cera caprichosa 15 Acero de Tejido de Sueños 15 Punzón lúcido 15 Coágulo invasivo 65 Crédito 308 000

Materiales de «Evanescia's Trace» (número máximo de rastros)

Material Total Los storyboards dibujados a mano de «The Fluffy» 15 Cera caprichosa 41 Número conmemorativo de la serialización de «The Fluffy» 72 Acero Dreamweave 56 La edición de coleccionista de «The Fluffy» 139 Punzón lúcido 58 La reticencia de Vanquished Flow 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Evanescia (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Evanescia, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Evanescia

Mejor equipo de Evanescia (general) Función Evanescia DPS Pionero de la Euforia Apoyo Yao Guang Apoyo Huohuo Apoyo

La pionera de Elation encaja a la perfección como una apoyo fantástica y muy accesible en esta composición, ya que su habilidad definitiva activa gratuitamente la habilidad de Elation, lo que mantiene en marcha el ciclo «Éxito asegurado» de Evanescia sin necesidad de preparativos adicionales.

Yao Guang es una de las mejores apoyos premium para Evanescia, ya que aumenta la generación de «Elation» y proporciona «RES PEN» para todos los tipos, dos aspectos que potencian directamente el daño de la propia Evanescia.

Huohuo completa el equipo como la mejor opción de sostenimiento, ya que su efecto de restauración de energía ayuda a todo el equipo a alcanzar antes sus habilidades definitivas, incluido el ataque explosivo de Evanescia, que consume mucha energía.

El mejor equipo de Evanescia para jugadores F2P

Mejor equipo de Evanescia (F2P) Rol Evanescia DPS Pionero de la Euforia Apoyo Asta Apoyo Tingyun Apoyo

Esta alineación incorpora a Asta para proporcionar apoyo en velocidad (SPD) y daño de fuego (DMG) a todo el equipo, y a Tingyun por su inyección fija de energía y sus potenciadores de ataque (ATK), lo que mejora directamente el ciclo de ráfaga de 240 de Evanescia.

Las mejores alternativas para el equipo de Evanescia

Sparkle es una sustituta perfecta de Yao Guang, ya que cambia la reducción de RES y la generación de «Elation» por una gran mejora del daño CRIT para todo el equipo y turnos adicionales gracias a su Habilidad y su Habilidad Definitiva, lo que acelera la llegada de las ventanas de ráfaga de la propia Evanescia.

Sunday funciona como otra opción de apoyo centrada en el CRIT, ya que potencia la tasa de CRIT de todo el equipo y otorga avances de acción adicionales, lo que encaja muy bien con la prioridad de Evanescia por las subestadísticas relacionadas con el CRIT.

Dan Heng Permansor Terrae puede proporcionar a su equipo un nivel mínimo de daño más fiable y una sostenibilidad constante gracias a sus ataques de seguimiento y a los escudos acumulables.

Bronya cambia parte del valor específico de «Elation» de Yao Guang por una mejora fija de ATK y un turno extra inmediato gracias a su habilidad definitiva, lo cual resulta útil para los jugadores que ya la tienen en una cuenta anterior.

Hyacine es una alternativa a Huohuo centrada en la curación para equipos que necesitan una recuperación de PV más constante en lugar de una restauración pura de energía, especialmente contra enemigos con patrones de daño sostenido más intensos.

Sea cual sea la alternativa que elijas, lo que hay que tener siempre presente es que el daño de Evanescia depende de la constancia con la que su equipo mantenga al máximo su «Éxito asegurado» y su energía fluya hacia su habilidad definitiva, y no de un único apoyo fijo.

Eidolones de Evanescia: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Hogar: Una plegaria en danza Máximo Otorga un 20 % de PEN de RES de todo tipo y una activación adicional de la habilidad «Euforia» tras cada ataque del Zorro Maestro, lo que supone un aumento de daño considerable y económico para un solo eidolón. E2: Viaje: Un deseo para Everbloom Alto Añade un 36 % de daño crítico, además de una generación adicional de «Éxito asegurado», lo que refuerza directamente su prioridad de estadísticas principales. E3: Hoja: Un festín de males Bajo Mejoras de nivel en la habilidad definitiva, el ataque básico y la habilidad «Euforia». Una mejora menor y costosa en comparación con las estadísticas de daño puro. E4: Prado: Una ruina por el vicio Medio Ignora un 15 % de la DEF en todo su daño, un aumento de daño sencillo y fiable. E5: Arcadia: Un atisbo de los destinos Baja Subidas de nivel de Habilidad, Talento y Habilidad de Exaltación. Perfil de baja prioridad similar al de E3. E6: Doncella: Un paso hacia los sueños Alta Alarga la duración de «Banger certificado» un turno y añade un 15 % de daño de euforia, una potente culminación para una inversión total.

Para los jugadores que invierten parcialmente, E1 es el punto de parada práctico, ya que ofrece el mayor aumento de daño en relación con su coste y no requiere conseguir los seis Eidolones completos.

Veredicto: ¿merece la pena invertir en «Evanescia»2026?

Clasificación por niveles de Evanescia Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena desarrollar a Evanescia para casi cualquiera que la consiga. Es una DPS de «Elation» autosuficiente que no necesita un equipo de apoyo totalmente premium para funcionar, y su impresionante daño se mantiene en todos los modos de final de juego.

Su habilidad característica, «Cono de luz», y unas reliquias bien equipadas son las dos mejoras más importantes, ya que ambas influyen directamente en el daño crítico que su talento convierte en «Elation». Si consigues cualquiera de las dos (a ser posible, ambas), será una excelente inversión independientemente del equipo que tengas actualmente.

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